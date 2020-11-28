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طائرات نقل لقاح كورونا انطلقت استعداداً لساعة الصفر
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موانئ أبوظبي تخزن وتوزع أكثر من 70 مليون جرعة لقاح كوفيد_19
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"دبي للسياحة" تعقد أول اجتماع مباشر مع شركائها منذ بداية الجائحة
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"دبي للسياحة" تعقد أول اجتماع مباشر مع شركائها منذ بداية الجائحة
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أكثر من 400 ألف وفاة في أوروبا جراء كوفيد-19
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محمد بن راشد يطلق برنامج قيادات دبي
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رئيسة هونغ كونغ لاتمتلك حسابا مصرفيا وتحفظ أموالها في منزلها
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عالم ألماني يكشف أسباباً مثيرة لانتشار كورونا
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علماء ذرة إيرانيون اغتيلوا في السنوات الأخيرة
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إدارة ترامب تمهد لتنفيذ أحكام إعدام قبل تنصيب بايدن
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«سي إن إن»: المركبة القمرية «راشد» نقطة انطلاق الإمارات نحو المريخ
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دبي تدخل قائمة اليونسكو للتصميم الإبداعي
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واشنطن تفرض عقوبات على شركات صينية وروسية
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البنتاغون: تحريك حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" إلى الخليج العربي
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13 مليون إصابة بكورونا في الولايات المتحدة
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أول ديسمبر.. لقاح "سبوتنيك V" الروسي إلى هنغاريا
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مصر تسجل 357 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 وفاة
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الإمارات: حل الأزمات يتطلب موقفاً دولياً موحداً
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«البيان» تواكب احتفالات الإمارات باليوم الوطني الـ49 ورقياً ورقمياً
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دبي تدخل قائمة اليونسكو للتصميم الإبداعي
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منصور بن محمد: دبي من أفضل الوجهات الرياضية في العالم
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100.000 مشارك في تحدي دبي للجري
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5 أبحاث إماراتية عن «كوفيد 19» في مجلات عربية وعالمية
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الصدريون يبدأون التحضير للانتخابات بمعركة في الشارع
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قرقاش: معاهدة السلام نقطة تحول في المنطقة
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مصر تكشف سبب وفاة معلم أمام طلابه في السعودية
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ترامب: بإمكان بايدن دخول البيت الأبيض في هذه الحالة فقط
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الهند تدخل في حالة ركود اقتصادي للمرة الأولى منذ استقلالها
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قتلى وجرحى خلال إحباط الجيش الأردني عملية تهريب مخدرات من سوريا
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اغتيال عالم نووي إيراني بارز
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متعافون من كورونا يكشفون عن أعراض جديدة صادمة
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الذهب يتجه لتسجيل ثالث خسارة أسبوعية
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مصر تنفي إخفاء أعداد الإصابات الحقيقية بفيروس كورونا
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السعودية تسجل 302 إصابة جديدة بكورونا
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منظمة التعاون الإسلامي : نرفض ربط الإرهاب بالإسلام
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الأردن يعلن عن بوادر انخفاض تفشي فيروس كورونا
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الصحة العالمية تتحدث عن قرب التخلص من كورونا للمرة الأولى
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الإمارات تسجل 1283 إصابة جديدة بكورونا
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الهند تنتج 100 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك في" الروسي
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فيديو.. "مدن العقارية" تهدم أبراج ميناء بلازا في 10 ثوان
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الصحة العالمية: العودة للحياة الطبيعية العام المقبل
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علاقات الإمارات وإسرائيل تثمر أعمالاً تجارية بـ 4 مليارات دولار
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أبوظبي ودبي ضمن أفضل المدن للمغتربين
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حسومات كبرى وعروض ترويجية في «3 أيام من التخفيضات»
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ولاية فيكتوريا الأسترالية تنجح في القضاء على فيروس كورونا
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انطلاق فعاليات تحدي دبي للجري وسط مشاركة واسعة من مختلف الجنسيات وكافة الأعمار
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رئيس الوزراء البريطاني يحذر من الإغلاق الصارم الثالث
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ترامب: سأغادر البيت الأبيض إذا صدق المجمع الانتخابي على فوز بايدن
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مصر ..إصابات كورونا في تزايد مستمر
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خليفة: نكيّف سياستنا مع ما يدعم مرتكزات أمننا واستقرارنا
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محمد بن راشد يأمر بالإفراج عن 472 سجيناً من كافة الجنسيات بمناسبة اليوم الوطني الــ 49
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أول رحلة تجارية تنطلق من دبي إلى إسرائيل
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58.6 ألف شركة عاملة في المناطق الحرة بالإمارات
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الإمارات تفتتح «مستشفى محمد بن زايد الميداني» في غينيا لمواجهة «كوفيد19»
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«اليوم الوطني» في دبي.. 8 أيام من الفرح
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سيف بن زايد: أبوظبي مركز لنقل 18 مليار جرعة من لقاح «كوفيد 19» للعالم
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مؤتمر دولي لمساعدة لبنان
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السعودية.. تورط ضباط وعاملين في وزارة الدفاع بتعاملات مالية مشبوهة
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البحرين تقرر فتح قنصلية في مدينة العيون المغربية
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ديزني تعتزم شطب 32 ألف وظيفة في 2021
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«صحة» تفتح الأبواب لأبناء الإمارات لتعلّم الطب واكتساب الخبرات
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حيوان المنك يظهر من جديد بعد دفنه خوفاً من كورونا
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استئناف محاكمة الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي بقضية فساد
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مقتل 19 مسلحاً موالياً لإيران في ضربات جوية شرقي سوريا
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الإمارات تسجل 1305 إصابات جديدة بكورونا
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السيسي يؤكد ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري
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8 أيام من الفعاليات والأنشطة احتفاء باليوم الوطني الـ 49 في دبي
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السعودية تسجل 322 إصابة جديدة بكورونا
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وسط ترحيب حار.. رحلة "فلاي دبي" الافتتاحية تهبط في تل أبيب
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محمد بن راشد يأمر بالإفراج عن 472 سجيناً من كافة الجنسيات
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طيران الإمارات تعيد فتح صالاتها عبر العالم بدءاً من القاهرة
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كلمة رئيس الدولة بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي
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محمد بن راشد مخاطباً أعضاء الوطني الاتحادي: كونوا خير سفراء لاحتياجات الوطن والمواطن
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آبي أحمد: المهلة انتهت.. الهجوم بدأ على تيغراي
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بينها دول عربية.. كفالة تصل إلى 15 ألف دولار على زوار أمريكا من عدة بلدان
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مبادرات استشرافية ترسم ملامح التنمية الشاملة في الإمارات
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بوراك كارابينار لـ «البيان»: الإمارات حاضنة للأفكار السباقة ومستثمرة للعقول
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مشروع قرار أوروبي لفرض عقوبات على تركيا دون تأخير
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«3 أيام من التخفيضات الكبرى» تنطلق اليوم في دبي بخصومات تصل %90
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أمريكا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا خلال ستة أشهر
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وفاة الصادق المهدي إثر إصابته بكورونا
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351 فكرة ورؤية لتصميم الخمسين عاماً المقبلة للإمارات
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محمد بن راشد يفتتح اليوم دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الـ17 لـ«الوطني»
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محمد بن زايد يستقبل وزير الشؤون الخارجية في الهند
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أحمد بن سعيد يفتتح مقر«برايس ووتر هاوس كوبرز» الإقليمي
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العالم يودع الأسطورة مارادونا
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مهندس مصري يخترع روبوتاً يمكنه إجراء اختبارات كورونا
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أردوغان أمامه مرحلة صعبة خلال ولاية بايدن
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الإمارات محطة بارزة في مسيرة مارادونا
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الأرجنتين تعلن الحداد 3 أيام بعد رحيل مارادونا
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استئناف حوار تونس عبر الدائرة المغلقة ووضع آلية لاختيار المناصب السيادية
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وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا
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رسمياً..السودان خارج قائمة الإرهاب 10 ديسمبر
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150 درهماً قيمة فحص «كوفيد 19» للأطفال عن طريق اللعاب في دبي
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صحة دبي تحدد ساعات العمل بمنشآتها خلال عطلة اليوم الوطني
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الإمارات تدعو المجتمع الدولي إلى دعم السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في أفغانستان
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وزير شؤون مجلس الوزراء البحريني لـ«البيان»: المملكة قطعت شوطاً كبيراً في التميز المؤسسي الحكومي
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يوتيوب يحظر قناة مؤيدة لترامب لبثها فيديو عن كورونا
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وزارة التعليم السعودية تصدر تعميمًا مهمًا بسبب الأحوال الجوية
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«ون زعبيل» يحصد جائزة المشروع الأكثر ابتكاراً 2020
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تنويه عام: خطة إغلاق الطرق والتحويلات المرورية لأعمال هدم أبراج ميناء بلازا في أبوظبي
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بعدما عاش عامين بمضخة للقلب.. شاب أردني يخضع لعملية زراعة قلب ناجحة في أبوظبي
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مركز دبي التجاري يستأنف استضافة حفلات الزفاف
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"الواتسآب" وسيلة التواصل الوحيدة بين لاعبي الزمالك حتى النهائي الإفريقي
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الحبس أو الغرامة عقوبة اختلاس خدمات الاتصالات
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تونس تمدد حالة الطوارئ شهراً
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«سوق التنين» يطلق حملة تنزيلات بخصومات حتى 75%
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وفاة رئيس مجلس النواب الجزائري الأسبق
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محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم
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شركة صينية تقدم طلبا للحصول على الموافقة على لقاح ضد كورونا
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محمد بن راشد يفتتح غداً دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الـ 17 للمجلس الوطني
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بتوجيهات محمد بن راشد.. إطلاق اسم "كايت بيتش" على شارع حيوي في منطقة جميرا
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مصر تكشف حقيقة قرار إغلاق المساجد بسبب كورونا
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الإمارات تسجل 1297 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
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إعلان قائمة الفائزين في الدورة الأولى من جائزة التميز الحكومي العربي
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"طيران الإمارات" تنجز 1.7 مليون طلب استرداد وتعيد 6.3 مليار درهم لعملائها
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محمد بن راشد يبارك للفائزين في الدورة الأولى من جائزة التميز الحكومي العربي
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انتهاء أول اجتماع دولي بشأن تيغراي.. وجنوب أفريقيا تطلب وقتا
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الصحة العالمية تحدد المناطق التي سجلت أعلى إصابات بكورونا خلال الأسبوع الماضي
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أكبر رابح من جائحة كورونا يتلقى ضربة قوية من الفيروس
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اهتمام إعلامي عالمي واسع بتعديلات قانون الشركات
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تكريم الفائزين في الدورة الأولى لـ«التميز الحكومي العربي» اليوم
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رشى «الإخوان» تضع ملتقى الحوار الليبي في مهب الريح
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الإمارات الأفضل عربياً لرائدات الأعمال
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رئيس نيابة الجنسية والإقامة في دبي لـ «البيان»: 80 % انخفاض جرائم تزوير عقود إيجار السكن
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«تنفيذي الشارقة» يقر جزاءات لمخالفي الاحترازات بمقار العمل
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بايدن: قضايا الهجرة والبيئة ضمن أولويات أول 100 يوم رئاسة
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محمد بن راشد: نقول ما نفعل.. ونفعل ما نقول
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محمد بن زايد: نجاح قمة العشرين يجسد دور السعودية المحوري دولياً
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الإمارات تمكّن المرأة ركيزة لنهضة المجتمع
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الصين تعاقب 13 ألف مسؤول بتهم الفساد
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بايدن يحطم الرقم القياسي بالانتخابات الأمريكية
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فرنسا تعلن رفع الإغلاق 15 ديسمبر
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ترشيح محمد بن زايد ونتانياهو لجائزة نوبل للسلام
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البيان تنشر قائمة أسماء المساجد المخصصة لصلاة الجمعة بالشارقة
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بدء انتقال السلطة رسميا إلى بايدن بعد تأخير طويل
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السيسي يوجه رسالة للمصريين بشأن كورونا
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ميناء جبل علي يستقبل أول حاوية بضائع من إسرائيل
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السعودية.. ميليشيات الحوثي تقف وراء الهجوم على محطة أرامكو