اغتنمت إسبانيا التراجع في حصيلة الوفيات جراء فيروس «كورونا»، لتخفف قليلاً اليوم، الاثنين، الحجر المنزلي الصارم، فسمحت باستئناف العمل في بعض القطاعات، بينما يظهر العدد اليومي للوفيات بوادر تراجع منذ بضعة أيام في بعض الدول الأكثر تضرراً، مثل إيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة. وفي حين يبدو أن تدابير الابتعاد الاجتماعي بدأت تعطي نتائج في العديد من البلدان، مع تباطؤ وتيرة الوفيات، سمحت حكومة مدريد بمعاودة العمل إلى حد ما في المصانع وورش البناء والمكاتب، بعد أسبوعين من «السبات» الاقتصادي.