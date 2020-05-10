اجتماع حكومة الإمارات يبحث عن بعد الاستعداد لمرحلة ما بعد كوفيد_19
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بتعزيز الاستعدادات والجاهزية للمرحلة المقبلة،
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بتعزيز الاستعدادات والجاهزية للمرحلة المقبلة،
أعلنت السعودية اليوم الأحد تسجيل 1912 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، توزعت في مختلف المدن والمناطق.
تجددت الاضطرابات بين المتظاهرين والقوات الأمنية العراقية، اليوم الأحد، على خلفية محاولة اغتيال أحد المتظاهرين،
أكد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة خلال مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم عن بعد للإعلان عن تفاصيل أسباب حريق برج ابكو بمنطقة النهدة في الشارقة
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2020م بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في إمارة الشارقة.
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية "تنظيم العمل المرن"، والذي يستهدف الأفراد السعوديين ذكورًا وإناثًا، كما يستهدف المنشآت في كافة نشاطات القطاع الخاص.
أعلنت وزارة الصحة الكویتیة الیوم الأحد تسجیل 1065 إصابة جدیدة بفیروس كورونا المستجد (كوفید - 19) في البلاد خلال ال24 ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 8688 حالة.
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن ارتفاع حالات الشفاء في الدولة لتصل إلى 4804 حالة، وذلك بعد تسجيل 509 حالة شفاء
أعلنت سلطة واحة دبي للسيليكون عن حزمة إضافية من المحفزات والإعفاءات للأعمال، وتشمل حزمة الإعفاءات والمحفزات الجديدة من واحة دبي للسيليكون إعفاء العملاء الجد
أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين يوم الأحد تسجيل 14 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد يوم السبت، وهو أعلى عدد منذ 28 أبريل
ذكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أنه سيتم الإعلان عن رائديْ فضاء إماراتييْن قريبا.
أعلنت مجموعة الإمارات اليوم عن مواصلتها تحقيق الأرباح للسنة الثانية والثلاثين على التوالي، في حين تراجعت العائدات متأثرةً بتقلص العمليات خلال إغلاق مدرج مطار دبي الدولي للصيانة في الربع الأول، بالإضافة إلى تقييد حركة الطيران والسفر بسبب جائحة "كوفيد-19" في الربع الرابع.
أعلنت الرئاسة الإكوادوريّة السبت أنّ الرئيس لينين مورينو خفّض راتبه ورواتب أعضاء الحكومة إلى النصف بسبب الأزمة التي سبّبها فيروس كورونا المستجدّ،
أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الأحد تسجيل 14 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في التاسع من مايو في أعلى عدد منذ 28 أبريل، وبزيادة على حالة واحدة سُجلت قبل يوم واحد.
هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «البيان» بمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيسها.
هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، «البيان» بمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيسها، مؤكداً سموه أنها تتمسك بالثوابت وتجاري العصر وتخوض سباق التنافسية بمهنية.
هنأ سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام صحيفة «البيان» بذكرى صدورها الأربعين.
تلقت أسرة «البيان» تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
من المقرر أن يكشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن نظام إنذار يتعلق بمرض كوفيد-19 في خطاب للشعب البريطاني اليوم الأحد، والذي من المقرر أن يضع فيه بعض الشروط لرفع القيود عن الاقتصاد.
قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ردا على تغريدة البيت الأبيض عن النصر على النازية، إنه لا يمكن التسامح مع مثل هذه المواقف.
قالت وزارة الصحة الأمريكية اليوم السبت إنها ستسمح لوزارات الصحة بالولايات بتوزيع عقار ريمديسيفير الذي تنتجه شركة جلياد ساينسيز لعلاج مرض كوفيد 19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
أعلنت الإمارات اليوم خلال الإحاطة الإعلامية الخاصة بفيروس كورونا عن تسجيل نتائج رئيسية لـ 49 مريض مصاب بكوفيد19، وبما فيها تسجيل تسلسل جيني كامل لـ25 مريض من الحالات الأولى في الإمارات. حيث أظهرت نتائج التسلسل الجيني لـ 24 مريض من أصل 25 ضمن الدراسة أنها تعود للسلالة B من فيروس كورونا المستجد، ومعظمهم من القادمين من دول أوروبية.
بمناسبة مرور أربعين عاماً على صدور صحيفة البيان، هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، صحيفة البيان، مثنيا سموه على دورها الفاعل، وتمسكها بالثوابت، ومجاراتها للعصر، وخوضها سباق التنافسية بكل مهنية.
هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، صحيفة "البيان" بذكرى صدورها الأربعين
أعلنت الدكتورة آمنة الضحاك، المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات خلال الإحاطة الإعلامية اليوم عن مستجدات الحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية في الدولة، تسجيل 458 حالة شفاء جديدة، وبذلك ترتفع حالات الشفاء المسجلة في الدولة إلى 4,295 حالة.
أكدت وزارة التربية والتعليم أن تطبيق التعلم عن بعد مستمر حتى نهاية العام الدراسي الحالي، ولجميع المراحل الدراسية وفقا لقرار سابق بذلك.
قالت مصادر مصرية إن ارتفاع حالات الإصابة يومياً بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، أمر متوقع في هذا التوقيت، حيث تمر مصر حالياً بذروة انتشار الفيروس،
ّذكرت دراسة أمريكية أنه خلافاً للتنبؤات الخاطئة فإن فيروس «كورونا» المستجد، سيبقى معنا لفترة طويلة.
توفي صيدلاني هندي وأدخل مديره المستشفى بعدما تناولا خلطة علاجية حضّراها أملاً في أن تساعد على الشفاء من مرض (كوفيد 19)، وفق ما أعلنت الشرطة.
كشف علاء حشيش، مسؤول الأمراض المعدية بمكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، بأنه سيتم قريبا توفير علاج ضد وباء كورونا في مصر.
من المواطنين الذين من الله عليهم بالشفاء من فيروس كورونا المستجد، زايد مبارك عبيد العلوي، الذي أكد أنه كان ملتزماً بالإجراءات الاحترازية، وأخذ كل الاحتياطات الواجبة من وضع الكمامات ولبس القفزات، لكن مشيئة الله دائماً فوق كل شيء.
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت تسجيل 1704 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، توزعت في مختلف المدن والمناطق.
كشفت فوزية غريب وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لقطاع العمليات المدرسية، أن الوزارة وضعت 3 سيناريوهات مستقبلية
وضعت شركة طيران الإمارات، شرطاً من أجل نقل المسافرين المقيمين من عدة وجهات حول العالم إلى دولة الإمارات. وتضمن شرط نقل المسافر المقيم على متن هذه الرحلات للعودة إلى دبي، التأكد من حصوله على موافقة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عبر خدمة "تواجدي للمقيمين" قبل حجز الرحلة.
أصبحت جائحة كورونا تبسط سيطرتها على المعمورة حيث سجلت 187 دولة حول العالم حالات إصابات بالفيروس حتى الآن، لتبقى عدد
أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم السبت تسجيل وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات في السلطنة إلى 17
أعلن معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، إنجاز 37% من مشروع تطوير محور شارع الخوانيج،
أشعل موضوع تحور فيروس كورونا، سجالاً بين العلماء والباحثين حول العالم، ففي وقت حدد باحثون أمريكيون، طفرة في الشفرة الوراثية للفيروس.
بعد أن اتجه العديد من دول العالم خلال الفترة الأخيرة، إلى تخفيف القيود المفروضة جراء فيروس «كورونا»، بدا واضحاً أن العالم اليوم قد بدأ مرحلة جديدة لما بعد الوباء.
أعلن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو "الجمعة" وفاة طفل في الخامسة من العمر بمرض التهابي عوارضه قريبة من "مرض كاواساكي" المرتبط على الأرجح بكوفيد-19.
أكدت الدكتورة شيخة المزروعي، المتخصصة في زراعة الكبد باستخدام الخلايا الجذعية، في جامعة «كينجز كوليدج لندن» بالمملكة المتحدة، والمتطوعة في مختبر G42 لفحوص وأبحاث كورونا في مدينة مصدر بأبوظبي.
وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بسداد تكاليف علاج الحالات الحرجة المصابة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) عن طريق الخلايا الجذعية.
تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.
ارتفع عدد الفحوصات الطبية المرتبطة بالكشف عن حالات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19» في دولة الإمارات حتى أمس.
أعلنت مطارات دبي، أمس، إطلاقها السلس لرحلات إجلاء مواطنين من الجنسية الهندية، من مبنى المسافرين رقم 2 بمطار دبي الدولي، بالتعاون مع السلطات الإماراتية وسفارة الهند في الإمارات وشركات الطيران وشركاء الخدمة الآخرين لمؤسسة مطارات دبي.
يخوض نيك واتسون وابنه ريو، من فريق أنجل وولف، تحدّي تحمُّل جديد بدعم من مجلس دبي الرياضي، حيث يشارك الثنائي الذي يعيش في دبي في تحدي تسلق السلالم في المنزل 118 مرة.
وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بسداد تكاليف علاج الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا " كوفيد - 19 "
قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والعاهل السعودي الملك سلمان تحدثا هاتفيا أمس الجمعة و"جددا التأكيد على قوة الشراكة الدفاعية الأمريكية السعودية"
في معمل أدوية خاص في محافظة حمص في وسط سوريا، يصل د. رشيد الفيصل وموظفوه ليلهم بنهارهم،
اعتمدت وزارة الداخلية السعودية لائحة تصنيف المخالفات والعقوبات للتجمعات للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وبلغت العقوبات ما بين 10 آلاف و100 ألف ريال.
تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بدأت الهيئة مساعدات متنوعة للعالقين بالدولة من جميع الجنسيات بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة، تسجيل 1322 حالة تعاف في يوم واحد، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء من كورونا في المملكة منذ تسجيل أول إصابة 9120 حالة.
أعلنت «الاتحاد للطيران» انها ستبداً اعتباراً من غد 9 مايو تسيير رحلات محدودة باتجاه واحد إلى أبوظبي لمساعدة المقيمين
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين منشآت القطاع الخاص الى التعامل مع حالات العاملين الذين يتعرضون للإصابة بفيروس كورونا المستجد بإعتبارها حالات مرضية يستحق بموجبها العاملين إجازات مرضية وفقا لما ينص عليه القانون الاتحادي رقم "8" لسنة 1980.
أكد عبدالله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة.
أعلن الناطق الرسمي للحكومة الكويتية طارق المزرم، اليوم الجمعة، أنه بناء على توجيه السلطات الصحية فقد قرر مجلس الوزراء
أعلنت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية اليوم عن تسجيل 1701 إصابة جديدة بفيروس "كورونا". وأضاف متحدث "الصحة"
أفادت وكالة «شينخوا» اليوم الجمعة نقلا شركة «ييلينغ» الصينية لإنتاج الأدوية بأنه تمت الموافقة على بيع عقار صيني رئيسي ضد مرض كوفيد-19 في سنغافورة.
اعتمدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته "عن بعد" أمس الخميس من خلال
عثر مواطن جزائري بولاية الشلف غربي العاصمة، الخميس، على طائر ينتمي لفصيلة السماميات أو ما يعرف بطيور الأبابيل، وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي الخبر على نطاق واسع ربما لارتباط اسم الطائر بقصة أصحاب الفيل التي ذكرت في القرآن الكريم.
أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة أنها أجرت أكثر من 41 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات و كشفت عن 553 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 265 حالة شفاء و 9 حالات وفاة.
أعلنت مطارات دبي اليوم عن إطلاقها السلس لرحلات إجلاء المواطنين الهنود من مبنى المسافرين رقم 2 بمطار دبي الدولي بالتعاون مع السلطات الإماراتية وسفارة الهند في الإمارات العربية المتحدة وشركات الطيران وشركاء الخدمة الآخرين لمؤسسة مطارات دبي.
أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الجمعة تسجيل 154 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19).
قال مركز إدارة أزمة فيروس كورونا في روسيا اليوم الجمعة إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في روسيا ارتفع بواقع 10699 خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليصل العدد الإجمالي على مستوى البلاد إلى 187859 مصابا.
كشف جمال الحاي، نائب الرئيس التنفيذي في مطارات دبي، أن الرحلات المجدولة من دبي سيتم النظر فيها اعتباراً من منتصف شهر يونيو المقبل، أو أوائل يوليو، وبينما جدولة رحلات وإحصاءات الشحن ستتم اعتباراً من يوليو المقبل.
أعلنت أستراليا عن خريطة طريق من ثلاث خطوات لتخفيف القيود المتعلقة بفيروس كورونا المستجد وإعادة فتح اقتصاد البلاد بحلول شهر يوليو.
أفادت طيران الإمارات، بأن رحلتها رقم "إي كيه 783"، المتجهة إلى ولاية لاجوس في نيجيريا، عادت إلى مطار دبي الدولي بعد وقت قصير من الإقلاع، في يوم الأربعاء الماضي الموافق 6 مايو الجاري، بسبب حالة ولادة طارئة على متنها.
حددت وزارة التربية والتعليم، تسعة ضوابط وقواعد سلوك مهنية، يلتزم بها المقيّمون التربويون، أثناء الزيارات التقييمية للمدارس.
ضرب زلزال بلغت شدته 5.1 درجة على مقياس ريختر العاصمة الإيرانية طهران مساء أمس الخميس، مما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 13 آخرين.
صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان الجمعة إن وباء كوفيد-19 "يطلق العنان لطوفان من مشاعر الحقد وكراهية الأجانب"
كثفت حكومة دبي، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
في إطار توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بتحويل حكومة دبي إلى نموذج ذكي بالكامل وجعل دبي عنواناً للمدن الذكية في العالم.
ثمنت سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام جهود المؤسسات والشركات والأفراد المساهمين في حملة "10 ملايين وجبة" والتي استطاعت الوصول في أقل من أسبوعين إلى أكثر من 14 مليون وجبة.
احتلت الإمارات المركز الثالث عالمياً في رضا الشعوب عن طريقة تعامل حكوماتها مع الأزمة الناجمة عن تفشي فيروس «كورونا»
أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا اليوم عن توصلها لنتائج بحثية مبشرة بشأن تطوير "تربة اصطناعية" تتمتع بالمكونات والخصائص اللازمة لنمو النباتات.
أكدت مصادر مطلعة بالطيران المدني في مصر، إنه من المقرر أن تنظم وزارة الطيران المدني بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهجرة اليوم الجمعة 11 رحلة استثنائية
ضربت هزة أرضية طهران فجر الجمعة مما أثار رعب سكان العاصمة الإيرانية الذين هرعوا إلى الشوارع هرباً من مساكنهم خوفاً من
أقلعت اليوم أول رحلتين من دولة الإمارات إلى جمهورية الهند تحملان على متنهما 350 مواطناً هندياً، بعد السماح للرحلات الجوية بالعبور من خلال مطارات الدولة.
تطلق دائرة الصحة – أبوظبي بالشراكة مع الجهات المختصة اعتباراً من السبت 9 مايو حملة واسعة لتعقيم منطقة مصفح، إلى جانب إجراء مسح مجاني للعمالة
نظّم المكتب الإعلامي لحكومة دبي اليوم (الخميس) بالتعاون مع تلفزيون دبي مؤتمراً صحافياً عن بعد عبر الاتصال المرئي أجاب فيه معالي مطر محمد الطاير.
احتلت الإمارات المركز الثالث عالمياً في رضا الشعوب عن طريقة تعامل حكوماتها مع الأزمة الناجمة عن تفشي فيروس «كورونا» في مختلف أنحاء العالم.
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري استمرار العمل بنفس إجراءات حظر التجوال حتى نهاية رمضان ، ليبدأ حظر التجوال من التاسعة مساء وحتى السادسة صباح اليوم التالى .
أكد رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب الخميس أن رفع العزل سيبدأ الاثنين "في جميع أنحاء الأراضي" الفرنسية في أوروبا، لكن مع الإبقاء على قيود صارمة في المناطق الأكثر تضرراً من وباء كوفيد-19، مثل باريس.
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أنه لا يسمح بتخفيض أجر العامل دون تخفيض ساعات العمل، مع وجوب أن يكون تخفيض الساعات متناسبا مع تخفيض الأجر أيا كانت وسيلة تنفيذ العمل، شريطة أن يراوح التخفيض بين 1% - 40 % من الأجر.
حذر رئيس المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، أنطونيو فيتورينو، اليوم الخميس، من أن جميع البشر معرضون لخطر أن
أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في بيان لها اليوم الخميس، أن ما يتم تداوله بخصوص استخدام بوابات
قالت المجموعة المالكة لشركة بريتش إيرويز البريطانية للطيران اليوم الخميس إنها تتوقع أن يستمر تأثير جائحة كورونا لمدة ثلاث سنوات على الأقل، مع عدم وجود "عودة ذات معنى" لطبيعة الخدمات حتى يوليو المقبل على أقرب تقدير.
أكد مصرف الإمارات المركزي أن البنوك سحبت 37.2 مليار درهم من تسهيلات سهولة خطة الدعم الاقتصادي قيمتها الـ 50 مليار درهم، وهو ما يشكل نسبة 75%.
تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات
زارت "البيان" أخيراً محجر سترة الصحي في شرق البحرين، والذي يعد الموقع الأضخم لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد في المملكة.
قالت الصين إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يعمد إلى مواصلة الكذب في إطار هجومه المستمر على بكين فيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا.
أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات فيروس كورونا حول العالم تجاوز عدد الإصابات به 8ر3 مليون حالة حتى الساعة 0600 بتوقيت جرينتش صباح اليوم الخميس.
أعلن الموقع الإلكتروني لإكسبو 2020 دبي، أن أسعار وأنواع التذاكر ستبقى كما هي في الوقت الحالي، موضحاً أن التذاكر المباعة
التقت «البيان» عدداً من قاطني برج «أبكو» في منطقة النهدة بالشارقة والذي اندلعت النيران فيه مساء أمس والمؤلف من 49 طابقاً، حيث رووا من مكان إقامتهم المؤقت
تدرس منظمة الصحة العالمية إرسال بعثة جديدة إلى الصين سعيا لتحديد منشأ فيروس كورونا المستجد، وذلك وسط جدل متنام حول مصدر الجائحة التي تسببت في وفاة أكثر من 250 ألف شخص.
قال مسؤول في الشرطة بولاية أندرا براديش في جنوب الهند إن تسرب غاز كيماوي في مصنع لشركة إل.جي بوليمرز قتل تسعة أشخاص
رحّب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مساء الأربعاء بتشكيل حكومة جديدة في العراق برئاسة مصطفى الكاظمي، الرئيس السابق
سجّلت الولايات المتّحدة مساء الأربعاء وفاة أكثر من ألفي شخص من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، لتتخطّى بذلك
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
تمكنت دبي من احتواء تأثير التباطؤ الاقتصادي العالمي الناجم عن جائحة «كورونا» المستجد وانعكاساتها السلبية على حركة التجارة الدولية.
أعلن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، محافظ الدولة في البنك الإسلامي للتنمية، عن انطلاق شراكة جديدة بادرت إليها دولة الإمارات لإنشاء إطار قانوني وتشريعي عالمي موحد لقطاع التمويل الإسلامي.
تنطلق، اليوم، من دبي، رحلة جوية لشركة مصر للطيران، لإعادة العالقين المصريين إلى مطار القاهرة.
استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، حق الفيتو ضد قرار أصدره الكونغرس لمنع أي عمل عسكري ضد إيران.
أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن دولة الإمارات لم تفرض على أحد مغادرة الدولة، كما أن المغادرين خضعوا لإجراء فحوصات لهم، قبل مغادرتهم، تجنباً لأن يكون الأجنبي العائد لبلده حاملاً للمرض، وذلك مراعاة لبعض البلدان التي لا تمتلك بنية صحية تمكنها من السيطرة على المصابين في حال وصولهم إليها.
أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني بيانا أوضحت فيه أن منحها أذونات الهبوط و السماح لبعض الشركات بتسيير رحلات إلى الدولة
وضعت عائلتان مكونتان من 30 شخصاً النصائح والإجراءات الاحترازية والوقائية التي توصي بهما الدولة وراء ظهرهما واجتمعتا معاً على دعوة للعشاء، فكانت النتيجة إصابتهم جميعا بفيروس كورونا المستجد.
خلال الإحاطة الإعلامية حول مستجدات الوضع الصحي في الدولة.. الدكتورة آمنة الضّحاك، المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات:
عقدت حكومة الإمارات اليوم الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة استطاعت رغم تحديات الظروف الحالية التي يوجهها العالم أجمع، ضمان استمرار سلسلة الإمداد الغذائي في إلامارات، موضحاً في الوقت نفسه أن عملية توفير الغذاء في الدولة مستدامة وهي أولوية قصوى، لم ولن تتأثر سواء من الإنتاج المحلي أو المخزون أو عبر الاستيراد.
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تمديد الموعد النهائي لاستقبال طلبات التسجيل لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والبعثات الخارجية للفصل الدراسي 2020-2021 حتى 16 مايو 2020
دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى ترشيد الاستهلاك وعدم الاسراف،
تأثرت حركة الطيران بتداعيات فيروس كورونا، وتمسك الناس بالبقاء في بيوتهم خوفا من الإصابة بالفيروس، فانخفضت حركة السفر إلى أكثر من 95 في المئة،
أعلنت شركة نخيل للتطوير العقاري، عن تطبيق هيكل الرواتب المعدل الذي بدأ سريانه في 1 أبريل 2020 لمساعدة الشركة على تجاوز تحديات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية إتاحة التسجيل وبشكل استثنائي لجميع الجنسيات في مبادرة "عودة" التي أطلقتها وزارة الداخلية،
أعلن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، محافظ الدولة في البنك الاسلامي للتنمية، عن انطلاق شراكة جديدة بادرت إليها دولة الإمارات لإنشاء إطار قانوني وتشريعي عالمي موحد لقطاع التمويل الإسلامي.
صُنفت الإمارات بين المركزين الأول والعاشر عالميا ضمن 71 مؤشرا للتنافسية خلال العام 2019 في خطوة عكست الحصيلة الثرية من
نجحت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات، في منع 43 ألف و247 هجمة سيبرانية خلال أبريل الماضي بفضل الجهود المبذولة من الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في منع ومعالجة الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها الجهات الاتحادية في الدولة.
أفاد العقيد علي سالم، مدير إدارة المتسللين في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، عن ضبط 102 متسولاً
«السلوك معيار الحقيقة».. بهذه الكلمات لخص المواطن السعودي عبد الرحمن محمد المقرني رحلته وإقامته في الإمارات التي بدأت يوم 14 مارس الماضي.
أكدت بكين الأربعاء أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو "لا يمكنه تقديم أدلة" على تسرب فيروس كورنا المستجد من مختبر صيني "لأنه لا يملكها".
تمكنت دبي من احتواء تأثير التباطؤ الاقتصادي العالمي الناجم عن جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19" وانعكاساتها السلبية على حركة التجارة الدولية، وجاءت التجارة الخارجية للإمارة بمعدلات أداء قوية رغم انعكاسات الأزمة الصحية العالمية الراهنة التي ألقت بظلال كثيفة على اقتصادات العالم، حيث بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية في الربع الأول من العام 2020 نحو 323 مليار درهم.
سرحت "إن إم سي" للتجارة، وهي شركة فرعية تابعة لشركة "إن إم سي" للرعاية الصحية تقوم بتوزيع المعدات الطبية والعلامات التجارية للعناية الشخصية والمأكولات، أكثر من 300 موظف.
حالفت أكثر من ثلاثين شركة للتكنولوجيا والاتصالات للضغط من أجل إنشاء أنظمة جيل خامس (5 جي) "مفتوحة وقابلة للتشغيل المشترك" ما يسمح بإلغاء الحاجة إلى مورد واحد مثل الصينية هواوي.
في الوقت الذي تشجع فيه الإدارة الأمريكية المواطنين على عدم الخروج إلا بوضع كمامة، من أجل التخفيف من احتمال نقل العدوى،
نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن مخابرات كوريا الجنوبية قولها اليوم الأربعاء إنه ليس هناك مؤشرات على أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون خضع لجراحة في القلب.
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأربعاء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في
عاودت الحصيلة اليومية لضحايا فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة الارتفاع مساء الثلاثاء إذ سجّلت 2333 وفاة بكوفيد
سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر هزة أرضية اليوم الأربعاء 6
صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، بأنه في ضوء توصيات الجهات الصحية ، فقد تقرر رفع الإجراءات الاحترازية الإضافية
أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية إنقاذ أوروبي وشقيقته تاها بالقرب من جبل جيس.
ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "خيركم من تعلم القرآن وعلمه"، من هذا تتضح لنا الكرامة التي يؤتيها الله لحامل كتابه الكريم، الذي يتلوه ويعلمه، والمكانة التي تنتظره في اليوم الآخر، والتي حددها حديث آخر قال فيه صلى الله عليه وسلم: "يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ : اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ ، كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا ، فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا".
بلغ سعر برميل النفط أكثر من 30 دولاراً بقليل أمس، للمرة الأولى منذ منتصف أبريل، فيما بدأت تدابير رفع العزل في مؤشر
اطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء المشرف العام على مشروع مسبار
تمكنت القوات المشتركة في اليمن، أمس، من كسر هجوم شنته الميليشيا الحوثية، على مواقعها في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة،
بدا مشهد الطفلة إيناس الياسيني (13 عاماً)، وهي تحمل طبقاً من الأرز والخضار، وعليه قطع من اللحم، أرسلته عائلتها إلى
صد الجيش الوطني الليبي، أمس، أعنف هجوم من نوعه، نفذه المرتزقة الأتراك وميليشيات محلية للسيطرة على قاعدة الوطية الجوية،
أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الأربعاء عن إتاحة التسجيل وبشكل استثنائي لجميع الجنسيات في مبادرة "عودة" التي أطلقتها مؤخرًا، وذلك لمن يرغب من المقيمين حاملي تأشيرة
أعلنت وزارة الصحة و وقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أن دخول مراكز التسوق والجمعيات والسوبر ماركت وجميع متاجر التجزئة خارج مراكز التسوق غير مسموح للأطفال
نشرت وزارة الداخلية السعودية اليوم الثلاثاء الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.
حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين اليوم الثلاثاء على التعامل بشفافية مع ما تعرفه عن منشأ فيروس «كورونا»
قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية خالد مجاهد اليوم الثلاثاء، إن مصر سجلت 388 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى معدل يومي لحالات الإصابة منذ الكشف عن انتقال الفيروس إلى البلاد في فبراير الماضي.
صوَّت أعضاء المجلس الوطني الاتحادي إلكترونياً "عن بعد" بالموافقة على مشروع قانون اتحادي بشأن "حماية الشهود ومن في حكمهم"، في أولى جلساته "الاحترازية" التي عقدها عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية.
ارتفع عدد الفحوصات الطبية المرتبطة بالكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد" كوفيد 19" في دولة الإمارات حتى 5 مايو الجاري إلى ما يزيد على مليون و300 ألف
أكد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز أن مرحلة الاستجابة الفورية للتعامل مع وباء كورونا شكلت الحظر المبكر، وتطوير آليّات الفحص العشوائي،
تواصل دولة الإمارات مبادراتها الإنسانية الرائدة في مواجهة فيروس كورنا المستجد "كوفيد - 19" تجسيدا لرسالتها السامية التي تسعى من خلالها إلى إعلاء قيم التضامن والتآزر
قال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في اجتماع اليوم الثلاثاء إن الدولة ستوفر إقامة مجانية في المدن الجامعية (نُزل طلاب الجامعات) ونُزل الشباب للمصريين
قالت مجلة «نيوزويك» الأمريكية إن العلماء حددوا أحد الأجسام المضادة في مختبر، ويقولون إنه يستطيع منع فيروس كورونا المستجد من إصابة الخلايا،
أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 1595 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، توزعت في مختلف المدن والمناطق.
أوضح وزير الدولة لشؤون الإعلام في مصر أسامة هيكل، خلال مؤتمر صحفي أسبقيات عودة المصريين العالقين في الكويت، مؤكداً أن هناك 3 استباقيات،
تواصل حكومة دبي من خلال الأجهزة والجهات المعنية في الإمارة جهودها الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتوفير أقصى درجات الحماية الممكنة لكل أفراد المجتمع
أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين أن إجمالي عدد الموظفين في القطاع الخاص في دولة الإمارات بلغ 5.095 مليون موظف خلال العام 2019، منهم 27% في أبوظبي، و52% في دبي، و21% في المناطق الشمالية.
نفذ قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي حملة تفتيشية جديدة، على المنشآت التجارية في مرحلة إعادة فتح الأسواق، وقد شهدت الحملة التزاما عالياً من قبل المحال، حيث بلغ عدد المنشآت التجارية المستوفية للاشتراطات والتدابير الاحترازية 1347 محلاً.
تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات
عاد الطلاب في الصين إلى المدارس الابتدائية والثانوية وهم محميون بشكل جيد بأقنعة الوجه مع الاحتفاظ بمسافة آمنة بين بعضهم البعض.
أعلنت شركة نخيل للتطوير العقاري، عن إعفاء عملائها من رسوم التأخير في دفع رسوم الخدمات اعتباراً من 3 مايو الحالي، وذلك في حال تم دفع المبالغ المستحقة في غضون 3 أشهر أي بحلول نهاية يوليو المقبل.
عاد الإيطاليون إلى الشوارع أمس بعدما رفعت البلاد أطول فترة إغلاق في أوروبا ودخلت "المرحلة الثانية" من أزمة الفيروس التاجي.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أن ذكرى توحيد القوات المسلحة لها مكانة خاصة في خاطره ليس فقط لأنه عاش مقدمات عملية توحيد القوات المسلحة،
وجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" القائد الأعلى للقوات المسلحة تحية اعتزاز وفخر لأبناء الإمارات الأبطال العائدين من أرض اليمن..
أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنّ بلاده اعتقلت أمس الاثنين أمريكيَّين حاولا مع مجموعة من "المرتزقة" فجر الأحد "غزو" فنزويلا من البحر للإطاحة بنظامه لحساب زعيم المعارضة خوان غوايدو.
أعلن سلاح البحرية الأمريكية أنّ أربعاً من سفنه الحربية أبحرت الاثنين في بحر بارنتس على مقربة من المياه الإقليمية الروسية، تأكيداً على حرية الملاحة في المحيط المتجمّد الشمالي، في سابقة من نوعها منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي.
سجّلت الولايات المتّحدة مساء أمس الاثنين وفاة 1015 شخصاً من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في أدنى حصيلة وفيات يومية تسجّل في هذا البلد منذ شهر.
أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أنّ الدفاعات الجوية السورية تصدّت ليل أمس الاثنين لصواريخ أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية على مستودعات عسكرية في شمال البلاد، مشيرة إلى أنّ التدقيق لا يزال جارياً في "الخسائر التي خلّفها العدوان".
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفيا من
اجتازت دول عديدة في العالم مرحلة جديدة من إجراءات رفع الحجر، لتكسر عزلة استمرت شهوراً بسبب فيروس «كورونا»، ومع انخفاض
نوهت القيادة العامة لشرطة الشارقة اليوم الثلاثاء بخصوص مقطع فيديو تم تداوله وانتشر في وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يظهر من خلاله قيام أحد الأشخاص بتهشيم زجاج عدد من المركبات
قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين إن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التي أشار فيها إلى وجود "أدلة" على أن فيروس كورونا المستجد خرج من مختبر صيني
أعلنت السلطات الصومالية، أمس، أن ستة أشخاص لقوا حتفهم، بينهم طياران، عندما تحطمت طائرة تحمل إمدادات طبية.
تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات".
طالب مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي البنوك العاملة في الدولة بالاستمرار في تأجيلات أقساط القروض للعملاء المتضررين من تداعيات فيروس كورونا كوفيد 19.
شاركت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي في مؤتمر إعلان التبرعات العالمي إلى جانب العديد من الدول والمنظمات الدولية الملتزمة
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أهمية التعاون والتضامن الدولي من أجل الاستجابة الفاعلة والعاجلة لأزمة كورونا، خاصةً من خلال العمل على ضمان توفير المستلزمات الطبية
عقدت حكومة الإمارات اليوم الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة،
عقدت حكومة الإمارات مساء اليوم الاثنين إحاطتها الإعلامية الدورية حول مستجدات كورونا في الدولة. تحدثت في الإحاطة
قرَّرت وزارة التربية والتعليم تحديد موعد آخر فيما بعد لاختبار اللغة العربية الذي تعذَّرت تأديته اليوم بسبب خلل فني طارئ في نظام القياس الذكي، حفاظاً على مصلحة الطلبة، وتكريساً للجهود المبذولة من قِبلها في التعلم، وتحقيق أفضل النتائج المرجوة.
برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم،
أعادت إيران اليوم فتح مساجد في أجزاء من البلاد عدت منخفضة المخاطر على صعيد انتشار فيروس كورونا المستجد وقالت إن قرابة 80 ألف شخص من أصل قرابة 100 ألف أصيبوا بالمرض قد تعافوا وخرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم العلاج.
أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" شبكة الرعاية الصحية الأكبر في دولة الإمارات.. عن إطلاق مركز جديد للفحص الطبي بمنطقة "مصفح"
أصدرت السفارة المصرية لدى الكويت بيانا بشأن الأحداث التى جرت فى مركز إيواء كبد مساء أمس جاء فيه "تابعت السفارة الأحداث
أكدت وزارة الصحة الروسية أنها لا ترى أي عراقيل أمام استخدام دواء هيدروكسي كلوروكين"في علاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد_19).
في معرض توصل علماء من الإمارات العربية المتحدة لعلاج مبدئي لـ "كوفيد 19" عبر استخدام الخلايا الجذعية أجرت محطة "سكاي نيوز" حواراً متلفزاً مع الدكتورة فاطمة الكعبي، إحدى طبيبات الفريق المتخصصة بعلوم الدم
قالت الهيئة الرقابية البريطانية المعنية بالحسابات، إنها بدأت تحقيقا في فحص إي.واي لشركة "إن إم سي" للرعاية الصحية، التي وضعت قيد الوصاية الإدارية في أبريل.
كشفت عملية حفر قبر لأحد المتوفين بمرض كوفيد-19 في إيران عن بقايا عظمية وقطع أثرية عمرها نحو ألفي عام، بحسب تقرير لموقع "راديو فاردا".
كشفت مسيرة فرسان القافلة الوردية العاشرة، إحدى مبادرات جمعية أصدقاء مرضى السرطان، عن اكتشاف ست إصابات بسرطان الثدي
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 40 حالة.
قالت الهيئة الرقابية البريطانية المعنية بالحسابات، إنها بدأت تحقيقا في فحص إي.واي لشركة "إن إم سي" للرعاية الصحية، التي وضعت قيد الوصاية الإدارية في أبريل.
أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الاثنين تسجيل 10581 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 145268 حالة.
يستعد إكسبو 2020 دبي ليساهم في تشكيل ملامح عالم ما بعد الجائحة وخلق مستقبل أفضل للجميع، وذلك بعد أن صوتت أغلبية الثلثين من أعضاء المكتب الدولي للمعارض لصالح تأجيل الحدث لمدة عام.
أستهلت أغلب بورصات الأوراق المالية في آسيا تعاملات الأسبوع الجديد اليوم الاثنين على تراجع، بعد الانخفاض الحاد للأسهم الأمريكية في ختام تعاملات يوم الجمعة أخر أيام أسبوع التداول..
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد إنه يعتقد الآن أن ما يصل إلى 100 ألف أمريكي قد يلقون حتفهم في جائحة فيروس كورونا
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الأحد إن هناك "عددا كبيرا من الأدلة" على أن فيروس كورونا المستجد خرج من مختبر صيني، لكنه لم يجادل بشأن استنتاج أجهزة المخابرات الأمريكية بأنه ليس نتاج عمل بشري.
أظهر إحصاء رويترز أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مختلف أرجاء العالم تجاوزت 3.5 مليون اليوم الاثنين، بينما اقتربت الوفيات من ربع مليون حالة.
وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بعقد سلسلة من الجلسات الحكومية المكثفة تضم وزراء ووكلاء ومجالس تنفيذية وخبراء عالميين لبدء صياغة استراتيجية دولة الإمارات لما بعد «كوفيد 19» (تفشي وباء فيروس كورونا المستجد).
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ضرورة إعداد خطة عاجلة لرفع مستوى الإنتاجية والتنافسية لقطاع الصناعات الطبية بالدولة.
وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي أسمى آيات التهاني إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
في إطار منظومة المحفزات، التي تقدمها دبي لدعم قطاع الأعمال، أعلنت المنطقة الحرة «دبي الجنوب»، أمس، تقديم مجموعة حزم تحفيزية.
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين عن أن المخابرات أبلغته أنه كان محقا بشان كورنا وحظر الصين. وقال ترامب في
أخيراً، وعلى نحو مفاجئ، ظهر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، مثلما غاب على نحو مفاجئ، عن وسائل الإعلام لمدة 19 يوماً.
اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ساحة إبراهام لينكولن، أمام البيت الأبيض، لاستئناف حملته الانتخابية التي توقفت بسبب تفشي وباء كورونا.
أكد الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسات الصحة العامة والتراخيص في وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن الوزارة تدرس الآن التركيز على الصناعات الدوائية المتميزة، ومنها الصناعات البيولوجية والأدوية المبتكرة بالتنسيق مع المصانع العالمية العاملة، والتي لها مكاتب إقليمية ومخازن لوجستية في الإمارات.
ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي اجتماع الجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، الذي عُقد اليوم عن بُعد
أكد المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام في دبي، أن العمل عن بُعد في الدائرة، سيكون خياراً بعد انتهاء أزمة «كورونا»، وأن الأداء بشكل نموذجي، هو المعيار الأساسي في العمل.
قال مصدر رسمي فرنسي اليوم الأحد إن فرنسا رفعت الحجر الصحي عن كافة القادمين من الاتحاد الأوروبي ومنطقة شينغن والمملكة المتحدة
قال العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي إنه تم استثناء المركبات التي تضم أفراداً من أسرة أو أقارب من الدرجة الأولى من مخالفة (تجاوز عدد الركاب المسموح به في السيارة الواحدة لأكثر من ثلاثة أشخاص)
حققت النيابة العامة في أبوظبي مع أحد الأشخاص على خلفية انتشار مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، تتضمن ألفاظاً وعبارات من شأنها إثارة التمييز والكراهية والإخلال بالنظام العام.
اكتشفت سيدة خليجية بعد عودتها من احدى الدول الأوروبية، بأن قطعة الشكولاتة التي تناولتها قبل صعودها على متن الطائرة استعداداً لسفرها إلى دولة الإمارات، تحتوي في مكوناتها على نسبة من مادة الحشيش المخدرة، والمجرمة وفقاً للقانون.
أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الاحد تسجيل 272 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة.
آثار غياب الزعيم الكوري الشمالي كيم أون التساؤلات حول غيابة وحالته الصحية، وبعد أول ظهور له عقب الاختفاء الذي استمر 3 أسابيع، واثيرت الكثير من التكهنات عن أسباب هذا الاختفاء.
كشف العنصر السابق في قوات «نافي سيلز» الأمريكية، في الذكرى السنوية الـ9 لتصفية أسامة بن لادن، الذي أطلق رصاصة قاتلة على زعيم تنظيم «القاعدة»
وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله بصياغة استراتيجية الامارات التنموية لما بعد كوفيد 19.
قصص كثيرة مدت الإمارات فيها يد العون لمن عانى وتألم منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد ليسطر التاريخ بأحرف من نور مواقفها المشرفة التي برزت للعالم رسالتها الإنسانية في جميع الأزمات.
أعلنت القوات المسلحة المصرية أنه استكمالاً للأعمال البطولية التي يخوضها أبطال القوات المسلحة والشرطة والنجاحات المتتالية في ملاحقة ودحر العناصر الإرهابية في سيناء،
حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، في بيان اليوم، الأحد، من أن نحو عشرة ملايين طفل دون الخامسة،
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد تسجل 1552 إصابة جديدة بكورونا.
أعلنت دائرة الصحة أبوظبي أن فحص كوفيد-19 يتوفر بالمجان للأشخاص الذين يعانون من أعراض مرضية تشابه أعراض الإصابة بالفيروس، والمسنين والحوامل والمصابين بأمراض مزمنة، في حين يمكن لأفراد المجتمع الراغبين بالاطمئنان على صحتهم إجراء الفحص بتكلفة 370 درهماً شاملة الفحص فقط.
تماشيا مع خطة وزارة الصحة و وقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات
أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا اليوم عن قيام مجموعة من الباحثين من مركز التكنولوجيا الحيوية ومركز الأغشية
أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، اليوم، تعميماً موجهاً للوزارات والجهات الاتحادية بشأن قرار مجلس
هل تمكنت شركة بريطانية صغيرة أن تهزم شركات الأدوية العالمية العملاقة في سباقها لهزيمة فيروس كورونا؟
انتشر وباء فيروسي قاتل في أسراب النحل ببريطانيا، يسمى شلل النحل المزمن (CBPV).
قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية في بيان إن عدة طلقات نارية أطلقت من كوريا الشمالية صباح اليوم الأحد تجاه موقع حراسة في كوريا الجنوبية على الحدود.
بالشراكة بين "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" وبرج خليفة، أطول صرح عمراني صنعه الإنسان على الكوكب، ودعماً لحملة "10 ملايين وجبة"، تم الإعلان عن إطلاق مبادرة "أطول صندوق تبرعات في العالم".
نشر حساب جناح المملكة المتحدة في إكسبو دبي، عبر حسابه الرسمي على انستغرام، رسالة شكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
التعاضد مع الإنسانية جمعاء، مبدأ راسخ في ثقافة دولة الإمارات، قيادة وشعباً، تجلّت صوره واضحة في التعامل مع تداعيات أزمة «كورونا».
نجح قطاع الشحن بدبي، سواءً كان جوياً أم بحرياً، بتجاوز كافة التحديات الناجمة عن تفشي فيروس «كورونا» في العالم، عبر توفير كميات هائلة من السلع الغذائية والدوائية بين العواصم العالمية.
احتفى العالم، أمس، بالنبأ الإيجابي الذي زفته الإمارات إلى البشرية بابتكار علاج جديد يوظف الخلايا الجذعية في القضاء على «كوفيد 19».
اتخذت المملكة العربية السعودية إجراءات احترازية صحية إضافية، بعزل المدينة الصناعية الثانية بمدينة الدمام ومنع الدخول إليها أو الخروج منها اعتباراً من اليوم الأحد، وحتى إشعار آخر، ويستثنى من ذلك عمليات الشحن ونقل البضائع، وفق ما نقلته "واس".
لمشاهدة الاستطلاع بالحجم الطبيعي اضغط هنا أكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي،
جاءت الإمارات ضمن أفضل 20 اقتصادا في مؤشر أقوى الاقتصادات الناشئة من حيث القوة المالية نشرته أمس مجلة" إيكونيميست"، محتلة المرتبة 17 عالميا متقدمة على الهند والتشيك وماليزيا ورومانيا والبرازيل وكرواتيا،
أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن المملكة تأثرت بشكل قوي بالتداعيات الاقتصادية للجائحة، كما هو حال بقية دول
قالت النيابة العامة اليوم السبت إن كل من ارتكب فعلاً من شأنه إحداث أي شكل من أشكال التمييز تكون عقوبته طبقا للمادة السادسة من المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2015 "السجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات
أعلن مركز أبوظبي للخلايا الجذعية أن العلاج الذي تم الإعلان عنه هو علاج داعم وليس شافٍ للمرض ( كوفيد- 19 )، حيث يساعد
قالت الدكتورة آمنة الضحاك، المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات، خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدتها مساء اليوم السبت للوقوف على آخر المستجدات وأهم الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا
نشر حساب جناح المملكة المتحدة في إكسبو دبي عبر حسابه الرسمي على انستغرام ضمن نشرة "ستوري" رسالة شكر لصاحب السمو الشيخ
بالشراكة بين "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" وبرج خليفة، أطول صرح عمراني صنعه الإنسان على الكوكب، ودعماً لحملة "10 ملايين وجبة"، تم الإعلان عن إطلاق مبادرة "أطول صندوق تبرعات في العالم".
حدد علماء من جامعة مينيسوتا الأمريكية 3 سيناريوهات بشأن مستقبل فيروس كورونا المستجد، تفيد بأن الوباء عرضة لأن يبقى ما لا يقل عن 18 شهرا إلى عامين، محققا إصابة من 60% إلى 70% من سكان العالم.
أكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية اليوم السبت تسجيل 1362 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، توزعت في مختلف المدن والمناطق.
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت، عن تسجيل 3 حالات وفاة من بين الحالات المصابة بمرض كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة
اعترف رئيس الإكوادور لينين مورينو، أمس، بأن حكومته تواجه «مشاكل» في معالجة تكدس جثث ضحايا فيروس كورونا (كوفيد 19)،
كشفت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، سبب تزايد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا (كوفيد_19) في مصر.
دعت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية إلى الصلاة من أجل الإنسانية وقالت ندعو إخوتنا المؤمنين بالله الخالق، وإخوتنا في
أ ف ب ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد التي تم تشخيصها رسميا في أوروبا إلى مليون ونصف، أي أقل بقليل من نصف
أعربت الطالبة البريطانية إيلده أشتون المقيمة في الدولة عن شكرها وامتنانها لدولة الإمارات العربية المتحدة على مساعدتها للعودة إلى أبوظبي
أعربت أسرة أسترالية مقيمة في الدولة عن شكرها وامتنانها لدولة الإمارات العربية المتحدة على مساعدتها لعودة ابنها بعد أن علق في مدينة سيدني الأسترالية قرابة شهرين ليلتئم شمله مع والديه المقيمين في دبي.
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تعديل مهلة تجديد خدماتها لمدة 3 أشهر.
أجمعت تقارير دولية حديثة على تمتع الإمارات بأفضلية نسبية بالمقارنة مع باقي دول المنطقة فيما يتعلق بقدرتها على اجتياز التداعيات الاقتصادية لتفشي جائحة «كوفيد 19» في أنحاء العالم.
أعلن رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية (البرلمان) أسد قيصر، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19» بعدما أقام حفل إفطار للاحتفال بشهر رمضان المبارك والتقى مع رئيس الوزراء عمران خان وغيره من كبار المسؤولين هذا الأسبوع.
توجّه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان
أكّد معالي د. أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنّ بناء تكتل عربي يسعى إلى الاستقرار والتقدم في المنطقة، يواجه هجمة إقليمية شرسة للتدخل في الشؤون العربية.
قطع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تكّهنات بشأن صحته استمرت ثلاثة أسابيع، ذهب خلالها البعض إلى حد الحديث عن وفاته،
أعربت دولة الإمارات، عن إدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف إحدى المركبات المدرعة بشمال سيناء، في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود.
في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الإمارات للحد من انتشار فيروس كورونا، يحتاج المواطنون والمقيمون على أرض الدولة
اعتبرت دولة الإمارات العربية المتحدة ، أن المخططات الإسرائيلية الرامية لضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية، تعتبر تطوراً خطيراً يعرقل مسار عملية السلام، ويقوض الجهود الدولية لحل الصراع في المنطقة.
توجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
باركت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إنجاز مركز أبوظبي للخلايا الجذعية ونجاحه في تطوير علاج بالخلايا الجذعية مبتكر وواعد لالتهابات فيروس كورونا المستجد
رجح علماء أمريكيون أن يستمر وباء «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، لعامين على الأقل، ولن يجري احتواؤه إلا حين يصير ثلث سكان العالم محصنين مناعياً ضد العدوى.
قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال مؤتمر صحافي الجمعة، إن "جائحة كورونا لا تزال قائمة ولم
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم الجمعة تسجيل 358 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا ووفاة 14 حالة جديدة. وقالت
أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي تعميما إلى مدراء ومالكي المراكز التجارية ومحلات بيع المواد الغذائية والصيدليات على مستوى إمارة أبوظبي بشأن توفير أجهزة وكاميرات الفحص الحراري عند المداخل الرئيسة
حددت لجنة البحوث والدراسات السياحية بالمركز العربي للإعلام السياحي عن 12 إجراء احترازياً ستنفذه أغلب شركات الطيران مع عودة تشغيل الرحلات الجوية
ستظل المدن الكبري في الهند تحت قيود صارمة بعد انتهاء إجراءات العزل العام يوم الأحد المقبل حسبما كشف خطاب حكومي ومسؤولون في الولايات، في حين سيتم السماح للمناطق الأقل إصابة بفيروس كورونا باستئناف بعض الأنشطة.
أكدت متحدث باسم وزارة الصحة السعودية اليوم تسجيل تسجيل 1344 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، توزعت في مختلف المدن والمناطق.
تم منح براءة اختراع من قبل وزارة الاقتصاد لعلاج بالخلايا الجذعية مبتكر وواعد لالتهابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)
نزلت أسعار النفط إلى نحو 26 دولارا للبرميل اليوم الجمعة إذ تتعرض السوق لضغوط بفعل ضعف الطلب الناجم عن أزمة فيروس كورونا وفائض المعروض، حتى في الوقت الذي بدأت فيه أوبك وحلفاؤها خفضا قياسيا للإنتاج.
أعلن المكتب الاعلامي لحكومة أبوظبي إعادة فتح مركزي ياس مول في أبوظبي والجيمي مول في العين ابتداء من 2 مايو، وذلك بعد استيفاء جميع المتطلبات الاحترازية والوقائية التي حددتها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي لإعادة افتتاح مراكز التسوق والمراكز التجارية.
قالت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة ان قيام مستخدمي الشبكة المعلوماتية بتغيير العنوان البروتوكلي «IP
اعتمدت وزارة التربية والتعليم، جدول الاختبارات المركزية للفصل الدراسي الثالث لطلبة المدارس الحكومية ،والمقررة من قبل فريق التقييم، وتبدأ في 4 مايو الجاري. وسيتم الإعلان عن باقي مواعيد اختبارات المواد الأخرى منتصف الأسبوع المقبل.
تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والمخالطين
أبلغت روسيا اليوم "الجمعة" عن 7933 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي قفزة قياسية يومية ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 114431 حالة.
ال التلفزيون السوري اليوم "الجمعة" إن هجوما على مستودع ذخيرة شرقي مدينة حمص تسبب في وقوع انفجارات لكن دون خسائر في الأرواح
شارك معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية مساء أمس في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورة غير عادية
قال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان للإذاعة الحكومية اليوم "الجمعة" إنه يجب على البلاد الاستعداد لموجة ثانية محتملة من تفشي فيروس كورونا في أكتوبر ونوفمبر المقبلين، على الرغم من أن انتشار الفيروس من المرجح أن يتباطأ في الصيف.
اعتمد مجلس الشؤون الاستراتيجية، التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، سياسة استخدام الهوية الرقمية في إمارة دبي، نظراً لما تحققه من تطوير لمنظومة الخدمات الحكومية، وتعزيز عملية التواصل بين الجهات المحلية والاتحادية والقطاع الخاص،
وزّعت «حملة 10 ملايين وجبة» 1.8 مليون وجبة، بعد أسبوع فقط على إعلانها من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصلت إلى مطار
تشارك الإمارات اليوم دول العالم الاحتفال بيوم العمال العالمي، الذي يصادف الأول من مايو من كل عام، وقد حققت إنجازات كبيرة وغير مسبوقة، جعلتها تقود عن جدارة واستحقاق، جهود ترسيخ حق الإنسان في العمل.
أعرب سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي، عن تفاؤله بقدرة النشاط الاقتصادي في دبي على العودة إلى سابق عهده خلال فترة قصيرة على الرغم من التحديدات الكبيرة التي أفرزتها الأزمة العالمية المتمثلة في فيروس «كوفيد ــ 19».
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة تمسكها بالحل السياسي في ليبيا وضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري وشامل.
غداة اندلاع «ثورة الجياع» في لبنان، من بوابة عاصمة الشمال طرابلس تحديداً، ارتفع منسوب المخاوف من بدء تشكل أمواج «النهر الجارف».
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس أنه يفكّر في فرض رسوم عقابية على الصين، بعدما قال إنّه اطّلع على أدلّة تشير إلى أنّ فيروس كورونا المستجد
نعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الخميس شهداء مدينة بئر العبد من جنود القوات المسلحة،
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصلت إلى مطار هيثرو في العاصمة البريطانية
لبى مواطنون ومقيمون نداء التبرع بالدم الذي دعت له مريم ماجد بن ثنية عضو المجلس الوطني الاتحادي عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»،
نظّم المكتب الإعلامي لحكومة دبي اليوم (الخميس) بالتعاون مع تلفزيون دبي مؤتمراً صحافياً عن بُعد عبر الاتصال المرئي أجاب فيه معالي الفريق
اعتمد مجلس الشؤون الاستراتيجية، التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، سياسة استخدام الهوية الرقمية في إمارة دبي، نظراً لما تحققه من تطوير لمنظومة الخدمات الحكومية، وتعزيز عملية التواصل بين الجهات المحلية والاتحادية والقطاع الخاص،
بعد تعافية من فيروس كورونا المستجد الذي أصيب به عندما كان برفقة أخيه في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية يروى سعيد
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الخميس إنه سيضع خطة شاملة الأسبوع المقبل عن كيفية البدء في إعادة إحياء
قال مسؤول أمريكي، الأربعاء، إن بلاده تعتزم الإسراع بتطوير لقاح لفيروس "كورونا"، وتستهدف توفير 100 مليون جرعة بحلول نهاية العام الجاري.
جسدت القرارات والإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات لحماية العمال والمحافظة على امتيازاتهم منذ بدء تطبيق الإجراءات
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس تسجيل خمس وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة
أكد باحثون من مختبر "سينوفاك بيوتيك" Sinovac Biotech في بكين، إن الشركة تستعد لإنتاج 100مليون جرعة من لقاح بدأت منذ فترة قصيرة بتجارب بشرية عليه بعد نجاحه في حيوانات الاختبار
أعلنت نخيل مولز، ذراع شركة نخيل في قطاع التجزئة، والتي تملك وتدير دراغون مارت (سوق التنين)، أكبر مركز للتجزئة والتجارة
قامت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بإجراء أكثر من 27 ألف فحص جديد لمواطنين ومقيمين في مختلف مناطق الدولة، وأعلنت عن تسجيل
دشنت دولة الإمارات عبر ذراعها الإنسانية "هيئة الهلال الأحمر" مشروعها الخيري السنوي لتوزيع 1000 وجبة إفطار على الصائمين
ساعدت الجهود الموحدة المبذولة من قبل قطاع الطيران في دبي والسفارات والسلطات الحكومية في دولة الإمارات 37 ألفاً و469 شخصاً على العودة سالمين إلى ديارهم بتشغيل 312 رحلة عودة خاصة من قبل 54 شركة طيران في ظل بقاء رحلات الركاب العادية معلقة مؤقتًا في مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي.
نفت خدمة عملاء مصر للطيران فتح الحجوزات أمام عملاءها لحجز الرحلات بدءاً من يوم 16 مايو، وكان رد أحد ممثلي خدمة العملاء لأي شخص يحاول حجز اي رحلة خارجية
صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية بأنه تقرر السماح بالدخول إلى محافظة القطيف والخروج منها بداية من اليوم الخميس، إضافة إلى استمرار السماح بالتجول من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء.
يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قصة طبيبة مصرية وزوجها الطبيب اللذين أصيبا بفيروس كورونا المستجد عن طريق عدوى من مريض ما يبرز مدى تضحيات خط الدفاع الأول التي يقدمونها من أجل الآخرين.
«الإمارات وطننا الثاني وكل من على أرضها يحظى بالاحترام والتقدير»، جملة بدأت بها الطبيبة عائشة سلطانة حديثها لـ«البيان»، مؤكدة أن التحية التي أداها الشرطي لها في دبي، بمجرد علمه أنها طبيبة تعمل ضمن خط الدفاع الأول، كانت بمثابة تكريم للجهود التي تبذلها في عملها بالقطاع الصحي.
قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن كوريا الجنوبية لم تسجل اليوم الخميس أي إصابات محلية جديدة بفيروس كورونا وذلك للمرة الأولى منذ أن بلغ التفشي لديها ذروته في 29 من فبراير .
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع رويترز يوم الأربعاء إنه لا يصدق استطلاعات الرأي التي تظهر أن منافسه في
لقي 38 شخصاً على الأقلّ مصرعهم وأصيب 10 آخرون بجروح، ثمانية منهم في حالة خطرة، في حريق اندلع الأربعاء في مستودع قيد
قال وزير الصحة اليمني لقناة اليمن التلفزيونية إن السلطات سجلت أول حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد. وفي وقت سابق يوم
شدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على ضرورة التلازم بين الإيمان والعمل كي نتجاوز التحدي الذي نعيشه اليوم نحن والعالم.
كشف مجلس الإمارات للأمن الغذائي ووزارة الطاقة والصناعة، في بيان مشترك لهما، عن كفاءة وفعالية تشغيل 568 مصنعاً مسجلاً في نظام التراخيص لوزارة الطاقة والصناعة في جميع إمارات الدولة،
بلغت مساعدات الإمارات من الامدادات الطبية لإغاثة الدول في مواجهة انتشار وباء «كورونا» أكثر من 334 طناً استفادات منها 32 دولة، تلبي احتياجات نحو 334 ألفاً من المهنيين الطبيين.
علمت «البيان» أن القيادة العامة للجيش الوطني الليبي تستعد للإعلان قريباً عن تفاصيل مخططها لإدارة شؤون البلاد.
توسعت دائرة الاحتجاجات في لبنان لتشمل مناطق عدة، بعدما تركزت في الساعات الأخيرة بطرابلس شمالي البلاد، رفضاً لارتفاع الأسعار والتلاعب بسعر صرف الدولار، الذي وصل إلى أعلى مستوياته.
أعلنت السلطة الفلسطينية، اليوم، ترتيبات لعودة فلسطينيين عالقين من الأردن إلى الضفة الغربية الأسبوع المقبل، منذ إغلاق الحدود قبل نحو شهر ونصف.
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية اجتماعين عن بعد للمجلس خلال الأسبوعين الماضيين.
أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن الإمارات برؤية قيادتها الاستثنائية حريصة على تعزيز البنى المجتمعية
جددت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة تحذيرها لمستخدمي الإنترنت من روابط احتيالية تنتشر خلال شهر رمضان المبارك تستغل أسماء أصحاب السمو شيوخ الدولة
تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد" كوفيد-19"
كشف قرار لمعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، عن استمرار العمل بقرار منح
تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين ضرورة التزام منشآت القطاع الخاص بسداد أجور العاملين لديها من خلال "نظام حماية الأجور" وفقا للأجور المتفق عليها
أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر اليوم الأربعاء تسجيل 226 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 حالة وفاة.
بمشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة استضاف مجلس محمد بن زايد ضمن سلسلة المحاضرات الرمضانية .. محاضرة تحت عنوان " بقيمنا نمضي نحو المستقبل "
أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية أن القيادة الرشيدة
تستمر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في عمليات الإجلاء لمواطني دولة الإمارات وتسهيل كافة الاجراءات اللازمة لإعادتهم ومرافقيهم إلى أرض الوطن
أعدت فوربس الشرق الأوسط استطلاع رأى محلى، لمعرفة كيف يشعر الناس من منطقة الشرق الأوسط تجاه العمل من المنزل، مع التركيز على عاداتهم اليومية، ومدى الإنتاجية والتحديات التي يواجهونها، والدعم المقدم لهم من أصحاب الأعمال.
بلغت قيمة التوزيعات النقدية لـ 56 شركة مساهمة عامة مدرجة في الأسواق المالية نحو 37.3 مليار درهم حتى تاريخ 27 أبريل وذلك بحسب ما تظهره الأرقام الصادرة عن الشركات ذاتها.
قدرت وزارة الاقتصاد في الإمارات انخفاض الصادرات العالمية بمقدار 50 مليار دولار عبر سلاسل القيمة العالمية بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
أنجبت كاري سيموندس خطيبة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مولوداً ذكراً بصحة جيدة، وفق تقرير من مجموعة "بي.إيه"
أعلنت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عن زيادة الرحلات الخاصة إلى 15 وجهة في مختلف أنحاء العالم وسيتم تسيير الرحلات حتى 31 من مايو مع تحضيرها لاستئناف رحلاتها المنتظمة، وذلك رهناً برفع القيود المفروضة حالياً.
قالت ثلاثة مصادر مصرفية إن البنوك الإماراتية المنكشفة على شركة تشغيل المستشفيات إن.إم.سي تواجه احتمال الاضطرار إلى
أعلنت شركة فايزر الأمريكية الشهيرة لصناعة الأدوية تاريخا واعدا جدا، وربما لم يكن متوقعا، سيكون في وسعها حينه إنتاج لقاح لمكافحة فيروس كورونا المستجد، على أن يستخدم أولا في حالات الطوارئ فقط.
توفى الممثل الهندي عرفان خان الذي اشتهر في فيلم "الميليونير المتشرد Slumdog Millionaire"، اليوم الأربعاء عن عمر يناهز 53 عاما.
نقلت شبكة "سي إن بي سي" عن خبراء، أن كوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا، انتصرت في المواجهة مع وباء الفيروس التاجي.
رفض نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس وضع كمامة للوقاية من فيروس كورونا المستجدّ خلال زيارة قام بها إلى "مايو كلينك" الثلاثاء، منتهكاً بذلك القواعد المتّبعة في هذا المستشفى
أعلنت وكالة البحوث التشريعية التابعة للجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية، اليوم، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، قد يعين شقيقته كيم يو-جونغ خليفة له، وسط شائعات عن تردي صحته.
سجل البر الرئيسي الصيني 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم 28 أبريل مقارنة مع ست حالات قبلها بيوم ليصل العدد
سجلت وزارة الصحة المكسيكية يوم الثلاثاء 1223 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و135 حالة وفاة جديدة، ليصل العدد
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أعلنت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي عن شراكة جديدة مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية،
باشرت دبي تجهيز وفحص استعداداتها، لاستعادة النشاط السياحي، أياً كان التوقيت، وفقاً للاتجاهات العالمية السائدة. وقال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري، إن دبي تأمل إعادة فتح أنشطتها السياحية مع مطلع يوليو.
احتفل سكان دول عدة عربياً وعالمياً بالتنفس خارج قيود الحجر التي فرضتها المعركة لمنع تفشي وباء «كورونا»، حيث بدأت دول مختلفة الفك التدريجي والمدروس للإجراءات للتخفيف عن مواطنيها.
قضى شاب، أمس، متأثراً بطلق ناري أصيب به خلال مواجهات عنيفة وقعت ليل الاثنين في مدينة طرابلس في شمال لبنان، بين متظاهرين محتجين على تردي الوضع الاقتصادي،
شهدت مدينة بنغازي ومدن في شرق ليبيا خروج عدد من المتظاهرين دعماً للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، بعد إعلانه قبول المؤسسة العسكرية التفويض الشعبي لقيادة المرحلة القادمة في البلاد، وإسقاط اتفاق الصخيرات.
يعتزم مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع قرار يطالب بإرساء "هدنة إنسانية" لمدة 90 يوماً في كل النزاعات المسلّحة حول العالم، لإتاحة إيصال المساعدات الإنسانية إلى من هم بأمسّ الحاجة إليها في ظلّ تفشّي جائحة كورونا (كوفيد-19)، بحسب مسودّة اطّلعت عليها وكالة فرانس برس، أمس.
بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي خلال اتصال هاتفي مع بوبو سيسي رئيس وزراء جمهورية مالي العلاقات الثنائية المشتركة وسبل تعزيزها.
أكدت أنجيلا ماكلين، نائبة كبير المستشارين العلميين في بريطانيا، أمس، أن علماء بريطانيين خلصوا إلى أن الكمامات ليس لها سوى تأثير ضئيل في الحيلولة دون انتقال العدوى من شخص حامل لفيروس كورونا المستجد إلى آخر.
أكد هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي أن الإمارة مهيأة تماماً لاستقبال السياح متى أمكن
كانت الساعة تشير إلى الواحدة صباحاً حين أنهت الطبيبة الهندية عائشة سلطانة مناوبتها في المستشفى، وفي الطريق كانت شرطة دبي تقوم بواجبها، حيث أوقفتها الدوريات للتأكد من هويتها وسبب خروجها ليلاً، وما إن اقتربت وأنزلت زجاج السيارة الجانبي وأخبرت الشرطي أنها طبيبة عائدة من عملها وما إن مدت يدها لتعرض عليه الأوراق الدالة على ذلك، حتى فاجأها الشرطي بأداء التحية لها والسماح لها بالتحرك دون الاطلاع على الأوراق.
أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في إمارة دبي، في حديثه خلال برنامج «خط دفاعنا الأول»، الذي أنتجه المكتب الإعلامي لحكومة دبي، وبث على شاشة تلفزيون دبي، مساء أمس، أن الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتحويل التحديات إلى فرص، تقف وراء كفاءة وقدرات دبي في التعامل مع حالات الطوارئ.. مشدداً سموه على أن هذا ما تجلى وانعكس بشكل واضح في التعامل مع جائحة كورونا.
تسببت فئران أكلت خرطوم موقد غاز، في انفجار مطبخ ملحق بفيلا بمنطقة المزهر في دبي، ما أودى بخادمتين، إحداهما توفيت متأثرة بحروق أصيبت بها بعد اشتعال النيران، والأخرى بسبب سقوط أحد الجدران عليها من قوة الانفجار.
تحاول السلطات الصحية البريطانية التحقق مما إذا كان ثمة رابط بين تفشي فيروس «كورونا» المستجد ومرض خطير يصيب عدداً من الأطفال منذ فترة قصيرة، كما أعلن الثلاثاء وزير الصحة مات هانكوك.
طبّقت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي في المملكة العربية السعودية الإجراءات الاحترازية بالتباعد بين صفوف المصلين
تدخل الحرب التي يشنها العالم على فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" مرحلة جديدة تبدو فيها الدول أكثر فهماً واستعداداً لمواجهة الوباء.
أصدرت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي توجيهات بشأن الاشتراطات الواجب تطبيقها للاستعداد لإعادة تشغيل المطاعم السياحية
أغلقت بلدية 18 مطعماً وكافتيريا ومؤسسة غذائية، لعدم التزامها بالضوابط والاشتراطات الاحترازية الواجب اتباعها،
بحث معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين مع ذو الفقار بخاري مساعد رئيس الوزراء الباكستاني
أعلنت السلطات العمانية اليوم الثلاثاء أنه تقرر إعادة فتح بعض الأنشطة التجارية التي كان تم إغلاقها في إطار التدابير
سمحت الخطوط الجوية السعودية بالحجوزات الداخلية على موقعها الإلكتروني اعتبارا من 1 يونيو، بعد التعليق الساري حاليا جراء مواجهة جائحة كورونا.
أصدر رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي قراراً بإحالة جرائم التجمهر والبلطجة لمحاكم أمن الدولة.. وحظر التجوال
فازت الصورة التي كان قد التقطتها البريطاني، كيث بانستر، لأحد طيور الدخلة الصغار وهو يتصدى بقوة وحزم لطائر الوقواق
تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات
تأمل إمارة دبي في إعادة فتح أبوابها أمام السياح في مطلع يوليو المقبل بعد توقف استقبالهم الشهر الماضي لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
يشهد اليوم عودة افتتاح جزئي لـ 11 من مراكز ووجهات التسوق في دبي، مع الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية كافة التي نص عليها قرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث.
أعلنت الشرطة الفرنسية عن إصابة اثنين من رجالها بجروح خطرة الاثنين في عملية دهس متعمدة من قبل سيارة في ضواحي باريس.
باب أمل جديد للعلاج من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، باستخدام الخلايا الجذعية، حيث يأمل أطباء بالولايات المتحدة في أن يكون العلاج بها سلاحاً في المعركة ضد الفيروس الفتاك.
ربما لن تجد أحداً في العالم يشيد بحالة الطوارئ الصحية المفروضة في أغلب دول العالم، إثر الانتشار الغريب لفيروس «كورونا» المستجد
يشهد اليوم عودة افتتاح جزئية لـ11 من مراكز ووجهات التسوق في دبي مع الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي
كشف العميد الدكتور طارق تهلك، مدير مركز شرطة نايف، أن نحو 500 شخص من مختلف الجهات في خطوط الدفاع الأولى شاركوا في القضاء على فيروس كورونا في منطقة نايف حتى انعدمت الإصابات،
برعاية معالي الدكتور ثاني أحمد الزيودي، وزير التغيّر المناخي والبيئة، أطلقت «ماجد الفطيم» أول مزرعة مائية داخل متجر كارفور في دبي،
شدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على أن الإمارات تخرّج أبطالاً في كل المواقع كل يوم، وقال سموه: «تحية لوطن يخرج نماذج جديدة من الأبطال كل يوم».
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، موقف دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت في التعاون والتضامن مع مختلف الدول في العالم في مواجهة فيروس «كورونا»..
أشاد البنك الدولي بالجهود التي بذلتها حكومة الإمارات في دعم العمالة الوافدة لديها وحمايتها من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة «كورونا» في مختلف أنحاء العالم.
تعرضت مناطق قرب العاصمة السورية دمشق، أمس، لعدوان جوي إسرائيلي، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا).
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إنه يعلم بحال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون لكنه لن يتحدث في الأمر.
اطلع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، خلال اجتماع عبر اتصال مرئي مع معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، وسارة مسلم رئيسة دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، على مجريات العملية التعليمية
أشاد البنك الدولي بالجهود التي بذلتها حكومة الإمارات في دعم العمالة الوافدة لديها وحمايتها من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد 19» في مختلف أنحاء العالم.
خلال ظهوره قبل أربعة أشهر، دأب فيروس كورونا على الظهور بوجهين، وبائي وسياسي. الوجه الأول يأخذ شكل الفتك المباشر من خلال آلاف الإصابات ومئات آلاف الوفيات فضلاً عن حبس الملايين في البيوت. وأما الوجه السياسي فيأخذ شكل صراع سياسي، وخصوصاً بين الولايات المتحدة والصين التي يرشحها كثير من المراقبين والخبراء للعب دور المنقذ للعالم من هذه الجائحة، فضلاً عن توقعات بقيادتها المشهد العالمي ما بعد «كورونا».
وجهت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي ملاك ومدراء المراكز التجارية " المولات " في إمارة أبوظبي بضرورة الالتزام بتنفيذ ما جاء في تعميمها الصادر مؤخراً بِشأن الشروط والتعليمات الواجب اتباعها
حررت القيادة العامة لشرطة دبي منذ بداية فترة تقييد حركة المشاة والمرور ضمن برنامج التعقيم الوطني في 26 مارس الماضي وحتى 16 ابريل الجاري 52 الفاً و69 مخالفة
أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن ترحيبه بالبيان الصادر اليوم عن تحالف دعم الشرعية في اليمن بضرورة احترام اتفاق الرياض وعودة الأوضاع إلى سابق وضعها
أعلنت الدكتورة آمنة الضحاك، المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات خلال الإحاطة الإعلامية الدورية لحكومة الإمارات أنه تم
عقدت حكومة الإماراتمساء اليوم (الأثنين) إحاطتها الإعلامية الدورية للوقوف على آخر مستجدات كورونا في الدولة. تحدثت في
تنتظر المخالفين لعدم الالتزام بمنع أو تقييد التجمّعات في الأماكن العامة أو المزارع الخاصة والعِزَب،
أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان اليوم ،تعميماً لأصحاب مراكز التسوّق والمراكز التجارية ومحلاّت صالونات الحلاقة والعناية الرجالية والنسائية بإعادة فتح المراكز
قالت وزارة الصحة المصرية في بيان اليوم الاثنين إن البلاد سجلت 248 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و20 حالة وفاة.
لم يظهر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون علنا منذ أكثر من أسبوعين إذ تغيّب عن إحياء ذكرى سياسية مهمّة
بعد أقل من أسبوع على إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن "حملة 10 ملايين وجبة"، التي أطلقتها سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن بدء المراكز التابعة لها والتي تقدم خدماتها للمتعاملين بالعلامات التجارية المسجلة لديها " تسهيل وتوجيه وتدبير وتوافق " استقبال المتعاملين اعتباراً من السبت المقبل
أعلن دبي أوتليت مول، وجهة التسوق القيّم، أبوابه للزوار اعتباراً من يوم الأحد 26 أبريل الجاري، حيث قام المول بتنفيذ برنامج مناسب للتعقيم والتطهير مع حرصه على تطبيق كافة الاجراءات بما يتماشى مع توجيهات حكومة دولة الإمارات.
قال مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية التابع لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي إن عدد المسلمين الجدد بلغ في الربع الأول من العام الحالي 852 مسلما جديدا.
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 22 حالة.
أفادت اقتصادية دبي، بأن جميع المحلات والمنشآت التجارية في منطقتي الرأس ونايف بإمكانها مباشرة العمل بشكل جزئي، أي بـ 30% من طاقتها التشغيلية، ابتداءً من اليوم عملاً بقرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث الذي نص على تخفيف قيود الحركة في المنطقتين بعد تسجيل "صفر" حالات كورونا على مدى يومين، مع استمرار الحظر في المنطقتين من الساعة 10 مساءاً حتى 6 صباحاً أسوة بباقي أنحاء الإمارة.
أعلنت شركة "إن إم سي" للرعاية الصحية، عن تقديمها طلباً لإلغاء إدراج أسهم الشركة من القائمة الرسمية لسلطة السلوك المالي في المملكة المتحدة، والتداول في سوق لندن للأوراق المالية، والعمل بذلك في أقرب وقت ممكن.
أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، عن أنه تم السماح للمطاعم داخل المنشآت الفندقية بمزاولة أعمالها بنسبة إشغال تبلغ 30%.
أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن أن بلادها تمكنت من وقف تفشي فيروس كورونا الجديد في المجتمع بشكل واسع النطاق، وأشارت إلى أنه سيتم تخفيف قيود الإغلاق
في إطار التنسيق الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة الأزمة الصحية العالمية الحالية، شارك معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في الاجتماع الاستثنائي لوزراء السياحة بدول مجموعة العشرين لمناقشة أخر تطورات الأزمة الحالية وتداعياتها على القطاع السياحي وسبل دعم القطاع من خلال تنسيق الجهود الدولية وبحث سبل لتخفيف العبء على المستثمرين وحماية المسافرين والعاملين بالقطاع وضمان زيادة جاهزية القطاع واستدامته في مواجهة الأزمات بالمستقبل.
أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن بيان تحالف دعم الشرعية يأتي من حرص واضح على اليمن وعلى إتفاق الرياض والذي يمثل تطبيقه كاملا أساسا للعمل السياسي في المرحلة القادمة.
أكدت مصادر لـ«البيان الاقتصادي»، إقامة فعاليات الدورة 41 من معرض الخمسة الكبار، في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة ما بين 23 إلى 26 نوفمبر المقبل.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها إثر إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي..
أكد المستشار الخاص للأمن القومي للرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إين أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون "حيٌّ وبصحة جيدة"، مقللاً من خطورة شائعات حول حاله الصحية.
قررت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم.
شدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على أن مكسبنا الحقيقي في أزمة «كورونا» الحالية هو قيمنا الإنسانية النبيلة.
واصلت دبي وأبوظبي إطلاق حزم التحفيز الاقتصادي لبيئة الأعمال، بما يعزز مستقبل الاقتصاد الوطني، وانسجاماً مع توجيهات القيادة.
ذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الإمارات بادرت إلى اتخاذ تدابير سريعة، وحاسمة ومُبتَكَرة لاحتواء «كوفيد 19»، وتداعياته، سواءً على الصعيد الصحي أم الاقتصادي.
أغلق عشرات الأشخاص في مناطق متفرقة بأنحاء لبنان يوم الأحد الطرق بحرق إطارات السيارات احتجاجًا على أزمة التدهور الاقتصادي في البلاد
احتلت سنغافورة، التي تضم واحدة من أصغر التجمعات السكانية في آسيا، المركز الثالث من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا في المنطقة، بعد كل من الصين والهند، الأكثر سكانا في العالم.
يبدو أن تداعيات إيقاف سباقات الخيول في بريطانيا بسبب تفشي فيروس كورونا أخذت أبعاداً جديدة قد تهدد عودة السباقات هناك
كشفت الجمعية الوطنية السعودية لحقوق الإنسان، أن المملكة العربية السعودية أصدرت قراراً يقضي بإلغاء «الجلد كشكل من أشكال العقاب».
أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي تعميماً إلى أصحاب المنشآت التجارية والصناعية في الإمارة لتنفيذ التدابير الوقائية والاحترازية، والتي تتضمن إجراء الفحوصات الطبية للعاملين والأفراد عند الطلب.
قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التحية إلى المؤسسات والشركات والمتطوعين والأفراد ولجميع من ساهم في تخفيف آثار جائحة فيروس كورونا
قررت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، تخفيف قيود الحركة
شهدت المملكة المتحدة اليوم الأحد "إشارات مشجعة" مع تسجيل تراجع كبير في عدد الوفيات من جراء كوفيد-19، عشية استئناف رئيس الحكومة بوريس جونسون قيادة حكومته التي تواجه ضغوطاً وانتقادات.
أصدرت السلطات الصحية الكندية تحذيراً من استخدام العقارين المضادين للملاريا كلوروكين وهيدروكسي كلوروكين لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد أو للوقاية من إصابة المتعافين مجدداً.
«هناك قرائن تساعد على هذا التصور، من ضمنها أن بناء أبو الهول سابق على بناء الأهرامات»، هذا ما قاله مفتي الجمهورية السابق في مصر، علي جمعة، لدى حديثه عن كون نبي الله إدريس -عليه السلام- قد علَّمَ المصريين القدماء بناء الأهرامات، وأن تمثال «أبو الهول» الشهير ما هو إلا تجسيد له. وهي الرواية التي نفاها خبراء آثار، مشككين في صحتها، على اعتبار أنه لا توجد أي شواهد تاريخية أو مراجع تثبت ذلك.
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، الأحد، عن تسجيل 215 حالة جديدة بفيروس كورونا وخروج 62 من المصابين من مستشفيات
أوضحت اقتصادية دبي أنه وبالتزامن مع قرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بتخفيف القيود على الحركة والتنقل في الإمارة، بإمكان مراكز إنجاز المعاملات الحكومية في الإمارة العمل من الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 3:00 بعد الظهر.
أعلن قطاع الصحة الصيني، اليوم الأحد، شفاء آخر حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مدينة ووهان، ليصل عدد المصابين بالفيروس في المدينة الأكثر تضررا في الصين إلى الصفر.
قال متحدث باسم وزارة الداخلية السعودية اليوم الأحد إن السعودية مددت تعليق الرحلات الجوية الدولية والداخلية حتى إشعار آخر باستثناء الحالات الطارئة وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
قالت هيئة الصحة الوطنية البريطانية اليوم الأحد إن عدد من توفوا في مستشفيات إنجلترا بعدما أثبتت الفحوص إصابتهم بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 18420 بعد تسجيل 336 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة.
أعلنت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي "دافزا" عن إطلاق حزمة حوافز وتسهيلات دعماً لشركات المنطقة الحرة التي تتخذ من "دافزا" مقراً لها وذلك حرصاً على استمرارية أعمالها في شتى القطاعات الاقتصادية
أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية استمرار منع التنقل بين كافة مناطق المملكة والخروج منها والدخول إليها.
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاحد تسجيل 1223 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 17522
يستأنف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الذي كان أصيب بفيروس «كورونا» المستجد، عمله على رأس الحكومة، الاثنين، تحت ضغط متزايد، لكشف خططه المتعلقة بالعزل المطبق منذ أكثر من شهر.
أعلنت "إنفورما ماركتس" الجهة المنظمة لمحفظة معارض سيتي سكيب، عن إطلاق النسخة السنوية للمعرض العقاري "سيتي سكيب العالمي 2020" في الفترة من 15-17 نوفمبر 2020 في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة نخبة من المتخصصين والخبراء والمهتمين في القطاع العقاري من داخل وخارج دولة الإمارات.
تماشيا مع خطة وزارة الصحة و وقاية المجتمع لتوسيع و زيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر و حصر الحالات
أعلن الجيش الليبي، اليوم الأحد، إسقاط طائرة تركية مسيرة كانت تحاول الإغارة على قاعدة الوطية العسكرية جنوب غرب طرابلس،
قام قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي في أول يوم من إعادة فتح الأسواق، بإغلاق 21 محلاً والتنبيه على 65 منشأة تجارية، ومخالفة 7 محلات لم تلتزم بالتدابير الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، كلبس الكمامات والتباعد الجسدي وغيرها من التدابير الواجب تطبيقها في مرحلة إعادة فتح الأسواق.
عادة ما تتطلب عملية اكتشاف الميكروبات أو الفيروسات أجهزة واستعدادات معملية خاصة تستغرق وقتا وتؤدي إلى تكاليف باهظة،
أعلنت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي "دافزا"، اليوم، عن إطلاق حزمة حوافز وتسهيلات دعماً لشركات المنطقة الحرة التي تتخذ من "دافزا" مقراً لها وذلك حرصاً على استمرارية أعمالها في شتى القطاعات الاقتصادية التي تعمل بها وذلك تخفيفاً من حدة التأثيرات الاقتصادية والإجراءات الاحترازية لما يشهده العالم في هذه الفترة.
أكد متحدث باسم رئاسة الحكومة البريطانية اليوم السبت أن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيعود لعمله يوم الاثنين بعد تعافيه من إصابته بفيروس كورونا والتي أدت لدخوله الرعاية المركزة ثلاث ليال في أوائل أبريل.
نجحت مراكز التسوق ووجهات المطاعم والمقاهي بدبي في تلبية الاشتراطات واستئناف العمل جزئياً في استقبال الزوار، بعد التطبيق الكامل للإجراءات، التي نص عليها قرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات..
تجاوزت حصيلة وفيّات كوفيد-19 في مستشفيات بريطانيا أمس السبت 20 ألفًا، الأمر الذي اعتبرته وزيرة الداخلية بريتي باتال "مأسويًّا للغاية"، لكنّها دعت السكّان إلى "التحلّي بالقوّة" لمواصلة الحجر.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتخفيف عن الناس وتبسيط وتسهيل الإجراءات على المتعاملين.
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال اتصال هاتفي مع ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي - التابع لمنظمة الأمم المتحدة - تطورات وباء فيروس «كورونا» المستجد على المستويين الإقليمي والعالمي.
استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.
احتلت دبي المركز الثاني عالمياً على قائمة «أفضل مدن العالم للعمل عن بُعد في 2020»، على المؤشر الذي أصدرته أمس مجلة «سي ئي أو وورلد» الأمريكية.
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.
في الوقت الذي بادر فيه الجيش الوطني بتلبية الدعوات الدولية والدخول في هدنة إنسانية بمناسبة شهر رمضان المبارك.
نتيجة للجهود المشتركة بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئة الصحة أبوظبي وهيئة الصحة دبي.. تم إطلاق تطبيق "الحصن الرقمي المخصص للأجهزة والهواتف الذكية.
رغم صراع مرير بين أمريكا والصين على مناطق النفوذ والممرات الاستراتيجية جنوب شرق آسيا، فإن الطرفين حافظا على مواقعهما الأساسية، وشبكة حلفائهما
أظهرت صور أقمار اصطناعية راجعها مركز أبحاث مختص بكوريا الشمالية مقره واشنطن، قطاراً خاصاً، يرجح أنه خاص بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، عند منتجع داخل البلاد هذا الأسبوع، وذلك وسط تقارير متضاربة بشأن صحة كيم ومكانه.
أعلنت حكومة الإمارات مساء اليوم السبت عن ارتفاع كبير في حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19»، حيث بلغت حالات الشفاء الإجمالية في الدولة 1887 حالة أو ما يعادل 20% من الحالات المصابة وتعافيها التام من المرض، وليكون المتوسط اليومي لحالات الشفاء خلال الاسبوعين الماضيين 100 حالة تعاف .
عقدت حكومة الإمارات مساء اليوم السبت الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي للوقوف على آخر المستجدات والحالات
يتوقع أن يعود رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى 10 داونينغ ستريت قريباً بعدما تعافى من كوفيد-19، في وقت تزداد الضغوط على حكومته لتوضيح استراتيجيتها بشأن رفع تدابير الإغلاق في بريطانيا.
«طارد الحشرات» لمكافحة فيروس كورونا، خطوة أعلنت وزارة الدفاع البريطانية نيتها في اتباعها، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً حول جدواها. مضت وزارة الدفاع البريطانية، إلى القول إنّها تخطط لشراء مخزون من منتج يحتوي على مستخلص زيت الكافور الليموني، يسمى «سيتريوديول»، إلّا أنه لا تزال هناك تساؤلات حول فعاليته، لاسيما وأن المسؤولين البريطانيين يرفضون الكشف عن أي دليل على أنه سينجح.
سجلت أسبانيا أقل من 400 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، للمرة الثانية على التوالي، في مؤشر على أن الوباء ربما
ذكرت مجلة «فوربس» الأمريكية أن الإمارات في طليعة الدول التي تعيد اختراع الزراعة، من خلال طرح تصورات ومفاهيم جديدة لها تختلف جذرياً عن المفاهيم التقليدية للزراعة التي عهدتها البشرية منذ سنين.
أعلنت وزارة الصحة السعودية ، اليوم عن تسجيل 1197 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الجمعة . وأضاف متحدث وزارة
أفاد عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالله بن محمد المطلق اليوم السبت بعدم صحة صلاة التراويح وراء أئمة الحرمين الشريفين من خلال النقل المباشر للصلاة عبر التلفزيون.
أوضحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن "مترو دبي" سوف يستأنف رحلاته اليومية بشكل جزئي بدءاً من الساعة السابعة من صباح الغد وسينقل الركاب عبر الخطين الأخضر والأحمر عبر محطات محددة حتى تمام الساعة العاشرة مساء.
حذرت منظمة الصحة العالمية الحكومات من إصدار ما يطلق عليها "جوازات السفر المناعة" للأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، قائلة إنه لا يوجد دليل على أن الشخص الذي أصيب سابقا بالفيروس لن يصاب به مجددا.
قالت شركة الاتحاد للطيران في أبوظبي في بيان اليوم السبت إنها ستستأنف رحلاتها اعتبارا من 16 مايو
أعلن مول الإمارات عبر حسابه على تويتر أنه سيستأنف أعماله اليوم السبت من الساعة 12 ظهراً وحتى 10 مساءً، في حين ستبقى مراكز الترفيه، وغرف الصلاة، ودور السينماً مغلقة مؤقّتاً.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، انه تم انجاز إحدى أهم المراحل النهائية لإطلاق أول مسبار عربي
تجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على مستوى العالم أكثر من مليونين و800 ألف، كان نصيب الولايات المتحدة منها حتى الآن أكثر من الربع، بعدما بلغ عدد حالات الوفيات أكثر من 50ألف حالة بها.
أشارت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم السبت إلى أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 2055 إصابة إلى 152438 وذلك في يوم ثانٍ من التباطؤ بعد ثلاثة أيام من تسارع العدوى.
أصدرت الموارد البشرية لحكومة دبي، تعميماً بشأن ساعات دوام الموظفين في الجهات التي تتبع حكومة دبي خلال شهر رمضان المبارك.
أعربت أسرة بريطانية مقيمة في الدولة عن شكرها وامتنانها لدولة الامارات العربية المتحدة على مساعدتهم للعودة الى دبي بعد أن علقت في جنوب أفريقيا لمدة شهر ليلتئم شملهم مع ابنتهم البالغة من العمر عامين
أكد هاشم القيواني مدير إدارة الخبرة وتسوية المنازعات في ديوان صاحب السمو حاكم دبي، أن مساعي الإدارة المستقبلية، ترتكز على استقطاب الكوادر الإماراتية المؤهلة، والتوسع والتنوع في مجالات الخبرة.
بدأت أكبر مراكز التسوق بالإعلان تباعاً عن عودة افتتاح أبوابها للترحيب بالزوار. وكان دبي فيستيفال سيتي مول في مقدمة المعلنين عن عودة الافتتاح، حيث ستشرع أبوابه للزوار ابتداءً من اليوم.
أصدرت بلدية دبي تعميمات بشأن الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها في إمارة دبي في مرحلة إعادة فتح مراكز التسوق، وسوق مواد البناء، وسوق الشاحنات والمعدات الثقيلة،
أعلنت دائرة البلديات والنقل بأبوظبي عن استئناف خدمات حافلات النقل العام اعتباراً من اليوم الساعة 6 صباحاً
بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي
أطلقت منظمة الصحة العالمية أمس في جنيف، وبالاشتراك مع فرنسا والمفوضية الأوروبية ومؤسسة بيل وميليندا غيتس، مبادرة عالمية تحت شعار تسريع التوصل إلى علاجات ولقاح للتصدي لفيروس «كورونا».
تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» برقيات تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية.
استقبل المسلمون في مختلف أرجاء العالم، أمس، شهر رمضان المبارك في أوج انتشار وباء كورونا المستجد الذي يحرم الكثير من الصلوات في المساجد.
صُنفَت دبي في المركز الثاني عالمياً على قائمة "أفضل مدن العالم للعمل عن بُعد في 2020"، والتي أصدرتها أمس مجلة «سي ئي أو وورلد» الأمريكية.
حلت دبي في المرتبة الأولى إقليميا في مؤشر أفضل المدن في العمل عن بعد الذي أصدره أمس موقع " broadband deals uk"
أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عن ثقته بمجتمع الإمارات لتجاوز هذه المرحلة والالتزام والتحلي بالصبر للحد من انتشار الوباء.
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين، تعميماً وزارياً يقضي بتقليل ساعات العمل العادية لجميع العاملين
أقامت تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن حقن مرضى فيروس كورونا بمواد معقمة، الدنيا ولم تقعدها، مثيرة استغراباً وذهولاً في الأوساط العلمية.
قال مدير عام الصحة جيروم سالومون اليوم الجمعة إن فيروس كورونا المستجد تسبب في وفاة 22245 شخصاً في فرنسا منذ بداية مارس، مع تسجيل 389 وفاة إضافية في غضون 24 ساعة، لكن عدد مرضى العناية المركزة يتراجع منذ 16 يوماً.
أعلن دبي مول في حسابه الرسمي على تويتر أنه سيفتح أبوابه للزوار يوم الثلاثاء الموافق 28 أبريل، ونشر دبي مول التغريدة
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث .. مجموعة إرشادات ونصائح اجتماعية وصحية
تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات
قالت منظمة الصحة العالمية إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل سيساعدان في إطلاق مبادرة عالمية اليوم الجمعة لتسريع العمل على الأدوية والاختبارات واللقاحات
بدأ غالبية المسلمين في العالم "الجمعة" الصيام في شهر رمضان في أوج انتشار وباء كورنا "كوفيد-19" الذي يحرم الكثير منهم من الصلوات في المساجد، والاجتماعات العائلية التقليدية وإن كان عدد من المسؤولين في بعض الدول يرفضون إجراءات العزل.
ودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقلّ عن 190989 شخصاً في العالم منذ ظهوره في ديسمبر في الصين، وفق تعداد أعدّته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية الجمعة
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة تسجيل 1172 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، مما رفع العدد الإجمالي إلى 15102 حالة.
أعلنت وزارة شؤون الرئاسة و بالتنسيق مع الهيئة العامة للشؤون الاسلامية و الأوقاف ومركز جامع الشيخ زايد الكبير نقل صلاة "التراويح" بشكل استثنائي ومحدود من جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
أعلنت الحكومة المصرية، الجمعة، عددا من الحقائق المهمة بشأن تطورات فيروس كورونا، والتعامل معه خلال شهر رمضان الذي يبدأ، الجمعة.
أعلنت إسبانيا اليوم الجمعة وفاة 367 شخصا بكوفيد-19 في الساعات الـ24 الأخيرة، في أقل حصيلة يومية منذ شهر، ليصل إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 22 ألفا و524.
قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور للتلفزيون الحكومي إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد ارتفع 93 اليوم الجمعة ليصل الإجمالي إلى 5574 حالة.
أكّد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الخميس أن الصين قد تكون علمت بأمر فيروس كورونا المستجد منذ نوفمبر، مجددا بذلك اتهاماته للصين بعدم الشفافية.
أعلنت حكومة دبي عن أطلاق دليل الرموز الارشادية الموحد لتوعية السكان عموماً ومستخدمي وسائل المواصلات العامة على وجه
في إطار الجهود المستمرة لحكومة دبي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) واستثمار الطاقات والموارد المحلية في
في لفتة إنسانية جميلة هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ،
بعد تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى دولة الإمارات بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، تمكنت وزارة الخارجية
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين إن الفيروس التاجي " كورونا" يمكن القضاء عليه في دقيقة واحدة عند تعرضه
ناهزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس " كورونا " في الولايات المتحدة 50 ألفا مساء الخميس بعدما حصد الوباء خلال 24 ساعة
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.
هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك،
نظّم المكتب الإعلامي لحكومة دبي اليوم (الخميس) بالتعاون مع تلفزيون دبي مؤتمراً صحافياً عن بعد عبر الاتصال المرئي أجاب فيه خليفة بن دراي،
استمرت ميليشيا الحوثي في خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث ارتكبت أكثر من 1428 اعتداءً منذ بداية سريان الهدنة، في الثامن من أبريل الجاري، فيما سيطرت القوات المشتركة على الطريق الرابط بين محافظة الجوف ومحافظة مأرب وصنعاء.
أكّد الجيش الوطني الليبي، أن النظام التركي وحكومة الوفاق، يحاولان وبعد فشلهما الكبير في ليبيا، بثّ شائعات مفادها استخدام الجيش الوطني الليبي الغازات السامة في محور صلاح الدين.
أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الخميس أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ 828441 حالة بزيادة 25858 حالة عن الإحصاء السابق، وقالت إن عدد الوفيات ارتفع 1804 حالات إلى 46379 وفاة.
ذكرت مجلة "انترناشيونال بوليسي دايجيست" الأمريكية، أن عودة حركة الطيران الدولي في أجواء العالم مرهونة باستعادة دبي لنشاطها التجاري الكامل، وبعودة مطارها الرئيسي، إلى التشغيل الكامل،
شُرِعت صلاة التراويح جماعة في عهد النبي محمد -صلى الله عليه وسلّم-؛ لحديث عائشة -رضي الله عنها- أنّه -عليه الصلاة والسلام-
يهدد الانتشار المستمر لأزمة «كورونا» (كوفيد 19)، الفئات الأكثر ضعفاً في المدن والمجتمعات، لا سيما المليار شخص الذين
تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك - خلال اتصالات هاتفية - التهاني مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، كلمة تلفزيونية للأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا الله أن يعيد شهر رمضان على الأمة الإسلامية والإنسانيةِ جمعاءَ بالأمن والأمان واليُمنِ وِالخيرِ والبركاتِ.
قررت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم تخفيض إجراءات تقييد
قررت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم تخفيض إجراءات تقييد
تماشياً مع قرارات وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، قررت اللجنة العليا لإدارة الأزمات
أعلنت كل من الإمارات والسعودية ومصر والأردن وعدد من الدول يوم غدٍ الجمعة غرة شهر رمضان المبارك.
هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة - بمناسبة حلول شهر رمضان
فيما أعلنت دول عديدة بدء التخفيف في إجراءاتها لمكافحة وباء «كورونا»، إثر انخفاض عدد الوفيات أو الإصابات أو كليهما، تصدر
تماشياً مع قرارات وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، قررت اللجنة العليا لإدارة الأزمات
قالت وزارة الأوقاف في سلطنة عمان، الخميس، إن بعد غد السبت هو أول أيام شهر رمضان في السلطنة،
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقيات تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك إلى
أعلنت لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك عن بعد بواسطة تقنية التواصل المرئي، برئاسة معالي سلطان بن سعيد البادي
بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وحرصاً من وزارتي الصحة ووقاية المجتمع والداخلية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات
قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في الإمارات كلنا عائلة واحدة. ونشر سموه
أعلنت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية اليوم، عن تسجيل 1158 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" . وأضاف متحدث وزارة
بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.. تكفلت
أعلنت طيران الإمارات، أنها تخطط لتشغيل خدمات ركاب إلى 8 وجهات جديدة في الأسبوع المقبل.
تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد 19/ والمخالطين لهم وعزلهم،
تبحث مجموعة ماجد الفطيم، توفير خدمة التسوق الالكتروني للمنتجات الفاخرة والأزياء في مراكز تجارية أخرى تابعة لها في دولة الإمارات والمنطقة وذلك على غرار منصة التسوق عبر الانترنت لـ "مول الإمارات"، بحسب فؤاد منصور شرف المدير العام لإدارة العقارات (الإمارات والبحرين وعُمان)، مراكز التسوق، لدى "ماجد الفطيم العقارية".
أعلنت الصين اليوم الخميس التبرع بـ 30 مليون دولار إضافية إلى منظمة الصحة العالمية ؛ لدعم جهود مكافحة فيروس " كورونا الجديد" (كوفيد١٩) والأنظمة الصحية في الدول النامية.
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة طالبت الصين بإغلاق أسواق الحيوانات البرية للأبد، مشيرا إلى وجود صلة بين تلك الأسواق وانتشار الأمراض الحيوانية المنشأ.
أيدت محكمة استئناف أبوظبي الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية والقاضي بإدانة أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بتهم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي..
حددت اقتصادية دبي، عدة اشتراطات وإجراءات لإعادة فتح الأسواق والمراكز التجارية والأعمال في دبي، بما يضمن استمرار الأعمال وفق أعلى المعايير الصحية التي تشمل التباعد الاجتماعي والتعقيم المستمر للمنشآت التجارية في الإمارة وذلك ضمن التدابير الاحترازية لمنع تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد- 19).
اعتمدت اقتصادية دبي، خطة لإعادة فتح الأسواق والمراكز التجارية والأعمال في دبي لتتضمن عدداً من القطاعات الاقتصادية في الإمارة، وفق عدد من التدابير الإحترازية وساعات العمل المحددة والإجراءات التي تضمن استمرار الأعمال وفق أعلى المعايير الصحية التي تشمل التباعد الاجتماعي والتعقيم المستمر للمنشآت التجارية.
وجهت وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الجهات المحلية الاقتصادية بدراسة امكانية اعادة فتح المراكز التجارية
سجلت الصين 10 حالات إصابة إضافية بفيروس كورونا، بينما لم تسجل أية حالات وفاة أخرى لليوم الخامس على التوالي.
بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، التحية للنماذج الجديدة من أبطال الوطن في خط الدفاع الأول في القطاع الصحي.
أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالإفراج عن 874 نزيلاً من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي..
شاركت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، في اجتماع اللجنة التوجيهية لإعادة إعمار الجامع النوري ومنارته الحدباء في مدينة الموصل، عبر المنصات الافتراضية «عن بُعد».
انضمت محافظة أبين إلى الانتصارات، التي تحققها القوات المشتركة في محافظة البيضاء على ميليشيا الحوثي، حيث تم انتزاع مناطق مهمة في مديرية مكيراس،
بين أسرى في أيادي الجيش وجثث تم نقلها إلى مناطق مرتزقة تركيا في إدلب والمناطق المحتلة شمالي سوريا، وأخرى دفنت داخل الأراضي الليبية، بات مصير مرتزقة أردوغان في مهب ريح الحرب على ليبيا،
قالت وزارة الصحة مساء أمس الأربعاء إنه تم تسجيل 237 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المغرب خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إجمالي المصابين في المملكة إلى 3446.
كانت إبنة الإمارات الممرضة أسماء سليمان الشحي وهي في طريقها إلى الجامعة كل يوم لمواصلة دراساتها التخصصية، تستذكر دائمًا لحظات من عملها كممرضة
"وطني.. مجتمعي.. ثم أسرتي" شعار رفعته الممرضة الإماراتية أسماء سليمان مزيود الشحي، منذ اختيارها العمل في مهنة التمريض
قالت منظمة الصحة العالمية اليوم "الأربعاء" إن هناك "اتجاهات تصاعدية مثيرة للقلق" بشأن تفشي فيروس كورونا المستجد في أجزاء من أفريقيا وأمريكا الوسطى والجنوبية، في حين حذرت من أن إعادة حركة السفر العالمية
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، عن أنها تبحث مع شركائها إمكانية إعادة فتح مراكز التسوق في الإمارة.
أعلنت مصر ولبنان وتركيا والوقف السني في العراق، أن غدا الخميس الموافق 23 أبريل الجاري، هو المتمم لشهر شعبان،
أعلنت دار الإفتاء المصرية أن يوم الجمعة المقبل هو أول أيام شهر رمضان المبارك وأن يوم غد الخميس هو المتمم لشهر شعبان.
أجرى أطباء قسم الجراحة العامة في مستشفى راشد 3 عمليات جراحية لمرضى مصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة جداً
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء أنه أصدر تعليمات بتدمير أية زوارق إيرانية تتحرش بالسفن الأمريكية.
وجهت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة و الطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية
استقبلت دبي 13 سفينة سياحية كانت عالقة بالمنطقة تحمل ما يقارب 39,000 راكب بواقع 29 ألف سائح و10 من الطواقم البحرية
تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات
عقدت حكومة الإمارات مساء اليوم الأربعاء الإحاطة الإعلامية الـ 18 بأبوظبي للتعريف بآخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
أفاد تحليل حديث صادر عن غرفة تجارة وصناعة دبي بأن قطاع الشحن والدعم اللوجستي في دولة الإمارات أظهر قوته وصلابته في وجه التحديات التي أبرزها انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليمثل عامل قوة في دعم الشبكة اللوجستية العالمية لمواجهة تحديات الفيروس المستجد.
سجلت إسبانيا الأربعاء 435 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في زيادة طفيفة لليوم الثاني على التوالي، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 21 ألفا و717، كما أعلنت وزارة الصحة.
صنفت دولة الإمارات من بين أفضل 10 دول في قائمة أفضل تعامل لقيادة الدول خلال أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) العالمية حيث جاءت في المركز العاشر، وفقًا لمؤشر جديد.
أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن نجاح كلٍ من طيران الإمارات و"دناتا" على جبهة عمليات الشحن الجوي وتجاوبهما التشغيلي مع الظروف العالمية الناجمة عن تفشي جائحة "كورونا" في العالم كان مذهلاً،
أشارت التحليلات الصادرة عن "سيميرش" - SEMrush، منصة التسويق الرقمي إلى تزايد إقبال سكان دولة الإمارات العربية المتحدة
صرح البروفيسور مارتن باتشمان خبير علم التحصين والمناعة بجامعة برن بسويسرا بأن التحصين الجماعي بلقاح تم تطويره حديثا ضد فيروس كورونا في سويسرا يمكن أن يبدأ في أكتوبر.
تجتمع لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك عن بعد بواسطة تقنية التواصل المرئي، غدا بعد صلاة المغرب برئاسة معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل وحضور أعضاء اللجنة.
أعلن دميتري موروزوف، رئيس لجنة الرعاية الصحية في الدوما الروسية (البرلمان)، أن إحدى المضاعفات التي يسببها فيروس كورونا، هي تطور متلازمة انتشار التخثر داخل الأوعية الدموية (DIC).
لم تتطرق وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية اليوم الأربعاء إلى صحة الزعيم كيم جونغ أون أو مكانه وذلك بعد يوم من تكهنات عالمية بشأن صحته أثارتها تقارير إعلامية..
قام طيار بهبوط اضطراري جنوني على طريق سريع في مقاطعة كيبيك الكندية وأنزل طائرته الخفيفة بشكل مثالي في الطريق بعد أن شهدت الطائرة عطلا خطيرا.
قالت رئاسة شؤون الحرمين في بيان اليوم الأربعاء إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وافق على إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين.
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا وأيرلندا الشمالية وذلك بمناسبة يوم ميلادها.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أن دولة الإمارات تقف اليوم صفاً واحداً بكل مواطنيها ومقيميها ضد التحديات الراهنة
فرض التدخل التركي عقاباً جماعياً على المناطق الخاضعة للجيش الوطني في غربي ليبيا، بقطع جميع الخدمات عنها، ويواجه أكثر من مليون ليبي
تكبدت الميليشيا الحوثية خسائر فادحة عدداً وعتاداً في البيضاء، حيث أكدت مصادر ميدانية أن القوات المشتركة تمكنت من السيطرة على مواقع في ذي مضاحي وذي ظالم والمسابغ والمدلوك في جبهة الحازمية في البيضاء.
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء أمس الثلاثاء، قراره المرتقب بشأن تعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن مدة التعليق تسري لمدة 60 يوما.
احتفل الكادر الطبي بمدينة الشيخ خليفة الطبية بخروج الطفل الفلبيني هيرفي ايمانويل (9 سنوات) من العناية المركزة وتعافيه من مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، حيث يعد أصغر مريض في الدولة مصاب بفيروس كورونا، حيث أتم التسع سنوات بتاريخ 1 أبريل.
تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في العالم 2.5 مليون شخص، أكثر من ثمانين في المئة منهم في أوروبا والولايات المتحدة، وفق إحصاء لوكالة فرانس برس يستند إلى مصادر رسمية حتى الساعة 16,30 ت غ أمس الثلاثاء.
تواصل فرق الدفاع المدني في دبي والفرق المختصة الجهود لمكافحة حريق اشتعل في مستودع للمواد البترولية في منطقة جبل علي، ولم يتم تسجيل أي اصابات جراء الحادث.
على مدار ثلاثة أشهر واصل العلماء والأطباء في جامعة أكسفورد الشهيرة عملهم وأبحاثهم بهدف الوصول إلى علاج لفيروس «كورونا»
عصفت الانهيارات العنيفة في أسعار النفط العالمية، خاصة النفط الخام الأمريكي، بالقيمة السوقية لقطاع الطاقة الأمريكي، فتراجعت بصورة حادة إلى 701 مليار دولار فقط،
تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" - أكبر شبكة للرعاية الصحية في الدولة
قررت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الاسرية بوصفها رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، إنشاء مركز بحثي أكاديمي
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بالإفراج عن 1511 نزيلا من نزلاء المنشآت الاصلاحية
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً الى غائم أحيانا شرقاً وشمالاً صباحاً وقد تسقط بعض الأمطار الخفيفة
استقبل مطار الخرطوم، اليوم، شحنة مساعدات إماراتية إنسانية مقدمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي
أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب قراراً استثنائياً ينص على تحديد تاريخ بديل للحد الأقصى لتسليم إقرارات ضريبة القيمة المضافة وسداد الضريبة المستحقة عن الفترات الضريبية المنتهية في 31 مارس 2020 ليصبح 28 مايو 2020، لتمكينهم من أداء التزاماتهم الضريبية دون مواجهة أية صعوبات، في ظل تزامن مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية للضريبة مع إجراءات تقييد الحركة على مدار الـ 24 ساعة في بعض مناطق الدولة.
أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الثلاثاء تعديل الأوقات التي يسمح خلالها بالتجوال خلال شهر رمضان المبارك من الساعة
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، أن دولة الإمارات
أجمعت اللجنة التنفيذية للمكتب الدولي للمعارض على التوصية بتأجيل إكسبو 2020 دبي إلى الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022.
بعد إجازة أطول مما كانت متوقعة، يستأنف البرلمان البريطاني الثلاثاء أنشطته مع مشاركة عدد من نوابه عبر خدمة الفيديو على
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء تابع
باشرت طيران الإمارات تكثيف الإجراءات الاحترازية المتبعة في المطار وعلى الطائرات لضمان صحة وسلامة موظفيها وعملائها. ويرتدي جميع أفراد أطقم الخدمات الجوية ومشرفي بوابات الصعود إلى الطائرة وموظفي الخدمات الأرضية،
لا تضطر تمارا للذهاب إلى المحطة في دبي عندما يفرغ خزان سيارتها، فكل ما عليها فعله هو طلب الوقود بنقرة من هاتفها ليأتي إلى باب بيتها، في "مدينة ذكية" لطالما اعتبرها سكّانها جنة خدمات التوصيل.
تمكنت دولة الإمارات بالتنسيق مع السلطات الألمانية من إعادة - طفلة ألمانية - تبلغ من العمر سبع سنوات - إلى أحضان والديها اللذين يعيشان في أبوظبي رغم الإجراءات و التدابير الإحترازية المتخذة بمواجهة فيروس كورونا..
مع انتشار فيروس «كورونا» يسعى الناس لسلامتهم من خلال: الوقاية / النظافة / التباعد / التعقيم / الحجْر.
في واقعة غريبة، تحول لون وجه طبيبين صينيين إلى اللون الأسود، بعد إصابتهما بفيروس كورونا في شهر يناير الماضي.
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيوقع أمرا تنفيذيا بتعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة مؤقتا.
ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية صباح اليوم الثلاثاء أن حالة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، الصحية في "خطر شديد" بعد إجرائه عملية جراحية.
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالاً هاتفياً من الأمير تشارلز فيليب، ولي عهد المملكة المتحدة،
قال إبراهيم بو ملحه، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الإنسانية والثقافية، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، إن «مساهمة المؤسسة في حملة 10 ملايين وجبة.
شهد الخام الأمريكي أمس، انهياراً دراماتيكياً لسعر البرميل، الذي سجل في ساعات معدودة تراجعاً لم يشهده من قبل، ليصل بعد جلسة تداول عاصفة إلى نحو 37 دولاراً تحت الصفر عند الإغلاق.
كشف ناشطون سوريون في مدينة الرقة عن تأسيس الميليشيات الإيرانية لمعسكرات تدريب جديدة في شرق المحافظة في بلدة معدان.
أكد النائب عن تحالف الفتح العراقي حنين القدو، أمس، أن حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي أصبحت جاهزة، وسيتم دعوة البرلمان الأسبوع المقبل لانعقاد جلسة منح الثقة.
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، أن هناك مؤشرات إيجابية في معركتنا ضد كورونا، داعيا إلى الاستمرار في مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.
اكتشف علماء دولة الإمارات العربية وكندا، لماذا يكون مسار مرض فيروس كورونا أكثر شدة لدى الأشخاص الذين يعانون من الوزن
بعد الانتقادات التي أطلقتها الولايات المتحدة بحق منظمة الصحة العالمية بشأن وباء كورونا، ردت المنظمة بالتأكيد على أنها "لم تخف شيئا عن أمريكا".
أعلن الجيش السوري تصدي دفاعاته الجوية لغارات إسرائيلية فوق محافظة تدمر.
كشف الخبير والمستشار النفطي الدولي السعودي، الدكتور محمد سرور الصبان ، أسباب الانهيار التاريخي لأسعار النفط الأمريكي
أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين، مع استمرار تعليق حضور المصلين، وتكون 10 ركعات فقط بدلا من 20 ركعة، وتعليق الاعتكاف.
عاش النفط الأمريكي، المعروف باسم «خام غرب تكساس الوسيط»، اليوم أسوأ أيامه على الإطلاق منذ أن عرفت البشرية النفط. ولأول
هل العالم يتجه إلى المزيد من التعاون أم الانقسام؟ في بداية أزمة وباء «كورونا» كانت الإجابة تميل بشكل كبير لصالح التعاون الدولي، وتخفيف الصراعات، والعمل الجماعي لإنقاذ المصير المشترك للبشرية.
أعلن الناطق باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم أن مجلس الوزراء قرر في اجتماعه اليوم الاثنين تمديد تعطيل جميع الوزارات والجهات الحكومية
أفادت السلطات الإيطالية أن عدد المصابين بفيروس كورونا تراجع الإثنين للمرة الأولى منذ ظهور الوباء على أراضيها.
انخفضت أسعار النفط الخام الأمريكي بشكل حاد إلى أدنى مستوى له في التاريخ بسبب انهيار الطلب وسط جائحة فيروس كورونا، الذي
أكدت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على نجاح الإجراءات المبادرات التي اتخذتها الإمارات لتعزيز الأمن الغذائي في الدولة
ترأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية اليوم، اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية
أشرف العقيد جمعة سالم بن سويدان، نائب مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، على نقاط تمركز الدوريات المرورية على شارع الإمارات بالاتجاه من إمارة الشارقة إلى إمارة دبي
بهدف ضبط عملية انتقال الفئات العمالية بين مختلف إمارات الدولة، وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".
دعت هيئة الصحة بدبي مؤسسات الأعمال المختلفة والشركات إلى مراجعة قوائم الموظفين لديها والعمال لاستيفاء ما ينقص من التغطية التأمينية المطلوبة
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالا هاتفيا من صاحب السمو الملكي الأمير تشارلز فيليب
قالت فريدة الحوسني المتحدثة باسم الصحة في الإمارات في الاحاطة الإعلامية الدورية اليوم إن استمرار خطة توسيع نطاق
كشف وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة عن تجاوز عدد حالات كورونا في السعودية 10 آلاف إصابة. وقال الدكتور توفيق الربيعة
أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان تعميماً يقضي بمنع انتقال العمالة من الإمارة إلى إمارة أخرى بأي وسيلة من وسائل
أعلنت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف عن إدخال أول كبسولة من نوعها على مستوى المنطقة لنقل المصابين بحالات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» الحادة.
كشفت مصادر باللجنة العلمية التابعة لوزارة الصحة المصرية، عن بدء تجارب استخدام بلازما المتعافين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) لعلاج المصابين حالياً.
أعلنت "العربية للطيران" اليوم الإثنين عن تسيير رحلات عودة جديدة من أربع مدن في الهند إلى الشارقة لنقل المواطنين الإماراتيين إلى الوطن.
تجاوز عدد المحفزات الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في جميع إمارات الدولة 100 محفز خلال 45 يوما وذلك بحسب رصد أجرته الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في معرض إظهارها للجهد الكبير الذي استهدف دعم الاقتصاد الوطني ومجتمع الأعمال والأفراد في ظل الظروف المستجدة.
حددت وزارة التربية والتعليم آلية توزيع الكتب المدرسية للفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الحالي، والتي تتضمن خمس خطوات على أولياء الأمور الالتزام بها،
حالة من الخوف تعم العالم بسبب وباء «كورونا» المستجد ولكن هناك مؤشرات عدة تدعو للتفاؤل وقد تخفف من الضغط النفسي، الذي تعانيه البشرية جمعاء ومنها:
أغلقت باريس جزءا من شبكة بالمياه لديها بعد اكتشاف كميات ضئيلة من فيروس كورونا المستجد في المياه المستخدمة لتنظيف الشوارع وري الحدائق العامة.
أعلنت الشرطة الفيدرالية الكندية ارتفاع حصيلة ضحايا إطلاق النار العشوائي في منطقة نوفا سكوتيا الريفية في كندا إلى 17 قتيلا.
بدا أمس الأحد أنّ التدابير المتّخذة في كبرى الدول الغربيّة لكبح فيروس كورونا المستجدّ تؤتي ثمارها، في وقت تُستكمل الاستعدادات لتخفيفها بحذر وضمن مهل وشيكة نسبيًا.
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أطلقت حرم سموه سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام.
طمأن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، شعب الإمارات والمقيمين على أرضها.
أكد الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند، أن الحكومة الهندية، ستقوم خلال الأسبوعين المقبلين.
أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة طائرة تحمل 18 طناً من الإمدادات الطبية والغذائية إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدعمها في مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».
بالتوازي مع تقديم الدعم الخاص بالإجراءات الاحترازية، ومراكز الحجر الصحي، وعلاج فيروس «كورونا» في اليمن، بدأت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.
حثت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عموم المسلمين بالاستعداد لشهر رمضان المبارك بالتقرب إلى الله تعالى، والعزم على صيام وقيام شهر الخير والبركات، داعية الله تعالى أن يبلغ الجميع الصيام والقيام، وأن يعينهم على ذكر الله وشكره وحسن عبادته.
نفى مدير المختبر الصيني الذي أشارت إليه وسائل إعلام أمريكية على أنه قد يكون مصدر فيروس كورونا، أي مسؤولية في انتشار الوباء.
أصدر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أمس 5 فتاوى مرتبطة بالصيام في ظل تفشي وباء فيروس كورنا المستجد " كوفيد 19 " .
ثَمّن السفير الأمريكي في أبوظبي، جون راكولتا، الجهود الذي تبذلها الإمارات لاحتواء جائحة «كورونا».
أعلنت الشرطة الكندية مقتل 10 أشخاص وإصابة آخرين في إقليم نوفا سكوتيا خلال حادث إطلاق نار استمر 12 ساعة.
بدأت التأثيرات الجانبية للإغلاق العام والعزل الاجتماعي الخاص بمواجهة وباء كورونا، تضرب عميقاً في المجتمع والسياسة على امتداد العالم، وإن كانت بوادر الانقسامات الحادة لم تظهر في جميع الدول الموبوءة
أعلن رئيس الحكومة التونسية الياس الفخفاخ مساء أمس الأحد تمديد الحجر الصحي العام في أنحاء البلاد إلى الرابع من مايو المقبل.
أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، جميعهم من المصريين،
ناقش مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي في اجتماعه الذي عقد عبر الاتصال المرئي اليوم العديد من المستجدات الفقهية المتعلقة
اعتمدت وزارة التربية والتعليم، خطة دراسية، مخففة، تماشيا مع شهر رمضان المبارك،
أكد ذياب فرحان الرشيدي القنصل العام وعميد السلك القنصلي في دبي والمناطق الشمالية، في حديثه مع «البيان»
وجهت دولة الإمارات اليوم رسالة تقدير إلى حكومة سويسرا لعرضها علم الدولة على جبل ماترهورن الشهير في بادرة تضامن عالمية في مواجهة وباء /كوفيد-19/ المنتشر في كافة أرجاء العالم.
تتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي يتزامن معه امتداد منخفض جوي علوي من الشمال الغربي، يعمل على تحرك السحب من الجنوب الغربي على مناطق متفرقة من الدولة يتخللها بعض السحب الركامية الممطرة.
كشف الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند، عن قيام الحكومة الهندية خلال الأسبوعين المقبلين
قال إبراهيم الزعابي، المدير العام لهيئة التأمين، إن الهيئة تدرس إمكانية استرجاع جزء من الأقساط المدفوعة في وثائق تأمين المركبات
تجسيدا لحرص دولة الإمارات الدائم على التعاون المشترك مع دول العالم لمواجهة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، اتخذت وزارة الخارجية والتعاون الدولي كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية إجلاء رعايا الدول
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أطلقت سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم
اعتمدت وزارة التربية والتعليم جدول حصص التعلم عن بعد خلال شهر رمضان، للمراحل التعليمية المختلفة، بداية من مرحلة ما قبل رياض الأطفال وحتى التعليم الثانوي، وحددت 3 حصص للحلقة الأولى وأربع حصص للحلقة الثانية و5 حصص للحلقة الثالثة.
يواصل الدفاع المدني بدبي عملياته الرئيسية المستدامة في الإطفاء والإنقاذ، وفي خدمات السلامة الوقائية، وبرامج التوعية
سجلت المملكة العربية السعودية اليوم الأحد 1088 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) مؤكدة، موزعة بنسبة 17٪ عند السعوديين و 83٪ لغير السعوديين.
كشف عبد الحميد سعيد، محافظ مصرف الإمارات المركزي، عن قيام البنوك باستخدام أكثر من 30% من التمويل الممنوح لها ضمن تسهيلات خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة لتقديم الدعم اللازم للعملاء المتأثرين بتداعيات وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).
تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اجتماعًا استثنائيًا للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء
أعلنت إمارة أبوظبي عن إصدار سندات سيادية متعدّدة الشرائح يوم 8 أبريل الجاري، بقيمة إجمالية بلغت 7 مليارات دولار أمريكي جاذبة اهتماما قويا من مستثمرين دوليين.
وجه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت، كلمة إلى الشعب الكويتي وذلك بمناسبة عودة أبناء الكويت العالقين في دول عديدة حول العالم بسبب فيروس كورونا .
تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات
عقد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، اجتماعا عن بعد باستخدام تقنية الاتصال المرئي، مع سعادة المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، وسعادة المستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي، والمستشار علي الشاعر الظاهري مدير إدارة التفتيش القضائي.
تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات
أعلنت شركة "ريد ترافيل إكزيبشنز"، عن تأجيل معرض سوق السفر العربي الذي كان مقرراً له أن يقام في الفترة من 28 يونيو إلى 1 يوليو 2020 في مركز دبي التجاري العالمي، إلى عام 2021.
انضمت أستراليا اليوم الأحد إلى قائمة متنامية من الدول التي تمارس ضغطا على الصين بسبب إدارتها لأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد وأثارت علامات استفهام
شهدت قضية "إن إم سي"، شركة الرعاية الصحية المثقلة بالديون، تطورات متسارعة مؤخراً بهدف الوصول إلى روشتة علاج تنقذها من
أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، تعميماً خاصاً بشأن تحديد ساعات دوام الموظفين في الوزارات والجهات الاتحادية خلال شهر رمضان المبارك.
أعلن مسؤولو الصحة في إيطاليا الجمعة تحقيق انتصار في مواجهة فيروس كورونا المستجد في المناطق الفقيرة بجنوب البلاد الذي كان أقل استعداداً وتجهيزاً لمكافحة الوباء مقارنة بمناطق الشمال الغنية.
نفى مدير المختبر الذي تشير إليه وسائل إعلام أميركية على أنه قد يكون مصدر فيروس كورونا المستجدّ، السبت أي مسؤولية في انتشار الوباء.
أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة نحو 160 ألف شخص حول العالم، في وقت حذّرت الولايات المتحدة السبت الصين من "تبعات" محتملة في حال كانت "مسؤولة بشكل متعمّد" عن انتشار الوباء.
أصدر مركز الفلك الدولي بيانا حول بداية شهر رمضان المبارك لهذا العام 1441 هـ 2020 م. البيان تنشر النص الكامل للبيان
بث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.
اعتمد مجلس الوزراء قراراً بخصوص نشر وتبادل المعلومات الصحية الخاصة بالأمراض السارية والأوبئة، والمعلومات الخاطئة ذات العلاقة بصحة الإنسان.
بحثت اللجنة المؤقتة للتعامل مع تداعيات «كورونا» على الاقتصاد الوطني في اجتماع عن بُعد أمس، آليات سرعة تحويل حزم الدعم والتحفيز المقدمة من المصرف المركزي والبالغ إجماليها 256 مليار درهم.
قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس السبت إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة وصل إلى 690 ألفا و714 حالة، بزيادة 29002 عن البيانات السابقة
وفرت أبوظبي لجميع عمال المناطق الصناعية بمنطقة مصفح فحص فيروس «كوفيد 19» من خلال إنشاء مركزي فحص خاصين بفئة العمال وذلك في إطار الجهود الوقائية والاحترازية التي تتخذها دولة الإمارات للحفاظ على صحة وسلامة السكان خاصة العمال والحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.
صدّ الجيش الوطني الليبي، أمس، أعنف هجوم نفذته ميليشيات الوفاق المدعومة بمرتزقة أردوغان تحت غطاء جوي تركي في اتجاه مدينة ترهونة جنوب شرقي طرابلس.
أعلنت السفارة الإماراتية في نيودلهي أن الإمارات حازت على موافقة الحكومة الهندية لتصدير كميات وافية من دواء هيدروكسي كلوروكين.
دعت دائرة الصحة في أبوظبي اليوم السبت جميع المختصين العاملين في القطاع الصحي بدوام كلي أو جزئي إلى التطوع من خلال نظام إدارة القوى العالمة الصحية.
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي اليوم السبت تمديد الفترة المجانية للمواقف العامة في دبي حتى 25 أبريل.
لأول مرة منذ 68 عاما هي لن تحتفل الملكة البريطانية إليزابيث بعيد ميلادها التاسع والتسعين بأي طريقة خاصة ، وطلبت ألا
تضيء قرية زيرمات جبل ماترهورن الأيقوني في سويسرا كل ليلة برموز مختلفة تضامناً مع الدول التي تساعد في التغلب على أزمة
بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية في مجال الأدوية والمعدات الطبية في العام 2019 نحو 21.8 مليار درهم توزعت ما بين واردات بقيمة 16.5 مليار درهم، وصادرات بقيمة 590 مليون درهم وإعادة تصدير بقيمة 4.7 مليارات درهم، وذلك بكميات بلغت نحو 144 ألف طن كان نصيب الواردات منها 96.5 ألف طن والصادرات 12.7 ألف طن و إعادة التصدير 34.6 ألف طن.
عقدت حكومة الإمارات مساء اليوم السبت الإحاطة الإعلامية السادسة عشر بأبوظبي للتعريف بآخر المستجدات المتعلقة بفيروس
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أننا جميعاً اليوم نسابق الزمن من أجل أن
تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله
قال بي أر شيتي، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة "إن إم سي" للرعاية الصحية، التي وضعتها محكمة بريطانية تحت الإدارة الأسبوع الماضي، إنه سيعود إلى دولة الإمارات
اعتمد مجلس الوزراء قراراً بخصوص نشر وتبادل المعلومات الصحية الخاصة بالأمراض السارية والأوبئة، والمعلومات الخاطئة ذات
توفي سبعة آلاف شخص على الأقل في دور رعاية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة بسبب مرض كوفيد-19، الناجم عن فيروس كورونا، طبقا لتقرير صادر عن صحيفة "نيويورك تايمز" أمس الجمعة بالتوقيت المحلي.
أكد الوكيل المساعد للعلاقات والشؤون الإعلامية بوكالة المسجد النبوي جمعان عسيري أن صلاة التراويح ستقام بالحرم النبوي مع استمرار تعليق حضور المصلين .
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان السماح بتجديد تراخيص المنشآت الاقتصادية دون إلزامية تقديم عقد إيجاز موقع المنشأة لمدّة 3 أشهر
أعلن وزير الصحة الكويتي اليوم السبت شفاء 22 مصاباً بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 280 حالة.
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه يتعين على صاحب العمل في القطاع الخاص توفير كافة السبل والوسائل التي تسهل على العاملين إتمام أعمالهم بكفاءة وإتقان.
أعلنت وزارة الصحة السودانية، السبت، تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى 4 وفيات، وذلك خلال الساعات الـ24 الماضية.
قالت هيئة النقل بكندا يوم الجمعة إنه سيتم إلزام كل ركاب الطائرات بوضع كمامة غير طبية أو تغطية الوجه أثناء السفر للحد من انتشار فيروس كورونا.
قالت سلطات الصحة الصينية اليوم السبت إنها تلقت تقارير عن 27 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البر الرئيسي يوم الجمعة، منها 17 إصابة وافدة.
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، وبدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة،
قررت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والطوارئ في دبي برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، تمديد برنامج التعقيم الشامل في الإمارة على مدار 24 ساعة يومياً ولمدة أسبوع إضافي.
أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، كفالة ورعاية كافة أسر المتوفين بفيروس كورونا المستحدث " ك،فيد 19 " من جميع
في إطار استمرار التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا»، فرضت المملكة العربية السعودية، حظر تجول في محافظتي صامطة والداير..
رحّب أعضاء مجلس الأمن الدولي، أمس، بإعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن، وقف إطلاق نار من جانب واحد دعماً لعملية السلام التي تتولاها الأمم المتحدة ودعوة الأمين العام بهذا الشأن.
تتوافد بشكل متواتر، دفعات جديدة من مرتزقة تركيا إلى ليبيا، فيما بات خطرهم يهدد دول المنطقة على المدى الطويل، إذ كشف موقع «إيتاميل رادار»
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أنه عند الساعة ( 22:52 ) من مساء أمس الجمعة بتوقيت السعودية، أطلقت المليشيا الحوثية الإرهابية صاروخاً بالستياً باتجاه مدينة مأرب.
أعلنت السلطات الصحية الروسية، عن تسجيل 21 وفاة جديدة بفيروس كورونا في العاصمة موسكو خلال اليوم. وأفاد مركز العمليات
هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين اليوم الجمعة، مرخياً شكوكاً بشأن حصيلة وفياتها بفيروس كورونا بعدما عدلت السلطات أرقام الوفيات وقامت بزيادتها في ووهان البؤرة الأصلية لتفشي الوباء، بحوالي 1300 حالة وفاة إضافية.
قال مايك ريان كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية في إفادة اليوم "الجمعة" إن منظمة الصحة العالمية غير متأكدة مما إذا كان وجود أجسام مضادة في الدم يعطي حماية كاملة من الإصابة بفيروس كورونا
تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الجمعة، تمديد صلاحية الهوية الوطنية المنتهية لمدة شهرين، والسماح بتجديد رخص القيادة والسير
قررت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والطوارئ في دبي برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم تمديد برنامج التعقيم الشامل في الإمارة على مدار 24 ساعة يومياً
سجّلت المملكة المتحدة الجمعة 847 وفاة إضافية في المستشفيات حيث يعالج المصابون بفيروس كورونا المستجد،
قال محللون اليوم الجمعة إن غياب زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون عن حدث سنوي مهم هذا الأسبوع جدد التكهنات حول صحته.
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة 17 أبريل 2020، عن تسجيل 762 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الخميس .
أعلن مفتي عام المملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ الحكم الشرعي لصلاتي التراويح والعيد في ظل الظروف الحالية
سجلت إندونيسيا اليوم الجمعة 407 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 5923، لتتجاوز الفلبين وتصبح الدولة صاحبة أعلى معدل تفش في جنوب شرق آسيا.
قفز اسم شركة جيلياد ساينسيز للأدوية 16 بالمئة بعد إغلاق السوق يوم الخميس بعد تقرير إعلامي أورد بيانات جزئية مشجعة من
قال تشاو لي جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة إنه لم يحدث مطلقا أي تعتيم بشأن تفشي فيروس كورونا في الصين مضيفا أن الحكومة لا تسمح بذلك.
أعلنت السلطات الروسية، اليوم الجمعة، تسجيل 4069 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع العدد الإجملي إلى 32007 إصابات.
أظهرت بيانات صادرة عن وكالة ألمانية اتحادية أن كل مصاب بفيروس كورونا المستجد في البلاد بات ولأول مرّة ينقل العدوى إلى
أعلنت " هيئة الهلال الأحمر الإماراتي " أنها بصدد كفالة و رعاية أسر المتوفين كافة بسبب فيروس كورونا المستجد ( كوفيد -
عدلت مدينة ووهان الصينية، المركز الأصلي لتفشي فيروس كورونا، عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس لتزيد 1290 وفاة،
أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم عن وفاة مقيم مصاب بمرض كورونا كوفيد 19 ويبلغ من العمر ستة وستين عاماً. وتعد هذه خامس
أكد وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي المكلف محمد بن عبدالله الجدعان، أن "المملكة تواجه الأزمة العالمية الحالية من مركز قوة".
أودى وباء كوفيد-19 بحياة أكثر من 140 ألف شخص حول العالم، بينهم ما لا يقلّ عن 32 ألفًا في الولايات المتحدة، لكنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبر رغم ذلك أنّ "الوقت حان" لإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي.
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أنه لا يوجد في قاموس الإمارات عقبات وتحديات، بل هناك دائماً أمل وفرص،
أكد مسؤولون حكوميون تضافر جهود جميع المؤسسات في دبي، لضمان سلامة المجتمع والحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19)
أعلنت المملكة العربية السعودية - التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين لعام 2020 - مساهمتها بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي لمساندة الجهود الدولية للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
مع استمرار تفشي فيروس كورونا «كوفيد - 19»، تئن قارة أوروبا من تزايد أعداد الإصابات والوفيات، أعطت منظمة الصحة العالمية ضوءاً أخصر مشروطاً لرفع القيود.
أكد الجيش الليبي أنه يخوض حرباً ضد الجيش التركي بكامل قواته البرية والبحرية والجوية والإلكترونية.
واصلت ميليشيا الحوثي تصعيدها في مختلف الجبهات، رغم التزام الجيش اليمني وقوات التحالف بإعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد.
أوصى الرئيس دونالد ترامب الولايات الأمريكية باستئناف الأنشطة ورفع القيود المتعلقة بفيروس كورونا المستجد على ثلاث مراحل، بالنظر الى تراجع انتشار الوباء.
أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في تعميم صادر عنها أن قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2020 في مادته الثامنة
قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي: إنه «لا يوجد في قاموس الإمارات عقبات وتحديات.. هناك دائماً أمل وفرص..
تماشيا مع خطة وزارة الصحة و وقاية المجتمع لتوسيع و زيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر و حصر الحالات
شارك معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، اليوم في اجتماع اللجنة الدولية المالية والنقدية (IMFC) الذي عقد
فرض فيروس كورونا عزلة على نطاق واسع، في تجربة يعرفه تفاصيلها السجناء الذي يجابهون تحديات استثنائية في الزنزانة. قاست ثماني نساء هذه التجربة وقدمن بعض النصائح .
تخطّت وفيات كوفيد-19 في الولايات المتّحدة 30 ألفا الخميس، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز.
بلغت غرين وود، أكبر مقبرة في نيويورك، طاقتها الاستيعابية القصوى بعد ارتفاع عمليات حرق الجثث بأكثر من الضعف، وازدياد عمليات الدفن خمسة أضعاف، مع تدفق جثامين ضحايا وباء كوفيد-19.
ألزم مصرف الإمارات المركزي، البنوك العاملة في الدولة بعدم تخفيض رواتب الموظفين المواطنين نتيجة للظروف الحرجة المرتبطة
نقدم لكم تفاصيل المؤتمر الصحفي الثاني المقام عن بعد على قنوات دبي والذي شارك فيه اللواء محمد المري مدير عام الإدارة
أدخلت شرطة دبي تعديلات جديدة على تصاريح الخروج من المنزل وتشمل الحصول على تصريح واحد كل ثلاثة أيام لشراء الأغذية
أحصت إسبانيا الخميس 551 وفاة جراء وباء كوفيد-19 خلال 24 ساعة، مسجّلةً ارتفاعا طفيفا بعدد الوفيات اليومي مقارنةً
كشفت شركة إيطالية عن تصاميم لبيوت زجاجية من المتوقع أن يتم نشرها على طول الشواطئ الإيطالية لتمنح العائلات الراحة والأمان من انتشار فيروس كورونا المستجد خلال فترة الصيف.
قامت دولة الإمارات بإجلاء 11 مواطنا من رعايا دول صديقة تشمل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وجنوب أفريقيا وهولندا وسويسرا، كانوا عالقين في جزيرة سقطرى اليمنية أثناء زيارتها للسياحة.
قامت دولة الإمارات بإجلاء 11 مواطنا من رعايا دول صديقة تشمل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وجنوب أفريقيا وهولندا وسويسرا، كانوا عالقين في جزيرة سقطرى اليمنية أثناء زيارتها للسياحة.
حددت "طيران الإمارات" 8 شروط ومعايير تتبعها لنقل المسافرين في ظل الظروف الراهنة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عالمياً.
قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس إن منظمة الصحة العالمية أعلنت أنها لم تجد أي دليل على أن فيروس كورونا، الذي
تعتزم طيران الإمارات تشغيل مزيد من الرحلات من دبي إلى مانيلا الأسبوع المقبل، أيام 20 و22 و24 أبريل الجاري، لإتاحة المجال أمام الفلبينيين في الدولة للعودة إلى بلادهم.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء إن حكومته تحاول تحديد ما إذا كان فيروس كورونا قد خرج من معمل في مدينة ووهان الصينية،
أعادت السلطات الصينية فتح أكبر أسواق الحيوانات الحية في مدينة ووهان، مهد فيروس كورونا المستجد، رغم ما يرجح عن ارتباطه
قبل نحو 10 سنوات، انتقلت نسرين جمال إلى إيطاليا لبدء مسيرة مهنية وحياتية جديدة، لكن الطبيبة المصرية وجدت نفسها مطلع عام 2020 في قلب نظام صحي يواجه أخطر وباء يعرفه العالم منذ عقود.
أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم أن عدد الإصابات به ارتفع إلى مليونين و85 ألف حالة حتى صباح اليوم الخميس.
ارتفع عدد الوجهات التي تسير اليها الناقلات الوطنية «طيران الإمارات»، و«الاتحاد للطيران»، و«فلاي دبي»، و"العربية للطيران" رحلات اجلاء إلى39 وجهة حول العالم
سجلت الصين 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية لعدد الإصابات إلى 82341 حالة.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء إن حكومته تحاول تحديد ما إذا كان فيروس كورونا قد خرج من معمل في مدينة ووهان الصينية،
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن التعاون الدولي يجب ألا نضع له حدوداً، ل
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تقديم كل ما تستطيعه للمساعدة على مكافحة خطر «كورونا»
أعلن مركز دبي المالي العالمي عن إطلاق حزمة جديدة لدعم تجار ومحال التجزئة ضمن المركز والتي تضم إعفاء من قيمة الإيجار الأساسي لمدة ثلاثة أشهر، بما يمنحهم مرونة مالية.
نجحت القوات المشتركة بمحافظة الضالع، في كسر هجوم حوثي في جبهة العود التابعة لمحافظة إب إدارياً شمال قعطبة الواقعة ضمن محافظة الضالع.
أعلن الجيش الوطني الليبي، أمس، استهداف رتل للميليشيات بالقرب من قاعدة الوطية (غرب)، وتدمير غرفة عمليات رئيسية للأتراك بقاعدة معيتيقة الجوية وسط طرابلس.
قالت البحرية الأمريكية في بيان إن سفنا تابعة للحرس الثوري الإيراني اقتربت بشكل "خطير" من سفن تابعة لها أمس الأربعاء.
أمرت النيابة العامة الإتحادية بالقبض على الإعلامي الإمارتي / ط.م / وحبسه احتياطيا بعد أن رصد مكتب التحقيقات الاتحادي
في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بحشد كافة الإمكانات الممكنة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) والحد من انتشاره، وتوفير أرفع مستويات العناية للحالات التي تأكدت إصابتها بالفيروس .
مددت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي حتى إشعار اخر جميع التعاميم والإجراءات تماشياً مع التدابير الاحترازية لحكومة دبي
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تجاوز حالات الشفاء المسجلة في الدولة لأكثر من 1000 حالة، بعد تسجيلها شفاء 101 حالة
أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، رئيس مركز دبي المالي العالمي، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تنص على تقديم أوجه الدعم الممكنة كافة لقطاع الأعمال بجميع مكوناته.
ما إن تدخل إلى مركز الفحص الوطني بأم القيوين بقاعة الشيخ خليفة للأفراح بالإمارة إلا وتقابلك المتطوعات فاطمة الدوبي
شهدت اليوم معظم مناطق الدول سقوط أمطار مختلفة الشدة مصحوبة بالبرق والرعد أحيانا وأدت الأمطار الغزيرة
اعتمد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم استحداث 4 فئات رئيسية و3 أوسمة جديدة لجائزة القائد المؤسس خلال دورتها الرابعة المقبلة لعام 2020.
ساهمت دولة الإمارات في نقل شحنة تحتوي على 20 طنا من معدات الحماية الشخصية من شنغهاي إلى مخازن منظمة الصحة العالمية
شارك معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، اليوم في الاجتماع الاعتيادي الثاني لوزراء المالية ومحافظي
أطلقت وزارة التربية والتعليم آلية ضوابط المهام والواجبات في التعلم الذكي، و وحددت ضوابط ومهام للحصص الدراسية في كافة الحلقات الدراسية، وحددت ثلاث إرشادات للمعلمين تستهدف كافة طلبة المراحل الدراسية.
توجهت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات، بالشكر الجزيل لأم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على مبادرتها بالتواصل وشكر الكادر الطبي
تواصل "تعاونية الاتحاد" تلبية الاحتياجات الأساسية للمجتمع ومن أهمها المنتجات الغذائية، مع اعتبار هذه المهمة واجباً
كلف الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية الأوروبية جوزيب بوريل دائرة العمل الخارجية الأوروبية، بإنشاء فرقة عمل مخصصة لدعم وتسهيل تبادل المعلومات مؤقتاً حول المساعدة العسكرية التي تقدمها الجيوش الوطنية لدعم السلطات المدنية في مكافحة جائحة فيروس «كورونا» المستجد.
أعلنت بلدية دبي، عن منع نقل عمال المقاولات إلى خارج الإمارة، وقصر حركتها على إمارة دبي فقط، كذلك منع دخول العمالة غير
بدأت طيران الإمارات، بالتعاون والتنسيق مع هيئة الصحة بدبي، اتخاذ خطوات إضافية في الإجراءات الوقائية. وبموجب ذلك، خضع
أعلنت شرطة دبي عن تزويد عناصرها بأقنعة الوجه الواقية من الفيروسات والمصنعة باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وذلك في خطوة تعكس حرص القيادة العامة لشرطة دبي للحفاظ على سلامة أفرادها وفرقها العاملة
حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مراسم أداء القسم عن بعد لأربع سفراء جدد للإمارات في الأرجنتين ونيوزلندا وأوغندا وبنين.
في إطار جهودها المكثفة لاحتواء فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، تعمل مدينة دبي على بناء مستشفى ميداني في مركز دبي التجاري العالمي.
أفاد المركز الوطني اللبناني للجيوفيزياء بوقوع 9 هزات مصدرها شمال اللاذقية، وواحدة قوتها 4,7 درجات، شعر بها سكان شمال لبنان قبل ظهر اليوم الأربعاء.
اقترح روجر ستون يوم الاثنين أن بيل غيتس ربما كان له يد في إنشاء فيروس كورونا وانتشار الجائحة في جميع أنحاء العالم.
تلقى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي 784 شكوى تتعلق بارتفاع الأسعار خلال أسبوعين، وذلك منذ إطلاق
طالب مايكل دافيس، الرئيس التنفيذي الجديد بالإنابة لشركة "إن إم سي" للرعاية الصحية، جميع البنوك المقرضة للشركة، بأن
وجه مجلس الشارقة الرياضي مجالس الإدارات في أندية الإمارة الباسمة بضرورة الإلتزام برواتب العاملين من إداريين وفنيين وعمال "حرصا من المجلس على إستقرار أوضاعهم في القطاع الرياضي ورسالته المجتمعية والحفاظ على العنصر البشري والحرص على الإستقرار المهني والأسري وبث روح الطمأنينة في نفوس العاملين في ظل الأوضاع الحالية التي يمر بها العالم بسبب إنتشار فيروس كورونا " كوفيد 19" وتوقف الأنشطة الرياضية".
"أبشروا نحن في خدمتكم".. مبادرة جديدة أطلقتها مؤسسة التنمية الأسرية بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع وهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي،
علمت البيان الرياضي من مصادر مطلعة بأن النسخة ٣٩ لسباق دبي الدولي للخيول العربية الأصيلة و الذي سيقام في شهر يوليو
انتقد الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش بشدّة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس الثلاثاء تعليق دفع المساهمة الماليّة للولايات المتّحدة في منظّمة الصحّة العالمية.
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الثلاثاء أنّه أمر إدارته بأن تعلّق دفع المساهمة المالية للولايات المتحدة في منظّمة الصحة العالمية بسبب "سوء إدارة" المنظمة الأممية لأزمة تفشّي فيروس كورونا المستجدّ.
تخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم حاجز المليوني حالة ، وفقا لموقع وورلد ميتر الإحصائي الأمريكي المتتبع للحالة الوبائية لانتشار الفيروس.
قالت هيئة تنظيم الملاحة الجوية اليوم الأربعاء إن الخطوط الجوية الصينية سجلت خسارة إجمالية بقيمة 33.62 مليار يوان (4.8 مليار دولار) في الربع الأول من العام بعد تراجع الطلب على السفر بسبب تفشي فيروس كورونا.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن الإمارات مستمرة في التضامن مع مختلف دول العالم للتصدي لفيروس «كورونا»
أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية طائرة مساعدات تحمل 27 طناً من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية إلى الصومال، منها 7 أطنان مساعدات من الدولة و20 طناً من المنظمة.
أكدت المهندسة منى الحضرمي، مديرة مشروع المسح الوطني في الدولة، ومديرة إدارة المنشآت والصيانة للخدمات العلاجية الخارجية بشركة صحة.
تنفس عدد من الدول الأوروبية الصعداء، أمس، بعد أن حذت دول جديدة حذو إسبانيا، حيث شهدت النمسا عودة جزئية للحياة الطبيعية،
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الثلاثاء أنّه أمر إدارته بأن تعلّق دفع المساهمة المالية للولايات المتحدة في منظّمة الصحة العالمية بسبب "سوء إدارة" المنظمة الأممية لأزمة تفشّي فيروس كورونا المستجدّ.
شهدت منطقة الأميرية في القاهرة صخبا غير معتاد، وسط حظر التجول الليلي حيت اندلع تبادل إطلاق نار بين خلية إرهابية وقوات الأمن المصري لدى ورود معلومات عن اختباء عناصر مسلحة في أحد المساكن.
أعلنت اثنتان من أكبر شركات إنتاج الأدوية على مستوى العالم، وهما «جلاكسو سميث كلاين» البريطانية و«سانوفي» الفرنسية، عن
لقى الكادر الطبي في الإمارات بمشاعر السعادة والفخر، رسائل موجهة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اليوم الثلاثاء أنها أجرت أكثر من 32 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات.
أشادت منظمة الأمم المتحدة بالدعم السخي الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة وبجهودها الإنسانية لنقل الإمدادات الطبية ولوازم الحماية من فيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 " إلى بلدان القارة الإفريقية.
أغلقت بكين حدودها فعلياً أمام الغرباء وتحولت إلى ما يشبه سور البلاد «العظيم»، بإجراءات صارمة لحماية العاصمة المركزية ضد تهديد وصول موجة ثانية من عدوى كورونا من مناطق أخرى. بعد السيطرة على الوباء إلى حد كبير
أعلنت شرطة أبوظبي عن تنفذ بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين قرار إعفاء المركبات التجارية من رسوم التسجيل اعتباراً من
فتح وباء كورونا المستجد الحرب بين عالم الأوبئة ديديي راوول رئیس مصلحة الأمراض المعدية بمستشفى مارسیيليا ديديي راوولت
مع تلويح المجتمع الدولي بتحركات ملزمة لوقف القتال في اليمن، برز صراع الأجنحة وسط قيادات ميليشيا الحوثي كواحدة من أبرز
أسفر فيروس كورونا المستجد عن اكثر من 120 الف وفاة في العالم نحو سبعين في المئة منها في اوروبا منذ ظهوره للمرة الاولى في
أكدت الدكتورة نادية مسفر الغامدي الطبيبة السعودية التي تعمل ضمن الصف الأول من الأطباء والأطقم الطبية التي تواجه انتشار فيروس " كورونا " في الإمارات،
تحصر وزارة التربية والتعليم أداء الواجبات المدرسية عبر بوابة التعلم الذكي فقط دون الحاجة للقيام بطباعة أوراق عمل أو
أعلنت فلاي دبي عن خضوع أسطولها لبرنامج صيانة شامل مجدول في أعقاب إعلان الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث والطوارئ
أعلنت بنوك "أبوظبي الأول" و"أبوظبي الإسلامي" و"أبوظبي التجاري" عن توفير تفاصيل إضافية للأفراد والشركات حول شروط
تتعلق آمال العالم بنتائج تجربة لم تدم فترة تطبيقها أكثر من بضع ثوان، ربما تكون من أهم نقاط التحول في جهود العالم لمكافحة فيروس كورونا المُستجد، الذي يفتك بضحاياه في أرجاء الأرض.
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن تمديد صلاحية الإقامات وبطاقات الهوية للمقيمين حتى نهاية العام 2020. ويشمل
أعلنت طيران الإمارات عن تحديث سياسة الإعفاء التي انتهجتها جراء انتشار وباء كوفيد-19 حيث قامت بتسهيل عملية إعادة الحجز
ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الصين وافقت على إجراء تجارب بشرية أولية على لقاحين تجريبيين لمكافحة فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في وفاة أكثر من 100 ألف شخص في أنحاء العالم.
اثنا عشر ألف شخص في منطقة مكتظة وسط الصحراء، يتربص بهم فيروس «كورونا»، وقد يكون بينهم في فترة الحضانة ولا أحد يعلم به. هذا حال أسوأ المخيمات على وجه الأرض.. مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية.
يقترب عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد من نحو مليوني إصابة على مستوى العالم، وفقا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز.
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالاً هاتفياً أمس، من فلوديمير زيلينسكي، رئيس جمهورية أوكرانيا الصديقة، تناول مختلف جوانب التعاون المشترك بين البلدين.
أكدت جمعية المقاولين ومسؤولو شركات وطنية، التمسك بالطاقة العمالية في الإمارات وحرص الجهات الرسمية والقطاع الخاص على ضمان حقوقهم القانونية والصحية.
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اليوم الاثنين تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالتزامن مع توسيع نطاق الفحوصات في الإمارات.
أكدت دولة الإمارات أن الدعم والالتفاف الدولي حول قرار التحالف بقيادة السعودية بوقف العمليات العسكرية في اليمن ضروري.
رحبت دولة الإمارات، أمس، بتكليف الرئيس العراقي برهم صالح، مصطفى الكاظمي، تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، معربة عن أملها أن يلبّي ذلك تطلعات الشعب العراقي الشقيق في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تحرز تقدما في مواجهة فيروس كورونا، بالرغم من ارتفاع عدد الإصابات، مشيرا إلى أنه فرض قيودا على منع السفر قبل تسجيل أي وفاة بالجائحة.
كشفت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة لشؤون الهجرة المصرية عن تفاصيل عملية إجلاء العالقين المصريين في الخارج في الفترة المقبلة، بعد اجتماع مجلس الوزراء المصري أمس ووفقاً للتعريف والمفهوم لكلمة "عالق".
في ما يلي آخر التطورات المتعلّقة بانتشار فيروس كورونا المستجدّ الذي تسبّب بأكثر من 114 ألف وفاة في العالم.
أعلن صندوق النقد الدولي مساء أمس الإثنين أنّه وافق على تخفيف أعباء خدمة الدين عن 25 من الدول الأكثر فقراً في العالم
تكبدت ميليشيا الحوثي عشرات القتلى نتيجة خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بالساحل الغربي في اليمن، كما خسرت أعداداً مماثلة بسبب رفضها القبول بقرار وقف إطلاق النار.
أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقلّ عن 117.752 شخصاً في العالم منذ ظهوره في ديسمبر في الصين.
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالا هاتفيا اليوم من فخامة فلوديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا
قال مسؤول طبي أمريكي كبير، اليوم الاثنين، إن تفشي فيروس «كورونا» المستجد قد يصل إلى الذروة في الولايات المتحدة
أكدت آخر الاحصائيات المتعلقة بتطورات انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19» حول العالم أن 6 دول حتى الآن
أوضحت اقتصادية دبي، أنه وبالإشارة إلى قرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي بشأن منافذ بيع المواد الغذائية،
أعلنت السلطات السودانية الاثنين فرض حظر التجول الشامل في كل أجزاء العاصمة الخرطوم لثلاثة اسابيع ابتداء من السبت، وذلك
اغتنمت إسبانيا التراجع في حصيلة الوفيات جراء فيروس «كورونا»، لتخفف قليلاً اليوم، الاثنين، الحجر المنزلي الصارم، فسمحت باستئناف العمل في بعض القطاعات، بينما يظهر العدد اليومي للوفيات بوادر تراجع منذ بضعة أيام في بعض الدول الأكثر تضرراً، مثل إيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة. وفي حين يبدو أن تدابير الابتعاد الاجتماعي بدأت تعطي نتائج في العديد من البلدان، مع تباطؤ وتيرة الوفيات، سمحت حكومة مدريد بمعاودة العمل إلى حد ما في المصانع وورش البناء والمكاتب، بعد أسبوعين من «السبات» الاقتصادي.
اتخذت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي مجموعة جديدة من الإجراءات الاحترازية والوقائية بهدف حماية صحة وسلامة العمالة الوافدة وتقليل احتمالات إصابتهم بفيروس كورونا
يتعافى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مقره بشمال غربي لندن بعدما كشف أن إصابته بفيروس كورونا «كانت لتأخذ أي منحى»، وأن الأطباء أنقذوا حياته، ولكن قراراً مهماً ينتظر بريطانيا بشأن الاستمرار في الإغلاق مع تزايد أعداد الوفيات بالوباء.
قالت مجموعة سوفت بنك اليابانية اليوم الاثنين إنها تتوقع تكبد خسائر بقيمة 1.35 تريليون ين ( 12.5 مليار دولار) للعام
قال العميد خميس الكعبي المتحدث الرسمي من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول
عقدت حكومة الإمارات اليوم "الاثنين" الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي للوقوف على آخر المستجدات والحالات
أرسلت دولة الإمارات بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية طائرة تحمل 33 طنًا من الإمدادات الطبية إلى إثيوبيا لمساعدة نحو 33
أعلنت طيران الإمارات عن تشغيل خدمات ركاب إلى 6 وجهات جديدة وهي جاكرتا وتايبيه وشيكاغو وتونس والجزائر وكابول، بالإضافة
اقترح رئيس مستشفى وسط مدينة ووهان بالصين أن تعزز مدينة نيويورك المتضررة بشكل كبير من فيروس كورونا، ارتداء الكمامات بين عامة الشعب والتوقف عن عزل المرضى في المنازل.
خسر الأثرياء العرب 11.4 مليار دولار من ثروتهم، بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد عالميا، بحسب بيانات أظهرتها قائمة
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، مساء الأحد، أن ستانلي تشيرا أحد كبار المستثمرين في العقارات بالولايات المتحدة، والصديق المقرب من الرئيس دونالد ترامب توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) من احتمالات تعرض الأطفال الأشد فقرا في الدول النامية لكارثة بسبب جائحة كورونا.
تمكن فريق من الباحثين من تحديد 6 فيروسات "مجهولة" تنتمي إلى نفس عائلة فيروسات كورونا، مثل العامل الممرض المسؤول عن وباء كوفيد-19، المعروف باسم فيروس كورونا الجديد.
جرى اتصال هاتفي مشترك، مساء أمس الأحد، بين العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتن لبحث ما تم التوصل إليه في ضوء اجتماع مجموعة "أوبك +".
ضرب إعصار قوي أمس الأحد ولاية ميسيسيبي الأمريكية وهو ما وصفته الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي - الأمريكية- بأنه "حدث نادر للغاية".
قالت وزارة الزراعة والشؤون الريفية في بيان ليل الأحد إن الصين أكدت وجود حالتي إصابة بحمى الخنازير الأفريقية في إقليمي قانسو وشنشي.
شدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على أن الإمارات تسعى إلى توفير أقصى درجات الوقاية والصحة لمجتمع الإمارات بكل أطيافه.
استعرض المجلس الوزاري للتنمية خلال اجتماعه الذي عقد صباح أمس بتقنية الاتصال المرئي وبرئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إجراءها أكثر من 22 ألف فحص جديد لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19» ، على فئات مختلفة في المجتمع.
أعلن صندوق النقد العربي أمس، أن الإمارات احتلت المكانة الأولى عربياً في حزم التحفيز الاقتصادي التي أقرتها الحكومات العربية لمواجهة تداعيات فيروس «كورونا» بإجمالي 283 مليار درهم.
نجحت الدول الأعضاء في منظمة الدول المنتجة للبترول «أوبك» وحلفاؤها، في ما يعرف بمجموعة «أوبك بلس»، خلال اجتماع عقد أمس عبر الإنترنت.
أكدت الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري ، أن امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية في
جرى اتصال هاتفي مشترك، مساء أمس الأحد، بين العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتن لبحث ما تم التوصل إليه في ضوء اجتماع مجموعة "أوبك +".
في خضم أزمة فايروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتلهف العالم بأسره لعلاج لهذا الفيروس الذي أنهى حياة أكثر من 112 ألفا من بين 1.8 مليون مصاب ووسط أجواء الأزمة الأمريكية
كشف أسامة هيكل، وزير الإعلام المصري إن مصر كان لديها الوقت الكافي لوضع سيناريوهات التعامل مع فيروس كورونا منذ ظهور المرض على نطاق واسع في دول العالم،
أكد مصدر أمني في شرطة دبي أن الفيديو المنتشر لمشاجرة بين مجموعة من العمال في مقر سكنهم قديم ووقع منذ شهرين تقريباً في منطقة القوز بدبي وتم اتخاذ اللازم .
فقدت الرياضة وبوجه الخصوص أسرة كرة اليد بنادي شباب الأهلي مساء اليوم التؤام الشقيقين ماجد وسلطان أبناء الرائد
سجلت مصر 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد إلى جانب 13 حالة وفاة.
تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر و حصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" و المخالطين لهم وعزلهم أعلنت الوزارة إجراءها أكثر من 22 ألف فحص جديد
حذرت وزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، من تقاضي المدارس الخاصة أي أقساط من رسوم العام الدراسي
في ضوء اعتماد دولة الإمارات استخدام بلازما الدم لعلاج مرضى كورونا المُستجد (كوفيد-19)، تبدأ هيئة الصحة بدبي خلال
أعلن متحدث باسم الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خرج من المستشفى، اليوم الأحد، لكنه لن يبدأ
أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً عن تقديم الدعم اللازم لأولياء أمور طلبة المدارس الخاصة في أبوظبي
أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مبادرة "انتو بين اهلكم" التي تدعو فيها ملاك العقارات للمشاركة من خلال تخفيض
استعرض المجلس الوزاري للتنمية خلال اجتماعه الذي عقد صباح اليوم – بتقنية الاتصال المرئي وبرئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة عددا من القرارات والمبادرات والتقارير في الشأن الحكومي
قال مصدر مسؤول في وزارة الموارد البشرية والتوطين " إن الوزارة تدرس خيارات عدة تعيد بموجبها شكل التعاون والعلاقة في مجال العمل مع الدول المرسلة للعمالة التي ترفض استقبال رعاياها..
أعلنت فلاي دبي، عن تسيير رحلات للمقيمين والزوار للعودة إلى أوطانهم وذلك إلى 13 وجهة. وقالت الناقلة في رسالة على موقعها
أصدرت وزارة الاقتصاد قائمة جديدة برسوم خدمات الوزارة، تضمنت تخفيض رسوم 94 خدمة تقدمها الوزارة لجمهور المتعاملين من الأفراد والشركات وقطاع الأعمال.
أكد رئيس اتحاد مصارف الإمارات عبدالعزيز الغرير في مؤتمر صحفي عن بعد، أن الحياة الاقتصادية بعد كورونا ستتغير على الجميع وعلى المؤسسات
أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم البرنامج الوطني
قال البنك الدولي اليوم الأحد إن من المرجح أن تسجل الهند ودول جنوب آسيا الأخرى أسوأ نمو لها منذ 40 عاما هذا العام بسبب
أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال حديثه بتقنية الاتصال المرئي
صنف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء السبت، لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة 50 ولاية تحت حالة الكوارث وليس تحت حالة الطوارئ.
أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين عن أملها في التوصل إلى لقاح ضد فيروس كورونا المستجد بحلول نهاية هذا العام.
دبي تحصّن العمال بالتوعية وحملاتها شملت 1822 سكناً عمالياً
أكد معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة، أن قرار دول منظمة الدول المنتجة للنفط «أوبك» وحلفائها «أوبك +» بشأن التخفيض الأكبر للإنتاج في تاريخ المنظمة.
أكد الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي لدبي العطاء، وعضو مجلس إدارتها، وهي جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.
عطاء الإمارات لا يتوقف، والتضامن مع شعوب العالم هو نهج قيادتها وشعبها، في رسالة متواصلة لدعم صمود العالم في مواجهة واحتواء فيروس «كورونا» المستجد.
كشفت مؤسسة وطني الإمارات عن مساعٍ حثيثة لتفعيل التطوع التخصصي في كافة المجالات والتخصصات على مستوى مناطق الدولة، لبناء قاعدة تطوعية تخصصية على مستوى عالٍ من الجاهزية.
أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال حديثه بتقنية الاتصال المرئي
أعلنت وزارة الصحة المصرية، عن تسجيل 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة 11 حالة، بينما تعافى من المرض 42 شخصا.
حذرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات مستخدمي شبكات الإنترنت من التسوق عبر مواقع غير موثوقة لتجنّب عمليات الاحتيال
تجاوزت الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 20 ألف حالة، اليوم السبت، وهي أعلى حصيلة يتم تسجيلها في العالم رغم أن هناك دلائل على أن الوباء ربما يقترب من ذروته، حسب إحصاء أجرته وكالة "رويترز".
أعلنت مطارات دبي عبر موقعها الالكتروني أنه اعتبارًا من 12 أبريل، ستستأنف شركة طيران الإمارات عمليات نقل الركاب لوجهات محددة من مبنى الركاب 3 في مطار دبي الدولي
أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي ملصقا توديعاً خاصاً لرعايا الدول الذين غادروا أراضي دولة الإمارات
توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتأثر الدولة خلال الأيام المقبلة بامتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر يتزامن معه
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم عن تسجيل 382 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" . وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد
عقدت حكومة الإمارات اليوم الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس
عقدت حكومة الإمارات اليوم الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، أنها تعمل على رفع جاهزية 37 مستشفى في اليمن من أجل مواجهة فيروس «كورونا». وقال
يواصل العجوز الفرنسي روبرت مارشان الذي يبلغ من العمر 108 أعوام حياته الطبيعية المليئة بالنشاط والرياضة في ظل إجراءات الحجر الصحي للحد من تفشي فيروس كورونا في بلاده التي تشهد انتشاراً واسعاً للوباء.
أعلنت نقابة الأطباء المصرية، اليوم السبت، وفاة ثلاثة أطباء وإصابة 43 آخرين من بين مصابي فيروس "كورونا"، البالغ عددهم 1794، في جميع أنحاء البلاد.
قررت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت اليوم السبت السماح لشركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي بتسيير رحلات جوية للمقيمين الراغبين في السفر لأوطانهم.
أعلنت هيئة الصحة في دبي عن تنفيذ حملات طبية استباقية في مناطق عدة من إمارة دبي لمكافحة فيروس كورونا المستج
ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن أسعار 9 أدوية محتملة لعلاج فيروس كورونا، ستتراوح بين دولار واحد، و29 دولاراً لكل منها على أعلى تقدير، بعد التأكد من فعاليتها والبدء بإنتاجها .
ساهمت الجمعيات الخيرية المُعتمدة في دبي ضمن صندوق التضامن المجتمعي ضد كوفيد–19 الذي أطلقته دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي مؤخراً، بتوزيع 31570 وجبة يومياً
أكد وزراء الطاقة في دول مجموعة العشرين في بيان ختامي نشر اليوم السبت بعد مفاوضات طويلة التزامهم التعاون لمكافحة فيروس كورونا المستجد، لكنهم لم يشيروا إلى أي اتفاق على خفض لإنتاج النفط.
رحّب مجلس الأمن الدولي بإعلان "تحالف دعم الشرعية في اليمن" وقفاً شاملاً لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين قابلة للتمديد، وذلك لمواجهة تبعات تفشي فيروس كورونا المستجد.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحكومة الأمريكية قد تفرض عقوبات على التأشيرات بالنسبة للدول التي ترفض أو تعطل بشكل غير معقول قبول المبعدين من الولايات المتحدة.
حذرت وزارة التربية والتعليم، المدارس الخاصة، التي تطالب أولياء أمور برسوم مقابل تطبيق برامج مبادرة «التعلم عن بعد»، التي جاءت لتشكل ضمانة لاستمرارية عملية التعليم.
أكدت اقتصادية دبي أن قطاع الأغذية في الإمارة يتمتع بالقدرة على تلبية المتطلبات الغذائية كافة للمستهلكين، حيث يعمل في القطاع 16818 منشأة تجارية وصناعية ومنافذ للبيع بالتجزئة توفر مجموعة واسعة ومتنوعة من الأطعمة والسلع الغذائية من مصادر محلية وعالمية متعددة.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن العالم ظل في جدال حول السياسة والاقتصاد وأيهما يقود الآخر.
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومعالي الدكتور آبي أحمد رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديقة
عقدت اللجنة الوطنية العليا لتنظيم التطوع خلال الأزمات، اجتماعها الأول عن بعد، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس اللجنة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات.
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن شفاء 150 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى.
وعد المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث، بوضع خطة معدلة للسلام على ضوء الملاحظات التي تسلمها من الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي
أعلنت المملكة المتحدة أمس الجمعة عن تسجيل 980 حالة وفاة جديدة أول أمس الخميس وهو أعلى معدل وفيات تسجله فى يوم واحد لتتجاوز بذلك إيطاليا.
أكّد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنّه بحث مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، ضرورة وقف إطلاق النار في سوريا ومساعدتها في هذه الأزمة الصحية العالمية.
أسفر فيروس كورونا المستجد عن وفاة ما لا يقل عن مئة ألف شخص في العالم، حوالى 70% منهم في أوروبا
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم "الجمعة" إنه يعتقد أن عدد الوفيات في الولايات المتحدة بسبب مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا
تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات
أصدرت أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة في العاصمة المصرية، قراراً بإغلاق مستشفى الزيتون التخصصي،
أحالت الجهات المختصة في الدولة 129 شخصا من مخالفي الحجر الصحي للنائب العام لعدم تقيدهم والتزامهم بالمدة المحددة التي حددتها جهات الاختصاص لمواجهة فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على السلامة العامة للأفراد
بينما شن تنظيم داعش الإرهابي هجوماً على مواقع تابعة للجيش السوري في بادية السخنة بريف حمص، رد الجيش السوري وفصائل موالية بعملية عسكرية ضد فلول التنظيم مستعيداً مساحات واسعة من منطقة السخنة بعد أن سيطر عليها التنظيم أمس الأول.
ذكر مسؤولون في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة أن 91 مريضا كان يُعتقد أنهم تعافوا من فيروس كورونا المستجد ثبتت إيجابية تحاليلهم مرة أخرى.
أرسلت دولة الامارات طائرة مساعدات تحمل على متنها 11 طنا من مختلف المستلزمات الطبية إلى أوكرانيا
حذرت منظمة الصحة العالمية من أن تعريض نفسك لأشعة الشمس أو لدرجات حرارة أعلى من 25 درجة مئوية،
أكدت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة تسجيل 364 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا .
أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الجمعة أن رئيس الوزراء بوريس جونسون لايزال في المستشفى يستكمل العلاج من فيروس كورونا.
قال متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا زادت 122 شخصا في الأربعة والعشرين ساعة الماضية لتصل إلى 4232 حالة وفاة اليوم الجمعة.
كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري خالد عبد الغفار، عن مكونات العقار الجديد الذي حصلت مصر على عينات منه لمواجهة فيروس كورونا من اليابان.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن السياسة
ذكرت وزارة الصحة الإسبانية إن عدد الوفيات اليومية بسبب فيروس كورونا المستجد انخفض مرة أخرى اليوم الجمعة إذ سجلت البلاد 605 وفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
فرض الأردن، بدءاً من منتصف ليلة الجمعة، حظرا شاملا للتجول، لمدة 48 ساعة، ضمن إجراءاتِ الحد من تفشي فيروس كورونا. يأتي
أعلنت مصلحة الهجرة والجوازات في الفلبين اليوم الجمعة أن مانيلا أصدرت حظرا على سفر الأطباء والممرضين وغيرهم من العاملين في مجال الصحة للعمل خارج البلاد، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه الفلبين إلى الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.