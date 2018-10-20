الإمارات تشيد بقرارات وتوجيهات خادم الحرمين بشأن قضية خاشقجي
أعلنت المملكة العربية السعودية نتائج تحقيقاتها في قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي، مؤكدةً وفاته إثر شجار مع أشخاص داخل القنصلية السعودية في إسطنبول،
أعلنت المملكة العربية السعودية نتائج تحقيقاتها في قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي، مؤكدةً وفاته إثر شجار مع أشخاص داخل القنصلية السعودية في إسطنبول،
رغم غياب الاعتراف الرسمي الدولي، وفي ظل اقتصاد ضعيف أنهكته الحرب الأهلية والمجاعة، وزيادة مستويات الفقر والبطالة، وارتفاع معدلات الأمية وسوء البنية التحتية، تعوّل أرض الصومال المعروفة باسم «صوماليلاند»،
قالت شبكة «فوكس نيوز»، نقلاً عن مصادر استخباراتية أميركية وغربية، إن إيران زادت في الآونة الأخيرة شحنات الأسلحة المتقدمة التي أرسلتها إلى ميليشيا حزب الله الإرهابية الموالية لها،
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن العلم رمز سيادتنا
أطلقت دبي، أمس السبت الموافق 20 أكتوبر 2018، العد التنازلي لعامين على موعد انطلاق فعاليات إكسبو في 20 أكتوبر 2020،
أعلنت السعودية نتائج تحقيقاتها في قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، التي بيّنت وفاته إثر شجار داخل القنصلية
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب للصحفيين أمس السبت إن الولايات المتحدة ستنسحب بشكل منفرد من معاهدة عمرها أكثر من 30 عاما مع روسيا
رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالأوامر الملكية الصادرة مساء أمس عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
أكدت الحكومة الأردنية، أهمية الخطوات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية، فيما يتعلق بالتحقيقات بقضية الصحافي جمال الخاشقحي
لقي ما لا يقل عن 75 عنصرا من مليشيا الحوثي الإنقلابية التابعة لإيران مصرعهم بينهم أكثر من 15 قيادياً اليوم في غارات جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية ومعارك ميدانية في محافظة الحديدة .
شارك عشرات الآلاف من البريطانيين المعارضين لبريكست في تظاهرة في وسط لندن السبت، بحسب تقديرات الجهات المنظمة، في محاولة جديدة للحيلولة دون خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي.
أشاد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، بالإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بشأن وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
تجري الانتخابات التشريعية في أفغانستان السبت وسط أجواء من الفوضى، مع العديد من الهجمات لطالبان خلفت أكثر من 22 قتيلاً،
دمرت الدفاعات الجوية للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيات الحوثي
نفي سوق دبي المالي التقارير المتواترة في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن شروع موظف سابق في الاستيلاء على مبالغ مالية بقيمة 1.8 مليار درهم بموجب شيكات مزورة.
قال نشرة أخبار الساعة إن المتتبع للمكانة التي وصلت إليها دولة الإمارات العربية المتحدة في مؤشرات التنافسية العالمية
قالت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالسعودية، إن التوجيهات والقرارات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان
أشادت دولة الإمارات العربية المتحدة بتوجيهات وقرارات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود " حفظه
ما من حالة استعمارية تخلو من خروج عناصر مشاركة فيها عن نسقها لتطعن بمشروعيّتها وتكشف خباياها وما ارتكب فيها من جرائم، لكن ليس بالضرورة للدوافع ذاتها لدى هذه العناصر. ولعل الكتب التاريخية التي تعج بشهادات لضباط وجنود وأكاديميين وإعلاميين،
صرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية بأن التوجيهات والقرارات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين على إثر الحدث المؤسف والأليم الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي
اصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود فجر اليوم أمرا ملكيا بإعفاء أحمد عسيري نائب رئيس
نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر سعودي قوله إن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لم يكن لديه علم بما جرى للمواطن جمال
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أوامر ملكية بإعفاء أحمد بن حسن بن محمد عسيري، نائب رئيس الاستخبارات العامة وسعود بن عبدالله القحطاني المستشار بالديوان الملكي
أعلن النائب العام السعودي في تصريح له أن التحقيقات الأولية في موضوع المواطن جمال خاشقجي أظهرت وفاته - رحمه الله -
شهدت الـ48 ساعة الماضية تسارعاً دراماتيكياً في حجم خسائر ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، إذ قتل 100 من عناصرها في ضربات للتحالف على مواقعها داخل مدينة الحديدة.
أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الإمارات تقف بصلابة ضد محاولات تقويض استقرار المملكة العربية السعودية وتحجيم دورها.
أصيب العشرات من الفلسطينيين أمس، برصاص الاحتلال الذي تصدى للمتظاهرين السلميين على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز والقصف.
أكد وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أنه ليس هناك أي اعتداء من أي دولة على قطر، لكن هناك اعتداءات قطرية موثقة على جيرانها. وتابع: قطر دوَّلت الأزمة ونحملها المسئولية في عدم الوصول إلى حل سريع.
قالت وزيرة النقل المحلي في جنوب أفريقيا، إن 27 شخصا على الأقل من بينهم طفلان، لقوا حتفهم وأصيب كثيرون في حادث مرور جماعي
توقع المركز الوطني للأرصاد تكوّن السحب الركامية، التي يصاحبها هطول أمطار ورياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وذلك حتى الساعة الـ 11 من صباح يوم غد السبت