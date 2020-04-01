تشهد منافسات المراحل السنية، التي ينظمها اتحاد الكرة، عنفاً غير مبرر، سواء من تعدي لاعبين على منافسيهم من الفرق الأخرى، أو تلفظ وتعدٍ على حكام المباريات، ما أدى إلى قيام لجنة الانضباط في اتحاد الكرة، بفرض غرامات على الأندية.