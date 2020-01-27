«كارلوس غصن في لبنان، بعد هروبه من اليابان». خبر قفز إلى واجهة الأحداث منذ ليل الثلاثاء الفائت، ولا يزال يشغل الرأي العام اللبناني، كما العالمي، في حين أكد الرئيس السابق لتحالف رينو- نيسان أنّه موجود في لبنان، بعدما غادر اليابان.