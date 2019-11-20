لا شيء يحيط بها إلا العتمة، فقدت بصرها قبل عدة سنوات، بسبب مرض وراثي يفتك بعائلتها، وخسرت منزلها وعائلتها، لتبقى وحيدة في مدينة لا تعرفها ولا تعرف أياً من سكانها، لا تملك في يومياتها سوى الانتظار، دون أن تعرف ماذا تنتظر ولا من تنتظر؟.