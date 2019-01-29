قرقاش: التحالف العربي ملتزم بحفظ الأمن والاستقرار في باب المندب
حض معالي أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، الأمم المتحدة على اتخاذ تحرك عاجل لوقف انتهاكات الحوثيين، مؤكداً أن
حض معالي أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، الأمم المتحدة على اتخاذ تحرك عاجل لوقف انتهاكات الحوثيين، مؤكداً أن
سارع قادة الاتحاد الأوروبي الأربعاء إلى تشكيل جبهة رافضة لطلب رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي إعادة صياغة اتفاق خروج المملكة المتحدة من التكتل، مؤكدين أنهم لن يغيروا موقفهم.
اطلع خادم الحرمين الشريفين؛ الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على التقرير المقدم من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد
وقعت دولة الإمارات أمس "على اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية" بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أنه وفي تمام الساعة (15:42
قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم واجب العزاء إلى عبدالله علوي
زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" اليوم معرض الصحة
قدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي واجب العزاء في وفاة المرحومة كريمة عبدالله علوي محمد الجنيبي .
أصبحت ليبيا أرض النزاعات الداخلية والأطماع الخارجية، بحيث باتت كعكة يحوم حولها الغرب، وكل طرف يحمل في جعبته لائحة لا
نفذت الإمارات مشروعات تنموية في محلية غرب كسلا بانشاء 4 مضخات بسعة تخزينية تقارب نحو 400 متر مكعب يستفيد منها ما يزيد
تقرر ان يكون يوم الثلاثاء الموافق الخامس من فبراير المقبل عطلة رسمية للعاملين في القطاع الخاص من الحاصلين على تصاريح للمشاركة في الفعاليات..
وصل ملك إسبانيا فيليب السادس صباح الأربعاء إلى بغداد، في أول زيارة لملك إسباني إلى العراق منذ أربعة عقود، حيث تفقد القوات الخاصة المنتشرة في البلاد، بحسب ما قال مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس.
في ملف البيان المخصص لــ "لكأس آسيا" تبرز الكثير من العناوين لعل أبرزها مايلي : المشجع العراقي الكرخي: كلمات سيف بن
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في تدوينة عبر تويتر، أن «اندماج بنوك أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني ومصرف الهلال
شرعت دولة الإمارات في اتخاذ إجراءات ضد قطر في منظمة التجارة العالمية، بعد قرار الدوحة حظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية،
تلقّى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، اتصالاً هاتفياً، أمس
ألقت قوات الأمن المصرية القبض على 54 شخصاً، بينهم أعضاء بتنظيم الإخوان الإرهابي، لتخطيطهم لتنظيم احتجاجات والقيام بأعمال تخريبية في ذكرى ثورة 25 يناير.
توقعت وزارة الدفاع الأمريكية أن يخسر تنظيم داعش الإرهابي آخر أراضٍ يسيطر عليها في سوريا لصالح «قسد» خلال أسبوعين، فيما
وصل موسى بن شوعي عواجي، الجندي السعودي الذي كان محتجزا لدى ميليشيا الحوثي الإرهابية، إلى قاعدة الملك سلمان الجوية
قضى خمسة أشخاص واعتبر 130 آخرون مفقودين جراء غرق زورقين كانا يقلان مهاجرين قبالة جيبوتي، وفق ما افادت منظمة الهجرة الدولية الثلاثاء.
يقف الأزهر الشريف برمزيته الدينية وتأثير قادته وعلى رأسهم فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف كأحد أبرز منارات الإشعاع الحضاري والإنساني منذ أكثر ألف سنة.
أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله أن الحكومة تضع استقالتها تحت تصرف الرئيس محمود عباس ، وهي مستمرة في أداء مهامها وتحملها لجميع مسؤولياتها إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
شرعت دولة الإمارات باتخاذ إجراءات في منظمة التجارة العالمية ضد قطر، بعد قرار الدوحة حظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية.
طالب نجوم منتخبنا الوطني الأول، كل الجماهير بتقديم الدعم المعنوي لهم في لقاء اليوم بنصف نهائي بطولة كأس آسيا «الإمارات
في ملف البيان المخصص لــ "لكأس آسيا" تبرز الكثير من العناوين لعل أبرزها مايلي : «قمة القيادات الرياضية العالمية» تنطلق
في تناغم وتزامن يناقضان الخلاف الظاهر، أعلن كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمريكي دونالد ترامب اعتزامهما إقامة ما تسمى «منطقة عازلة»
كشف عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، أن لجنة الاستثمار الأجنبي المباشر برئاسة معالي وزير
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عدداً من القضايا والشؤون التي تهم الوطن والمواطن بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي.
أعلنت الأمم المتحدة تمديد الجداول الزمنية لتنفيذ اتفاقات السويد بسبب «صعوبات على الأرض».
عبر مصدر مطلع في مجلس سوريا الديمقراطية عن تطلعهم إلى دور مصري أوسع في سوريا من اجل كسر الاحتكار التركي والإيراني
أكد الرئيسان المصري، عبدالفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي، إيمانيول ماكرون،أمس، على رؤيتهما المتطابقة إزاء العديد من
اعترفت أستراليا برئيس البرلمان الفنزويلي، الذي تسيطر عليه المعارضة، خوان غوايدو، رئيساً مؤقّتاً لفنزويلا، إلى حين إجراء
أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديموقراطية نانسي بيلوسي الاثنين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على إلقاء خطابه عن حال الاتحاد في 5 فبراير، بعد إنهاء "الإغلاق" الحكومي.
أكد الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية البحريني، رفض المملكة التدخل في شؤونها الداخلية أو التشكيك في نزاهة قضائها المستقل.
الرئيس السوداني يمدد وقف إطلاق النار في ولايتين
أغلقت مصادر حكومية يمنية باب الجدل بشأن مصير كبير مراقبي الأمم المتحدة في اليمن الهولندي باتريك كاميرت، مؤكدة أن الأمين العام للأمم المتحدة قبل استقالته، وعين بديلاً له الجنرال الدنماركي مايكل انكر لوليسغارد.
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في مجلس قصر البحر وفد دائرة تنمية المجتمع.
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عددا من القضايا.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أن البيئة الداعمة التي توفرها دولة الإمارات للاستثمار والمستثمرين
احتفظ مطار دبي الدولي بصدارته لقائمة أكبر مطارات العالم بأعداد المسافرين الدوليين للعام الخامس على التوالي مع ارتفاع عدد المسافرين الذين استخدموا المطار إلى 89.1 مليون مسافر في عام 2018.
أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " بمستوى الانجازات التي تحققت في مشروع مدينة دبي للطيران في دبي
أعلنت وكالة الانباء الجزائرية الرسمية الاثنين وفاة رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي عن 76 عاما بعد صراع طويل مع المرض.
لقي 15 شخصاً على الأقل مصرعهم في سيل من الحجارة والوحول ضرب فندقاً كان يشهد حفل زفاف جنوب شرقي البيرو. وقال إيفاريستو
بحث رجال الإنقاذ خلال الليل عن مئات المفقودين بعد أن تسبب انهيار سد يوم الجمعة في حدوث انهيارات طينية مدمرة وذلك مع
يتوجه المتخصّصون والخبراء والتجار المتعاملون في قطاع الرعاية الصحية، والذين يمثلون أكثر من 160 دولة إلى دبي اليوم لحضور
اطلع مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،
استهل الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون، أمس، زيارة رسمية إلى مصر، بالتوجه إلى معبد أبو سمبل، جنوبي البلاد، في إطار
في سوريا يمكن أن يكون خبر وجود شخص على قيد الحياة بعد الاعتقاد بوفاته مفاجأةً تعيد الحياة للعائلة، لكن يمكن أن يؤدي
حرصٌ دائم تتميز به الإمارات على تطوير ممارسات الرعاية الصحية، وفي هذا الإطار أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع خدمة «
تعهّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بالتنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة وبمغادرة الحوثيين للمدينة والموانئ
توقع "المركز الوطني للأرصاد" أن يسود البلاد اليوم الاثنين طقس مغبر أحيانا غائم جزئيا بوجه عام خاصة على المناطق الشرقية.
أفادت مصدار رسمية في بيرو أن 15 شخصا قد لقوا مصرعهم السبت عندما فوجئوا بانهيار كميات كبيرة من الحجارة والطين فوق فندق حيث كانت تجري مراسم حفل زفاف جنوب شرق البلاد حسب ما أفادت به السلطات المحلية.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن الشراكة الاستراتيجية بين «أدنوك» و«إيني» الإيطالية و«أو أم في»
ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الأحد أن انفجاراً في لاهاي تسبب في انهيار واجهة مبنى. وقالت محطة (آر.تي.إل نيوز) إن
رفض رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو اليوم الأحد مهلة ثمانية أيام من دول أوروبية لوضع خطة لإجراء انتخابات جديدة. ونقلت قناة
أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن ارتياحه للمستوى
سهر الجمهور السعودي، في ليلة حالمة بعد أن شاهد سيدة الغناء العربي بكل ملامحها متجسدة أمامه في مهرجان "شتاء طنطورة" وهي تصدح في العلا عبر تقنية "الهولوغرام".
تجري الشرطة اليابانية تحقيقا بشأن رسائل تم توجيهها عبر البريد إلى تسع جهات في البلاد، بينها شركات أدوية. وتحتوي الرسائل
يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة لمصر اليوم الأحد وتستمر ٣ أيام يستهلها بجولة في معبد أبو سمبل بأسوان
قال رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو يوم السبت في خطوة غير مسبوقة إنه أقال سفيره لدى الصين الذي أثار زوبعة سياسية
أعلن قائد شرطة الفلبين إن 19 شخصا على الاقل قتلوا وأصيب 48 آخرون في انفجارين منفصلين في كاتدرائية بجنوب الفلبين اليوم
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات
دعت دولة الإمارات دول الاتحاد الأوروبي إلى التدخل من أجل إنقاذ اتفاق ستوكهولم والعملية السلمية في اليمن من الانهيار.
كشف رئيس ائتلاف النصر، رئيس الوزراء العراقي السابق، حيدر العبادي، عن حجم «التغلغل الإيراني» في العراق، مشيراً إلى أن
بحث وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق الليبية ميلاد طاهر مع نائبة الممثل الخاص المنسقة المقيمة للأمم المتحدة منسقة الشؤون
تبرأت موسكو من إيران بإعلانها أنها ليست حليفاً لها في سوريا، وبينما اتهمت دمشق، أنقرة، بانتهاك «اتفاق أضنة»، استقدم
احتفلت الهند أمس بيوم الجمهورية السبعين بحضور رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا كضيف شرف، حيث عرضت تراثها الثقافي ومعداتها
فاجأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، الطفلة العراقية سارة عبدالرحمن خشمان حسين، بدعوتها إلى مكتب سموه لشكرها وتكريمها نظير تقبيلها علم الإمارات
بدأ مئات من محتجي "السترات الصفراء" السبت يوما جديدا من التعبئة في فرنسا رغم انقسامات ظهرت مؤخراً بينهم.
رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " بزوار دولة الإمارات و الأفواج السياحية التي تزور بلادنا من جميع دول العالم.
يُمضي اللاجئون السوريون شتاءهم التاسع في مخيمات البؤس، فيما تضرب العواصف بلدان المنطقة، ويستمر هبوب الرياح العاتية وهطول الأمطار الغزيرة وتساقط الثلوج، ما يفاقم ظروف الحياة الصعبة التي يعيشونها في ظل موجات الصقيع القارس.
برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم - ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، تنطلق غداً
يخوض مشروع "تحدي الترجمة"، أحد مشاريع مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية منافسة عالمية للفوز بجائزة الأمم المتحدة لمشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات..
أعلنت فرق الإطفاء البرازيلية في حصيلة جديدة السبت أن انهيار سد في مجمع منجمي في جنوب شرق البلاد أسفر عن سقوط تسعة قتلى وفقدان 300 شخص آخرين.
تسعى العديد من وكالات السيارات في الدولة، إلى زيادة مبيعاتها، من خلال طرح عروض مبتكرة، تتجاوز التخفيضات السعرية، إلى تحمّل الضريبة،
عيّن وزير الخارجيّة الأمريكي مايك بومبيو الجمعة إليوت أبرامز مبعوثاً إلى فنزويلا بهدف المساهمة في "إعادة الديموقراطية" إلى هذا البلد الذي اعترفت الولايات المتّحدة بخوان غوايدو "رئيساً بالوكالة" له.
هنّأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي منتخبنا الوطني لكرة القدم بعد تأهله للدور نصف النهائي لكأس أمم آسيا «الإمارات 2019» بعد فوزه على المنتخب الأسترالي.
تصدّر كتاب «قصتي» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قوائم المبيعات بالمكتبات في دولة الإمارات، إلى جانب منصتي «سوق دوت كوم» و«نون دوت كوم» الإلكترونيتين.
بلغت قيمة المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة، استجابة للأزمة السورية والمتضررين منها، خلال الفترة من 2012 إلى يناير 2019، نحو 3.59 مليارات درهم «976.4 مليون دولار».
صعّدت ميليشيا الحوثي الإيرانية من انتهاكاتها ومواقفها، الهادفة لإجهاض اتفاق السويد، القاضي بانسحابها من مدينة وموانئ الحديدة.
أعلن مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، أن بلاده ستعارض سعي الولايات المتحدة للحصول على اعتراف مجلس الأمن برئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا، في إشارة منه إلى إمكانية استخدام حق الفيتو.
وافقت الغالبية في جنوب الفلبين، أمس، على إقامة منطقة «حكم ذاتي» للمسلمين بالمنطقة الواقعة جنوب البلاد.
أعلنت فرق الإطفاء البرازيلية في حصيلة جديدة السبت أن انهيار سد في مجمع منجمي في جنوب شرق البلاد أسفر عن سقوط تسعة قتلى وفقدان 300 شخص آخرين.
وافق مجلس الشيوخ الأمريكى الجمعة على إعادة فتح الوكالات الفيدرالية حتى 15 فبراير، وهي الخطوة الأولى نحو إنهاء الإغلاق الحكومى الجزئى الذي بدأ قبل 35 يوما.
استشهد أمس فتى من بلدة سلواد قضاء رام الله متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال قرب شارع 60 الاستيطاني، كما استشهد شاب وأصيب العشرات برصاص الاحتلال في مسيرات العودة على طول الشريط الحدودي في قطاع غزة.
أعلن مجلس أبوظبي الرياضي أن سمو الشيخ نهيان بن زايد، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وجه بشراء جميع التذاكر المتبقية لمباراة منتخبنا القادمة في نصف النهائي
تأهل منتخب الإمارات إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا "الإمارات 2019"، وذلك عقب فوزه على حامل لقب البطولة المنتخب الأسترالي بهدف واحد مقابل لا شيء.