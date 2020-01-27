محمد بن راشد: ندعم الملتقيات العلمية لخدمة البشرية وإسعاد الإنسان
زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، معرض الصحة العربي الذي انطلق أمس في مركز دبي العالمي ويستمر حتى مساء بعد غد.
زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، معرض الصحة العربي الذي انطلق أمس في مركز دبي العالمي ويستمر حتى مساء بعد غد.
شدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على مبادئ دولة الإمارات العربية المتحدة الثابتة القائمة على الالتزام بدعم السلام
بدأت التظاهرات السلمية تأخذ منحى التصعيد منذ انتهاء مهلة الناصرية، في حين لم تبادر أحزاب السلطة والكتل السياسية لحلحلة الأزمة واختيار شخصية مستقلة تمهد إلى انتخابات مبكرة.
أطلقت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، جسر الإخلاء الجوي (طائرات الرحمة) لنقل المرضى و الحالات العلاجية المستعصية من اليمن إلى جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.
عاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ليخرق التزاماته الدولية، بإرساله المزيد من المسلحين والمرتزقة إلى الأراضي الليبية وتنفيذ غارات باستعمال الطائرات المسيرة الإطاحة بشروط الهدنة
قدر باحثون في جامعة هونغ كونغ، وصول أعداد المصابين بفيروس كورونا القاتل في مدينة ووهان الصينية إلى قرابة 44 ألف مصاب بما في ذلك الإصابات في مرحلة الحضانة.
أطلقت " قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن " بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية جسر الإخلاء الجوي ( طائرات الرحمة ) لنقل المرضى و الحالات العلاجية المستعصية من اليمن إلى جمهورية مصر العربية و المملكة الأردنية الهاشمية.
أعلنت دولة الكونغو الديمقراطية بناء أكبر سد في العالم.
كشف اللواء المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي رئيس مجلس المروري الاتحادي، أنه من الممكن تطبيق مخالفة المسافة الآمنة على مستوى الدولة بعد تقييم التجربة خلال فترة من 6 أشهر إلى سنة
التزاماً برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز
قال باحثون من جامعة هونغ كونغ اليوم "الاثنين" إنه يجب على الحكومة اتخاذ اجراءات "صارمة" تقيّد تحركات الناس للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد، وقدر الباحثون بناء على نماذج حسابية أن عدد الإصابات تجاوز الاربعين ألفا.
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن خطته للسلام في الشرق الأوسط لديها "فرصة" في النجاح، معلنا أنه سيكشف عنها مساء الثلاثاء الساعة 17,00 ت غ.
أعلنت السلطات في مدينة بكين "الاثنين" عن أول حالة وفاة في العاصمة الصينية جراء فيروس كورونا الجديد.
عقدت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة الكبرى، أمس، اجتماعها الأسبوعي بمقر حركة فتح بمدينة غزة، وبمشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي. وبحث المجتمعون في الاجتماع الذي يعقد لأول مرة
عقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مباحثات رسمية مع فخامة قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة.
تبوأت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عربياً والـ 21 عالمياً على مؤشر مرونة سوق العمل العالمي لعام 2020،
زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"
وجه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بصرف تعويضات بقيمة 9 ملايين درهم للمتضررين من الأمطار التي شهدتها الإمارة ..
أعلنت مؤسسة نفط الشارقة الوطنية (سنوك) عن اكتشاف حقل جديد للغاز الطبيعي والمكثفات في الإمارة تحت مسمى "محاني" بمعدلات
قال مسؤولان أفغانيان اليوم الاثنين إن طائرة تشغلها شركة الطيران الأفغانية الحكومية (أريانا) تحطمت في إقليم غزنة بوسط البلاد.
عاقبت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم زائرة أمريكية بالسجن 10 سنوات، والابعاد عن الدولة، وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم،
أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز قدرة بلاده ودول منظمة الدول المصدر للبترول/أوبك/ على
تصدر خبر مصرع أسطورة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين كوبي براينت الأحد في حادث تحطم مروحية أدى الى مقتل ثمانية أشخاص آخرين..
في خضم الحديث متشعّب الاتجاهات والدلالات بشأن «صفقة القرن» التي تعتزم واشنطن إعلانها غداً، وقّعت طائرات الاحتلال
لم يكن من المألوف أن تتساقط الثلوج والبرد فتغطي قمم الجبال في الإمارات، حيث اكتست قمم الجبال في رأس الخيمة بالبياض بعد
كشفت مصادر «البيان الاقتصادي» أن شركة «إثراء دبي»، ستسجل انتصاراً هندسياً ومعمارياً غير مسبوقين في شهر يونيو المقبل، إذ ستقوم بتركيب مبنى «ذا لينك»، وهو أعلى مبنى معلق في العالم بين برجي «ون زعبيل»
تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: «أن دولة الإمارات العربية
بدأ العالم في تنفّس الصعداء مع اعلان الصين التوصّل إلى علاج لفيروس كورونا الجديد. وشرع المركز الصيني لمكافحة الأمراض
سقطت ثلاثة صواريخ من أصل خمسة استهدفت مساء أمس الأحد المنطقة الخضراء وسط بغداد، داخل حرم السفارة الأمريكية مباشرة، وأصاب أحدها المطعم في وقت العشاء، بحسب ما أكد مصدر أمني لوكالة فرانس برس.
تعمل الحكومة السودانية في أكثر من اتجاه لاعادة الاستقرار الى البلاد التي أنهكها حكم «الاخوان» الذي امتد لـ30 عاماً وفيما أطلقت منبراً للتفاوض مع الحركات المسلحة التي تقاتل في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق
أكدت المملكة العربية السعودية اليوم أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد " 2019-nCoV " في المملكة حتى الآن، مشيرة إلى تنفيذ العديد من الإجراءات الاحترازية المشددة للتصدي للفيروس.
أعلنت وسائل إعلام رسمية في الصين اليوم الأحد تحقيق أول نجاحات في علاج حالات الإصابة بفيروس كورونا المتحور.
تفاصيل جديدة حول «صفقة القرن»، كشفتها صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية، وقالت: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخطط لإعطاء «فترة تحضير» مدتها أربع سنوات لتنفيذ الصفقة، في محاولة لاسترضاء الفلسطينيين لقبول الصفقة.
في خضم الحديث متشعّب الاتجاهات والدلالات بشأن «صفقة القرن» التي تعتزم واشنطن إعلانها غداً، وقّعت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس بطريقتها على الصفقة قبل إعلانها، وقصفت موقعين للفصائل الفلسطينية
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم "الأحد" أنه على ثقة بقدرة الصين لاحتواء انتشار فيروس كورونا وبقدرتها على تجاوز هذه الأزمة.
دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مواطني دولة الإمارات إلى تأجيل سفرهم إلى جمهورية الصين الشعبية نظراً لما تشهده من
عادت أجواء الحرب لتخيم على الغرب الليبي، بعد كسر الهدنة من قبل الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق في طرابلس، وعلمت «البيان» أن اشتباكات عنيفة تجددت أمس بين الجيش الوطني، وميليشيات مصراتة المدعومة بالمرتزقة
نفى مركز أبوظبي للصحة العامة وجود أي مريض مصاب بفيروس "كورونا الجديد 2019 nCoV" حتى الآن داخل دولة الإمارات
أكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع خلو دولة الإمارات من أية حالات مصابة بفيروس كورونا الجديد،
رحبت 20 دولة بالانضمام إلى مبادرة "الجواز اللوجستي العالمي" - المبادرة التي أعلنت عنها دولة الإمارات على هامش الدورة الخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس.
أظهرت لقطات فيديو لحظة سحب فتاة تبلغ من العمر عامين من تحت الأنقاض بعد أكثر من 28 ساعة قضتها محاصرة مع والدتها في أعقاب الزلزال الذي بلغت قوته 6.8..
كشف تسجيل فيديو نشرته وسائل إعلام أمريكية السبت أن الرئيس دونالد ترامب طلب إقالة سفيرة الولايات المتحدة لدى أوكرانيا ماري يوفانوفيتش،
أعلنت السلطات في بكين اليوم الأحد عن التوصل لدواء فعال لمعالجة فيروس "كورونا" المتفشي في البلاد والذي أسفر عن مقتل 56 شخصا وأكثر من ألف إصابة.
قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، عدد كبير من الأكاديميين الغربيين المختصين في شؤون الخليج العربي أسرى نظريات وقوالب جامدة.
بينما يواصل فيروس كورونا في الانتشار على مستوى العالم، تعهدت العديد من الشركات العالمية بتقديم تبرعات لمساعدة المصابين بفيروس كورونا ومكافحة تفشيه.
أكدت طبيبات اختصاصيات في الولادة والعقم، أن تراجع نسبة إنجاب المواطنين في الدولة لا يعني انخفاضاً في نسبة الإخصاب،
علنت وسائل إعلام صينية اليوم الأحد ارتفاع عدد حالات الوفاة الناتجة عن الاصابة بفيروس كورونا الجديد إلى 56 شخصا على
انطلقت أمس السبت الرحلة الأولى لطائرة المسافات الطويلة "777-إكس" في خطوة نحو الأمام لشركة "بوينغ" الأمريكية لصناعة الطائرات التي لا تزال تحت وطأة أزمة طراز "737 ماكس".
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية
خدمات متواصلة وعمليات تطوير مستمرة تقوم بها هيئة الطرق والمواصلات لإسعاد سكان دبي، وفي هذا الإطار تنجز الهيئة المرحلة
أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بقيم الإنسانية
أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، أن إجمالي المبالغ التي تم صرفها كمنح مالية للزواج خلال العام 2019
فرض فيروس «كورونا» المستحدث حالة الطوارئ في المطارات والمنافذ البرية والبحرية في جميع أنحاء العالم، وطبقت العديد من
قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن بلاده تواجه "وضعا خطيرا" في حين قفز عدد حالات الوفاة جراء تفشي فيروس كورونا إلى 41، مما ألقى بظلاله على احتفالات السنة القمرية الجديدة التي بدأت اليوم السبت.
قالت منظمة الصحة العالمية إنه لا يوجد علاج محدد للمرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، غير إن العديد من أعراضه يمكن معالجتها، وبالتالي يعتمد العلاج على الحالة السريرية للمريض.
فرض فيروس «كورونا» المستحدث حالة الطوارئ في المطارات والمنافذ البرية والبحرية في جميع أنحاء العالم، وطبقت العديد من المطارات ذات الحركة الكبيرة اجراءات صارمة فيما يخص السلامة، الصحية تحسباً لانتشار الفيروس سريع الانتشار .
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي عن اتخاذ تدابير احترازية وإجراءات وقائية في مطارات المملكة بشأن فيروس "كورونا" المستجد في جنوب الصين وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة
تتداول المعارضة السورية المسلّحة والأوساط السياسية السورية نتائج اجتماع قادة سوريين معارضين مع الجانب التركي، حيث وجهت أنقرة رسالة واضحة للمعارضة مفادها ضرورة الاعتماد على ذاتها بعيداً عن الدعم التركي
قررت الحكومة الصينية تعليق الرحلات المنظمة من وإلى الصين رداً على تفشي وباء كورونا الذي أسفر عن وفاة 41 شخصاً في البلاد
أصدرت إدارة التنظيم الصحي في دبي تعميماً لجميع المنشآت الصحية الخاصة والمرخصة من قبل الهيئة
أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي مجموعة من النصائح الخاصة بفيروس كورونا المنتشر في الصين وعدة دول حول العالم،
تسلمت دولة الإمارات رسميا رئاسة المنتدى العالمي للهجرة والتنمية 2020 كأول دولة خليجية تترأس المنتدى الذي يضم في عضويته أكثر من 190 دولة.
أفادت تقارير إعلامية رسمية بأن فيروس كورونا الجديد قد وصل إلى جميع المناطق في أنحاء الصين، باستثناء إقليم التبت، وذلك بعد تأكيد حالة إصابة بالفيروس في مقاطعة تشينغهاي.
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية أن مستوطنين متطرفين أحرقوا أمس مسجداً في القدس، معتبرة ذلك «جريمة واعتداءً صارخاً على مشاعر المسلمين».
يواصل فيروس كورونا الجديد انتشاره عالميا، وبعد ظهوره في الصين، وصل الفيروس إلى كل من باكستان وماليزيا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلندا والولايات المتحدة وهونغ كونغ وسنغافورة وماكاو وفيتنام ونيبال وفرنسا.
أصدرت جيه إل إل، الشركة العالمية للاستثمارات والاستشارات العقارية، مؤشر زخم المدن لعام 2020 الذي يسلط الضوء على أكثر
قالت مصادر أمنية وطبية إن الشرطة العراقية اشتبكت مع محتجين في وسط بغداد اليوم السبت مما أدى إلى إصابة سبعة، بعد أن شرعت السلطات في إزالة الكتل الخرسانية من موقع الاحتجاج الرئيسي بالعاصمة.
أعلن المعهد الدولي للتسامح تشكيل لجنة التحكيم لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتسامح، المبادرة العالمية الأولى من نوعها
أعلنت الصين عن وفاة طبيب بعد إصابته بفيروس كورونا، فيما تحدثت مصادر عن إصابة عشرات الأطباء بالفيروس في مدينة ووهان، أول منطقة ظهر فيها هذا الفيروس قبل انتشاره.
ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب شرق تركيا إلى 20 قتيلاً على الأقل وأكثر من ألف جريح، في وقت واصلت فرق الإنقاذ البحث عن ناجين وسط الركام السبت.
لا تزال عائلة الشاب يوسف مرابطة عند المكان الذي قتل فيه، عند مجسّر طريق محمد القاسم السريع، من جهة الباب الشرقي، القريبة من ساحة التحرير، وقد وضعت رسماً مستطيلاً من الأحجار،
شخصت باكستان أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، حسبما نقلت قناة "ايه ار واي نيوز " عن مصادر لم تذكرها اليوم السبت.
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أعلنت حكومة الإمارات عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع المنتدى الاقتصادي العالمي للخمسة أعوام المقبلة،
أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية أن «الاستهداف المتجدد للسعودية والذي يسعى للنيل من موقعها الرائد وقيادتها لن ينجح، وستسقط هذه الاتهامات المغرضة كما سقطت الحملات السابقة».
أكدت الإمارات أهمية أن يسعى المجتمع الدولي لخلق بيئة ملائمة لجهود السلام في الدول التي تعاني من أزمات، والتصدي لأية إجراءات ستكون لها مضاعفات أمنية وعسكرية واقتصادية خطيرة على هذه الدول والمنطقة بأكملها،
أكد مركز أبوظبي للصحة العامة أنه حتى الآن لا توجد أية حالات مصابة بفيروس كورونا الجديد داخل الدولة، وأن نظام التبليغ والتقصي الوبائي، وكذلك فرق الاستجابة الطبية في مستوى عالٍ من الجاهزية.
تواجه العاصمة الليبية طرابلس حالة من الفوضى الأمنية بعد اتساع دائرة حضور الميليشيات والمرتزقة الأجانب في مختلف المناطق التي لا تزال تحت سلطة حكومة السراج.
أكدت قنصلية الدولة في هيوستن أن جميع المواطنين الإماراتيين المتواجدين في هيوستن لغرض العلاج أو الدراسة لا يتواجدون بالمنطقة التي وقع بها الانفجار أمس، وأن الجميع بخير وأمان.
بعد أن أغلقت الصين مدينة ووهان، ومنعت سكانها من مغادرتها، خوفا من انتشار فيروس كورونا في باقي البلاد، أضحت المدينة التي نشأ فيها الفيروس المميت وكأنها تعيش فيلم رعب.
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، الجمعة، عن إصابة 34 عسكريا بارتجاج في المخ، من جراء الهجوم الصاروخي الذي شنته
اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2020 باعتماد المُخصّصات الماليّة لمُوظّفي حُكومة دبي .
في سلسلة خروقاتها المتواصلة في سوريا تواصل تركيا والفصائل الموالية لها انتهاكاتها بحق المدنيين، حيث نفذت الفصائل السورية المسلحة المدعومة من أنقرة والمخابرات التركية
كشف علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، أن والده أجرى عملية جراحية أمس الخميس، دون أن يفصح عن تفاصيلها.
كشف أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في كلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، أن سد النهضة غير قابل لتخرين المياه حالياً.
قتل ستة أشخاص بإطلاق نار في بلدة روت إم سي بجنوب ألمانيا الجمعة، وفق وسائل إعلام محلية.
نفى المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء المصري أنباء انخفاض منسوب مياه نهر النيل، الأمر الذي قد يهدد الزراعة المصرية، وفقدان قرابة مليون وربع المليون مزارع مصري لعملهم.
ذكرت تقارير إعلامية أن امرأة لقيت حتفها برصاص الشرطة في العاصمة الألمانية برلين.
هز انفجار كبير مدينة هيوستن الأمريكية بولاية تكساس في ساعة مبكرة اليوم الجمعة، وفق وسائل إعلام أمريكية، أيقظ دويه العديد من السكان قبيل الفجر.
ذكرت وسائل إعلام رسمية ومكتب حكومة بكين المسؤول عن إدارة قطاع بادالينغ من سور الصين العظيم اليوم الجمعة إنه تقرر إغلاق أجزاء من السور قريبة من العاصمة أمام الزوار اعتبارا من غد السبت في مواجهة انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا.
استدعت وزارة الخارجیة الكويتية الیوم الجمعة السفیر الإیراني لدى الكویت محمد ایراني حیث اجتمع مع نائب وزیر الخارجیة خالد الجارالله وذلك على خلفیة تكرار تصریح قائد القوات الجو فضائیة في الحرس الثوري في إیران
اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2020 باعتماد المُخصّصات الماليّة لمُوظّفي حُكومة دبي.
دعت الإمارات العربية المتحدة إلى اتخاذ عدد من الخطوات الضرورية التي من شأنها أن تسهم في تغيير مسار الاتجاهات السلبية
واقعة غريبة من نوعها شهدتها أمريكا، حيث توفي الزوجان المعمران جيك وهاريت موريسون، في يوم واحد بعد تدهور صحتهما،
ما من سبيل أمام السودانيين سوى الالتفاف حول الحكومة الانتقالية، وفق ما يرى مراقبون، إذ إنّ التحديات كبيرة والأزمات التي خلّفها نظام «الإخوان» تقف كأكبر تحديات الحكومة،
أكدت المملكة العربية السعودية أنها لا تسعى للتصعيد في المنطقة، داعية إيران إلى الاهتمام بشعبها والتوقف عن رعاية الإرهاب.
ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الصين إلى 25 شخصا.
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أطلقت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في دافوس أمس مبادرة «المبرمج العالمي»،
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالا هاتفيا من الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.
أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم 4 لسنة 2020 بشأن رسوم مُزاولة بعض الأنشطة العقارية لأعضاء برنامج «الوسيط الوطني».
وقعت دولة الإمارات اتفاقية تعاون مع الوكالة الفرنسية «ACTED»، يتم بموجبها تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية للسكان المتضررين من الصراع في سوريا بتمويل قيمته 7.3 ملايين درهم «مليونا دولار أمريكي»،
يحبس العالم أنفاسه مع توالي تقارير عن توسع رقعة الإصابة بفيروس كورونا الجديد، كما فاقمت الشائعات حالة الذعر من تفشي المرض دولياً مع ظهور أول حالة اشتباه بالمرض في إيطاليا،
أصدرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي قراراً إدارياً بشأن تنظيم أنشطة النقل بالمركبات وتأجيرها في دبي، والذي يهدف إلى تنظيم نشاط نقل الركاب ومختلف أنواع المنقولات،
بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أطلقت المؤسّسة «مركز المعرفة الرقمي»، بمناسبة اليوم الدولي للتعليم،
حافظت الإمارات على صدارتها لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا باعتبارها الدولة الأكثر نزاهة وشفافية والأفضل في مكافحة الفساد وفقاً لمؤشر مدركات الفساد 2019 الصادر أمس عن منظمة الشفافية الدولية وصنّف الدولة 21 عالمياً ضمن 180 دولة.
تراجعت أسعار النفط اثنين بالمئة أمس الخميس بفعل المخاوف من أن انتشار فيروس ظهر في الصين قد يخفض الطلب على الوقود إذا أضر بالنمو الاقتصادي، لكن الخسائر جاءت محدودة بعد تراجع في مخزونات الولايات المتحدة من الخام.
أكد مركز أبوظبي للصحة العامة أنه حتى الآن لا توجد أية حالات مصابة بفيروس كورونا الجديد داخل دولة الإمارات، وأن نظام التبليغ والتقصي الوبائي وكذلك فرق الاستجابة الطبية في مستوى عالٍ من الجاهزية.
أكدت مصادر مطلعة لـ «البيان» أن التفاهمات التركية الروسية في إدلب ووقف إطلاق النار أصبح من الماضي، مشددة على أن المواجهة باتت الخيار الأخير لكلا الطرفين، في ظل الإصرار الروسي والسوري على انتزاع مدينة إدلب وريفها.
فرضت الولايات المتحدة اليوم الخميس عقوبات جديدة متعلقة بإيران استهدفت شخصين وست شركات منها أربع لها صلات بشركة النفط الوطنية الإيرانية.
أغلقت السلطات الصينية مدينة خامسة في إقليم هوبي بوسط البلاد، في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.
نشرت وسائل إعلام لبنانيّة وناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي خبراً عن وفاة وزير الخارجيّة السوري وليد المعلّم،
جمال أحمد (40 عاماً)، نموذج مصغّر اخر لعشرات الأسر في غزة التّي بات يَعضُّها الفقر بانيابه وتكتوي بنار الجوع والعوز
تغلق المدينة المحرمة في بكين أبوابها أمام الزوار اعتبارا من بعد غد السبت، في إطار جهود لمنع انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا.
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أعلنت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية عن إطلاق مبادرة "المبرمج العالمي" كأكبر مشروع تدريبي يعمل على توفير منصة مجانية على الإنترنت لتدريب خمسة ملايين شاب وشابة
أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم (4) لسنة 2020 بشأن رسوم مُزاولة بعض الأنشطة العقارية لأعضاء برنامج "الوسيط الوطني".
أعلنت مدينة بكين الخميس إلغاء الاحتفالات الشعبية المرتقبة لمناسبة رأس السنة الصينية بسبب الوباء الفيروسي
قالت مصادر في مطار القاهرة الدولي اليوم الخميس إن المطار بدأ في فحص الركاب القادمين من الصين ب
أكدت مطارات دبي، في بيان أنه كما هو الإجراء في عدد من المطارات حول العالم، وامتثالا للتوجيه الصادر اليوم عن الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة..
البنت الصرخة، قصيدةٌ كتبها الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش عقب ما حدث على بحر غزة في يونيو 2006، بالتحديد الجمعة التاسع من يونيو، اليوم الذي فقدت فيه الطفلة هدى غالية سبعة من أفراد عائلتها على شاطئ بحر غزة بعد أن قصفت البوارج الإسرائيلية الشاطئ وتعرف تلك الحادثة عالمياً بمجزرة شاطئ غزة.
توقع أطباء في مدينة ووهان الصينية أن يتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد، ستة آلاف حالة.
كشف مرصد الفتاوى التكفيرية والمتشددة في مصر، عن أن فقدان تنظيم «داعش» الإرهابي لموارده المالية، وخسارته للأراضي التي كان يسيطر عليها بعد 2014،
كشف العميد سالم عبد الله الظاهري، نائب مدير مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي،
وجّه حمد الرحومي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، خلال الجلسة التي عقدها المجلس أول من أمس، سؤالاً إلى معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع،
أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن مبادرات كبرى للإمارات قدمتها خلال حراكها الفاعل في أكبر تجمع اقتصادي عالمي في دافوس، حيث تستضيف دبي حفل «غلوبال غول لايف»،
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالاً هاتفيا من معالي أنجيلا ميركل مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (3) لسنة 2020 بتشكيل مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي،
تصدرت الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغرب آسيا، في مؤشر تنافسية المواهب العالمي 2020 «المواهب العالمية في عصر الذكاء الاصطناعي»،
دعا مجلس الأمن الدولي، طرفَي النزاع في ليبيا للتوصل في أقرب وقت ممكن إلى وقف إطلاق النار، تمهيداً لإحياء العملية السياسية ووضع حد للحرب. وحضّ المجلس في بيان صدر في ختام اجتماع حول نتائج قمة برلين،
لقي تسعة أشخاص على الأقل مصرعهم جراء العاصفة الشتوية "غلوريا"، التي ضربت جنوب إسبانيا تصاحبها رياح قوية ودرجات حراراة منخفضة.
أربكت التعديلات الدستورية التي طرحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الطبقة السياسية المعارضة في روسيا
تصدرت الإمارات دول العالم في مستويات ثقة الشعوب بحكوماتها المحلية، وفقاً لنتائج «مؤشر ايدلمان للثقة 2020»، الصادر أخيراً عن مؤسسة «ايدلمان» الأمريكية للدراسات والاستشارات.
أكدت اللجنة الوطنية لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية ومكافحة الجائحات على المستوى الوطني برئاسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أطلقت دبي اليوم "الجواز اللوجستي العالمي" في المنتدى الاقتصادي العالمي
أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف قرية في شمال بوركينا فاسو، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى الأبرياء.
اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن هناك إصابات لحقت بجنود أمريكيين نتيجة الهجوم الأمريكي
كشف العميد سالم عبد الله الظاهري، نائب مدير مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي،
حققت القرية العالمية - أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه على مستوى المنطقة
تداول المئات من مستخدمي مواقع التواصل في لبنان خبراً مفاده أن شابة انتشرت صورها على نطاق واسع في الأيام الماضية
أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن رصدها "إعداد قيادات تنظيم الاخوان الهاربة بتركيا مخططاً يستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار
أطلقت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي وعدد من الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، حملة السلامة على الطريق لسائقي الشاحنات
قضت محكمة جنايات الشارقة بحبس شاب خليجي الجنسية ستة أشهر بعد ثبوت إدانته بقطع 12 إشارة ضوئية حمراء بسرعة تجاوزت 160 كم/ساعة، وتعريضه لحياة آخرين للخطر
أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 470 مليون شخص حول العالم عاطلون عن العمل أو في حالة بطالة مقنّعة، محذرة من أن غياب القدرة على الوصول إلى وظائف لائقة يسهم في الاضطرابات الاجتماعية.
كشفت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي أنه لا يمكن استرداد رسوم تسجيل الطلبة الجدد ورسوم إعادة تسجيل الطلبة المسجلين إلا في حالات استثنائية، وذلك ضمن سياسة التسجيل واسترداد الرسوم المدرسية في المدارس الخاصة المعتمدة من قبلها،
أعلنت السلطات الصينية اليوم الأربعاء أنّ حصيلة فيروس كورونا المستجدّ الذي يتفشّى في الصين ارتفعت إلى تسع وفيات و440 مصاب في عموم أنحاء البلاد، محذّرة من خطر انتشار هذا الفيروس بصورة أسرع بسبب قدرته على التحوّل.
حددت المادة «27» من قرار اعتماد المُخصّصات الماليّة لمُوظّفي حُكومة دبي 7 اشتراطات يجب مراعاتها لتسكين المُوظّفين، هي: عدم المساس بحُقوقهم المُكتسبة،
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة،
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (2) لسنة 2020 بتشكيل مجلس إدارة مركز الإمارات العالمي للاعتماد، برئاسة مدير عام بلدية دبي.
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي،
حقّق قطاع السياحة في دبي نمواً ملحوظاً بنسبة 5.1% في عام 2019، حيث رحّبت الإمارة بأكثر من 16.73 مليون زائر دولي، وذلك بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2018.
بدأ مجلس الشيوخ النقاشات في إطار محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتهم بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، حيث أظهرت الوقائع التي سبقت الجلسة،
تجدد التوتر وقطع الطرق، في العراق بعد يوم صاخب شهدته البلاد، الاثنين، أدى إلى مقتل 6، سقطوا خلال الاشتباكات التي وقعت بين قوات الأمن والمحتجين الذين قطعوا عدة طرق وجسور حيوية،
تصدرت الإمارات دول العالم في مستويات ثقة الشعوب بحكوماتها، وفقاً لنتائج «مؤشر ايدلمان للثقة 2020»، الصادر أخيراً عن مؤسسة «ايدلمان» الأمريكية للدرسات والاستشارات.
أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الثلاثاء النار على ثلاثة شبان فلسطينيين قرب السياج الفاصل شرق قطاع غزة، ما أدى إلى استشهادهم.
أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني محمود مكيّة مساء اليوم الثلاثاء من القصر الجمهوري في بعبدا، مراسيم تشكيل حكومة جديدة من 20 وزيراً، برئاسة حسان دياب، خلفاً لحكومة الحريري السابقة، وسط استمرار الاحتجاجات الشعبية.
اعترضت دورية عسكرية أمريكية، اليوم "الثلاثاء"، طريق دورية عسكرية روسية على الطريق الدولي في محافظة الحسكة، حيث تحدث شهود عن حدوث ملاسنة بين الدوريتين بالقرب من بلدة المالكية شمال شرق سوريا.
بدأ مجلس الشيوخ اليوم "الثلاثاء" النقاشات في إطار محاكمة الرئيس الأمرسكي دونالد ترامب المتهم بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء الثلاثاء تشكيل الحكومة الجديدة مع احتفاظ سيرغي لافروف وسيرغي شويغو بحقيبتي الخارجية والدفاع.
أكد حمد علي الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن دولة الإمارات العربية المتحدة استطاعت خلال عقد من الزمن تحقيق قفزات نوعية في تطورها من مُجرد قادم جديد إلى قطاع الطاقة النووية السلمية
أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، اليوم "الثلاثاء"، مجموعة من الإرشادات التوعوية حول الفيروس التاجي "كورونا الجديد" موضحة أنه يعتبر سلالة جديدة من فيروس "كورونا"
يباشر مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الثلاثاء محاكمة تاريخية لدونالد ترامب يتواجه فيه معسكران كل منهما متصلب في موقفه
قضت محكمة جنايات القاهرة في مصر اليوم الثلاثاء بمعاقبة القنصل الفخري السابق لدولة إيطاليا "أوتكر سكاكر"،
أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، أن تهيئة أفضل بيئات العمل وأكثرها استقراراً يُعدُّ من الأولويات التي يعليها المركز للحفاظ على مكانته الرائدة، بتقديم مختلف الضمانات التي تكفل لجميع العاملين فيه المناخ الداعم والأجواء التي تمكنهم من تقديم أفضل ما لديهم من أفكار وإسهامات تخدم مؤسساتهم وتؤكد ريادة المركز بين أفضل المراكز المالية في العالم،
بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تعزية إلى
فى مشهد مفاجئ لجميع متابعيه، وصل الأمير هارى دوق ساسكس، فجر اليوم الثلاثاء، إلى كندا، عبر مطار فانكوفر، مرتديا زيا مدنيا شتويا بعيدًا عن المظاهر الملكية،
قال البرازيلي كايو كانيدو، لاعب العين أن حصوله على الجنسية الإماراتية فرصة لمواصلة رد الجميل الذي قدمته له دولة الإمارات منذ وصوله.
اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي منظومة المخصصات المالية للعاملين في حكومة دبي
نشرت قناة " الحرة" على موقعها الإلكتروني تقريرا مفصلا حول الفيروس الغامض المتشر حاليا في الصين ،وسط مخاوف من تفشيه
من المقرر أن تبدأ اليوم في مجلس الشيوخ الأمريكي جلسات مساءلة الرئيس دونالد ترامب ، والتي تهدف إلى عزله . وطالب الفريق
بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي منظومة المخصصات المالية للعاملين في حكومة دبي،
تشارك الإمارات اليوم بوفد رفيع المستوى في الدورة الخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، والذي يستمر إلى 24 يناير الجاري.
أدانت دولة الإمارات بشدة الاعتداء الذي نفذته ميليشيا الحوثي، واستهدف مسجداً في محافظة مأرب اليمنية، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى الأبرياء أثناء تأديتهم الصلاة،
تتصدر الإمارات دول العالم من ناحية استهلاك الذهب والمجوهرات للفرد بحصة 50 غراماً مقارنة بـ30 غراماً متوسط الاستهلاك العالمي، كما تستحوذ الدولة على 14% من إجمالي الذهب المتداول حول العالم،
قتل أربعة عراقيين بينهما اثنان من أفراد الشرطة، أمس، وأصيب العشرات في العاصمة بغداد ومدن أخرى خلال اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن بعد أن تجددت التظاهرات المناوئة للحكومة في أعقاب هدوء استمر بضعة أسابيع.
أفادت وسائل إعلام عراقية بسقوط 3 صواريخ نوع كاتيوشا قرب السفارة الأمريكية في المنطقة الخصراء في بغداد.
ذكر مصدر أنه تم إلقاء القبض على سبعة رجال أمس الاثنين في بريتاني غربي فرنسا للاشتباه في قيامهم بالتخطيط لشن هجوم إرهابي.
أعلنت الرئاسة التونسية أمس الاثنين إن الرئيس قيس سعيد كلف وزير المالية الأسبق إلياس الفخفاخ بتشكيل حكومة جديدة.
قال لويس سوازو نائب وزير الأمن في هندوراس اليوم الاثنين إن حكومة بلاده أعلنت رسميا تصنيفها لجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران بأنها منظمة إرهابية.
قتل ثلاثة متظاهرين في العاصمة العراقية الاثنين خلال محاولات لقطع الطرقات في بغداد ومدن جنوبية عدة، مع انتهاء مهلة كانوا حددوها للسلطات
تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال اجتماع اللجنة الفنية المعنية بدراسة الأنظمة الأساسية الموحدة للمنظمات العربية
رفعت مصر توقعات نمو الاقتصاد للسنة المالية الحالية 2019-2020 إلى نطاق يتراوح بين 5.8 و5.9%.
أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإرهابي الآثم الذي نفذته مليشيا الحوثي على مسجد في محافظة مأرب
أدانت دولة الإمارات بشدة الاعتداء الذي نفذته ميليشيات الحوثي، واستهدف مسجداً في محافظة مأرب اليمنية،
بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي منظومة المخصصات المالية للعاملين في حكومة دبي
اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، منظومة المخصصات المالية لموظفي حكومة دبي.
أمر حاكم الشارقة بتعديل أوضاع المتقاعدين من شرطة الشارقة على الملاك الاتحادي ومساواتهم بالمتقاعدين من حكومة الشارقة بحيث لا يقل الراتب التقاعدي عن 17500 درهم. وعلى جميع من يشملهم الأمر مراجعة الموارد البشرية في شرطة الشارقة لتحديث بياناتهم.
أصبح طفل ماليزي يبلغ من العمر ثلاث سنوات أصغر عضوا في جمعية "منسا" أو المجتمع الدولي لأصحاب الذكاء العالي.
كشفت الجيش الوطني الليبي، أن عناصر من المرتزقة السوريين المستجلبين إلى طرابلس، اتجهوا إلى الضفة الشمالية للمتوسط، عبر المراكب الخاصة بالهجرة غير الشرعية،
نظم سكان مدينة إسطنبول وقفة احتجاجية اعتراضاً على مشروع القناة المائية الذي يصر الرئيس رجب طيب أردوغان على تنفيذه برغم أضراره الجسيمة على الاقتصاد التركي.
بدأ نظام ترقيم اللاعبين داخل الملعب في عام 1924، ومنذ ذلك الحين، جرت العادة في البطولات الكبرى وفي مقدمتها كأس العالم لكرة القدم، على أن يبدأ ترقيم الفرق بالرقم 1،
أعلن منظمو معرض «توظيف 2020»، الذي تنطلق فعاليات الدورة الـ 14 منه، يوم 27 يناير الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» عن فرص العمل والشواغر التي ستوفرها المؤسسات والهيئات المشاركة في المعرض حصرياً للمواطنين الباحثين عن فرص عمل.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تضامن الإمارات مع حكومة الفلبين وشعبها الصديق، في مواجهة خطر بركان «تال»، مشدداً سموه على استعداد الدولة لتقديم كل أوجه الدعم والمساعدة في هذه الظروف.
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أن بناء الإنسان هو جوهر النموذج التنموي.
أكدت دولة الإمارات أن رسالتها دائماً للعالم رسالة سلام وتنمية، وتدعم تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا الشقيقة القائم على عدم التدخل في شؤونها الداخلية ومساعدة الشعب الليبي الشقيق ودعم طموحاته المشروعة
مع وصول العلاقة بين الزوجين إلى مرحلة اللاعودة، قد يظن البعض أن الطلاق نهاية المطاف، وبداية لحياة نقية من المنغصات، ولا يعي الطرفان فيها أنهما على موعد مع حلقات جديدة من مسلسل الخلافات والصراعات مثل حق الحضانة أو إسقاطها أو النفقة.
صوّت مجلس النواب الأردني، أمس، على مقترح مشروع قانون يحظر استيراد الغاز من إسرائيل وأحاله إلى الحكومة، بعد نحو ثلاثة أسابيع على بدء استيراد المملكة الغاز من إسرائيل بموجب اتفاق تبلغ قيمته عشرة مليارات دولار ومدته 15 عاماً.
بعد 48 ساعة من القتال الضاري واستهداف الطيران الروسي والسوري، لمواقع المعارضة السورية المسلحة، هدأت جبهات القتال، إثر تعثّر الجيش السوري في التقدم بريفي إدلب وحلب، فيما تجاوز عدد النازحين الـ 300 ألف بعد انهيار الهدنة.
أصيبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالارتباك، بسبب تأخر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن صورة جماعية تذكارية للمشاركين في مؤتمر برلين.
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي وفد الدولة المشارك في مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا الذي انطلقت أعماله أمس في ديوان المستشارية في العاصمة الألمانية برعاية الأمم المتحدة
قال وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو أمس الأحد إنه تم إحراز تقدم في قمة برلين نحو التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في الحرب الدائرة في ليبيا.
جرح نحو 400 شخص في لبنان، خلال مواجهات مساء السبت، بين متظاهرين وقوات الأمن في بيروت. وأطلق المحتجون على شبكات التواصل الاجتماعي، دعوات جديدة للتظاهر قرب المجلس النيابي
وسط توقعات متفاوتة إزاء النتائج، مثّلت قمة برلين بشأن الأزمة الليبية فرصة لعديد من الزعماء المشاركين، بأن يعبروا عن آرائهم إزاء سبل الخروج من هذه الأزمة الدامية.
تتبنى دولة الإمارات العربية المتحدة سياسة خارجية متزنة وحكيمة في التعامل مع التطورات التي تشهدها المنطقة؛ هدفها إحلال الأمن والاستقرار في منطقة تشكل أهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة للعالم،
أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء تمديد مهلة تلقي طلبات الترشح حتى يوم 31 مارس المقبل لإتاحة الفرصة للمزيد من الراغبين بالمشاركة في الاستكشافات العلمية والرحلات المأهولة إلى الفضاء بالتسجيل في البرنامج.
اقتحمت طائرة شراعية المجال الجوي فوق العاصمة الألمانية برلين اليوم الأحد أثناء انعقاد مؤتمر دولي بخصوص ليبيا
قتل 80 يمنياً على الأقل في هجوم حوثي بصاروخ وطائرة مسيرة، استهدف مسجداً داخل معسكر تابع للجيش اليمني أثناء صلاة المغرب، في محافظة مأرب شرقي اليمن
بحضور نحو 200 مشارك وملايين الزوار، يستعرض إكسبو 2020 دبي الحدث الأروع في العالم نبوغ البشرية وإنجازاتها
أطلق مهرجان دبي للتسوق في دورته الـ 25 تحدي هاشتاج" #DSFturns25 " للأشخاص الذين يشاركون أجمل اللحظات التي عاشوها خلال المهرجان
قال سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن اعتماد مجلس الوزراء مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الوكالات التجارية في الدولة، يمثل خطوة مهمة نحو إصدار قانون معدل على المستوى الاتحادي
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، عدم وجود أي خطط في الوقت الراهن لزيادة ضريبة القيمة المضافة المفروضة حالياً بواقع 5%، أو توسيع جديد للضريبة الانتقائية المفروضة على سلع معيّنة تُعدّ ضارّة بصحة الإنسان أو البيئة وقال الخوري، رداً على استفسارات «البيان الاقتصادي»:
روى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللحظات الأخيرة للجنرال الإيراني قاسم سليماني، الذي قتل في غارة نفذتها طائرة أمريكية مسيرة قرب مطار بغداد الدولي في الثالث من يناير، و"هزت العالم" حسب قوله.
عادت الاغتيالات السياسية لتلقي بظلالها على المشهد التونسي، في ظل حالة الاحتقان الأيديولوجي والسياسي، وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، خالد الحيوني، إنّه «تم الكشف عن مخطط لاستهداف القيادية بالتيار الشعبي.
وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم فريق العمل في مؤسسة دبي للمستقبل لتسريع عجلة الإنجازات وتعزيز التعاون مع جميع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية والشركات العالمية والناشئة..
أجمع خبراء ومحللون ماليون أن تخصيص ملياري درهم كاحتياطي خاص في موازنة دبي للعام الحالي يعكس وضوح الرؤية والأهداف، ويحمل
تتجه أنظار الليبيين اليوم إلى برلين، حيث ينعقد المؤتمر الدولي حول أزمة بلادهم، معلقين آمالهم على قرار حازم بوقف التدخل التركي السافر، وحل الميليشيات المسلحة وجمع السلاح ودعم جهود الجيش الوطني في بسط الأمن والاستقرار.
قال خليفة إبراهيم السليس المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية في دبي، إن شركات نقل الأموال المرخصة في الإمارة نقلت خلال العام الماضي أكثر من مليوني شحنة أموال قدرت قيمتها بـ 10 تريليونات درهم.
ينطلق اليوم معرض «إنترسك 2020»، المعرض التجاري الرائد عالمياً لقطاعات الأمن والسلامة والحماية من الحريق، والذي ستُقام فعالياته اليوم وإلى غاية 21 من الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.
حققت الإمارات المركز الأول عربياً على مؤشر بلومبرغ للدول المبتكرة للعام 2020، والـ 44 عالمياً على القائمة التي تضم 60 دولة، لتأتي تونس في المركز الثاني والخمسين، ثم السعودية في المركز الثالث والخمسين.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن كلاً من الإمارات وألمانيا تلعبان دوراً مهماً في العمل من أجل الاستقرار الإقليمي والدولي.
اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، نتائج دراسات سعادة المتعاملين والمتسوق السري للجهات الحكومية في دبي.
اعتمد مجلس الوزراء مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الوكالات التجارية، والذي يستهدف قطاع الأعمال والشركات المساهمة العامة، ومواطني الدولة والمستثمرين الأجانب.
ترأس سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، الاجتماع الأول للمجلس أمس بمقر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، لمناقشة الخطوط العريضة لعمل المجلس ومتطلبات المرحلة المقبلة.
يحمل «مسبار الأمل» الذي ينطلق في منتصف العام الجاري إلى المريخ الهوية الإعلامية المرئية للإمارات وشعارها «الإمارات.. لا شيء مستحيل»، في تجسيد فعلي ووطني لما تعكسه الهوية الجديدة من تطلعات قيادات الإمارات وشعبها إلى المستقبل.
قضى ستة أشخاص ليل الجمعة السبت جراء فيضانات وانزلاقات للتربة نتجت عن أمطار غزيرة في ولاية اسبيريتو سانتو في جنوب شرق البرازيل، وفق ما أفاد جهاز الاطفاء.
مع دخول حركة الاحتجاج غير المسبوقة في لبنان شهرها الرابع، شهد وسط بيروت السبت مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن، اسفرت عن أكثر من 220 جريحا في صفوف الطرفين
كشف تصنيف عالمي جديد لأفضل الدول في العالم لسنة 2019 ترتيب 8 دول عربية اعتمادا على معايير الانفتاح الثقافي والتنوع ومناخ الأعمال وجودة الحياة والتاريخ والمواطنة.
وقعت مصادمات بين الشرطة ومتظاهرين من "ذوي السترات الصفراء" في باريس اليوم السبت.
ضرب اليوم السبت زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر بالقرب من الساحل الشمالي لإقليم بابوا الإندونيسي.
عادت الاغتيالات السياسية لتلقي بظلالها على المشهد التونسي، في ظل حالة الاحتقان الأيديولوجي والسياسي، وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، خالد الحيوني، إنّه «تم الكشف عن مخطط لاستهداف القيادية بالتيار الشعبي
ترأّس سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام الاجتماع الأول للمجلس اليوم بمقر المكتب الإعلامي لحكومة دبي وبحضور أعضاء المجلس وذلك لمناقشة الخطوط العريضة لعمل المجلس ومتطلبات المرحلة المقبلة
عقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اجتماعاً مع معالي الدكتورة أنجيلا ميركل مستشارة ألمانيا الاتحادية الصديقة حيث يقوم سموه بزيارة برلين حاليا بدعوة من المستشارة الألمانية.
قال وزير الداخلية الألماني إن بلاده لا يمكنها بناء شبكة الجيل الخامس للهاتف المحمول من دون تدخل شركة "هواوي" الصينية العملاقة للتكنولوجيا، "على الأقل في الوقت الراهن"
أكد الموقع الرسمي لنظام المعلومات والترخيص الأوروبي ETIAS أنه بدءاً من العام 2021، سيتعين على مواطني 60 دولة، ومنهم مواطنو الدولة استخراج تأشيرة إلكترونية قبل شروعهم بالسفر إلى أوروبا ويمكن للمسافرين تقديم الطلب، واستخراج تأشيرة دخول ETIAS في غضون دقائق.
سوف يحمل " مسبار الأمل " الذي ينطلق في منتصف العام الجاري إلى المريخ الهوية الإعلامية المرئية للإمارات وشعارها " الإمارات .. لا شيء مستحيل "، في تجسيد فعلي ووطني لما تمثله الهوية الجديدة المصممة على هيئة خريطة الإمارات
اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، نتائج دراسات سعادة المتعاملين والمتسوق السري للجهات الحكومية في دبي
قال العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، إن الإدارة نجحت في تحقيق مؤشر
اعتمد مجلس الوزراء مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الوكالات التجارية، والذي يأتي في إطار مواكبة التطورات الاقتصادية والاحتياجات التنموية والاستثمارية في الدولة، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية.
توجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى على رأس وفد إلى برلين اليوم السبت فى زيارة لألمانيا فى إطار جولة تشمل بريطانيا.
يبدو أن مشاكل شركة " بوينغ " الأمريكية المتخصصة في صناعة الطائرات ومعاناتها لن تنتهي ، حيث تلقت الشركة صدمة موجعة جديدة
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تأهيل مبانيها ومرافقها لجعلها مطابقة لبنود "كود دبي"
أكد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي أن وثيقة 4 يناير 2020 التي خطها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وتشكيل "مجلس دبي" مثلا حافزاً قوياً للعمل والإنجاز
استمرت «كرة ثلج» الطائرة الأوكرانية في التدحرج، باتجاه طهران، المتهمة بإخفاء بعض الحقائق بشأن الطائرة التي أسقطها الحرس الثوري، وفيما لم تستبعد كييف أن تكون الطائرة أسقطت عمداً.
قالت السلطات الصحية الصينية اليوم السبت إنها اكتشفت أربع حالات إصابة جديدة بالالتهاب الرئوي بعد تفشي ما يعتقد أنها سلالة جديدة من فيروس كورونا بمدينة ووهان في وسط البلاد.
نجحت الدفاعات الجوية للقوات المشتركة في اليمن في تدمير أسلحة وتحصينات لميليشيا الحوثي بمديرية رازح غرب محافظة صعدة.
ينتهي غداً التسجيل للتقدم للدفعة الثانية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء، وسط مؤشرات على إقبال ملحوظ من قبل الشباب الإماراتي على المشاركة في التسجيل.
حظي القطاع السياحي في دبي خلال الشهور القليلة الماضية بدفعة كبيرة تبشر بموسم سياحي استثنائي خلال 2020، وسط توقعات بأن يشهد عدد الزوار نمواً كبيراً.
للمرة الأولى خارج بريطانيا، افتتحت منظمة «ريندانس» المتخصصة في صناعة الأفلام والسينما المستقلة، أكاديميتها الخاصة في دبي، لتكون الثانية لها في العالم بعد أكاديميتها في لندن.
جمدت وزارة الخزانة البريطانية، أموال وأصول حزب الله اللبناني، بعد أن صنفته بالكامل منظمة إرهابية. وقالت الخزانة البريطانية، في بيان على موقعها الإلكتروني، إنها أدرجت، حزب الله بالكامل (بجناحيه السياسي والعسكري) تحت قانون تجميد أصول الجماعات الإرهابية.
يقول خبراء قانونيون إن أسر 176 شخصا لقوا حتفهم عندما أسقطت إيران طائرة ركاب أوكرانية بصدد معركة قانونية معقدة سيكون فيها دعم حكومات دول الضحايا ضروريا لدى سعيهم للحصول على تعويضات.
أعلنت الولايات المتحدة أمس الجمعة فرض عقوبات على مسؤول إيراني رفيع، ولكنّها اعتبرت في الوقت نفسه أنّ طهران تبدو مستمرة في العمل لصالح خفض التصعيد العسكري بين البلدين.
بعد شهور من التصحر والحرائق، هاهي الأمطار تهطل بغزارة على أستراليا.
أعلنت السلطات العراقية، اليوم "الجمعة"، أنها ألقت القبض على مفتي تنظيم "داعش" الإرهابي "البدين" بعد مداهمة في مدينة الموصل
ذكرت وكالة أنباء إسنا الإيرانية اليوم الجمعة نقلا عن مسؤول حكومي أنه تم تحديد هويات جثث كل ضحايا الطائرة الأوكرانية التي تم إسقاطها فوق إيران الأسبوع الماضي وأنه بات بالإمكان إعادة جثامينهم إلى ذويهم.
دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه اليوم الجمعة لوقف فوري للقتال في إدلب قائلة إن وقف إطلاق النار الأخير في سوريا "فشل مرة أخرى في حماية المدنيين".
سيطرت فرق الدفاع المدني في دبي بكفاءة ومهنية على حادث حريق اندلع في أحد اليخوت بالقرب من مدينة جميرا، نتيجة عطل في المحرك وتسرب الوقود.
دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة إلى "خفض التصعيد" في التوتر بين إيران والولايات المتحدة بعدما أسقط الجيش الإيراني بالخطأ طائرة ركّاب أوكرانية.
قالت الخزانة البريطانية إنها صنفت جماعة حزب الله اللبنانية بالكامل منظمة إرهابية بموجب قواعد الإرهاب والتمويل الإرهابي وبالتالي سيتم تجميد أصولها.
قدّم رئيس الوزراء الأوكراني أوليكسي غونشاروك الجمعة استقالته بعد نشر تصريحات نُسبت إليه، ينتقد فيها فهم الرئيس فولوديمير زيلينسكي للاقتصاد.
أكدت وزارة الري المصري في بيان صباح اليوم الجمعة، إن بعض المواقع تناولت معلومات خاطئة عن الجولة الأخيرة لمفاوضات سد النهضة بواشنطن، والبيان الختامي الصادر عن الاجتماع.
ضرب زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم الجمعة محافظة خراسان الرضوية شمال شرقي إيران.
يتمنى المعتصمون في ساحة التحرير، من قضاء الصويرة «50 كم جنوب بغداد»، أن يكون للعراق حاكم مثل ابن مدينتهم، الزعيم عبد الكريم قاسم، الذي قتله انقلابيو فبراير 1963.
تزايدت التحذيرات من مخاطر «قوائم المجتمع»، التي تديرها أيديولوجيات دينية متطرفة ترعاها جماعة الإخوان الإرهابية في فرنسا، والتي تتجهز بشكل كبير لتحقيق سيطرة غير مسبوقة على الانتخابات البلدية الفرنسية المقرر عقدها شهر مارس المقبل.
لم يكن الانهيار السريع للمفاوضات التي احتضنتها موسكو، بين قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج، مفاجئة للكثير من المراقبين الروس رغم تصريحات لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
قال الجيش الأمريكي يوم الخميس إن 11 جنديا أمريكيا عولجوا من أعراض الارتجاج بالمخ نتيجة الهجوم الصاروخي الإيراني
حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وعبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة فعاليات " مهرجان شرم الشيخ التراثي" في مدينة شرم الشيخ المصرية والذي يستمر حتى يوم 18 من شهر يناير الجاري.
ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، اليوم، اجتماع مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، الذي عقد في مقر المجلس بأبراج الإمارات
أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، أن دبي ستبقى دائماً المركز الداعم لنجاحات شركائها
اختتمت أمس اجتماعات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المنعقدة في دبي مع اعتماد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب التوصيات النهائية المقترحة من «لجنة الإعلام الإلكتروني» و«اللجنة العادية الدائمة للإعلام العربي» والتي عقدت اجتماعاتها على مدار أسبوع كامل من 12 إلى 16 يناير الجاري.
أدت انهيارات ثلجية وفيضانات وعواصف إلى مقتل أكثر من 110 أشخاص في مختلف أنحاء باكستان وأفغانستان في الأسبوعين الأخيرين، حسب ما أعلنه مسؤولون في البلدين، يوم الثلاثاء الماضي.
اجتاحت عواصف رعدية وأمطار غزيرة أجزاء من الساحل الشرقي لأستراليا، أمس الخميس، مما بعث الأمل في إخماد بعض الحرائق الكارثية التي اجتاحت البلاد منذ أشهر.
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالاً هاتفياً من الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان
تأجلت أمس الخميس، جلسة مجلس الشيوخ الأمريكي الخاصة بالمحاكمة الخاصة بعزل الرئيس دونالد ترامب حتى يوم الثلاثاء المقبل.
طالبت حكومات الدول التي فقدت عددا من مواطنين منها، في طائرة الركاب الأوكرانية، بأن تقبل طهران تحمل "المسؤولية كاملة" وأن تدفع تعويضا لعائلات الضحايا.
طلبت الحكومة اليمنية من الأمم المتحدة نقل مقر إقامة بعثة مراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة من مناطق سيطرة الميليشيا إلى مناطق سيطرة الشرعية أو إلى جيبوتي بعد أن أصبحت محاصرة من قبل مسلحي الميليشيا.
بدأ مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الخميس ، رسميا أولى خطوات إجراءات محاكمة الرئيس دونالد ترامب تمهيدا لعزله، حيث تم تلاوة قراري الاتهام بالتقصير.
طالب وزير الخارجية الكندي، فرانسوا فيليب شامباين، الخميس إيران بدفع تعويضات لأهالي ضحايا حادثة الطائرة الأوكرانية، وإجراء تحقيق دولي وشفاف.
قال وزير المال في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حسن خليل اليوم الخميس إن البلاد على عتبة تشكيل حكومة جديدة
أعلنت القرية العالمية في حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي عن أكبر مسابقة في تاريخها، وهي عبارة عن شقة بقيمة 1.4 مليون درهم مقدمة من القرية بالتعاون مع دبي القابضة، وستعلن بقية تفاصيل المسابقة يوم الأحد القادم.
أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي بصفته رئيساً لمجلس دبي الرياضي، القرار رقم (1) لسنة 2020 بشأن حوكمة الأندية الرياضية
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " برقية تهنئة إلى زوران ميلانوفيتش الرئيس المنتخب لجمهورية كرواتيا وذلك بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في بلاده.
أعلنت شركة طيران أبوظبي المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن فتحها لباب التملك الأجنبي وبنسبة لا تزيد عن 30% من أسهمها وذلك اعتبارا من يوم 19 يناير الجاري.
تشهد بمنطقة ميناء زايد بأبوظبي اختباراً تجريبياً لهدم "مشروع أبراج مينا بلازا أبوظبي" والذي يتألف من 4 أبراج تزيد احداها عن 40 طابقاً
اجتاحت العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة أنحاء من الساحل الشرقي لأستراليا اليوم الخميس، فيما أحيا الآمال في إطفاء بعض حرائق الغابات الهائلة
تسلّم مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الأربعاء القرار الاتّهامي بحقّ الرئيس دونالد ترامب، تمهيداً لمحاكمة الرئيس الـ 45 للولايات المتّحدة بقصد عزله من منصبه.
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هدية عبر «البيان»، عبارة عن «رسائل حب» من أطفال لاجئين حول العالم.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله «أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت وستظل سبّاقة في إطلاق المبادرات والمشاريع والرؤى التي تعلي شأن شعبنا وتخدم منطقتنا وتنفع العالم من حولنا، لتظل الإمارات النموذج والقدوة في التطوير والتنمية ضمن شتى القطاعات.
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة وعدد من ممثلي الدول العربية والأجنبية افتتاح قاعدة «برنيس العسكرية».
شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، مساء أمس، حفل تخريج الدفعة السابعة والعشرين من الطلبة المرشحين في أكاديمية شرطة دبي.
أعلن التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، في اليمن، عن بدء تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق الرياض، بين المجلس الانتقالي والحكومة اليمنية.
رغم أن الطائرة الأوكرانية التي أسقطتها وسائط الدفاع الجوي الإيرانية فوق طهران انفجرت وانتهى أمرها، لكن القضية ذاتها ما زالت مشتعلة، في ظل تكشّف وقائع جديدة، في وقت تطالب كييف بالصندوقين الأسودين.
لا يتردد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولا يتحرّج من إعلان أهدافه من الوجود العسكري الأمريكي في سوريا، وقد كررها أمس- في خضم الحملات الانتخابية.
اتفق وزراء من مصر وإثيوبيا والسودان على الاجتماع مجددا في واشنطن في وقت لاحق هذا الشهر لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق بشأن سد النهضة على النيل الأزرق، والذي أطلق شرارة أزمة دبلوماسية بين القاهرة وأديس أبابا.
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالا هاتفيا من جاستن ترودو، رئيس وزراء كندا.. بحثا خلاله علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها بما يخدم مصالحهما المشتركة.
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالا هاتفيا من أنجيلا ميركل مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة.
وافق مجلس النواب الأمريكي اليوم الأربعاء على مشروع قرار بإرسال مادتين تتعلقان بعزل الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ، مما يفتح الطريق أمام بدء محاكمته أمام مجلس الشيوخ.
بافتتاح قاعدة «برنيس» العسكرية، تكون القوات المسلحة المصرية قد حققت إنجازاً كبيراً جديداً، من شأنه تعزيز موقع الجيش المصري
قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، المساعدة للمتسابقة المواطنة عنان العامري
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"،
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة وعدد من ممثلي الدول العربية والأجنبية افتتاح قاعدة " برنيس العسكرية "
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم،
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، هدية عبر "البيان"
كسرت الأمطار التي شهدتها الدولة خلال شهر يناير الجاري أعلى معدل أمطار مسجل في الدولة .. بحسب المركز الوطني للأرصاد.
بعد ليلة صاخبة شهدت تحركات احتجاجية وقطع طرقات في العديد من المناطق اللبنانية من النبطية وصيدا جنوباً، إلى بيروت وطرابلس شمالاً، استفاق اللبنانيون،
عاد المشير خليفة حفتر القائد العام اللقوات المسلحة الليبية، إلى بنغازي بعد أن رفض التوقيع على مسودة الاتفاق الذي أعده الجانبان الروسي والتركي، تاركاً وراءه خيبة أمل تلاحق كل من راهن على إنهاء مشروع التحرير.
كشف داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي لـ «البيان»، أن نسبة الإنجاز في مشروع النفق العميق لتصريف مياه الأمطار بلغت 75 %، وأن عمليات الحفريات سوف تنتهي في مايو المقبل، وسوف يكون المشروع جاهزاً للعمل سبتمبر المقبل، وتصريف كميات المياه مهما بلغت.
أفرغت طائرة ركاب من طراز بوينغ 777 تابعة لشركة دلتا الأمريكية وقودها الثلاثاء فوق إحدى ضواحي مدينة لوس أنجليس تمهيداً
بثّت صحيفة نيويورك تايمز على موقعها الإلكتروني الثلاثاء مشاهد جديدة تظهر أنّ طائرة الركاب الأوكرانية التي أسقطتها إيران..
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى الرئيس فلاديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أن أفكار صاحب
أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أمس مشروع «حي دبي للمستقبل»، عبر ربط أبراج الإمارات مع مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي المالي العالمي.
أعلن الجيش الألماني والجيش الأمريكي في ألمانيا، أمس، عن قرب البدء في أكبر عملية نقل للجنود الأمريكيين تمت إلى شرق أوروبا منذ 25 عاماً.
يصوّت مجلس النواب الأمريكي الذي يقوده الديمقراطيون اليوم، على قرار إحالة اتهامات رسمية في إطار مساءلة الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ ليقترب بذلك خطوة أخرى نحو محاكمة ترامب.
أعلنت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" أنّ الطيران الإسرائيلي قام بعدوان جوّي على مطار عسكري في وسط البلاد، مشيرة إلى أنّ الدفاعات الجوية السورية اعترضت عدداً من الصواريخ المعادية في حين أصابت أربع صواريخ فقط أهدافها مخلّفة أضراراً مادية فقط.
أكدت الحكومة السودانية، قدرة القوات المسلحة على حسم التمرد وتأمين المواطنين والمنشآت، ودعت السكان إلى الابتعاد المواقع المحددة،
اكتست أجزاء من قمة "جبل جيس" بإمارة رأس الخيمة بالثلوج مع انخفاض درجات الحرارة إلى واحد درجة مئوية .
أكد مصدر عسكري ليبي رفيع المستوى أن القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر رفض التوقيع على اتفاق موسكو حتى لا يخون دماء من ضحوا في سبيل تحرير البلاد
كشف داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي لـ «البيان»، أن نسبة الإنجاز في مشروع النفق العميق لتصريف مياه الأمطار بلغت 75 %، وأن عمليات الحفريات سوف تنتهي في مايو المقبل، وسوف يكون المشروع جاهزاً للعمل سبتمبر المقبل، وتصريف كميات المياه مهما بلغت.
قامت عناصر من هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات السوداني بإطلاق نار كثيف في عدد من مقار الهيئة بالعاصمة الخرطوم، احتجاجاً على عدم الإيفاء باستحقاقاتهم المالية، التي وُعدوا باستلامها خلال ديسمبر الماضي
أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أثناء ترؤسه الاجتماع الثاني
سمع إطلاق نار كثيف الثلاثاء في الخرطوم في قاعدتين تابعتين لقوات الأمن السودانية التي قامت بإغلاق الطرقات المؤدية إليهما
زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" اليوم معرض القمة العالمية لطاقة المستقبل
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (2) لسنة 2020..
تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أكد داوود الهاجري مدير عام
"البيان" تحقق الصدارة بين صحف الإمارات، على موقعها الإلكتروني، وذلك على مستوى الخليج والمنطقة العربية في 2019؛ حسب تقارير "نراتيف".
مقر لـ«دبليو موتورز» في دبي للسيليكون
فازت "موانئ دبي العالمية" في جلسة استماع أخرى في سياق القضية المرفوعة ضد حكومة جيبوتي بخصوص محطة دوراليه للحاويات،
من المتوقع أن يساهم الواقع الافتراضي والواقع المعزز بمبلغ 4.1 مليارات دولار في الاقتصاد الإماراتي، وأن يضيف أكثر من 40
يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار اليوم وغداً خاصة على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، مع احتمال سقوط أمطار وثلوج على قمم الجبال.
قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان.
شدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على موقف الإمارات الثابت في دعم الاستقرار والسلام في المنطقة.
نقلت القوات المشتركة في محافظة الضالع، المواجهات مع ميليشيا الحوثي إلى الأطراف الشرقية لمديرية الحشا على الحدود مع محافظة تعز، فيما تمكنت من السيطرة على جبال استراتيجية جديدة في منطقة آل ثابت بمديرية قطابر بمحافظة صعدة.
شهدت طهران لليوم الثالث تظاهرات غاضبة، يصعب تقدير حجمها. وبينت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي إصابة عدد من الأشخاص بجروح جراء إطلاق قنابل غاز مسيل للدموع،
انتهت في العاصمة الروسية موسكو مفاوضات غير مباشرة بين الفرقاء الليبيين، من دون التوقيع على وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ الأحد الماضي،
قالت منظمة الصحة العالمية إنها تعمل عن كثب مع المسؤولين في تايلند والصين بعد ورود تقارير تؤكد إصابة شخص بفيروس «كورونا المستجد» في تايلند،
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومعالي شينزو آبي رئيس وزراء اليابان، اليوم مراسم توقيع اتفاقية للتعاون الإماراتي ـ الياباني في مجال الطاقة
أكد المقدم أحمد الدلال مدير الاتصال الحكومي في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أن الهيئة أصدرت قراراً يمنح الزائرين
خلصت دراسة أعدها مركز الشرق الأوسط للاستشارات السياسية والاستراتيجية (MenaCC) إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تفوقت على بقية الدول العربية في تصنيف «أفضل بلد عربي لأجيال المستقبل»
اغتال مسلحون مجهولون بالرصاص، أمس، ناشطاً مدنياً في محافظة ذي قار جنوبي العراق، في أحدث عمليات القتل التي تستهدف المشاركين في الاحتجاجات
تمثل زيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي للدولة التي يبدأها اليوم محطة جديدة في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن بريطانيا استدعت السفير الإيراني في لندن لإبداء اعتراضاتها القوية على احتجاز السفير البريطاني
قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" يرافقه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وعدد من قادة الدول وممثليها
أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم (1) لسنة 2020 بشأن تنظيم المؤسسات والفعاليات الرياضيّة
تبحث أعمال القمة العالمية لطاقة المستقبل في العاصمة أبوظبي اليوم 5 محاور رئيسة تشمل الطاقة والطاقة الشمسية والمياه
أعلنت شركة "دراجون أويل" - منصة التنقيب والإنتاج المملوكة بالكامل لحكومة دبي - عن نجاح صفقة استحواذها على كامل حقوق وامتيازات شركة بريتيش بتروليوم "بي بي" في منطقة خليج السويس.
أوقفت المدارس والشركات في العاصمة الفلبينية مانيلا أنشطتها اليوم الاثنين بعدما أطلق بركان سحبا من الرماد في أنحاء
أدت موجة من البرد في أفغانستان إلى وفاة 17 شخصا على الأقل في حين استمر هطول الثلوج والأمطار على أجزاء من البلاد. ونقلت
أعلن مسؤول ليبي كبير أنّه من المنتظر وصول القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق الوطني الليبيّة فايز السرّاج، الاثنين، إلى موسكو، لتوقيع اتّفاق لوقف إطلاق النار.
بذلت الجهات المختصة في الدولة جهوداً كبيرة في التعامل مع آثار الأمطار غير المسبوقة منذ 24 عاماً التي عمّت أرجاء الدولة، مسخّرة كافة إمكاناتها لاحتواء آثار تجمعات مياه الأمطار، واستجابت بكفاءة عالية لجميع البلاغات التي وصلتها.
تشكّل رحلات البر والتخييم نزهات للكثير من العائلات للحصول على وقت من الراحة والاسترخاء وسط أحضان الطبيعة، خصوصاً مع تحسن الطقس لممارسة هواياتهم المفضلة، وفي المقابل لا تخلو هذه الرحلات من منغصات تقلب الفرحة في كثير من الأحيان إلى عدم رضا وقبول.
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، إننا نركز في جهودنا لصناعة مستقبل دولة الإمارات على رؤية استشرافية تتبنى التوجهات والتطورات العالمية.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن العاقات بين دولة الإمارات وسلطنة عمان الشقيقة كانت ولا تزال وستظل بإذن الله تعالى وإرادة قيادتيهما قوية وراسخة.
أبوظبي - عبد الحي محمد أعلن معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، أن إجمالي الدعم المالي الذي
في يوم عز وفخر، يظهر حرص أبناء الإمارات على خدمة وطنهم والتفاني من أجل رفعته، أقبل أبناء الوطن بأعداد كبيرة للالتحاق ببرنامج الخدمة الوطنية في دفعته الـ13 لفئة الموظفين.
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالا هاتفيا من معالي أنجيلا ميركل مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة.
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالا هاتفيا من إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة.
رحبت مصر بوقف إطلاق النار غير المشروط الذي أُعلن مساء أمس في ليبيا، وتُعَبّر عن دعمها لكل ما يحقن دماء الشعب الليبي الشقيق، بحسب بيان اصدر للمتحدث باسم وزارة الخارجية اليوم الأحد .
منذ انطلاق شرارتها في 17 أكتوبر من العام الفائت، لا شيء استفزّ الطبقة السياسيّة الحاكمة في لبنان أكثر من شعار "كلّن يعني كلّن"، الذي بات أيقونة هتافات الانتفاضة بامتياز،
أثار اجتماع مغلق بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وزعيم إخوان تونس راشد الغنوشي، بعد ساعات من إطاحة البرلمان التونسي بحكومة الحبيب الجملي
دعت كل من فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا إيران الاحد إلى العودة "إلى الامتثال الكامل" لالتزاماتها بموجب الاتفاق حول النووي الإيراني.
تفاعلاً مع ما نشرته " البيان" حول حاجة الطفل الإماراتي محمد الظاهري والذي يبلغ من العمر 3 أعوام إلى متبرع بجزء من كبد،
أفادت وسائل إعلام عراقية، نقلاً عن مصدر أمني، بارتفاع حصيلة المصادمات قرب مبنى جامعة واسط بمحافظة الكوت إلى 59 مصاباً، بينهم 48 عنصراً في الشرطة. وتم إغلاق الجامعة بعد المواجهات.
سقطت أربعة صواريخ مساء الأحد على قاعدة بلد الجوية العراقية التي تضم جنوداً أمريكيين شمال بغداد، بحسب ما أكد مصدر عسكري، ما أسفر عن إصابة أربعة عسكريين عراقيين بحسب بيان للجيش.
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة الذي يقوم بزيارة رسمية للدولة.
أكدت تقارير متطابقة أن عشرات المحتجين احتشدوا لليوم الثاني على التوالي في إيران اليوم ، مردّدين هتافات مناهضة للسلطات في أعقاب إقرار «الحرس الثوري» بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية عن طريق الخطأ، بعدما ظل لأيام ينفي مسؤوليته.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أصبحت محوراً أساسياً لصناعة مستقبل الدول والشعوب حول العالم
قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة واجب العزاء اليوم في وفاة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله.
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (1) لسنة 2020 ب
أكدت هيئة التأمين أن أضرار المركبات المؤمّنة ضد مخاطر الفقد والتلف لا تُعتبر حالات مستثناة من التغطية التأمينية، إلا إذا صدر قرار من الجهات المختصة في الدولة باعتبار هذه الأمطار وما شكّلته من تجمع مياه حالة فيضان كارثة طبيعية.
جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، سلطان عمان الجديد، هو ابن عم الراحل السلطان قابوس بن سعيد. ولد هيثم بن طارق في العام 1954 وتخرّج من جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة في العام 1979.
أجمعت الدول الغربية على ضرورة إجراء تحقيق دولي شفاف بشأن ملابسات إسقاط الطائرة الأوكرانية في سماء طهران بصاروخ أرض جو إيراني، وفيما بدت فرنسا إجراءات إنشاء لجنة التحقيق.
خصصت وزارة تطوير البنية التحتية 20 فريق عمل لمراقبة الطرق لمراقبة الطرق والاستجابة للتطورات خلال الأمطار.
سجلت الأمطار التي هطلت على مناطق الدولة خلال اليومين الماضيين أرقاماً قياسية غير مسبوقة منذ 24 عاماً، حيث بلغت كميات الأمطار المسجلة في منطقة خطم الشكلة بالعين خلال اليومين الماضيين 184.8 ملم، محطمة أعلى رقم مسجل منذ عام 1996 في خورفكان بواقع 144 ملم.
أكدت هيئة التأمين، أن الأضرار التي تعرضت لها المركبات جراء الاحوال الجوية مغطاة من التأمين، وليست مستثناة لأنها لا تعتبر كوارث طبيعية.
لمشاهدة ملف "رحيل قابوس" بصيغة الــ pdf اضغط هنا نعى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله،
رجح المشاركون في الاستطلاعات الثلاثة التي أجرتها «البيان» على موقعها الإلكتروني وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي أن عدم الرد الأمريكي على إيران لا يعتبر نهاية للتوتر السائد في علاقة البلدين.
كشف هاشم سالم القيواني مدير إدارة الخبرة وتسوية المنازعات في ديوان صاحب السموّ حاكم دبي، أن عدد القضايا التي أنجزتها الإدارة خلال الثلاث سنوات الماضية 1020 قضية أحيلت إليها من جهات قضائية مختلفة في الإمارة.
أجمعت الدول الغربية على ضرورة إجراء تحقيق دولي شفاف بشأن ملابسات إسقاط الطائرة الأوكرانية في سماء طهران بصاروخ أرض جو إيراني، وفيما بدت فرنسا إجراءات إنشاء لجنة التحقيق.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مخاطبا الشعب الإيراني: "أقف إلى جانبكم منذ بداية رئاستي، وإدارتي سوف تستمر في الوقوف معكم".
فازت رئيسة تايوان المنتهية ولايتها تساي إينغ-وين في الانتخابات الرئاسية أمس السبت، إثر حملة انتخابية نددت فيها باستبداد بكين، فيما قادت السلطة الشيوعية من جانبها حملة تخويف اقتصادية ودبلوماسية لعزل هذه الجزيرة.
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد بمناسبة تنصيبه سلطانا لسلطنة عمان الشقيقة.
أدانت دولة الإمارات بشدة التفجير الذي استهدف مسجدا جنوب غربي باكستان وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى الأبرياء.
أكدت شركة مطارات أبوظبي لـ "البيان" عدم وجود تغيير او تأخير للرحلات في المطار جراء سوء الأحوال الجوية.
نفت وزارة التربية والتعليم الأنباء التي تداولتها بعض المواقع عن تعطيل الدراسة غداً في جميع مدارس الدولة نظراً لسوء الأحوال الجوية.
أكدت هيئة التأمين، أن الأضرار التي تعرضت لها المركبات جراء الاحوال الجوية مغطاة من التأمين، وليست مستثناة لأنها لا تعتبر كوارث طبيعية.
قال متحدث باسم فلاي دبي إن الظروف الجوية السيئة في دبي تسببت في تأخير جدول الرحلات كما تم تحويل عدد من الرحلات إلى مطارات أخرى في دولة الإمارات.
أعلنت دول الإمارات ومصر والكويت والأردن والبحرين اليوم السبت الحداد لثلاثة أيام على السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان
يستأنف غداً نحو مليون و100 الف طالب وطالبة، على مستوى الدولة، دراسة الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري، على مستوى الدولة، من المدارس الحكومية والخاصة التي تدرس منهاج وزاره التربية والتعليم.
أعلنت مطارات دبي عن تأثر بعض عمليات مطار دبي الدولي بسبب الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد والتي صاحبها هطول أمطار شديدة وتجمعات للمياه.
أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بإقامة صلاة الغائب على روح الفقيد المغفور له السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة - تغمده الله بواسع رحمته - في جميع مساجد الدولة بعد صلاة المغرب اليوم السبت.
بدأت منذ قليل مراسم تنصيب جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان الجديد
نعى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ببالغ الحزن والأسى أخاه السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة الذي وافته المنية مساء أمس الجمعة
بدأت منذ قليل مراسم تشييع السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله فى العاصمة العمانية مسقط.
أعلن التلفزيون الرسمي العماني تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا للبلاد خلفاً للسلطان الراحل قابوس بن سعيد.
قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تعازيه للشعب العماني الشقيق في وفاة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لآخر ظهور السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان رحمه الله.
قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعازيه لأهل عمان في وفاة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله.
أعلن التلفزيون الإيراني اليوم السبت أن الطائرة الأوكرانية المنكوبة أسقطت عن غير قصد بسبب خطأ بشري
بعد مسيرة امتدت لـ 50 عاما في حكم سلطنة عُمان، توفي السلطان قابوس بن سعيد، مساء أمس الجمعة، عن عمر ناهز 79 عاما، قاد خلالها البلاد إلى مصاف الدول المتقدمة.
أعلنت وسائل الإعلام الرسمية في سلطنة عمان في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت أن السلطان قابوس بن سعيد توفي مساء الجمعة.
أعلن ديوان البلاط السلطاني العماني اليوم السبت وفاة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور؛ سلطان عمان.
نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أمس، عبر حسابه في «إنستغرام» فيديو يتضمن رائعة شعرية جديدة، ملقاة بصوت سموه.
قدمت دولة الإمارات دعماً جديداً للشعب اليمني تمثل في تسليم محطة تحويلية بقدرة 20 ميغاواط مخصصة لرفع كفاءة محطة المخا الكهربائية البخارية.
وجّه العراق شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد إيران، معتبراً قصف الأراضي العراقية «أمراً مرفوضاً ينتهك مبادئ حُسن الجوار».
نجح الجيش الوطني الليبي في السيطرة على منطقة الوشكة غربي سرت، حيث اشتبك مع قوات حكومة الوفاق الوطني في منطقة أبو قرين، 95 كلم شرقي مصراتة، وطرد ميليشيا مصراتة من مسقط رأس القذافي.
كثفت أوروبا، أمس، جهودها لتثبيت التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران، ومنع تفجر صراع مفتوح بين البلدين، مدركةً أن أي خطأ في الحساب من أيٍّ من الجانبين يمكن أن يضع التكتل الأوروبي.
رفض البرلمان التونسي منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي، وفق ما ذكرت إذاعة "موزاييك أف. أم".
أكد أمس الجمعة مبعوث الخارجية الأمريكية الخاص للشؤون الإيرانية برايان هوك استعداد واشنطن لإجراء مباحثات بشأن الملف الإيراني.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة إن إيران استهدفت على الأرجح سفارة الولايات المتحدة في بغداد، وكانت تهدف إلى مهاجمة أربع سفارات أمريكية عندما قتلت ضربة أمريكية بطائرة مسيرة القائد العسكري قاسم سليماني.
قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن واشنطن حاولت تصفية قيادي إيراني في اليمن في نفس يوم تصفية قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني .
فرضت الولايات المتحدة اليوم الجمعة عقوبات جديدة على ثمانية مسؤولين ايرانيين كبار اتهمتهم بالعمل على زعزعة استقرار المنطقة، وكذلك على كبار منتجي ومصنعي الصلب في الجمهورية الاسلامية.
وجه وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ألبرت سرحان ، تهديدت مبطنا لليابان ، مفاده أن لبنان قد يسقط منع السفر المفروض على كارلوس غص.
لا أحد يموت قبل أوانه فلكل أجل كتاب ٫ هذه حقيقة لا يمكن القفز عليها ، وعلامتها تتجلى يوما بعد آخر ، ففي حادث الطائرة
فرضت الولايات المتحدة اليوم "الجمعة" مزيداً من العقوبات على إيران ردا على هجومها على القوات الأمريكية في العراق هذا الأسبوع، وتعهدت بتشديد العقوبات على الاقتصاد الإيراني إذا واصلت طهران ما وصفتها واشنطن بالأعمال الإرهابية.
ردت مصر على التصريحات الإثيوبية بشأن فشل مفاوضات سد النهضة التي جرت بين وفود الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.
أعلنت هولندا الجمعة حيازتها معلومات تفيد بأن صاروخا إيرانيا تسبب الأربعاء "على الأرجح" بتحطم طائرة بوينغ الأوكرانية قرب طهران.
قتل 10 أشخاص على الأقل وجرح 16 آخرون في انفجار قنبلة خلال صلاة العشاء في مسجد في جنوب غرب باكستان الجمعة، وفق ما أعلنت الشرطة واحد الاطباء.
دعت مطارات دبي عملاءها إلى ترك وقت كافٍ للوصول إلى المطار والتحقق من حالة رحلاتهم، بسبب الأمطار الغزيرة.
تواصل هطول أمطار الخير اليوم الجمعة على الإمارات لليوم الثاني ، حيث شهدت مناطق مختلفة من الدولة سقوط أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة.
واصلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة هطولها على معظم مناطق الدولة مصحوبة بالبرق والرعد والبرد أحيانا في أبو ظبي وما حولها ومنطقة الظفرة في الغويفات والرويس والمرفأ وكانت غزيرة إلى متوسطة
دعت أستراليا اليوم الجمعة نحو ربع مليون شخص إلى مغادرة منازلهم وجهزت دعما عسكريا حيث قالت السلطات إن الساعات القليلة المقبلة ستكون "في غاية الصعوبة" على الرغم من هطول المطر على بعض الأنحاء.
تبدي الكثير من الدول العربية وناسها الكثير من الحب والتضامن للقضية الفلسطينية، وهذا بدا جلياً من خلال تفاعل سكان دول عدة بالمشاركة في مسيرات وتظاهرات مؤيدة للفلسطينيين
يقدم الملياردير وقطب صناعة الأزياء الياباني يوساكو مايزاوا، نحو 9 ملايين دولار لمتابعيه على تويتر، فيما وصفه بـ"تجربة اجتماعية" لمعرفة ما إذا كانت الأموال ستساعد في تعزيز سعادتهم.
تبدد مشروع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا، بعد الحصار الذي فرض عليه من دول المنطقة وشبه الإجماع الدولي على أن التدخل التركي في ليبيا من شأنه أن يعقد الأزمة الليبية التي لاحل لها سواء بالحوار.
حلت الإمارات في المركز 31 ضمن أكبر 50 اقتصاداً في العالم لعام 2020، ضمن تقرير جدول الرابطة الاقتصادية العالمية 2020 في نشرته الصادرة حديثاً عن مركز الاقتصاد وبحوث الأعمال (Cebr) ومقره لندن، متضمناً توقعاته لـ 193 دولة حتى عام 2034.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله:
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اهتمام دولة الإمارات منذ نشأتها بتوثيق تعاونها وبناء شراكات فاعلة مع المنظمات الدولية المعنية بالتنمية والقضايا الإنسانية.
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء والمشرف العام على مشروع مسبار الأمل:
أعلن الناطق العسكري للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أنه تم توسيع منطقة الحظر الجوي فوق طرابلس.. في وقت بدأت حكومة السراج والميليشيات التي تدافع عنه بالتصدع .
تواصل الميليشيا الحوثية حرمان اليمنيين من الدواء والغذاء، الذي تقدمه المنظمات الدولية مساعدات، إذ تحتجز الشحنات في أحواش مفتوحة وسط حرارة الشمس بحجة.
نشر موقع (Breaking Aviation News) فيديو يظهر تعرض الطائرة الأوكرانية لضربة صاروخية إيرانية.
قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون أمس الخميس إن هناك أدلة على أن الطائرة الأوكرانية، التي تحطمت في إيران، أُسقطت بصاروخ أرض جو ربما أُطلق من دون قصد.
قالت مصادر إن مسؤولين امريكيين يرجحون احتمال سقوط طائرة الركاب الأوكرانية قرب طهران بعد إصابتها بصاروخ جو جو إيراني،حسبما ذكرت شبكة "سي بي إس".
ذكرت مصادر أمنية أن صاروخا سقط مساء اليوم الخميس بمنطقة فضلان في الدجيل بمحافظة صلاح الدين الواقعة بشمال العراق.
وقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، اليوم، على مصفوفة الانسحابات المتبادلة وعودة القوات إلى مواقع متفق عليها، وإطلاق المعتقلين من الجانبين.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على إيران إثر إطلاق صواريخ على قواعد تؤوي جنودا أمريكيين في العراق.
أعلنت وزارة الطيران المدني المصرية الخميس أن شركة مصر للطيران ستستأنف رحلاتها الجوية الى بغداد السبت بعد أن علقتها ثلاثة أيام بسبب الأوضاع الامنية.
تأججت حرائق الغابات في جنوب استراليا الخميس وسط موجة حر تنذر بتفاقم الأزمة فيما حذر المسؤولون من أن بعض المناطق قد تكون "لا تزال في بداية" الكارثة المدمرة.
هطلت اليوم أمطار مختلفة الشدة تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة على مناطق متفرقة في الإمارات، وذلك نتيجة تأثر الدولة بحالة من عدم الاستقرار الجوي ناتجة عن وجود امتداد منخفض جوي علوي من الغرب
أطلقت دولة الامارات اليوم مبادرة " تعاضد الأصدقاء " وذلك تضامنا مع المتضررين من حرائق الغابات التي تشهدها أستراليا.
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .. البروفيسور تيجاني محمد باندي
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء والمشرف العام على مشروع مسبار الأمل،
تتابع البيان منذ صباح اليوم في مستشفى لطيفة حالة الطفل المحروق عبدالله سعيد المرشدي (9 أعوام).
أعلن مدير مكتب الحوادث الجوية بمنظمة الطيران المدني الإيرانية أن فريقا أوكرانيا وصل إلى طهران فجر اليوم الخميس للمشاركة في تحقيقات حادثة تحطم الطائرة الأوكرانية..
قالت الولايات المتحدة في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء إن قتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني كان دفاعا عن النفس.
ذكرت شبكة «سي إن إن» أن دبي توشك دخول موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية عن فئة أطول فندق في العالم للمرة الخامسة على التوالي،
أعلنت هيئة الطيران المدني في إيران أن الطائرة الأوكرانية المنكوبة واجهت مشكلة فنية قبل تحطمها. وذكر تقرير مبدئي أصدره
اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء التهدئة مع إيران بإعلانه أنّ طهران "تخفّف على ما يبدو من حدّة موقفها" بعد الضربات الصاروخية التي شنّتها على قاعدتين في العراق يتمركز فيهما جنود أميركيون لم يصب أي منهم بأذى، وقوله كذلك إنّه مستعدّ للسلام مع الجمهورية الإيرانية.
أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
طمأنت الإمارات المواطنين والمقيمين على أراضيها والزائرين بأن التطورات الإقليمية الأخيرة لن تؤثر على الدولة.
أكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن دبي مدينة عالمية تستقبل شهرياً أكثر من مليون زائر، والأمان أحد أهم مميزاتها، وستبقى واحدة من أكثر مدن العالم أمناً.وقال المكتب في تدوينة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «إن ما تم تداوله من إشاعات حول مزاعم بتهديدات موجهة لإمارة دبي لا يستند لأي مصدر رسمي من أي مؤسسة في الحكومة الإيرانية.
حرّر الجيش الوطني الليبي، جزيرة الشريف في طرابلس، وفيما واصل الجيش تقدّمه في مصراتة، شهدت المناطق المحررة في العاصمة انتفاضة شعبية لدعم الجيش الوطني.
نجت المنطقة من شبح حرب عقب تصعيد كبير بادرت إليه إيران بقصف صاروخي استهدف قاعدتين عسكريتين يستخدمهما جنود أمريكيون في الأنبار وأربيل.
أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أمس الأربعاء أنّ المجلس، الذي يهيمن عليه حزبها الديمقراطي، سيصوّت اليوم الخميس على مشروع قرار يمنع الرئيس دونالد ترامب من خوض حرب ضد إيران.
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 35 لسنة 2019م بتعيين القاضي خالد حسن محمود أحمد الحوسني رئيس محكمة ابتدائية على الفئة الثانية، والقاضية خلود سيف مطر الزعابي قاضي ابتدائي «أ» على الفئة الثالثة.
سقط صاروخان مساء أمس الأربعاء داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد، حيث مقر السفارة الأمريكية، بحسب ما أفاد مصدر أمني، في ثالثت هجوم من نوعه منذ اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني.
اتهمت النيابة العامة في دبي مساعداً فنياً في شركة تكنولوجية بسرقة تكاليف علاج رضيع "خدج" عن مكتب استقبال المشفى
أصدرت وزارة الخارجية العراقية اليوم الاربعاء بياناً قالت فيه إنها ستقوم باستدعاء السفير الإيراني للاحتجاج على الهجمات الصاروخية.
أعلن الأمير هاري وزوجته الممثلة الأميركية السابقة ميغان ماركل، أنهما يعتزمان التنازل عن دورهما كـ"عضوين رفيعي المستوى"
في رد فعل سريع ومباشر على ما نشرته "البيان" توافد أبناء مدينة العين لتقديم واجب العزاء في وفاة المواطن محمد سالم الكعبي بعد ان كانوا عزفوا عن حضور العزاء
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء أن القوات الأمريكية أو العراقية لم تتكبد أي خسائر بشرية في القصف الصاروخي الإيراني على قاعدتين عسكريتين تضمان قوات أمريكية وعراقية في العراق.
أصدرت الهيئة العامة للطيران تعليماتها إلى شركات الطيران الوطنية متضمنة توصيات بتقييم المخاطر في المناطق التي قد تعرض عمليات الطيران للخطر وأخذ الحيطة والحذر وذلك نظرا للأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة.
أكد الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية خالد الحيوني، أمس الأربعاء، أن كمية الأسلحة التي تم حجزها في الجنوب التونسي وتحديداً في بني خداش
نفى المكتب الاعلامي لحكومة دبي ما تم تداوله من إشاعات حول مزاعم بتهديدات موجهة لإمارة دبي.
أفادت دولة الإمارات أنها تراقب الموقف العام في المنطقة باهتمام بالغ وتؤكد مجددا أهمية عدم التصعيد، وأن السبل الدبلوماسية والحوار العقلاني هو الحل الأمثل.
أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،
نفت عائلة المواطن محمد سالم الكعبي، أن تكون وفاته بفيروس حمى القرم المميت، كما هو متداول، معربة عن استيائها الشديد من الشائعات
أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ
أعلنت السلطات العراقية تلقيها رسالة من إيران بتنفيذها الضربة التي وجهتها للقاعدتين الأميركيتين ردّاً على اغتيال رئيس فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني
أعلن رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية بيرحسين كوليوند اليوم الأربعاء بأن الطائرة الأوكرانية المنكوبة التي سقطت صباح اليوم الأربعاء..
أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية صباح الأربعاء في بيان سقوط 22 صاروخاً في العراق، بعدما قصفت إيران بصواريخ
شنت طهران، فجر الأربعاء، هجوما صاروخيا باليستيا على قاعدتين تتمركز فيها قوات تابعة للجيش الأمريكي، وللتحالف الدولي في العراق، انتقاما لمقتل الجنرال الإيراني، قاسم سليماني.
كشف مسؤول عسكري أمريكي، في تصريحات خاصة لـCNN، أن الجيش الأمريكي كان لديه تحذير مبكر بما يكفي من الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على القواعد العسكرية التي تضم قوات أمريكية في العراق.
زعم التلفزيون الإيراني أن 80 قتيلا قضوا في الهجمات الصاروخية الإيرانية على أهداف أمريكية بالعراق.
قال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف إن بلاده اتخذت واختتمت "إجراءات متناسبة للدفاع عن النفس"، وذلك بعد أن أعلنت طهران عن تنفيذ هجمات صاروخية..
أعلنت مصادر إيرانية صباح اليوم الأربعاء تحطم طائرة ركاب من طراز بوينج 737
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنّه سيدلي صباح اليوم بتصريح حول الضربة الإيرانية الصاروخية على قاعدتين تستضيفان الجنود الأمريكيين في العراق.
قالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية إنها ستحظر على شركات الطيران المدني الأمريكية التحليق في المجال الجوي للعراق وإيران وخليج عمان وإيران بعد أن شنت الأخيرة هجوما صاروخيا على القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق.
ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية صباح اليوم الأربعاء أن القصف الإيراني، الذي استهدف قاعدة عين الأسد الجوية غربي العراق والتي تضم أمريكيين، أسفر عن سقوط ضحايا من العراقيين، من دون تحديد أرقام.
سقطت تسعة صواريخ على الأقل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء على قاعدة عين الأسد الجوية في غرب العراق، حيث يتمركز جنود أمريكيون، بحسب ما أكد مصدر أمني لوكالة فرانس برس.
ترأّس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الاجتماع الأول لمجلس دبي
أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً، مع سكوت موريسون رئيس وزراء كومنولث أستراليا بحث خلاله الوضع الحالي لحرائق الغابات.
اتخذت الحكومة السودانية جملة من القرارات الهادفة إلى تفكيك دولة «الإخوان»، التي حكمت البلاد بقبضة من الحديد والنار
بعدما أعلنت قوات الجيش الوطني الليبي، رسمياً، السيطرة بشكل كامل على مدينة سرت الواقعة وسط البلاد، والتي تبعد 450 كم عن العاصمة طرابلس،
بعد نفي الولايات المتحدة وجود أي قرار بسحب قواتها من العراق، فإن المسألة أصبحت افتراضية، ولكنها من الناحية السياسية، اعتبرها مراقبون «ضربة قاصمة» للمكون الأقوى في البرلمان،
بالنسبة لكثير من الجنود ستكون هذه هي المهمة الأولى. حزموا عتادهم من ذخائر وبنادق وأجروا اتصالات اللحظة الأخيرة مع ذويهم ثم سلموا هواتفهم المحمولة. وقام البعض بالتبرع بالدم.
حض رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا مواطنيه، على إغلاق الصنابير وتقليل مرات الاستحمام لمواجهة جفاف يجتاح شمال ووسط البلاد.
أمهل المتظاهرون العراقيون، في ساحة الاعتصام الرئيسية، التي تقود الثورة الشعبية الكبرى، منذ مطلع أكتوبر الماضي الرئيس العراقي برهم صالح، ثلاثة أيام حتى يوم الجمعة المقبل لاختيار رئيس للحكومة المؤقتة
أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي أجرى مباحثات مع نظيره السوري بشار الأسد، خلال زيارة إلى العاصمة السورية دمشق،
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، "الثلاثاء"، إن الرئيس دونالد ترامب اتخذ قرار قتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني خلال تواجده في بغداد، "بناء على معلومات استخبارية دقيقة"
خلال الساعات التي أعقبت تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض عقوبات غير مسبوقة على العراق، اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي قصص استذكر العراقيون عبرها معاناتهم مع الحصار الاقتصادي الذي فرض على بلادهم عام 1991
أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي أجرى مباحثات مع نظيره السوري بشار الأسد، خلال زيارة إلى العاصمة السورية دمشق،
قتل أكثر من 50 شخصاً في التدافع الذي حصل اليوم الثلاثاء خلال تشييع الجنرال الإيراني قاسم سليماني في كرمان
قالت المتحدثة باسم الرئاسة التونسية رشيدة النيفر إن تونس رفضت رفضاً قاطعاً أي تدخل أجنبي في ليبيا، بما فيه التدخل التركي.
التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في قصر سموه في زعبيل
قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية اليوم الثلاثاء إن مجلس الوزراء وافق على الترخيص لبنك الصين المحدود بفتح فرع له في المملكة.
كشف صاحب السمو الشيخ ، محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة ، رئيس مجلس الوزر اء ، حاكم دبي " رعاه الله " ، اليوم " الثلاثاء ،عن خطة لدبي من خمسين هدفا خلال الخمس سنوات القادمة .
أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية ، اليوم "الثلاثاء"، تحذيرا إلى السفن في الممرات المائية في الشرق الأوسط من احتمال فعل
قالت وسائل إعلام إيرانية، الثلاثاء، إن عشرات القتلى والجرحى سقطوا في مدينة كرمان الإيرانية، نتيجة تدافع خلال جنازة قاسم سليماني،
تعرضت عدة بلدات ومدن أرجنتينية لعاصفة ترابية مفاجئة وعنيفة أدت إلى سقوط أسطح المنازل والأشجار كما حجبت أشعة الشمس.
حادثا طعن للمارة في فرنسا خلال أسبوع واحد، الأول وقع جنوب العاصمة باريس يوم الجمعة الماضي، وأسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.
ما بعد تصويت البرلمان العراقي على خروج القوات الأجنبية ومعظمها أمريكي، ليس كما قبله، ومن الواضح أن العراق ماضٍ في تنفيذ هذا القرار البرلماني.
حققت كلاً من دبي وأبوظبي قفزه مهمة على مؤشر أفضل مدن العالم في 2020، الصادر أخيراً عن مؤسسة «ريزونينس كونسالتانسي»
أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم " الثلاثاء"، مصرع ستة أشخاص جراء حريق في منطقة رامينسكويه بمقاطعة موسكو. ونقل موقع "
وصف مسؤولون وخبراء بالقطاع السياحي استحداث تأشيرة سياحية متعددة الدخول لمدة 5 سنوات لكافة الجنسيات بالفتح السياحي الذي يدشن مرحلة نوعية جديدة للقطاع في الإمارات.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أن 2019 كان عاماً حافلاً بالإنجازات على كل المستويات
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أعضاء اللجنة العليا لتحقيق أهداف وثيقة الأخوة الإنسانية التي تعقد اجتماعها الخامس في العاصمة أبوظبي.
اعتبرت الإمارات الإعلان عن تأسيس «مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن» خطوة تعزّز الأمن والاستقرار في المنطقة.
أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الذي نفذته حركة الشباب الإرهابية على قاعدة عسكرية تستخدمها قوات أمريكية في لامو شمالي كينيا، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
سيطر الجيش الوطني الليبي مساء اليوم على مدينة سرت ( 450 كيلومتراً شرقي طرابلس) بالكامل في ظل انهيار سريع لميليشيات حكومة فائز السراج التي ينتمي أغلبها لمدينة مصراتة.
قال رئيس أركان الجيش الأمريكي الجنرال مارك ميلي الإثنين إنّ الرسالة الرسمية الأمريكية التي أبلغت العراق بأنّ الجنود الأمريكيين سيبدأون بالانسحاب هي "مسودّة" و"ما كان يجب أن تُرسل" في هذا التوقيت.
أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أمس الاثنين إن الولايات المتحدة لا تخطط للانسحاب من العراق، وذلك بعد تقارير عن رسالة من الجيش الأمريكي تفيد بالانسحاب.
أعلن الجيش الأميركي مساء الاثنين في رسالة رسمية موجهة إلى قيادة العمليات المشتركة العراقية أن قواته تقوم بـ"اتخاذ إجراءات معينة لضمان الخروج من العراق".
شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، في ظل تفاقم الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، على ضرورة خفض حدة التصعيد، قائلا اليوم الاثنين في نيويورك: "لقد بدأ العام الجديد بعالم مضطرب".
صُنفَت دبي في المركز الأول إقليمياً والتاسع عالمياً على قائمة أفضل مدن العالم خلال 2020، والتي أصدرتها مؤسسة «ريزونينس كونسالتانسي» الكندية للدراسات والأبحاث المتعلقة بالمدن والوجهات حول العالم.
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مساء اليوم اتصالا هاتفيا من دولة جوزيبي كونتي رئيس وزراء جمهورية إيطاليا الصديقة.
أخذت الولايات المتحدة الاثنين على روسيا والصين صمتهما بعد الهجوم قبل أسبوع على السفارة الأميركية في بغداد من قبل متظاهرين عراقيين موالين لإيران
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وذلك غداة إعلان طهران قراراها التخلي عن الالتزام بقيود في تخصيب اليورانيوم.
رحبت دولة الإمارات بالإعلان عن تأسيس "مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن" بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
أفادت تفاصيل جديدة كشفت الإثنين حول الساعات الأولى لفرار كارلوس غصن أن المدير التنفيذي السابق لمجموعة رينو-نيسان
أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الذي نفذته حركة الشباب الإرهابية على قاعدة عسكرية تستخدمها قوات أمريكية في لامو بشمال كينيا، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
ارتفع الذهب لأعلى مستوى في سبعة أعوام اليوم الاثنين مع إقبال المستثمرين على المعدن الذي يعد ملاذا آمنا جراء تصاعد
يقدر أن 480 مليون من الثدييات والطيور والزواحف قد تضررت بسبب الحرائق المشتعلة جنوب شرق استراليا، منذ شهر سبتمبر، فيما كان عدد القتلى يرتفع إلى 23 شخصاً، وعدد المنازل المدمرة الى 1500 منزلاً، وفقاً للتقديرات الأخيرة المنشورة في صحيفة "غارديان" البريطانية.
على الرغم من نجاح جهود دولة الإمارات خلال السنوات الماضية في بلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية العالمية، وتقليل نسب الحوادث والإصابات والوفيات الناجمة عنها.
تبدأ شرطة أبوظبي تفعيل الضبط الآلي للسائقين غير الملتزمين بترك مسافة كافية بين المركبات على الطرق اعتبارًا من 15 يناير 2020 وسيتم ضبط المخالفين من خلال المنظومة الذكية وأجهزة "الرادارات الثابتة".
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: «أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله،
تعزز «وثيقة 4 يناير 2020» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنافسية دبي.
شكّلت توجهات دولة الإمارات نحو الفضاء رسالة أمل إلى المنطقة والعالم بمستقبل أفضل، فخطت الدولة خلال فترة وجيزة خطوات متتالية جعلت منها لاعباً رئيساً في علوم الفضاء.
سجلت بورصة دبي للذهب والسلع أداءً قياسياً خلال العام الماضي، حيث نجحت في تخطّي جميع أحجام التداول السنوية ومعدلات الاهتمام المفتوح السابقة، ليكون 2019 أنجح عام للبورصة منذ تأسيسها، وبلغ إجمالي حجم التداول في البورصة 23.06 مليون عقد خلال 2019.
تعتزم وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية التوجه لمحكمة الجنايات الدولية، لرفع معاناة بلدة العيسوية في القدس المحتلة.
دانت المملكة العربية السعودية، أمس، موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، معتبرةً أنه تصعيد يشكّل تهديداً للأمن الإقليمي والعربي.
نفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، بشكل قاطع، صحة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة بشأن استخدام قواعد الكويت العسكرية لتنفيذ هجمات ضد أهداف محددة بإحدى دول الجوار.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة سترد بضربة سريعة وربما غير متناسبة على أي ضربة إيرانية.
قالت مصادر بالشرطة إن 5 صواريخ كاتيوشا سقطت اليوم الأحد داخل المنطقة الخضراء بالقرب من السفارة الأمريكية التي تضم أيضاً المباني الحكومية والبعثات الأجنبية في بغداد.
قال وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب ، إن الولايات المتحدة لديها الحق في الدفاع عن نفسها في ما يتعلق بقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.
أعلنت طهران اليوم "الأحد " تخليهاعن جميع القيود على أنشطتها النووية بموجب الاتفاق النووي.
شنّ طيران الجيش الليبي، فجر أمس، غارات على معسكرات وتمركزات تابعة لقوات الوفاق في تاجوراء شرق العاصمة طرابلس، استهدف الأعنف منها، مقر ميليشيا الضمان. كما استهدف القصف الجوي مواقع تابعة للميليشيات بمنطقة بئر الأسطى بتاجوراء.
قرر البرلمان العراقي في جلسة عقدها، اليوم الأحد، بموافقة أغلبية الأعضاء، على إنهاء تواجد أي قوات أجنبية في البلاد ومنعها من استخدام الأجواء العراقية، فيما شدد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على ضرورة إنهاء الوجود الأجنبي
أصيب رجل برصاص الشرطة الأحد بعدما شهر سكيناً في أحد شوارع مدينة ميتز شمال شرق فرنسا، هاتفا "الله أكبر"، وفق ما أكدت مصادر متطابقة.
نفت إدارة جامعة الإمارات وجود أي تغيير في سياسية القبول في الجامعة
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن دولة الإمارات
حذّر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد تهديداته بضرب "52 موقعاً" إيرانياً بينها أماكن تاريخية، قائلاً إن "استهداف مواقع ثقافية هو جريمة حرب"، ومؤكدا أن "نهاية" الوجود الأميركي في غرب آسيا قد بدأت.
لم يكن القائد العسكري الإيراني، قاسم سليماني، بعيداً عن أعين المخابرات الأمريكية لسنوات طويلة، لكن تردد البيت الأبيض في
أكد المفوضون العامون عن مسارات مجلس دبي التزامهم بتنفيذ وثيقة 4 يناير 2020، والتي تعد بوصلة لبناء مستقبل أفضل لمدينة
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران باستهدافها في الداخل إذا حاولت الرد على قتل سليماني باستهداف أي أمريكيين أو أصول أمريكية.
2020 يعني الكثير للاقتصاد الوطني، ففيه ينتظر العالم استضافة دبي أعظم المعارض على الإطلاق، وهو «إكسبو»، كما أنه «عام الاستعداد للخمسين»، لذلك تراه فعاليات القطاع الخاص فاتحة دورة اقتصادية قوية، تنتظر الإمارات،
قال مسؤولون أمنيون، إن السلطات العراقية اعتقلت شخصين، سورياً وعراقياً، وباشرت التحقيق مع موظف استخبارات بمطار بغداد
بحزمٍ راسخ عهدناه من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،
تستبشر فعاليات القطاع الخاص بالعام 2020 وتنظر إليه كفاتحة دورة اقتصادية قوية تنتظر الإمارات، وتدوم لسنوات، فالعام
قرّر البرلمان الليبي إلغاء مذكرتي التفاهم البحرية والأمنية الموقّعتين بين رئيس حكومة الوفاق فايز السراج والرئيس التركي
أطلقت الإمارات مع إطلالة العام 2020 حملة واسعة لمكافحة الأوبئة بمدن ومديريات الساحل الغربي اليمني، وذلك في إطار برنامج
أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إيريكا تشوسانو أن الولايات المتحدة اتخذت قرار تصفية قاسم سليماني "لوقف التصعيد والدفاع عن أنفسنا من تهديد وشيك".
أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالا هاتفيا أمس بالرئيس العراقي برهم صالح.
أعلنت السلطات الأندونيسية أن عشرات الآلاف من الأشخاص لم يتمكنوا من العودة إلى بيوتهم اليوم السبت بسبب الفيضانات التي ضربت منطقة جاكرتا وأسفرت عن سقوط 60 قتيلا.
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالا هاتفيا من فخامة إيمانويل ماكرون رئيس جمهورية فرنسا الصديقة.
افادت مصادر بالشرطة العراقية بسقوط صاروخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء في بغداد التي تضم مقار سفارات دول غربية، لافتا إلى أنه تم إغلاق مدخل الطريق المؤدي إلى السفارة الأمريكية.
أعلن الجيش المصري اليوم السبت عن تنفيذ تدريبات بحرية في إحدى مناطق البحر المتوسط.
يبدأ غدا الأحد الموافق 5 يناير الجاري دوام الهيئة الأكاديمية "التدريسية والإدارية والفنية" في المدارس الحكومية والخاصة
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد دبي،
علق الحلف الأطلسي مهام التدريب التي يقوم بها في العراق، وفق ما أعلن المتحدث باسمه ديلان وايت، وذلك إثر قتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني
ألغى مجلس النواب الليبي، اليوم السبت، مذكرتي التفاهم البحرية والأمنية الموقعتين بين رئيس حكومة طرابلس فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأجرى التصويت على إحالة الموقعين عليهما للقضاء، وقطع العلاقات مع تركيا.
اصدرت هيئة كبار العلماء بالأزهر اليوم بيانا عقب إجتماع طارئ برئاسة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، على خلفية
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم وثيقة 4 يناير 2020 .
عاد تطبيق تو توك (ToTOk) الخاص بالمحادثات عبر الإنترنت إلى متجر " غوغل بلاي " من جديد ، بعد أن كانت غوغل قد حذفته الشهر الماضي ، حيث أصبح بالإمكان الآن تحميل التطبيق بدون أية مشاكل .
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم وثيقة 4 يناير .
بثت وسائل إعلام عراقية لقطات تظهر لحظة قصف موكب قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، مهندس ميليشيات طهران في المنطقة، الذي قتل في عملية أمريكية قرب مطار بغداد.
كشف مدير عام بلدية دبي، داوود الهاجري، عن توزيع نحو 4200 قطعة أرض سكنية على المواطنين، في عدد من مناطق الإمارة
تحتفل الإمارات اليوم بذكرى مرور 14 عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مقاليد الحكم في دبي،
رحبت حكومة جمهورية باكستان الإسلامية بالدعم المالي الذي قدمته دولة الإمارات والذي يستهدف المشاريع الاقتصادية المتوسطة والصغيرة في باكستان.
أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنه لا بد من تغليب الحكمة والاتزان على المواجهة والتصعيد، وسط دعوات عربية إلى تجنيب المنطقة التصعيد والحرب بعد مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني،
أدانت الإمارات القرار التركي إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، واصفة إياه بالانتهاك الواضح لمقررات الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا، وتحديداً القرار «1970» لسنة 2011
عيّن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أعضاء حكومته الأولى التي ضمّت 39 عضواً برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد، وفق ما أعلنت الرئاسة. وتلا الناطق باسم الرئاسة بلعيد محند أوسعيد عبر التلفزيون الرسمي مباشرة على الهواء، أسماء أعضاء الحكومة.
حمل مهرجان دبي للتسوق، مع وصوله إلى دورته الـ25، مفاجآت جديدة، أثرت تجربته الاحتفالية المليئة بالتسوق والمرح، فأضاف إلى قائمة وجهاته «سوق حتا»،
في 21 سبتمبر من عام 2009، أطلّ رئيس حكومة تصريف الأعمال وقتها فؤاد السنيورة على الملأ معرباً باسم كل لبنان عن تقديره لتعاون دولة الإمارات في إزالة الألغام والقنابل العنقوديّة في جنوب البلاد.
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت أن استخدام إيران لمقاتلين بالوكالة لزعزعة استقرار دول الجوار يجب أن يتوقف الآن
قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة بصدد نشر ما يصل إلى 3500 جندي إضافي في الشرق الأوسط بعد اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في العراق.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إن قاسم سليماني الذي قُتل في ضربة جوية أمريكية كان يدبر لقتل أمريكيين.
صرح مصدر مسؤول سعودي ان " المملكة العربية السعودية تابعت الأحداث في العراق الشقيق والتي جاءت نتيجة لتصاعد التوترات والأعمال الإرهابية التي شجبتها وحذرت المملكة فيما سبق من تداعياتها."
حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني، الذي قُتل في غارة أمريكية في بغداد، يهدد "بتفاقم خطير للوضع" في الشرق الأوسط.
ذكرت القناة التلفزيونية الفرنسية (بي.إف.إم) أن الشرطة الفرنسية أطلقت الرصاص على رجل قرب باريس وأردته قتيلا اليوم الجمعة بعد أن حاول طعن عدة أشخاص في حديقة عامة.
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، القرار التركي إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، في انتهاك واضح لمقررات الشرعية الدولية،
قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن "ما يحدث من تطورات متسارعة في المنطقة أمر ينذر بخطورة بالغة، الأمر الذي يتطلب تماسكاً اجتماعياً قوياً وحقيقياً، والتفافاً حول القيادة السياسية،
أصدر على خامنئي اليوم الجمعة قرارًا بتعيين العميد اسماعيل قاأني قائدا جديدا لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني خلفا للجنرال قاسم سليماني الذي لقى حتفه في هجوم امريكي في العاصمة العراقية بغداد .
شهد فجر اليوم الجمعة ضربة أمريكية تمت باستخدام الطائرات، مستهدفةً قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، قاسم سليماني، وعدداً من قيادات وأعضاء في الحشد الشعبي، أثناء خروجهم من مطار بغداد، تحديداً من البوابة الجنوبية.
أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنه في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة لا بد من تغليب الحكمة والاتزان وتغليب الحلول السياسية على المواجهة والتصعيد.
نقلت وكالة "أسوشييتد برس"، اليوم الجمعة، عن مسؤولين عراقيين تأكيدهم بأن جثة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني تمزقت إلى أشلاء
ندد رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، الجمعة، بقتل القيادي البارز في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، داعيا البرلمان لعقد جلسة طارئة.
«كارلوس غصن في لبنان، بعد هروبه من اليابان». خبر قفز إلى واجهة الأحداث منذ ليل الثلاثاء الفائت، ولا يزال يشغل الرأي العام اللبناني، كما العالمي، في حين أكد الرئيس السابق لتحالف رينو- نيسان أنّه موجود في لبنان، بعدما غادر اليابان.
دخل الليبيون في حالة نفير عام غير معلن لمواجهة أي تدخل تركي محتمل، في انتظار الإعلان رسمياً عن فتح باب التطوع للانضمام إلى القوات المساندة للجيش الوطني الليبي، في معركة التصدي للمرتزقة الأجانب،
قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الجمعة إن اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني "تصعيد خطير للغاية ويتسم بالحماقة".
أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" ، فجر اليوم " الجمعة "، العملية التي استهدفت مطار بغداد الدولي، وقتلت قادة إيرانيين بينهم قاسم سليماني،
نشر موقع قناة " الحرة " الأمريكية صورة قال إنها لخاتم قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني
أمرت سلطات الحرائق في نيو ساوث ويلز المصطافين وزوار الساحل الجنوبي للولاية بالمغادرة بعد أن أدت الحرائق هناك إلى مقتل عدة أشخاص وتدمير 176 منزلا حتى الآن.
أعلن التلفزيون العراقي الرسمي اليوم الجمعة مقتل أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني في الهجوم على مطار بغداد.
قتل ثمانية أشخاص على الأقلّ ليل الخميس-الجمعة إثر سقوط ثلاثة صواريخ على مطار بغداد الدولي، في تطوّر يأتي بعد ثلاثة أيام على هجوم غير مسبوق شنّه مناصرون لإيران على السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية.
حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه سمو الشيخ
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، موقف دولة الإمارات الثابت في دعم السلام والاستقرار والحوار في منطقة شبه القارة الهندية، بما يعود بالخير على شعوبها،
أعربت دولة الإمارات عن استنكارها الشديد للاعتداء على سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد، في مخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية التي تحكم وتنظم العمل الدبلوماسي بين الدول.
وضعت موافقة البرلمان التركي على مشروع قرار يسمح بإرسال قوات لحكومة الميليشيات في طرابلس الليبية، المنطقة على حافة حرب جديدة،
عيّن العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبد اللطيف الزياني، وزيراً للخارجية.
قتل 15 شخصاً من بينهم ثلاثة قضاة في السودان، إثر تحطّم طائرة شحن عسكرية من طراز «إنتينوف 12»، مساء أمس، بعيد إقلاعها من مطار
استهلت الأسهم المحلية أولى جلسات 2020 في المنطقة الخضراء وربح رأسمالها السوقي نحو 3 مليارات درهم، بدعم ارتفاع عدد
سجلت مبيعات سوق دبي الحرة السنوية رقماً قياسياً جديداً في عام 2019، إذ بلغت مبيعات السوق 7,4 مليارات درهم، وقدمت السوق لعملائها في الذكرى 36 لتأسيسها (20 ديسمبر)،
ارتفعت أسعار النفط قليلاً أمس الخميس مع تزايد التوترات في الشرق الأوسط وبوادر على تحسن في العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين، لكن صعود الدولار قيد مكاسب السوق.
أعربت دولة الإمارات عن استنكارها الشديد للاعتداء على سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد، في مخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية التي تحكم وتنظم العمل الدبلوماسي بين الدول.
لقي 15 شخصا من بينهم ثلاثة قضاة، مصرعهم في السودان، يوم الخميس، إثر تحطم طائرة شحن عسكرية من طراز "انتينوف 12" بعيد إقلاعها من مطار الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور في طريقها إلى الخرطوم.
دعت وزارة التربية والتعليم، طلبة الثاني عشر إلى المبادرة لتقديم طلب الالتحاق في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والبعثات الخارجية حفاظا على مقعدهم الجامعي واستكمالا لمسيرة تعلمهم.
كشفت إسعاف دبي تفاصيل الاتصال الذي تلقته من إحدى أقارب المذيعة الراحلة نجوى قاسم ظهر اليوم.
أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للاعتداءات على سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد.
قال اللواء خليل المنصوري مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي إنه من خلال التحقيقات والفحص المبدئي تبين أنه لا توجد شبهة جنائية في وفاة الإعلامية نجوى قاسم، موضحاً أن الوفاة طبيعية نتيجة أزمة قلبية.
أدانت الجامعة العربية اليوم الخميس موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات إلى ليبيا.
رحلت عن عالمنا اليوم الإعلامية اللامعة نجوى قاسم، مذيعة قناة العربية، في منزلها بدبي، عن عمر ناهر 52 عاماً، بشكل مفاجئ جراء إصابتها بسكتة قلبية على الأرجح.
حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" يرافقه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة حفل الاستقبال
قالت السلطات الإندونيسية إنها أجلت عشرات الآلاف من العاصمة جاكرتا اليوم الخميس بعد أن تسببت السيول والانهيارات الأرضية في مقتل 26 شخصا، في بعض أشد الأمطار غزارة في البلاد منذ أكثر من 20 عاما ووسط توقعات بهطول المزيد.
أفادت وكالة أنباء البحرين (بنا) أن ولي العهد الأمير سلمان بن حمد أبلغ عبد اللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون الخليجي برغبة الملك حمد بن عيسي بتعيينه وزيرا للخارجية مع انتهاء فترة عمله في أمانة مجلس التعاون.
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة
أمر النائب العام لامارة دبي بإحالة المتهمين في قضية روضة المعيني "ضحية الخطأ الطبي الجسيم" إلى المحاكمة الجنائية جزاءً وفاقاً لما ارتكبوه من خطأ طبي جسيم تخلف لديها من جرائه عاهات مستديمة.
أعلن مالك الروقي مدير أخبار MBC في السعودية، عن وفاة المذيعة في قناة العربية نجوى قاسم.
قالت قناة (إن.تي.في) اليوم الخميس إن الشرطة التركية اعتقلت سبعة أشخاص بينهم أربعة طيارين فيما يتصل بمرور كارلوس غصن..
نوال... فلاّحة من محافظة صلاح الدين، كانت تعمل مع عائلتها في المجال الزراعي، وهي تؤمن بأن الآمال والأحلام قابلة للزراعة في أرض العراق الخصبة، فأصبحت طالبة بالتمريض.
«دبي والمشاهير» قصة عشق طويلة، عمرها قرابة 50 عاماً، تعود بدايتها إلى سبعينيات القرن الماضي، عندما زارها فريق سانتوس البرازيلي عام 1973 بقيادة نجمه بيليه لخوض مباراة ودية ضد نادي النصر،
توقعت مؤسسة «فيتش سوليوشنز» البريطانية للأبحاث والدراسات أن تتضاءل الفجوة بين عدد السكان الذكور والإناث في الإمارات خلال العقد المقبل.
أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بما قدمه فريق عمل دبي من تنظيم أبهر العالم في احتفالات دبي بقدوم العام الجديد، وقال سموه: «شكراً لفريق عمل دبي».
اختار أكثر من 9.7 ملايين شخص حول العالم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، كأبرز قائد في العالم العربي للسنة المنقضية 2019.
نظّمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، العرس الجماعي الـ21 في اليمن، استفاد منه 200 شاب وفتاة في مديرية المخا بالساحل الغربي والذي يقام بها للمرة السادسة.
قالت مصادر ليبية مطلعة لـ«البيان» إن حكومة الوفاق الليبية طلبت من الحكومة التركية التدخل العسكري المباشر في مواقع متعددة بالبلاد، على رأسها الهلال النفطي، وليس فقط العاصمة طرابلس.
أخلت مجاميع ميليشيات الحشد الشعبي محيط السفارة الأمريكية في بغداد وذلك بعد يوم ثانٍ من محاصرة السفارة ومحاولة اقتحامها، لتتراجع بذلك الميليشيات الموالية لإيران.
قالت متحدثة باسم حزب الخضر ومصدر مطلع إن زعيم المحافظين في النمسا زيباستيان كورتس توصل أمس الأربعاء لاتفاق مع الخضر لتشكيل ائتلاف يضمن عودته للسلطة ويتيح مشاركة الحزب اليساري في الحكومة للمرة الأولى.
قال متحدث باسم الأمم المتحدة أمس الأربعاء إن الأمين العام للمنظمة الدولية "قلق للغاية" من اعتزام كوريا الشمالية استئناف التجارب النووية والصاروخية.
وصل مساء اليوم إلى قاعدة الملك سلمان الجوية بالمملكة العربية السعودية ستة من الأسرى السعوديين، حسبما صرح العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن".