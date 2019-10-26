قيادة " التحالف العربي " تعلن إعادة تموضع قوات التحالف في عدن
أعلنت قيادة قوات التحالف، أنه في إطار جهودها المستمرة لتنسيق خطط العمليات العسكرية والأمنية في اليمن وتعزيز الجهود الإنسانية والإغاثية
أعلنت قيادة قوات التحالف، أنه في إطار جهودها المستمرة لتنسيق خطط العمليات العسكرية والأمنية في اليمن وتعزيز الجهود الإنسانية والإغاثية
ذكرت وسائل إعلام أميركية نقلا عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع (البنتاغون)، أن الجيش نفذ عملية استهدفت زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي يوم السبت في المكان الذي يختبئ داخله في سوريا.
واصل المتظاهرون لليوم الثاني على التوالي احتجاجاتهم في محافظات ومدن عراقية، من المفترض أنها تشهد حظراً للتجوال، فيما
أعلنت وسائل إعلام أمريكية الأحد، أن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي فجر نفسه بحزام ناسف بعد فشله في الهرب من حصار القوات الأمريكية.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن "التعليم العادل
ذكرت وكالة الأنباء البلجيكية "بيلجا" مساء السبت أن السياسية الليبرالية صوفي فيلمس ستخلف رئيس الوزراء المنتهية مدة ولايته والقائم بتسيير الأعمال تشارل ميشيل، لتكون بذلك أول سيدة تتولى منصب رئيس الوزراء.
أكدت دولة الإمارات ضرورة الالتزام بالطرق السلمية لحل المنازعات الدولية، مشدّدة على أهمية التمسك بالمبادئ الأساسية لحركة
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن إكسبو دبي 2020
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن التعليم العادل
أظهرت مؤشرات جديدة مدى التفاؤل السائد والثقة الراسخة في اقتصاد دبي ونموّه المستدام، إذ سجل مؤشر ثقة المستهلك للمرحلة
قامت السلطات الأمريكية السبت بإجلاء 50 ألف شخص آخرين من منازلهم بكاليفورنيا بسبب حرائق الغابات.
أكد فيرناندو لويس ليموس إجريجا سفير جمهورية البرازيل لدى الدولة ان بلاده تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة بوابتها للعالم العربي وقارة آسيا بشكل عام نظرا لمكانتها الهامة ولموقعها الاستراتيجي الحيوي.
أعلنت مفوضية حقوق الانسان في العراق مساء اليوم السبت أن حصيلة التظاهرات التي شهدها العراق أمس واليوم بلغت 63 قتيلاً
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " مساء اليوم فى دبي أولي ماورر رئيس الإتحاد السويسري الذى يزور البلاد و الوفد المرافق له.
أكد المركز الوطني للأرصاد فيما يتعلق بآخر تطورات العاصفة المدارية «كيار» التي تشكّلت في بحر العرب تعمّق الإعصار المداري
نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على حسابه الرسمي بموقع التواصل
وصل إلى البلاد مساء اليوم الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية في زيارة رسمية إلى الدولة تبدأ غداً .
سمحت السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية للخليجيين الذي يملكون أراضي بالمملكة بالتصرف في أراضيهم قبل مضي الفترة المحددة لذلك
تحولت صورة العسكري الذي يذرف الدمع أمام متظاهرين مناهضين للطبقة السياسية إلى إحدى أبرز صور الحراك الشعبي في لبنان،
مدّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حال الطوارئ لثلاثة أشهر نظرا للظروف الأمنية الخطيرة في البلاد، بحسب ما نشر في الجريدة الرسمية السبت.
لم تكن تعلم الفلسطينية دالية الدراويش (26عاماً)، من مدينة الخليل في الضفة المحتلة، أنها ستكون أصغر فلسطينية تخوض الاختبارات العملية للحصول على رخصة لقيادة قاطرة مقطورة
. اتهمت وزارة الدفاع الروسية الولايات المتحدة في بيان اليوم السبت الولايات المتحدة بسرقة النفط السوري.
اعتمدت معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع قرارا وزاريا رقم 304 لسنة 2019 باشهار جمعية المخترعين الاماراتية على أن يكون مقرها الرئيسي في دبي
قال المركز الوطني للأرصاد إن العاصفة المدارية في شرق بحر العرب تحولت إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى عند خط عرض 16.6 درجة شمالاً وخط طول 70.0 درجة شرقاً.
ذكر قس من منطقة زراعية في فيتنام لرويترز اليوم السبت أن غالبية الضحايا التسع والثلاثين الذين وجدت جثثهم في شاحنة بالقرب من لندن الأسبوع الماضي فيتناميون على الأرجح حيث يعتقد أنهم جاءوا من المنطقة التي يعيش بها.
توقعت شبكة «سي إن بي سي» الإخبارية الأمريكية انتهاء موجة التصحيح السعرية في عقارات دبي في القريب العاجل موضحة أن السوق الآن أصبح أكثر نضجاً بما يقتضي الانتهاء الوشيك من موجة التصحيح وبدء مرحلة جديدة من التعافي.
أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم السبت، أنها ستتعامل مع قاتلي المتظاهرين بحزم وقوة وفقا لقانون مكافحة الإرهاب.
أشاد وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري، بالرؤية الاستراتيجية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في تنويع مصادر الطاقة
أغلقت هيئة الصحة بدبي، إحدى المستشفيات الخاصة لمدة 3 أشهر، في خطوة متواصلة تتخذها الهيئة في حق كل من يخالف النظم والتشريعات والضوابط المعمول بها، والمعايير الطبية والأصول المتعارف عليها والمعتمدة.
ما إن تطأ أقدام الفصائل المسلحة أو ما يعرف باسم «الجيش الوطني السوري» على منطقة ما من سوريا، حتى تبدأ أعمال النهب والسلب والقتل، فضلاً عن الاختطاف وتشويه الجثث
دلّت وقائع اليوم التاسع للانتفاضة الشعبيّة في لبنان على أنّها ماضية إلى مزيد من التصعيد، مع إعلان رفضها ما طرحه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أول من أمس،
احتفلت «طيران الإمارات» أمس بالعيد الـ 34 على انطلاق أولى رحلاتها، حيث تحولت بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
توحَّد العالم، أمس، على أرض الإمارات، في انطلاق بطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي «فيرست جلوبال»، التي تتواصل فعالياتها في دبي حتى الغد، بمشاركة 1500 متسابق من 191 دولة.
شاركت دولة الإمارات في اجتماع وزراء دفاع منظمة حلف شمال الأطلسي «ناتو» حول مهمة الدعم الحازم في أفغانستان الذي عقد في مقر المنظمة في العاصمة البلجيكية بروكسل.
نقل حسن نصر الله، أمين عام ميليشيا حزب الله، الحراك اللبناني إلى مرحلة خطيرة، واختار زعيم الحزب الإرهابي المواجهة مع الشارع الغاضب، معلناً رفضه لجميع مطالبه.
شهدت مدن العراق، أمس، تظاهرات غير مسبوقة، غلب عليها حرق مقرات الأحزاب وفصائل ميليشيا الحشد. وبلغت أعداد ضحايا الاحتجاجات أكثر من ٣٠ قتيلاً.
أمرت محكمة أمريكية أمس الجمعة بأن تقوم وزارة العدل بتسليم اللجنة القضائية المنبثقة عن مجلس النواب الأمريكي التقرير المنقح للمحقق الخاص روبرت مولر
قتل 11 متظاهراً مساء أمس الجمعة حرقاً بعد إضرام النار بمقر منظمة بدر، أكبر فصائل قوات الحشد الشعبي، في جنوب العراق،
هطلت أمطار غزيرة على أجزاء من شرق اليابان، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل، وتسبب في فيضان مياه الأنهار على ضفافها
سجل الفنان الجنوب إفريقي بيرسي مايميلا اسمه في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد رسمه أكبر لوحة في العالم باستخدام البُن في مدينة جوهانسبرغ.
ارتفع عدد القتلى بين المتظاهرين في العراق اليوم الجمعة إلى 24 شخصاً وأصيب 1779 شخصا آخرين مع استئناف الحركة الاحتجاجية منذ مطلع أكتوبر.
قال متحدث باسم الشرطة المغربية اليوم الجمعة إن أجهزة الأمن المغربية فككت ما يشتبه أنها خلية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، واعتقلت ستة أشخاص بالقرب من الدار البيضاء وفي مدينتي شفشاون ووازن.
أعلنت مفوضية الامم المتحدة لشئون اللاجئين فى تقرير اليوم أن عدد اللاجئين السوريين الذين فروا الى العراق من شمال شرق سوريا تجاوز عشرة آلاف أغلبهم وصلوا الى مخيم بردرش للاجئين فى محافظة دهوك العراقية .
فتح جندي روسي النار على رفاقه في قاعدة عسكرية في سيبيريا ما أدى الى مقتل ثمانية منهم وإصابة اثنين بجروح كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.
وقعت اليوم الجمعة مواجهات بين أنصار حزب الله والمتظاهرين في ساحة رياض الصلح وسط بيروت.
قال محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف إن محكمة قضت بالإفراج عنه بكفالة لدواع صحية.
توقع المركز الوطني للأرصاد تحول المنخفض المداري إلى عاصفة مدارية في شرق بحر العرب وموقعها عند خط عرض 16.1 درجة شمالاً وخط طول 71.8 درجة شرقاً، وتقدر سرعة الرياح حول مركزها 90 - 100 كم/س يصاحبها سحب ركامية ممطرة.
قالت مينا أندريفا المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية إن سفراء الاتحاد الأوروبي وافقوا من حيث المبدأ، اليوم الجمعة، على إرجاء موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) لكنهم لم يحددوا موعداً جديداً.
نشرت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، صورة تظهر كتلاً سحابية عملاقة تقترب من أجواء مصر، وسط تحذيرات من سقوط أمطار غزيرة ورعدية، الجمعة والسبت.
ارتفع الذهب لأعلى مستوى في أسبوعين اليوم الجمعة، ليتماسك فوق مستوى 1500 دولار للأوقية "الأونصة".
كشف الدليل الارشادي الوطني للتغذية، الذي أعدته وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن معدل استهلاك الفرد اليومي في دولة الإمارات العربية المتحدة من المشروبات المضاف لها السكر، بلغت 1.1 عبوة.
بدأ المتظاهرون قطع طرق رئيسية في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة في بيروت ومناطق عدة، تأكيداً على إصرارهم على شلّ البلد لليوم التاسع على التوالي وتمسكهم بمطلب رحيل الطبقة السياسية، رافضين الدعوة الى الحوار التي أطلقها رئيس الجمهورية.
أفاد المرصد العراقي لحقوق الإنسان، الجمعة، بسقوط قتيلين ونحو 30 حالة اختناق في احتجاجات بغداد.
وقع زلزال بقوة4.4 درجات اليوم الجمعة، قبالة ساحل منطقة كالابريا جنوب إيطاليا، لكن لم يتسبب في حدوث إصابات أو أضرار، حسب تقارير أولية.
قالت وزارة النقل في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة إنه تم وقف تشغيل تسع طائرات من الطراز بوينج 737 إن.جي في البلاد بعد رصد شقوق في هياكلها تتطلب إصلاحات.
صدرت أوامر بإخلاء 50 ألف شخص منازلهم الواقعة في شمال لوس أنجليس، وهي منطقة اجتاحتها حرائق عنيفة أجّجتها رياح قوية، بحسب ما أعلن مسؤولون في فريق الإطفاء.
قال البيت الأبيض أمس الخميس إنه يعتزم إصدار أمر للوكالات الاتحادية لوقف اشتراكاتها في صحيفتي نيويورك تايمز وواشنطن بوست بعد انتقادات متكررة
هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المحتفلين بعيد الأنوار «ديوالي».
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن دبي رسّخت مكانتها مركزاً عالمياً لتنظيم واستضافة أبرز الفعاليات الدولية
أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن العالم بات أقرب من أي وقت من القضاء التام على مرض شلل الأطفال، حيث نشر سموه تدوينة بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لشلل الأطفال.
استمرت الاحتجاجات في الشارع اللبناني أمس، بعدما عبر محتجون عن خيبة أملهم من كلمة الرئيس اللبناني ميشال عون، وهي الأولى له منذ اندلاع الاحتجاجات،
اتفقت مصر وإثيوبيا، على استئناف فوري لأعمال اللجنة البحثية الفنية بشأن سد النهضة، بهدف الوصول إلى تصور نهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.
أفاد صحافيو وكالة فرانس برس أن التظاهرات المناهضة للحكومة استؤنفت مساء الخميس في العراق، وأطلقت دعوات لتظاهرات الجمعة.
أرجع مؤسس شركة مايكروسوفت وأغنى رجل في العالم؛ بيل غيتس، الفضل في القضاء على شلل الأطفال في العالم إلى شركاء مثل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ودولة الإمارات.
دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مقابلة تلفزيونية الخميس إلى تنظيم انتخابات عامة في 12 ديسمبر.
تشارك الأمم المتحدة بجناح مستقل في النسخة التالية من إكسبو العالمي في دبي العام المقبل، حيث ترفع شعار "نحن الشعوب: لنشكل مستقبلنا معاً".
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن عودة خدمة مترو دبي لوضعها الاعتيادي بعد تأثرها نتيجة خلل فني
أعلن " المركز الوطني للأرصاد " أنه لا تأثير مباشرا على دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الأيام الثلاثة المقبلة للمنخفض المداري الذي تشكل في شرق بحر العرب و غرب السواحل الهندية وتمركز عند خط عرض 15.4 درجة شمالا وخط طول 70.4 درجة شرقا..
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن دبي رسخت مكانتها مركزا عالميا لتنظيم واستضافة أبرز الفعاليات الدولية، من خلال خبراتها المتراكمة وابتكاراتها الاستثنائية في تنظيم المؤتمرات والمعارض والمسابقات والقمم العالمية
شكل مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة ،اليوم مكتبه التنفيذي للعامين المقبلين برئاسة ليبيا والبحرين نائبا وعضوية كل من الإمارات ومصر والسعودية وتونس والأردن.
تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس في ظل استمرار المخاوف حيال توقعات بضعف الطلب، وذلك بعد أن كانت قد سجلت مكاسب كبيرة في الجلسة السابقة عقب انخفاض مفاجئ في مخزونات الخام بالولايات المتحدة.
أكد "مؤسسة بيل وميليندا غيتس" أن هناك حاجة لجمع مبلغ 3.27 مليارات دولار إضافي لتحقيق هدف القضاء على مرض شلل الأطفال.
كشف رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اليوم حقيقة تصريحاته الأخيرة أمام البرلمان الإثيوبي بشأن ملف سد النهضة ، مؤكداً أنها تم اجتزاؤها خارج سياقها، وأنه يكن كل تقدير واحترام لمصر.
أصدر " مصرف الإمـارات العربية المتحدة المركزي " .. للبنوك العاملة في الدولــة مسـودة الإطار الرقابي المقترح لانكشاف البنوك للقطــاع العقــاري بغرض التشـاور.
اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ضاحية الشنوف بمساحة 30 مليون متر
قال الرئيس اللبناني ميشال عون في كلمة له اليوم إن طموحي هو التخلص من العقلية الطائفية التي تقف خلف كل المشكلات.
أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، الخميس، أن سياسة التهدئة لن تنجح مع إيران، وأن السبيل الوحيد لدفع طهران للجلوس إلى طاولة المفاوضات هو ممارسة أقصى قدر من الضغوط عليها.
أفاد التليفزيون المصري بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اليوم الخميس في سوتشي بروسيا، على هامش القمة الروسية الأفريقية المنعقدة هناك.
تواصلت الاحتجاجات لليوم الثامن على التوالي في مناطق لبنانية مختلفة اليوم الخميس، وسط ترقب لما قد يتضمنه خطاب من المقرر أن يلقيه الرئيس ميشال عون ظهر اليوم.
مع قرب فصل الشتاء يشعر كل رب أسرة في مخيمات اللاجئين السوريين بالقلق والرعب مما وصفوه بـ«الكابوس»، حيث يروى اللاجئ السوري من مخيم الزعتري يونس الحراكي القلق والخوف من الشتاء الذي ظهر على وجه كل أب أو مسؤول عن أسرة.
على عكس الشائع والمألوف عن المرأة بأنها أكثر استهلاكاً وميلاً نحو التبذير والإسراف من الرجل، تأتي المواطنات كنموذج إيجابي لثقافة الادخار في الإمارات حرصاً منهن على تحقيق الاستقرار المالي لهن ولأسرهن.
أظهر أحدث تقرير لممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2020 والصادر عن البنك الدولي في واشنطن، أمس، أن الإمارات ما زالت أحد أهم مراكز اجتذاب المبتكرين ورواد الأعمال والمستثمرين في المنطقة وجميع أنحاء العالم، من خلال محافظتها على مركز الطليعة في منطقة الشرق الأوسط وضمن أفضل 20 اقتصاداً عالمياً،
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تجديد العزم على مضاعفة
حدّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 10 مميزات للشخصية
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، «أن دبي تمضي قدماً في تحقيق رؤية صاحب
زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، خلفان مطر الرميثي في منطقة البطين بأبوظبي.
أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، أوامر ملكية بإعفاء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير الخارجية من منصبه، وتعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيرًا للخارجية.
نشر مركز محمد بن راشد للفضاء، فيديو جديد، لرائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، في أول جولة تعريفية مصورة باللغة العربية عن محطة الفضاء الدولية
أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي عن خمس خطوات إصلاحية مهمة تتعلق برواتب الدرجات العليا وإجراء تعديل بالكابينة الوزارية، فضلاً عن مِنَح مالية للعوائل المتعففة
قال وزير المالية السوداني، إبراهيم البدوي، إنه يعتقد أنها مسألة وقت فقط قبل أن يجري رفع اسم بلاده من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "الأربعاء" أن الولايات المتحدة سترفع العقوبات التي فرضها على تركيا، مشيداً بنجاح وقف إطلاق النار على الحدود التركية السورية.
تم العثور اليوم على 39 جثة داخل شاحنة في لندن، بحسب ما ذكرت الشرطة البريطانية، التي أضافت أنه تم إلقاء القبض على سائق الشاحنة.
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن النمو المتسارع الذي تحرزه دبي في
حدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الأطر العامة المميزة للشخصية
أدى الرئيس التونسي قيس سعيّد اليوم الأربعاء اليمين الدستورية أمام البرلمان.
أعلنت الشرطة البريطانية العثور على 39 جثة الأربعاء داخل حاوية شاحنة يعتقد أنها قدمت من بلغاريا بينما تم توقيف السائق المتحدر من إيرلندا الشمالية بتهمة القتل.
أعلن مصدر في الشرطة الفرنسية أن رجلا واحدا على الأقل تحصن صباح الأربعاء في متحف الآثار في سان رافايل في منطقة الريفييرا الفرنسية حيث خطت عبارات تهديدية باللغة العربية على جدران المبنى.
يرى العديد من الباحثين والسياسيين أن منطلقات الانتفاضة الشعبية في العراق ولبنان تكاد تكون واحدة، أو متقاربة في الجوهر، كونها «صناعة شعبية خالصة»، لم تستطع أية جهة سياسية الإتيان بمثلها، أو بقوتها.
جددت الكويت دعمها الكامل لنيل الشعبين الفلسطيني والسوري حقوقهما المشروعة التي كفلتها قرارات الشرعية الدولية وسيادتهما على مواردهما الطبيعية.
أوصى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 بالموافقة على تأجيل ثالث للموعد المحدد لخروج بريطانيا من التكتل، بعد تصويت حاسم للنواب البريطانيين.
يقول عبد الرحمن الزرعوني المسافر رقم واحد على طيران الإمارات، إنه منذ السفرة الأولى على طيران الإمارات في 25 أكتوبر 1985 إلى السفرة الأخيرة، والتي كانت خلال العام الماضي، نلاحظ حجم التطور الذي وصلت إليه الناقلة على كافة الصعد، والذي كان من الصعب أن يتخيله أي إنسان أن يحدث خلال فترة زمنية قصيرة.
وصل وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إلى بغداد اليوم الأربعاء في زيارة لم يكشف عنها مسبقا، وذلك وسط تساؤلات بشأن المدة التي سيمكثها الجنود الأمريكيون المنسحبون من شمال شرق سوريا داخل العراق.
نيابة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، شارك سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل
استكملت عملية نشر فرق الرقابة الميدانية لضباط الارتباط المعنيين بتثبيت وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة اليمنية، أمس،
استحقت دبي أمس شهادة عالمية جديدة على تميزها في المجال السياحي عالمياً، حيث جاءت ضمن الوجهات العشر الأولى المفضلة
وسط حالة من الشلل الكامل تضرب لبنان جراء التظاهرات والاحتجاجات التي عمّت البلاد خلال الأيام الستة الماضية، اتجهت
أعربت مصر عن صدمتها ومتابعتها بقلق بالغ وأسف شديد التصريحات التي نُقلت إعلامياً ومنسوبة لرئيس الوزراء آبي أحمد أمام البرلمان الإثيوبي.
قرر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي "الثلاثاء"، تعطيل الدراسة اليوم "الأربعاء" بالمدارس والجامعات بالقاهرة الكبرى وذلك بسبب الأحوال الجوية.
مراسم استثنائية ولباس تقليدي، نصبت اليابان إمبراطورها الجديد ناروهيتو، في واحدة من أقدم التقاليد التاريخية في العالم، ولكن ما لا يعرفه الكثيرون، الدور الذي يمارسه امبراطور اليابان.
قال عيسى الزرعوني، مدير إدارة مكاتب العمل في وزارة الموارد البشرية والتوطين: إن الوزارة وضعت حزمة من الإجراءات التي تستهدف الحد ومواجهة منصات التوظيف غير القانونية
يستفيد سنوياً ما يقرب من 400 مليون طفل حول العالم من الحملات والمبادرات التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لمكافحة شلل الأطفال، والتي باتت بفضلها البشرية أقرب لحسم معركتها والقضاء على المرض بشكل تام.
ذكرت لجنة حكومية مكلفة بالتحقيق في أحداث العنف خلال احتجاجات العراق أن 157 شخصاً، معظمهم مدنيون، لقوا مصرعهم بسبب استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة والذخيرة الحية لفضّ موجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة
حاز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نقد لاذع من المبعوث الخاص السابق للرئاسة الأمريكية إلى التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش بريت ماكغورك الذي سارع إلى إعلان رفضه لتصريحات عن ضرورة إبقاء عدد من الجنود الأمريكيين «لحماية النفط في شمال شرق سوريا».
كاميليا.. لم توقف إرادتها من أجل صناعة مستحضرات التجميل كونها مهندسة كيميائية بل خاضت غمار التجربة بكل عزيمة وإصرار، وابتكرت مشروعها الخاص ولم تلتحق بجيش البطالة والعاطلين في غزة من حملة الشهادات الجامعية.
معنى واحد تشي به زيارة الرئيس السوري بشار الأسد المفاجئة، اليوم، للخطوط الأمامية في محافظة إدلب، وهي الأولى للمحافظة منذ 2011،
تكفل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة عبر برنامج الخط المباشر من إذاعة الشارقة اليوم وعبر الهواء مباشرة عند سماع سموه لشكوى عميد دكتور متقاعد
أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه اعتباراً من الأول من ديسمبر المقبل سيتم تطبيق الحد الأدنى للسعر المعياري لمنتجات التبغ وتحديثه في الأنظمة الإلكترونية في بوابة الخدمات الإلكترونية
بحث مجلس المناطق الحرة في دبي خلال اجتماعه الثالث عشر الذي انعقد في مقر المجلس التنفيذي لحكومة دبي برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس، تقدم سير العمل في رسم الخارطة الاقتصادية الجغرافية الشاملة للإمارة، بما يعزز موقع دبي كوجهة عالمية مفضلة للاستثمار وتأسيس الأعمال.
قالت الشرطة النرويجية لرويترز إن مسلحا سرق سيارة إسعاف في أوسلو اليوم الثلاثاء وصدم عددا من الناس وابتعد بها قبل أن تلقي القبض عليه.
بعد عشرة أشهر من التلكؤ، يتحرك أخيراً ملف إعادة الانتشار في الحديدة، وبدأ تطبيقه خطوة إثر أخرى، رغم ألغام مماطلة ميليشيا الحوثي.
فاز رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بولاية ثانية الاثنين لكن حزبه الليبرالي حصل على غالبية ضئيلة في البرلمان ما سيُرغمه على الاعتماد على دعم حزب صغير للبقاء في الحكم.
تجري الترتيبات على قدم وساق داخل قصر قرطاج لمراسم أداء القسم للرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد والمقررة غداً الأربعاء.
في إطار برنامجي "التدريب من أجل التوظيف"، و"مثابرة" أعلنت شركة "مبادلة" عن توظيف أكثر من 760 مواطن إماراتي، ومن ضمنهم 12 من أصحاب الهمم للعمل لديها هذا العام.
تتواصل الاحتجاجات في لبنان اليوم الثلاثاء ولليوم السادس على التوالي، وذلك رغم مصادقة الحكومة يوم أمس على حزمة إصلاحات اقتصادية غير مسبوقة.
أطلقت شركة "فولوكوبتر" الألمانية الناشئة العاملة في مجال النقل الجوي لأول مرة نموذجها لسيارات الأجرة الجوية الحضرية في سنغافورة اليوم الثلاثاء، وسط آمال في أن تصبح الدولة المدينة أول دولة تسمح بالإطلاق التجاري لخدماتها في مطلع عام 2021 .
قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن بريطانيا تراجع القواعد التي سمحت لزوجة دبلوماسي أمريكي بمغادرة البلاد عقب تورطها في حادث تصادم مميت.
واصلت مؤشرات الأداء الاقتصادي في دبي تحسنها خلال الأسابيع الماضية وهو ما جسدته أحدث الإحصاءات حول عدد التراخيص الجديدة،
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الحرص على ترسيخ قيم المؤسس
ما إن أنهى رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري كلمته التي تابعها المتظاهرون في وسط بيروت، حتى بدأوا بالهتاف «ثورة، ثورة»
أكد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مستعد لاستخدام القوة العسكرية ضد تركيا بسبب
اعتاد قراء تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وجود إهانات أو تصريحات غير دقيقة أو أخطاء كتابية أو علامات تعجب مفرطة على حسابه.
أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية مساء أمس الاثنين، إمكانية تمديد الزيارة التجارية التي يحصل عليها الأجانب 180 يومًا.
أعلنت سفارة الدولة في بيروت وفاة المواطن أحمد علي عبدالحميد القاري العوضي أمس في أحد الفنادق في لبنان نتيجة حالته الصحية.
ستظل البنوك في لبنان مغلقة غداً الثلاثاء بعد أن اتفقت الحكومة اليوم على حزمة إصلاحات في مسعى لنزع فتيل أكبر احتجاجات مناهضة للنخبة الحاكمة تشهدها البلاد على مدار عقود.
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم وفد مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم فريق عمل مبادرة "أمنتك بلادك" التي تنفذها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالتعاون مع ديوان ولي عهد أبوظبي.
رفض رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيركو طرح اتفاق بريكست بين لندن والاتحاد الاوروبي على التصويت الاثنين، موضحا انه تم التصويت على ذلك السبت.
وقعت الحكومة السودانية والجبهة الثورية، التي تضم عدداً من الحركات المسلحة في البلاد، الاثنين، على وثيقة تنفيذ وقف الأعمال العدائية، كما وافق السودان على دخول مساعدات إنسانية لمناطق الصراع.
أصدرت سفارة الإمارات لدى سانتياغو تحذيراً للمواطنين المتواجدين في جميع المناطق التشيلية بأخذ الحيطة والحذر وتفادي أماكن المظاهرات.
أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أن مجلس الوزراء أقر اليوم الاثنين موازنة2020 بعجز 6ر0% ومن دون ضرائب جديدة.
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن دبي حققت نجاحات كبيرة في إطار
قال "المركز الوطني للأرصاد" إن زلزالا بقوة 5.1 درجات – ريختر ضرب جنوب ايران، الساعة 14:58 حسب التوقيت المحلي لدولة
أعلنت الأمانة العامة لجائزة الصحافة ممثلة بنادي دبي للصحافة، عن فتح باب التقدُّم للمشاركة في الجائزة ضمن دورتها التاسعة عشرة، ضمن فئاتها الثلاثة عشرة التي تشمل مختلف مجالات العمل الصحافي.
قال الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الاثنين إن الاحتجاجات التي تعم البلاد تعبر عن "وجع الناس" لكن من الظلم اتهام كل السياسيين بالفساد.
يبدو أن دوري الخليج العربي لكرة القدم بات بحاجة ماسّة إلى دعوة خالصة مفادها «أعصابك.. دوري الإمارات» في ضوء الأحداث العديدة والمؤثرة التي شهدتها البطولة بعد مرور 4 جولات فقط من مشوارها الطويل الممتد إلى 26 جولة!
أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أن استضافة معرض إكسبو 2020 تعد خطوة كبيرة على درب الخير ورخاء ورفعة البشرية.
قال مسؤولون بريطانيون وأمريكيون اليوم الاثنين إن مجموعة من المتسللين الروس استغلت عملية تجسس إلكتروني إيرانية لمهاجمة منظمات حكومية وصناعية في عشرات من الدول متظاهرة بأنها مجموعة من المتسللين الإيرانيين.
أطلقت أنقرة يد الفصائل المتحالفة معها في مدينة رأس العين المعروفة أيضا باسم «سري كانيه» وباتت المدينة التي كانت إلى وقت قريب ملجأ للسوريين الباحثين عن الأمان.
يبذل التحالف العربي لدعم الشرعية جهوداً كبيرة لمحاربة التنظميات الإرهابية وتجفيف منابعها والحد من نشاطها، إذ أنشأ أحزمة أمنية لحماية المدن وعمل على تسليحها وتدريبها بما يضمن قيامها بواجبها على أكمل وجه.
احتفلت الإمارات مساء اليوم بمناسبة "سنة لننطلق" إلى إكسبو 2020 دبي بفعاليات مبهرة في الإمارات السبع جسدت بعضا من ملامح ما سيشهده الحدث الأروع في العالم.
أبدى 89% من الشباب العرب الذين يشكلون 65% من سكان المنطقة العربية قلقهم من ارتفاع مستويات البطالة في بلدانهم وفقاً لإحدى نتائج استطلاع رأي الشباب العربي 2019، وكشفت عنها «أصداء بي سي دبليو» أمس ضمن جلسة خاصة نظمها صندوق النقد الدولي خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين في واشنطن.
حدد مسؤولون ومتخصصون أبرز التحديات التي تواجه أصحاب الهمم ومنها عدم كفاية الوعي المجتمعي بآليات التعامل السليم معهم،
سيطر الجيش الليبي بشكل كامل على منطقة العزيزية، جنوبي طرابلس، بعد طرد الميليشيات الإرهابية، فاتحاً الطريق إلى اقتحام
شهدت شوارع وسط بيروت ومدن أخرى من الشمال إلى الجنوب، أمس، طوفاناً بشرياً تمثّل بمئات الآلاف من الفتيات والشبان الناقمين
شهدت منطقة شرق سوريا أكبر عمليتي انسحاب، من جبهات القتال، وفيما انسحبت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من راس العين وأجلت
أُجبرت ميليشيا الحوثي الإيرانية، مساء أمس، على السماح لفريق ضباط الارتباط بالوصول إلى الموقع المحدد لتثبيت ثاني نقطة
قتل عشرة أشخاص على الأقل في قصف مدفعي تبادله الجيشان الهندي والباكستاني على الحدود بين شطري كشمير، على ما ذكر مسؤولون.
على الرغم من إعلان رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا أنه سيلغي الزيادات في أسعار النقل العام والتي كانت سببا في اندلاع شرارة الاحتجاجات، إلا أن أعمال العنف تواصلت وتسببت في سقوط 3 ضحايا.
في عملية معقدة استمرت 9 ساعات تمكن أطباء قسم جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية التكميلية بمستشفى راشد من إعادة يد مبتورة بالكامل تم إحضارها بكيس من البلاستيك مع عامل آسيوي
منذ أكثر من عامين خاطر أكثر من 740 ألف شخص من الروهينغا بحياتهم للوصول إلى الأمان حيث مشى الآلاف من الرجال والنساء والأطفال لأيام وأسابيع عبر الغابات والجبال والأنهار بهدف الوصول إلى بنغلادش
احتفلت الإمارات مساء اليوم بمناسبة "سنة لننطلق" إلى إكسبو 2020 دبي بفعاليات مبهرة في الإمارات السبع جسدت بعضا من ملامح ما سيشهده الحدث الأروع في العالم.
بات الجيش الليبي على أبواب طرابلس بعد أن أكمل، أمس، تحرير مدينة العزيزية، وأكد الجيش الليبي سيطرة قواته بشكل كامل على منطقة العزيزية، بعد طرد قوات الوفاق الوطني منها
أهابت سفارة دولة الإمارات في كولومبو بمواطني الدولة بعدم السفر إلى سريلانكا إلا في الحالات القصوى والاضطرارية.
تظاهرات لبنان المستمرة لليوم الرابع على التوالي ضد الطبقة السياسية الحاكمة، ليست كغيرها، فقد كانت مختلفة إلى حد كبير عن
نوهت السفارة الإماراتية في بيروت بأنه ومنذ بداية المظاهرات والاحتجاجات الشعبية قد تم تفعيل غرفة العمليات بالسفارة، ويديرها أعضاء البعثة بالتناوب، ومرتبطة بإدارة العمليات بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
لا تزال أرض الإمارات تدهش العالم بما تحتفظ بها في باطنها من كنوز، تشهد على أثر الإنسان في مختلف العصور على هذه الأرض، حيث عثر علماء الآثار في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي على أقدم لؤلؤة في العالم في الموقع الأثري في جزيرة مروّح قبالة سواحل أبوظبي،
انسحبت القوات الأمريكية الأحد من أكبر قواعدها العسكرية في شمال سوريا، تنفيذاً لقرار واشنطن الأخير بسحب نحو ألف جندي من تلك المنطقة.
زار مجلس تحرير "البيان" اليوم موقع إكسبو دبي 2020 بمناسبة بدء العد التنازلي للحدث الدولي وبقاء عام على انطلاقه، تأكيداً على الشراكة بين "البيان" و"إكسبو" وبناء علاقة تعاونية تخدم الحدث والترويج له على كافة وسائط "البيان" الإعلامية.
أكد مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة هواوي الصينية رين زينغفي استعداد عملاق الاتصالات والتقنية الصيني لتوقيع اتفاقية مع دولة الإمارات خاصة بتأمين استخدام الجيل الخامس..
أعلنت شيماء بن بريك المدير العام لمنطقة وسط مدينة دبي في مؤتمر صحفي صباح اليوم عن افتتاح ممر المشاهير رسميا في منطقة داون تاون دبي.
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أنه سيكون هناك "حل مطمئن" للأزمة التي يمر بها لبنان، في وقت تحول فيه مقر رئيس الحكومة سعد الحريري في بيروت إلى "خلية نحل"..
حفرت دبي اسمها عميقاً بحروف من ذهب على خارطة العالم بوصفها صانعة التميز في الإنجاز مع بصمة خاصة بالجودة والتفرد، إذ تتقن الإمارة فن تحقيق الوعود وتجسيد الطموحات واقعاً ونجاحات على الأرض لتحصد ثقة عالمية بلا حدود وتواصل مسيرة الإنجاز والنجاح التي لطالما رسمت ملامح تاريخها وحاضرها ومستقبلها، وهو ما سيتحقق مرة أخرى في إكسبو 2020 دبي.
تحتفل دولة الإمارات اليوم بإطلاق العد التنازلي لعام واحد على فعاليات إكسبو 2020 دبي، إذ ستشهد مختلف الإمارات السبع احتفاليات وعروضاً تدعو الجميع للمشاركة في هذه اللحظة الفارقة.
يتصاعد التشويق مع استعدادات الإمارات اليوم للاحتفال بإطلاق العد التنازلي لعام واحد على فعاليات إكسبو 2020 دبي، إذ ستشهد مختلف الإمارات السبع احتفاليات وعروضاً تدعو الجميع للمشاركة في هذه اللحظة الفارقة.
بعد مرور نحو 168 عاماً على انعقاد أول إكسبو في العالم، تحول هذا الحدث إلى منصة تعرض إنجازات البشرية في الإبداع والابتكار. ولم تتشكل هذه المنصّة في فترة قصيرة بل امتدت على سنوات طويلة، من أجل أن تتبلور وتؤتي أكلها وثمارها وتدخل في نسيج حياة الناس وتعطي الحلول للمشكلات الحياتية، وهذه الفترة تمتد من إكسبو لندن 1851 إلى دبي 2020،
شدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على أن الوطن هو
ازداد زخم تظاهرات لبنان، أمس، والتي استمرّت لليوم الثالث على التوالي، رغم محاولات الحكومة بالتأكيد أن ميزانية 2020
يفتتح سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي، اليوم فعاليات الدورة
أكد عبد الرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في دبي، أن استمرار تطوير أداء الموازنة العامة لدبي، خلال
بدأ مراقبون عن الشرعية وميليشيا الحوثي والأمم المتحدة الانتشار في خطوط التماس بمدينة الحديدة، تنفيذاً لخطة أُقرّت
دعت الحكومة الإنفصالية في إقليم كاتالونيا السبت الحكومة المركزية الإسبانية للدخول في "محادثات غير مشروطة"، في وقت يخشى من جولة عنف جديدة في برشلونة بعد خمسة أيام من الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين.
أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع الطلب إلى وزرائه التقدم باستقالتهم من الحكومة، بحسب صحيفة "النهار اللبنانية.
تسبب انهيار سد للمياه بإقليم كراسنويارسك بسيبيريا شرق روسيا في مقتل 15 شخصاً، حسب ما أعلنته وزارة الطوارئ الروسية السبت.
هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس السبت، بـ «سحق رؤوس» أكراد وحدات حماية الشعب في شمال شرق سوريا إذا لم ينسحبوا بحلول نهاية الهدنة المتفق عليها بين واشنطن وأنقرة بحلول ليل الثلاثاء المقبل.
خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع لندن مطالبين باستفتاء ثان على مشروع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
حدد مواطنون ومواطنات باحثون عن عمل 10 مطالب من وزارة الموارد البشرية والتوطين، متزامنة مع إعلان بدء تطبيق قرارات التوطين في شهر نوفمبر المقبل، مشيرين إلى أن تحقيق تلك المطالب يدعم تطبيقاً أمثل لتلك القرارات، لا سيما أنها جاءت نتيجة خبرتهم في المشاركة بمعارض التوظيف والأيام المفتوحة.
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه لن يتفاوض مع بروكسل من أجل تمديد موعد خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد 31 أكتوبر الجاري.
بدأ مراقبون عن الشرعية وميليشيا الحوثي وآخرون من الأمم المتحدة الانتشار في خطوط التماس بمدينة الحديدة تنفيذاً لخطة أقرت في السابق بشأن تطبيق اتفاق استوكهولم بشأن إعادة الانتشار في مدينة وموانئ الحديدة.
ارتفع ضحايا التفجير الذي استهدف مسجدا في افغانستان خلال صلاة الجمعة الى 70 قتيلا بينهم عشرات الاطفال، على ما أعلنت السلطات في ولاية ننغرهار شرق البلاد السبت.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أن الوطن ليس الحجارة والاسمنت، الوطن هم البشر ،هم أهلي..هم شعبي، ومن أراد أن يخدم الوطن فليخدم الشعب.
أنقذت القوات البحرية الليبية 148 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن ثلاثة قوارب مطاطية في البحر المتوسط.
أكد عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في دبي أن استمرار تطوير أداء الموازنة العامة لدبي خلال السنوات الخمس الماضية، يعكس حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
وقعت إمارة دبي إلى جانب 34 مدينة قيادية حول العالم على معاهدة جودة الهواء وذلك ترسيخاً لمفاهيم الاستدامة
كشفت وزارة الآثار المصرية، السبت، تفاصيل الكشف عن 30 تابوتا خشبيا، في منطقة العساسيف بالبر الغربي لمدينة الأقصر جنوب مصر.
تستعد فرنسا وإيطاليا وألمانيا لاتخاذ سلسلة من التدابير لحظر العملة المشفرة التي تستعد مجموعة فيسبوك لطرحها، في أوروبا
يواجه جيل كامل من اليمنيين مستقبلاً بلا ملامح بفعل تحريفات الميليشيا الحوثية في المناهج المدرسية، ما يحوّل آلافاً من الطلاب إلى قنابل موقوتة في معاركها.
أكدت معالي سارة الأميري، وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة، أن اختبارات مسبار الأمل وصلت إلى مراحلها الأخيرة.
نزهة نسائية في الفضاء دخلت التاريخ وتتصدرت عناوين الأخبار هذه الأيام بعد أن قامت كل من كريستينا كوتش وجيسيكا مير، رائدتا الفضاء بوكالة علوم الفضاء الأمريكية (ناسا)، بالسير في الفضاء في أول مهمة نسائية خارج مركبة في الفضاء لاستبدال وحدة طاقة معطوبة.
صنعت رائدتا الفضاء الأمريكيتان كريستينا كوتش وجيسيكا مير التاريخ يوم الجمعة عندما خرجتا من محطة الفضاء الدولية في أول سير في الفضاء نسائي بالكامل.
أعلنت وزارة الحالات الطارئة الروسية مقتل 13 شخصا على الاقل وفقدان نحو 12 آخرين الأحد في انهيار سدّ في منجم للذهب في
في إطار الدعم الإنساني والإغاثي الإماراتي المتواصل، وصلت إلى رصيف ميناء المكلا باخرة إماراتية تحمل 7200 طن من المشتقات النفطية لدعم كهرباء حضرموت، والمقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.
أدانت دولة الإمارات بشدة، حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف أحد المساجد في مدينة ننغرهار شرقي أفغانستان خلال صلاة الجمعة، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من المصلين.
حذرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مواطني الدولة من السفر إلى لبنان حتى إشعار آخر، وذلك نظراً للأحداث والتطورات الأمنية الأخيرة، ودعت سفارة الدولة في بيروت المواطنين الموجودين في لبنان بأخذ الحيطة والحذر وتفادي أماكن التظاهرات والاحتجاجات.
خرقت القوات التركية وقف إطلاق النار المعلن، وشنت قواتها هجوماً على بلدة رأس العين، وقصفت عدداً من المواقع في البلدة ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا بحسب ناطق باسم قوات سوريا الديمقراطية.
أشهرت الحكومة الانتقالية في السودان برئاسة عبدالله حمدوك سيفها لتفكيك دولة الإخوان التي ظلت متحكمة في كل مفاصل الدولة ومتغلغلة في جميع المؤسسات العامة عبر الكوادر الموالين لها دون النظر إلى كفاءاتهم لشغل المناصب بالدولة.
ناشد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس الجمعة، نواب البرلمان التصويت لصالح اتفاق بريكست السبت، طالبا منهم تخيل الشعور بالمضي قدمًا
قال شهود إن قوات الأمن اللبنانية وشرطة مكافحة الشغب طاردت متظاهرين في وسط بيروت اليوم الجمعة وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
أدانت دولة الإمارات بشدة حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف أحد المساجد في مدينة ننغرهار شرقي أفغانستان خلال صلاة الجمعة
يستفيد الشاغل لمنصب الرئاسة في تونس، وفق قوانين الجمهورية، من المزايا المادية والمالية التالية:
أكّد جيم شو نائب الرئيس العالمي لمجموعة هواوي للمستهلكين أن هاتف "هواوي مايت برو" الذي يعّد أفخر هواتف عملاق التقنية
منح رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري القوى السياسية في لبنان مهلة 72 ساعة للاتفاق على مخرج للأزمة الاقتصادية، التي تعيشها بلاده.
أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية أن شرعية واستقرار أي نظام مرتبط بأدائه.
حذرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مواطني الدولة من السفر إلى لبنان حتى إشعار آخر، وذلك نظرا للأحداث والتطورات الأمنية الأخيرة.
أعلنت السلطات المكسيكية اعتقال أحد أبناء يواكيم "ال تشابو" غوزمان، المسجون في الولايات المتحدة بتهمة الاتجار بالمخدارات، إلى جانب ثلاثة أشخاص آخرين إثر عملية اطلاق النار.
حذرت السفارة السعودية في بيروت فجر الجمعة، المواطنين السعوديين من التواجد في أماكن التظاهرات والاحتجاجات.
طلبت سفارة الكويت في لبنان اليوم الجمعة من مواطنيها الراغبين في السفر إلى لبنان الانتظار بسبب الاحتجاجات والاضطرابات التي يشهدها حاليا.
قتل 62 شخصا على الأقل وجرح العشرات في انفجار داخل مسجد خلال صلاة الجمعة في شرق أفغانستان، وفق مسؤولين.
رست على رصيف ميناء المكلا باخرة المشتقات النفطية الثالثة على التوالي و على متنها 7200 طن لتري من مادة المازوت والمقدمة من دولة الامارات العربية المتحدة دعما لقطاع الكهرباء بمحافظة حضرموت و وقوفا إلى جانب الشعب اليمني الشقيق.
اتهمت منظمة العفو الدولية الجمعة القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها بارتكاب "جرائم حرب" في هجومها ضد
ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة أن عاملين أجنبيين اثنين لقيا حتفهما اختناقا في مبنى اندلعت به النيران في ساحة رياض الصلح بوسط بيروت .
أفادت وكالة "رويترز" بأن محيط بلدة رأس العين شمال شرقي سوريا شهد قصفا صباح اليوم، وذلك بعد ساعات من إعلان الولايات
فرضت الولايات المتحدة الجمعة رسوماً جمركية إضافية على سلسلة واسعة من السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7,5 مليارات دولار، في إجراء هجومي جديد للرئيس الأميركي دونالد ترامب على الرغم من التهديدات الأوروبية باتخاذ تدابير انتقامية.
أعلن وزير التربية اللبناني أكرم شهيب إغلاق المدارس والجامعات اليوم الجمعة في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية التي عمت كافة المناطق اللبنانية.
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة،
جددت دولة الإمارات رفضها تغيير المعايير الدولية، والعدوان الإقليمي تجاه الدول العربية، مؤكدة أن العدوان التركي في سوريا لن يضيف إلا المأساة الإنسانية.
وجه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس اللجنة الوطنية العليا لعام التسامح، بإطلاق برنامج الإمارات لقيادات التسامح العالمية.
أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، خلال تقديمه إحاطة إلى مجلس الأمن من الرياض وجود مؤشرات جيدة بشأن مفاوضات جدة بشأن الوضع في جنوب اليمن.
توصلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي أمس إلى اتفاق حول «بريكست» يسمح بخروج بريطانيا من الاتحاد في 31 أكتوبر الجاري، لكن لا يزال يتعين إقراره في البرلمان البريطاني عندما يجتمع غداً.
قالت وسائل إعلام محلية أمس الخميس إن الحكومة اللبنانية سحبت رسوما على المكالمات الصوتية عبر بروتوكول الانترنت التي قررها مجلس الوزراء في وقت سابق.
وصفت المستشارة السياسية والإعلامية للرئاسة السورية، بثينة شعبان، مساء أمس الخميس، أن الاتفاق الأمريكي التركي على وقف إطلاق النار
أهابت سفارة الدولة من مواطني الإمارات المتواجدين في العاصمة اللبنانية بأخذ الحيطة والحذر وتفادي أماكن المظاهرات والاحتجاجات.
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن الاتفاق على وقف إطلاق النار في سوريا مع تركيا "نتيجة مذهلة" .
اتفقت الولايات المتحدة وتركيا اليوم الخميس على وقف اطلاق النار فى سوريا.
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك
قرر قادة الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس الموافقة على الاتفاقية الجديدة بين بروكسل ولندن بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".
أضاف جواز السفر الإماراتي نقطة إعفاء جديدة من التأشيرة المسبقة بعد أن حصل على إعفاء التأشيرة المسبقة من جمهورية كيربياتي مؤخرا.
أعلن نبيل بفون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، صباح اليوم، فوز المترشح للانتخابات الرئاسية قيس سعيد بمنصب رئيس الجمهورية بصفة نهائية بنسبة 72.71 بالمائة.
حين نفكر بالحيوانات السريعة، تخطر على بالنا الفهود أو الكلاب السلوقية لكن حين نقيس السرعة في الثانية حسب طول الجسم، نكتشف أرقاماً قياسية جديدة حققتها هذه المرة نملة الصحراء الفضية الكبرى التي بلغت سرعتها 855 ملليمتراً في الثانية.
تعهد الرئيس السوري بشار الأسد الخميس في أول تصريح له بعد الهجوم الذي تشنه تركيا منذ التاسع من الشهر الحالي في شمال شرق البلاد بالرد"بكل الوسائل المشروعة"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا).
قال مسؤولان أمنيان عراقيان إن فصائل مدعومة من إيران نشرت قناصة على أسطح البنايات في بغداد خلال أكثر الاحتجاجات المناهضة للحكومة دموية منذ سنوات.
نوهت وزارة التغير المناخي والبيئة بأنه إشارة للمقطع المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن دخول قوارب أجنبية للدولة، فإن دخول القوارب يتم وفق تصاريح من الجهات المعنية وتخضع لكافة الإجراءات اللازمة في عمليات الدخول وتداول المنتجات السمكية.
أعلن بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع.) ("بنك الإمارات دبي الوطني") اليوم بأنه يقترح زيادة رأس ماله المصدر بمبلغ يصل لغاية 758,823,529 درهم بعد أن كان 5,557,774,724 درهم ليصل إلى مبلغ لا يتجاوز6,316,598,253 درهم.
أكدت مصر أنها تتابع "ببالغ الاستياء والقلق العدوان التركي المُستمر على الأراضي السورية" ورحبت بالموقفين الأوروبي والأمريكي الرافضين له.
شهر كامل من أنشطة اليوغا والرياضة على وقع الموسيقى الحية وغيرها الكثير من فعاليات اللياقة البدنية بين أبرز معالم وسط مدينة دبي.
مع تزايد الزخم المحلي والعالمي حول إكسبو 2020 دبي، واستقطابه لاهتمام الأفراد والحكومات والشركات من مختلف أنحاء العالم، بات الحدث الأروع في العالم حديث القاصي والداني باعتباره حلماً فطموحاً فإنجازاً على أرض الواقع في 20 أكتوبر من العام المقبل،
كشف عادل شاكري مدير إدارة التخطيط وإدارة الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، رئيس لجنة تحدي دبي العالمي للمركبات ذاتية القيادة، عن عزم الهيئة تشغيل حافلات عامة ذاتية القيادة،
هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن «بناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي يجسد روح الريادة التي تتميز بها دولة الإمارات».
أكد محافظ الحديدة الحسن طاهر في تصريح خصّ به «البيان» أن خروقات الحوثي لاتفاق الحديدة وصلت إلى 11000 خرق وتسببت بمقتل 300 شخص ونزوح 30 ألف أسرة من المحافظة.
وسط انشغال العديد من الخبراء العسكريين والمحللين الاستراتيجيين في نسج التوقعات باحتمالات حدوث مواجهة بين الجيشين السوري والتركي في ظل عدوان أنقرة المستمر في الأرض السورية.
ذكرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أن اجتماع الزعماء الديمقراطيين مع الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض
لا يزال العراقيون ومع انتظارهم موجة احتجاجات واسعة جديدة، محرومين جزئياً من إمكانية الدخول لوسائل التواصل الاجتماعي، حتى بعد عودة الهدوء النسبي إلى الشارع الذي شهد احتجاجات أسفرت عن مقتل أكثر من 110 أشخاص، وجرح أكثر من 6000 آخرين.
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس خلال الأيام القادمة صحوا إلى غائم جزئيا رطبا على بعض المناطق مع احتمال تشكل ضباب صباحا .
أيد مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة اليوم "الأربعاء" مشروع قرار يندد بقرار الرئيس دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية
انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجدل الذي أثير مؤخرا بشـأن ارتداء الحجاب في بلاده، وذلك بعدما أعرب نائب برلماني يميني عن رفضه لسيدة كانت ترتدي الحجاب أثناء مرافقتها لأطفال في رحلة مدرسية.
أعلنت وسائل إعلام سعودية، اليوم الأربعاء، وفاة أكثر من 30 معتمراً وإصابة 5 آخرين إصابات متفرقة في حادث مروري بليغ.
في خطوة من شأنها قطع شوط كبير نحو طي صفحة الحرب وتحقيق السلام الشامل في السودان، أصدر المجلس السيادي مرسوماً جمهورياً، بوقف إطلاق النار في كل أرجاء البلاد
أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي أن أقوى ما يملكه الإنسان هي الفكرة بها توقد النار، او تبحر بها نحو الاستكشاف، أو توصلنا إلى الفضاء
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء إن الأكراد الذين تشن تركيا هجوما ضدهم في شمال سوريا منذ انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة، "ليسوا ملائكة".
أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مواقف المملكة الداعمة للشعب الفلسطيني وقيادته، وتقديمها كل سبل الدعم لنيل حقوقه المشروعة في بناء دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وفق الأسس المعترف بها دولياً، ومبادرة السلام العربية.
في مفاجأة جديدة كشف عالم سابق في إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، إن المؤسسة عثرت على دليل يثبت وجود الحياة على ظهر المريخ قبل نحو 40 عاما.
بعد اتفاق مع الأكراد، انتشرت قوات من الجيش السوري على خطوط تماس مع القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها في شمال
أعلنت اليوم "مجموعة الاتحاد للطيران"، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، و"مجموعة العربية للطيران"، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إبرام اتفاقية لإطلاق "العربية للطيران أبوظبي" أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة .
الكثير من المحاولات خاضها الشاباك الإسرائيلي لاستهداف الجبهة الداخلية الفلسطينية عبر إسقاط العملاء للحصول على معلومات تتعلق برجال المقاومة في الفصائل الفلسطينية
قال مسؤولان أمريكيان لرويترز إن الولايات المتحدة نفذت عملية إلكترونية سرية استهدفت إيران في أعقاب الهجوم الذي وقع في 14 سبتمبر الماضي على منشآت نفط سعودية وحملت واشنطن والرياض مسؤوليته لطهران.
بدأت الحرائق التي اجتاحت لبنان منذ يوم الاثنين بالانحسار بعدما أدت إلى مقتل شخص على الأقل وأتت على مساحات شاسعة من غابات البلاد مما دفع بيروت إلى نشر خراطيم المياه وطلب المساعدة من جيرانها.
أعلنت اليوم "مجموعة الاتحاد للطيران"، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، و"مجموعة العربية للطيران"، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إبرام اتفاقية لإطلاق "العربية للطيران أبوظبي" أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة .
افتتح المركز التجاري العالمي أبوظبي مؤخراً مركز "في إف إس جلوبال" لتقديم طلبات التأشيرات في أبوظبي، وذلك في المستوى B2 من الطابق الأرضي.
رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، بعودة صاحب السمو صباح الأحمد الصباح ، امير دولة الكويت الشقيقة ، إلى وطنه بعد رحلة علاجية ناجحة .
أجبرت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام الأربعاء على التوقف عن إلقاء خطابها حول السياسة العامة بعد اعتراضات من النواب ووسط مشهد من الفوضى في البرلمان المحلي.
سلط عدد من مواقع الإعلام العالمي والروسي الضوء على زيارة الرئيس فلاديمير بوتين لدولة الإمارات أخيراً، مسترسلةً في تفاصيل الزيارة التي خصصت جهودها لتناول عدد من القضايا التي تتراوح بين شؤون الشرق الأوسط وصولاً إلى تعزيز التعاون التجاري الثنائي.
أعلن معالي الدكتور سلطان الجابر وزير دولة رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لطاقة المستقبل اليوم عن إطلاق جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي كأول جامعة في العالم للدراسات العليا في الذكاء الاصطناعي.
سلط عدد من مواقع الإعلام العالمي والروسي الضوء على زيارة الرئيس فلاديمير بوتين لدولة الإمارات أخيراً، مسترسلةً في تفاصيل الزيارة التي خصصت جهودها لتناول عدد من القضايا التي تتراوح بين شؤون الشرق الأوسط وصولاً إلى تعزيز التعاون التجاري الثنائي.
أعلنت وكالة الأنباء الكويتية عن عودة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى الكويت بعد رحلة علاجية في الولايات المتحدة.
أعلنت مطارات أبوظبي عن الفائز بجائزة المليون درهم وذلك ختام حملة "متعة السفر تبدأ من مطار أبوظبي الدولي"، والتي استمرت خلال الفترة من يونيو ولغاية أغسطس 2019.
كشف مكتوم الكعبي مدير تنفيذي قطاع التكنولوجيا في دائرة النقل أبوظبي، عن استحداث شوارع جديدة لدخول مدينة أبوظبي والخروج منها خلال السنوات الثلاث المقبلة.
تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي للعام السادس على التوالي، فعاليات «الأسبوع الأخضر»، الحدث البيئي السنوي الذي يجمع تحت مظلته مجموعة من أكبر الفعاليات المؤثرة في المنطقة، في الفترة من 17 إلى 24 أكتوبر الجاري.
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في مطار الرئاسة،
افتتح سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، مؤتمر دبي العالمي للتنقّل ذاتي القيادة، كما كرّم سموه
اختتمت دولة الإمارات مشاركتها في اجتماع اللجنة العربية لحقوق الإنسان، الذي انطلق الاثنين واستمر يومين بمقر الأمانة
صنفت مؤسسة «ريبيوتيشن إنستيتيوت» الأمريكية، الإمارات في المركز الأول إقليمياً والــ 32 عالمياً على «مؤشر السمعة العالمي
خطوة بحثية مهمة وقفزة نوعية في تعزيز الأمن الغذائي توصل إليها باحثون في مركز خليفة للهندسة الوراثية والتقانات الحيوية
منذ تحريرها في منتصف العام 2017 على يد المقاومة المشتركة ظلت مدينة حيس التابعة لمحافظة الحديدة هدفاً لقذائف ميليشيا الحوثي الإيرانية.
أعلنت شركة ناقلات النفط الكويتية تحديث أسطولها ببناء ثماني ناقلات نفط ومنتجاته مخطط لها أن تكتمل مطلع عام 2021.
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم "الثلاثاء"، دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان.
أكدت مؤسسة دبي للمستقبل أن بطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي "فيرست جلوبال" التي تستضيفها دبي خلال الفترة من 24 حتى 27 أكتوبر الجاري في أول ظهور للحدث العالمي الضخم والأكبر من نوعه على مستوى العالم خارج الأمريكتين
غادر فخامة فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة البلاد اليوم بعد زيارة للدولة .
بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفخامة فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية.. قدمت شركة مبادلة للاستثمار " مبادلة "
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية اجتماعا ضم المسؤولين عن ملف التعاون الاقتصادي في الجانبين الإماراتي والروسي.
تعادل المنتخب السعودي أمام مضيفه منتخب فلسطين بدون اهداف، في المواجهة التي احتضنها ستاد فيصل الحسيني بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء
تهيب سفارة الإمارات في لبنان بجميع مواطني الدولة الموجودين في بيروت بأخذ الحيطة والحذر وتجنب الأماكن والمناطق التي تشهد حرائق.
تعثر منتخبنا الوطني الأول، بالخسارة أمام مستضيفه منتخب اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد تاماسات، ضمن الجولة الرابعة من تصفيات المجموعة السابعة
اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "الاثنين"، على الأكراد أن يطلبوا من إمبراطور فرنسا في القرن التاسع عشر نابليون بونابرت حمايتهم من العدوان التركي على مناطقهم شمال شرقي سوريا
في رحلة استمرت لعشر دقائق، كانت "البيان" الصحيفة العربية الأولى التي تجرب المركبة ذاتية القيادة التي عرضتها هيئة الطرق والمواصلات في دبي خلال المؤتمر العالمي للتنقل ذاتي القيادة الذي يعقد للمرة الأولى.
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة و فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الإتحادية .. مراسم تبادل إتفاقيات و مذكرات تفاهم بين دولة الإمارات العربية المتحدة و روسيا الإتحادية.
أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالعلاقات الاستراتيجية التي تربط بين الإمارات وروسيا خلال كلمته بمناسبة زيارته
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في كلمة بقصر الوطن أثناء
أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري اليوم الثلاثاء أن لا أضرار بشرية حتى الآن جراء عشرات الحرائق في مناطق مختلفة من البلاد.
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل قليل إلى الإمارات في زيارة تاريخية تعزز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
شهدت العقود الأخيرة انطلاقة قوية في التعاون بين الإمارات وروسيا بقطاع الرياضة، وهناك رؤية استراتيجية لدى صانعي القرار
فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على تركيا أمس الاثنين وطالبها بوقف التوغل العسكري في شمال شرق سوريا . وطالب
اجتاحت حرائق مهولة بعض المناطق لبنان ، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء .
يبدأ رئيس جمهورية روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، اليوم، زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، قادماً من
أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أن 33 شخصا على الأقل لقوا حتفهم جراء الإعصار "هاغيبيس"، الذي تخطط الحكومة لتصنيفه كارثة وطنية كبرى.
منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، صالح عطية سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية
قلّد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عدداً من منتسبي القوات
الشغف بعلوم الروبوت والذكاء الاصطناعي، والطموح الراسخ برفع علم الإمارات عالياً في بطولة «فيرست جلوبال» العالمية يغمران
وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة دائرة الموارد البشرية بالشارقة بدراسة
اقترب الجيش السوري، أمس، من الحدود مع تركيا واستعاد عدداً من البلدات الاستراتيجية، في تطور رأى مراقبون أنه يدفن أحلام
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الإثنين أنّ الرئيس دونالد ترامب فرض عقوبات على تركيا تشمل ثلاثة وزراء بهدف إرغام أنقرة على أن "تنهي فوراً هجومها"
قال مسؤولون أمنيون في المكسيك إن ما لايقل عن 14 من عناصر الشرطة قتلوا أمس الاثنين في هجوم شنه اشخاص يشتبه بانتمائهم لإحدى عصابات المخدرات.
أجاز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الإثنين فرض عقوبات على مسؤولين أتراك وقرّر زيادة الرسوم الجمركية على صادرات الصلب التركية
أعلن الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيّد، أن زوجته لن تحظى بلقب سيدة تونس الأولى الذي كانت تحمله زوجات الرؤساء التونسيين وبخاصة قبل العام 2011
شهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم، فعالية شراكة الطاقة السعودية الروسية، وتوقيع ميثاق التعاون وتبادل اتفاقيات بين حكومتي المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية
تهيب القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في برشلونة الإسبانية، بمواطني الإمارات أخذ الحيطة والحذر، وتفادي اماكن المظاهرات والاحتجاجات
تجري مشاورات روسية سورية على مدار يومين لحسم مصير مدينة منبج الاستراتيجية، وذلك بالتشاور مع المجلس العسكري بالمدينة (ضمن قوات سوريا الديمقراطية «قسد»)، من أجل دخول وحدات من الجيش السوري إلى المدينة
أعلنت القوات البحرية المصرية، الاثنين، أنها نجحت في إنقاذ طاقم طائرة هليكوبتر مدنية سقطت بالبحر المتوسط، وفق ما أعلنته صفحة المتحدث العسكري المصري على فيسبوك.
أعلنت الملكة إليزابيث الثانية أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أكد، الاثنين، في مطلع أسبوع مفاوضات حاسم بشأن
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاثنين أن "عقوبات صارمة" ضد تركيا يمكن أن تصدر قريباً رداً على الهجوم العسكري الذي
افتتح سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، ظهر اليوم، فعاليات "مؤتمر ومعرض دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي".
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل أن أحد النجاحات المهمة التي كلّلت مسيرة التنمية الإماراتية هو تخريج أجيال من الشباب المثقف الشغوف بالعلم والمعرفة.
ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم، اجتماع مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، والذي عقد في مقر المجلس بأبراج الإمارات.
قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم الاثنين إنه يتعين على وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أن يدينوا الهجوم التركي في سوريا..
أكد النجم العالمي في كرة القدم، الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب نادي ريال مدريد الإسباني، أنه مهما تقدمت التكنولوجيا، إلا أن "العين البشرية" تبقى الأهم لمتابعة أداء اللاعب،
حذّر الرئيس الصيني شي جينبينغ بأن أي محاولة لتقسيم الصين قد ينتج عنها "تحطيم أجساد وطحن عظام لتصبح مسحوقا"، وفق بيان لوزارة الخارجية الصينية..
حصد مركز دبي للسلع المتعددة - السلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع - جائزة "أفضل منطقة حرة في العالم للعام 2019" من مجلة "إف دي آي" التي تصدر عن صحيفة فاينانشال تايمز للعام الخامس على التوالي.
«العبث والفوضى على وسائل التواصل الاجتماعي يأكلان من منجزات تعبت آلاف فرق العمل من أجل بنائها. سمعة دولة الإمارات ليست مشاعاً لكل من يريد زيادة عدد المتابعين»..
يبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع الرئيس الروسي
بدأت وحدات من الجيش السوري، الليلة الماضية، بالتحرك باتجاه الشمال لمواجهة العدوان التركي على الأراضي السورية، وبدأ
اعتمد مجلس الوزراء سياسة تعزيز موقع دولة الإمارات كمركز عالمي لتجارة الذهب والمجوهرات والبرامج التابعة لتنفيذ السياسة،
كشف سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن: «الهيئة حصلت على أدنى سعر عالمي للمرحلة
أعلنت دائرة النقل في أبوظبي، تطبيق فترة تجريبية على نظام التعرفة المرورية بأبوظبي، بدءاً من الغد ولغاية 1 يناير 2020،
قال مصدر أمني في مديرية أمن القاهرة إن حريقاً ضخماً شب داخل كنيسة مارجرجس بمنطقة مصر القديمة القريبة من وسط القاهرة ، وتم الدفع بـ 10 سيارات اطفاء و4 سيارات اسعاف للتعامل معه.
تجّمع مواطنون في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة التونسية مساء الأحد للاحتفال بعد أن أعلن قيس سعيد فوزه بالرئاسة.
ارتفع عدد ضحايا إعصار " هاجينس" الذي ضرب 13 محافظة في المناطق الوسطى والشرقية والشمالية الشرقية من اليابان إلى 35 قتيلا و71 مفقودا و أكثر من مائة جريح معظمهم قضوا غرقا في الأنهار أو دفنوا بسبب انزلاقات في التربة.
فاز استاذ القانون الدستوري قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية في تونس متقدماً بفارق كبير على منافسه رجل الأعمال نبيل
قالت سوزان رايس، مستشارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، لشؤون الأمن القومي، إن قرار الرئيس دونالد ترامب التخلي عن الأكراد في سوريا يترتب عليه أمران سيئان.
أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي نفذتها القوات الأمنية السعودية يومي الأربعاء والخميس الماضيين لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في كافة مناطق المملكة، عن ضبط "3988685" من المخالفين في كافة مناطق المملكة
أعلن وجهاء العشائر العربية في شمال شرقي سوريا، تلبية النفير العام الذي أعلنته الإدارة الذاتية لمواجهة العملية التركية، والاستعداد لتقديم 50 ألف مقاتل لهذا الغرض.
وصفت وسائل إعلام إسرائيلية أجواء حرب أكتوبر التي اندلعت في عام 1973 بين مصر وسوريا من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، وقالت إن الإسرائيليين ظنّوا أنها ستكون نزهة لكنها كانت «جحيماً على الأرض».
قررت النيابة العامة بولاية نابل، شمال شرق تونس، إحالة زهير مخلوف أحد الفائزين في الانتخابات التشريعية الأخيرة عن دائرة نابل 2، إلى التحقيق بالمحكمة الابتدائية بنابل اليوم (الاثنين) في حالة تقديم من أجل جريمتي التحرش الجنسي والتجاهر
تحولات كثيرة أحدثتها الثورة السودانية التي أطاحت في الحادي عشر من أبريل الماضي نظام «الإخوان» الذي جثم على صدر السودان ثلاثة عقود متتالية عاشت فيها البلاد أكثر عهودها ظلاماً، ما أدى إلى انفصال جنوب السودان.
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً، وتظهر بعض السحب شرقاً ظهراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
اعتمدت اللجنة الوطنية للانتخابات أسماء الفائزين بعضوية المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الخامس اليوم (13 أكتوبر 2019)، حيث تم مناقشة التقارير الخاصة بسير العملية الانتخابية وآفاق التحسين والتطوير المستمرين
وصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى رام الله استعداداً لمواجهة نظيره الفلسطيني بعد غدٍ الثلاثاء في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأسي العالم 2022 وآسيا 2023.
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن البدء في تنفيذ مشروعات ومبادرات استراتيجية "خط دبي للحرير" يمثل انطلاقة جديدة في مضمار التنمية الاقتصادية،
كشف سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن الهيئة حصلت على أدنى سعر عالمي للمرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بقدرة 900 ميغاوات..
عشية زيارته إلى السعودية والإمارات، أدلى الرئيس فلاديمير بوتين بحديث لقناة RT وقناتي العربية وسكاي نيوز، ركز فيه على طبيعة علاقة روسيا بدول العالم العربي وجيرانها ومواقفها الدولية.
فتحنا الأسبوع الماضي ملف عدم الاستقرار في اللاعبين الأجانب وما يخلفه ذلك من هدر للمال وغياب الاستقرار الفني لأندية المحترفين تحت عنوان «الصفقات المضروبة»..
نقضت محكمة التمييز بدبي حكماً في دعوى جزائية من جرائم الشيكات، بحق أحد المتهمين سبق وأن تمت إدانته من قبل محكمة دبي
قال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة «شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية»، إحدى شركات الوساطة العقارية في الإمارات، إن هناك 3 شروط يجب توافرها لتحقيق الاستثمار العقاري الناجح، وتتضمن ضرورة تحديد الميزانية المخصصة للاستثمار أولاً،
بين ناري التجنيد القسري وألغام ميليشيا الحوثي يعيش أطفال اليمن، فضلاً عن الفقر والأوبئة التي جلبها الانقلاب الحوثي، وما
دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت عن قراره سحب القوات من شمال شرق سوريا وقال للنشطاء المسيحيين المحافظين إن الولايات المتحدة يجب أن تعطي الأولوية لحماية حدودها.
تقترع تونس في الدور الثاني من الاستحقاق الرئاسي، اليوم، في ظل إجراءات أمنية مشدّدة، وتنافس محموم بين المرشّح المستقل
باتت عشرات القرى في شرق سوريا مهجورة من السكان، مع تزايد عدد الفارين من مناطق الاشتباكات المستعرة بين قوات سوريا
أعلن وزيرا خارجية ودفاع فرنسا السبت أن بلادهما علقت صادراتها من الأسلحة إلى تركيا على ضوء هجوم أنقرة على شمالي سوريا.
تظاهر آلاف الأشخاص إلى جانب شخصيات سياسية فرنسية من اليسار السبت في عدة مدن في فرنسا دعما تنديدا بالهجوم التركي على شمال سوريا، فيما نظمت تجمعات أخرى أيضا في أوروبا.
أبلغ رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت بأن بريطانيا يساورها "قلق عميق" تجاه العملية العسكرية التركية في شمال سوريا، وحثه على إنهاء الهجوم.
ترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا الاتحادية، بعلاقات ودية طيبة، تتسم عموماً بالاستقرار والتطور، ومبنية على روح
فتحت الشرعية، منفذين يربطان وسط تعز بالمدخل الشرقي للمدينة الواقع تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، وذلك استجابة لجهود بذلها
وصل إعصار «هاغيبيس» أمس السواحل اليابانية، في الطريق إلى طوكيو، حاملاً معه أشد موجة أمطار ورياح منذ 60 عاماً أدت إلى
طالبت الإمارات تركيا وقواتها وكل القوات الأجنبية التي استباحت سوريا بالخروج منها والدفع نحو إنجاح الحل السياسي، مشددةً
ضرب الإعصار هاغيبيس مساء السبت اليابان، وخصوصا العاصمة طوكيو، متسببا بفيضانات ورياح شديدة وانزلاقات للتربة أسفرت عن قتيلين وفق حصيلة مؤقتة.
صرح مصدر مسؤول بوزارة الدفاع السعودية بأنه إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية
طالبت دولة الإمارات العربية المتحدة، تركيا وقواتها وكل القوات الأجنبية التي استباحت سوريا بالخروج منها والدفع نحو إنجاح الحل السياسي.
ضرب الإعصار هاغيبيس مساء السبت اليابان، وخصوصا العاصمة طوكيو، متسببا بفيضانات ورياح شديدة وانزلاقات للتربة أسفرت عن قتيلين وفق حصيلة مؤقتة.
أكدت المملكة العربية السعودية التزامها وحرصها على أمن وسلامة الملاحة البحرية، والتزامها بالاتفاقات والأعراف الدولية المنظمة لذلك. في غضون ذلك أعلن المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود السعودي
قال عمدة مدينة مانشستر البريطانية أندي بورنهام اليوم السبت إن تنفيذ حادث الطعن الذي خلف أربعة مصابين "مرتبط بالصحة العقلية" أكثر من ارتباطه بدوافع سياسية أو دينية.
أصبحت سنغافورة أول دولة في العالم تمنع إعلانات المشروبات الغازية والعصائر التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر وذلك بموجب قرار حكومي صارم.
كشف سير العمليات الخاصة بالعدوان التركي على شمال سوريا، اليوم، عن تمكن ميليشيات موالية للجيش التركي قطع الطريق الدولي بين الحسكة والرقة لساعات قليلة
قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم "السبت" إن بلادها حظرت تصدير الأسلحة لتركيا رداً على شن أنقرة عملية عسكرية على شمال سوريا.
قُتل 16 شخصاً وأصيب اثنان بجروح بالغة بهجوم استهدف مسجداً في شمال بوركينا فاسو، وفق ما أفادت مصادر أمنية السبت.
أدانت الجامعة العربية اليوم "السبت" العدوان التركى على سوريا، وحملت أنقرة مسؤولية تفشى الإرهاب.
تبدأ دولة الإمارات العربية المتحدة، مع عودة رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري إلى أرض الوطن، اليوم، .. مرحلة جديدة في مسيرة الريادة والتمكين في مجال الفضاء واكتشافاته العلمية.
قُتل أربعة أشخاص على الأقل بإطلاق نار وقع في ساعة مبكرة السبت في نادٍ اجتماعي خاص في نيويورك، وفق ما افادت الشرطة.
أوضح حرس الحدود السعودي اليوم السبت أن الناقلة الإيرانية "سابيتي" في البحر الأحمر تعرضت لكسر نتج عنه تسرب نفطي.
اختارت منصة التطوير الحكومي العالمية "إيه بوليتكال" (apolitical)، هدى الهاشمي مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ضمن قائمة أكثر 100 شخصية عالمية مؤثرة في مجالات الحكومة الرقمية
أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم السبت، استيلاء الجيش التركي على بلدة رأس العين شمالي سوريا، وذلك في إطار الغزو الذي تشنه أنقرة على جارتها، فيما نفت قوات سوريا الديمقراطية النبأ.
كشفت لائحة الزيارة لغرض السياحة في المملكة العربية السعودية، أن التأشيرات التي ستمنح للسائحين عند الوصول أو التأشيرات الإلكترونية، لن تقتصر على حاملي جنسية 49 دولة فقط.
عقدت اللجنة التكاملية للبيئة والإسكان - إحدى اللجان المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي الإماراتي - اجتماعها الأول بحضور
أهابت سفارة الدولة في نيودلهي مواطني الدولة الراغبين في زيارة الهند بضرورة الإفصاح عن المصوغات الذهبية التي بحوزتهم للسلطات الهندية.
صنّفت «جلوبال فاينينس» الأمريكية الإمارات في المركز السادس عالمياً على قائمة أصدرتها أخيراً بعنوان «النجوم الفائقة في استقطاب
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس الجمعة إن كيفن ماكالينان، القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي، سيستقيل من منصبه.
قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) مساء أمس الجمعة إن قوات أمريكية بالقرب من مدينة كوباني السورية تعرضت لإطلاق نار من جانب المدفعية التركية.
قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا والولايات المتحدة اتفقتا على التواصل الوثيق بشأن حملة تركيا في شمال سوريا.
هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، آبي أحمد رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا الصديقة،
يصل إلى أرض الوطن، اليوم، رائدا الفضاء هزاع المنصوري وسلطان النيادي، قادمين من العاصمة الروسية موسكو، بعد الانتهاء من الرحلة الناجحة لمحطة الفضاء الدولية، التي استمرت 8 أيام، أجرى خلالها العديد من التجارب والأبحاث.
أكّدت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون»، أمس، عزمها إرسال عدد كبير من القوات إلى السعودية، وذلك على خلفية استهداف منشآت آرامكو في الرابع عشر من سبتمبر الماضي.
نجحت القوات اليمنية المشتركة في كسر زحف واسع لميليشيا الحوثي الإيرانية باتجاه معسكر الجُب جنوب غربي مديرية قعطبة شمالي الضالع، في وقت اندلعت مواجهات عنيفة بين وحدات من القوات المشتركة ومسلحي جماعة الحوثي،
تفاقمت الأزمة الإنسانية شمال سوريا جراء الغزو التركي، وذلك بخروج مستشفيات عن الخدمة في المدن الحدودية السورية، وتشرد مئات العائلات النازحة. وبلغ عدد النازحين أكثر من 100 ألف شخص خلال يومين،
صنّفت «جلوبال فاينينس» الأمريكية الإمارات في المركز السادس عالمياً على قائمة أصدرتها أخيراً بعنوان «النجوم الفائقة في استقطاب
قال مسؤول أمريكي إن انفجارا حدث قرب موقع عسكري أمريكي في شمال سوريا أمس الجمعة، لكن لم ترد أنباء عن إصابات بين الأمريكيين.
رحب الرئيس دونالد ترامب أمس الجمعة بالاختراق الذي تحقق في حربه التجارية الطويلة مع الصين، معلنا أن الجانبين توصلا إلى اتفاق مبدئي.
قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين اليوم الجمعة إن الرئيس دونالد ترامب فوض مسؤولين أمريكيين بصياغة مسودة لعقوبات جديدة "كبيرة للغاية"
نصحت القنصلية العامة للإمارات في لوس أنجلوس مواطني الدولة المتواجدين قرب مناطق الحرائق Porter Ranch ، Granada Hills، وSylmar بأخذ الحيطة
أكّدت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون»، اليوم ، عزمها إرسال عدد كبير من القوات إلى السعودية، وذلك على خلفية الهجوم الذي وقع في الرابع عشر من سبتمبر
كشفت مديرية الجوازات بالرياض عن حصول 9 آلاف سعودية على جوازات السفر عبر نظام «أبشر» الإلكتروني
تواصل تركيا عدوانها العسكري على شمال سوريا رغم الإجماع الدولي على رفض الخطوة التركية وتهديد الكونغرس الأمريكي بفرض عقوبات قاسية، ما يظهر هشاشة الاقتصاد التركي الذي يبدو أنه لم يكن جاهزاً لمثل هذه المغامرة.
استقبلت ناسا في 2 أكتوبر الجاري عن طائرة كهربائية بالكامل، وهي X-57 Maxwel Modification II (أو Mod II) المعدلة من قبل شركة إمبيريكال سيستمز آيروسبيس.
انفجرت سيارة مفخخة الجمعة في شارع مكتظ في مدينة القامشلي ذات الغالبية الكردية في شمال شرق سوريا، متسببةً بسقوط قتلى لم يتضح عددهم.
بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ، اليوم الجمعة، لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد فوزه بجائزة نوبل للسلام.
نجا 55 شخصاً من الموت بأعجوبة، هم جميع من كانوا على متن طائرة تحطمت أثناء إقلاعها من مطار في العاصمة الكينية نيروبي.
أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة قرارا وزاريا رقم "468" لسنة 2019 بشأن تنظيم صيد الأسماك السطحية بواسطة الشباك بطريقة الحلاق "التحويط" وذلك في إطار جهودها لحماية الحياة البرية وتعزيز مخزون الثروات المائية الحية وتحقيق استدامة التنوع البيولوجي في الدولة.
هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بفوزه بجائزة "نوبل" للسلام.
تم إخلاء مركز أرنديل التجاري في مانشستر واستدعاء الشرطة بعد أنباء عن حوادث.
أعلنت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في بيان اليوم الجمعة عن مقتل 22 من عناصرها يومي الأربعاء والخميس خلال الحملة التي تشنها تركيا وحلفاؤها من مقاتلي المعارضة السورية.
حصل رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد على جائزة نوبل للسلام هذا العام، حسبما أعلنت لجنة نوبل النرويجية في أوسلو اليوم الجمعة وذلك لتحقيقه السلام مع إريتريا.
قالت أميلي دو مونشالان وزيرة الدولة الفرنسية لشؤون الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة إن قمة الاتحاد في الأسبوع المقبل ستناقش فرض عقوبات على تركيا بسبب تحركاتها في سوريا.
فقدت منذ الخميس طائرة شحن تؤمن الجانب اللوجيستي في رحلة لرئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي في شرق البلاد، بحسب بيان لهيئة الطيران المدني.
وقع انفجار في ناقلة نفط إيرانية في البحر الأحمر، الجمعة، مما أسفر عن اندلاع حريق على متنها وتسرب كميات من النفط، حسبما
أطلقت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) بنجاح يوم الخميس مهمة لاستكشاف منطقة على بعد مئات الكيلومترات فوق الأرض
تستعد اليابان لإعصار "هاجيبس" القوي اليوم الجمعة، وذلك بعد شهر من عاصفة قوية ضربت العاصمة طوكيو، مما أدى إلى تعطيل وسائل النقل وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي.
اعترافاً منه بالضوابط والقوانين التي تطبقها الدولة، قرر الاتحاد الأوروبي، أمس، رفع اسم دولة الإمارات من لائحتيه الرمادية والسوداء للملاذات الضريبية.
أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة مقتل جندي تركي وإصابة 3 آخرين، في اشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية في منطقة شرق الفرات، شمالي سوريا.
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالا هاتفيا من
يبدأ الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية يوم الثلاثاء المقبل زيارة دولة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي أن تجربة التطوير الحكومي في دبي وفي دولة الإمارات عموماً، وبفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
تتواصل الحرب العدوانية التركية على سوريا بنسختها الراهنة تحت مسمى «نبع السلام»، لكن «نبع السلام» هذا تحوّل إلى دماء سالت من المدنيين، وإلى تشريد الآلاف، وسط نفي رسمي سوري لبيانات تركية تزعم السيطرة على قرى في ريف الحسكة الشمالي.
اعترافاً منه بالضوابط والقوانين التي تطبقها الدولة، قرر الاتحاد الأوروبي، أمس، رفع اسم دولة الإمارات من لائحتيه الرمادية والسوداء للملاذات الضريبية.
قدمت دولة الإمارات 2200 سلة غذائية تزن 177.8 طناً من المساعدات الغذائية لأهالي مديرية أرياف المكلا وضواحيها في محافظة حضرموت، استفاد منها 11 ألف شخص من الأسر غير القادرة،
أعلنت دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) صباح أمس، تجديد تعاونهما ضمن مبادرة المنظمة لاستعادة المواقع التراثية والثقافية بمدينة الموصل العراقية، والتي انطلقت تحت شعار «إحياء روح الموصل».
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يأمل في أن يكون قادرا على التوسط بين تركيا وأكراد سوريا، بينما جدد تهديده بفرض عقوبات على أنقرة
استمرّ دعم دولة الإمارات وتدخّلها العاجل، عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر، لمواجهة الأمراض والأوبئة في المحافظات اليمنية المحررة.
أحبطت قوات الأمن المصرية اليوم الخميس محاولة استهداف أحد الارتكازات الأمنية بمدينة العريش بعمل انتحاري.
طلبت فرنسا الخميس عقد "اجتماع طارئ" للتحالف الدولي بقيادة واشنطن ضد تنظيم داعش وذلك غداة بدء هجوم تركي ضد الاكراد في شمال شرق سوريا.
أعلنت النرويج، العضو في حلف الأطلسي، الخميس، تعليق تصدير أي شحنات جديدة من الأسلحة إلى تركيا.
عائلة كاملة بأطفالها ونسائها على شاحنة نقل صغيرة، سيدة مسنة تحمل بين ذراعيها رضيعاً إلى جانب سيارة نقل، أطفال لم تراع براءتهم،
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالا هاتفيا من
نظرت لجنة الطعون التابعة للجنة الوطنية للانتخابات خلال اجتماعها اليوم في طلبات الطعون الـ6 التي تلقتها حول عمليات الاقتراع والفرز ونتائج القائمة الأولية
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي أن تجربة التطوير الحكومي في دبي وفي دولة الإمارات عموماً، وبفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
يُشارك أكثر من 12 ألف مسلح سوري موالون لتركيا في الخطوط الأمامية خلال العدوان الذي بدأه الجيش التركي أمس الأربعاء على شمالي سوريا.
تم اختيار إمارة رأس الخيمة عاصمة للسياحة الخليجية خلال الاجتماع الرابع لأصحاب السمو والمعالي الوزراء المسؤولين عن
قال مسؤول كردي، اليوم الخميس، إن تركيا سهّلت هروب آلاف العناصر المنتمية لتنظيم داعش الإرهابي، شمالي سوريا، حيث كانوا محتجزين في أحد السجون التي استهدفتها العملية التركيّة التي بدأت أمس بقصف جوي ومدفعي.
أفاد مصدر دبلوماسي فرنسي أن وزارة الخارجية استدعت الخميس سفير تركيا إثر العملية العسكرية التركية التي بدأت الأربعاء في شمال سوريا.
بدأت شركة الفنادق الهندية المحدودة العد العكسي لتشييد فندق «تاج» في إطار مشروع «إثراء ديرة» الواجهة البحرية الجديدة في دبي وفقاً لمصادر تحدثت لـ «البيان الاقتصادي». ويعد الفندق الجديد الرابع للشركة في دبي والثاني من نوعه في المشروع بعد فنادق ومنتجعات ويندام.
تتجه أنظار محبي الأبيض، صوب مدرجات استاد آل مكتوم عند الثامنة من مساء اليوم، من أجل متابعة منتخبنا الوطني، وهو يؤدي مباراته أمام إندونيسيا في الجولة الثالثة للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
استقطبت الشريحة الرقمية التي تزرع تحت جلد الإنسان، التي عرضتها «اتصالات» في «جيتكس» كفكرة قابلة للتطبيق في الإمارت، اهتمام زوّار المعرض، للتعرف إلى الإمكانات التي تحملها الرقائق الرقمية، التي بدأت تجد سوقاً لها في بريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان والصين.
يعود موسم الخريف بأمطاره الغزيرة، ويعود معه حنين المهجرين في الساحل الغربي إلى قراهم ومزارعهم ومراعيهم
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الولايات المتحدة ستصدر قريبا تراخيص تتيح لبعض الشركات الأمريكية توريد سلع غير حساسة لشركة هواوي الصينية في الوقت الذي يجتمع فيه مسؤولون كبار من البلدين في الأسبوع الحالي لاستئناف محادثات تجارية
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إنه سيدمر اقتصاد تركيا إذا قضى التوغل التركي في سوريا على السكان الأكراد بالمنطقة.
كشف العضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي، الجمهوري ليندسي غراهام والديمقراطي كريس فان هولن، أمس الأربعاء عن اقتراح يهدف إلى معاقبة تركيا
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن منظومة التميز الحكومي تعكس رؤية صاحب
تصدّر مشروع بدلة لتبريد أجسام العمال أثناء شهور الصيف قائمة الفائزين في نتائج مسابقة رواد القصر التي تم إعلانها في
دانت دولة الإمارات بأشد العبارات العدوان العسكري التركي على سوريا. وقال بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، إن هذا
رحّب وزير السياحة اللبناني أواديس كيدانيان بقرار الإمارات، رفع الحظر عن سفر المواطنين إلى لبنان، متوقعاً تدفقاً سياحياً
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، الأمير أندرو دوق
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إنه سيدمر اقتصاد تركيا إذا قضى التوغل التركي في سوريا على السكان الأكراد بالمنطقة.
أدان المجتع الدولي مساء الأربعاء العدوان العسكري التركي على سوريا.
دانت وزارة الخارجية المصرية الأربعاء الهجوم الذي تشنه تركيا على القوات الكردية في شمال سوريا وقالت إنه "يهدد الأمن والسلم الدوليين".
أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية للعدوان الذي يشنه الجيش التركي على مناطق شمال شرق سوريا، في تعدٍ سافر على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية.
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات العدوان العسكري التركي على سوريا.
وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، دعوة عامة لمختلف فئات المجتمع في الإمارات للمشاركة في "تحدي دبي للياقة" 2019
قال المحامي كمال بن مسعود لرويترز إن محكمة التعقيب أفرجت اليوم الأربعاء عن قطب الإعلام نبيل القروي والمرشح لانتخابات الرئاسة في تونس قبل أيام قليلة من جولة الإعادة.
شن الجيش التركي غارات جوية عنيفة على أهداف مدنية وعسكرية شمال شرق سوريا، امتدت على شريط حدودي بطول 500 كيلو متر وعمق 50 كيلو متراً.
أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، اليوم "الأربعاء"، قراراً بالإغلاق الإداري بحق المقصف التابع لمنشأة «مدرسة أي بي سي الخاصة» والواقعة في مدينة الشامخة التابعة لأبوظبي
حذرت الحكومة المصرية من أنها لن تسمح للمتظاهرين بنشر «الفوضى». وندد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي في خطاب ألقاه أمام البرلمان، الثلاثاء، بالاحتجاجات المحدودة الأخيرة، واعتبرها جزءاً من «حرب شرسة» خارجية
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق السير جون لوريمر كبير مستشاري وزارة الدفاع للشرق الأوسط في المملكة المتحدة.
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن منظومة التميز الحكومي تعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب ريس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،
قالت الشرطة الألمانية إن شخصين قتلا في إطلاق نار بمدينة هاله بشرق البلاد اليوم "الأربعاء" وإنها تبحث عن مشتبه به.
عرضت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مستجدات تطبيق "حياة" الذكي" المرتبط بالبرنامج الوطني للتبرع بالأعضاء، الذي يشكل حلاً مستداماً لعدد كبير من المرضى خاصة لمرضى القلب والفشل الرئوي وتليف الكبد والفشل الكلوي ويسهم بإعادة الأمل بالحياة.
فاقمت الأمطار الغزيرة التي سقطت على أرجاء مختلفة من البلاد، من معاناة النازحين، الذين هربوا من جحيم ميليشيا الحوثي، حيث يعيش الكثير في ملاجئ طارئة
يبدو أن المفاوضات حول بريكست تقترب من القطيعة قبل زهاء ثلاثة أسابيع من موعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي،
شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مساء أمس حفل انطلاق الدورة الـ 37 لمعرض ليبر الدولي للكتاب والتي تحل فيها الشارقة كضيف شرف، حيث أقيم في أرض المعارض وسط العاصمة الإسبانية مدريد.
أصدر محمد حمد الهاملي، وكيل دائرة الصحة في أبوظبي، تعميماً لشركات الضمان الصحي المرخص لها بالعمل في إمارة أبوظبي، طالب
افتتح دورينا منذ 3 أسابيع نسخته الـ12 في زمن الاحتراف، ورغم التطور الطفيف في مستواه الفني، إلا أنه مازال يعاني من عدة نقائص، أبرزها غياب الحضور الجماهيري في الملاعب وصفقات اللاعبين الأجانب.
انضمت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة "آبل" إلى قائمة الشركات والمنظمات الأجنبية التي تتهمها الصين بمساعدة المحتجين على سياساتها في هونج كونج.
قالت الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية مايك بومبيو حث رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي على "التحلي بأقصى درجات ضبط النفس
استعرضت محاكم دبي خدمة «الزواج الذكي» و«الإشراكات». وتندرج الخدمتان في إطار التزام المحاكم بإطلاق مبادرات داعمة لـ «استراتيجية دبي 2021 لحكومة بلا ورق».
قال أحد مساعدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن القوات التركية ستعبر مع قوات الجيش السوري الحر الحدود التركية نحو الشمال السوري بعد قليل، وفق ما نشرته سكاي نيوز.
حققت الإمارات المركز الأول عربياً و25 عالمياً، في تقرير التنافسية العالمية 2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)،
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك
أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة
سادت حالة فرح لبناني شعبي ورسمي بعد قرار الإمارات أول من أمس السماح لمواطنيها السفر إلى لبنان بعد حظر استمر ثلاث سنوات،
أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن التطورات الخطيرة والمحيطة بسوريا ما هي إلا تداعيات
فازت دبي وبإجماع غير مسبوق برئاسة الجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار «وايبا»، مُمثَّلةً بمؤسسة دبي لتنمية
تصدرت الإمارات عربياً وتقدمت مرتبتين عن العام الماضي إلى المركز 25 عالمياً، في تقرير التنافسية العالمية 2019 الصادر عن
أعلن الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريس، الإثنين، أنّ المنظّمة الدوليّة تُعاني عجزاً قدره 230 مليون دولار وأنّ احتياطاتها الماليّة قد تستنفد بحلول نهاية أكتوبر.
أعلن البيت الأبيض الأمريكي أمس الثلاثاء أنه لن يتعاون مع التحقيق الذي يجريه مجلس النواب الأمريكي والخاص باتهام الرئيس دونالد ترامب بالتقصير في أداء مهامه، واصفا التحقيق بأنه غير قانوني.
اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونيكوس أناستاسياديس رئيس جمهورية قبرص وكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء الجمهورية اليونانية في القاهرة اليوم.
ذكر مسؤول بارز "الثلاثاء"، أن حراس الحدود الأمريكيين اعتقلوا أو أوقفوا نحو مليون مهاجر لا يحملون وثائق رسمية على الحدود الجنوبية مع المكسيك خلال الأشهر الـ12 الماضية.
قدم أحد المرشحين في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية نبيل القروي، التماسا قضائيا "الثلاثاء" يطلب فيه تأجيل الانتخابات المقرر أن تجري في 13 أكتوبر الجاري، حسب ما قال أحد محاميه.
أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، ان الإمارات تمارسه ضبط النفس أمام تخرصات بعض مسؤولي الحكومة اليمنية دليل نضج وهدفه تغليب المصلحة الأكبر
انعقدت امس، الثلاثاء، قمة مصرية قبرصية، بالعاصمة المصرية، القاهرة، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره القبرصي نيكوس أناستاسيادس.
استقبلت السعودية 24 ألف زائر بتأشيرات سياحية إلكترونية منذ أن بدأت إصدار هذه التأشيرات قبل نحو عشرة أيام.
قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن التطورات الخطيرة المحيطة بسوريا ليست إلا تداعيات
يراهن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على فشل مفاوضات الخروج من الاتحاد الاوروبي وسيلجأ إلى "كثير من الأمور" لتفادي تأجيل موعد بريكست.
كشفت غرفة صناعة وتجارة دبي عن بلوغ حصة قطاع تكنولوجيا المعلومات من إجمالي الناتج المحلي للإمارات نحو 1.4% أي (21.4 مليار درهم) في 2018.
تواصل دولة الإمارات دعم قطاع التعليم في اليمن بافتتاح مدرسة جديدة في تعز لتنضم إلى خمس مدارس سبق افتتاحها مطلع سبتمبر الماضي ضمن حملة العودة إلى المدرسة التي مكنت أكثر من أربعة آلاف طالب وطالبة من العودة إلى صفوفهم الدراسية.
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس وفود أفضل خمسة مراكز حكومية في تقديم خدماتها على مستوى الدولة الفائزة ضمن تقرير التقييم الشامل عن مستوى الخدمات في 600 مركز تابع لـ 29 جهة حكومية.
أوقفت السلطات العراقية مجددا اليوم الثلاثاء خدمة الانترنت في البلاد بعد إعادتها الليلة الماضية منذ توقفها في الأول من الشهر الجاري بالتزامن مع انطلاق مظاهرات شعبية .
قال مسؤول في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) اليوم الثلاثاء إن حصة قطاع الطيران والسياحة في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة ستزيد لأكثر من مثليها في العقدين القادمين لتبلغ 128 مليار دولار.
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.
ذكر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أنه يدعو جميع الأطراف في شمال شرق سوريا إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس
أعلن مسؤول أمريكي كبير الإثنين أنّ قرار الرئيس دونالد ترامب سحب قوّات أمريكيّة متمركزة في سوريا قرب الحدود التركيّة لا يشمل سوى نحو 50 الى 100 جنديّ فقط من أفراد القوّات الخاصّة "سيتمّ نقلهم إلى قواعد أخرى" داخل سوريا.
شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوماً مباشراً على رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، قائلاً: إنها قد تكون مدانة بالخيانة
سارعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي إلى تقديم مساعدات إيوائية وغذائية طارئة للمتضررين من السيول في الحديدة وتعز.
تعهد رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي بالمزيد من الإجراءات في سبيل تهدئة الشارع الغاضب، غير أن خطواته مازالت
هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ«تدمير اقتصاد تركيا والقضاء عليه» إذا ما قامت أنقرة بأي أفعال «تتجاوز الحدود» في
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الثلاثاء، "أبلغت أردوغان بأن لا يسمح بإصابة جندي أمريكي وإلا ستكون هناك مشكلة كبيرة إذا حدث ذلك".
كشفت وزارة الخارجية السعودية عن أعداد التأشيرات السياحية التي صدرت حتى الساعة 11:30 من صباح، والتي بلغت 23715 تأشيرة
بدأت الولايات المتحدة صباح الإثنين سحب قواتها من مناطق الشريط الحدودي مع تركيا في شمال سوريا، ما يفتح الطريق أمام تنفيذ أنقرة تهديدها بشنّ هجوم ضد المقاتلين الأكراد، لطالما لوّحت به.
أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن السماح لمواطني دولة الإمارات بالسفر إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة اعتبارا من الغد.
أكد سعد الحريري رئيس الوزراء في الجمهورية اللبنانية الشقيقة متانة العلاقات اللبنانية الإماراتية التاريخية والمتجذرة، مشيدا بمواقف الإمارات قيادة وحكومة شعباً
عرضت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، اليوم مشروع الحديقة المعلقة في المؤتمر الدولي للطرق بأبوظبي وهو عبارة عن جسر جديد للمشاة، بطول 380 متراً، وارتفاع 60 متراً، ومساحة 3422 متراً مربعاً.
نفت وزارة الخارجية السعودية صلتها باتصالات هاتفية يتلاقها الجمهور في المملكة يدعي أصاحبها بأنهم يمثلون الوزارة.
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم سعد الحريري رئيس الوزراء
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي مرسوماً أميرياً بتعيين
شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اليوم بمقر الوزارة توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية و الجمعية الدولية لقادة الشرطة (IACP) بشأن افتتاح المكتب الإقليمي للجمعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أبوظبي.
بدأت الولايات المتحدة صباح الإثنين سحب قواتها من مناطق الشريط الحدودي مع تركيا في شمال سوريا، ما يفتح الطريق أمام تنفيذ أنقرة تهديدها بشنّ هجوم ضد المقاتلين الأكراد.
كشف عضو مجلس السيادة في السودان والناطق الرسمي باسم المجلس محمد الفكي سليمان عن توافق تم بشأن تسمية وتعيين رئيس القضاء والنائب العام، متوقعاً أن يتم إعلان الأسماء خلال الـ48 ساعة المقبلة.
عشية الاحتفال بعيد ميلاده ال67 الذي يصادف الإثنين، أمضى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عطلة نهاية الأسبوع في غابات سيبيريا برفقة وزير الدفاع سيرغي شويغو يتنزه وسط الطبيعة ويجمع الفطر بحسب صور نشرها الكرملين.
كشف مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن استثمارات حكومة دبي في البنية التحتية للطرق والمواصلات التي تقدر بنحو 100 مليار درهم، ساهمت في توفير 169 مليار درهم بين عامي 2006 و2018 عائداً اقتصادياً،
شهدت مناطق متفرقة في الدولة هطول أمطار تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة مصحوبة برياح على كل من دبي ورأس الخيمة والفجيرة ومدينة العين.
أكد دولة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، أن حكومة بلاده تقف ضد أي أنشطة عدائية تستهدف دول الخليج العربي.
بعد 3 جولات فقط، دخل دوري الخليج العربي لكرة القدم في الإمارات، مرحلة السبات الأول أو الحلقة الأولى من مسلسل التوقفات التي غالباً ما تقطع صلة الارتباط بين مباريات البطولة الأهم ومختلف الأطراف التي تعنيها المسابقة.
طوت تونس أمس، انتخاباتها البرلمانية لاختيار أعضاء مجلس نواب الشعب (البرلمان) للسنوات الخمس المقبلة، وبدأت الاستعداد
افتتح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، الدورة التاسعة والثلاثين من معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2019»، والدورة الرابعة من «معرض جيتكس لنجوم المستقبل»،
في عبارات تفيض رقة وعذوبة، استعاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، بقصر الشاطئ في
قال محاميان إن موكلهما وهو مسؤول بالمخابرات الأمريكية تقدم للكشف عن معلومات حول سعي الرئيس دونالد ترامب لدفع نظيره الأوكراني إلى إجراء تحقيق يتصل بمنافسه الديمقراطي المحتمل.
أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، عدم دقة الخبر المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والخاص بوصول رجل هندي يبلغ من العمر 124 عاماً
وصل رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم إلى أبوظبي في إطار زيارة عمل لدولة الإمارات العربية المتحدة.
ذكرت وزارة الداخلية العراقية، مساء اليوم الأحد، أن 104 أشخاص قتلوا وجرح أكثر من 6100 آخرين خلال الاحتجاجات في البلاد.
أعلن متظاهرون في محافظة الناصرية «ذي قار» جنوبي العراق أن محافظتهم أصبحت خالية من الأحزاب السياسية بعد إضرامهم النيران في مقارها.
عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية اليوم جلسة مباحثات رسمية مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم دولة بويكو بوريسوف رئيس وزراء جمهورية بلغاريا الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.
افتتح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي اليوم الدورة التاسعة والثلاثين من معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2019».
قرر مجلس الوزراء العراقي منح 150 الف شخص من العاطلين ممن لا يملكون القدرة على العمل منحة شهرية قدرها 175 الف دينار(150دولارا) لكل شخص ولمدة ثلاثة أشهر،بإجمالي مبلغ قدره 5.78 مليار دينار.
شهد صاحب السمو محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي
ينطلق اليوم «أسبوع جيتكس للتقنية ومعرض جيتكس لنجوم المستقبل» في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة قوية من الجهات المحلية والشركات العالمية التي تعرض أحدث الابتكارات في قطاع التكنولوجيا بالعالم.
تبدأ دواوين أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بعد إعلان القائمة النهائية للفائزين المقرر صدورها في الـ13
أظهر مسح لـ«البيان الاقتصادي» اقتراب أرباح 113 شركة مدرجة في أسواق المال المحلية من حاجز 65 مليار درهم في عام 2018، حصل
ينطلق اليوم «أسبوع جيتكس للتقنية ومعرض جيتكس لنجوم المستقبل»، وتجمع الفعاليتان التقنيتان الأكثر تأثيراً على المستوى العالمي المبتكرين العالميين في صناعة تقنية المعلومات والاتصالات، والقادة الحكوميين والمبدعين في المجال التقني وأصحاب الفكر التقدّمي،
أدخل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، السرور والفرح على
وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رسالة شكر للمعلمين صناع
توصلت الحكومة الأردنية إلى اتفاق مع نقابة المعلمين على حزمة من الإجراءات لتحسين الواقع المعيشي للمعلّمين، والارتقاء بمستوى أدائهم وضمان عودة الطلبة الى مدارسهم.
اعتمد برنامج الشيخ زايد للإسكان 522 قراراً للدعم السكني، بقيمة 410 ملايين درهم، توزعت ما بين فئة القروض السكنية والمنح
أكد صندوق النقد الدولي أن التوترات التجارية العالمية الناجمة عن الحرب التجارية المندلعة بين الولايات المتحدة الأمريكية
أعلنت إمارة أبوظبي عن نجاحها يوم 23 سبتمبر 2019 في طرح إصدار سندات سيادية متعددة الشرائح بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات
انتقد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس التحركات التركية للتنقيب عن الغاز في المياه الاقتصادية الخالصة لقبرص،
ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء مساء اليوم السبت أن دخانا انبعث من أحد أجنحة مبنى وزارة الخارجية الروسية في ساحة سمولينسكايا بموسكو.
اعتمد برنامج الشيخ زايد للإسكان 522 قراراً للدعم السكني، بقيمة 410 ملايين درهم، توزعت ما بين فئة القروض السكنية والمنح
أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات الأسماء الأولية للفائزين في المجلس الوطني الاتحادي 2019 في دورته الرابعة، وذلك بعد اختتام مراحل التصويت خارج الدولة في سفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية، والتصويت المبكر، واليوم الانتخابي الرئيسي في 5 أكتوبر 2019.
أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات اليوم السبت أسماء الفائزات في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 حيث فازت كل من:
أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات اليوم السبت النتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، وجاءت النتائج كالتالي:
قالت الشرطة ومصادر طبية اليوم السبت إن خمسة أشخاص قتلوا في اشتباكات جديدة بين المتظاهرين والشرطة في العاصمة العراقية بغداد.
زار وفد عربي ودولي دولة الإمارات اليوم للاطلاع على تجربة الدولة في تنظيم العملية الانتخابية لعام 2019، إلى جانب دراسة النموذج الناجح للتصويت الإلكتروني المتطور
أعلنت اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 عن تمديد فترة التصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي لمدة ساعة إضافية حتى الساعة التاسعة من مساء يوم السبت 5 أكتوبر 2019
أحالت النيابة العامة المصرية محافظ المنوفية السابق ، هشام عبد الباسط ورجل الأعمال أحمد سعيد إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامهما بغسل أموال بمبلغ 28 مليون جنيه.
شارك السبعيني سلطان الهلال من كبار المواطنين في اليوم الأخير للتصويت، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات تعد مسؤولية وأمانة وطنية ،
أظهرت مؤشرات الأداء للنصف الأول من العام 2019 أن تجارة دبي الخارجية غير النفطية حققت قفزة قياسية في حجمها الإجمالي بنمو في كمية البضائع بنسبة 31% ليصل وزنها خلال هذه الفترة إلى نحو 56 مليون طن مقارنةً بنحو 43 مليون طن في النصف الأول من العام 2018
أصدر معالي عبد الرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع القرار رقم (677) لسنة 2019 في شأن إجراءات وضوابط اصطحاب الأدوية المخدرة أو المراقبة مع المسافرين عند الدخول أو الخروج من الدولة.
وافق هيئة السياحة والتراث الوطني السعودية على إسكان المرأة دون محرم في مرافق الإيواء السياحي، حسبما ذكرت صحيفة " عكاظ " .
شهدت الحلقة الثانية من البرنامج التلفزيوني "تحدي القراءة العربي" مفاجأة مفرحة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، للأبطال الـ 16 المتنافسين في التصفيات النهائية من التحدي، إذ أهدى كل واحد منهم نسخة بتوقيع سموه من كتاب "قصتي"
ارتفعت حصيلة قتلى احتجاجات العراق التي انطلقت الثلاثاء إلى 73، معظمهم من المتظاهرين، بينما أصيب نحو ثلاثة آلاف بجروح، وفق ما أعلنت لجنة حقوق الإنسان النيابية السبت.
توجه الناخبون أعضاء الهيئات الانتخابية منذ الصباح الباكر إلى مراكز الاقتراع لاختيار ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي
هطلت أمطار غزيرة، فجر اليوم على مناطق الفجيرة وضواحيها والمدن المجاورة لها.
وصف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بأنه قائد يتمتع بالحكمة وبعد النظر، يحظى بحب شعبه كباراً وصغاراً، واحترام وتقدير كل العرب.
دعا نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، اليمنيين للوقوف صفاً واحداً أمام مشروع الفوضى والفتنة والدمار
ارتفع عدد القتلى خلال الاحتجاجات العنيفة المشتعلة لليوم الرابع على التوالي في مناطق مختلفة من العراق إلى أكثر من 50 أمس، وسقط معظمهم في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.
تعهدت المعارضة السورية المسلّحة المدعومة من تركيا أمس، بدعم أية عملية عبر الحدود تلوح أنقرة بشنها في شمال شرقي سوريا، فيما سقط قتلى من الجيش السوري وتنظيم داعش باشتباكات قرب مدينة دير الزور.
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنّه لا يزال غير متأكّد ما اذا كان سيتعاون مع الكونغرس في التحقيق الذي بدأه الديمقراطيون سعياً لعزله. وصرّح ترامب لصحافيين في البيت الأبيض:
أطلق ضابط يرتدي ملابس مدنية النار على متظاهر (14 عاما) الجمعة في مدينة يوين لونغ في هونغ كونغ، حيث اندلعت المظاهرات ردا على إعلان الحكومة فرض حظر طوارئ على أقنعة الوجه.
كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث سرا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين 16 مرة على الأقل منذ توليه منصبه في العام 2017.
يبدأ دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني السيد سعد الحريري زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة يوم السادس من أكتوبر الجاري تستمر يومين.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، إن الرئيس الإيراني حسن روحاني أراد مقابلته في الأمم المتحدة الشهر الماضي، لكن واشنطن رفضت.
استشهد فلسطيني اليوم الجمعة برصاصة أصابته في صدره أطلقها جنودالاحتلال الإسرائيلي خلال صدامات قرب الحدود في شمال شرق قطاع غزة، وفق ما أكد أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في القطاع.
قامت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالتخلص من أحد رموز الفضيحة التي تلاحقه بخصوص ممارسته ضغوطاً على أوكرانيا من اجل فتح تحقيق حول مزاعم فساد ضد نجل المرشح الديمقراطي للرئاسة،
هطلت اليوم أمطار متفرقة تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة على مناطق مختلفة من الدولة.
كشفت مصادر ، الجمعة، أن مصر طالبت بدخول طرف دولي رابع كوسيط في المباحثات الثلاثية مع السودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة.
كشفت مهمة هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي وعربي إلى محطة الفضاء الدولية والتي تم انجازها بنجاح تام عن 6 رسائل ملهمة
مثل فوز الإمارات بمقعد في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" للمرة الخامسة إنجازا نوعيا جديدا يجسد مكانة الدولة الرائدة ضمن اللاعبين الكبار في قطاع الطيران
نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في حسابه على انستغرام قصيدة جديدة بعنوان " طموح زايد "، قال فيها سموه:
مهنة «شق الصخر»، كما وصفها معلم الموسيقى في مخيم الزعتري، الأستاذ مهند القاسم، فالإمكانات محدودة، وتدريب الأطفال لأشهر قليلة، سيمنحهم الفرصة للتعرف إلى الآلات الموسيقية وفهم الأساسيات.
لليوم الثالث على التوالي، تلجأ قوات مكافحة الشغب العراقية، للرصاص الحي، لتفريق المتظاهرين الذين أحرقوا، أمس، الإطارات في ساحة التحرير وسط بغداد،
بلغ عدد الوظائف الجديدة، التي وفرها القطاع الخاص خلال الربع الثاني من 2019 نحو 40 ألف وظيفة «لا تشمل الوظائف في المناطق الحرة»،
عبرت المملكة العربية السعودية عن فخرها بإنجاز هزاع المنصوري، أول رائد فضاء عربي يصل إلى محطة الفضاء الدولية.
فوجئ مواطن بأن 3 من الجنسية الآسيوية على كفالته، دون أن يكون قد قام باستقدامهم أو على صلة بهم من قبل.
ترأس معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، وفد الدولة في الاجتماع الاستثنائي الرابع للجنة العسكرية العليا لرؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة بدول «التعاون» الذي عقد أمس في الرياض.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فخره بإنجاز هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، وعودته سالماً إلى الأرض، بعد رحلة استمرت 8 أيام إلى محطة الفضاء الدولية.
تقبّل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، التعازي في وفاة سهيل بن مبارك الكتبي،
قدّمت دولة الإمارات أكثر من 80 طناً من المواد الغذائية والإغاثية لسكان قرى محافظتي حضرموت ولحج، في إطار جهودها على مختلف الأصعدة التنموية والخدمية لمساعدة الأشقاء في اليمن والتخفيف من معاناتهم.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استعداد كوريا الشمالية لاستئناف المحادثات الثنائية، مرحباً بخطوات بيونغيانغ نحو التفاوض مع واشنطن.
أعلنت مصر خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية 25 قرشا للتر ليصبح 6.5 جنيه لبنزين 80، و 7.75 جنيه لبنزين 92، و 8.75 جنيه لبنزين 95.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس إن على الصين وأوكرانيا فتح تحقيق حول منافسه المحتمل للانتخابات الرئاسية المقبلة في العام 2020، الديمقراطي جو بايدن.
لا تفسير لدى السلطات العراقية، ولا القوات المسلحة، حتى الآن، لاستخدامها الرصاص الحي والتصويب المباشر في تفريق حشود متظاهرين لم يتجاوزوا المئات في بعض المناطق،
بدأت المحكمة الجزائية في الرياض، محاكمة خلية إرهابية مكونة من 45، متهمين بعدة تهم بينها اغتيال العميد كتّاب الحمادي، وتفجير مساجد في مدن أبها ونجران و الإحساء.
بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، للشعب الإماراتي الإنجاز التاريخي بوصول هزاع المنصوري سالماً للأرض بعد أول رحلة لرائد فضاء عربي لمحطة الفضاء الدولية ..
شاهد العالم عملية هبوط مركبة الفضاء "سويوز أم أس 12" التي تقل هزاع المنصوري، أول رائد فضاء عربي يزور محطة الفضاء الدولية، حيث لوحظ كيف قامت الطواقم بحمل رواد الفضاء العائدين دون السماح لهم بالسير عقب الهبوط مباشرة.
بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للشعب الإماراتي الإنجاز التاريخي بوصول هزاع المنصوري سالماً للأرض، مؤكداً اننا ماضون بعزم أبناء زايد لتحقيق طموحنا للوصول الى المريخ.
أطلقت قوات مكافحة الشغب العراقية، الرصاص الحي في الهواء مجدداً، اليوم، لتفريق عشرات المتظاهرين الذين أشعلوا إطارات في ساحة التحرير بوسط بغداد، في تحدٍ واضح لقرار حظر التجول الذي دخل حيز التنفيذ فجراً،
نعرض لكم اللحظات الأولى لخروج هزاع المنصوري من مركبة الفضاء بعد وصوله إلى الأرض بسلامة الله وحفظه .
عاد هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي إلى الأرض اليوم بعد رحلة تاريخية استمرت 8 أيام على متن محطة الفضاء الدولية.
بدأت صباح اليوم رحلة عودة رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري ورفاقه إلى الأرض، وستكون في تمام الساعة الثانية والدقيقة 58 بعد ظهر اليوم بتوقيت الإمارات،
ودع رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري محطة الفضاء الدولية صباح اليوم مع زملائه نك هايغ وألكسي أوفشينين، قبل الانطلاق إلى الأرض على متن المركبة سويوز أم أس 12.
أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي حظر التجول الكامل في بغداد اعتبارا من الخامسة صباحا يوم الخميس حتى إشعار آخر
مارس رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أمس، ضغوطاً على الأوروبيين بإعلانه عن مسودة تسوية، قُدمت على أنّها الفرصة
تجمّع آلاف المحتجين في هونغ كونغ بشكل عفوي، أمس، للتعبير عن غضبهم غداة مواجهات غير مسبوقة، أصيب خلالها متظاهر برصاص حي
بلغت المؤشرات الرئيسية في بورصة «وول ستريت» مستويات منخفضة جديدة في شهر عند الفتح أمس، لتواصل الخسائر التي تكبدتها في
انتعش النفط بعد تراجع أسعاره عدة أيام، بعد أن أظهرت بيانات للقطاع انخفاضا مفاجئا في مخزونات الخام الأمريكية، وطغت على
نفت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، وجود فساد واختلاس، في مشروع قطار الحرمين، والذي احترقت محطته الرئيسية
أصدرت منظمة التجارة العالمية حكما يسمح للولايات المتحدة بفرض رسوم على واردات من الاتحاد الأوروبي يبلغ قيمتها 7.5
أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي حظر التجول الكامل في بغداد اعتبارا من الخامسة صباحا يوم الخميس حتى إشعار آخر
أكّدت كوريا الشمالية الخميس أنّها اختبرت بنجاح "نوع جديد" من الصواريخ البالستيّة التي تُطلق من الغوّاصات، وذلك بعد أن أعربت واشنطن عن قلقها إزاء هذه الخطوة، قبل أيّام فقط من الاستئناف المزمع للمحادثات النووية المتوقفة.
تشير معلومات خاصة حصلت عليها «البيان» من مصادر مطلعة في مدينة البوكمال السورية الواقعة على الحدود مع العراق، إلى أن الجانب الإيراني نشر أكثر من 800 مقاتل من الميليشيات التابعة له على الحدود، فيما عمد إلى التمويه من خلال ارتداء هذه العناصر لزي الجيش السوري.
نفت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أن يكون قد صدر عن أي من مسؤوليها تصريح بشأن حجم الدين العام في دبي. علماً أن هذا الشأن لا يندرج ضمن اختصاص الدائرة.
تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة التعازي في وفاة سهيل بن مبارك الكتبي
امتدت التظاهرات إلى خمسة أحياء في بغداد، منها حي الزعفرانية بجنوب العاصمة، حيث أقدم المتظاهرون على حرق إطارات، كما سمع أصوات الرصاص في محيط ساحة التحرير وسط العاصمة.
انقسمت الرئاسات العراقية الثلاث حول الموقف من التظاهرات الشعبية المطالبة بمكافحة الفساد. وأبدى الرئيس العراقي، برهم صالح، ورئيس البرلمان، محمد الحلبوسي
في تمام الساعة الثانية والدقيقة 58 غدا بعد الظهر بتوقيت الإمارات، ستكون مركبة الفضاء التي تحمل رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري قد هبطت على نقطة مسطحة من سهل جيزكازجان وسط كازخستان،
استقبل مطار القاهرة الدولي طائرة طيران الإمارات العملاقة الإيرباص A380 في رحلتها المنتظمة الأولى. وأكد ذلك جاهزية
قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع سحب وتعليق تسجيل جميع الأدوية التي تحتوي على مادة الرانيتيدين «Ranitidine»
وجهت صحيفة البيان سؤالاً لرائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام في مركز محمد بن راشد للفضاء، اشار فيه المنصوري إلى أن أهم الدروس المستفادة من رحلة وصوله لمحطة الفضاء الدولية:" التصرف خلال انعدام الجاذبية. العيش في المحطة. الأعمال اليومية".
أثار الواقع الذي تعيشه الرياضة الإماراتية جملة من القضايا، ويتداولها الجميع منذ زمن، من متخصصين وخبراء رياضيين وجمهور سواء على القنوات الفضائية والصحف أو حتى عبر وسائل التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا»،
حث معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع معالي الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في جمهورية مصر العربية، آخر إنجازات ومستجدات الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي.
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، برقية تهنئة إلى شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رؤية دبي الثقافية الجديدة، إيذاناً بتدشين حراك ثقافي هو الأشمل والأكثر تنوعاً على مستوى دبي بمختلف مؤسساتها الثقافية والمعرفية والمجتمعية.
أدى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان
وسط تطورات لافتة في الوضع اليمني وصل المبعوث الدولي مارتن غريفيث إلى صنعاء، أمس، في مسعى لإقناع ميليشيا الحوثي باستحقاقات السلام
أكّد الرئيس الصيني شي جينبينغ، أمس، في خطاب ألقاه في بكين، في مستهل الاحتفالات بالذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، أنّ «ما من قوة» في العالم يمكنها أن تهزّ دعائم الأمة الصينية.
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر البحر .. جلالة توبو السادس ملك مملكة تونغا الصديقة.
رفض القضاء التونسي الثلاثاء طلب الإفراج عن المرشح للدورة الرئاسية الثانية نبيل القروي، كما أكد محاميه كمال بن مسعود لوكالة فرانس براس.
في يومه السادس على متن محطة الفضاء الدولية وضمن المهام العلمية الموكلة إليه، أجرى هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، تجربة لدراسة آليات عمل وكفاءة التدابير
تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة التعازي في وفاة سهيل بن مبارك الكتبي
أكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين أن تطبيق قرارات التوطين التي اعتمدها مؤخراً مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله سيبدأ اعتبارا من بداية شهر نوفمبر المقبل".
أدى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان
أكدت أعلى سلطة قضائية فرنسية الثلاثاء إحالة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي إلى القضاء لملاحقته في مسألة إنفاق مفرط خلال حملة الانتخابات الرئاسية
أكّد الرئيس الصيني شي جينبينغ الثلاثاء في خطاب ألقاه في بكين، في مستهل الاحتفالات بالذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، أنّ "ما من قوة" في العالم يمكنها أن تهزّ دعائم الأمة الصينية.
قتل شخص وأصيب عشرة آخرون بجروح في "حادثة عنف" وقعت داخل ثانوية مهنية في بلدة كووبيو بشرق فنلندا، بحسب ما أعلنت الشرطة الثلاثاء،
أعلنت نيوزيلندا أنه اعتبارا من اليوم الموافق الأول من أكتوبر 2019، يتعين على حاملي جوازات السفر الإماراتية الراغبين في زيارة نيوزيلندا لفترة قصيرة الحصول على تصريح سفر إلكتروني
واصلت بورصة دبي للذهب والسلع أداءها القياسي هذا العام، حيث سجلت أفضل نتائج ربع سنوية لها منذ تأسيسها مع تداول أكثر من 7.98 مليون عقد خلال الربع الثالث من عام 2019،
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رؤية دبي الثقافية
تنطلق اليوم "الثلاثاء" عملية "التصويت المبكر" لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 والتي تستمر ثلاثة أيام عبر 9 مراكز رئيسية
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن تمكين الكوادر الوطنية وتزويدها بالمهارات والخبرات اللازمة لامتلاك أدوات الثورة الصناعية الرابعة، يمثل محوراً لتوجهات دولة الإمارات وأولوية حكومية وممكناً أساسياً لصناعة المستقبل.
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، مع أنجيلا ميركل، مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية، علاقات الصداقة وأوجه التعاون بين البلدين وسبل تنميتها.
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن دبي أصبحت منصة لكبرى شركات التجارة الإلكترونية في العالم، نتيجة لاعتماد أفضل السياسات تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
أعلن الناطق باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أمس، أن ميليشيا الحوثي الإيرانية تروّج لادعاءات غير حقيقية، هدفها تضليل الرأي العام الدولي والإقليمي.
أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أنه يتفق مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في أن الهجوم على منشآت النفط التابعة لشركة «أرامكو».
بدأت اللعبة الانتخابية في الجزائر ترسم مشهداً مشابهاً للمحطات السابقة، بعودة الوجوه القديمة لقيادة المرحلة الجديدة في الجزائر
فرضت الولايات المتحدة اليوم الاثنين مجموعة جديدة من العقوبات على مسؤول روسي متهم بإدارة منظمة إلكترونية علمت على التدخل في الانتخابات الأمريكية
أصبح الجنرال مارك ميلاي (61 عاما) اليوم الاثنين رئيس هيئة الأركان الجديد للجيش الأمريكي وبات المستشار العسكري للرئيس دونالد ترامب.
أكد الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، صدور توجيهات بتشكيل لجان من عدة جهات للتحقيق في أسباب حريق محطة قطار الحرمين،
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالين هاتفيين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
أطلق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، اليوم "الرخصة التجارية الافتراضية"، وهي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة الخمسين
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم، أسرة الفقيد اللواء عبد العزيز الفغم يتقدمهم والده بداح بن عبد الله الفغم.
قلّص جواز السفر الإماراتي عدد الدول التي تحتاج إلى تأشيرة مسبقة لدخول أراضيها إلى 20 دولة فقط أو 10% من دول العالم من أصل 198 دولة منها 6 مناطق معتمدة لدى الأمم المتحدة.
رغم إلزام المصارف العاملة في الدولة بنظام للتوطين أصدره المصرف المركزي قبل نحو عامين، لكن الأرقام والنسب المعلنة فعلياً لا تزال دون المأمول بعد تسجيلها أدنى مستوياتها خلال 8 سنوات.
في إنجاز غير مسبوق، سجل رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، أول جولة تعريفية مصورة باللغة العربية لمحطة الفضاء الدولية في يومه الرابع بالفضاء، حيث شرح مكونات المحطة والأجهزة والمعدات الموجودة على متنها.
أكدت دولة الإمارات دعمها لمساعي الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص لليمن لإقناع أطراف النزاع اليمنية بالتنفيذ الكامل والفوري لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لاسيما القرار 2216 /2015/، دون شروط أو قيود مسبقة.
عوّدت الحكومة المواطنين دائماً على أن تقرن أقوالها بأفعال جريئة وسريعة على الأرض، وهو نهج اتبعته القيادة يعكس ملامستها المستمرة للقضايا والتحديات كافة التي تواجه المواطنين.
اعتمد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حزمة من 10 قرارات استراتيجية لدعم ملف التوطين، وذلك خلال اجتماع المجلس أمس في قصر الرئاسة بأبوظبي.
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس انطونيو استوريز وايت أمين عام حزب الشعب الأوروبي عضو البرلمان الأوروبي.
كشف المهندس عدنان الريس، مسؤول المحطة الأرضية في مركز محمد بن راشد للفضاء، لـ«البيان»، في جولة خاصة لأول صحيفة بداخلها، أن 15 مهندساً إماراتياً متخصصاً موزعين على المحطات الأربع في أمريكا وروسيا واليابان ودبي.
تعلن المحكمة الإدارية، اليوم، أحكام الاستئناف في الطعون المقدمة حول نتائج الدور الأول للانتخابات الرئاسية، لتعقد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات غداً مؤتمراً صحافياً للإعلان عن النتائج الرسمية النهائية.
صعدت ميليشيا الحوثي الإيرانية من خروقها في محافظة الحديدة اليمينة، في وقت شنّ تحالف دعم الشرعية في اليمن، غارات عدة على مواقع وتجمعات الميليشيا في محور كتاف شمال شرق محافظة صعدة.
أصيب العاهل المغربي محمد السادس بوعكة صحية، منعته من السفر إلى فرنسا لحضور جنازة الرئيس الفرنسي الاسبق جاك شيراك، بحسب ما أفاد الديوان الملكي اليوم الاحد.
شيَّعت جموع غفيرة جثمان اللواء بالحرس الملكي عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر تطبيق «توطين» وعبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، توفر 61 وظيفة للمواطنين بالشراكة مع عدة جهات.
قال مسؤولون اليوم الأحد إن حصيلة ضحايا الأمطار التي هطلت في شمال الهند ارتفعت إلى 120 قتيلا، حيث تم تسجيل أكثر من 50 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية فقط.
التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، صباح اليوم، سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات.
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم سعادة انطونيو استوريز وايت أمين عام حزب الشعب الأوروبي عضو البرلمان الأوروبي
من جديد، تعود الهجرة غير الشرعية باتجاه أوروبا عبر القوارب لتصنع الحدث مجدداً في الجزائر، ولكن هذه المرة لم تكن القوارب لأناس عاديين فقراء طمعاً في حياة أفضل
من محطة الفاضاءالدولية، يشارك رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري في جلسة مباشرة تبث بالفيديو مع طلاب مدارس الدولة.
كشف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي سجلت نمواً استثنائياً خلال النصف الأول من 2019.
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، جلسة لمجلس الوزراء خصصها سموه لملف التوطين الذي يمثل الأولوية الرئيسيّة في الموسم الجديد.
قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، في لقاء مع قناة فوكس نيوز الأمريكية إن إيران دائما ما كانت دولة عدائية،
صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه في مساء يوم السبت وعندما كان اللواء بالحرس الملكي عبدالعزيز بن بداح الفغم، في زيارة لصديقه..
كشف مسح أجراه «البيان الاقتصادي» على بيانات المصرف المركزي منذ بداية العام عن زيادة تاريخية في سيولة القطاع المصرفي وصلت إلى 1.645 تريليون درهم في يونيو، لكنها لا تواكب توجهات الاقتصاد والأجندة الوطنية بسبب اشتراطات المصارف التي تحول دون التوسع في عمليات التمويل.
تواصل رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، أمس، مع المحطة الأرضية بمركز محمد بن راشد للفضاء في دبي، حيث تحدث مع الفريق الأرضي لإحاطتهم بالأنشطة التي سينفذها خلال يومه الثالث على متن محطة الفضاء الدولية.
حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن دولة الإمارات العربية المتحدة تبدي اهتماماً كبيراً بتعزيز علاقاتها مع جمهورية تنزانيا الاتحادية وإقليم زنجبار وقارة أفريقيا بشكل عام، بما يحقق المصالح المشتركة للطرفين في التنمية والازدهار.
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بإعفاء 211 مواطناً من المتقاعدين..
وجّه سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، في بداية كلمة دولة الإمارات ضمن أعمال الدورة الـ«74» من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، تحية إجلال إلى رائد الفضاء الإماراتي.
أحبطت مصر محاولات التنظيم الإخواني الإرهابي وداعميه، لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، ونشر الفوضى، إذ تراص المصريون دعماً للدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستكمال ما بدأ من إصلاحات جذرية على مختلف المستويات.
أدان البيت الأبيض مساء السبت قرار قاضية اتحادية يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من تطبيق سياسة الترحيل المعجل للأشخاص الذين دخلوا الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية.
أكّد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس؛ نبيل بفون، أنّ الهيئة "أمام معضلة كبيرة بخصوص وضع المترشح للدور الثاني نبيل القروي
أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، أن الإمارات ستواصل جهودنا لإنقاذ اليمن من أزمته والتصدي لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران وغيرها من التنظيمات الإرهابية.
قالت دائرة الصحة ـ الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي إن عدد وفيات أمراض الجهاز الدوري «القلب والأوعية الدموية» في الإمارة بلغت 1220 حالة وفاة في العام الماضي.
ذكرت «ترافيل بالس» الأمريكية، أن السياحة في دبي تشهد ازدهاراً متصاعداً، وأنها تعتبر لوحة جميلة وعلامة مضيئة وشهيرة على «إنستغرام».
تداولت حسابات المعارضة الإيرانية، مقطع فيديو يوضح لحظة منع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، من التحرك خارج المنطقة المحددة له بالقرب من مبنى الأمم المتحدة.
قال مسؤول اليوم "السبت" إن نحو 50 شخصاً لقوا حتفهم خلال 24 ساعة نتيجة هطول أمطار غزيرة في ولاية أوتار براديش بشمال الهند.
حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومعالي الدكتور علي محمد شين رئيس إقليم زنجبار بجمهورية تنزانيا الاتحادية توقيع اتفاقية تعاون
تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بإعفاء 211 مواطنا من سداد مستحقات القروض السكنية في أبوظبي، بقيمة إجمالية بلغت 208 ملايين درهم، بهدف توفير الحياة الكريمة وتحقيق الاستقرار الأسري للمواطنين.
أعلنت السلطات الكورية الجنوبية أن انفجاراً هائلاً على ناقلة نفط في مرفأ كوري جنوبي أدى السبت إلى حريق انتقل إلى سفينة مجاورة وتسبب بجرح 12 بحارا.
غيرت الطائرة التي كانت تقل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان مسارها لتهبط اضطراريا في نيويورك بعد تعرضها أمس الجمعة لخلل فني، وهو في طريق عودته إلى بلاده بعد المشاركة في أعمال الجمعية العامة للامم المتحدة الاسبوع الماضي.
أعلنت دولة الإمارات عن تقديم مساهمات مالية قيمتها 15 مليون دولار أمريكي سيتم تخصيصها لدعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة ، على مدى الثلاث سنوات المقبلة وذلك في إطار التزام الدولة بمواصلة دعمها للهيئة. جاء هذا الإعلان على هامش انعقاد اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اتصالاً مع هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي.
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي، ومحسن الحكيم، نائب الرئيس.
شاركت الإمارات في سلسلة لقاءات على هامش الدورة الـ «74» للجمعية العامة للأمم المتحدة، تمحورت حول بحث أفضل السبل لحل الأزمات العربية.
نفذت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، ضربات عسكرية ناجحة وبدقة عالية، استهدفت مواقع تجمعات لميليشيا الحوثي الانقلابية في صعدة وحجة وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية.
رفض مجلس النواب الأمريكي، أمس، مشروع قانون جمهوري يمنع التحقيق الرسمي الخاص، ببدء إجراءات مساءلة الرئيس دونالد ترامب تمهيداً لعزله.
على خلفية فضيحة مكالمة الرئيس الأمريكي ترامب مع الرئيس الأوكراني قبل عدة أشهر وتبادل خلالها مطالب يقال أنها تضر بالأمن القومي الأمريكي طالب الديمقراطيون بالكونغرس وزير الخارجية مايك بومبيو بتقديم المستندات الخاصة بالقضية.
بدأ رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري يومه الثاني على متن محطة الفضاء الدولية بالتواصل مع فريق العمل المتواجد في المحطات الأرضية في موسكو ودبي وهيوستن وتحدث مع الفريق الأرضي و أبلغهم بجدوله اليومي.
قضى 52 شخصا على الأقل في انهيار منجم للذهب في شمال تشاد هذا الأسبوع، بحسب ما أعلن الجمعة مصدر حكومي، فيما لا يزال البحث عن مفقودين جاريا.
أعلن الجيش المصري اليوم الجمعة مقتل 118 إرهابياً خلال مواجهات في شمال ووسط سيناء .
سيّر عشرات آلاف المصريين، تظاهرات حاشدة مؤيّدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، في وجه دعوات التخريب وبث الفوضى التي روّج لها أنصار جماعة الإخوان الإرهابية.
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .. عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي و محسن الحكيم نائب الرئيس.
أفادت وكالة الأنباء الجزائرية، أن قاضي التحقيق بمحكمة الوادي، أمر بإيداع ممرضة كوبية الحبس المؤقت في حادثة وفاة 8 رضع حديثي الولادة بدار الولادة بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة "الأم والطفل".
قصة مأساوية يعيشها الشاب الفلسطيني علي الحيلة من غزة في حياته، مناجياً ومناشداً كل الأطراف للتدخل من أجل لقاء والدته
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه رفض طلب إيران رفع العقوبات مقابل إجراء محادثات.
قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله النعيمة علي بن سويلم الكتبي .
أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أول جلسة بث مباشر مع أول رائد فضاء
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة أن مصر بلد قوى بالمصريين والإعلام له دور قوي في توعية الشعب.
اختتمت الإمارات العربية المتحدة يومها الرابع من المشاركة في الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بجولة من الاجتماعات الرئيسية مع الشركاء والمنظمات الدولية.
أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن ارتياحها إزاء تشكيل الحكومة السودانية الجديدة، مؤكدة أن التحديات التي يواجهها السودان تقتضي التركيز على الاحتياجات العاجلة.
هنأ معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير الخارجية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، على كلمة بلاده التي ألقاها اليوم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
حمل وزير الخارجية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، إيران مسؤولية الهجمات على منشآت المملكة النفطية هذا الشهر في بقيق وخريص.
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، حزمة من التشريعات والقوانين، التي تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع المستثمرين في قطاعات العقار والسياحة والطيران والتدريب.
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية في وفاة جاك شيراك.
تقدّم دولة الإمارات للعالم رسائل متنوعة للتسامح والتعايش والتقدم البشري والأخوة الإنسانية، في وقت يمثل حضورها اللافت في الأمم المتحدة ومشاركتها الفاعلة في غير فعالية على هامش الاجتماعات الحالية للجمعية العامة، بالتزامن مع وصول هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي وعربي إلى محطة الفضاء الدولية، مؤشّراً على هذا الدور الإماراتي المتنامي،
أحبطت الدفاعات الجوية لقوات الشرعية، هجوماً بطائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي، واستهدف عرضاً عسكرياً لقوات الجيش في منطقة العبر على حدود محافظة حضرموت مع محافظة مأرب.
أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن واشنطن ستزيد العقوبات على إيران إذا واصلت اعتداءاتها في المنطقة، مشيراً إلى أن الهجمات على شركة أرامكو، التي تتحمل مسؤوليتها إيران، لن تمر دون رد.
استضافت قمة العمل المناخي في مقر الأمم المتحدة، التي عقدت مؤخراً – ضمن حضور كثيف لناشطي العمل المناخي من أوساط الشباب حول العالم – الناشطة السويدية الشابة ومرشحة جائزة نوبل للسلام غريتا ثونبرغ.
بدأ هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، في تنفيذ المهام العلمية المقررة على متن محطة الفضاء الدولية؛ وذلك عقب وصوله بسلام إلى المحطة الدولية الساعة الثانية
ينطلق البرنامج التلفزيوني التثقيفي الجديد "تحدي القراءة العربي" مساء الجمعة 27 سبتمبر الجاري، وسيكون ملايين المشاهدين على موعد في التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات (الثامنة بتوقيت مكة المكرمة) مع أولى حلقات البرنامج التثقيفي التشويقي الأول من نوعه عالمياً على شاشة MBC1.
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تراقب برنامج إيران النووي، الخميس، إن طهران وسعت نطاق تخصيب اليورانيوم في انتهاك جديد للاتفاق الدولي.
أعلنت شركة الاتحاد العقارية، أن مجلس إدارتها المنعقد بالتمرير أجل النظر في استقالة ناصر بطي عمير بن يوسف المهيري رئيس مجلس الإدارة.
أكدت الولايات المتحدة أن قوات الرئيس السوري بشار الاسد استخدمت اسلحة كيميائية في مايو، بحسب ما صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الخميس، متوعدا بالرد.
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية إلى الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية في وفاة جاك شيراك.
زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم خلف بن أحمد العتيبة في منزله بمنطقة البطين في أبوظبي.
حققت دولة الامارات العربية المتحدة المركز الأول عربياً و12 عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2019
غيب الموت اليوم الخميس الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، عن عمر يناهز 86 عاما، بعد مسيرة سياسية حافلة تولى فيها رئاسة الجمهورية طيلة ولايتين امتدت من 1995 إلى 2007.
بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، تمت إزاحة الستار عن شخصيات إكسبو 2020 دبي.
سارعت صحف ومواقع أجنبية للإضاءة على «المهمة الحلم» التي توجت ببريقها صعود أول رحالة ورائد فضاء إماراتي للفضاء الخارجي ليكون وساماً وعلامة فارقة للإمارات والعالم العربي بالوصول لمحطة الفضاء الدولية.
كشف النقاب عن أكبر حجر ألماس مصقول في العالم خلال مؤتمر دبي للألماس بعيار يزيد عن 313 قيراطاً
تفاعل مستخدو تويتر حول العالم بشكل واسع مع انطلاق هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، إلى الفضاء في الفترة ما بين قبل إطلاق الصاروخ بـ 6 ساعات وبعد 3 ساعات من وصوله إلى المحطة الدولية.
تفتح العاصمة أبوظبي مكبرات الصوت الساعة 11:30 صباح اليوم لبث رسالة تهنئة بمناسبة وصول هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إمارتي إلى محطة الفضاء الدولية.
أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، عن التحام مركبة "سويوز إم. أس 15"، وعلى متنها رائد الفضاء الإماراتي، هزاع المنصوري، بمحطة الفضاء الدولية؛
أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
في إنجاز تاريخي استثنائي، وصلت مركبة الفضاء الروسية «سويوز إم إس 15»، التي تحمل على متنها هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، بنجاح إلى محطة الفضاء الدولية.
تابع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء، من غرفة المراقبة في مركز محمد بن راشد للفضاء نجاح عملية إطلاق مركبة الفضاء الروسية «سويوز إم إس 15».
أكد رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري الوصول بسلام إلى محطة الفضاء الدولية، وأرسل المنصوري رسالة صوتية من المركبة «سويوز إم إس 15» إلى غرفة التحكم في مركز محمد بن راشد للفضاء.
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأربعاء إن الولايات المتحدة تريد حلا سلميا للتوتر مع إيران لكن الكرة في ملعب طهران.
اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة (161) وظيفة شملت (75) وظيفة للرجال و(86) للنساء في مختلف مدن ومناطق الإمارة.
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم 30 لسنة 2019 بتشكيل مجلس إدارة "مُؤسّسة دبي للاستثمارات الحُكوميّة"
في إنجاز تاريخي جديد انطلق هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي بـ"طموح زايد" في رحلته التاريخية إلى محطة الفضاء الدولية
دخلت مركبة الفضاء سويوز"ام اس-15"، التي تضم رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، المدار وتوجهت إلى محطة الفضاء الدولية.
التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي" رعاه الله" أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
نقدم لكم تغطية حية ومباشرة لحدث انطلاق أول رائد فضاء إماراتي إلى الفضاء ... تابعوما
تستضيف إمارة رأس الخيمة العرض العسكري "حصن الاتحاد 6 " الذي تنظمه القوات المسلحة خلال شهر نوفمبر المقبل، برعايةصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.
من خلف زجاج حاجب، تمكنت وسائل الإعلام من كل دول العالم من الالتقاء للمرة الأخيرة برواد الفضاء الإماراتيين والأمريكيين
اختتمت أول من أمس عمليات التصويت خارج الدولة التي شهدتها مقار السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية لدولة الإمارات
أكدت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، أن الاجتماع الرابع لرؤساء برلمانات دول أوراسيا
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن تحسين حياة الناس
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، وفد متحف اللوفر -
أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم الثلاثاء، إن المملكة لن تستثني أي خيار للرد على إيران من خلال التشاور مع الحلفاء.
أصدرت بلدية دبي بياناً تفصيلياً عن التسمم الغذائي الذي أدى لإصابة 15 شخصاً جراء تناولهم وجبة بأحد المطاعم بدبي وكانت تلك الوجبة قد احتوت على صلصة هولانديز التي تستخدم في تحضيرها البيض النيئ .
قال العالم المصري الدكتور فاروق الباز، رئيس مركز الاستشعار عن بعد في جامعة بوسطن الأمريكية عضو اللجنة الاستشارية لوكالة الإمارات للفضاء
عقد الطاقمان الرئيس والبديل لمهمة الانطلاق الى محطة الفضاء الدولية، اليوم الثلاثاء، مؤتمراً صحفياً، خلف عازل زجاجي، في ظهور إعلامي،
أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن عدم الالتزام بتثبيت ملصق سالك في المكان المخصص له يعرّض المتعامل لتأخر خصم قيمة رحلات العبور، عبر بوابات سالك في وقتها وبشكل مباشر،
وافقت لجنة الدولة الروسية لإجراء اختبارات الطيران لأنظمة الفضاء المأهولة على أعضاء الطواقم الرئيسية والاحتياطي للمركبة الفضائية المأهولة Soyuz MS-15.
اتهم الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الجزائري اليوم الثلاثاء مسؤولين كباراً بـ"التآمر مع الأعداء ضد الوطن"،
قضت المحكمة العليا البريطانية الثلاثاء بعدم قانونية تعليق أعمال البرلمان في الفترة التي تسبق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن مكانة دولة الإمارات
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم وفد متحف اللوفر ـ أبوظبي يرافقهم محمد خليفة المبارك
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أن تحسين حياة الناس، وضمان فرص مستقبلية أفضل للأجيال القادمة، يتطلب تطوير وتحديث مفاهيم وأدوات العمل الحكومي ومتابعة نتائجه.
تتكئ إسرائيل في استهدافاتها العدوانية للفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، على صمت دولي يصل حد التواطؤ من جانب بعض الدول، لكن سياسة الأمر الواقع هذه لن تغيّر شيئاً من رسوخ الحقوق الفلسطينية، مثلما أكد مندوب السعودية في مجلس حقوق الإنسان بجنيف،
ذكرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية يوم الاثنين أن كل دولة على حدة ستقرر ما إذا كانت ستنهي تعليق استخدام الطائرات "737 ماكس" التي تنتجها شركة بوينج، وذلك بعد ستة أشهر من ذلك التعليق الذي جاء عقب حادثين مميتين.
استقطبت سندات قياسية بالدولار الأمريكي ذات سعر فائدة ثابت لآجال خمس سنوات وعشر و30 عاماً طرحتها حكومة أبوظبي في الأسواق الدولية، أمس، إقبالاً عالمياً وسجلت طلبات اكتتاب بأكثر من 19 مليار دولار (70 مليار درهم) في شهادة ثقة عالمية باقتصاد الإمارة.
أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، «تحدي
ساعات قليلة ويسجل التاريخ الإماراتي نجاحاً آخر لـ«عيال زايد» يحمل أحلام مؤسسيها وقادتها وشعبها إلى عالم الفضاء الحقيقي
رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساعي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران في النزاع
أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أن السودان ليس كسائر بلدان العالم،
أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً مع
قال المبعوث الأمريكي الخاص بإيران هوك، إن واشنطن تسعى لمفاوضات شاملة مع إيران تشمل تطوير الصواريخ ودعم الإرهاب. وأكد
سقط صاروخ كاتيوشا منتصف ليل الاثنين الثلاثاء قرب السفارة الأمريكية في بغداد بحسب ما أفاد مصدر أمني فيما أشارت القوات الأمنية العراقية إلى قذيفتي هاون.
أكد ناشطون سوريون من مدينة البوكمال الحدودية أن الحرس الثوري الإيراني بدأ بإعادة بناء المقار التي دمرتها طائرات مجهولة المصدر الأسبوع الماضي في المدينة الواقعة على الحدود السورية العراقية
أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالا هاتفيا مع أول رائدي فضاء إماراتيين هزاع المنصوري وسلطان النيادي ..
نفت الاتحاد العقارية ما تم تداوله في بعض شبكات التواصل الاجتماعي بخصوص أعمال الشركة ومجلس إدارتها والتي تؤثر سلباً على التداولات
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ..أبطال منتخب الجوجيتسو المتوجين
أكد تركي بن عبدالله الدخيل سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة أن العلاقة السعودية الإماراتية تجسيد حقيقي للهرم الراسخ الذي يعكس وحدة الرؤى
عتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي خطة عمل إمارة دبي للتوطين، تنفيذاً للأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات في الارتقاء بنسب التوطين في كافة القطاعات
يومان فقط تفصل دولة الإمارات عن تدشين مهمتها التاريخية إلى محطة الفضاء الدولية لتسطر قصة نجاح جديدة في مسيرتها وتبعث رسائل طموح وأمل عبر شباب
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالا هاتفيا من جوكو ويدودو
أكد المركز الوطني للأرصاد أنه لا تأثير مباشرا للعاصفة المدارية "هيكا" على الدولة خلال الأيام الثلاثة المقبلة.
أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله ،اليوم، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.
جرى إخلاء محطة قطار بمطار مانشستر البريطاني اليوم الاثنين، كما تم إلقاء القبض على شخص، وذلك بعد الاشتباه بوجود" طرد مشبوه".
افتتحت الإمارات العربية المتحدة أعمالها في الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بتجديد التزامها للمشاركة في المناقشات متعددة الأطراف والدعوة للاستقرار الإقليمي.
شهد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إعادة تسمية شارع المرسى (سابقاً) باسم "شارع الملك سلمان..
أكد رائد الفضاء البديل سلطان سيف مفتاح حمد النيادي أنه وزميله رائد الفضاء هزاع المنصوري مستعدان وجاهزان لإتمام المهمة التاريخية «طموح زايد» يوم الأربعاء المقبل نحو محطة الفضاء الدولية.
افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة «مؤتمر أمن الطيران
مع خيوط الشمس الأولى، وفي ظل درجة حرارة وصلت إلى سبعة، كانت الحماسة تدفئ قلوب المئات من الصحافيين والسواح الذين توافدوا من دول العالم الى هذه النقطة النائية من صحراء بيكونور والتي تبعد مسافة ساعتين عن الطريق الرئيسي.
أعلنت شركة توماس كوك البريطانية للسياحة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين أنها تقدمت بطلب للتصفية الإجبارية إلى المحكمة العليا في المملكة المتحدة.
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
أكد رائد الفضاء البديل سلطان سيف مفتاح حمد النيادي أنه وزميله رائد الفضاء هزاع المنصوري مستعدان وجاهزان لإتمام المهمة التاريخية «طموح زايد» يوم الأربعاء المقبل نحو محطة الفضاء الدولية.
انطلقت أمس عمليات التصويت خارج الدولة في سفارات دولة الإمارات ومقار بعثاتها الدبلوماسية حول العالم، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، حيث باشر مواطنو الدولة من أعضاء الهيئات الانتخابية.
نظمت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، أمس، حفلاً لتسليم رخص دور العبادة لغير المسلمين، والقائمة في أبوظبي، والبالغ عددها 18، كما شهد الحفل الإعلان عن تسجيل قيد 5 دور عبادة أخرى.
استبعدت كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة خيار الحرب على خلفية الأحداث الأخيرة في المنطقة والهجمات على
أعلن وزير الخارجيّة الفرنسي جان-إيف لودريان الأحد أنّه سيترأس مع نظيره الإيطالي اجتماعاً مخصّصاً لليبيا في الأمم المتّحدة الخميس، بهدف الدّفع نحو تنظيم مؤتمر دولي لإخراج البلاد من النزاع الدموي.
ناشد " المركز الوطني للأرصاد " مستخدمي الطرق و قائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر و اتباع إرشادات المرور بسبب وجود فرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية.
يزخر إكسبو 2020 دبي بمجموعة من الإبداعات الهندسية غير المسبوقة في العالم، وخاصة تلك المرتبطة بالاستدامة، وتشكل «أشجار الطاقة» المحيطة بجناح الاستدامة أحد هذه الابتكارات النوعية.
استعرض المجلس الوزاري للتنمية خلال اجتماعه الذي عقد صباح اليوم في وزارة شؤون الرسائة بأبوظبي برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة مقترح حوكمة التعهيد في الحكومة الاتحادية إلى جانب عدد من القرارات والمبادرات والتقارير في الشأن الحكومي وتطوير أداء المؤسسات في مختلف القطاعات في الحكومة الاتحادية.
دعت اليونيسف، الاحد، القائمين على مواقع التواصل الاجتماعي ازالة فيديو يظهر فيه تعنيف طفلة
أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية، الأحد، ارتفاع عدد الأشخاص الذين سحبوا استمارات الترشح للاستحقاق
فتحت سفارة الدولة لدى جمهورية مصر العربية الشقيقة أبوابها منذ صباح الأحد أمام مواطني الدولة المتواجدين في الأراضي المصرية من أجل المشاركة في التصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والتي تستمر يومين في مقار السفارة من الساعة العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساءً بالتوقيت المحلي للقاهرة.
حذرت اللجنة الوطنية للانتخابات جميع المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2019 من استخدام اسم القبلية و العائلة بأي شكل من الأشكال في الحملات الدعائية الخاصة بهم ضمن سعيهم لحث الناخبين للتصويت لهم.
أعلن متحدث باسم طيران الإمارات أنه نه تم اليوم (الأحد 22 سبتمبر 2019) إغلاق مطار دبي الدولي من الساعة 12:36 إلى الساعة 12:51 بعد الظهر
هنأ القمر الاصطناعي «خليفة سات»، الشعب السعودي على طريقته الخاصة، بمناسبة احتفالات اليوم الوطني الـ89؛ وذلك بالتقاط صورة فضائية عالية الوضوح، لبرج مركز المملكة. تبلغ دقة الصورة 70 سم وهي مأخوذة من زاوية إمالة 6 درجات.
تتجه الأنظار غداً، الاثنين، صوب المحكمة العسكرية بالبليدة، التي ستعرف أطوار محاكمة سابقة من نوعها في تاريخ القضاء الجزائري.
ضمن رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي،
بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين..
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ..
وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، دعوة للكفاءات القيادية أصحاب المهارات «الاستثنائية» بالانضمام إلى الدفعة الثالثة من برنامج «القيادات المؤثرة» بمركز محمد بن راشد لإعداد القادة.
تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية الشقيقة، في احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ 89، الذي يوافق 23 سبتمبر الجاري، وذلك تأكيداً على متانة العلاقات الأخوية والروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين.
دعا معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، إلى إعادة توحيد الصفوف ضد الحوثي، بعد أن تأكد خطره على المشهد الداخلي اليمني وعلى الاستقرار الإقليمي.
كشف ناشطون سوريون لـ«البيان» أن تظاهرات دير الزور الرافضة للوجود الإيراني انفجرت بسبب محاولات لنشر التشيّع، في وقت لوّحت تركيا بعملية برية داخل سوريا لفرض «المنطقة الآمنة».
وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إرسال قوات أمريكية، لتعزيز دفاعات السعودية الجوية والصاروخية، بعد أكبر هجمات على الإطلاق تعرضت لها منشأتا نفط بالمملكة العربية السعودية، والتي حمّلت واشنطن إيران مسؤوليتها.
أعلن الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للعلوم الفلكية والجيوفيزيقية، وقوع زلزال على بعد 63 كم شرقي القاهرة.
تواصل دولة الإمارات جهودها الإنسانية والتنموية لدعم المحافظات اليمنية المحررة، بهدف التخفيف من معاناة اليمنيين ومساندتهم لتجاوز تبعات الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي.
أطلقت الشرطة في هونغ كونغ الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق محتجين يطالبون بالديمقراطية نظموا مسيرة رغم الحر الشديد اليوم السبت.
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى السير كولفيل ينغ، حاكم عام بليز، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
أفادت صحيفة "اليوم التالي" السودانية، بأن الجهات الأمنية المشرفة على اعتقال قادة النظام السابق، قد أزالت شاشة التلفزيون من الزنزانة المخصصة للرئيس المعزول عمر البشير في القسم الشرقي من سجن كوبر.
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن مقطع الفيديو الذي يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول إنهاء خدمات المواطن في حال تغيبه عن العمل هو مقطع قديم ومجتزأ.
أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية أنه لا بد من إعادة توحيد الصفوف ضد الحوثي بعد أن تأكد خطره على المشهد الداخلي وعلى الاستقرار الإقليمي.
أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، السبت، في مؤتمر صحافي، أن الهجوم على أرامكو عمل إجرامي تتحمل مسؤوليته إيران.
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن نتائج تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي خلال العام 2019 تواصل تحقيق معدلات نمو متميزة لتضع الإمارة بين أفضل ثلاثة مدن للاستثمار عالمياً
وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، دعوة استهدف من خلالها الكفاءات القيادية أصحاب المهارات "الاستثنائية" كما سماها سموه.
أعلنت طيران الإمارات عن تحقيق ريادة تكنولوجية جديدة، إذ أصبحت أول ناقلة جوية خارج الولايات المتحدة تنال موافقة وكالة حماية الحدود الأميركية لاستخدام القياسات البيومترية في الصعود إلى الطائرات.
طردت خطوط "أمريكان آيرلاينز" الجوية ألغت رجلين مسلمين من على متن إحدى طائرتها لأن طاقم الرحلة "لم يشعر بالراحة" ، وفقا لما ذكرته " سكاي نيوز " عربية .
لم يحتمل رفيق الدرب ممارسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وانفراده بقرارات البلاد، رغم التعهد والوعد بعدم الدخول في انتقادات علنية لا تليق برفاق الحزب، إلا أن أحمد داوود أوغلو الملقب بـ«العثماني الصغير» لم يطق ما آلت إليه البلاد.
اختتمت الصين وأمريكا في واشنطن أمس الجمعة مناقشات جاءت في إطار التحضير لمحادثات تجارية مقررة بين الجانبين أكتوبر المقبل. ووصفت وسائل الإعلام الصينية الرسمية الاجتماعات بأنها "بناءة".
خرج ملايين الشبان إلى شوارع المدن في أنحاء العالم اليوم الجمعة لمطالبة الزعماء السياسيين المجتمعين في قمة الأمم المتحدة عن المناخ باتخاذ خطوات عاجلة لوقف آثار التغيرات المناخية
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة تشديد العقوبات على إيران لتُصبح "العقوبات الأقسى على الإطلاق" ضد دولة، مدافعاً في الوقت نفسه عن "ضبط النفس" العسكري الذي تحلّت به واشنطن بعد الهجمات التي استهدفت السعوديّة.
حضّت دولة الإمارات، قطر على وضع حد لبرامج وخطاب التحريض على الكراهية في وسائل الإعلام الوطنية، لما يشكّل ذلك من تهديد لأمن كل دول المنطقة بما فيها قطر.
أكدت الإمارات أن الدبلوماسية والعمل المشترك مع الأشقاء والأصدقاء يشكّلان الأولوية نحو صيانة السلم والاستقرار الإقليمي وحماية الملاحة وأمن الطاقة.
بدأ التحالف العربي في اليمن، فجر أمس، عملية نوعية شمالي الحديدة لتدمير أهداف عسكرية مشروعة وفقاً للقانون الدولي والإنساني، وأعلن التحالف أن الميليشيا الحوثية تستمر في تعطيل دخول السفن لميناء المدينة
حثت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية على حظر السجائر الإلكترونية على الفور حتى ثبوت سلامتها على الصحة.
حقق منتخبنا الوطني للناشئين لكرةالقدم الفوز على منتخب قيرغيزستان بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم باستاد دولين عمرزاكوف في بيشكيك ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة السادسة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا للناشئين 2020.
فازت دولة الإمارات العربية المتحدة بعضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس "آيزو" للعامين 2020/2022.
ودع مجتمع الفروسية والرياضة بصفة عامة اليوم، الفقيد علي موسى الخميري، المدير العام السابق لنادي دبي للفروسية بعد أن ووري الثرى بمقبرة القوز بدبي.
كان محمد عبد الله شنينة (60 عاماً) ينعم بالهدوء والسلام مع أسرته وجيرانه سكان قرية المدمّن التابعة لمديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة، وفي أحد صباحات أيام مايو 2018 صحت القرية على جلبة وصرخات لم تعهدها،
أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الجمعة، إن الأعمال الإجرامية التي استهدفت البلاد، مؤخرا، تمثل تصعيداً خطيراً وتهديداً كبيرا لأمن واستقرار المنطقة ولإمدادات النفط في السوق العالمية.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على البنك المركزي الإيراني ردا على اعتداءات مطلع الأسبوع التي استهدفت منشآت نفطية رئيسية في المملكة العربية السعودية.
أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن الإمارات حريصة على صيانة السلم والاستقرار الإقليمي وحماية الملاحة وأمن الطاقة.
صعدت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتتجه صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي في شهر، بدعم من انخفاض الدولار والتوترات في الشرق الأوسط
تعتزم هيئة الطرق والمواصلات طرح (100) رقم ثنائي وثلاثي ورباعي وخماسي للوحات المركبات المميزة
أصدر وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان قرارا برفع المستوى الأمني للمرافق المينائية من (1) إلى المستوى (2).
رغم أنه وُلد من دون يدين ولا ساقين، لكن الله منحه عقلاً لا يهدأ وخيالاً لا ينضب، لهذا اختار مجالاً يصفه الكثيرون بأنه من أصعب المجالات، لكنه أراد التحدي فنجح.
نابلس القديمة، هذه اللوحة المسكونة بالعصور، والمزهوّة بلمسات من مرّوا عليها، وأقاموا فيها من أقوام وشعوب، عندما تدخل أزقتها لا بد أن تشتم رائحة التاريخ المعتق، وعلى أطلالها التي لم تُدفن بعد، ستناجي كل من سكن في المكان.
أكّدت الإمارات، التزامها بالعمل المتعدد الأطراف، محددة تسعة أهداف وغايات لمشاركتها في الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي انطلقت في 17 سبتمبر الجاري.
أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي المنتهية ولايتها كريستين لاغارد الخميس في مقابلة حصرية مع وكالة فرانس برس أن النمو العالمي "هش" و"مهدد" بشكل خاص بسبب التوترات التجارية.
نفذت القوات المشتركة للتحالف فجر اليوم عملية استهداف نوعيه شمال محافظة الحديدة ضد أهداف معادية تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية تهدد الأمن الإقليمي والدولي.
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم (31) لسنة 2019 بتشكيل مجلس أمناء مركز دبي للتحكيم الدولي برئاسة أحمد حسن محمد بن الشيخ.
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، كلاً على حدة، مايك بومبيو وزير الخارجية، ورايان مكارثي وزير الجيش، بالولايات المتحدة.
قررت دولة الإمارات العربية المتحدة الانضمام إلى التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية.
أكدت السعودية في رسالة إلى مجلس الأمن، أن الاعتداء التخريبي على معملي أرامكو هجوم إرهابي منظم، مضيفةً أنها سترد على الهجوم وفقاً للقانون الدولي، فيما أحبط التحالف العربي في اليمن هجوماً شنته ميليشيا الحوثي الإيرانية
اتهمت الولايات المتحدة أمس الحكومة الأفغانية بالإخفاق والتساهل في مكافحة الفساد، وأعلنت تعليق مساعدات مباشرة لها تبلغ أكثر من 160 مليون دولار وذلك قبل أكثر من أسبوع للانتخابات الرئاسية في هذا البلد.
قالت بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية الخميس إن ما لا يقل عن 28 شخصا قتلوا في إقليم بشمال البلاد خلال اليومين الماضيين.
انطلقت اليوم احتفالات العيد الوطني السعودي الـ 89 الذي يصادف الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري في أرجاء الامارات معبرة عن عمق العلاقة التي تربط بين الشعبين السعودي والإماراتي الشقيقين .
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة معالي رايان مكارثي وزير
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر الشاطئ
في انجاز جديد يعكس نجاح نهج العمل الطموح الذي تنتهجه الإمارة نحو أعلى مراتب الريادة العالمية في مختلف المجالات، حلّت دبي في الترتيب الثامن
أعلنت وسائل إعلام تونسية عن وفاة زين العابدين بن علي الرئيس التونسي الأسبق.
شاركت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي الشعب السعودي فرحة الاحتفال بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 89 للمملكة العربية السعودية الشقيقة الذي يصادف الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري تحت شعار " همة حتى القمة" بطرق مبتكرة ومميزة لاستقبال هذه المناسبة بروح الإخاء والمحبة
ستطرح شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة هواوي أحدث هواتفها النقالة في ميونيخ الخميس ليكون الأول الذي قد يخلو من تطبيقات غوغل الواسعة الانتشار بسبب العقوبات الأمريكية.
الهجوم الإرهابي التخريبي، الذي استهدف معملين تابعين لشركة «أرامكو» في محافظة بقيق وهجرة خريص في المملكة العربية السعودية .لم يكن الأول في مسلسل استهداف البنية التحتية السعودية في قطاع الطاقة
أغلقت آلاف المدارس في مختلف أرجاء ماليزيا وإندونيسيا الخميس، ما أثر على ما لا يقل عن 1,7 مليون تلميذ، على ما اعلن مسؤولون، حيث أدى الضباب السام الناجم عن حرائق الغابات إلى تراجع جودة الهواء.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للصحفيين في روما أمس الأربعاء بينما كان يقف بجانب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي "لا أقلل من حجم ما مرت به إيطاليا منذ 2015.
يوفر سوق دبي المالي بيئة عمل جاذبة لمواطني الدولة من خلال الحرص على تطوير الكوادر البشرية وتوفير التدريب والتأهيل اللازمين، ويمثل مواطنو الإمارات 58% من قوة العمل في السوق والبالغة 164 موظفاً بنهاية العام الماضي.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دعم القراءة هو دعم لاستئناف الحضارة.
في الوقت الذي يأتي التوطين فيه ضمن أولويات المؤسسات المالية، باعتباره ركيزة أساسية في أهداف رؤية الإمارات 2021، لبناء اقتصاد تنافسي بقيادة إماراتيين يتميزون بالمعرفة والابتكار.
تبدأ سفارات وقنصليات وبعثات الدولة الدبلوماسية، الأحد المقبل، استقبال أعضاء الهيئات الانتخابية الموجودين في الخارج للإدلاء بأصواتهم في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي يومي الأحد والاثنين 22 و23 من سبتمبر الجاري، عبر 118 مركزاً انتخابياً حول العالم.
أكدت المملكة العربية السعودية أن الاعتداء الذي وقع على منشأتي «أرامكو» اختبار حقيقي للإرادة الدولية في مواجهة الأعمال التخريبية المهددة للأمن والاستقرار الدوليين.
أعلن مصرف الإمارات المركزي، مساء أمس، أنه سيقوم، اعتباراً من اليوم الخميس، بتخفيض أسعار الفائدة المطبّقة على شهادات الإيداع التي يصدرها، تماشياً مع انخفاض أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي.
اجتمع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، في قصر السلام في جدة، أمس مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء إنه أمر وزير الخزانة ستيفن منوتشين "بتكثيف شديد للعقوبات" المفروضة على إيران في ظل تصاعد للتوتر بين البلدين.
نجحت المملكة العربية السعودية، في السيطرة على نقص إمدادات النفط، إثر الهجوم الإرهابي على منشآت نفطية تابعة لشركة «أرامكو» في 14 من الشهر الجاري
أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم الأربعاء رفع حالة الاستعداد القتالي لبعض وحدات الجيش "ضمن الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها
أكد دونالد ترامب الاربعاء أن لديه "خيارات عديدة" للرد على إيران بعد الهجمات على منشآت نفطية سعودية السبت نسبتها واشنطن الى إيران.
أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأربعاء بعد وصوله إلى جدة في السعودية، أن الهجوم الذي استهدف منشأتين نفطيتين في السعودية "هجوم إيراني"
تكللت أشهر من العمل الشاق والتخطيط الدقيق بتتويج ناجح لقبة ساحة الوصل العملاقة، التي تمثل أبرز معلم في إكسبو 2020 دبي ودرة تاج الحدث الأروع في العالم
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية تركي المالكي: إن إيران هي من تقف وراء الهجمات على أرامكو وأن المملكة العربية السعودية قادرة على الدفاع عن بنيتها التحتية.
شدد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية على توافق واتفاق بلاده مع السعودية في هدفها الرئيسي في اليمن؛ وهو «استعادة الدولة اليمنية من الانقلاب الحوثي»، مؤكداً دعم الإمارات الكامل لـ«حوار جدة» بين اليمنيين من أجل توحيد الجبهات الداخلية.
تكللت أشهر من العمل الشاق والتخطيط الدقيق بتتويج ناجح لقبة ساحة الوصل العملاقة، التي تمثل أبرز معلم في إكسبو 2020 دبي ودرة تاج الحدث الأروع في العالم.
طور الباحثون محاكاة مرعبة توضح كيف ستندلع حرب نووية مخيفة بين الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وروسيا.
"تحدّي دبي للّياقة" ينطلق في 18 أكتوبر ويستمر حتى 16 نوفمبرفي دورتها الثالثة في 18 أكتوبر وتستمر حتى 16 نوفمبر2019.، والتي يتوقّع لها أن تكون الأكبر
فاجأت السعودية أسواق النفط أمس، بعودة كامل طاقتها الإنتاجية خلال أسبوعين تقريباً، وذلك بعد توارد تقارير أمس الأول عن صعوبة عودة الإنتاج السعودي قبل 6 أشهر، ما ساهم ذلك في تراجع أسعار النفط،
طالب مواطنون وزارة الموارد البشرية والتوطين، بإجراءات ضرورية لإحداث قفزة نوعية، مؤكدين ضرورة تفعيل دور الوزارة الرقابي
قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة والسعودية حددتا بـ"بدرجة احتمال كبير" المسؤول عن الهجمات الأخيرة التي استهدفت معملين لشركة "أرامكو" السعودية.
حينما يغرّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تتجاوز
صرح مصدر مسؤول بوزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية أن المملكة قررت الانضمام للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية.
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي
أكدت بريطانيا وألمانيا وفرنسا ضرورة تهدئة التوترات في المنطقة عقب الهجوم الإرهابي على منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية، وضرورة العمل لصياغة رد فعل جماعي على الهجوم، فيما أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، إن واشنطن لا تريد حرباً لكن إصبعها على الزناد.
تضع مغامرات بعض الفصائل المسلحة العراق في موقف حرج، وتعرضه إلى مخاطر هو في غنى عنها، وأشار محللون إلى أن مواقف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، جيدة، وفي المسار الصحيح، ولكنها بحاجة إلى تطبيق حازم على أرض الواقع،
تشهد حركة النهضة الإخوانية زلزالاً داخلياً إثر خساراتها الكبيرة في الانتخابات الرئاسية، حيث استقال القيادي بحركة النهضة التونسية، زبير الشهودي، من الحركة، وشن في رسالة إعلانه الاستقالة هجوماً عنيفاً على زعيم الحركة راشد الغنوشي، مطالباً إياه بالاستقالة.
أكدت السعودية ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بإجراءات أكثر صرامة لإيقاف الاعتداءات السافرة التي تهدد المنطقة وأمن
بينما كان اليمنيون يعقدون الآمال على استكمال تنفيذ اتفاق إعادة الانتشار في الحديدة، والذهاب نحو محادثات الحل السياسي الشامل قبل نهاية العام الجاري، جاءت مغامرة تبني ميليشيا الحوثي للهجوم على معملين للنفط في المملكة العربية السعودية
أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في مؤتمر صحفي أن الاعتداء الإرهابي على المملكة يعتبر هجوماً على كافة الدول
انطلق العام الدراسي والمدرسة ما زالت خارج الخدمة. عشرات التلاميذ في قرية الكشار بمحافظة تعز اليمنية وجدوا أنفسهم خارج العملية التعليمية، مع مشاعر الأسى والحزن لعدم تمكنهم من ارتياد المدرسة.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن تمكين الشباب وتأهيلهم وزيادة وعيهم تجاه مختلف المتغيرات الراهنة ركيزة أساسية لتطور المجتمعات العربية.
أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أن وزير الخارجية مايك بومبيو سيتوجه الثلاثاء إلى السعودية "للتباحث" في "الرد" الأمريكي
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الجنرال لوهوت بنسار باندجيتان الوزير المنسق للشؤون البحرية في جمهورية إندونيسيا الذي يقوم بزيارة للدولة حاليا.
أفاد مسؤول أمريكي اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة باتت متأكدة بأن الهجوم الذي استهدف العربية السعودية "السبت" الماضي تم من الأراضي الإيرانية، وقد استخدمت فيه صواريخ عابرة.
قالت نشرة أخبار الساعة إن دولة الإمارات العربية المتحدة، تتابع التطورات المتعلقة بالهجمات الإرهابية التي استهدفت معملين نفطيين في شركة أرامكو
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (5) لسنة 2019 بشأن مركز "إرادة" للعلاج والتأهيل في دبي، والذي حدد اختصاصات وأهداف المركز .
أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن التفجير الذي استهدف تجمعا انتخابيا في إقليم باروان في أفغانستان.
بعد مدة تزيد على العام من الانقطاع استؤنفت في العاصمة المصرية القاهرة اجتماعات سد النهضة بين كل من السودان ومصر
أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن تبرير الهجوم الإرهابي وغير المسبوق على منشآت أرامكو من باب تطورات حرب اليمن مرفوض تماما.
تحتضن دبي العديد من الفعاليات المتنوّعة خلال شهر سبتمبر الجاري احتفاءً باليوم الوطني الـ89 للمملكة العربية السعودية
أقرت قيادات مجتمع الأعمال في الإمارات بأن معدلات التوطين في القطاع الخاص لا تزال متدنية في كثير من القطاعات ومعدومة في قطاعات أخرى، رغم أنه يعد شريكاً رئيساً في التنمية،
في ثاني أيام العمل عقب إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي،
أكد المهندس محمد بورحيمة مساعد المدير التنفيذي للقطاع الهندسي في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان لـ«البيان» أن: «المرحلتين
تتفنن دبي في نسج العلاقات مع شعوب العالم، فهي المدينة العالمية التي تهوي إليها أفئدة الطامحين إلى جودة الحياة والباحثين
قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، واجب العزاء في
أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، خلال اجتماع مجلس
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، أهمية التعاون الإعلامي الإماراتي المصري، معرباً عن بالغ تقديره للدور المهم
أجرى ملك البحرين حمد بن عيسي آل خليفة، اتصالاً هاتفياً، مع أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة
أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، أن التهديدات الإيرانية
أكدت المملكة العربية السعودية أن الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له منشآت إمدادات النفط للأسواق العالمية في المملكة يوم السبت 15 محرم 1441هـ الموافق 14 سبتمبر
تعرض 85 عاملا للإصابة بحالة اختناق بسبب غاز غير معلوم مصدره. في محافظة الفيوم المصرية.
أكد الناطق باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي ان كافة الدلائل والمؤشرات والأسلحة التي تم استخدامها في هجومي خريص وبقيق تعطي دلالة ميدانية على أن هذه الأسلحة إيرانية الصنع من طراز أبابيل مشيراً إلى أن التحقيقات مازالت مستمرة.
قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم واجب العزاء في شهداء الوطن علي عبدالله أحمد الظنحاني وسيف ضاوي راشد الطنيجي وناصر محمد حمد الكعبي و سعيد أحمد راشد المنصوري الذين استشهدوا أثناء أدائهم واجبهم الوطني
تواصل دولة الإمارات تقديم قوافل الإغاثة في عدد من المحافظات اليمنية ضمن حملة الاستجابة العاجلة التي أطلقتها في مجال الإغاثة والصحة والتعليم
اعتمدت اللجنة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2019، وذلك بعد اعتماد جميع الانسحابات التي تم التقدم لها للجنة الوطنية للانتخابات.
ترأّس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي صباح اليوم، اجتماع مجلس الشؤون الاستراتيجية
يواصل معرض «جيتكس شوبر 2019»، الفعالية الأضخم والأعرق من نوعها على مستوى المنطقة في مجال التقنيات الاستهلاكية، تحقيق المزيد من النجاح في نسخته الأحدث المنعقدة في مركز دبي التجاري العالمي بين 24 و28 من سبتمبر الجاري.
أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات مقار المراكز الانتخابية داخل الدولة وخارجها مؤكدة جاهزيتها التامة لاستقبال الناخبين في
استقبل معالي أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم سعادة منى غانم المرّي، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي رئيسة نادي دبي للصحافة،
أدانت الحكومة البريطانية الهجوم الإرهابي على منشآت شركة " أرامكو " السعودية، مشددة على أن تهديد المناطق المدنية والبنية التحتية التجارية خطير واستفزازي
أكد أكاديميون أن مسألة التوطين لا تقتصر على مسألة التوظيف المتناسب مع التخصص والمؤهلات فقط، بل تمتد إلى المحافظة على الكادر الوطني وصقل مهاراته وتنمية وتطوير قدراته ومعارفه.
يواصل معرض «جيتكس شوبر 2019»، الفعالية الأضخم والأعرق من نوعها على مستوى المنطقة في مجال التقنيات الاستهلاكية، تحقيق المزيد من النجاح في نسخته الأحدث المنعقدة في مركز دبي التجاري العالمي بين 24 و28 من سبتمبر الجاري.