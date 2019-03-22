سريان وقف إطلاق النار في غزة بوساطة مصرية
نجحت الوسطاة المصرية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة . وقال المتحدث باسم حماس، فوزي
نجحت الوسطاة المصرية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة . وقال المتحدث باسم حماس، فوزي
أعلن المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريك الاثنين ان الوضع القانوني للجولان "لم يتغير" بعد قرار الرئيس الاميركي
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي 5.6 مليار
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن التعليم يحظى بأهمية قصوى لدى قيادة الدولة وهدفنا في دولة الإمارات
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وشوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان
وصل إلى الهند الإثنين جثمانا إثنين من ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا في 15 مارس الجاري، لتنطلق بذلك عملية إعادة جثامين ضحايا المجزرة الأجانب إلى بلادهم.
قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الاثنين، إن الأخير سيقطع زيارته للولايات المتحدة بعد لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مباشرة،
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بإنشاء هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.
هنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المعلم بيتر تابيشي، من كينيا،
نجحت شركات التقنية الناشئة في دبي في استقطاب اهتمام الشركات العالمية العملاقة مرة جديدة مع اقتراب الإعلان عن صفقة استحواذ جديدة بشراء شركة «أوبر» الأمريكية المتخصصة بالنقل التشاركي على شركة «كريم» ومقرها دبي،
حذرت الحكومة اليمنية فريق المراقبين الدوليين في اليمن من شرعنة الانقلاب الحوثي عبر اعتماد آلية التفتيش الأممية لموانئ البحر الأحمر قبل تنفيذ الميليشيا اتفاق السويد.
خلص النائب العام الأمريكي روبرت مولر، في ختام تحقيقات استغرقت نحو عامين، إلى عدم وجود عناصر تتيح إثبات قيام تعاون بين فريق حملة ترامب الانتخابية وموسكو خلال الانتخابات الرئاسية 2016.
رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد بنتائج تقرير المحقق الخاص روبرت مولر الذي طال انتظاره بعدما خلص إلى أن حملة
زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" لاعب كرة القدم في نادي الجزيرة أحمد ربيع الذي يرقد في مستشفى راشد
ذكرت خدمات الطوارئ البحرية النرويجية أن عمليات الإخلاء التي تقوم بها مروحيات من السفينة السياحية التي تعرضت لعطل في محركها، قبالة سواحل النرويج
مع انقضاء أربع سنوات على بدء العمليات العسكرية لتحالف دعم الشرعية في اليمن، والتي انطلقت في السادس والعشرين من شهر مارس
انطلقت قافلة تضم حوالى 1500 مهاجر من أميركا الوسطى وكوبا السبت من جنوب المكسيك على ضفاف نهر سوشياتي الذي يشكل حدودا مع
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات حريصة دوماً على تعزيز نهج الشراكات الاستراتيجية مع البلدان الصديقة،
شارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، في احتفالات المملكة العربية السعودية بختام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الذي أسدل الستار على فعالياته في منطقة الرمحية..
طوى العالم «دويلة تنظيم داعش» بإعلان قوات سوريا الديمقراطية السيطرة الكاملة على آخر جيب للتنظيم الإرهابي في الباغوز.
لم تتحمل أم أردنية فراق ابنها الذي راح ضحية «مذبحة المسجدين» في مدينة كرايستتشيرش النيوزيلندية التي اقترفها السفاح برينتون تارانت (28 عاماً) بدم بارد،
كشف أحمد مسمار أمين السر العام لجمعية دبي الخيرية عن أن الجمعية قدمت مساعدات وخدمات للمحتاجين داخل الإمارات وخارجها منذ تأسيسها قبل ربع قرن بما يزيد على مليار درهم، استفادت منها نحو 47 دولة من خلال برامج تعكس رسالة الإمارات الحضارية والإنسانية،
قال مسؤول محلي إن مسلحين قتلوا 134 شخصاً على الأقل من رعاة قبائل الفولاني بوسط مالي السبت في هجوم هو الأكثر دموية في المنطقة التي تعاني من العنف العرقي وعنف الإرهابيين.
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أوامر ملكية بتعيين كل من المهندس محمد بن ناصر بن علي الجاسر
نزل مئات آلاف الأشخاص الى الشارع في لندن السبت مطالبين باستفتاء جديد حول بريكست، وسط أجواء تشكك بازاء تمكن رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي مجدداً من عرض اتفاقها مع الاتحاد الاوروبي على مجلس العموم.
حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، حفل الاستقبال الذي أقامه السيد راشد بن قحيد المهيري بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة السيد محمد عتيق جمعة الرميثي.
توفيت والدة الشهيد الأردني كامل درويش،أحد ضحايا الهجوم الإرهابي على المسجدين في كرايست شيرتش في نيوزيلندا، بعد ساعات من تشييعه أمس الجمعة.
أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي فتح باب التسجيل وبدء تلقي طلبات التقديم للراغبين في الانضمام للعمل في السلك
أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل أن الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية
أمر اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لـشرطة دبي، بترقية الشرطي محمد عبد الله محمد بلال إلى الرتبة التي تلي
أعلنت قوات سوريا الديموقراطية السبت القضاء التام على "خلافة" تنظيم داعش الإرهابي، بعد ستة أشهر من إطلاقها هجوماً واسعاً بدعم من التحالف الدولي بقيادة أمريكية..
اتخذت دولة الإمارات خطوات مُبكرة نحو الاستعداد لوداع آخر قطرة نفط، وتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على بيئة نظيفة وصحية وآمنة،
الاحتلال كان غبيّاً.. الاحتلال ظل غبيّاً.. ظن أن كل شيء سيُحسم بالقوة.. جرّب ذلك عشرات المرات، وفشل.. لكنه لم يتعلّم،
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الحكومة النيوزيلندية تعاملت بحكمة مع أزمة حادث إطلاق النار الذي استهدف مسجدين وسط مدينة كرايستشرش في نيوزيلندا،
أبّن النيوزيلنديون، ضحايا الهجوم الإرهابي على المسجدين في كرايستشيرش، وفيما ارتدت النساء الحجاب تضامناً مع المسلمين، أكّدت رئيسة الوزراء جاسيندا آردرن، على الوحدة،
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في تغريدة عبر حساب سموه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»،
حصلت «البيان» على أهم مضامين الخطة الجديدة للانسحاب من ميناءي الصليف ورأس عيسى، حيث أظهرت أن خفر السواحل سيتسلم الميناءين، وسيتم نشر مراقبين من كل الأطراف، وتسليم خرائط الألغام.
أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن واشنطن ستواصل ضغوطها على إيران لتجفيف مصادر تمويل حزب الله.
دوى صوت الأذان في مدينة كرايستشيرش وشتى أنحاء نيوزيلندا، الجمعة، بينما تجمع الآلاف لتأبين 50 شخصا قتلوا بالرصاص في مسجدين بالمدينة قبل أسبوع، فيما ارتدت نساء الحجاب تضامنا مع الجالية المسلمة في نيوزيلندا.
أعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب الجمعة أنه سيلغي عقوبات تفرضها وزارة المالية لتشديد الخناق على كوريا الشمالية لدفعها الى التخلي عن برنامجها النووي.
رغم الاحوال الجوية السيئة، استمرت التعبئة قوية الجمعة بين الجزائريين بعد شهر من بداية الاحتجاجات للمطالبة برحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 20 عاماً.
أعلن البيت الأبيض اليوم الجمعة أن تنظيم "داعش" قد تم القضاء عليه تماما بنسبة مائة بالمئة في سوريا.
وصل عدد الموقعين على عريضة بريطانية تطالب الحكومة بإبطال المادة 50 من الدستور الانجليزي التي تحكم عملية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، إلى ثلاثة ملايين اليوم الجمعة.
أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني عن أسفه للتصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دولاند ترامب بشأن مرتفعات الجولان السورية.
رُفع الآذان في أرجاء نيوزيلندا الجمعة في إجراء استثنائي اعقبه الوقوف دقيقتي صمت في ذكرى مرور أسبوع على مقتل 50 مسلما في
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية إلى فخامة الدكتور برهم صالح رئيس
قالت وسائل إعلام رسمية صينية اليوم الجمعة إن 47 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 640 في انفجار بمصنع للمبيدات الحشرية في إقليم
بثت نيوزيلندا أذان صلاة الجمعة على مستوى البلاد مع الوقوف دقيتي صمت في الذكرى الأسبوعية الأولى لإطلاق النار بمسجدين في
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن السمات والقيم التي ارتبط بها اسم دولة الإمارات من أمن وأمان واستقرار وتسامح وانفتاح على الثقافات،
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في قصر الشاطئ،
حمّل السفير الأمريكي لدى اليمن ميليشيا الحوثي الإيرانية مسؤولية تعثر تنفيذ اتفاق استوكهولم بشأن الانسحاب من الحديدة، وأكد أن سلاحهم يمثل خطراً على دول أخرى في المنطقة.
لقي 100 شخص على الأقل حتفهم، كما فقد 55 آخرون إثر غرق عبارة تقل عائلات وسط نهر دجلة في مدينة الموصل، ثاني أكبر مدن العراق شمالي البلاد.
لا تتوقف مظاهر التضامن والدعم من السلطات أو المواطنين في نيوزيلندا للمسلمين بالبلاد، بعد أيام من مجزرة المسجدين في مدينة كرايست تشيرتش، قبل أيام، التي أودت بحياة العشرات.
أعلنت الرئاسة الفرنسية مساء الخميس أنّ القادة الأوروبيين مستعدّون لاقتراح خيارين على بريطانيا لتأجيل موعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي والمحدد أصلاً في 29 مارس الجاري.
توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة اعتبارا من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل وسط أجواء غائمة تميل خلالها درجات الحرارة للانخفاض وتنشط الرياح لتثير الغبار والأتربة
قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن التصريحات الصادرة عن أقطاب الإدارة الأمريكية والتي تمهد لاعتراف رسمي أمريكي بسيادة إسرائيلية على الجولان السوري المحتل تعتبر خارجة بشكل كامل عن القانون الدولي
قدم رئيس الوزراء في هاييتي جان هنري سيان استقالته بعد اقتراع بحجب الثقة فيه أجراه برلمان البلاد.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إن الوقت قد حان لدعم السيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967.
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر الشاطئ الرئيس جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون الصديقة الذي يزور البلاد حاليا.
قالت وزارة الخارجية السودانية اليوم الخميس إنها استدعت السفير المصري لدى الخرطوم حسام عيسى على خلفية إعلان وزارة البترول
زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" المعرض الفني الثقافي "آرت دبي " الذي ينظمه مركز دبي المالي العالمي في مدينة جميرا بدبي.
تتنافس شكبات الاتصالات والدول حول العالم على تشغيل تقنية الجيل الخامس 5G فائقة السرعة والتي ستغير طريقة الاتصال وستحدث ثورة في هذا القطاع الحيوي لتأتي خلفاً لشبكات الجيل الرابع الحالية G4 والجيل الثالث 3G.
هز انفجار مصنع كيماويات شرقي الصين، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس" الخميس، ونقلت الوكالة عن مسؤول صيني قوله إن عدد الضحايا من جراء الانفجار لا يزال غير معروف.
كشفت صحيفة القبس الكويتية اليوم عن منع 9 جنسيات من ركوب طائرات الخطوط الجوية الكويتية، وهبوطها في مطار الكويت «الترانزيت»
قالت المفوضية المستقلة للانتخابات في أفغانستان الأربعاء إن انتخابات الرئاسة بالبلاد تأجلت لمدة شهرين إلى 28 سبتمبر
حمّلت رئيسة الوزراء البريطانية البرلمان في بلادها مسؤولية "الفشل" في تنفيذ عملية خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في موعدها المقرر في 29 مارس.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن اجتماع العالم في أبوظبي من خلال الأولمبياد الخاص..
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن قواتنا المسلحة باتت نموذجاً يحتذى به في إعداد الأجيال المتسلحة بالمعرفة والخبرة،
حلّت الإمارات في المركز الأول عربياً للسنة الخامسة على التوالي في التقرير العالمي للسعادة، إذ حقق مواطنو الدولة درجة عالية في مؤشر تقييم الحياة.
منذ اليوم الأول لبدء فعاليات حراك «بدنا نعيش»، الذي خرج في كل مخيمات قطاع غزة كانت للمرأة الغزاوية حضور كبير في كل
وصف الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الوضع في البلاد بأنّه خطر، وأنّه قد تمّ السطو على صلاحياته بصفته رئيساً من قِبل الحكومة،
قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب الاربعاء ان الرسوم الجمركية العقابية التي فرضها على الصين لاجبارها على التفاوض بشأن اتفاق تجاري قد تبقى "سارية المفعول لفترة طويلة".
أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن رفضها للمزاعم الخاصة بمشاكل السلامة لمحطة براكة للطاقة النووية. جاء ذلك في
رعى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، حفل تخريج الدورة التاسعة عشرة من خريجي كلية راشد بن سعيد آل
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم ومعالي الدكتور آبي
زار وفد من دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة الدكتور علي راشد النعيمي، مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية التي شهدت هجوما إرهابيا داميا على مسجدين أثناء صلاة الجمعة الماضية أودى بحياة العشرات.
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم والدكتور آبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية
زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" يرافقه سمو الشيخ
أعلنت وكالة الإمارات للفضاء عن تفاصيل قمر "813" الصناعي الذي وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بتطويره ليكون بمثابة هدية من دولة الإمارات إلى الدول العربية.
أعلنت طيران الإمارات اليوم عن عزمها زيادة عدد رحلاتها بين دبي والقاهرة، وذلك بإضافة 4 رحلات أسبوعياً إلى خدمتها الحالية التي تتم بمعدل ثلاث رحلات يومياً،
التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي السيد إيميليو مونزو رئيس مجلس النواب في الأرجنتين.
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 27 لسنة 2019 بتعيين القاضي خديجة خميس خليفة الملص، والقاضي سلامة راشد سالم الكتبي في القضاء الاتحادي.
تحت رعاية وبحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، انطلقت في أبوظبي أمس فعاليات النسخة الثانية من «مؤتمر الفضاء العالمي»،
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مساندة دولة الإمارات لجمهورية نيوزيلندا الصديقة وتضامنها الكامل معها في مواجهة أشكال التطرف والإرهاب كافة
حلت الإمارات ضمن أفضل عشر دول عالمياً في مؤشرات جودة الحياة في المسح العالمي لعام 2018 الذي يقيس مستويات جودة الحياة، من خلال رصد توجهات الأفراد في 160 دولة حول العالم.
أرسلت ميليشيا الحوثي الإيرانية تعزيزات عسكرية إلى مناطق الهدنة جنوب الحُديدة في غرب اليمن، تمهيداً للانقلاب على اتفاق السويد، والتنصل النهائي من تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق.
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" المرسوم الاتحادي رقم 27 لسنة 2019 بتعيين القاضي خديجة خميس خليفة الملص،
تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان
تحت رعاية وبحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، انطلقت في أبوظبي فعاليات النسخة الثانية من "مؤتمر الفضاء العالمي"
أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالا هاتفيا مع معالي جاسيندا أرديرن رئيسة وزراء جمهورية نيوزيلندا الصديقة أعرب خلاله عن خالص تعازيه ومواساته للحكومة والشعب النيوزيلاندي الصديق وأسر ضحايا الهجوم الإرهابي.
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم انطلاق أعمال مؤتمر الفضاء..
استأنفت سفن فرنسية وإسبانية متخصصة عملها يوم الاثنين لاحتواء تسرب نفطي نتج عن غرق سفينة شحن في خليج بسكاي قبل أسبوع ، حسبما ذكرت السلطات البحرية في بريست.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن كل إنسان له موهبة يمكن تسخيرها لخدمة مجتمعه،
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن قيادة الدولة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة على تأمين مقومات وسبل الحياة الكريمة للمواطنين والاهتمام بتحقيق استقرارهم الأسري والاجتماعي.
حققت دولة الإمارات المرتبة الثامنة عالمياً في مؤشر الدول الإيجابية الذي تصدره مؤسسة الاقتصاد الإيجابي سنوياً منذ عام 2013 لقياس مؤشرات الاقتصاد الإيجابي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
رفضت الحكومة اليمنية إقرار عقد جولة المشاورات المقبلة قبل تنفيذ ميليشيا الحوثي الإيرانية المرحلة الأولى من اتفاق السويد، وطالبت بإحالة الطرف المعرقل إلى مجلس الأمن الدولي.
قال رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، في التلفزيون الرسمي، إن الجيش يجب أن يكون مسؤولاً عن إيجاد حل للأزمة السياسية التي تشهدها البلاد،
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم مجلس إدارة مؤسسة
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم وفد مجموعة البنوك
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم في قصر البحر، فوزية عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب في مملكة البحرين
حققت دولة الإمارات المرتبة الثامنة عالمياً في مؤشر الدول الإيجابية الذي تصدره مؤسسة الاقتصاد الإيجابي "Positive Economy Institute" سنوياً،
أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحثه عن صناع الأمل في عالمنا العربي.
تقدم دولة الإمارات ممثلة بهيئة الهلال الأحمر مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 10 ملايين درهم للاجئين الفنزويليين في كولومبيا تتضمن توفير 75 ألف طرد غذائي..
أضحى استشراف مستقبل التعليم الجامعي في الإمارات وسط التطور التقني الهائل والثورة الرقمية التي نعيشها، من أهم القضايا التي تحظى باهتمام الوسط التربوي والأكاديمي.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»،
أطلق سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، على صفحته على «تويتر»، وسم «#تعهد_ زايد_للتسامح»، ودوّن سموه قائلاً: «لنتعهّد بتعزيز قيم زايد للتسامح في مجتمعنا»،
بدأت دبي خطوات تنفيذ البند الثالث من وثيقة الخمسين التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،
شهدت إمارات الدولة أمس حالة جوية غير مستقرة، وزادت حدتها مع استمرار تشكل السحب الركامية وسقوط الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة وقوية أدت إلى إثارة الغبار والأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 800 متر خاصة في المناطق المكشوفة،
في غرامة تعد الأكبر من حيث القيمة نسبة لإجمالي المخالفات المرورية المرتكبة، التي شهدتها طرق رأس الخيمة، خلال الفترة الحالية، ضبطت حملة «تواجدي» المرورية مركبة تعود لمواطن عمره 23 عاماً،
مثل السفاح برينتون تارنت أول أمس أمام المحكمة، وسط تساؤلات حول العقوبة التي ستنزل به بعد إزهاقه أرواح 50 شخصاً بدم بارد في مذبحة نيوزيلندا.
وجّه الرئيس الأمريكي الأحد لليوم الثاني على التوالي انتقادات حادة للسناتور الجمهوري الراحل جون ماكين على خلفية تقارير بتقديم أحد مساعديه ملفا يتضمّن اتّهامات بارتباط دونالد ترامب بروسيا في 2016.
توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد خلال الاسبوع الحالي تنخفض في بدايته درجات الحرارة بشكل ملحوظ، ثم تعاود الارتفاع وسط طقس رطب يحتمل خلاله تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.
أكدت إدارات مدرسية منح الفرصة للمعلمين والطلاب وتسهيل إجراءات الحضور المبكر في الظروف الجوية الخاصة وحالات الطقس المتغيرة
قضى 113 شخصا على الاقل في زيمبابوي وموزمبيق المجاورة خلال المرور المدمر للاعصار الاستوائي ايداي، وفق ما أفاد الاحد مسؤولون ووسائل إعلام محلية.
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في قصر سموه
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية.
تمكن فريق الحملات التفتيشية المرورية بمركز شرطة المعمورة الشامل في رأس الخيمة، ضمن حملة ( تواجدي ) المرورية من ضبط مركبة عليها عدة مخالفات مرورية بلغت غرامتها مليون ومائة و ثمانِ وخمسين ألف درهم.
فجرت صحيفة نيوزيلندية مفاجأة مدوية، حيث كشفت عن أن منفذ الاعتداء الإرهابي على المسجدين أرسل بيانا إلى مكتب رئيسة
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإيمرسون منانغاغوا، رئيس جمهورية زيمبابوي الصديقة، أوجه التعاون بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتنميتها في المجالات كافة،
أكدت دولة الإمارات أن المذبحة الإرهابية التي وقعت في نيوزيلندا، كشفت عن أهمية مواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا في جميع أنحاء العالم. وقال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية،
أعلن المصرف المركزي، أمس، مبادرة وطنية بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات والبنوك الوطنية، لتخفيف أعباء الديون عن المواطنين.
مع تسارع التطوّر الذي ينعكس على مهن المستقبل، يتساءل الكثيرون حول التخصصات التي يجب عليهم طرق أبوابها.. دراسة دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تجيب عن هذه التساؤلات،
قال مصدر اطلع على تسجيلات المراقبة الجوية إن طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية المنكوبة سجلت سرعة كبيرة غير معتادة فور إقلاعها من المدرج قبل أن يبلغ الطيار عن مشكلات ويطلب الإذن للارتفاع بشكل أسرع.
تسكن في سيارتها على الرغم من حصولها على 2.800 دولار شهرياً، وهي وضعية ألفتها منذ 3 أشهر.
قال قائد الشرطة في نيوزيلندا مايك بوش أمس إن عدد قتلى الهجوم على المسجدين ارتفع إلى 50 بعد عثور المحققين على جثة أخرى بأحد المسجدين.
لم يجد صلاح الجوجو أو "أبو وحيد"، كما أسمى نفسه، بداً من أن يأوي إلى خيمة تقيه برد الشوارع وقسوتها، بعد أن هدّم الاحتلال منزله وقتّل أقاربه.
أضرم محتجون النار في مصرف ونهبوا متاجر في شارع تسوّق شهير في العاصمة الفرنسية باريس مع تجدد أعمال العنف في مظاهرات السترات الصفراء المناهضة للرئيس إيمانويل ماكرون.
ظهر الإرهابي الأسترالي برينتون تارانت أمام محكة نيوزيلندية وهو يرتدي ملابس السجناء ومكبل اليدين، إذ وجه له القاضي تهمة القتل، دون أن يتفوه في المقابل بكلمة واحدة.
رغم المأساة والفاجعة التي أدمت القلوب واعتصرتها كمداً وحزناً على شهداء الحادث الإجرامي بنيوزيلندا إلا أن هناك قصصاً
أعلنت وزارة الخارجية الاردنية السبت ارتفاع عدد الشهداء إلى 4 اردنيين في الاعتداء على مسجدين في نيوزيلندا الذي أودى
أوضحت مكتبة الكونغرس القانونية بالولايات المتحدة، أن نظام الأسلحة في نيوزيلندا يرتكز أساسًا على التراخيص ، لكن تسجيل الأسلحة النارية ليس مطلوبًا دائمًا.
قال المدعي العام النيوزيلندي، ديفيد باركر أن الحكومة لم تلتزم بعد بحظر بعض أو كل الأسلحة الآلية الخفيفة. جاء ذلك في
ناقشت اللجنة الوطنية للانتخابات في اجتماعها الثاني الذي عُقد برئاسة معالي عبد الرحمن محمد ناصر العويس، وزير الدولة
أوضحت مكتبة الكونغرس القانونية بالولايات المتحدة، أن نظام الأسلحة في نيوزيلندا يرتكز أساسًا على التراخيص ، لكن تسجيل الأسلحة النارية ليس مطلوبًا دائمًا.
تعهدت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن اليوم السبت بتغيير قوانين الأسلحة في البلاد وذلك في أعقاب الهجوم الدموي على مسجدين في كرايستشيرش..
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى باتسي ريدي الحاكمة العامة لنيوزيلندا أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا حادث إطلاق النار الإرهابي،
عزز جواز السفر الإماراتي صدارته في المركز الأول عالمياً من حيث القوة في مؤشر «باسبورت إندكس» بدخول 169 دولة من دون تأشيرة مسبقة، منها 114 دولة دون تأشيرة،
متابعة – قسم المحليات هطلت أمطار متفاوتة الشدة على مناطق الدولة، أمس، واستمر الطقس غائماً مع سقوط زخات غزيرة ومتوسطة
تواصل دبي تعزيز مكانتها العالمية كوجهة عقارية مميزة لتنال الإمارة ثقة المستثمرين من 142 جنسية قدموا إلى دبي، خلال 2018، لشراء مسكن للإقامة، أو الاستثمار.
وجّه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو رسالةً قوية للحوثيين بتأكيده أن اتفاق استوكهولم لا بد أن ينفذ. فيما أشاد بالتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مشيراً إلى أنه صمام أمان اليمن،
استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة حق النقض (الفيتو) ضد إجراء من الكونغرس كان سيعرقل محاولاته للحصول على تمويل لبناء جدار على الحدود مع المكسيك
عشرات القتلى والجرحى سقطوا في حادث إطلاق النار في مسجدين في كرايست تشيرش النيوزيلندية.
أثار اعتداء استهدف مسجدين في نيوزيلندا وأسفر عن مقتل 49 شخصاً على الأقل خلال صلاة الجمعة حالة من الصدمة والاستياء حول العالم.
أصدرت "الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف" في أعقاب الجريمة المروعة بحق المصلين الآمنين في نيوزيلندا اليوم البيان التالي:
خرج الجزائريون في حشود ضخمة للتظاهر، الجمعة، كما في وسط الجزائر العاصمة، ضد إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تأجيل الانتخابات..
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية إلى باتسي ريدي الحاكمة العامة
قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التعازي إلى أسر ضحايا حادث نيوزيلندا ، داعيا سموه العالم من بلد التسامح إلى محاربة الكراهية والتعصب.
أدان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" حادث اطلاق النار الذي استهدف مسجدين خلال صلاة الجمعة وسط مدينة كرايست تشرش في نيوزيلندا مما أسفر عن مقتل 49 من المصلين وإصابة آخرين ..داعيا سموه العالم لوقفة مراجعة لترسيخ التسامح بين الأديان.
تصدرت دبي مدن المنطقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحلّت في المرتبة الـ 32 ضمن قائمة أفضل 48 مدينة في العالم، متفوقة على ميونيخ وفيينا وشانغهاي وموسكو
قال شهود فلسطينيون إن طائرات إسرائيلية قصفت موقعين أمنيين تابعين لحركة حماس في جنوب وشمال القطاع.
افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019 التي تحتضنها مدينة أبوظبي
ضمن مواكبتها وحرصها الدائم على العمل الإنساني وشؤونه، وقّعت صحيفة «البيان»، أمس، مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، تتناول خدمة الإنسانية من خلال حضور الصحيفة القوي في مجال الإعلام الإنساني،
يهب المواطن الإماراتي جمعة المرر أغلب إنتاج مزارعه وقْفاً لليتامى منذ سنوات طويلة، مؤكداً لـ«البيان» أنها مساهمة مجتمعية لكفالة ألف يتيم في الشهر، بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي.
بمناسبة «يوم الطفل الإماراتي»، أتاحت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي لمجموعة من الأطفال فرصة تجربة وظيفة
أعرب ممثل أمريكا، خلال جلسة مشاورات مغلقة بمجلس الأمن عن الوضع في اليمن، عن امتعاضه من عدم وجود تقدم في تنفيذ اتفاق الحديدة،
أعلنت شركة بوينغ الخميس تعليق عمليّات تسليم طائراتها من طراز 737 ماكس، التي تمّ حظرها مؤقّتاً من التحليق في كلّ أنحاء العالم
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مساء أمس، ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال
صوت مجلس الشيوخ الأمريكي لمصلحة إنهاء حالة الطوارئ الوطنية، التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب بشأن الوضع على الحدود مع المكسيك، وانضم عدد من النواب الجمهوريين إلى الأقلية الديمقراطية للاعتراض على إعلان الرئيس.
وقّعت صحيفة «البيان» مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، تتناول خدمة الإنسانية من خلال حضور الصحيفة القوي في مجال الإعلام الإنساني بشكل عام،
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن الارتقاء بمنظومة الخدمات الحكومية في جميع المجالات
قال متحدث رسمي في فلاي دبي إنه نظرًا لتعليق العمل بطائرات الشركة الـ 13 من طراز بوينغ 737 ماكس 8 وماكس 9 في 13 مارس عقب قرار السلامة الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني العامة.
أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على حساب سموه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»
«صفقة صواريخ إس-400 محسومة ونشرها أكتوبر المقبل» هذا ما أكدته تركيا رسمياً، في وقتٍ تسعى فيه واشنطن إلى إثنائها عن تلك الصفقة التي تمثل في تصور الولايات المتحدة تهديداً لطائراتها في تلك المنطقة،
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»،
تسلمت الإمارات أمس 7 مواطنين، كانوا محتجزين من قبل السلطات الإيرانية، منذ نهاية يناير الماضي، عندما كانوا يقومون برحلة صيد في الخليج العربي.
أكدت مصادر في لجنة إعادة الانتشار في الحديدة، لـ«البيان»، رفض الحوثي تسليم خرائط الألغام التي زرعتها في الحديدة، ورفض رقابة فعالة على الانسحابات، في محاولة مستمرة لعرقلة تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق السويد.
تحتفل دولة الإمارات غداً بـ«يوم الطفل الإماراتي» الذي يوافق 15 مارس من كل عام، لتسليط الضوء على اهتمامات الطفولة والسبل الكفيلة بحمايتهم ورفع شأنهم.
يتواصل الكشف عن الفضائح المالية الضخمة في إيران والتي سجلت أعلى معدلات فساد في العالم، بحسب منظمات الشفافية الدولية، وآخر فضيحة تقدر بـ38 مليار دولار، وتورّط فيها 14 شخصاً بينهم قادة بالحرس الثوري.
علق حاكم ولاية كاليفورنيا عقوبة الإعدام في أكبر الولايات الأمريكية من حيث عدد السكان، ليوقف بذلك عملية تنفيذ الإعدام بحق أكثر من 700 شخص.
صوت البرلمان البريطاني مساء أمس الأربعاء لصالح رفض خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إنه لا يتعجل إتمام اتفاق تجاري مع الصين تريد واشنطن أن يتضمن إصلاحات هيكلية من جانب بكين.
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر الشاطئ
أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي اليوم "الاربعاء" الإفراج عن 7 من المواطنين الإماراتيين، بالإضافة إلى اثنين من الجنسية المصرية والذين تم الإفراج عنهم من قبل السلطات الإيرانية.
اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية أن "لا أساس" لوقف استخدام طائرات بوينغ 737 ماكس، بعد تحطّم طائرة من هذا الطراز..
أعرب الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الإثيوبي, تيوولد غيبريمريم, عن تعازيه لعائلات الضحايا خلال مقابلة حصرية مع مراسل CNN ريتشارد كويست، الثلاثاء.
أدى عدد كبير من أبناء مدينة القدس المحتلة صلاة فجر اليوم الأربعاء في رحاب المسجد الأقصى المبارك، بعد إعادة فتح أبوابه.
يستطيع سكان دولة الإمارات اعتباراً من أكتوبر المقبل استئجار طائرات كهربائية ومن ثم التحليق بها شرط تلقي التدريب اللازم
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 26 لسنة 2019م بتعيين وكلاء نيابة عامة بالنيابة الاتحادية ويبلغ عددهم 13 وكيل نيابة من أبناء الدولة.
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، سباق الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي لمسافة 119 كم،
أعربت الإمارات عن أسفها لقرار الاتحاد الأوروبي إدراجها في قائمة الدول غير المتعاونة في المجالات الضريبية، مؤكدةً أن هذه الخطوة جاءت على الرغم من التعاون الكبير والوثيق الذي أظهرته مع الاتحاد الأوروبي وسعيها الحثيث لتلبية كافة المتطلبات الخاصة بهذا الشأن.
أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الأولوية في اليمن للمواجهة مع ميليشيا الحوثي الإيرانية،
تعهد رئيس الوزراء الجزائري الجديد نور الدين بدوي، «العمل جاهداً» ليكون على مستوى الثقة الكبيرة التي حظي بها من قبل الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، طبقاً لتعبيره،
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم حظر تشغيل طرازات "بوينج 737 ماكس" كإجراء احترازي .
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حنينه لتكنولوجيا طائرات الجيل السابق، قائلاً: "غالبًا ما تكون قديمة وأبسط من ذلك بكثير".
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء إن قرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة التراجع عن الترشح لعهدة خامسة يفتح فصلا جديدا في تاريخ الجزائر..
ذكرت متحدثة باسم شركة فلاي دبي أن الشركة لا تزال تثق في صلاحية طائراتها من طراز بوينغ 737 ماكس 8، وذلك بعد يوم من سقوط
اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030،
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أمس
أهدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رائعة شعرية جديدة بعنوان «يومْ عظيمْ»،
أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن دور دولة الإمارات في اليمن تاريخي، وأن الدولة استجابت لنداء المملكة العربية السعودية لتقويض الانقلاب الحوثي على الشرعية اليمنية.
أعلن الرئيس الجزائري عبدالــعزيز بوتفـــليقة، أمس، عدوله عن الترشح لولايـــة خامسة، وإرجــاء الانتخــابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل المقبل إلى أجل غير محدد، بحسب ما جاء في «رسالة إلى الأمة» نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية.
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالا هاتفيا من ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة.
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في مجلس قصر البحر الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.
كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في مجلس قصر البحر
ثمن صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة استضافة دولة الإمارات للأولمبياد الخاص
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر الشاطئ
اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مجموعة من الحزم التحفيزية تصل قيمتها إلى مليار درهم
من العاصمة أبوظبي.. تأخذكم كاميرا "البيان" بجولة في رحاب "قصر الوطن" الذي يعد جسراً حضارياً للتواصل الثقافي بين الشعوب ورافداً يثري الحصيلة المعرفية لرواده.
أكد السفير الجزائري لدى دولة الإمارات صالح عطية في حوار خص به «البيان» أن التظاهرات السلمية في الجزائر عبرت عن النضج السياسي حتى صارت هذه المسيرات مثالاً يحتذى به بين دول العالم،
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى الرئيسة سهلى ورق زودي رئيسة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية في ضحايا تحطم طائرة ركاب شركة الخطوط الجوية الإثيوبية،
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة،
نجحت دبي في تجاوز العوائق التي واجهت التجارة العالمية، وتمكنت من الوصول بقيمة تجارتها الخارجية غير النفطية في 2018 إلى نحو 1.3 تريليون درهم.
استنكرت الحكومة اليمنية، أمس، الصمت المطبق لمنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان أمام جرائم الحرب التي تقترفها ميليشيا الحوثي الإيرانية في مديرية كشر بمحافظة حجة.
كشفت وثائق مسربة عرض قطر مبالغ وصلت إلى 880 مليون دولار لـ«فيفا» سراً قبل فوزها في 2010 باقتراع منحها حق تنظيم بطولة كأس العالم2022،
قال مسؤولون مطّلعون على ما سيطلبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ميزانية العام المقبل إنه سيطلب من الكونغرس الأمريكي اليوم الاثنين تمويلاً إضافياً بقيمة 8.6 مليار دولار للمساهمة في تكاليف بناء الجدار الحدودي مع المكسيك
أكد السفير الجزائري لدى الإمارات صالح عطية في حوار خص به "البيان" ينشر في عدد اليوم الاثنين، أن التظاهرات السلمية في الجزائر سلوك مرده إلى ثقافة الوعي الموجودة لدى المواطن الجزائري
افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ
افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن دولة الإمارات تأسست على
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية إلى الرئيسة سهلى ورق زودي رئيسة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية
أعلن التلفزيون الإثيوبي اليوم الأحد أن ضحايا الطائرة المنكوبة الذين كانوا على متن الرحلة رقم أي تي 302 بين أديس أبابا والعاصمة الكينية نيروبي ينتمون لـ33 دولة.
أعلن المتحدث باسم الخطوط الجوية الإثيوبية، الأحد، سقوط طائرة كانت في طريقها إلى كينيا، وعلى متنها 149 راكبا وطاقم من 8 أفراد.
اطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، اليوم على نتائج تجارة دبي الخارجية غير النفطية للعام 2018.
انهالت الشكاوى على المفوضية السامية لحقوق الإنسان ضد النظام القطري، وتسلمت المفوضية خلال يوم واحد شكويين الأولى،تقدمت
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أمسية «سوبر
أعلن رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد لدى تحركه منذ قليل إلى مستشفى وسيلة بورقيبة بالعاصمة لمتابعة تطورات حادثة وفاة 11 رضيعاً، عن قبوله استقالة وزير الصحة عبد الرؤوف الشريف.
من دون عناء وجدت سيارة "بوغاتي" الجديدة، والتي تعد أغلى سيارة في العالم، زبونا اقتناها مقابل أكثر من 18 مليون دولار، لتكون بذلك أغلى سيارة في التاريخ
مع تواصل التظاهرات في الجزائر، أقدمت السلطات على تقديم موعد العطلة في الجامعات 10 أيام، وبينما تعرّض أقدم متحف في البلاد لعمليات سرقة وتخريب واسعيْن،
على الرغم من أنّ وزارة الخارجية السورية دعت قبل أيام النازحين في مخيم الركبان للخروج منه والعودة إلى المدن والقرى التي خرجوا منها مع تقديم كل التسهيلات اللازمة لذلك، فإن الولايات المتحدة،
وضعت الحكومة اليمنية الشرعية مجلس الأمن أمام مسؤولياته إزاء ما ترتكبه ميليشيا الحوثي من مجازر واعتقالات طالت العشرات في
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن جامعات دبي ستتحول إلى مناطق اقتصادية متكاملة ومراكز
حصدت صحيفة «البيان» جائزة أفضل تحقيق صحفي سياحي، وذلك ضمن جوائز أوسكار الإعلام السياحي في دورتها الحادية عشرة، التي
لقي 12 شخصاً على الأقل حتفهم السبت اثر تحطم طائرة من نوع دي سي 3 كانت تقوم برحلة داخلية في وسط كولومبيا، حسب ما أعلن جهاز الدفاع المدني.
نفذت ميليشيا الحوثي حملة إعدامات واعتقالات طالت العشرات في منطقة العبيسة التابعة لمديرية كشر بمحافظة حجة
تعرضت الحكومة البريطانية لانتقادات حادة السبت بسبب قرارها تجريد شابة من جنسيتها بعد ان التحقت بتنظيم داعش في سوريا قبل سنوات، وذلك إثر وفاة طفلها بعد أسابيع من ولادته.
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي أن حكومة دبي باشرت بالعمل على تنفيذ بنود "وثيقة الخمسين"
أعلن المركز العربي للإعلام السياحي أسماء الفائزين بجوائز أوسكار الإعلام السياحي في دورتها الحادية عشرة، وذلك على هامش مشاركته في معرض برلين للسياحة (ITB) بألمانيا.
أعلن مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، إنجاز 70% من مجمل أعمال مشروع (مسار 2020)
وقّعت هيئة كهرباء ومياه دبي مذكرة تفاهم مع مؤسسة دبي للمستقبل لتصميم وبناء وتشغيل محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية لإنتاج 4000 ميجاوات ساعة في العام من الطاقة المتجددة..
استأنف كندي حكم عليه بالسجن 40 عاما إثر إدانته بقتل ستة مصلين في مسجد في كيبيك عام 2017 الحكم الصادر بحقه، وفق ما ذكرت تقارير محلية الجمعة.
حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حفل الاستقبال الذي أقامه عيسى ناصر بن عبد اللطيف السركال بمناسبة زفاف حفيده ناصر أحمد بن عيسى السركال إلى كريمة سيف محمد بن أحمد بن سليمان.
شدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وليّ عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على أن قيم التسامح والتآلف والتعايش مكونات أساسية للحياة في دولة الإمارات.
أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، على تويتر، أن «المبعوث الأممي السابق إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد اكتشف مبكراً أن الحوثي هو المعرقل للحل السياسي في اليمن، واليوم يدرك المبعوث الحالي مارتن غريفيث هذه الحقيقة..
وجّه عبدالرحمن بن صبيح السويدي، المدان في قضية التنظيم السري لجماعة الإخوان الإرهابية، ومؤلف كتاب كبنجارا، نصيحة للشباب العربي بألا يكونوا أدوات في يد تلك التنظيمات الإرهابية لتنفيذ مصالح وقتية.
كرّرت الولايات المتحدة مطالبتها مجلس الأمن بفرض عقوبات دولية ضد إيران التي تتّهمها واشنطن بخرق القرار 2231 الصادر عام 2015 وبزعزعة الشرق الأوسط.