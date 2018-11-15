من المقرر أن يصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى كاليفورنيا ، اليوم السبت، ليلتقي بعدد من السكان المتضررين من الحرائق التي تشهدها الولاية والتي أسفرت عن مقتل 74 شخصا إلى جانب تدمير آلاف المنازل في أنحاء متفرقة من الولاية.