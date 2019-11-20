4 قتلى و48 مصاباً في احتجاجات ببغداد
قالت مصادر أمنية وطبية إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب 48 آخرون في بغداد اليوم الخميس بعد أن أطلقت قوات الأمن العراقية الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين بالقرب من جسرين رئيسيين بالعاصمة.
قالت مصادر أمنية وطبية إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب 48 آخرون في بغداد اليوم الخميس بعد أن أطلقت قوات الأمن العراقية الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين بالقرب من جسرين رئيسيين بالعاصمة.
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (10) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2009 بشأن إنشاء صُندوق دبي للدّعم المالي.
قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" اليوم واجب العزاء
انقذت فرقة المسطحات المائية بالعين التابعة لمديرية الطوارئ والسلامة العامة في شرطة أبوظبي 10 مواطنين حاصرتهم مياه الأمطار بوادي صاع بمنطقة العين وهم بحالة جيدة حيث كانوا يقضون أوقاتهم بالاستمتاع بأجواء هطول الأمطار
تستعد مصر لإطلاق أول قمر اصطناعي لأغراض الاتصالات "طيبة-1" غدا الجمعة، والذي يهدف للمساهمة في توفير خدمات الاتصالات للقطاعين الحكومي والتجاري.
أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن جدول فعاليات وأنشطة احتفالات اليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تشمل حفلات موسيقية تحييها مجموعة من الفنانين المحليين إلى جانب عروض تقليدية وألعاب نارية وأنشطة ملائمة لكافة أفراد العائلة.
أكدت هيئة الصحة في دبي أنه تم إرسال التقرير النهائي الخاص بقضية المواطنة روضة المعيني منذ أبريل الماضي إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية،
أبدى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمله في أن يفتح اتفاق الرياض أمام محادثات أوسع في اليمن، تحقق السلام عبر الحل السياسي، وطوف الملك سلمان في خطاب مفصل على الأوضاع الإقليمية والدولية والتدخلات الإيرانية في المنطقة.
أعلنت شركة أمازون عن توفير خدمات توصيل سريعة ومجانية للمتسوقين في دولة الإمارات خلال تخفيضات الجمعة البيضاء المقرر إطلاقها من 23 وحتى 29 نوفمبر على آلاف العروض
أظهر تقرير استعرضه مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، خلال اجتماعه في دبي أمس، برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل
بدلاً من قاعة حفلات اختار ساحة عامة، وبدلاً من غرفة فندقية اختار مع عروسه خيمة وسط ساحة التحرير ببغداد.
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانون مركز دبي المالي العالمي رقم (4) لعام 2019 بشأن الملكية الفكرية في المركز، على أن يُعمل بالقانون اعتباراً من اليوم.
أدى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات
تُوجت «قمة المعرفة 2019» في يومها الثاني أمس٫ باختيار دبي مدينة للمعرفة لعام ٢٠٢٠، إذ أطلق مجموعة من الخبراء مبادرة «مدن المعرفة»، بالتعاون مع مؤسسة pcw، وتحت مظلة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة على ضرورة الالتزام بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ذات الصلة بالضفة الغربية، بما فيها قرارات مجلس الأمن التي تنص على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية.
دعت دولة الإمارات مجلس الأمن الدولي إلى تعزيز الوساطة وعمليات المصالحة للتوصل إلى تسويات سياسية تتسق مع القوانين الدولية والتطلعات المشروعة للشعوب،
بعد أن قضى 15 عاماً في السجون الأمريكية عاد اليوم إلى الكويت المواطن ياسر البحري، وكان في استقباله في المطار حشد كبير من الأهل والمحبين والمهنئين بعودته بعد فترة الغياب.
تمكنت فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني بأم القيوين بالتعاون مع فريق إنقاذ الإمارات من إنقاذ أسرة محصورة بداخل منزلها
حققت دولة الإمارات العربية المتحدة فوزاً مستحقاً بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)
تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة التعازي في وفاة المغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ..
أكدت الإمارات العربية المتحدة على ضرورة الالتزام بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ذات الصلة بالضفة الغربية، بما فيها قرارات مجلس الأمن التي تنص على عدم شرعية المستوطنات الاسرائيلية.
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي
قالت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الأربعاء إن الجيش ألقي القبض على ثمانية أشخاص كانوا يعتزمون الانضمام لمتشددين إسلاميين في منطقة الساحل المجاورة.
أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، أن ما تحقق من إنجازات تنموية ضخمة جعل من المملكة مصدر فخر
قال عيسى بن حيدر المؤسس والرئيس التنفيذي لمكتب بن حيدر للمحاماة والاستشارات القانونية، إن اللجنة العليا للمسؤولية
بمكرمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ضمت القيادة العامة لشرطة دبي، طائرة عمودية من نوع "AW 139" إلى أسطولها الجوي، بهدف دعم العمل الأمني والمروري وعمليات الإنقاذ والنقل الجوي للحالات الحرجة، وذلك خلال فعاليات معرض دبي للطيران 2019
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي قانون مركز دبي المالي العالمي رقم (4) لعام 2019 بشأن الملكية الفكرية في المركز، على أن يُعمل بالقانون اعتباراً من يوم غد (الخميس).
أعلن مجلس الشورى السعودي اليوم أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود سيلقي خطاباً ملكياً
وقعت طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، طلبية مؤكدة لشراء 30 طائرة بوينج 787-9 بقيمة 8.8 مليارات دولار أمريكي (32.3 مليار درهم)، وذلك في اليوم الرابع لمعرض دبي للطيران 2019.
أفادت وكالة الأنباء الحكومية السورية (سانا) أن مدنيين اثنين لقيا حتفهما في القصف الإسرائيلي
هطلت صباح اليوم أمطار غزيرة ومتواصلة في مناطق متفرقة من أم القيوين أدت إلى تجمع مياه الأمطار أمام الساحات والدوارات، فيما ضربت صاعقة قوية الأرض داخل الإمارة.
تجاوزت قيمة الصفقات والعقود التجارية والعسكرية المعلنة خلال الأيام الثلاثة الأولى من «معرض دبي للطيران 2019» 177 مليار
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال اتصالات هاتفية التعازي بوفاة فقيد الوطن الكبير الشيخ سلطان بن زايد
شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، صباح أمس، إطلاق مشروع «جامعة محمد بن راشد للمعرفة والتنمية المستدامة»،
حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة جانبا من منتدى بلوغ الميل الأخير" الذي يعقد في متحف اللوفر بأبوظبي .
أدانت دولة الإمارات اختطاف ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، للقاطرة البحرية "رابغ 3"، والتي تعرضت لعملية سطو مسلح، جنوب البحر الأحمر أثناء قطر حفار بحري تملكه إحدى شركات كوريا الجنوبية.
أكد روبرت هارورد، الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن للصناعات العسكرية في الشرق الأوسط، امتلاك الإمارات أحدث طائرات «إف 16» على مستوى العالم وهي «بلوك 60».
أسدل البرلمان المصري الستار على مشروع قانون تقدمت به النائبة المصرية غادة عجمي، موصداً الباب أمام جدل كثيف اشتعل في الشارع المصري بشأن مشروع القانون الذي اشتُهر بـ «قانون الذوق العام»
أدى رئيس مجلس الوزراء الجديد للكويت الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح اليمين الدستورية أمام أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بدار سلوى مساء اليوم بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تعطيل جميع المدارس في دبي والإمارات الشمالية يوم غد الأربعاء، نظرا لتقلبات الطقس والأحوال الجوية السائدة.
أعلنت حكومة أبوظبي عن قرارها بتعطيل جميع المدارس غداً في مدينة أبوظبي بسبب توقعات عدم استقرار الأحوال الجوية في أبوظبي.
علقت إدارات مدارس خاصة في دبي الدراسة غداً تحسباً لحدوث حالات اضطراب في الأحوال الجوية، وتطبيق سياسة الدوام المرن حرصاً على سلامة طلابهم، وأبلغ عدد من المدارس أولياء الأمور
أعلنت وزارة شؤون الرئاسة أن صلاة الجنازة على المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ستتم يوم غد الأربعاء الموافق 20 نوفمبر
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في متحف اللوفر، بيل غيتس، المؤسس المشارك لمؤسسة بيل وميليندا غيتس، الذي يزور الإمارات لحضور فعاليات " منتدى بلوغ الميل الأخير" الذي يعقد في أبوظبي.
ساد الهدوء الحذر ساحات الاعتصام والتظاهر في بغداد، في ما يبدو انه «استراحة محارب»، بعد أربعة أيام من الكر والفر، تمكن المتظاهرون خلالها من إحراز تقدم واضح على الأرض، في وقت تواصلت تظاهرات الوسط والجنوب، وخاصة في البصرة التي باتت بلا دوائر حكومية بسبب إغلاقها من قبل المحتجين، باستثناء الدوائر الخدمية المدنية.
ألقت وحدة خاصة من الشرطة الاتحادية وأفراد من المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية القبض على سوري في العاصمة الألمانية برلين صباح اليوم الثلاثاء للاشتباه في صلته بالإرهاب.
يدخل قانون إعسار الشخص الطبيعي، الذي أصدره مجلس الوزراء الموقر مطلع الأسبوع الجاري، حيز التنفيذ اعتباراً من يناير 2020
أعلنت النيابة العامة في السعودية، اليوم الثلاثاء، عن صدور أحكام بالسجن لمدد تجاوز مجموعها 55 عامًا وعقوبات مالية بأكثر من 4 ملايين ريال بحق 18 متهمًا بالفساد بينهم مسؤولون وموظفون وبعض الكيانات التجارية.
وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة دائرة الاسكان باعتماد 1000 مساعدة سكنية سنوية ،
أغلقت شرطة رأس الخيمة الطرق المؤدية إلى جبل جيس حفاظاً على سلامة مرتادي المنطقة، نتيجة لجريان الأودية الجبلية بعد هطول أمطار الخير التي شهدتها قمة جبل جيس وساهمت في جريان الشلالات الجبلية، كما هطلت الأمطار على المناطق الشمالية في الإمارة.
نعى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أخاه المغفور له سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، الذي انتقل إلى جوار ربه أمس.
قال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن قانون الإعسار، الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من ينار 2020، سيعزز الاستقرار المالي والاقتصادي في الدولة ويوفر مناخا آمنا لتوفير القروض الشخصية بسهولة ويسر وبما يرضي كل من الدائن والمدين.
وقعت شركة طيران أستانا توقع اتفاقية لشراء 30 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس بقيمة 3.6 مليار دولار، وذلك في اليوم الثالث من معرض دبي الدولي للطيران الذي تستضيفه دبي في مدينة المعارض بمطار آل مكتوم الدولي، ويستمر حتى 21 الجاري.
كشف موقع «دو إنترسبت» الأمريكي، أن وثائق سرية مسربة للاستخبارات الإيرانية، تضمنت معلومات عن استضافة تركيا لاجتماع بين الحرس الثوري الإيراني وجماعة الإخوان، للعمل ضد السعودية
تنطلق صباح اليوم الثلاثاء فعاليات "قمة المعرفة 2019" في نسختها السادسة تحت شعار "المعرفة لتحقيق التنمية المستدامة"، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي، وتستمر حتى 20 نوفمبر الجاري.
أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، الأهمية الكبيرة لتعزيز المنظومة التشريعية المالية
نعى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة،
أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بجهود غرفة تجارة وصناعة دبي وفرق العمل التابعة لها في ترسيخ مكانة دولة الإمارات على خارطة الاقتصاد العالمي،
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: «أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية غانا علاقات قديمة، لكنها شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية،
سجل معرض دبي للطيران في أول يومين، صفقات قياسية معلنة، مجموعها 131.1 مليار درهم، أبرزها توقيع «طيران الإمارات»، طلبية
تقدمت الإمارات في 16 مؤشراً من مؤشرات ترتيب المواهب العالمية، ضمن النسخة السادسة من تقرير ترتيب المواهب العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية،
أوقفت المحكمة العليا الأمريكية، أمس الاثنين، مؤقتا قرار لمحكمة أقل درجة يطالب الرئيس دونالد ترامب بتسليم إقراراته الضريبية المتعلقة بمدة ثماني سنوات
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة
بدأت الحملة الانتخابية للرئاسيات في الجزائر وإن كانت محتشمة بالنظر لرفض الشارع خيار الانتخابات، إلا أنها نجحت نسبياً في كسر الخوف من القيام بتجمعات شعبية
كانت السماء ترسل أمطار الخير بهدوء، على أراضي بلدة صوريف إلى الشمال الغربي من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، بينما كان المصور الصحافي معاذ عمارنة، يضبط إيقاع عدسته، كي يوثق تصدي الفلسطينيين لقوات الاحتلال
بعث صاحب السمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ سلطان بن زايد الذي
ينعي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".. أخاه المغفور له سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة الذي وافته المنية اليوم.
نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" الشيخ سلطان بن
ينعى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".. أخاه المغفور له سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة الذي وافته المنية اليوم.
أكد أمیر الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح في كلمة إلى اخوانه وأبنائه المواطنین اليوم لن نسمح بما يهدد أمن
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم المشاركين في أعمال القمة الأفريقية للاستثمار التي يستضيفها جهاز أبوظبي للاستثمار في العاصمة أبوظبي على مدى يومين
تتميز التظاهرات في قضاء الرفاعي بمحافظة الناصرية جنوب العراق بأن المحتجين بات لديهم زعيم معتقل، وتزايدت لديهم أسباب الاستمرار في التظاهرات، بطابع لا يخلو من العنف، لإطلاق سراح زعيمهم. فمن هو هذا الزعيم؟
تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" المعرض المصاحب
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة و فخامة نانا أكوفو أدو رئيس
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك
اعتذر الشیخ جابر المبارك الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء لأمير الكويت صاحب السمو الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بعد تعيينه مجددا رئیسا لمجلس الوزراء وتكلیفه بترشیح أعضاء الوزارة الجديدة.
أعلنت طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، عن طلبية مؤكدة لشراء 50 طائرة A350-900 XWB بقيمة 16 مليار دولار أميركي
تواصل دبي تعزيز علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية مع مختلف أنحاء العالم مع التركيز على الأسواق الصاعدة التي تزخر بالفرص
رحب سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، بالمشاركين في مؤتمر الإبداع الرياضي الدولي الذي تنظمه الجائزة اليوم.
أقبل السعوديون الذين لا يطيقون صبراً لتملك جزء من شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة أرامكو على الإنترنت أو توجهوا إلى
افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة،
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى أخيه السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 49.
نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، المغفور له الدكتور عدنان الباجه جي، الذي وافته المنية أمس.
اعتمد مجلس الوزراء قانوناً اتحادياً لتنظيم حالات إعسار الشخص الطبيعي، والذي يأتي تعزيزاً لتنافسية الدولة في مجال سهولة ممارسة الأعمال، وتسهيلاً على الأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية، وحمايةً لغير القادرين على تسديد ديونهم من الإفلاس.
قدمت المؤسسة تبرع سخي بلغت قيمته خمسة ملايين وخمسمائة ألف درهم اماراتي، لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)..
جددت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي مقارنتها بين الرئيس دونالد ترامب المنتمي للحزب الجمهوري والرئيس الجمهوري السابق ريتشارد نيكسون قائلة إن نيكسون الذي لاحقته الفضيحة اهتم على الأقل ببلده حتى آثر ترك السلطة قبل مساءلته في الكونغرس.
أعلنت وزارة الصحة المصرية،أمس الأحد، وفاة 4 عمال تابعين لشركة مقاولات وإصابة 3 آخرين، إثر حادث انهيار برج كهرباء بمحطة سقيل، مركز أوسيم بـ6 أكتوبر، بمحافظة الجيزة.
قضت المحكمة العسكرية للجنايات المصرية بمعاقبة المتهم الرئيسي فى القضية جنايات عسكرية غرب القاهرة والشهيرة إعلاميا بقضية "الواحات البحرية" وهو المدعو عبد الرحيم محمد المسمارى " ليبى الجنسية " حضوريا بالإعدام شنقا.
ولد الدكتور عدنان الباجه جي في بغداد عام 1923 وهو نجل السياسي البارز في حقبة الملكية مزاحم الباجه جي، وعين وزيراً للخارجية في فترة حكومة عبدالسلام عارف عام 1963،
أصدرت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في بريتوريا بياناً أكدت فيه عدم صحة ادعاءات موظفة سابقة في السفارة عن فصلها تعسفياً من عملها بتاريخ 21/6/2019.
لم يعد الإشراف على الانتخابات في الجزائر حكراً على الأحياء فقط، بل إن الأموات أصبحوا ينظمون الاقتراع لصالح مرشحهم المفضل
أحصت دراسة حديثة صادرة عن مؤسسة «ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان»، عدد العمليات الإرهابية، التي شهدتها مصر منذ سقوط تنظيم الإخوان، وأبرز آثار تلك العمليات.
توفي اليوم السياسي العراقي البارز عدنان الباجه جي عن عمر يناهز 96 عاما.
يهدد سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق معيشة آلاف العائلات السودانية، حيث إنها ستقضي على مهنة تاريخية على ضفتي النهر.
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم - كلا على حده - معالي دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة في جمهورية روسيا الاتحادية وليان كاريت النائب التنفيذي لرئيس شركة بوينج والرئيس التنفيذي لقطاع الدفاع والفضاء
تنطلق غداً أولى ورش عمل الملهمين الـ 49 الذين يشكلون فريق عمل مشروع الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تجسد مقوماتها التاريخية والثقافية والإنسانية والاقتصادية، وتترجم منظومتها القيمية وتنقل قصتها الملهمة إلى العالم.
اعتمد مجلس الوزراء قانونا اتحاديا لتنظيم حالات إعسار الشخص الطبيعي، والذي يأتي تعزيزاً لتنافسية الدولة في مجال سهولة ممارسة الأعمال، وتسهيلاً على الأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية، وحمايةً للغير قادرين على تسديد ديونهم من الإفلاس.
كشف سباق للطائرات تحت رعاية شركة إيرباص اليوم الأحد عن طائرة رياضية تعمل بالكهرباء وُصفت بأنها الأولى من نوعها في العالم، فيما تسعى شركة تصنيع الطائرات الأوروبية الكبيرة إلى تعزيز تكنولوجيا الطيران الصديقة للبيئة.
بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة إلى أخيه جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 49 المجيد.
بعد إعلان موقع التواصل الاجتماعي إنستجغرام إخفاء خاصية عداد الإعجابات الذي يظهر عدد المستخدمين الذين نقروا زر "أعجبني" على مشاركات المستخدمين الآخرين في الولايات المتحدة، قرر الموقع تعميم القرار على المستخدمين في مختلف أنحاء العالم.
انطلقت صباح اليوم في مطار آل مكتوم الدولي فعاليات الدورة الـ 16 لمعرض دبي الدولي للطيران 2019 الذي يستمر خمسة أيام.
انطلق صباح اليوم الاكتتاب الفعلي لأرامكو السعودية، حيث أعلنت الشركة عن النطاق السعري للاكتتاب بين 30 ريالا و 32 ريالا.
قدمت المؤسسة تبرع سخي بلغت قيمته خمسة ملايين وخمسمائة ألف درهم اماراتي، لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)..
يهبط الطيران العالمي في دبي اليوم بحثاً عن الفرص في السوق الإماراتي وأسواق المنطقة التي باتت تقود النمو في صناعة
تنطلق اليوم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فعاليات الدورة الـ 16 لمعرض دبي الدولي للطيران 2019 الذي يستمر خمسة أيام.
زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم محمد عتيق الفلاحي أمين عام هيئة الهلال الأحمر في منزله بمنطقة المشرف في أبوظبي.
بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للسلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، وشعب عمان الشقيق ذكرى اليوم الوطني الـ49.
اعتمد المهندس داوود الهاجري، المدير العام لبلدية دبي، 9 تعديلات وتحديثات على المحددات التخطيطية، بهدف استدامة الاستثمار في دبي، وخلق فرص استثمارية للملاك والمطورين.
تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمتابعة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان
أعلنت السلطات الأمريكية أمس السبت عن مقتل خمسة أشخاص، من بينهم ثلاثة أطفال صغار في حادث إطلاق نار في مدينة سان دييجو بولاية كاليفورنيا، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية على موقعها الإلكترونى .
أفادت وسائل إعلام لبنانية، الأحد، أن المرشح لرئاسة الحكومة محمد الصفدي اعتذر عن رئاسة الوزراء في البلاد.
كشف مصدر مطلع في شمال شورق سوريا لـ«البيان» أن الولايات المتحدة شجعت على عودة انتشار الجيش السوري إلى مناطق شمال شرق سوريا، والتوزع على المناطق الحدودية مع الجانب التركي،
لا شيء يحيط بها إلا العتمة، فقدت بصرها قبل عدة سنوات، بسبب مرض وراثي يفتك بعائلتها، وخسرت منزلها وعائلتها، لتبقى وحيدة في مدينة لا تعرفها ولا تعرف أياً من سكانها، لا تملك في يومياتها سوى الانتظار، دون أن تعرف ماذا تنتظر ولا من تنتظر؟.
نزل متظاهرون من "السترات الصفراء" إلى الشوارع مجددا في فرنسا السبت على أمل استعادة زخم حراكهم الاجتماعي غير المسبوق بعد عام من انطلاقه، لكن التحركات شهدت عودةً للفوضى في بعض أحياء باريس.
تمكنت قوات الجيش الليبي من إلقاء القبض على 9 مرتزقة يحملون جنسيات أفريقية، في محاور القتال بالعاصمة طرابلس.
قتل 19 شخصاً على الأقل غالبيتهم مدنيون السبت جراء تفجير سيارة مفخخة في مدينة الباب بشمال سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان.
زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم محمد عتيق الفلاحي أمين عام هيئة الهلال الأحمر في منزله بمنطقة المشرف في أبوظبي.
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في أبوظبي معالي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند.
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي قانوناً بإنشاء دائرة البلديات والنقل، على أن تحل مكان كل من دائرة التخطيط العمراني والبلديات ودائرة النقل، وتكون الخلف القانوني لكل منهما.
تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" سير العمل والاستعدادات الجارية لاستقبال معرض دبي الدولي للطيران 2019
حدّدت محكمة في الخرطوم يوم 14 ديسمبر المقبل موعداً للنطق بالحكم في قضية الفساد المالي التي يحاكم فيها الرئيس المعزول عمر البشير، في حين احتشد عشرات من أنصاره خارج مقر المحكمة
هنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله اليوم سلطنة عمان بذكرى اليوم الوطني الـ49
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في أبوظبي معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة.
أعلنت طيران الإمارات عن عزمها تشغيل طائرة إيرباص A380 لمرة واحدة في رحلة تاريخية وسابقة فريدة من نوعها يوم 29 نوفمبر
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلاً عن أشخاص مطلعين أن من المتوقع أن تمدد الولايات المتحدة إذنا يسمح للشركات الأمريكية بالاستمرار في ممارسة نشاطها مع شركة هواوي تكنولوجيز الصينية.
تواصل خروج التظاهرات في العديد من المدن الإيرانية منذ يوم أمس الجمعة كما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، غداة إعلان الحكومة المفاجئ عن زيادة كبيرة في أسعار الوقود في أوج أزمة اقتصادية.
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله إننا نتطلع لدورة
اشتعلت العشرات من حرائق الغابات على طول الساحل الشرقي لأستراليا اليوم السبت فيما يكافح رجال الإطفاء لتعزيز التصدي لها قبيل طقس من المتوقع أن يكون أكثر حرارة هذا الأسبوع.
أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن تخصيص حفل أوائل الإمارات لهذا العام للاحتفاء وتكريم الشخصيات والمبادرات الداعمة للتسامح في الإمارات.
تسعى ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران جاهدة إلى تفجير الوضع في الساحل الغربي، حيث حذر العميد صادق دويد عضو اللجنة المعنية بإعادة الانتشار في الحديدة من أن ميليشيا الحوثي
أعلن مسؤولون عراقيون أن اثنين من المحتجين قُتلا خلال تفريق قوات الأمن العراقية للمتظاهرين وسط بغداد، في حين أصيب عشرات آخرون بالرصاص وحالات اختناق من الغاز المسيل للدموع.
طوت الانتفاضة الشعبيّة في لبنان شهرها الأوّل، أمس، وسط ارتفاع منسوب القلق والتساؤلات حيال الجانب السياسي من الأزمة الكبيرة التي يجتازها لبنان، وفي ظلّ الغموض المستمرّ في مأزق الاستحقاق الحكومي.
ساد يوم أمس هدوء حذر في قطاع غزة بعد ليلة شهدت تبادلاً لإطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بعد اتفاق هش للتهدئة دخل حيز التنفيذ أول من أمس.
أكد المرصد العراقي فجر السبت، وقوع 4 قتلى و20 جريجا بانفجار قرب ساحة التحرير في بغداد، وأفادت وسائل إعلام عراقية أن الانفجار ناجم عن سيارة مفخخة.