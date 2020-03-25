أعلنت السلطات الصحية الصينية أنه بنهاية يوم 16 فبراير الجاري، تم تسجيل 57.934 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد في 31 منطقة على مستوى المقاطعة وفيلق شينجيانغ للإنتاج والتعمير في الصين، من بينهم 10.644 حالة خطيرة، وخرج ما مجموعه 10.844 مريضا مصابا بفيروس كورونا الجديد من المستشفيات بعد شفائهم، وتوفي ما مجموعه 1770 شخصا بسبب المرض، وتم الإبلاغ عن ما مجموعه 70548 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد، ولا يزال هناك 7.264 شخصا يشتبه بإصابتهم بالفيروس.