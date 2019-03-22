أعلن الرئيس الجزائري عبدالــعزيز بوتفـــليقة، أمس، عدوله عن الترشح لولايـــة خامسة، وإرجــاء الانتخــابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل المقبل إلى أجل غير محدد، بحسب ما جاء في «رسالة إلى الأمة» نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية.