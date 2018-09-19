تصادف اليوم الذكرى الـ 52 لتولي المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مقاليد الحكم في أبوظبي بعد مبايعته في الـ 6 من أغسطس من العام 1966، لتبدأ مسيرة مباركة توّجت بتأسيس دولة الاتحاد.ومثل الشيخ زايد، رحمه الله، منذ تولّيه مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي ومن ثم رئاسة دولة الاتحاد في الثاني من ديسمبر من العام 1971 نموذجاً للحكمة الإنسانية ومنبعاً للتسامح والحوار والعقلانية.