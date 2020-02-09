أكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن دبي مدينة عالمية تستقبل شهرياً أكثر من مليون زائر، والأمان أحد أهم مميزاتها، وستبقى واحدة من أكثر مدن العالم أمناً.وقال المكتب في تدوينة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «إن ما تم تداوله من إشاعات حول مزاعم بتهديدات موجهة لإمارة دبي لا يستند لأي مصدر رسمي من أي مؤسسة في الحكومة الإيرانية.