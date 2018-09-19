بالصور.. كشف النقاب عن تصميم الجناح الألماني في إكسبو 2020
تم اليوم كشف النقاب عن تصميم ومفهوم الجناح الألماني الذي سيحتضنه إكسبو 2020 دبي، وذلك خلال حفل خاص..
تم اليوم كشف النقاب عن تصميم ومفهوم الجناح الألماني الذي سيحتضنه إكسبو 2020 دبي، وذلك خلال حفل خاص..
تستعد المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، للاحتفال بذكرى اليوم الوطني السعودي الـ 88
قالت إذاعة (إل.بي.سي) نقلا عن الشرطة البريطانية إن شخصين نقلا للمستشفى بعد أنباء عن واقعة صدمت فيها سيارة بعض المشاة أمام مسجد في شمال غرب لندن أمس الثلاثاء.
تشهد تحصينات الحوثي في جبهة الساحل الغربي لليمن انكسارات متلاحقة إثر العملية العسكرية المباغتة التي أطلقتها قوات التحالف، والقوات اليمنية المشتركة لتحرير الحديدة.
كشفت الدكتورة فريدة الخاجة المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض في هيئة الصحة بدبي، عن خطة سيتم تنفيذها قريباً تتيح تحويل المرضى بين مستشفيات الهيئة للتصوير بجميع أنواعه (الأشعة، أم آر آي، والسيتي سكان)،
سلط عدد من وسائل الإعلام التركية، أمس، الضوء على ما سمّته «صفقة مسمومة» بين أنقرة والدوحة تتعلق ببحث ببيع الخطوط الجوية التركية لقطر،
أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
عززت تجارة دبي الخارجية غير النفطية نموّها المستمر لتصل قيمتها في النصف الأول من عام 2018 إلى 645 مليار درهم بزيادة 5 مليارات مقارنة بالنصف الأول من عام 2017.
اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الدوام المرن للموظفين في الحكومة الاتحادية في المناسبات والظروف الخاصة بالعام الدراسي وذلك بهدف تفعيل دور الآباء والأمهات في العملية التربوية،.
تشهد تحصينات الحوثي في جبهة الساحل الغربي لليمن انكسارات متلاحقة إثر العملية العسكرية المباغتة التي أطلقتها قوات التحالف، والقوات اليمنية المشتركة لتحرير الحديدة.
رحبت دولة الإمارات بالجهود البناءة من أجل تخفيف التوتر بين جميع الأطراف في سوريا ودعتهم للجلوس على طاولة المفاوضات والتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة.
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء أنّ إدارته وضعت استراتيجية وطنية لمواجهة الأخطار البيولوجيّة سواء أكان
دعمت دبي نموها الاقتصادي بإنجاز جديد يظهر مدى قدرتها على تحويل التحديات إلى إنجازات؛ إذ عززت تجارة دبي الخارجية غير النفطية نموها المستمر لتصل قيمتها في النصف الأول من العام 2018 إلى 645 مليار درهم
أطلقت عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران مقذوفا عسكريا من داخل الأراضي اليمنية باتجاه إحدى القرى بمحافظة
استشهد فلسطينيان وأصيب العشرات بجراح في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم قرب معبر بيت حانون - ايرز شمال
طالب أبناء قبيلة الغفران القطرية " مجلس حقوق الإنسان " التابع للأمم المتحدة بالتحرك بجدية بشأن الشكوى التي تقدموا بها للمفوضية السامية لحقوق الإنسان ضد النظام القطري أمس.
أعلنت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اليوم، عن تفاصيل محور تحفيز الأعمال والاستثمار من برنامج
ألقى عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الامارات لدى الأمم المتحدة في جنيف كلمة الإمارات أمام الدورة التاسعة و الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان و ذلك في إطار الحوار التفاعلي حول تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا.
أحالت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن إحدى نتائج عمليات الاستهداف بمنطقة العمليات للفريق المشترك لتقييم الحوادث للنظر باحتمالية وجود حادث عرضي، بحسب العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف.
برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية،
نظم عدد من أبناء قبيلة الغفران وقفة احتجاجية أمام قصر الأمم المتحدة في جنيف للتنديد بجرائم النظام القطري في حقها من تجريد من الجنسية وتهجير قصري وتعذيب.
حققت دولة الإمارات إنجازاً جديداً في التنافسية العالمية في قطاع الاتصالات بتحقيقها مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية وذلك حسب النتائج التي نشرها الاتحاد الدولي للاتصالات مؤخرا.
دعمت دبي نموها الاقتصادي بإنجاز جديد يظهر مدى قدرتها على تحويل التحديات إلى إنجازات؛ إذ عززت تجارة دبي الخارجية غير النفطية نموها المستمر لتصل قيمتها في النصف الأول
واصلت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران جرائمها ضد المقدسات الدينية وترويع الآمنين وقامت بتحويل مسجد بإحدى القرى التابعة لمديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة إلى ثكنة عسكرية وأحرقت غرفة إمام المسجد
أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بإنشاء محكمة متخصصة بنظر القضايا العمالية تحت مسمى محكمة أبوظبي العمالية، على أن تضم دوائر ابتدائية جزئية وكلية؛ ودوائر استئناف ودائرة تنفيذ.
أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أدى أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة، اليمين القانونية
أعلن الجيش الروسي الثلاثاء أن الطائرة الروسية المختفية أُسقطت بنيران الدفاعات الجوية السورية، محملا إسرائيل مسؤولية حصول ذلك بسبب ضرباتها الليلة الماضية على اللاذقية في غرب سوريا وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب).
سجلت حركة السياحة الوافدة إلى دبي، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، وصول 9.25 ملايين زائر بنمو 0.54% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي التي سجلت وصول 9.20 ملايين زائر وفقاً لإحصاءات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي،
انخفضت الليرة التركية مقابل الدولار اليوم الثلاثاء مع استمرار قلق المستثمرين بشأن تأثير الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة الاقتصادية بعد دعوته للتحقيق في دور الحزب المعارض الرئيسي في أكبر بنوك البلاد.
■ أخيراً بزغ نور الفجر عليهم بعد طول ظلام.. أطفال ونساء تمكّنوا من الهرب من مناطق تنظيم داعش الإرهابي بقرية الشعفة في
تشهد مدينة الحديدة معركة على درجة كبيرة من الأهمية في تحديد مستقبل اليمن، حيث تمثل السيطرة العسكرية على المحافظة منعرجاً مهماً في مسار الأزمة اليمنية
شهد اليوم المفتوح الأول للتوظيف، الذي نظمته وزارة الموارد البشرية والتوطين في فندق إنتركونتيننتال فستيفال سيتي في دبي أمس، إقبالاً كبيراً من المواطنين الباحثين عن العمل.
بدأت قوات التحالف العربي، أمس، عمليات عسكرية واسعة النطاق لتحرير الحديدة من عدة محاور، من قبضة ميليشيا الحوثي الإيرانية التي فقدت عناصرها قدرتهم على الصمود،
قال وزير الخارجية الأمبركي مايك بومبيو يوم الاثنين إن الولايات المتحدة ستضع سقفا لعدد اللاجئين الذين ستسمح بدخولهم عند 30 ألف
قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء إن طائرة عسكرية روسية تقل 14 شخصا اختفت من على شاشات الرادار فوق سوريا بينما كانت إسرائيل وفرنسا تشنان هجمات جوية على أهداف في سوريا.
استقبل الزعيم الكوري الشمالي كيم غونغ أون، الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن في المطار، حيث عانقه
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إن المواطن جزء رئيسي من التنمية الاقتصادية
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في مجلس قصر البحر
بدأت قوات التحالف العربي وقوات المقاومة اليمنية المشتركة، أمس، عملية عسكرية واسعة النطاق، ومن محاور عدة، لتحرير مدينة الحديدة من سيطرة ميليشيا الحوثي التابعة لإيران.
طالب ممثلون عن أبناء عشيرة الغفران القطرية المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه في شكوى قدموها، أمس، إليها بمكتبها في جنيف،
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه اتفق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إنشاء منطقة منزوعة السلاح بين قوات
أكد العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أن العمليات العسكرية في الحديدة
تعرضت ثلاثة مواقع في مدينة اللاذقية على الساحل السوري غربي البلاد لقصف جوي، مساء الاثنين، و أشار مصدر سوري لوكالة
كشف العميد علي الطنيجي قائد قوات التحالف العربي في الساحل الغربي لليمن عن بدء عمليات عسكرية نوعية واسعة النطاق في
أكّد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن من يشترك في المؤامرات ليس مؤهلاً لإسداء النصائح. وفي تغريدة على صفحته في «تويتر» كتب معاليه:
أشادت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد
كشفت مصادر سياسية لـ«البيان» عن رفع قوات الجيش الوطني مسنودة بقوات تابعة للتحالف العربي من حالة التأهب العسكري في محافظة الحديدة شمال غربي البلاد، حيث أعلنت حالة الطوارئ في مدينة الحديدة
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أهمية الفنون بأشكالها وأنواعها، في خدمة المجتمع الإماراتي والتعريف بقيمه وثقافته الأصيلة، إضافة إلى إبراز الوجه الحضاري لدولة الإمارات وشعبها والإسهام في دعم القضايا الوطنية.
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية انه تم تحقيق 16 كشفا بالدلتا الأرضية والصحراء الغربية بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ 8 مشروعات تنمية للغاز الطبيعي.
دشن مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات واللواء عبد الله خليفه المري القائد العام لشرطة دبي مركبات وحدة إدارة الحوادث المرورية
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إن المواطن جزء رئيسي من التنمية الاقتصادية
حثّت شرطة أبوظبي الجمهور على عدم قبول عروض توصيلهم بمركبات خاصة غير قانونية لما تشكله من خطورة بالغة على أمنهم وسلامتهم،
ذكر تقرير اخباري في أسبانيا أن انفجار كمبيوتر محمول " لاب توب" داخل احدى عربات مترو أنفاق العاصمة مدريد أسفر عن إصابة ستة أشخاص بإصابات خطيرة.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن حكومة دولة الإمارات تعمل على استثمار كافة الجهود النوعية وتوظيف تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة في صناعة المستقبل.
تواجه تونس نذر شتاء ساخن، في ظل أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية متفاقمة، إذ، وبينما أعلن الحزب الحاكم تجميد عضوية رئيس
يعيش سكان قطاع غزة حالة من الترقب والانتظار، في ظل حالة المد والجزر في ملف التهدئة، وتقرير مصير عدة ملفات مهمة.
بات التوجه للمجتمع الدولي من أجل قطع إمدادات الأسلحة التي تقدمها إيران للحوثيين، من أهم الخطوات التي تطالب بها العديد
استعاد الاقتصاد العالمي عافيته ونموه بعد مرور 10 سنوات على الأزمة المالية العالمية، غير أن بعض المخاطر بدأت تزحف عائدة، وظهرت مخاطر جديدة أيضاً.
قال رئيس مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن إن السلطات الأميركية ألغت تأشيرات إقامة عائلته وطالبتهم بمغادرة أميركا فورا رغم أن التأشيرات مستمرة حتى عام 2020.
لا يزال جنوب شرق الولايات المتحدة تحت تهديد فيضانات كبرى بعد مرور العاصفة فلورنس التي أوقعت 15 قتيلاً على الأقل على ساحل الأطلسي.
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون اتحادي رقم «6» لسنة 2018 في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2018.
دعت الإمارات مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى بذل أقصى الضغوط على الحوثيين، بما في ذلك ضمان الوقف الفوري لإمدادات السلاح والتمويل والمساعدة التقنية التي تصلهم من إيران،
برعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وقّع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي، أمس، اتفاقية جدة للسلام بين البلدين، ليطوي البلدان صفحة أطول نزاع في القارة الإفريقية.
تمرّ ساعات الدوام الرسمي في دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومكاتب التسجيل التابعة لها سريعة لا يكاد يشعر بها العاملون، فيما تتميز الدائرة بأن المراجع يدخلها بحال ويخرج منها بحال مختلفة تماماً،
حصلت 163 شركة مناطق حرة على تصاريح تجارية من دائرة التنمية الاقتصادية بدبي لمزاولة الأعمال داخل الإمارة، ما يعزز مكانة دبي كوجهة مثالية لجذب وازدهار الأعمال.
رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة باتفاق جدة للسلام بين جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية ودولة إريتريا
نفى المكتب الاعلامي لشرطة عدن وجود سجون سريّة في عدن تدار خارج الإطار القانوني لمصلحة السجون في وزارة الداخلية والسلطات القضائية
اعتقلت الشرطة التركية المئات من عمال البناء في مطار إسطنبول الجديد، بعد تنظيمهم احتجاجاً على سوء ظروف العمل، حسبما أعلنت نقابة العمال التركية، أمس.
برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وقع اليوم الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا وآبي أحمد علي رئيس وزراء أثيوبيا اتفاقية "جدة للسلام"
أكد مصدر أمنى في شرطة دبي انه جار متابعة وتحديد هوية شخصين يبدو أنهما من الجنسية الآسيوية يقومان بتوزيع أموال نقدية على المارة بالشارع في دبي وذلك بعدما انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي
أكد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أن دولة الإمارات ماضية في تحقيق أهدافها على صعيد تكامل القطاعات الوطنية كافة لرفد الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة
أثار الإعصار "مانغخوت" العنيف الأحد الفوضى في هونغ كونغ حيث اهتزت ناطحات السحاب في المدينة، بعدما أوقع 49 قتيلا في
تعيش ميليشيا الحوثي حالة من التخبط والانهيار داخل مدينة الحديدة خلال الأيام الأخيرة، بعد تمكّن قوات العمالقة من عزل
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال اجتماع مع أعضاء
تم تعليق حركة الطيران فوق العديد من المناطق بقارة آسيا، بعدما ضرب الاعصار "مانجخوت" هونج كونج والفلبين، قبل أن يتوجه إلى إقليم جوانجدونج الصيني.
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لعام 2018 في شأن
تعتزم مجموعة «إينوك» افتتاح 5 محطات خدمة في الشارقة خلال العام 2019 على أن يصل عدد المحطات في الإمارة إلى 25 محطة خلال السنوات الخمس المقبلة،
باتت أصوات المعارك الطاحنة أكثر وضوحاً في منطقة قوس النصر والميزان، إثر تقدم قوات العمالقة وقطعها لطريق الحديدة كيلو 16
كشفت مصادر «البيان الاقتصادي» اعتزام إحدى شركات التطوير العقاري تشييد مشروع ناطحات سحاب متعددة الاستخدامات في وسط مدينة دبي على شارع الشيخ زايد لكنها تفضل الإبقاء على التفاصيل طي الكتمان ريثما يتم الإعلان عن المشروع في وسائل الإعلام.
يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض دفعة جديدة من الرسوم الجمركيّة بنسبة 10% على واردات صينيّة
أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، البحث عن قادة يحركون الجبال، ويقودون التغيير، ويصنعون المستقبل، همتهم في السماء وطموحاتهم معانقة النجوم.
تصدر صحيفة «البيان» اعتباراً من اليوم بحلة مميزة في العدد الرئيس، إضافة إلى ملحقي «البيان الاقتصادي» و«البيان الرياضي»، لتواكب الموسم الجديد بالمواضيع الخاصة والمتميزة التي تثري القارئ بالأخبار المكثفة والمتابعات المشوقة.
سلَّمت الإمارات، أمس، رسالة إلى مجلس الأمن أكدت فيها مضي التحالف في دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، كما شددت على أن تحرير الحديدة أصبح أمراً ضرورياً من أجل ضمان انخراط الحوثيين ثانية في محادثات السلام.
أطلق وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، حزمة جديدة من الأكاذيب، خلال لقائه عدداً من الصحافيين في العاصمة
عاد التصعيد إلى ريفي حماة وإدلب، شمال ووسط سوريا، أمس، بعد هدوء نسبي استمر لمدة يومين، وسط ترقب اللقاء الروسي- التركي
دعا رئيس بلدية لندن صادق خان لإجراء استفتاء آخر على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي ليدعم بذلك فكرة أُطلق عليها "تصويت الشعب"
رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة (صعدة) باتجاه أراضي المملكة
ضرب الإعصار العنيف مانجخوت الفيليبين السبت موقعا ثمانية قتلى على الأقل بعد أن أرغم عشرات الآلاف من الاشخاص على مغادرة منازلهم
أكد معالي الدكتور أنور بن محمد بن قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أنه آن الأوان لوضع حد لتجاوزات حزب الله ضد الخليج
لقي 13 شخصا على الاقل مصرعهم وفقد ثمانية آخرون في غرق عبارة قبالة السواحل الاندونيسية بعد نشوب حريق فيها، بحسب ما
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس جيمي مورالس كبريرا
عقد رئيسا اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي الاجتماع الأول في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية
زارت "البيان" المعمر الإماراتي ، الشاعر عبيد محمد عبد الله بن راشد آل حميد النيادي، في منزله بمدينة العين، بحضور عدد من أنجاله وأحفاده البالغ عددهم 145 حفيداً، هم 10 أبناء على قيد الحياة، من 4 زوجات
نفى متحدث رسمي باسم الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ما تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول توفر المكالمات الصوتية عبر تطبيقي "واتسآب" وبرنامج "سكايب" للمحادثة
يعتزم أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي، اقتراح فرض عقوبات على جماعات مسلحة في العراق، لها علاقة بالحرس الثوري الإيراني،
ردت وزارة الداخلية البحرينية، على إدعاءات طهران بشأن الإيرانيين الذين تم إلقاء القبض عليهم في المنامة، بتهمة دخول البلاد بجوازات سفر مزورة،
في تطور سريع للأزمة في إدلب، رفعت قوات النظام السوري من وتيرة استعداداتها لاجتياح إدلب، رغم التحذيرات المتكررة من حدوث كارثة إنسانية داخل المحافظة،
أفادت مصادر مسؤولة في الحديدة لـ «البيان» عن استعداد قوات المقاومة المشتركة والتحالف العربي لبدء عملية عسكرية بحرية وبرية باتجاه ميناء الحديدة خلال اليومين المقبلين
حققت الشابة المواطنة شيخة المزروعي إنجازاً علمياً نوعياً لدولة الإمارات بدراستها زراعة الكبد عن طريق الخلايا الجذعية؛ لتكون أول مواطنة تدرس دكتوراه هذا التخصص المعقد والمهم.
أشاد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، بنجاح العمليات العسكرية في محافظة الحديدة اليمنية التي تقودها قوات التحالف العربي في مواجهة ميليشيا الحوثي.
أ ف ب أودى إعصار فلورنس بحياة عدد من الأشخاص في الولايات المتحدة بينهم أمّ وطفلها، وفيما أدّت الرياح العاتية الجمعة إلى
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ليلة أول من أمس، اتصالاً هاتفياً من مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية.
حققت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عربياً والـ34 عالمياً في تقرير التنمية البشرية 2018 الصادر عن الأمم المتحدة الذي كشف النقاب عنه مساء أمس، متقدمة بثمانية مراكز عن تصنيف العام الماضي 2017.
اتسع نطاق العقوبات الأميركية على إيران مع قيام واشنطن بفرض عقوبات على شركتي طيران تايلاندية وماليزية لعلاقاتهما بشركة ماهان الإيرانية.
خيّم الهدوء على محافظة إدلب السورية، طيلة يوم أمس، وسط ترقّب قمة حاسمة تعقد بعد غد في منتجع سوتشي، وتجمع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان،
أنتقد الناشط القطري وممثل قبيلة الغفران القطرية المضطهدة حمد خالد المري دعم حكومة بلاده للتنظيمات الإرهابية، بينما تتخلى عن مواطنيها الغفران
تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي مساء اليوم من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة "صعدة"
حققت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عربياً والـ 34 عالمياً في تقرير التنمية البشرية 2018 والصادر عن الأمم المتحدة
أقرت اللجنة الأمنية بمحافظة الحديدة في اجتماعها، أمس، بالعاصمة المؤقتة عدن خطة أمنية شاملة ومتكاملة لما بعد استكمال تحرير المحافظة.
استشهد ل فلسطينيان وأصيب آخرون اليوم الجمعة، في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة، في إطار مسيرات
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أنه وفي تمام الساعة
غادر نحو ثمانية آلاف شخص منازلهم في ضواحي بوسطن بعد سلسلة من انفجارات الغاز، ولم يتضح متي يمكنهم العودة. وأسفرت
نالت أجنحة الدرجة الأولى الجديدة المغلقة بالكامل على طائرات البوينغ 777 التي كشفت "طيران الإمارات" النقاب عنها في نوفمبر الماضي الجائزة الذهبية عن فئة "أفضل مبادرة في الأجواء"،
حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أفراد المجتمع من استخدام 4 مستحضرات طبية لعلاج أمراض عصبية وتنفسية وقصور الغدة الدرقية بسبب تلوثها الجرثومي ما قد يؤدي إلى الإصابة بالعدوى لمستخدميها.
منحت أنباء عن بدء محادثات تجارية جديدة بين الولايات المتحدة والصين دفعة قوية خلال التعاملات أمس، حيث صعدت المؤشرات بصورة جماعية مع تفاؤل المستثمرين وإقبالهم على المخاطرة.
ضربت رياح قوية وأمطار غزيرة شمالي الفلبين اليوم الجمعة، في الوقت الذي استمر فيه إعصار "مانغخوت" على قوته قبل الوصول إلى اليابسة، مما أدى إلى إجبار الالاف على الفرار من منازلهم.
انسحب فرسان الإمارات من مجريات سباق مونديال القدرة التي أقيمت ضمن بطولة الألعاب العالمية للفروسية التي تستضيفها مدينة تريون بولاية نورث كارولاينا بالولايات المتحدة الأميركية،
تزور المتسابقات المتأهلات للمرحلة النهائية في مسابقة ملكة جمال الكون للسياحة لعام 2018 دبي في الفترة مابين 19 الى 22 من الشهر الجاري.
حذرت سفارة الدولة في مانيلا مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة المتواجدين في الفلبين بأخذ إجراءات الحيطة والحذر، ومتابعة الأخبار الصادرة من الجهات المعنية بشأن العاصفة مانغخوت المسمى بأومبونغ في الفلبين.
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ليلة أمس اتصالا هاتفيا من مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية.
أكدت الدكتورة نجيبة عبد الرزاق استشارية ورئيسة قسم الباطنية بمستشفى البراحة التابع لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، الرئيس المشارك باللجنة الوطنية لمكافحة مقاومة الميكروبات،
شاركت شركات سياحية ووكلاء سفر عاملون بالدولة في فعاليات «ذا فلبين ترافل أكستشينج» الذي أقيم في الفلبين في الفترة ما بين 29 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2018 بفندق ماريوت مانيلا،
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، أن ما حدث في سباق القدرة ضمن بطولة العالم لألعاب الفروسية في مدينة تريون بولاية نورث كارولينا،
ثبّتت ألوية العمالقة، ضـمن قوات المقاومة اليمنية المشتركة، مكاسب الشرعية التي تحققت في الحديدة خلال اليومين الماضـيين، حـيث أفشلت هجمات شنّتها ميليشـيا الحوثي في منطقة «كيلو 16».
التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أول من أمس، في أبوظبي، فلاديمير إيفانوفيتش فورونكوف، وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
يمضي جواز السفر الإماراتي العادي قُدماً في تحقيق المزيد من المكاسب خلال العام الجاري، ويتخطى العديد من دول العالم، ليحتل الترتيب رقم 9 بدخول 157 دولة حول العالم،
تجاوز عدد السياح الصينيين الذين زاروا الإمارات مليون سائح في عام 2017، وذلك للمرة الأولى. وبلغ عدد ركاب الترانزيت 3.5 ملايين راكب.
يوافق غداً 15 سبتمبر ذكرى مرور 10 سنوات على الأزمة المالية العالمية، التي بدأت بإفلاس بنك ليمان براذرز الذي تبلغ أصوله 693 مليار دولار في سبتمبر 2008.
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا رطبا، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف صباحا، ومغبرا أحيانا نهاراً، فيما تميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف وتظهر بعض السحب شرقا بعد الظهر
بدأت زوابع عنيفة وأمواج عاتية تلامس الخميس الساحل الشرقي للولايات المتحدة مع اقتراب الإعصار فلورنس الذي يهدد بهطول
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الخميس، أن حصيلة الوفيات جراء الأعاصير التي اجتاحت بورتوريكو العام الماضي كانت من صنيعة الديمقراطيين المعارضين بهدف الإضرار به سياسيا
طلبت السلطات الفلبينية من ملايين الأشخاص ممن هم في مسار إعصار " مانغجوت " القادم من الساحل الشمالي الشرقي للبلاد
صرح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران النقيب عبدالخالق علي القحطاني بأن رجال الدفاع المدني باشروا فجر
انضم عدد من قادة العالم السابقين ومسؤولون محليون وشخصيات من العائلات الملكية الخميس إلى أسرة كوفي عنان لحضور الجنازة الرسمية للأمين العام الأسبق للأمم المتحدة في مسقط رأسه في غانا.
أكد الرجلان اللذان تتهمهما لندن بتسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته في بريطانيا، انهما توجها في مارس الى سالزبري، قائلين إنها ذهبا الى هناك بصفتهما سائحين.
حصل المهاجر المالي الشاب مامودو غاساما على الجنسية الفرنسية إثر إنقاذه طفلا فرنسيا بتسلقه واجهة مبنى باريسي نهاية مايو، بعد أن اجتمع بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه
قالت لجنة مصادرة في تونس إنها ستقدم عرضا دوليا لبيع 11 سيارة فارهة تعود ملكيتها لعائلة الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
احتل جواز دولة الإمارات اليوم الترتيب 9 في المؤشر العالمي لقوة جواز السفر بدخول 157 دولة بدون تأشيرة مسبقة.
ابتكر باحثون روس دمى «روبوتية» نابضة بالحياة تتيح للأطباء وطلبة الطب والممرضين التدرّب عليها، ما يساعد على علاج مرضى النوبات القلبية والأشخاص الذين يتعرّضون لبتر أطرافهم.
طالبت قطر، أمس، الدول الأربع التي تقاطعها، بالجلوس على طاولة المفاوضات، عقب تفنيد مزاعم الأولى في مجلس حقوق الإنسان. ونشرت وكالة الأنباء القطرية «قنا» بياناً صادراً عن وزارة الخارجية القطرية طالبت فيه دول المقاطعة (الإمارات، السعودية، البحرين، مصر) بالجلوس على طاولة التفاوض.
حذر تقرير من ارتفاع حالات مرض السرطان حول العالم، بعدما كشفت البيانات عن أرقام خطيرة لمعدلات الإصابة بالمرض الخبيث عبر العالم.
قال الرئيس التنفيذي لشركة آبل إن الشركة ستوفر هواتف أبل الثلاث الجديدة في 29 سوقا عالمية من ضمنها الإمارات..
أكد الفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أنه علينا التفاؤل مهما كانت الظروف والتحديات من أجل تحقيق الصدارة والمركز الأول.
واشنطن: التحالف يبذل جهوداً كبيرة لحماية المدنيين ودعمنا له مستمر
أعلنت «الإمارات للشحن الجوي» أنها نقلت الحاوية رقم مليون من خلال خدمة النقل البري بالشاحنات بين مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين.
تصدرت الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مشاريع التقنية الناشئة، التي بلغت نسبتها في الإمارات 30% من إجمالي العدد في المنطقة في الفترة من 2011 إلى 2015.
أعلنت شركة أبل رسمياً، أمس، عن إطلاق أحدث هواتف آيفون الخاصة بها، وهي «آيفون إكس إس» و«آيفون إكس إس ماكس»، وذلك خلال حدث عُقد داخل مسرح «ستيف جوبز» بمقر الشركة الرئيس.
صادق قادة جمهورية التشيك اليوم على نقل سفارة بلادهم لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، لتصبح أول دولة أوروبية تتخذ هذه الخطوة المثيرة للجدل بعد الولايات المتحدة وغواتيمالا وهندوراس
انسحب الفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، من سباق "مونديال القدرة" لرفضه اقتراح اللجنة التنظيمية بإمكانية استبدال حصانه بحصان آخر، بعد نهاية المرحلة الأولى من السباق.
أكد السفير عبيد سالم الزعابي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف، أن دولة الإمارات لا تعتبر نفسها معنية بما جاء في تقرير المقرر الخاص المعني بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية
كشفت شركة أبل اليوم "الأربعاء" عن أحدث منتجاتها والتي تمثلت في نسخ أكبر من هاتف أيفون وساعات تستند إلى تصاميم الطرز الحالية
كد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي أن المستوي المتميز الذي وصل إليه فرسان الإمارات يعكس المدى المتقدم الذي بلغوه في رياضة الفروسية التي ترتبط في جزء منها بتراث منطقة الخليج والمنطقة العربية على وجه العموم
واصل القطاع المصرفي الإماراتي تصدر المركز الأول في قائمة أكثر القطاعات المصرفية من حيث حجم الأصول على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بعدما بلغت أصوله نحو 748 مليار
قال النائب العام المصري اليوم "الأربعاء" إن بكتيريا إي كولاي كانت أحد العوامل التي أدت لوفاة سائحين بريطانيين في فندق بالغردقة المطلة على البحر الأحمر الشهر الماضي.
رصدت قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ارتكاب ميليشيا الحوثي الموالية لإيران عددا من الأعمال التخريبية في منطقة الكيلو 16 بمحافظة الحديدة عبر إقدام عناصرها على زرع كميات كبيرة من الألغام الأرضية على الطريق الاستراتيجي
أعلنت الإمارات للشحن الجوي، ذراع الشحن التابعة لطيران الإمارات، أنها نقلت الحاوية رقم مليون من خلال خدمة النقل البري بالشاحنات بين مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين.
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بتعديل بعض الفئات الجمركية وإضافة أصناف جديدة، ليرفع الرسوم الجمركية على مجموعة من الواردات
أطلقت هيئة الطرق والمواصلات "خدمة التجديد التلقائي" لمركبات الأفراد بعد أن شملت في مرحلة سابقة مركبات الشركات وذلك في إطار خطة التحول الإلكتروني التي تنتهجها الهيئة في كل خدماتها مواكبة لمبادرة "المدينة الذكية" التي أطلقتها حكومة دبي الرشيدة.
ذكرت قناة "آر.تي.إس" التلفزيونية أنه تم إغلاق مطار "نيكولا تيسلا" في بلجراد، أمام حركة المرور صباح اليوم الاربعاء، بعد
سيطرت قوات المقاومة اليمنية المشتركة و على رأسها ألوية العمالقة على منطقة " الكيلو 10 " وتمكنت من قطع جميع خطوط إمداد
أعلنت بلدية مدينة الشارقة أن جميع المواقف العامة في المدينة ستكون مجانية يوم غدٍ الخميس بمناسبة رأس السنة الهجرية
بعيداً عن مدينة المفرق شمال شرق الأردن بحوالي 20 كيلومتراً وتحديداً مخيم الزعتري، يمارس «طارق حمدان»، وهو سوري دفعته
أسعد الفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، الملايين في الإمارات والوطن العربي بإنجازه المشرف
حذرت الولايات المتحدة إيران، الثلاثاء، بأنها سترد بسرعة وبحزم للدفاع عن حياة الأميركيين في حال وقوع أي هجوم ينتج عنه
أعلنت قوات الجيش اليمني، السيطرة النارية على طريق الحديدة صنعاء الاستراتيجي، وأحرزت تقدمًا ميدانيًا جديدًا، بعد وصولها
أكد الادعاء العام في محكمة رئيس وزراء لبنان الأسبق، رفيق الحريري، ضلوع نظام بشار الأسد في اغتياله، فيما أشارت هيئة
ألقى عبيد سالم الزعابي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف، بياناً باسم دول المقاطعة الأربع، الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، فندت فيه المزاعم القطرية.
منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وائل السيد محمد جاد، سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة، وسام الاستقلال من الطبقة الأولى.
تلقّى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رسالة خطية من إدريس ديبي إتنو، رئيس جمهورية تشاد،
أكد منصور بن أحمد المنصور المتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن أن الفريق لديه الشجاعة للاعتراف بالخطأ في
أكد العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم القوات المشتركة للتحالف " تحالف دعم الشرعية في اليمن" أن التحالف وفر
صحت سفارة الإمارات في واشنطن مواطني الدولة في ولاية فرجينيا وكارولاينا الشمالية وكارولاينا الجنوبية بمتابعة مصادر الأخبار المحلية حول الإعصار فلورنس وإتباع تعليمات وإجراءات السلامة الصادرة من الجهات المعنية.
نشر اليوم الثلاثاء كتاب "الخوف، ترامب في البيت الأبيض" للصحفي الأمريكي بوب وودورد الذي اشتهر عبر كشف فضيحة ووترغيت التي انتهت باستقالة الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون.
أوضح وزير الخارجية السعودي الأستاذ عادل بن أحمد الجبير اليوم، في اجتماع الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية 150 لمجلس جامعة الدول العربية
أوضحت اعمار العقارية انها لا تخطط لمنح تأشيرات مدتها 10 سنوات للمستثمرين ممن يشترون عقارات في مشاريعها. وأكدت في بيان إلى سوق دبي المالي أن إصدار التأشيرات هو من اختصاص السلطات المعنية بالدولة، ولا علاقة للشركة بذلك.
كشف الملاكم الأميركي السابق أوسكار دي لا هويا أنه يفكر في خوض انتخابات الرئاسة الأميركية في 2020.
أفادت تقارير استخباراتية بأن الرئيس السوري بشار الأسد أعطى موافقة أخيراً على استخدام غاز الكلورين في الهجوم على آخر
أكدت شركة موانئ دبي العالمية مواصلتها اللجوء إلى كافة الإجراءات القانونية للدفاع عن حقوقها كمُساهمة وصاحبة امتياز في شركة المشروع المشترك لمحطة «دوراليه للحاويات» في جيبوتي،
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن إطلاقها خدمة تقسيط دفع المخالفات المستحقة للهيئة لجميع المركبات المندرجة ضمن النظام المروري لجميع إمارات الدولة، وذلك من خلال بطاقات الائتمان.
أعلنت دائرة النقل بإمارة أبوظبي ممثلة بمركز النقل المتكامل عن مجانية تطبيق رسوم المواقف السطحية في الإمارة بمناسبة رأس السنة الهجرية وذلك بدءا من الخميس 13 سبتمبر حتى الساعة 7:59 من صباح يوم السبت الموافق 15 سبتمبر 2018.
جددت سفارة الإمارات في واشنطن تحذيراتها لمواطني الدولة المتواجدين في ولاية فرجينيا وكارولاينا الشمالية وكارولاينا الجنوبية بضرورة أخذ إجراءات الحيطة والحذر، ومتابعة الأخبار الصادرة من الجهات المعنية بشأن العاصفة فلورنسا.
بدأت الشرطة في نيبال اليوم الثلاثاء عملية للبحث عن نمر بعد أن قتل طفلة عمرها خمسة أعوام خلال تناولها وجبة خفيفة بالقرب من متجر بقالة جنوبي نيبال.
أكد خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن السياح المغادرين لمنافذ الدولة الجوية أو البرية أو البحرية سيتمكنون من استرداد ضريبة القيمة المضافة خلال دقيقتين عبر أنظمة الكترونية متكاملة متطورة.
تغريدة واحدة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب كانت ستشعل نيران الحرب بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية،هذا ما كشفه الصحافي المخضرم بوب وودوارد،
كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن تراجع معدلات الإصابة بمرض السكري بالدولة إلى 11.8 %، بعد أن كان 18.9 %،
صدرت أوامر بإجلاء جماعي، يوم الإثنين، على طول أجزاء من الساحل الشرقي للولايات المتحدة فيما تستعد المنطقة للإعصار "فلورنس".
أمرت قاضية اتحادية في واشنطن اليوم الاثنين بأن تدفع إيران 104.7 مليون دولار لضحايا هجوم بشاحنة ملغومة يعود إلى يونيو 1996 في الظهران بالسعودية
أفاد مسؤولون أميركيون كبار وتقارير مخابراتية بأن الرئيس السوري بشار الأسد أعطى موافقة مؤخراً على استخدام غاز الكلورين في الهجوم على آخر معقل للجماعات المسلحة في إدلب، على الرغم من توالي التحذيرات الدولية.
سيطرت ألوية العمالقة نارياً على المدخل الشرقي لمدينة وميناء الحديدة، وواصلت تقدمها على مواقع عسكرية مطلة على الطريق الواصل بين منطقة وجودها في كيلو (10) وكيلو (16) على طريق الحديدة - باجل، وسط انهيار تام لميليشيا الحوثي.
أكّد صاحب السمــو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظــبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات
توصل فريق المحققين الأمنيين الأميركيين في واقعة القصف الإيراني على أربيل بالعراق، وخلف 15 قتيلاً و39 جريحاً،
أعلنت الولايات المتحدة أمس، إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، بدعوى رفـــض القــادة الفلسطينيين التحدث مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وعدم إجراء مــفاوضات سلام مع دولة الاحتلال.
أعلنت منظمة "أطبّاء بلا حدود" غير الحكومية الاثنين نقلاً عن ناجين أنّ أكثر من مئة مهاجر، بينهم ما لا يقلّ عن 20 طفلاً،
أعلن البيت الابيض الاثنين أن الرئيس الاميركي دونالد ترامب تلقى رسالة "ودية جداً" و"إيجابية جداً" من الزعيم الكوري
دعت سفارة الدولة بواشنطن المواطنين لأخذ الحذر والحيطة ومتابعة الأخبار الصادرة من الجهات المعنية بشأن العاصفة فلورنسا.
دخل اسم النجم المصري محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين الـ55 للوجود ضمن التشكيلة المثالية للموسم الماضي، وذلك للمرة الأولى
تعتزم شركة الإلكترونيات الأميركية العملاقة "أبل" إطلاق مجموعة من المنتجات الجديدة خلال الأسبوع الحالي لتنهي عاما اكتفت خلاله بإضافة تحديثات بسيطة إلى بعض منتجاتها،
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس في مجلس قصر البحر بحضور سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي اللواء متقاعد أنطوني زيني المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأميركية الذي يزور الدولة حالياً.
أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة أن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله
دعت دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، سكان الإمارة للحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمية قبل فصل الشتاء الذي تزداد فيه حالات الإصابة بهذا النوع من الإنفلونزا.
أعلن مصدر بوزارة الداخلية الليبية أن قوات الأمن سيطرت على مبنى المؤسسة الوطنية للنفط وبدأت عملية تمشيطه في جميع الطوابق مع تواصل تصاعد الدخان من الطوابق العليا.
كاد طفل حديث الولادة أن يفقد حياته بعد أن أصيب بفيروس الهربس الجلدي في الوجه، جراء ما يعرف بـ " قبلة الموت ".
وجهت وزارة الخارجية العراقية استدعاء للسفير الجزائري لدى بغداد على خلفية "هتافات مسيئة" أطلقتها جماهير جزائرية خلال مباراة لكرة القدم بين ناديين من البلدين.
أفادت وزارة الداخلية الروسية بأن شرطة موسكو احتجزت شخصا طعن صباح اليوم الاثنين شخصين بسكين في محطة كورسكي للقطارات بالعاصمة الروسية.
يشكّل شرق المتوسط ملعباً استراتيجياً للدول الكبرى، ففي هذا البحر تتقاطع مصالح الدول الأوروبية وروسيا والولايات المتحدة،
كشفت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية أن الشاب الذي هاجم سياحاً بالسكين في باريس هو من أصول أفغانية، وكان قد هاجم أشخاصاً لا
بقربه المعهود من جميع الناس، ترك الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيّب الله ثراه»، سعادة غامرة في نفوس العاملين في محطة الشهامة لتوليد الكهرباء المغذّية لمنطقة مدينة زايد العسكرية،
نفت الحكومة المصرية، 7 شائعات أثارت لغطاً واسعاً بالشارع المصري وعبر مواقع التواصل الاجتماعي
أصيب سبعة أشخاص بجروح، بينهم أربعة إصاباتهم خطيرة، مساء الأحد في باريس، بعد أن تعرّضوا لهجوم شنّه رجل "يُرجّح أنه أفغاني الجنسية"
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن دولة الإمارات تواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين للتصدي للجماعات الإرهابية وكل الأفكار المتطرفة التي تنشر الفوضى والاضطرابات في العالم،
تقدّمت ألوية العمالقة، بإسناد من قوات ومقاتلات التحالف العربي، شرقي مدينة الحديدة، وباتت قاب قوسين من إغلاق الطريق الذي يربط مدينة وميناء الحديدة بالعاصمة صنعاء وبقية المحافظات الواقعة إلى الوسط والجنوب،
قصفت قوات النظام السوري إدلب بـ60 برميلاً متفجراً على بلدة الهبيط ومحيطها في ريف إدلب الجنوبي، ما تسبب في مقتل طفلة وإصابة ستة أشخاص،
فشلت مساعي قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، في التقريب بين تحالفي «الفتح» بزعامة هادي العامري، و«سائرون» برئاسة مقتدى الصدر، لتشكيل الكتلة «الشيعية» الأكبر في البرلمان العراقي الجديد.
بموازاة أبواق الإعلام التخريبة المفسدة التي يستخدمها تنظيم الحمدين لتخريب الرأي العام وتضليله، يستخدم هذا التنظيم ثروات الشعب القطري في خدمة الأهداف ذاتها التي تغطيها ماكنة الإعلام وعلى رأسه قناة الجزيرة.
حل رئيس الجمهورية السودانة المشير عمر حسن البشير الحكومة على مستويات الرئاسة والوزراء الاتحاديين ووزراء الدولة قال مسؤول بالحزب الحاكم في السودان إن الرئيس عمر البشير عين معتز موسى رئيسا للوزراء اليوم الأحد بعد أن حل الحكومة. وقال المسؤول لصحفيين إن وزيري الدفاع والداخلية سيبقيان في منصبيهما في الحكومة الجديدة. وكان موسى وزيرا للري والكهرباء قبل حل الحكومة.
نظمت كوريا الشمالية، أمس، عرضاً عسكرياً بمناسبة الذكرى الـ70 لتأسيسها بمشاركة آلاف الجنود والمدفعية والدبابات، لكنها امتنعت عن عرض صواريخ بالستية عابرة للقارات فُرضت عليها عقوبات دولية بسبب برامج تطويرها.
قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة واجب العزاء في وفاة سالم بن عويضة جابر الخييلي.
أكد معمر الإرياني وزير الإعلام اليمني أن شهية ميليشيات الحوثي الإيرانية مفتوحة للحرب والدماء، مشيرا إلى أن مشروع مليون قتيل يمني لفرض حلمه في الولاية والإمامة هو أكبر دليل على ذلك.
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر الشاطئ الجنرال رحيل شريف القائد العسكري للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.
أثبتت ميليشيات الحوثي الإيرانية مرة أخرى أنها الطرف المسؤول عن إفشال الجهود الأممية لإيجاد حل سياسي سلمي ينهي انقلابها على الشرعية في اليمن حيث تسببت الميليشيات الانقلابية بعدم عقد جولة المشاورات الأخيرة بين الأطراف اليمنية المعنية
ندد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما بصمت الجمهوريين إزاء تصرفات الرئيس دونالد ترامب؛ واصفاً ولاية خليفته بالسوداوية، وذلك في خطاب حماسي أراد منه تعبئة الديمقراطيين للفوز في الانتخابات البرلمانية المقررة بعد أقل من شهرين.
أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي قرارين يهدفان لتسهيل مجالات ممارسة الأعمال الاقتصادية في إمارة أبوظبي،
قال وزير الإعلام الإقليمي في جنوب السودان تابان أبل لرويترز إن 17 شخصا على الأقل لقوا حتفهم اليوم الأحد عندما تحطمت
أعادت وزارة الآثار في مصر افتتاح مقابر ميحو للجمهور لأول مرة منذ اكتشافها عام 1940 في الجيزة.
أفاد خبراء الأرصاد بأنه من المتوقع أن تتزايد قوة العاصفة الاستوائية فلورنس لتصل إلى "إعصار كبير خطير" بحلول غد الإثنين
في عالم تتسارع فيه الخطى على حدود الشاشات الذكية، تشهد البشرية توسعاً كبيراً للعولمة الافتراضية، فمن الدهشة الأولى لاقتحام هذه الأجهزة عوالمنا حتى الانخراط في فلك افتراضي سلط الضوء على العديد من المشكلات النفسية..
تسببت امرأة ثملة في جنوب ألمانيا في اتلاف سبع سيارات أخرى في وقت متأخر من يوم السبت أثناء محاولتها قيادة سيارتها عبر المدينة وإيجاد مكان لركنها
أنفق أئمة عدد من المساجد في طاجكستان أموال تبرعات على إصلاح وترميم تمثال لينين، قائد الثورة البلشفية الذي فرض الإلحاد على بلدهم لقرابة 70 عاما
في كشف مهم جديد يفتح آفاقاً جديدة على دراسة تاريخ المنطقة، اكتشف علماء الآثار في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أقدم
تشارك الصين لأول مرة في أكبر مناورة بحرية استرالية مع اشتراك أكثر من ثلاثة آلاف فرد من 27 دولة في تدريب مشترك قبالة ميناء داروين الشمالي الاستراتيجي.
عاد المسار السياسي لحل الأزمة اليمنية إلى نقطة الصفر بعد أن أفشلت ميليشيا الحوثي الإيرانية مشاورات جنيف بسبب إصرارها على وضع شروط خارج إطار الأجندة المتفق عليها،
أعادت الحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي، أمس، فرض حظر التجوال في البصرة، بعد 4 أيام من إلغائه قبل أن تعود وترفعه ليلاً. ورغم الحظر رفضت ميليشيا الحشد الامتثال لقرار الحكومة،
أعلنت وزارة الداخلية في البحرين القبض على 14 إيرانياً دخلوا المملكة بجوازات سفر آسيوية مزيفة.
جدّد سلاح الطيران الروسي قصفه أماكن متفرقة في إدلب، غداة فشل القمة الثلاثية التي استضافتها طهران، ما أسفر عن مقتل 5 مدنيين، وهو ما فسّره مراقبون بالتمهيد لاجتياح المدينة من قِبل قوات النظام السوري التي حددت يوم غد الاثنين مهلة نهائية لاستسلام المسلحين فيها.
قتل رئيس وزراء جمهورية أبخازيا، غينادي غاغوليا، في وقت متأخر من أمس السبت، في حادث سير وقع في أبخازيا
أحبطت قوات من التشكيل البحري بالجيش اليمني، بدعم من تحالف دعم الشرعية، عملية تفجير كانت تخطط لها ميليشيا الحوثي الانقلابية لاستهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر بواسطة زورق مفخخ
أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتوجيه 25 مليون دولار كان قد جرى تخصيصها لرعاية الفلسطينيين في مستشفيات القدس الشرقية إلى وجهة أخرى
أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن تجنيب إدلب مواجهة دامية تعرّض المدنيين للخطر أولوية لنا وللمجتمع الدولي.
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مرسوما اتحاديا بتعيين معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة.
دمرت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم عربة صواريخ بالستية تابعة لميليشيا الانقلاب الحوثية المدعومة من إيران في منطقة "العمشية" بمديرية "الصفراء" بمحافظة "صعدة".
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 75 متهما بالإعدام شنقاً في القضية المعروفة إعلامياً بفض اعتصام رابعة العدوية، فيما عاقبت مرشد جماعة الإخوان المسلمين وعددا من قياداتها بالسجن المؤبد
زار معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، أمس، وحدات قواتنا المسلحة المشاركة في عملية تحرير الحديدة، يرافقه عدد من كبار ضباط القوات المسلحة.
أكد رئيس مجلس النواب البحريني، أحمد الملا، أنه لا مكان لأيديولوجيا ولاية الفقيه في مملكة البحرين، ولا مكان للمتعاطفين مع الأفكار الراديكالية.
اعتمدت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي إجازة يوم الخميس الموافق13 سبتمبر الجاري عطلة لدوائر حكومة دبي بمناسبة رأس السنة الهجرية على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 16 سبتمبر.
قالت الشرطة البريطانية إنها اعتقلت شخصا بعدما وصفتها في وقت سابق بأنها "واقعة خطيرة" في بلدة بارنسلي بشمال انجلترا
يغادر وفد الحكومة اليمنية جنيف اليوم السبت بعد تعذر إجراء محادثات برعاية الأمم المتحدة بسبب غياب وفد المتمردين الحوثيين
قال مصدر أمني عراقي، السبت، إن 4 صواريخ أطلقت باتجاه مطار البصرة جنوبي البلاد، التي تشهد اضطرابات واسعة احتجاجا على الفساد وسوء الحكم من جانب النخبة السياسية.
أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أنه بصحة جيدة وأن الفرج والتخلص من حكم الميليشيات أصبح قريبا . وأشاد هادي بجهود
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع جيمس ماتيس وزير الدفاع الأميركي، أمس في أبوظبي، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها،
أضرم محتجون غاضبون في البصرة أمس، النيران في مقر القنصلية الإيرانية وسط المحافظة، بعد أن حاصروها مدة ساعات، احتجاجاً على تدخلات طهران في الأوضاع الداخلية للعراق،
مهَّدت قمة طهران بين روسيا وتركيا وإيران، أمس، الموقف في إدلب لصالح اجتياح المدينة عسكرياً رغم خلافات حادة ظهرت للعلن بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان.
أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن ميليشيا الحوثي غير جادة في التفاوض مع الحكومة الشرعية في اليمن، وأنها تعودت المراوغة،
واصلت الآلة العسكرية الإسرائيلية قمعها لمسيرات العودة في قطاع غزة أمس بجمعة «عائدون رغم أنفك يا ترامب»، وارتقى شهيد بينما أصيب 400 آخرون بنيران قوات الاحتلال الاسرائيلية ،
قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن زلزالا قوته 5.6 درجة هز جنوب شرق إيران أمس الجمعة وأدى إلى مقتل شخص واحد وإلحاق أضرار بالمنازل
يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب ترؤس اجتماع قمة لمجلس الأمن الدولي نهاية شهر سبتمبر الجاري تتركز أعماله على بحث سبل معالجة تهديدات إيران
أدان معمر بن مطهر الإرياني وزير الإعلام بالجمهورية اليمنية استمرار مسلسل جرائم المليشيا الحوثية بحق الطفولة و آخرها
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في أبوظبي جيمس
أعلنت مصادر صحية فلسطينية اليوم استشهاد فلسطيني وإصابة 210 اخرين خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرات سلمية خرجت في شرق
أكدت دائرة الصحة - أبوظبي؛ الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، أن حالات التسمم الغذائي التي عانى منها بعض طلبة المدارس في العين تماثلت للشفاء التام
قالت مصادر أمنية محلية إن محتجين اقتحموا القنصلية الإيرانية في مدينة البصرة النفطية في جنوب العراق اليوم الجمعة.
قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي اليوم الجمعة إن روسيا حاولت اعتراض الاتصالات التي يبثها قمر فرنسي إيطالي مشترك
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالا هاتفيا من سيباستيان كورتز مستشار جمهورية النمسا.
أعلنت القوات البحرية المصرية، الجمعة، تدشين أول فرقاطة محلية الصنع من طراز "جوويند"، والتي تمثل إضافة نوعية ودعم لقدرات الجيش لحماية الأمن القومي للبلاد.
قالت الشرطة اليوم الجمعة إن مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي، الذي عُثر عليه ميتا في سيارته في أديس أبابا يوم 26 يوليو الماضي، أقدم على الانتحار.
أعلنت مصر ارتفاع إنتاج "حقل ظهر" ليصل إلى 2 مليار قدم مكعب غاز طبيعي يوميا ما يقربها وبقوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.
أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن أزمة وصول وفد ميليشيا الحوثي إلى جنيف للمشاركة في مشاورات السلام، لا يمكن قراءتها إلا من زاوية التعطيل وعدم الجدية و المراوغة الحوثية المتعمدة حين تشعر بالضغط السياسي والعسكري.
كان باهظاً ثمن الرحيل عن الأرض، إبان النكبة الفلسطينية عام 1948، لكن سلسلة النكبات المتوالية، أعطت للفلسطينيين تجارب غنية، استفادوا منها في الثبات على الأرض،
أفادت مصادر يمنية أن ميليشيا الحوثي الانقلابية أقدمت على تفجير سرداب أثري في منطقة الرياشية بمحافظة البيضاء وسط اليمن.
أكد وزير حقوق الإنسان اليمني، محمد عسكر، أن تغاضي فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة عن جرائم ميليشيا الحوثي الإيراني، يشجعها على الاستمرار في ممارساتها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان في اليمن.
أكّد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن التعطيل الحوثي المتعمد لمشاورات جنيف متوقع. وأضاف معاليه في تغريدة على «تويتر»: «الجماعة تسعى إلى تخفيف الضغط المتنامي عليها،
أضرم متظاهرون عراقيون، أمس، النار في مقرات أحزاب وميليشيات إيرانية في البصرة بما فيها مقرات بدر والدعوة وعصائب أهل الحق إلى جانب العديد من المباني الحكومية والإعلامية.
وزّعت دولة الإمارات العربية المتحدة حقائب مدرسية وقرطاسية على 53 ألف طالب وطالبة في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، في قطاع غزة،
جسّد نجاح عملية الاستمطار، التي نفذتها طائرات المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، أمس، والتي أثمرت عن سقوط أمطار متوسطة على المناطق الشرقية من الدولة في فصل الصيف،
شرعت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية بتحريك دعاوى قضائية ضد عناصر سعودية وأجنبية، تنتمي لجماعة الإخوان المصنفة تنظيماً إرهابياً، إضافة لنشاطات استخباراتية لصالح جهات خارجية تستهدف أمن المملكة ومصالحها وسلمها الاجتماعي،
قتل شخصان الخميس وأصيب 35 آخرون في تظاهرات جديدة في مدينة البصرة بجنوب العراق، حيث أعلنت السلطات حظر تجول في المحافظة، وفق ما أفاد مسؤولون.
وسط اجواء محمومة من الشك، تحاول الادارة الاميركية تحديد هوية "الجبان" الذي كتب مقالا بدون توقيع ندد فيه بسلوك خطير ومزعج للرئيس دونالد ترامب.
أكدت دائرة الصحة – أبوظبي؛ الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، أنه لا توجد أولوية أهم من صحة أبنائنا، موضحة أن جميع حالات تسمم الطلاب مستقرة ولا توجد أية حالات خطرة
دعت قنصلية الدولة ببوسطن المواطنين بولاية أوهايو إلى أخذ الحذر والحيطة. ونوهت القنصلية العامة للدولة في بوسطن إلى جميع
ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية اليوم الخميس أن زلزالا شدته 8.1 درجات وقع على بعد 123 كيلومترا جنوب شرقي سوفا في
ذكرت مصادر من الجيش والشرطة العراقية أن النار اشتعلت في مبنى الإدارة المحلية في محافظة البصرة النفطية في الجنوب ا عصر
التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي اليستر بيرت وزير الدولة البريطاني لشؤون
أعلنت وزارة الداخلية المغربية، أمس، تفكيك خلية إرهابية لتنظيم «داعش» الإرهابي وذلك في إطار سلسلة من العمليات الناجحة للسلطات المغربية ضد ما يعرف بـ«الذئاب المنفردة» التابعة للتنظيمات الإرهابية.
أعلن الحرس الوطني السعودي وفاة مدرب أميركي الجنسية وإصابة الملازم أول طيار هشام بن عبدالعزيز آل الشيخ إثر حادث لطائرة
تزاحم مئات المستثمرين الْيَوْمَ في جزيرة لامير لحجز 400 شقة سكنية شاطئية فاخرة فاجأت بها "مِراس" السوق وطرحتها للتملك
قال محمد عسكر وزير حقوق الإنسان اليمني في مؤتمر صحفي انطلق قبل قليل في العضمة أبوظبي بحضور فهد المنهالي السفير اليمني لدى الدولة إن تقرير حقوق الإنسان الأخير مجحف وأغفل الكثير من جرائم الحوثي.
أفاد نجيب محمد العلي، المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي بأن الدول التي أعلنت مشاركتها في إكسبو 2020 دبي بدأت بالكشف عن تصاميم أجنحتها التي باتت تحلق في فضاء الإبداع،
ذكر مسؤولون ووسائل إعلام في اليابان، أن 32 شخصا فقدوا وأصيب أكثر من 100 شخص آخرين بعد زلزال بقوة 6.7 درجات على مقياس ريختر ضرب شمالي اليابان
أصدرت محكمة لندن وويلز العليا أمراً قضائياً لمصلحة دبي يمنع شركة ميناء جيبوتي «بورت جيبوتي إس إيه» من المساس بحقوق موانئ دبي العالمية في محطة دوراليه للحاويات في جيبوتي،
ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، اجتماع مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي والذي عُقد في مقر المجلس بأبراج الإمارات.
أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن حزب الإصلاح الإخواني في اليمن «أقلية حزبية لا تريد لليمن الخير والتحالف».
اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إيران دولة مشكوك في بقائها. وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مع أمير الكويت صباح الأحمد في واشنطن أمس،
شرعت هيئة الطرق والمواصلات في التشغيل التجريبي للمرحلة الرابعة من مشروع المركبات الذاتية القيادة داخل المدينة المستدامة الواقعة في منطقة «دبي لاند» بشارع القدرة،
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قيادة القوات
تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته مليشيا الحوثي التابعة لإيران من محافظة "صعدة" اليمنية باتجاه أراضي المملكة، مما أسفر عن إصابة 23 شخصا
حذر الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاربعاء ان العالم والولايات المتحدة يرصدان تطورات الاوضاع في سوريا
أعلنت «الهيئة الاتحادية للضرائب»، عن فتح باب التسجيل لشركات التجزئة، وربط منافذ البيع والمحال التجارية في نظام رد الضريبة للسياح، والذي سيدخل حيز التطبيق في الربع الأخير 2018؛
أكدت شركة طيران الإمارات أن جميع ركاب رحلتها ئي كيه 203 قد غادروا الطائرة، بعد أن أخضعتهم السلطات المختصة في مطار جيه اف كيه للفحص الطبي، وقد نقل 3 ركاب و7 من أفراد طاقم الطائرة
أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن دعمهم الكامل للعملية السياسية، التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن، وجهود المبعوث الخاص للأمين العام مارتن غريفيثس للتوصل إلى تسوية سياسية
أكدت طيران الإمارات في بيان أن أقل من 10 ركاب على رحلتها ئي كيه 203، من دبي إلى نيويورك، عانوا من أعراض مرضية.
ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن بريطانيا استدعت اليوم الأربعاء القائم بالأعمال الروسي في لندن بعد اتهام رجلين يشتبه بأنهما سمما الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته.
ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم صباح اليوم اجتماع مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي والذي عقد في مقر المجلس بأبراج الإمارات
حازت واحة الكرامة على جائزة الإبداع الأيقونية عن فئة أفضل تصميم في الهندسة المعمارية المبتكرة.
وجه الادعاء في بريطانيا اتهامات لرجلين روسييْن بالتآمر لقتل العميل المزدوج السابق سيرجي سكريبال وابنته بغاز أعصاب في مدينة سالزبري الإنجليزية.
أصدرت محكمة لندن وويلز العليا أمراً قضائياً يمنع شركة ميناء جيبوتي «بورت جيبوتي إس إيه» من التعامل مع اتفاقية المسهمين في المشروع المشترك مع موانئ دبي العالمية
يخيم شبح الحرب على العاصمة الليبية طرابلس رغم إعلان البعثة الأممية التوصل إلى وقف لإطلاق النار حيث تلف حالة من الغموض
لم يتأخر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب كثيرا في الرد على الصحافي الأميركي بوب وودرود، الذي ورد في كتاب سيصدر قريبا،
قرر مجلس الوزراء أن يكون يوم الخميس الموافق لـ 13 سبتمبر الجاري عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة، بمناسبة رأس السنة الهجرية.
احتفاء باليوم العالمي لناطحات السحاب الذي يحل سنوياً في 3 سبتمبر، وضع موقع «ترفيل أند ليجر»، السياحي العالمي قائمة لأكثر منصات المراقبة إبهاراً في العالم.
أظهر شريط فيديو اشتعال النيران في أكثر من 100 سيارة بعد الإعصار جيبي الذي ضرب غرب اليابان أمس الثلاثاء ، وأسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل.
رصد عدد من أولياء أمور الطلبة خطأ مطبعياً في عدد من نسخ كتاب الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية للمرحلة الابتدائية
أعلنت السلطات اليابانية الأربعاء أن تسعة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب حوالى 340 آخرين بجروح من جرّاء الإعصار "جيبي"
أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الإمارات ترحب، ضمن مشاركتها في قوات التحالف العربي في اليمن، بمحادثات السلام التي تبدأ في جنيف يوم غد (الخميس)
طلبت الولايات المتحدة التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية لمجلس الأمن في سبتمبر الثلاثاء عقد اجتماع لهذه الهيئة صباح
قررت شركة صناعة السيارات اليابانية "نيسان" استدعاء حوالي 165 الف سيارة في الولايات المتحدة وكندا بسبب وجود خلل في نظام
منح النظام السوري الفصائل المسلحة داخل إدلب مهلة تنتهي الاثنين المقبل، لتسليم أسلحتهم، والخروج من المدينة. وقال المبعوث
دعت 76 من جماعات المجتمع المدني في ميانمار أمس لإطلاق سراح صحافيين من وكالة «رويترز» صدر ضدهما حكم بالحبس ووصفت
احتلت الإمارات المركز الأول إقليمياً والثالث عشر عالمياً على مؤشر أفضل الوجهات العالمية التي توفر وظائف عالية الأجور أو
أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات لديها موقف ثابت في نبذ الأفكار
رجحت مصادر مصرفية أمس أن يتم الإعلان رسمياً عن اندماج ثلاثة من بنوك أبوظبي (الاتحاد الوطني وأبوظبي التجاري المدرجين
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في قصر الشاطئ في
تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية التابعة لإيران
حذرت الولايات المتحدة الثلاثاء سوريا من أنها سترد "بسرعة وبالطريقة المناسبة" إذا استخدمت السلاح الكيميائي ضد شعبها، في
نشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية قصة المواطن الأميركي العجوز، لوثر يونغر، 99 عاماً، الذي يعيش في مدينة «روتشستر» في نيويورك، والذي يمشي 12 ميلاً بصفة يومية إلى المستشفى- 6 أميال
نصحت سفارة دولة الامارات العربية المتحدة في طوكيو مواطني الدولة بأخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلامة الصادرة من السلطات اليابانية المعنية، وذلك تزامناً مع إعصار جيبي.
نفت وزارة المالية السعودية، "الثلاثاء"، ما تم تداوله من قبل بعض وسائل الإعلام بشأن مقترح فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب.
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر الشاطئ في
انتخبت باكستان اليوم الثلاثاء عارف علوي، المدعوم من جانب حزب حركة إنصاف، التي ينتمي إليها رئيس الوزراء عمران خان رئيسا للبلاد، ليكون بذلك الرئيس الثالث عشر لباكستان خلال الخمسة أعوام المقبلة.
قالت ثلاثة مصادر أمنية إن قوات الأمن المصرية اعتقلت شابا اليوم الثلاثاء بعد انفجار عبوة ناسفة في محيط السفارة الأميركية بوسط القاهرة.
نقلت الإمارات للشحن الجوي، ذراع الشحن التابعة لطيران الإمارات، المجموعة الأولى من الخيول المشاركة في ألعاب الفروسية العالمية
أكدت دراسة صادرة عن غرفة تجارة وصناعة دبي أن دولة الإمارات تحتل المركز الأول عالمياً في الإنفاق على السياحة الحلال..
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أمس، تنافس البرتغالي كريستيانو رونالدو، والمصري محمد صلاح، والكرواتي مودريتش في
كما توقَّع كثير من الخبراء فإن قطر تعلق في المشكلات التركية المالية المتفاقمة مع حاجة أنقرة للمزيد، رغم مليارات
في تطورات سريعة لقضية مثيرة تتعارض فيها عاطفة الأمومة مع مسؤوليات السياسة والتزاماتها التي لا ترحم، أثارت رحلة لرئيسة وزراء نيوزيلندا..
اعتمد مجلس الوزراء يوم الخميس 13 سبتمبر عطلةً للوزارات والجهات الاتحادية في الدولة بمناسبة رأس السنة الهجرية، على أن
أطلقت «إعمار العقارية» مشروعها الجديد «فيستا مارينا» على شواطئ الخليج العربي في إطار المشروع الأم «إعمار بيتشفرونت»،
ضرب الإعصار "جيبي" القوي، غربي اليابان اليوم الثلاثاء، مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح عاتية، في الوقت الذي تم فيه إلغاء أكثر من 600 رحلة جوية ومئات من خدمات القطارات.
الشمس.. البحر.. التسوق.. حسن الضيافة.. الشعب الطيب، كلمات رددها معظم السياح في وصفهم لمدينة الأحلام دبي، إذ اكتسبت
كما توقَّع كثير من الخبراء فإن قطر تعلق في المشكلات التركية المالية المتفاقمة مع حاجة أنقرة للمزيد، رغم مليارات
أعلن بنك أبوظبي التجاري أنه يُجري محادثات اندماج مبكرة مع بنك الاتحاد الوطني ومصرف الهلال قد تفرز بنكاً بأصول حجمها
لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب 15 آخرون بجروح الاثنين جرّاء اصطدام حافلة ركاب بأحد أعمدة جسر في شمال إسبانيا، بحسب ما أعلنت السلطات المحلّية
أكّد مروان لطفي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، أن سوق الائتمان المصرفي في الدولة يتمتع اليوم
في إنجاز عربي جديد، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن اختيار أول رائدي فضاء إماراتيين هما هزاع علي عبدان خلفان
حذر مجلس النواب الليبي من نشوب حرب أهلية وفشل الانتخابات المقبلة، مع اشتعال المعارك في العاصمة الليبية، أمس، لليوم
غياب وسخرية، أسطورة في طريقها إلى النهاية، وأخرى تتمسك بطوق النجاة الأخير، هذا هو العنوان الأبرز يوم أمس في عالم كرة
اعترضت الدفاعات الجوية السعودية، مساء الاثنين، صاروخاً أطلقته ميليشيات الحوثي على جازان
قتل ثمانية اشخاص على الاقل الاثنين في جنوب افريقيا في انفجار لم تحدد ماهيته في مصنع للذخيرة قرب مدينة الكاب (جنوب غرب)،
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم في مجلس قصر البحر معالي مصطفى نياس رئيس الجمعية الوطنية السنغالية " البرلمان " الذي يزور البلاد حاليا
قالت شرطة أبوظبي إنه تم عمل تحديث لأجهزة الرادارات في إماراة أبوظبي بإضافة خاصية ANPR والتي تقوم بقراءة لوحات السيارات
اعتمد مجلس الوزراء عطلة رأس السنة الهجرية للوزارات والجهات الاتحادية في الإمارات يوم الخميس الموافق 13 سبتمبر على أن
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر الشاطئ
أشاد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان بإعلان دولة الإمارات اليوم - في إنجاز عربي جديد - عن اختيار أول رائدي فضاء إماراتيين هما هزاع علي المنصوري وسلطان سيف النيادي بالتعاون مع وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"
أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم عن أسماء أول رائدي فضاء عرب لمحطة الفضاء الدولية.
أصبح ملايين المكفوفين وضعاف البصر في العالم على موعد مع فتح جديد في مجال الإعاقه البصرية وضعف البصر مع طرح شركة أمل غلاس الوطنية اول نظارة ذكية من نوعها في السوق المحلية والعالمية.
حريق ضخم في المتحف الوطني البرازيلي الذي يعود تاريخه إلى 200 عام والممتلئ بعشرين مليون قطعة أثرية تاريخية لا تقدر بثمن.
استقبل أعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية في مدارس الدولة، صباح أمس، الطلبة استقبالاً حافلاً مع بداية العام الدراسي، وفعّلت الإدارات المدرسية مبادرة «مرحباً مدرستي» خلال اليوم الأول،
أقرّ اجتماع اللجنة الاقتصادية اليمنية في عدن، أمس، زيادة مرتبات القطاع المدني، ضمن مساعي الشرعية اليمنية العاجلة لمواجهة تخريب ميليشيات الحوثي الإيرانية للاقتصاد،
مع أول يوم من العام الدراسي، ترتبط في معظم أذهان الناس صورة الطفل الباكي الذي يتشبث بوالديه، خوفاً من حال جديدة رأى فيها نفسه وحيداً وسط مجموعة من الطلبة والمدرسين،
طرحت الإدارة الأميركية تشكيل كونفدرالية بين السلطة الفلسطينية والأردن. وقالت تقارير إعلامية إسرائيلية إن فريق التفاوض الأميركي، الذي ضم جاريد كوشنير وجيسون غرنبلات،
قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إنه لن يجازف ببلاده من أجل إرضاء إيران، في إشارة إلى تدخلات طهران في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة،
أعلن في العراق عن تشكيل الكتلة النيابية الأكثر عددا بالبرلمان العراقي وتضم 177 مشرعا من 16 قائمة انتخابية . وأفادت
لقي 12 شخصا مصرعهم و هم أوكرانيان و عشرة جنود أفغان اليوم إثر تحطم مروحية للنقل العسكري شمال أفغانستان تعود إلى شركة
أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" بقيادة السعودية ، عن اعتراض صاروخ باليستي اطلقته الميليشيات
زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم مدرسة الأصايل للبنات ــ الحلقة الثانية ــ في مدينة خليفة التي تعد أول مدرسة تطبق نظام "ألف للتعليم"
أصدر مجلس الوزراء قرارًا بتعيين المهندس أحمد محمد شريف الخوري مديرًا عامًا للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية.
توغلت قوات الجيش اليمني في عمق محافظة صعدة، معقل ميليشيا الحوثي، وفرضت حصاراً على الميليشيا في مرّان، مسقط رأس زعيم
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، قبوله بنتائج تحقيق الفريق المشترك لتقييم الحوادث حول إحدى عمليات التحالف في
نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قصيدة بعنوان المدرسة فكر قال
أكدت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) اليوم عودة "تحدي دبي للياقة"، المبادرة الرائدة التي أطلقها العام الماضي سمو الشيخ حمدان بن محمد..
استحوذت 10 شركات وساطة من بين 43 شركة عاملة في سوق دبي المالي على نحو 73.2% أو ما يعادل 3.6 مليارات درهم من إجمالي تعاملات الشركات في أغسطس الماضي البالغة نحو 4.98 مليارات درهم.
قال شاهد من رويترز إن دويا هائلا تردد في العاصمة الصومالية مقديشو اليوم الأحد وارتفعت سحب دخان في سماء المدينة.
أجمع مقاولون ورؤساء لشركات الوساطة العقارية في أبوظبي على أن قطاع المقاولات والعقارات يشهد حاليا مؤشرات إيجابية تمهد لانتعاشة قوية خلال شهر أكتوبر المقبل الذي يشهد سنويا ذروة النشاط الاقتصادي للإمارة،
توجه مليون و100 ألف طالب وطالبة من المدارس الحكومية والخاصة التي تدرس منهاج وزارة التربية والتعليم اليوم إلى مقاعد الدراسة إيذاناً ببدء العام الدراسي 2018/2019.
وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة..
كشف الدكتور عامر الشريف مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية والرئيس التنفيذي لقطاع التعليم في سلطة مدينة دبي الطبية عن خطة لافتتاح كليتين جديدتين تتبعان للجامعة العام 2021 هما كلية التمريض وكلية العلوم الصحية؛
أكد 60 بالمئة من المستجيبين لاستطلاع البيان الأسبوعي أن توعية الطلبة بإجراءات السلامة أثناء التنقل للمدرسة تقع على المدرسة، في حين ذكر 40 بالمئة منهم أن المسؤولية تقع على أولياء الأمور، وذلك عبر حساب «البيان» في «فيسبوك».
أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الرد الإيراني على الموقف الفرنسي متناقض، فهي مستعدة للتفاوض، وتستثني البرنامج الصاروخي.
أفاد مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في دمشق، مساء أمس السبت، بأن عدة انفجارات هزت مطار المزة العسكري غربي العاصمة السورية
أعلن التحالف العربي أنه اطلع على ما أعلنه الناطق الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث، أمس، بشأن حادث صعدة، وما توصل إليه الفريق عن وجود أخطاء في التقيد بقواعد الاشتباك.
أعلنت السلطات في الإكوادر السبت مصرع 10 أشخاص وإصابة 16 آخرين بجروح في انقلاب حافلة على طريق في جبال الأنديز
انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشدة اليوم السبت، كندا فى الوقت الذى هدد فيه بإمكانية "إنهاء" اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) مع المكسيك وكندا
تفشى مرض انفلونزا الطيور في مزرعة للدواجن بمدينة فيسمار شمالي ألمانيا
قال تحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن: نقبل نتائج الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن بشأن الغارة على ضحيان في صعدة.
نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قصيدة بعنوان المدرسة فكر قال
قال مسؤولون ووسائل إعلام رسمية إن طائرة ركاب روسية انحرفت عن المدرج في مطار خارج مدينة سوتشي بجنوب روسيا في وقت مبكر من
حقق منتخبنا الأوليمبي برونزية مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الآسيوية 2018 بفوزه على فيتنام بضربات الترجيح. وهنأ موقع
أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن حديث الناطق بإسم الخارجية الإيرانية في رده على وزير الخارجية الفرنسي متناقض
أعلنت مصلحة خفر السواحل اليمنية، استلامها من البحرية الأميركية في خليج عدن، لثلاثة من مهربي السلاح لميليشيا الحوثي الإيرانية.
عبّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، عن خيبة أمله واستيائه من نظيره التركي رجب طيب أردوغان، مبيناً أنه توقع أن تطلق تركيا سراح القس آندرو برانسون، بعد أن ساعدت واشنطن بإطلاق سراح تركية محتجزة لدى إسرائيل.
يتوجه مليون و100 ألف طالب وطالبة من المدارس الحكومية والخاصة التي تدرس منهاج وزارة التربية والتعليم غداً إلى مقاعد الدراسة إيذاناً ببدء العام الدراسي 2018/2019 وسط استعدادات مكثفة عكفت عليها وزارة التربية والتعليم خلال الفترة الماضية..
كشفت مصادر مطلعة عن أن إيران زوّدت ميليشيات «الحشد الشعبي» الموالية لها في العراق بصواريخ باليستية، وعملت على تقديم المساعدة التقنية لها في تطوير هذه الترسانة التي لا تمتلكها سوى الدول،
وصلت قوات الشرعية اليمنية إلى مشارف مدينة الراهدة، مركز مديرية الدمنة شرق محافظة تعز، بالتزامن مع السيطرة على مواقع جديدة في مديرية حرض بمحافظة حجة، غرب البلاد،
في مؤشر على فشل الوساطة التركية لتجنيب إدلب المواجهة العسكرية، أدرجت تركيا جبهة تحرير الشام «النصرة سابقاً» على قوائم المنظمات الإرهابية، بالتزامن مع الاستعداد المكثف من قبل قوات النظام وحلفائه لاجتياح المدينة.
حققت دولة الإمارات المركز الخامس عالمياً في مستوى نضج النظم البيئية لريادة الأعمال. جاء ذلك وفق تصنيف الاتحاد الكوري للتجارة الدولية والمعروف اختصاراً باسم «كيتا»،
قالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان لها أمس الجمعة، إن الولايات المتحدة ستتوقف عن تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا).
قال متحدث باسم الخطوط الجوية الليبية إن السلطات أغلقت مطار طرابلس أمس الجمعة بعد إطلاق بعض الصواريخ باتجاهه
قال وزير الخارجية في نيكاراغوا دينيس مونكادا اليوم الجمعة، إن بلاده طردت مجموعة من ممثلي مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بعد أن أصدرت المجموعة الأممية تقريرا سيئا عن تصاعد القمع في البلاد.
أصيب 180 فلسطينياً بجروح وحالات اختناق اليوم في مواجهات مع جيش الاحتلال ضمن الجمعة رقم 23 من مسيرات العودة. وأعلنت
قال محام اليوم الجمعة إن سارة مارديني، إحدى شقيقتين سوريتين أنقذتا 19 لاجئا في 2015 بسحب قاربهم الذي كان يوشك على
أصيب شخصان بجروح بعد تعرضهما للطعن بسكين في محطة القطارات المركزية المزدحمة في امستردام الجمعة قبل أن تطلق الشرطة
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا حارا ومغبرا بوجه عام خلال النهار غائما جزئياً أحياناً خاصة شرقاً و الرياح
أفادت أنباء بمقتل القيادي في ميليشيات الحوثي، عبد الخالق الحوثي، وعدد من مرافقيه بغارة للتحالف على مزرعة في مديرية باجل
وصف الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز الناشطين في أحزاب الإسلام السياسي بأنهم «متطرفون»، معتبراً أنهم سيلجؤون للسلاح إذا لم يصلوا لأهدافهم عن طريق السياسة.
اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، أن «قبائل بلاد الغال تقاوم التغيير»، في وصف اعتبره كثيرون سخرية أثارت ردود فعل غاضبةً إزاء هذا الوصف للشعب الفرنسي من رئيسه.
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة على مواصلة التزامها بالتسويات السياسية وعمليات الأمم المتحدة المستندة إليها، لا سيما في كل من ليبيا وفلسطين وسوريا واليمن،
أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن شتاء قطر الطويل سيطول في ظل استمرارها في سياسة الارتباك والانتهازية، وهو ما كشفته سفارة الإمارات في بغداد أمس حين فضحت إعلام قطر العميل وفند إدعاءاته.
أحكمت قوات الشرعية اليمنية سيطرتها على عدد من القرى والمناطق في ثلاث مديريات بمحافظة صعدة، وهي مديريات الظاهر وبكيل
تتجه أنظار العالم نحو محافظة إدلب السورية التي تترقّب هجوماً عسكرياً من النظام بدعم روسي، وسط سباق محموم للوصول إلى
أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أمس، أن بلاده تعمل على عقد مؤتمر نهاية الشهر المقبل في نيويورك لدعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)،
يبحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من منظمة التجارة العالمية، حال عدم قيامها بإجراء إصلاحات، وفقا لمقابلة أجرتها وكالة "بلومبرج" للأنباء الاقتصادية مع الرئيس أمس الخميس
أصدر المكتب الإعلامي لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في بغداد اليوم البيان التالي
أكدت جمعية الصحفيين في الدولة أن قناة الجزيرة القطرية لعبت - و ما تزال- دوراً تضليلياً كبيراً، بنشرها أخبارا كاذبة عن الدول العربية والخليجية خصوصا دولة الامارات
فاز الكرواتي لوكا مودريتش بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأوربي لموسم 2017/ 2018، ضمن جوائز الاتحاد الأوربي لكرة القدم
أكدت جمعية الصحفيين في الدولة أن قناة الجزيرة القطرية لعبت - و لا تزال-دوراً تضليلياً كبيراً، بنشرها أخبارا كاذبة عن
دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالتنسيق مع مكتب الصحة والسكان بمحافظة شبوة اليمنية صباح اليوم حملة لمكافحة وباء "
قالت وكالة فانا الإثيوبية للأنباء إن 18 شخصا قتلوا في إثيوبيا عندما تحطمت طائرة هليكوبتر عسكرية في منطقة أوروميا.
أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، أن سياسة التآمر وحرق الجسور أهم سمات السياسة القطرية وتعاملها مع الأزمات، مبينا أن تقارب النظام القطري لإيران والحوثي في اليمن سيجعل قطر في عزلة أكثر.
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، إن قطر ضاعفت حجم إنفاقها في الولايات المتحدة 4 أضعاف خلال العام الماضي، في محاولة منها للتأثير على الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإدارته.
القيء والشعور بالغثيان وحساسية في الجلد.. بعض من الأعراض التي أصابت الشابة آمنة البناي، 29 عاماً، بعد كل مرة كانت
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هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء الصحافي كارل برنستين الذي ساهم مع زميله بوب وودوارد في اسقاط الرئيس ريتشارد نيكسون، متهما برنستين بأنه "يختلق" القصص.
قالت صحيفة حكومية اليوم الخميس إن المياه غمرت ما يصل إلى 85 قرية في ميانمار بعد انهيار سد مما أدى إلى إغلاق طريق سريع رئيسي وأجبر أكثر من 63 ألف شخص على النزوح عن ديارهم.
تعز مدينة متخمة بالوجع ومليئة بالجراح الغائرة؛ ويتربص الموت والخبث على أبوابها، وتوزع ميليشيا الحوثي القهر والآلام على سكانها، وتفتح للأوجاع أبوابها.
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وليّ عهد دبي رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء المشرف العام على مشروعاته وخططه، أن إطلاق «خليفة سات»
قدمت دولة الإمارات، عبر مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، محطة كهرباء لعدن بقدرة 120 ميغاوات، وبتكلفة 100
قبل بضعة أيام، ضجّت صُحف ومجلات عالمية بتقارير عن رشاوى قدمتها قطر لمسؤولين أميركيين، وعن دعمها لمنظمات صهيوينة من أجل نشر الإرهاب في الوطن العربي،
أعادت المفوضية العليا للانتخابات «المجمدة» في العراق، الجدل مجدداً حول «الكتلة الأكبر» التي تمهد لاختيار الحكومة
تواصلت المعارك الدامية بين قوات النظام السوري، وميليشيا عراقية مدعومة من قبل الحرس الثوري الإيراني في دير الزور، وكثفت قوات التحالف من تحركاتها في محيط الجيب الأخير لتنظيم داعش الإرهابي شرق الفرات،
أفادت "روسيا اليوم" نقلا عن صحيفة "Wall Street Journal" بأن السلطات القطرية وضعت قائمة تضم 250 شخصا يحظون بنفوذ لدى الرئيس الأميريي، دونالد ترامب، للتأثير عليه
كشفت وكالة رويترز عن عملية دعاية إيرانية تستهدف مستخدمي الإنترنت في أنحاء العالم
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن إطلاق "خليفة سات" أول قمر صناعي إماراتي 100% في أكتوبر المقبل يشكل خطوة مهمة ضمن الاستراتيجية الطموحة
استغرب التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن تجاهل تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان للدور الإنساني الكبير الذي قامت
أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن إشكالية الإخوان في الغرب اليوم تكمن في توظيفهم للعنف
قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير خلال مؤتمر صحافي مشترك اليوم الأربعاء في موسكو مع نظيره الروسي سيرجي لافروف إننا
استهدفت قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية اجتماعا لقيادات حوثية في مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة كانت تخطط لعملية إرهابية ضد "التحالف"
اعتمدت وزارة التربية والتعليم، جداول امتحان مؤجل الإعادة للطلبة الراسبين في امتحاني نهاية العام والإعادة الأخير، لافتةً إلى أن المواد المقررة لامتحان الإعادة المقبل ستكون مماثلة لمقررات امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث،
حسمت روسيا أمرها في ما يتعلق بالعملية العسكرية الوشيكة في إدلب، وأبلغت دولاً إقليمية بأنها ستقدم الدعم العسكري لقوات
توفيت طفلة آسيوية في العقد الأول من العمر، وأصيب شخصان بعد اندلاع حريق في شقة سكنية بمنطقة الزاهية في أبوظبي.
واصلت الليرة التركية تراجعها اليوم الأربعاء بفعل الضبابية التي تكتنف أي تقدم فيما يتعلق بالخلاف بين أنقرة وواشنطن.
اضطرت شرطة مدينة نيويورك الأميركية إلى إغلاق جزء من شارع 43 قرب الجادة السابعة وساحة تايمز سكوير الشهيرة خلال فترة الظهيرة
تقدم وزير خارجية باكستان الجديد شاه محمود قرشي بشكوى إلى نظيره الهولندي يوم الثلاثاء احتجاجا على مسابقة مزمعة لرسوم كاريكاتورية تسيء للإسلام
أزالت السلطات الألمانية تمثالا ارتفاعه أربعة أمتار للرئيس التركي رجب طيب إردوغان كان قد نصب في أحد ميادين مدينة فيسبادن، كعمل فني، وذلك بعد أثار حفيظة عدد كبير من السكان المحليين.
هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، المرأة الإماراتية بمناسبة يوم المرأة الإماراتية،
شدّد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية أمس، على ضرورة الرد على تقرير خبراء في الأمم المتحدة بشأن
لا يزال إعلام ميليشيا الحوثي الإرهابية مستمراً في ترويج الأكاذيب وتزييف الحقائق والتحريض على الإرهاب، في الوقت الذي أدى
حسمت روسيا أمرها في ما يتعلق بالعملية العسكرية الوشيكة في إدلب، وأبلغت دولاً إقليمية بأنها ستقدم الدعم العسكري لقوات
أرجأت وثيقة مطالب الأكراد مساعي تحالف النواة الذي يشكّل الحكومة العراقية الجديدة لحسم تشكيل «أغلبية مريحة» في مجلس
أدانت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي الخطة الخبيثة للبرلماني الهولندي المدعو خيرت فيلدرز
أعلنت السلطات الفلبينية أن شخصاً واحداً قتل وأصيب نحو ثلاثون آخرون بجروح في انفجار قنبلة الثلاثاء خلال الاحتفالات
شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات وتجريف أراضٍ في قرية رأس كركر غربي رام الله، ما أسفر عن إصابة 5 مواطنين بجروح، واعتقال
اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، اليوم الثلاثاء شركة غوغل بالتدخل عن طريق تحويل نتائج البحث الخاصة به بهدف تجنب
أصدرت محكمة مصرية "الثلاثاء" حكماً قضى بإعدام ستة أشخاص وبالسجن المؤبد لاثنين آخرين، بعد إدانتهم بالاعتداء على الشرطة في 2016 وقتل أحد عناصرها، حسب ما قال مسؤول قضائي.
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد عقد امتحان مؤجل الإعادة للعام الدراسي 2018/2017 والتي تبدأ من 3_6 سبتمبر المقبل للصفوف من 4 إلى 12.
توصل الأطراف في قضية شيك مرتجع بقيمة 217 مليون دولار كان قد رفع بحق عارف نقفي مؤسس مجموعة «أبراج كابيتال» الموجود حالياً في المملكة المتحدة
أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن الهدف الأساسي للتحالف العربي هو استعادة الدولة اليمنية وحفظ أمن المنطقة من التغول الإيراني.
في الوقت الذي يستعد فيه الطلاب في جميع أنحاء العالم للعودة إلى صفوفهم الدراسية، أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حملة رقمية تهدف إلى حشد الدعم للآلاف من الأطفال السوريين
أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الثلاثاء أنها بدأت تحقيقات جنائية ضد عشرة أفراد لأدائهم تحية هتلر خلال مظاهرة للتيار
تدرس الصين إصدار مشروع قانون تُلغى بموجبه سياسة التقيد بإنجاب طفلين فقط.
نقلت وكالات أنباء روسية عن وزير الدفاع سيرجي شويجو قوله اليوم الثلاثاء إن روسيا ستجري الشهر القادم أكبر تدريبات عسكرية منذ نحو 40 عاما.
قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الثلاثاء إن بريطانيا يمكنها تحقيق النجاح لدى خروجها من الاتحاد الأوروبي
عاد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بسلامة الله وحفظه، إلى أرض الوطن، بعد زيارة خاصة خارج الدولة.وعبّرت أطياف المجتمع الإماراتي عن سعادتها البالغة بعودة صاحب السمو الشيخ خليفة، إلى أرض الوطن، وأكد المواطنون والمقيمون أن عودة سموه للدولة أدخلت الفرحة والبهجة في نفوسهم.واحتفاءً بهذه المناسبة، أطلق المغردون وسم «#رئيس_الدولة_يعود_إلى_أرض_ الوطن»
تحتفل اليوم دولة الإمارات بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار «المرأة على نهج زايد» الذي أطلقته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»
أكدت الهيئة العامة للطيران المدني، أمس، أنه لا صحة لما يتم تداوله في وسائل الإعلام الحوثية بخصوص مطار دبي، وأن حركة الملاحة الجوية في دولة الإمارات تسير بشكل اعتيادي وطبيعي.
اتهم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أمس، مسؤولين في الأمم المتحدة بتسويق رواية ميليشيا الحوثي الإيرانية عن
تعهدت الولايات المتحدة، أمس، بالتصدي للدعوة التي أقامتها إيران أمام محكمة العدل الدولية ضد العقوبات الأميركية، مشيرةً
يجسد نهج دولة الإمارات في تمكين المرأة نموذجا متفردا يحتذى به على مستوى العالم، فالمرأة الإماراتية شريكة في مسيرة
قالت الهيئة العامة للطيران المدني إن حركة الملاحة الجوية في دولة الإمارات تسير بشكل اعتيادي وطبيعي ولاصحة لما يتم
عاد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بسلامة الله وحفظه إلى أرض الوطن بعد زيارة خاصة إلى خارج البلاد.
أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، فخره واعتزازه بما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات تاريخية.
قالت وزارة الداخلية المصرية إن قوات الأمن قتلت خمسة "عناصر إرهابية" فجر اليوم الاثنين بعد تبادل إطلاق النار معهم أثناء مداهمة لمنطقة جبلية بمحافظة سوهاج بصعيد البلاد.
شنت السلطات الألمانية حملة تفتيش ومداهمات كبيرة صباح اليوم الاثنين ضد عائلات عربية "إجرامية" في العاصمة برلين.
رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب خططاً لإصدار بيان عن البيت الأبيض كان من شأنه أن يشيد ببطولة السناتور الجمهوري جون ماكين
بعث صاحب السمو الـشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه اللـه، برقية تهنئة إلى رئيس مولـدوفا إيغور دودون بمناسـبة ذكـرى استقلال بلاده.
أفادت وسائل إعلام هندية محلية بأن هناك مخاوف من أن ما يصل إلى 10 أشخاص مازالوا محاصرين تحت الانقاض يعد انهيار مبنيين سكنيين
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي ، رئيس مجلس دبي الرياضي، أن فارس العرب،
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن المسؤولين نوعان: الأول مفاتيح الخير، والثاني مغاليق للخير، مشيراً إلى أن الدول والحكومات لا تنجح إلا إذا زاد النوع الأول على الثاني.
نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة السيناتور الأميركي جون ماكين، الذي توفي أمس عن 81 عاماً.
طلبت الحكومة الشرعية اليمنية من مجلس الأمن إجراء تحقيق دولي في تدخلات ميليشيا حزب الله اللبناني، المدعوم من إيران، في
نبه عضو اللجنة المالية في الكونغرس الأميركي، تيد باد، إلى دور قطر المشبوه في تمويل التطرف ودعم الدول الإرهابية مثل
تلقت حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني التي تواجه أزمة اقتصادية ضربة جديدة أمس، بسحب مجلس الشورى الإيراني الثقة من وزير
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا "الاثنين" رطبا، وقد يتشكل ضباب خفيف صباحا على بعض المناطق الداخلية.. حارا نهارا غائما جزئيا أحيانا
أعلنت الشرطة الأميركية، أمس، سقوط 4 قتلى و11 جريحاً في إطلاق نار في جاكسونفيل.
حذر عضو اللجنة المالية في الكونغرس الأميركي، تيد باد، من دور قطر المشبوه في تمويل التطرف ودعم الدول الإرهابية مثل إيران، وسط مخاوف من نقل بنوك إيرانية عمليات تبادل العملات الأجنبية إلى بنك قطر الوطني.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن المسؤولين نوعان، الأول هم مفاتيح الخير، أما النوع الثاني فهم مغاليق للخير، مشيراً سموه إلى أنه «لا تنجح الدول والحكومات إلا إذا زاد النوع الأول على الثاني».
قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، خالص التعازي والمواساة في وفاة السيناتور الأميركي جون ماكين.
رفضت قاضية اتحادية أميركية أمس بنوداً أساسية في أوامر تنفيذية أصدرها الرئيس دونالد ترامب في مايو كانت ستسهل إقالة
تناول المحللون الاقتصاديون بكثير من القلق ما تناقلته الأنباء حول مصير الرئيس دونالد ترامب وهل يمكن أن يتم عزله بعد
قالت نشرة «أخبار الساعة»، إن قوات التحالف ومن خلال دعمها وإسنادها لقوات الشرعية في اليمن، تصر على تكثيف عملياتها الهجومية على مواقع استراتيجية تتحصن بها الميليشيا الحوثية المدعومة من طهران،
أعلنت الحكومة الأفغانية أن الرئيس أشرف غني رفض اليوم الأحد الاستقالات التي قدمها أكبر ثلاثة مسؤولين عن الأمن يوم السبت
أفادت مصادر عسكرية في المنطقة الخامسة بمحافظة حجة الحدودية بأن قياديين من ميليشيات الحوثي قتلا خلال المواجهات التي
توفي السناتور الأميركي جون ماكين، مرشح الحزب الجمهوري المحافظ في الانتخابات الرئاسية لعام 2008 ، مساء السبت عن 81 عاما بعد معركة مع مرض السرطان.
قتل شخص وأصيب العشرات بجروح من جراء زلزال عنيف بقوة 6 درجات ضرب الأحد غرب إيران قرب الحدود مع العراق، بحسب ما أفادت وكالة أنباء إيرانية.
حرّرت قوات الشرعية اليمنية، في معارك جبلية لا تزال مستمرة مواقع استراتيجية في جبهة الشريجة بمحافظة تعز، وكبّدت الميليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.وقال رئيس عمليات المنطقة العسكرية الرابعة، وقائد جبهة حمالة العميد محمد فريد،
في خطوة تؤكد أن القيادة القطرية تصر على المضي قدماً في تعنتها وعنادها بالخروج بعيداً عن الصف الخليجي والعربي، طلب النظام القطري تنشيط خطوط الملاحة البحرية بين ميناءي بوشهر (جنوب) وحمد القطري،
اندلعت اشتباكات بين قوات رئيس النظام السوري بشار الأسد وعناصر من ميليشيا «حزب الله»، أمس، في مدينة دير الزور، للمرة
دانت منظمة التحرير الفلسطينية، أمس، إعلان وزارة خارجية الولايات المتحدة إلغاء مساعدات مالية كانت مقررة للشعب الفلسطيني، مؤكدة أنه «إعلان فاضح»، رافضة «الابتزاز الرخيص» الذي تستخدمه واشنطن ضد الفلسطينيين.
عادت إضرابات العمال من جديد إلى إيران، حيث تجمع أمس، مئات السائقين أمام بلدية مدينة مشهد، مركز محافظة خراسان، شمال شرقي
تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة عمران باتجاه أراضي المملكة
تمكن الجيش اليمني بدعم التحالف من تفجير 6 ألغام بحرية زرعتها الميليشيات_الحوثية في المياه الدولية بالبحر الأحمر. وأكد
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى تاباري فازكيز رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية بمناسبة عيد استقلال بلاده.
أحبطت قوات الشرطة المصرية هجوماً إرهابياً استهدف حاجزا أمنيا بمدخل مدينة العريش شمال سيناء، مما أدى إلى مقتل 4 مهاجمين
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي إنجاز 60% من مشروع تطوير محور شارع طرابلس الذي يحقق الربط بين شارعي الشيخ محمد بن زايد والإمارات بطول قرابة 12 كيلومتراً.
أكدت وزارة السياحة المصرية، أمس، عدم وجود شبهة جنائية بشأن وفاة سائح بريطاني وزوجته في أحد الفنادق الكبرى بمدينة الغردقة، وأن الأغلبية العظمي من عملاء شركة «توماس كوك» البريطانية لتنظيم الرحلات اختاروا البقاء لاستكمال رحلتهم.
لقي 18 شخصا مصرعهم اليوم إثر اندلاع حريق في أحد الفنادق شمال شرقي الصين.
أفاد بيان رسمي نشر أمس، بأن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا في وقت سابق من الشهر الجاري، المتعلقة بالهجوم بغاز أعصاب في بريطانيا، سيبدأ تطبيقها بعد غدٍ الاثنين.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وليّ عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن الديار المقدسة ستبقى مهوى أفئدة المسلمين جميعاً وستواصل المملكة العربية السعودية الشقيقة دورها التاريخي والحضاري المشرّف في خدمة ضيوف الرحمن وقضايا الأمة الإسلامية.
حررت قوات الشرعية اليمنية العديد من المرتفعات والسلاسل الجبلية في مديرية باقم، بعد أن سيطرت نارياً على الخط الدولي باقم
لا تترك وسائل إعلام قطر وأبواقها خبراً مشبوهاً في صحيفة أو قناة إسرائيلية عن اتصال طرف عربي بإسرائيل إلا وتبني عليه تقارير وتحليلات مسمومة، فيما تجري هي اتصالات أكثر من مشبوهة مع زعماء إسرائيليين،
أصيب 190 فلسطينياً برصاص الاحتلال الحي والرصاص المطاطي والاختناق، أمس، خلال مشاركتهم فى «جمعة الوفاء للطواقم الطبية والإعلامية»، في محيط قطاع غزة فيما أعلنت الولايات المتحدة إلغاء أكثر من 200 مليون دولار من المساعدات المخصّصة للفلسطينيين.
أكّد تقرير للأمم المتحدة أنّ تنظيم داعش الإرهابي لا يزال يشكل تحدياً خطيراً للسلم والأمن الدوليين، لا سيّما في ظل تحوّله إلى شبكة تعمل في الخفاء.
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس الجمعة أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قرّرت إلغاء أكثر من 200 مليون دولار من المساعدات المخصّصة للفلسطينيين
لقي قيادي ميداني بارز في مليشيا الحوثي الإنقلابية مصرعه في مواجهات مع الجيش اليمني، في منطقة مران، الواقعة على الجنوب الغربي من محافظة صعدة
ألغى الرئيس الاميركي دونالد ترامب الجمعة زيارة لوزير الخارجية مايك بومبيو لكوريا الشمالية كانت مقررة بداية الاسبوع المقبل
أصيب 30 شابا فلسطينيا برصاص الاحتلال الاسرائيلي الحي خلال مشاركتهم مساء اليوم في "جمعة الوفاء للطواقم الطبية
استثنت مملكة البحرين الحالات الإنسانية الخاصة المتعلقة بالعوائل المشتركة من قرار إيقاف إصدار تأشيرات الدخول للمواطنين
أعلنت القوة الجوية البريطانية انها اعترضت مقاتلة روسية فوق المجال الجوي لحلف الناتو للمرة الثانية خلال شهرين . وأضاف
ألقت شرطة العاصمة البريطانية لندن اليوم الجمعة القبض على اللاعب الفرنسي الدولي هوجو لوريس حارس مرمى وقائد فريق توتنهام
قال مصدر مسؤول في محافظة البحر الأحمر المصرية ، طلب عدم ذكر اسمه - في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن
حذرت الأمم المتحدة من وجود تهديدات باندلاع حرب جديدة في قطاع غزة المحاصر من قبل الاحتلال منذ نحو 11 عاماً، فيما توالت ردول الأفعال الغاضبة على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي أعلن فيها خروج القدس من مفاوضات السلام.
بثت وسائل إعلام تابعة لهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة)، صورة يظهر فيها زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي في سوريا أبو محمد الجولاني على جبهات القتال في الساحل السوري،
نفى الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، ما تحدثت عنه بعض الوسائل الإعلامية عن منع المملكة العربية السعودية الحجاج القطريين من أداء مناسك الحج،
قال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري ونائب رئيس حزب مستقبل وطن النائب علاء عابد، إن أول تشريع سوف يتقدم به لمجلس النواب في دور الانعقاد الرابع للبرلمان في فصله التشريعي الأول الذي سيبدأ خلال شهر أكتوبر المقبل..
رمى حجاج بيت الله الحرام الجمرات الثلاث، ضمن مناسك الحج، في وقت كشفت لجنة الحج أن أكثر من 250 ألف شخص من القوى العاملة المدنية والعسكرية عملوا على خدمة الحجاج.
واصلت قوات التحالف العربي تقدمها في مران بمحافظة صعدة معقل ميليشيا الحوثي الإيرانية، ونجح طيران التحالف العربي في استهداف اجتماع قيادات حوثية بشكل مباشر في محافظة حجة، حيث لقي القيادي الحوثي محمد حسن حداد الأكوع و 20 قيادياً آخرون مصرعهم. وأوقعت قوات الجيش الوطني اليمني، أمس، خسائر كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي في صعدة،
كشف معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، عن ازدواجية النظام القطري، إذ يروّج شائعات التطبيع عن جيرانه من الدول العربية،
في مؤشّر إلى فعالية العقوبات الأميركية على إيران، وأنها بدأت تؤتي ثمارها، عمدت شركات طيران ونفط دولية إلى وقف تعاملاتها
حذّر الرئيس الأمـيركي دونالد ترامب من أن عزله عن الرئاسة سيؤدي إلى انهيار الاقتصاد الأميركي، تعليقاً على الضغوط
نشب مساء أمس الخميس حريق هائل بغابات جنوب غربي العاصمة الألمانية برلين أتى على نحو 300 هكتار من الغابات
أعلن متحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية أمس ان التحالف أحبط هجمات بزوارق سريعة مفخخة نشرتها ميليشيا الحوثي الموالية لايران بغرض
رأى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن "الجميع سيصبحون فقراء جدا" حال تم عزله من منصبه
أكد مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون أن العقوبات الاقتصادية الأميركية على إيران سوف توقع فى مواعيدها المقررة.
قصفت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران قرية الغليفقة التابعة لمديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة و المحررة حديثا بصاروخ باليستي " إيراني الصنع " راح ضحيته طفل يمني و أصيب عشرات المدنيين الأبرياء
قالت الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيروايز) في بيان إنها ستعلق رحلاتها بين لندن وطهران في الشهر القادم لأن الخط
أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن قطر تناقض نفسها في موضوع التطبيع مع إسرائيل حيث اتصالاتها مع إسرائيل موثقة ومستمرة، مبينا أن العلاقة بين قطر وإسرائيل علاقة منفعة.
يواصل ضيوف الرحمن من دولة الإمارات اليوم رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق " ثالث أيام عيد الأضحى المبارك " بعد أن رموا أمس الجمرات الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى كل واحدة بسبع حصوات متعاقبات.
تبنى تنظيم داعش الإرهابي اليوم الخميس عبر وكالة أعماق التابعة له الهجوم بالسكين في مدينة تراب قرب باريس والذي أسفر عن
يتجه إعصار قوي الخميس نحو غرب اليابان ما يثير مخاوف من هطول أمطار غزيرة وحصول انزلاقات تربة وخصوصا في المنطقة التي شهدت فيضانات أوقعت العديد من القتلى مؤخرا.
أعلنت الحكومة المالطية، أنها أنقذت صباح الأربعاء نحو 100 مهاجر كانوا على متن قارب متهالك، ينقل أيضا جثتين.
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك
استقبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمقر إقامته في مدينة إيفيان الفرنسية، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي قدم للسلام على سموه، وتقديم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، موقف المملكة العربية السعودية الثابت في محاربة الإرهاب والتطرف واجتثاثه بكل أشكاله وصوره،
أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس، أن محاولات تسييس الحج الصغيرة والمرتبكة سقطت سقوطاً مريعاً أمام النجاح العظيم الذي حققه الموسم.
شرعت قوات الشرعية اليمنية، أمس، في اقتحام معقل، زعيم ميليشيا الحوثي الإيرانية، عبد الملك الحوثي، في محافظة صعدة شمالي
حذر مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، بأنه إذا لم تمتثل إيران للمطالب الأميركية، فإن واشنطن ستمارس «ضغوطاً قصوى
قالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أمس الأربعاء إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يقترف أي خطأ ولم توجه إليه أية تهم، رافضة ما وصفته بـ "فكرة سخيفة"
ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور بسبب وجود فرصة لتشكل الضباب وانخفاض مدى الرؤية الأفقية
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة الهجوم الذي استهدف القصر الرئاسي في العاصمة الأفغانية كابل أمس
دعت سفارة الإمارات في سيؤول مواطني الدولة المتواجدين هناك إلى أخذ الحيطة والحذر. وقالت السفارة عبر حسابها على تويتر: "
استقبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، - بمقر إقامته في مدينة إيفيان الفرنسية - صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي قدم للسلام على سموه وتقديم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
شرعت جموع حجاج بيت الله الحرام بعد زوال اليوم ثاني أيام عيد الأضحى المبارك - أول أيام التشريق - في رمي الجمرات حيث
اطمأن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على أوضاع وأحوال حجاج الدولة خلال أدائهم المناسك في الديار المقدسة.. وهنأهم سموه بعيد الأضحى المبارك.
رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بالمبادرة الحكيمة لفخامة الرئيس أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية الرامية
ضرب زلزال شديد تتراوح قوته بين 6,3 و7,3 درجات بحسب المصادر فنزويلا بعد ظهر الثلاثاء مثيرا الذعر بين السكان بدون أن ترد
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،
أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالاً هاتفياً مع ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند،
أكّد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، أن الشرف الأكبر للمملكة هو خدمة ضيوف الرحمن، حيث استقبل
واصلت قوات الشرعية التقدم في جبهتي الملاجم بمحافظة البيضاء، والدريهمي بمحافظة الحديدة، فيما سيطرت وحدات أخرى على عدد من
قرّرت وزارة الداخلية البحرينية، أمس، إيقاف إصدار تأشيرات الدخول للمواطنين القطريين، باستثناء الطلبة، بسبب تمادي نظام
تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران باتجاه المملكة ودمرته
ضرب زلزال بقوة 7.0 درجات ولاية سوكري الفنزويلية التي تقع شمال شرقي البلاد، وفق المرصد الجيولوجي الأميركي الثلاثاء
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية..
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس اتصالاً هاتفياً من مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية.
اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي اليوم الثلاثاء، صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيات الحوثي على جازان. ودأبت ميليشيات
خيم الحداد على االشهداء الفلسطينيين برصاص جيش الاحتلال ، خلال مسيرات العودة ، على أجواء أول أيام عيد الأضحى اليوم
فرضت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء عقوبات على شخصين روسيين وعلى شركة روسية وأخرى سلوفاكية بموجب برنامج أميركي يستهدف
أوقفت وزارة الداخلية البحرينية اصدار تأشيرات دخول للمواطنين القطريين. وقالت وزارة الداخلية البحرينية عبر حسابها على
وجه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية بسرعة المبادرة والمساهمة في إغاثة متضرري فيضانات ولاية كيرالا بالهند.
هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة،
نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي عبر حسابه الرسمي في «تويتر» صورة تجمع سموه مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وعلق عليها قائلاً: «كل عام وأنتم بخير #عيدكم_مبارك».
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة،
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» بمجلس زعبيل في دبي، صباح أمس، جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك.
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بقصر المشرف في أبوظبي، جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك.
بدأت جموع ضيوف الرحمن منذ فجر اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك أداء نسك رمي الجمرات في مشعر منى برمي الجمرة الكبرى "
أدى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، صلاة عيد الأضحى المبارك، أمس، مع جموع المصلين بجامع الشيخ سلطان بن زايد الأول في أبوظبي.
أدى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد
أدى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان صباح اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك بجامع الشيخ
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك متمنياً لهم موفور الصحة والسعادة
تنفــيذاً لتوجيهــات صـاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهــيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة سمو الشـــيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجــلس الـــوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤســسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنســـانية،
تجمّع أكثر من مليونين من الحجاج أمس، عند صعيد عرفات عشية عيد الأضحى المب ارك لأداء أهم أركان مناسك الحج، رافعين أياديهم
واصل الجيش اليمني في جبهة الملاجم، شرق محافظة البيضاء، عملياته العسكرية، في تقدم متسارع لتطهير ما تبقى من المديرية من
منذ بدء الأزمة القطرية لا ينفك تنظيم الحمدين يفتعل المشكلات وينشر الأكاذيب بحق المملكة العربية السعودية وإدارتها لشعائر
هنأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس المسلمين بعيد الأضحى، داعيا إلى استلهام قيم التعاطف وعمل الخير والإحسان للآخرين من الاحتفال به.
استبعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الاثنين تقديم أي تنازلات لتركيا لإطلاق سراح قس أميركي محتجز
أعلن الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، نجاح نفرة ضيوف الرحمن من مشعر عرفات إلى مزدلفة التي تمت بكل يسر وسهولة ولله الحمد
أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف مواعيد صلاة العيد في إمارات الدولة على النحو الآتي: اقرأ أيضا مواعيد
وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الاثنين التاسع من شهر ذي الحجة، إلى منى ليشرف على راحة حجاج بيت الله الحرام
تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة التهاني بمناسبة عيد
بدأ حجاج بيت الله الحرام بعد غروب شمس هذا اليوم التاسع من شهر ذي الحجة الجاري بالتوجه إلى مشعر الله الحرام مزدلفة، بعد
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك
أعلنت فرق الانقاذ الهندية أنها عثرت إثر انحسار المياه في كيرالا على جثث ثلاثين شخصا آخرين، ما يرفع حصيلة ضحايا الفيضانات التي شهدها الإقليم إلى 400 على الأقل.
استقرت جموع حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات الطاهر بعد توجههم إليه صباح اليوم الإثنين التاسع من شهر ذي الحجة؛
استكملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مراسم استبدال ثوب الكعبة المشرفة والذي بدأت فجر اليوم الإثنين
قالت الشرطة التركية ومحطة (سي.إن.إن ترك) إن عدة رصاصات أُطلقت من سيارة على السفارة الأميركية في العاصمة التركية أنقرة
بدأت قوافل حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح هذا اليوم الإثنين التاسع من شهر ذي الحجة لعام 1439 هـ بالتوجه إلى صعيد
وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بسرعة علاج الطفل المواطن عيسى خلفان الرومي (5 أشهر)، الذي يعاني نقصاً في النمو منذ ولادته، وأمر بنقله إلى الخارج لتلقي العلاج في استجابة سريعة لاستغاثة والد الطفل عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ووجه سموه بتوفير كل السبل والتسهيلات ليتلقى العلاج وإجراء ما يلزم.
أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أن اليوم الاثنين «يوم عرفة» سيكون يوماً رئيسياً لتلقي التبرعات من كافة فئات المجتمع لإغاثة متضرري الفيضانات في ولاية كيرالا الهندية.
تكشّف، أمس، مزيد من التنسيق بين حزب الله الإرهابي في لبنان والمتمردين الحوثيين، ومدى تورط حزب الله في الانقلاب الحوثي وتآمره على اليمن، بعد الإعلان عن لقاء جمع قيادات من الطرفين في الضاحية الجنوبية لبيروت في مقر زعيم حزب الله حسن نصر الله.
بدأ أكثر من مليوني حاج قدموا من مختلف بقاع الأرض مناسكهم، أمس، في مكة المكرمة، إذ توافد الحجاج، أمس، الثامن من ذي الحجة
بعد ساعات من مزاعم قطر بمنع السعودية الحجاج القطريين، وصلت مجموعة من الحجاج القطريين، أمس، إلى مطار جدة عبر الكويت،
أكد سعادة الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس بعثة الحج الرسمية للدولة أن جميع حجاج الإمارات بخير مع اكتمال وصول حجاج بيت الله
أعلن الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية نجاح
عززت دولة الامارات من نهجها المتوارث في الغوث الإنساني الدولي والذي يعتمد التنسيق الوثيق مع الدول والمجتمعات المستحقة
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية في تقريرها عن حالة الطقس في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لهذا اليوم
هبت دولة الإمارات وبتوجيهات قيادتها الرشيدة لإغاثة المتضررين من الفيضانات في ولاية كيرالا الهندية لتسطر بذلك ملحمة جديدة من ملاحم الخير والعطاء الإنساني التي عززتها العلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين البلدين منذ عقود من الزمن.
تكفل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بعلاج طفل يعاني من نقص في النمو وأمر بنقله إلى الخارج ليتلقى العلاج اللازم في استجابة سريعة لاستغاثة والد الطفل عيسى ابن الـ 5 أشهر، على وسائل التواصل الاجتماعي.
اتهمت إدارة ترامب الصين بالتدخل في الانتخابات الاميركية، في وقت يصعد الرئيس الاميركي انتقاداته للتحقيق المستمر حول احتمال تواطؤ فريق حملته الانتخابية في 2016 مع روسيا.
أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتوفير التأمين الصحي لجميع العاملين بشرطة الشارقة على الملاكين الاتحادي والمحلي من مواطنين وغير مواطنين.
وجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتسيير طائرة إغاثة لمساعدة منكوبي الفيضانات والسيول، التي تعرضت لها السودان مؤخراً بما يؤكد حرص الإمارات قيادة وشعباً على المساهمة في رفع المعاناة عن إخوانهم في السودان الشقيق،
أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، برقية عزاء ومواساة إلى عائلتي الطالبين السعوديين ذيب بن مانع اليامي وجاسر بن دهام
أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، معبر بيت حانون/إيرز امام حركة الأفراد من قطاع غزة اليوم ما عدا الحالات المرضية. وقال
اعترفت إيران بتأثير العقوبات الأميركية ضدها رغم محاولتها التخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها والتي أدت إلى تهاوي العملة المحلية.
ارتفعت حصيلة أسوأ فيضانات تضرب ولاية كيرالا الهندية منذ قرن إلى 357 قتيلا، وفق ما أفادت السلطات الأحد في وقت بلغت قيمة
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة فوز المنتخب السعودي بكأس العالم لذوي الاحتياجات الخاصة.
وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شكره لفريق بعثة الحج الرسمية لجهودهم في خدمة حجاجنا.
تواصلت عمليات الإغاثة، أمس، بمشاركة عشرات المروحيات ومئات المراكب وآلاف الجنود، لإنقاذ آلاف من السكان الذين حاصرتهم
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، تدمير منظومة دفاع جوي من نوع «سام 6» تابعة لميليشيا الحوثي الإيرانية في العاصمة صنعاء.
أنهت المملكة العربية السعودية استعداداتها لموسم الحج وخدمة حجاج بيت الله الحرام، الذين اكتمل وصولهم إلى الأراضي المقدسة
أشادت وسائل الاعلام الهندية بالدور الحيوي الانساني لدولة الامارات ومسارعتها في تقديم المساعدات والدعم لضحايا الفيضانات التي اجتاحت ولاية كيرلا
كشف مصدر أمني مصري أن اتفاق التهدئة الذي تتوسط فيه بلاده بين حركة حماس وإسرائيل، يُتوقع إعلانه الأسبوع المقبل بعد وضع
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين وذلك بمناسبة فوز المنتخب السعودي بكأس العالم لذوي الاحتياجات الخاصة
بلغ حجم التبرعات والمساهمات من رجال أعمال ومؤسسات عاملة في الدولة 10 ملايين درهم لدعم متضرري فيضانات ولاية كيرل
حين قدم إلى باريس في ديسمبر 2017 بمناسبة انعقاد القمة حول المناخ، حذر كوفي عنان، الأمين العام للأم المتحدة الأسبق، الذي وافته المنية السبت، من تخلي القادة الحاليين عن أداء دورهم في مواجهة التحديات العالمية الكبرى
أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، اتصالا هاتفيا مع دولة عمران خان، هنأه خلاله بتوليه مهام رئاسة مجلس الوزراء في جمهورية باكستان
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم، فعاليات مهرجان محمد بن راشد للقدرة، الذي أقيم في يوستن بارك بإنجلترا
قدم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، شكراً خاصاً للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على جهوده الإنسانية التي يقوم بها من أجل
أجرى معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، اتصالا هاتفيا برئيس وزراء ولاية كيرلا بيناراي
قال المجلس الاعلى للأمن الوطني عبر تويتر إنه و بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي نتابع عن كثب الوضع
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية الى السيد أنطونيو غوتيريس الأمين العام
أعلن التحالف العربي استهداف منظومة دفاع جوي من نوع سام 6 تابعة للميليشيات الحوثية وتدميرها في صنعاء. وقال التحالف إن
يتوجه حجاج الدولة غدا إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية والمبيت فيها اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم حيث سيبقى
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى دولة عمران خان وذلك بمناسبة توليه
توفي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي انان عن عمر يناهز 80 عاماً بعد فترة قصيرة من اصابته بمرض، بحسب ما أعلنت المؤسسة التي تحمل اسمه "السبت".
أكدت تقارير إعلامية ومسؤول أميركي أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب متفقان مبدئياً على ضرورة خروج
كشف شيخ قبائل خولان بن عامر، عن المكان الجديد، لزعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي، بعد استهداف كهفه بغارات لمقاتلات التحالف العربي. وقال الشيخ يحيى محمد مقيت،
شدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على أنّ بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام احتجاز تركيا للقس أندرو برونسون، وأنّ الأمر لن يمر مرور الكرام، وذلك، بعد يوم من قول وزير ماليته،
أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، أن قضية تسييس الحج قديمة تتجدد في كل عام
باتت دولة الإمارات رائدة للخير والعطاء والإنسانية، ومركزاً دولياً للمساعدات الإنسانية لا سيما على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مستثمرة إرث المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه،
هبّت دولة الإمارات، أمس، لإغاثة المتضررين من الفيضانات في كيرالا الهندية، بما يعكس روح الصداقة التاريخية بين شعبي البلدين، حيث وجَّه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله،
شددت دولة الإمارات العربية المتحدة على أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لا يمكنها التحكّم في اليمن. وقال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية،
يؤدي أكثر من مليوني مسلم مناسك الحج في مكة المكرمة، قادمين من مختلف بقاع الأرض، وتضع المملكة العربية السعودية هذا العام تطبيقات إلكترونية عديدة لمساعدة الحجاج وتسهيل تحركاتهم.
أسفر انفجار مخزن ذخيرة تابع لميليشيا الحشد قرب كربلاء، مساء أمس، عن سقوط 12 قتيلاً، وفق ما أفادت مصادر. وتحدثت فرقة العباس، التابعة لميليشيا الحشد، عن تحليق طائرتين مسيرتين فوق الانفجار.
استُشهد فلسطينيان وأصيب أكثر من 270 آخرين بمواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي عند السياج العنصري الفاصل شرق قطاع غزة.
تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي في منطقة صحراوية خالية من السكان
أكدت وزارة الصحة السعودية أنه لم تسجل حتى الآن أية حالات وبائية أو أمراض محجرية بين الحجاج، وأن الوضع الصحي مطمئن ولله الحمد.
وجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، بتشكيل لجنة وطنية عاجلة برئاسة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي و الجمعيات الإنسانية في الدولة و بالاستعانة بأعيان الجالية الهندية لإغاثة متضرري الفيضانات في ولاية كيرلا
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تعزية إلى الرئيس رام ناث كوفيند، رئيس جمهورية الهند، وذلك في وفاة أتل بيهاري فاجباني رئيس وزراء الهند الأسبق
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن قضية القس المحتجز بتركيا لن تمر مرور الكرام . وانتقد ترامب تركيا، العضو في حلف شمال
خصصت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية الرقم المجاني 8003404444 لخدمة ضيوف الرحمن على مدار الساعة .
انتخب أعضاء مجلس النواب الباكستاني لاعب الكريكيت السابق عمران خان رئيسا جديدا للوزراء اليوم الجمعة مما يمهد الطريق له
رفضت محكمة تركية التماس القس الأميركي أندرو برانسون للإفراج عنه . وقال محاميه جيم هالافورت لفرانس برس إن المحكمة قضت
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس علي بونغو أونديمبا
تحدّت فنانة تشكيلية سعودية، نفسها وجمهورها، بفن أرادت أن تخرج به من حدود فن الورق العادي الذي برعت فيه، إلى استخدام خامة جديدة،
نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال اجتماع في البيت الأبيض حضره صحافيون، أن تكون تركيا دولة صديقة.
حققت إلهان عمر، الأميركية من أصل صومالي، انتصارا فريدا من نوعه في الولايات المتحدة الأمريكية، بإعلانها مرشح رئيسي في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لولاية مينيسوتا،
أعلنت واشنطن عن تشكيل مجموعة عمل لمواجهة أنشطة إيران الخبيثة، وأكد وزير الخارجية الأميركي أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع حلفائها للتصدي لأنشطة إيران الخبيثة في المنطقة،
وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب تركيا بأنها لم تكن في يوم صديقاً جيداً للولايات المتحدة الأميركية، وقال خلال اجتماع في
أكد صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيـس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الدول كالأفراد تحتاج للنمو والتطور والتغير المستمر، مشيراً سموه إلى أن الحكومات يمكن أن تصيبها الشيخوخة إذا لم تجدد شبابها بالابتكار والأفكار.
وزعت دولة الإمارات، ممثلة بهيئة الهلال الأحمر، في مدينة تعز، أضاحي العيد على أسر الشهداء وأهالي المدينة، وذلك للتخفيف
استمر توافد حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة في اليوم الخامس من ذي الحجة. وأعلنت وزارة الداخلية السعودية أن إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المملكة بلغ مليوناً و800 ألف و226 حاجاً.
فيما رضخ «تنظيم الحمدين» للحملة التي شنها عليه الإعلام التركي، وقرر ضخ 15 مليار دولار في الاقتصاد التركي، أكد خبراء وسياسيون عرب أن النظام القطري يتخبط في سياساته الخارجية، وأن دعمه لتركيا سيكلفه الكثير سياسياً واقتصادياً.
(151) مؤسسة وقناة إعلاميةولفت الدكتور العواد إلى أن المملكة تستضيف هذا العام أكثر من 800 إعلامي من خارج المملكة لتغطية شعائر الحج
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى الرئيس رام ناث كوفيند، رئيس جمهورية الهند، في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها ولاية كيرلا؛
شنت مئات الصحف الأميركية اليوم الخميس حملة منسقة للدفاع عن حرية الصحافة ردا على وصف الرئيس دونالد ترامب بعض المؤسسات الإعلامية بأنها عدو الشعب الأميركي
أعلنت السلطات السعودية الخميس وصول أكثر من 1,6 مليون مسلم من خارج السعودية لأداء مناسك الحج هذا العام، ليكتمل بذلك
أظهرت بيانات البنك المركزي التركي اليوم الخميس أن الودائع بالعملة الأجنبية التي يحوزها المستثمرون المحليون في تركيا
قال سائق شاحنة إيطالي اليوم الخميس إنه ما زال على قيد الحياة بفضل "معجزة" بعد أن قُذف إلى الخلف عدة أمتار أثناء مروره
أمر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بالإفراج عن 46 سجينا من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية في الإمارة من مختلف الجنسيات ممن ثبتت أهليتهم وحسن سيرتهم وسلوكهم وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.
أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بالإفراج عن 157 نزيلاً من مختلف الجنسيات بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة
ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، التصريح الأمني لمدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية السابق جون برينان متهماً
قالت الجريدة الرسمية في تركيا اليوم الخميس إنه تقررت زيادة ضريبة الاستهلاك الخاص المفروضة على البنزين والديزل
أصيب 7 أشخاص من عائلة خليجية في حادث مروري، وقع بعد جسر الوثبة باتجاه الداخل بأبوظبي.
أمر قاض في كوالالمبور، اليوم الخميس، باستمرار محاكمة امرأتين متهمتين بقتل كيم جونج نام، الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا
ذكر متحدث باسم هيئة مواجهة الكوارث في المجر أنه جرى إغلاق صالة بمطار بودابست لفترة وجيزة في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء
تمكنت قوات الأمن السعودية من القبض على مواطن سعودي تبنى فكر داعش في محافظة البكيرية كان يخطط لتنفيذ عمل إرهابي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
أنهى رائدا الفضاء الروسيان، أوليج أرتيميف وسيرجي بروكوبيف الأربعاء مهمة سير في الفضاء استغرقت نحو ثماني ساعات
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
بحث وزراء مالية الإمارات والسعودية والكويت والبحرين، في المنامة أمس، آليات وسبل تحفيز النمو الاقتصادي والتنمية في البحرين.
واصلت قوات الشرعية تقدّمها في محافظة حجّة، وبات مقاتولها على مشارف مركز حيران، وعلى بعد خمسة كيلومترات من مثلث عاهم، وفيما أقدمت ميليشيا الحوثي على استهداف المدنيين،
دفعت قطر أمس فاتورة الوجود العسكري التركي في أراضيها، حيث أعلن أمير قطر، تميم بن حمد، خلال زيارة لأنقرة التقى خلالها
تُعد العيالة من أكثر فنون الأداء الشعبية انتشاراً في دولة الإمارات العربية المتحدة
أعلنت الحكومة الإيطالية حالة الطوارئ في مدينة جنوة وذلك بعد انهيار جسر ومقتل نحو 40 شخصا. وفي أعقاب اجتماع طارئ لمجلس
دانت دولة الإمارات حادثة الهجوم الإرهابي التي وقعت بالقرب من مبنى البرلمان فـي العاصمـة البريطانيـة لندن، والتفجير الانتحاري
دانت دولة الإمارات التفجير الانتحاري الذي استهدف أكاديمية تعليمية غرب العاصمة الأفغانية، ما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا الأبرياء. وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان،
استكملت الهيئة الاتحادية للضرائب كافة الآليات الخاصة بطلب استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء المساكن الجديدة للمواطنين والشروط والمستندات المطلوب إرفاقها في طلبات الاسترداد التي يتم تقديمها للهيئة.
قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان واجب العزاء في وفاة المرحومة موزة بنت علي الوري
توفي صباح اليوم بمحلية البحيرة بولاية نهر النيل غرقا 22 تلميذا وامرأة في حادث غرق مركب كان يقلهم من منطقة الكنيسة
كشفت مصادر مطلعة أن إيران تضغط على النظام السوري من أجل إعلان معركة «تحرير إدلب» وسط تجاذبات تركية روسية إيرانية، حيث
بعثت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة برقية تعزية ومواساة إلى الحكومة الإيطالية إثر انهيار جسر قرب مدينة جنوا
رفضت محكمة تركيةاليوم الأربعاء طلبا جديدا للافراج عن القس الأميركي أندرو برونسون الذي يثير احتجازه أزمة حادة في
بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس 1.570 مليون حاج بانخفاض أكثر من 15 ألف حاج ، عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي.
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة حادثة الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم أمس بالقرب من مبنى البرلمان في العاصمة البريطانية لندن.
أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الأربعاء أن بلاده سترسل أول مهمة مأهولة للفضاء بحلول 2022،
ذكرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء أن تركيا رفعت الرسوم الجمركية على واردات أميركية منها سيارات الركوب والكحوليات
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة الى فخامة الرئيس رام ناث كوفيند رئيس
كشف متحف مدام توسو في برلين يوم الثلاثاء عن أحدث وسائله لجذب الزوار، إذ أضاف شخصية تمثل الرئيس الأميركي دونالد ترامب
تواصلت مكارم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو الحكام، مع اقتراب حلول عيد الأضحى.فقد اعتمد برنامج الشيخ زايد للإسكان أسماء 707 مواطنين من مستحقي الدعم السكني بقيمة 554 مليون درهم، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة ونائبه.
عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في منطقة نيوم الاقتصادية السعودية، قمة مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بحضور الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي.
حرّرت قوات الشرعية مناطق في حيران بمحافظة حجة، وأصبحت على بعد أربعة كيلومترات من مركز المديرية. وأكّد مصدر عسكري، أنّ
لجأ النظام الإيراني إلى طرق غير مشروعة، للتحايل على العقوبات الأميركية، المفروضة على البلاد لعدم التزامها بالاتفاق
صعدت واشنطن أمس من لهجتها ضد أنقرة متوعدة إياها بمزيد من العقوبات على خلفية قضية القس الاميركي أندرو برانسون إذ أعلن
نقل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اليوم، تعازي صاحب السمو الشيخ خليفة بن
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ،في نيوم، اليوم، فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
انهار جسر للسيارات اليوم الثلاثاء في مدينة جنوى الساحلية بشمال إيطاليا في حادث وصفه وزير النقل بأنه من المرجح أن يكون "
ذكر تقرير إخبارى أن عشر نساء لقين حتفهن اليوم الثلاثاء في حريق بدار لرعاية المسنين في تشيلي.
أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بمناسبة عيد الأضحى المبارك بالإفراج عن 272 من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية
أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالعفو عن 547 محكوماً من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي،
أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بالإفراج عن عدد من السجناء فى المنشآت الإصلاحية والعقابية بأم القيوين ممن أثبتوا أهليتهم للتمتع بالعفو بمناسبة عيد الأضحى المبارك
أمر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بالإفراج عن 90 سجينا أثبتوا حسن السيرة والسلوك خلال تنفيذهم مدة العقوبة في المنشآت الإصلاحية والعقابية في القيادة العامة لشرطة عجمان وممن انطبقت عليهم شروط العفو وثبتت أهليتهم للتمتع به وإعفائهم من مدة المحكومية المتبقية عليهم وإبعاد من صدر بحقه حكم الإبعاد عن البلاد وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
أعلنت الشرطة البريطانية اليوم الثلاثاء إنها اعتقلت رجلا بعدما صدمت سيارة بحواجز أمنية خارج البرلمان في لندن
قال مسؤولون اليوم الثلاثاء إن مقاتلين من حركة طالبان اجتاحوا أجزاء كبيرة من قاعدة للجيش في شمال أفغانستان فقتلوا عشرة
وُلد طفل على طريق سريع في بريطانيا ، يوم الإثنين، أثناء ازدحام مروري خانق، نجم عن حادث تحطم حافلة مما تسبب في إصابة
أضرم شبان النار في عشرات السيارات، في وقت متأخر من ليل الإثنين/الثلاثاء، بمدينتين سويديتين
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم بقانون اتحادي رقم «2» لسنة 2018 باستبدال نصوص مواد من المرسوم بقانون اتحادي رقم «5» لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. ونص المرسوم على أن يُستبدل بالمادة «26» النصُّ التالي: يُعاقب بالسجن مدةً لا تقل عن 10 سنوات،
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، خمسة قرارات لمجلس الوزراء، يتعلق الأول بتوفير فرص لأصحاب الهمم ودعمهم في تأسيس الأعمال،
أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن دولة الإمارات، في إطار عملها ضمن التحالف العربي
أقر المرشد الأعلى للنظام الإيراني علي خامنئي بتأثير المشكلات الداخلية على بلاده، ومعترفاً في آنٍ واحدٍ بسوء الإدارة
فشلت تركيا في وقف تدهور عملتها على خلفية أزمة دبلوماسية حادة مع الولايات المتحدة التي اتهمها الرئيس رجب طيب أردوغان بـ«
أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن دولة الإمارات وفي إطار عملها ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية لديها التزام بمكافحة الإرهاب
قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" واجب العزاء في وفاة
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف " تحالف دعم الشرعية في اليمن " العقيد الركن تركي المالكي، أنه وفي تمام الساعة
قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" واجب العزاء في وفاة
جددت مصر "رفضها القاطع" أن يتحول اليمن إلى "موطئ نفوذ لقوى غير عربية، أو منصة لتهديد أمن واستقرار الدول العربية الشقيقة
ٌقدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي واجب العزاء في وفاة المرحوم علي حمد سعيد المصوري السبوسي .
قدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي واجب العزاء في وفاة المرحومة موزة بنت علي الوري.
أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بالإفراج عن 704 سجناء ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا
بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تعزية إلى اخيه
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم «43» لسنة 2018 في شأن دعم عمل أصحاب الهمم،
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" المرسوم بقانون اتحادي رقم /2/ لسنة 2018
تراجعت الليرة التركية في الأسواق الآسيوية اليوم الاثنين إلى مستوى قياسي جديد اليوم الاثنين بعد أن كانت قد فقدت أكثر من 20% من قيمتها
أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، «المبادرة العالمية لشباب الإمارات» التي تشرف على تنفيذها «المؤسسة الاتحادية للشباب» بهدف تعزيز دور الشباب عالمياً في التعريف بقيم دولة الإمارات الأصيلة وثقافتها وتجربتها الحضارية في التسامح والتعايش وبناء الإنسان وتمكين الشباب،
أكد سفير الدولة في واشنطن، يوسف العتيبة، أن إيران يجب أن ترى عواقب أفعالها في المنطقة، داعياً إلى بلورة موقف عالمي من
نفّذت قوات التحالف العربي والمقاومة اليمنية، تتقدمها ألوية العمالقة، عملية نوعية مباغتة في مركز مديرية الدريهمي بمحافظة
تعمل الوزارات والمؤسسات في السعودية كخلية نحل لإنجاح حج هذا العام وللتسهيل على ضيوف الرحمن ضمن حزمة خدمات تتوجها الورود
تبذل قطر جهودا حثيثة لإرضاء إسرائيل في كافة الخطوات، متخفية حول ستار عروبتها للمس بالفلسطينيين والقضية الفلسطينية، حيث
طالبت الحكومة الفلسطينية، أمس، بتدخل دولي للضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار المفروض على قطاع غزة في ظل الأزمات
أكد سفير الدولة في واشنطن، يوسف العتيبة، أن إيران يجب أن ترى عواقب أفعالها في المنطقة، داعياً إلى بلورة موقف عالمي من
استعرض المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور نتائج التقارير التي
أكد الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية على محاسبة كل من سولت له نفسه المساس بأمن الأردن وسلامة
أطلق معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة اليوم استراتيجية شباب الإمارات للمناخ والتي تستهدف تعزيز دور الشباب ومشاركتهم في مواجهة تداعيات التغير المناخي
أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .." المبادرة العالمية لشباب الإمارات " التي تشرف على تنفيذها " المؤسسة الاتحادية للشباب ".
أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة أن إجازة عيد الأضحى لدوائر وهيئات حكومة الشارقة من الأحد 19 أغسطس حتى الخميس
كشفت وسائل إعلام أميركية هوية موظف مطار سياتل، الذي أقدم أمس السبت على الاستيلاء على طائرة ركاب فارغة والإقلاع بها قبل أن تتحطم ويلقى مصرعه.
حصل مواطن أميركي على تعويض قدره 289 مليون دولار بأمر من هيئة المحلفين في محكمة أميركية تنظر في قضية رفعها ضد إحدى الشركات، بعد أن تسبب أحد منتجاتها بإصابته بالسرطان.
خصصت وزارة الصحة السعودية موقعًا إلكترونيًا للحج يضم عددًا من النصائح التوعوية التي يحتاجها الحاج بعدة لغات على الرابط : https://www.moh.gov.sa/Hajj/Pages/default.aspx .
اعتمدت دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة إجازة عيد الأضحى المبارك للجهات المحلية في رأس الخيمة وذلك اعتبارا من يوم الإثنين 20 أغسطس الجاري وحتى يوم الخميس 23 من نفس الشهر .
قالت الشرطة البريطانية إن 10 أشخاص أصيبوا إثر إطلاق نار في مدينة مانشستر فجر اليوم. وبحسب متحدث باسم الشرطة المحلية
اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي إجازة عيد الأضحى المبارك لمدة أسبوع للدوائر والجهات المحلية
لا تزال تداعيات سرقة موظف بشركة طيران أميركية، طائرة ركاب خالية من مطار بمدينة سياتل، الجمعة،
أطلقت «سامسونغ» الخليج للإلكترونيات عملية الطلب المسبق على هاتفها الجديد «غالاكسي نوت9» في الإمارات، حيث يمكن للعملاء الحصول مسبقاً على الهاتف من متاجر التجزئة الكبرى،
يدخل إلغاء هامش السرعة وتوحيد سرعات ضبط الرادار مع اللوحات المرورية على الطرق في إمارة أبوظبي حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم.
أكّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة احتفاء الدولة باليوم العالمي للشباب،
بتوجيهات من مجلس الوزراء، تم اعتماد إجازة عيد الأضحى للوزارات والجهات الاتحادية لمدة أسبوع، اعتباراً من الأحد 19 أغسطس حتى الخميس 23 أغسطس،
دانت دولة الإمارات بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف دورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام بمنطقة الفحيص غربي عمّان. وأكدت وقوفها إلى جانب الأردن في مواجهة كل ما يطول أمنه واستقراره،
كشف الناطق باسم الجيش اليمني، العميد الركن عبده مجلي، عن وجود قوات خاصة على آبواب الحديدة، بانتظار التوجيهات لاقتحامها.
أكد القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، أن الوضع في الجنوب الليبي معقد، بسبب الدعم الذي تقدمه قطر
أفادت وسائل إعلام أردنية، أمس السبت، بوقوع إصابات إثر اشتباك مسلّح بين رجال الأمن ومطلوبين (لم تحدد عددهم) في مدينة السلط (10 كم غرب العاصمة عمّان)
بتوجيهات من مجلس الوزراء الموقر تم اعتماد إجازة عيد الأضحى المبارك للوزارات والجهات الاتحادية لمدة أسبوع، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 19 أغسطس وحتى يوم الخميس 23 أغسطس
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"؛ العقيد الركن/ تركي المالكي بأنه وفي تمام الساعة السابعة وخمس دقائق (19:05) رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ بالستي من قبل الميليشيا الحوثية
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة اليوم العالمي
أكدت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي أن القيادة الحكيمة وبفضل رؤيتها أولت منذ تأسيس
أشادت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، باحتفاء دول العالم بالشباب كونهم شركاء أساسيين في التغيير، وفرصة
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف دورية مشتركة لقوات الدرك و الأمن العام بمنطقة
تحتفل دولة الإمارات " الأحد " بـ " اليوم العالمي للشباب " الذي يصادف 12 أغسطس من كل عام. وتولي حكومة دولة الإمارات
وجه سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي تحية خاصة لمنتسبي الخدمة الوطنية و جنودنا
أكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة و تنمية المعرفة أن دولة الإمارات أعدت جيلا واعيا متسلحا بالعلم والمعرفة
حذر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، كندا من إمكانية فرض الولايات المتحدة ضرائب على صادراتها من السيارات لأميركا، إذا لم يتسن التوصل إلى اتفاق مع أوتاوا.
أفادت وزارة الداخلية الاردنية اليوم السبت بأن عبوة ناسفة بدائية الصنع سبب انفجار استهدف دورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام في منطقة الفحيص، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد الدورية وإصابة ستة آخرين .
ذكرت هيئة إنفاذ القانون الاميركية أن موظفا بشركة طيران سرق طائرة بدون ركاب من مطار "سياتل-تاكوما" الدولي وحطمها ربما بدافع"الانتحار".
قالت وكالة ادارة الكوارث الوطنية في اندونيسيا أن عدد القتلى جراء الزلزال الذي ضرب جزيرة لومبوك الاندونيسية السياحية في الخامس من الشهر الجاري ارتفع الى 387 شخصا.
قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إيقاف أفضل لاعب إفريقي سابقاً، الزامبي، كالوشا بواليا، لمدة عامين، بعد تحقيق بشأن صلات بالمسؤول القطري الموقوف محمد بن همام،
أعلنت شركة Check Point للأمن الإلكتروني عن اكتشافها لثغرة في تطبيق التراسل الفوري واتساب والتي تتيح للقراصنة تغيير محتوى الرسالة أو تغيير هوية مرسل رسالة تم تسليمها مسبقًا. .
قالت سلطات الطيران الأميركية إن طائرة بدون ركاب تابعة لإحدى شركات الطيران تحطمت بعد أن أقلعت دون الحصول على إذن من مطار سياتل تاكوما الدولي.
بدأت الخلافات بين قيادات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تدخل إلى مراحل التصفيات الجسدية والحرب النفسية، ناقلة الحرب الكلامية والاتهامات بالفساد إلى مرحلة جديدة، دفعت بالعديد من تلك القيادات إلى الهروب من صنعاء
واصلت دبي حصد المواقع الأولى في المؤشرات العالمية، ولا يكاد يمر يوم من دون احتلالها مركزاً متقدماً في قوائم الأفضل عالمياً على أكثر من مستوى،
أحالت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن ما تردد بشأن تعرض حافلة ركاب لأضرار جانبية في صعدة بشكل فوري للفريق المشترك لتقييم الحوادث، بغرض التحقيق فيها، وإعلان النتائج في أقرب وقت ممكن.
واجهت قوات الاحتلال الإسرائيلية المتظاهرين الفلسطينيين السلميين، أمس، في جمعة «الحرية والحياة لغزة»، بالرصاص الحيّ
أكد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الدكتور حافظ أبو سعدة، مواصلة تجهيز ملفات إدانة قطر لمقاضاتها، وذلك في خطٍ
هوت الليرة التركية إلى القاع بعد فقدها 19 في المئة من قيمتها أمام الدولار، أمس، إثر إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب مضاعفة الرسوم على واردات الصلب والألمنيوم التركية.
وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على ترشيح الأمين العام لميشيل باشيليت لتصبح مفوضة سامية لحقوق الإنسان، خلفا لزيد رعد الحسين الذي تنتهي ولايته في 31 أغسطس
استشهد فلسطينيان وأصيب العشرات اليوم في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شرق قطاع غزة في الجمعة رقم 20 من مسيرات العودة
اعترض الدفاع الجوي السعودي صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه جازان. وكشف التحالف العربي عن مقتل وجرح 9
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة مضاعفة الرسوم المفروضة على واردات الولايات المتحدة من منتجات الصلب
نشرت وكالة الأنباء العراقية جانباً من الاعترافات التي أدلى بها الارهابي عصام الهنا (مغربي الجنسية) وكنيته أبو منصور
دمرت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مخزن سلاح تابعا لميليشيات الحوثي الموالية لإيران، في محافظة الحديدة على الساحل
أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا أن حصيلة القتلى الذين سقطوا جراء الزلزال الذي ضرب جزيرة لومبوك السياحية الشهيرة مطلع هذا الاسبوع ارتفعت إلى 321 شخصا.
انخفضت الليرة التركية اليوم الجمعة إلى معدل غير مسبوق أمام الدولار، في ظل الأزمة في العلاقات مع الولايات المتحدة وارتفاع معدلات التضخم في البلاد.
شرعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي في تنفيذ الإجراءات الخاصة بقرار إلغاء هامش السرعة وتعديل السرعات المعمول على الطرق في إمارة أبوظبي تمهيداً للتطبيق اعتباراً من بعد غد 12 أغسطس الجاري.
بينما كان ينتظر المواطن محمد خماش، على أحر من الجمر نقل زوجته إلى مستشفى شهداء الأقصى لتضع مولودتها الجديدة، بدد صاروخاً إسرائيلياً هذا الحلم،
حصل والدا السيدة الأولى للولايات المتحدة، ميلانيا ترامب، على الجنسية الأميركية بموجب ما يسمى بـ "قواعد الهجرة المتسلسلة" التي سبق أن انتقدها ترامب في كثير من الأحيان.
صمم طلاب مصريون مركبة يقولون، إنها ستكافح أسعار الوقود الآخذة في الارتفاع وستروّج للطاقة النظيفة، إذ ستعمل بالهواء فحسب.
ذكر موقع "أيرونوتيك أونلاين"، الجمعة، إن طائرة دريملاينر "B787" تابعة للخطوط الملكية المغربية كانت متوجهة إلى مدينة الدار البيضاء، اصطدمت بأخرى تنتمي للخطوط التركية، بعد لحظات قليلة على وصولها من نيويورك.
دعا الرئيس الإيراني الأسبق، محمود أحمدي نجاد، حسن روحاني الرئيس الإيراني الحالي إلى التنحي عن السلطة في مقطع فيديو تم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي،
لا يستغرب المرء من مبادرات الإمارات الإنسانية التي أرست الخير سُنّةً في تعاملاتها، فتحت سماءها تجتمع أمم الأرض لتعيش في أمن وأمان ورخاء وسعادة، وتتناقل سيرتها ألسن وعيون من عاش على أرضها الخيّرة،
أطلقت دولة الإمارات مرحلة جديدة ضمن عملية تطوير قطاع الأمن والشرطة في ساحل حضرموت في مرافقه كافة، ضمن برنامج وخطة حازمة ونوعية تموّلها بالتنسيق مع وزارة الداخلية اليمنية، لتدريب 1000 جندي من جنود الأمن العام والشرطة في خمس دورات مكثفة خلال 10 أشهر، إلى جانب مواصلة برنامجها الذي قدمت ضمنه ما يزيد على 100 سيارة عسكرية،
أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الحوار بخصوص ملفات حقوق الإنسان مقبول، لكن التدخل والتسييس مرفوضان.
من المرتقب أن تتغيّر خارطة إنتاج الغاز العالمية كليّاً خلال العامين المقبلين، مع دخول اكتشافات جديدة، لاسيّما في أفريقيا، فيما ستكون قطر أكبر الخاسرين من التطوّرات الجديدة التي ستعرّضها لعدم الوفاء بميزانية ضخمة رصدتها سلفاً لتمويل استضافة مونديال 2022.
نجحت الجهود المصرية في التوصل إلى اتفاق تهدئة بين الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة في قطاع غزة، وذلك بعد جولة تصعيد
برزت انقسامات حادة في النظام الإيراني إثر الحزمة الأولى من العقوبات الأميركية، حيث حذّر الرئيس الإيراني السابق محمود
أكد مصدر في التحالف العربي مقتل عدد من القادة الميدانيين للميليشيا الحوثية في اليمن بغارة صباح اليوم الخميس.
كشفت شركة "سامسونغ"، الخميس، عن هاتف "غالاكسي نوت 9"، وسط ترقب واسع من محبي التقنية في العالم لما سيحمله الجهاز من مزايا جديدة.
توفيت امرأة مسنة من بين الرهائن الذين خطفهم تنظيم داعش من محافظة السويداء في جنوب سوريا،.
حذّرت وزارة الخارجية الروسية الخميس من أن موسكو ستعدّ "إجراءات انتقامية" ردّاً على العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن بحقّها ا.
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - أمره الكريم باستضافة (1000) حاج وحاجة من ذوي شهداء فلسطين لأداء فريضة الحج لهذا العام 1439هـ
أعلنت رئاسة الوزراء العراقية، اليوم الخميس، صدور أوامر بإعفاء عدد من كبار مسؤولي وزارة الكهرباء.
استمرارا لمبادراتها الإنسانية تجاه الشعب اليمني .. تكفلت دولة الإمارات بعلاج الطفل اليمني سنباني عبيد "8 أعوام" في أحد مستشفيات الدولة بعد إصابته بطلق ناري في العنق
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في اليمن أن الاستهداف الذي تم اليوم في صعدة عمل عسكري مشروع لاستهداف العناصر التي خططت ونفذت استهداف المدنيين ليلة البارحة في جازان .
بعد أكثر من نصف قرن على استقلال الجزائر ورحيل المستعمر الفرنسي، وهي المناسبة التي صادفت الخامس من يوليو الماضي، يطالب
تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار الأميركي اليوم الخميس، حيث نزلت 2.5 بالمئة عن مستوى إغلاق أمس الأربعاء
أعلنت السلطات الاندونيسية ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب جزيرة لومبوك الاحد الى 319 قتيلا فيما تواجه فرق الانقاذ صعوبة في الوصول الى المناطق المنكوبة مع وقوع عدة هزات ارتدادية .
ما أن تم الإعلان عن صفقة إعارة عمر عبدالرحمن "عموري" قائد فريق العين، إلى نادي الهلال السعودي، حتى انقسم الشارع الرياضي بين مؤيد ومعارض عطفاً على القيمة الفنية العالية التي يمثلها أحد أفضل عشرة لاعبين في القارة الآسيوية، ليس فقط على مستوى العين والدوري الإماراتي والمنتخب.
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن استشهاد 3 مواطينين في قصف طائرات الاحتلال الاسرئيلي المتواصل لقطاع غزة منذ مساء أمس.
ضرب اليوم الخميس زلزال قوي تبلغ شدته 6.2 درجة على مقياس ريختر جزيرة لومبوك بإندونيسيا،
حصلت دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً لخدمة التتبع المالي «FTS» لتوثيق المساعدات في حالات الطوارئ الإنسانية التابعة للأمم المتحدة على المركز الأول عالمياً كأكبر دولة مانحة في تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة إلى الشعب اليمني الشقيق لعام 2018..
تستضيف الإمارات الدورة الـ 22 من «ندوة الإنسان في الفضاء للأكاديمية الدولية للملاحة الفضائية»، بإمارة دبي في 2019،
وصف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، إشادة القيادي في ميليشيا الحوثي الإرهابية، محمد علي الحوثي، بالمهمة ولها دلالات قوية.
أكدت السعودية أنها تنظر في القيام بمزيد من الإجراءات رداً على التدخلات الكندية في الشؤون الداخلية للمملكة،
سيطرت حالة الخوف والترقب على الشارع الإيراني، في ثاني أيام فرض العقوبات، وقالت المصادر: «إن الحالة التي تشهدها الأسواق
صرّح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن السياسة النفطية لحكومة المملكة العربية السعودية تقضي بعدم تعريض الإمدادات النفطية التي توفرها المملكة لدول العالم لأي اعتباراتٍ سياسية
أعلنت الولايات المتحدة أمس الأربعاء عزمها على فرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا، بعد أن تأكّدت من أنّ موسكو تقف وراء استخدام غاز الأعصاب نوفيتشوك في المملكة المتحدة
استنكرت هيئة حقوق الإنسان تدخل الحكومة الكندية في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية، وأشارت إلى أن ذلك يعد
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ أمره الكريم باستضافة (1300) حاج وحاجة من
قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في مؤتمر صحافي اليوم إن كندا أخطات وعليها تصحيح ما قامت به تجاه السعودية. وقال
أكدت الخارجية الروسية في أول رد فعل لها على الأزمة بين السعودية وكندا مساندتها الكاملة للمملكة العربية السعودية
ما أن تم الإعلان عن صفقة إعارة عمر عبدالرحمن "عموري" قائد فريق العين، إلى نادي الهلال السعودي، حتى انقسم الشارع الرياضي
حصلت دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً لخدمة التتبع المالي /FTS/ لتوثيق المساعدات في حالات الطوارئ الإنسانية والتابعة
رغم إلغاء إنذار خاطئ بوجود مواد متفجرة في مطار فرانكفورت أمس الثلاثاء، سيتعين على العديد من المسافرين هناك مواجهة تأخيرات وإلغاءات لرحلاتهم
قالت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز الاسترالية، اليوم الأربعاء، إن الولاية التي تعد الأكبر من حيث عدد السكان في البلاد، باتت تعاني من الجفاف رسميا بأكملها
كشفت مصادر يوم الثلاثاء عن إن كندا تسعي للحصول على مساعدة الإمارات وبريطانيا لنزع فتيل النزاع الدبلوماسي المتصاعد مع السعودية
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية تجمعهما علاقات استراتيجية راسخة،
دحضت دولة الإمارات، أمس، أكاذيب قطر بترحيل جماعي لرعاياها عبر مذكرة إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري تؤكد التزامها
تواصلت المواقف العربية الداعمة للمملكة العربية السعودية في مواجهة التدخلات الكندية في شؤونها، فيما جدّد مجلس الوزراء
اعترف قائد بالحرس الثوري الإيراني، أن الهجوم الحوثي الذي استهدف ناقلتي النفط السعوديتين في مضيق باب المندب كان بطلب من
فاقمت الحزمة الأولى من العقوبات الأميركية، التي دخلت حيز التنفيذ، أمس، أزمة النظام الإيراني، وعجزه عن معالجة الاقتصاد
أكدت مصر تضامنها مع المملكة العربية السعودية في موقفها الرافض لأي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية أو محاولة المساس
جددت المملكة العربية السعودية ترحيبها بالمواطنين القطريّين الراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام وتمكينهم من أداء
أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي عبداللطيف آل الشيخ، أن الوزارة بصدد إصدار تطبيق يتم خلاله مراقبة المساجد..
قدمت دولة الامارات العربية المتحدة اليوم مذكرة الى لجنة القضاء على التمييز العنصري تؤكد التزامها بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري .
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وعبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها .
قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجیة الكویتیة الیوم الثلاثاء إن الكویت تابعت باھتمام التطور الأخیر في العلاقات بین السعودیة الشقیقة وكندا مؤكدا موقفھا الثابت والرافض للتدخل في الشؤون الداخلیة للدول
أعلنت الشرطة الاتحادية عن إخلاء جزئي لمطار فرانكفورت بسبب عملية أمنية أدت إلى إلغاء حوالي مائتي رحلة جوية وتعطيل عشرات أخرى.
وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى القاهرة اليوم في زيارة لجمهورية مصر العربية الشقيقة.
أظهرت صور نشرتها وسائل إعلام إسبانية الاثنين أشخاصا ينتمون إلى خلية إرهابية يُحَضِّرون متفجرات قبيل الاعتداءات التي أسفرت عن مقتل 16 شخصا
قال علماء في دراسة نشرت يوم الاثنين إن العالم مهدد بدخول حالة "الدفيئة" أو (البيت الزجاجي)
قدم مذيع النشرة الجوية على قناة "RTL" الألمانية، درجات الحرارة المرتفعة للأيام القادمة في ألمانيا، مرتديًا "الجلابية".
دخلت العقوبات الأميركية التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على إيران، حيز التنفيذ في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.
احتجت السعودية، بشدة، على التدخل الكندي الصريح والسافر في الشؤون الداخلية للمملكة، واستدعت سفيرها في أوتاوا للتشاور،
أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الجهود المبذولة في اليمن بقيادة دولة الإمارات نجحت في جعل تنظيم القاعدة الإرهابي في أضعف حالاته.
أكدت مصادر دبلوماسية عربية لـ«البيان» أن نظام الدوحة اختار التخفي وراء دول أوروبية في ليبيا، بهدف الحيلولة دون إجراء
دخلت العقوبات الأميركية الجديدة على إيران حيز التنفيذ في الثامنة من صباح اليوم بتوقيت الإمارات، مستهدفةً القطاع المالي
أعلنت الخطوط السعودية إيقاف الحجوزات والرحلات من وإلى تورنتو في كندا اعتباراً من يوم الاثنين المقبل. وقالت إنه سيتم
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف " تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أنه وفي تمام الساعة
تواصل الدوحة كعادتها التغريد خارج الإجماع العربي لتقف وبكل صفاقة مع كل موقف معاد للعرب . فبعد الإجماع العربي المؤيد
قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الاثنين إنها استدعت السفير اليوناني في موسكو لإبلاغه برد روسيا على "التصرفات غير
قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، الأحد، إن "المملكة لا تتدخل في شؤون الغير ولن نقبل أي تدخل في شؤوننا الداخلية وسنتعامل بحزم".
كشفت وسائل إعلام رسمية سعودية، اليوم، عن صدور توجيه بإيقاف برامج التدريب والابتعاث والزمالة إلى كندا، على خلفية تدخل الأخيرة في الشأن الداخلي السعودي.
وقع انفجار ضخم اليوم الاثنين على طريق سريع بالقرب من مطار مدينة بولونيا في إيطاليا، وفقا لما ذكرته الشرطة المحلية.
أكد مسؤولون أميركيون أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أصدر قرارا تنفيذيا بإعادة فرض العقوبات على إيران اليوم.
أصدرت المحكمة الجنائية العراقية المختصة بقضايا الإرهاب، الاثنين، حكما بالسجن المؤبد على فرنسي وألمانية بعد إدانتهما بالانتماء إلى تنظيم داعش. ويمكن الطعن على الحكم.
أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية اليوم الاثنين، وقوف الإمارات إلى جانب السعودية في الدفاع عن سيادتها وقوانينها.
وقع انفجار في مخزن أسلحة داخل أحد مقرات ميليشيات الحشد الشعبي قرب محافظة كربلاء العراقية، الاثنين، وفق ما ذكرت مصادر، الاثنين.
أطلقت وزارة الاقتصاد أمس حملتي استدعاء لدواعي السلامة لطرازات حديثة من سيارات «كيا كرنفال» و«جي إم سي تيرين». وشملت
ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب جزيرة لومبوك الإندونيسية، والذي بلغت قوته 7درجات على مقياس ريختر، إلى ما لايقل عن 82 شخصا
تصادف اليوم الذكرى الـ 52 لتولي المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مقاليد الحكم في أبوظبي بعد مبايعته في الـ 6 من أغسطس من العام 1966، لتبدأ مسيرة مباركة توّجت بتأسيس دولة الاتحاد.ومثل الشيخ زايد، رحمه الله، منذ تولّيه مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي ومن ثم رئاسة دولة الاتحاد في الثاني من ديسمبر من العام 1971 نموذجاً للحكمة الإنسانية ومنبعاً للتسامح والحوار والعقلانية.
أعلنت المملكة العربية السعودية استدعاء سفيرها لدى كندا ، وإمهال السفير الكندي لديها 24 ساعة للمغادرة ، وجمدت كافة التعاملات التجارية والاستثمارية مع كندا
اهتم الإعلام العربي بإبراز تصريحات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،
وصفت دولة الإمارات البيان المشترك لممثلة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والمفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية بشأن
تتزايد الضغوط على الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لفتح تحقيق فيما يتعلق بكيفية حصول قطر على تنظيم كأس العالم 2022، بعد
اتسعت رقعة الاحتجاجات في إيران، وقُتل متظاهر قبيل يوم من دخول العقوبات الأميركية حيز التنفيذ. وتطوّرت الاحتجاجات في
أهابت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ممثلة في سفارة الدولة في أندونيسيا، بالأخوة المواطنين المتواجدين في جزيرتي لومبوك وبالي الاندونيسيتين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق الخطرة
أعلنت المملكة العربية السعودية استدعاء سفيرها لدى كندا ، وإمهال السفير الكندي لديها 24 ساعة للمغادرة ، وجمدت كافة التعاملات التجارية والاستثمارية مع كندا
تداول مغردون صورتين لطفل مع الملك سلمان، خلال قضائه إجازته الحالية في "نيوم". وظهر الملك سلمان مع حفيده عبدالعزيز بن خالد بن سلمان، ابن السفير السعودي في الولايات المتحدة الأميركية
قضت محكمة الاستئناف في دبي بتشديد حكم محكمة أول درجة المتعلق بجريمة قتل شقيقين آسيويين وسيطاً تجارياً، في المواقف السفلية لأحد المراكز التجارية في الإمارة، بعد خلاف معه على الوساطة لحل مشكلة مع مستثمر نصب عليهما بنحو 1.3 مليون درهم.
دعت سفارة الدولة في جاكرتا المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر. وقالت عبر تويتر : تهيب سفارة الدولة في أندونيسيا الإخوة
أنقذ فريق الجراحة المتقدم الإماراتي العامل ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في الساحل الغربي لليمن
أعلنت شرطة كانتون غريزون في شرق سويسرا الأحد أن 20 شخصا هم جميع ركاب الطائرة العسكرية السويسرية القديمة التي تحطمت بعد
أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أن قيادة الدولة الرشيدة تولي التعليم أهمية خاصة بمختلف مراحله،
كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن عن أدلة فنية جديدة تثبت تورط ميليشيا الحوثي في الهجوم الذي وقع الخميس الماضي على سوق
أعلن الجيش المصري مقتل 52 عنصرا من الجماعات الإرهابية خلال العمليات العسكرية المتواصلة بشمال ووسط سيناء
أعدم تنظيم داعش الإرهابي أحد الرهائن الذين خطفهم الشهر الماضي من محافظة السويداء بجنوب سوريا.
تبنت مجموعة متمردة غير معروفة مؤلفة من مدنيين وعسكريين "هجوما" استهدف السبت رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو في كراكاس
رفض الشيخ حمود الحناوي أحد وجهاء السويداء في سوريا، مطالب تنظيم داعش للإفراج عن النساء المختطفات من ريف السويداء الشرقي.
أكدت الحكومة الفنزويلية أن الرئيس نيكولاس مادورو كان هدفا لمحاولة اغتيال خلال استعراض عسكري يوم السبت.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن من يريد خلق إنجاز لشعبه فالوطن هو الميدان، مشيراً سموه إلى أن الوطن العربي لديه فائض من السياسيين ونقص في الإداريين.
أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال زيارة سموه أمس محمد بخيت الكتبي في منزله بمدينة العين، بعطاء أبناء الإمارات وجهودهم ومبادراتهم،
جدّدت دولة الإمارات العربية المتحدة موقفها الداعم والثابت للجهود السياسية التي تقودها الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي
أكدت موانئ دبي العالمية أن حكم محكمة لندن للتحكيم الدولي بعدم قانونية استيلاء حكومة جيبوتي على محطة حاويات دوراليه يعد
أكدت المعارضة القطرية، أن محاولات تنظيم الحمدين؛ بتدويل وتسيس الحج، هي محاولات فاشلة ستسقط في الحضيض، مشدداً على أن قطر هي التي تحتاج إلى تدويل الآن لتحريرها من النظام الإرهابي.
أكدت موانئ دبي العالمية أن حكم "محكمة لندن للتحكيم الدولي" القاضي بعدم قانونية استيلاء حكومة جيبوتي على محطة حاويات "دوراليه" يعد ملزماً لجيبوتي ولكافة الأطراف المعنية
أقدمت نقطة تابعة لمليشيا الانقلاب الحوثية في محافظة إب اليمنية، على ارتكاب جريمة بشعة ووحشية بحق أسرة نازحة من مديرية زبيد بمحافظة الحديدة،
شخص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" الأزمة في عالمنا
زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم أسرة فاطمة مانع
شيع أهالي مدينة العين، 4 مواطنين إماراتيين بينهم طفلان من أسرة واحدة وهم عبد الرحمن محمد البلوشي وبطي عبدالرحمن
قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس واجب العزاء إلى سالم بن ثعلوب الدرعي وإخوانه في وفاة المغفور لها والدتهم.
صرح مسؤول أفغاني أن ما لا يقل عن 11 من مقاتلي طالبان لقوا حتفهم في اشتباك بين قوات الأمن والجماعة المتمردة في أوروزجان
أفاد تقرير سري للأمم المتحدة بأن كوريا الشمالية لم توقف برامجها النووية والصاروخية في خرق لعقوبات الأمم المتحدة.
أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن المملكة قررت استئناف نقل شحنات النفط عبر مضيق باب المندب بدءًا من اليوم السبت.
أعلنت شرطة أبوظبي عن ضبط شابيْن عربييْن، على خلفية تسريب إجابات نموذجية لامتحانات طلبة الثانوية العامة، ودورات المعاهد التعليمية،
دعت شرطة أبوظبي إلى أخذ الحيطة والحذر عند سحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي في الساعات المتأخرة ليلاً، وعدم كتابة الرقم السري على البطاقة، أو قبول المساعدة من الغرباء بعد إنهاء عملية السحب والحصول على الأموال خشية من التعرض للسرقة،
أعلنت شرطة عمان السلطانية عن وفاة 4 مواطنين إماراتيين بينهم طفلان في حادث مروري مروع بمنطقة الزمايم بمحافظة الوسطى .
تحظى منطقة الخان الأحمر، بحضور طاغ على مر التاريخ، باعتبارها الشريان الرئيس وشبه الوحيد، الذي يربط ما بين مناطق القدس المحتلة والضفة الغربية، بالضفة الشرقية لنهر الأردن عبر مدينة أريحا، والعالم العربي ككل،
أفاد مصدر في هيئة الطوارئ الروسية بمقتل 18 شخصا بتحطم طائرة مروحية في منطقة إيغاركا بإقليم كراسنويارسك شرقي روسيا صباح اليوم السبت.
أشهر 7 نزلاء، رجل و6 نساء، في الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، إسلامهم، بحضور كلٍ من المعنيين من إدارة السجن المركزي وإدارة تعليم وتدريب النزلاء،
تلقت قناة «الجزيرة» القطرية صفعة جديدة من إثيوبيا، لتعيد رسم علامات الاستفهام حول الممارسات غير المهنية لفضائية تنظيم الحمدين، التي سعت لتعكير مياه رائقة في نهر علاقات أديس أبابا وأبوظبي المحمية بتناغم قيادتي البلدين،
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الرئيس محمدو إيسوفو رئيس جمهورية النيجر، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،
أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن حكم محكمة لندن للتحكيم الدولي بعدم قانونية وعدم شرعية استيلاء حكومة جيبوتي على محطة حاويات دوراليه من شركة موانئ دبي العالمية متوقع.
شدد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، على أن التحقيق الذي أجرته قوات التحالف العربي وتم
أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن منع قطر مواطنيها من أداء فريضة الحج قرار شاذ ويعبر عن غياب الرؤية الواعية، في وقت أطلقت وزارة الحج السعودية رابطاً جديداً لتسجيل الحجاج القطريين بعد حجب سلطات الدوحة الرابط الأول.
استشهد فلسطيني وأصيب 220 آخرون برصاص الاحتلال الحي وبالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في الجمعة رقم 19 من مسيرات العودة الشعبية.
استعاد الجيش اليمني أمس مواقع جديدة في مديرية الملاجم شرقي محافظة البيضاء عقب معارك ضارية ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران
تراجعت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط في التعاملات الأميركية أمس الجمعة، في ظل تجدد المخاوف من عودة الفائض إلى أسواق النفط، بعد أن أظهرت البيانات زيادة إنتاج النفط الروسي بشدة خلال يوليو الماضي
استنكر تحالف دعم الشرعية في مؤتمر صحفي عقد اليوم استهداف الميليشيات لمستشفى الثورة وسوق السمك بمدينة الحديدة وهناك
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وبمتابعة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، تقرر صرف رواتب جميع العاملين في حكومة رأس الخيمة عن شهر أغسطس قبل اجازة عيد الأضحى المبارك.
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة فرض عقوبات جديدة على مصرف روسي لمساعدته كوريا الشمالية على الافلات من إجراءات
استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان أمس بمقر إقامته في الرباط أسرة الطفلة المغربية «ملاك» التي تكفل سموه بعلاجها،
قال معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن منع قطر مواطنيها من أداء فريضة الحج يعبر عن عدم
وقع اليوم انفجار داخل مسجد خلال صلاة الجمعة بمدينة جارديز ، مركز اقليم باكتيا الواقع شرقي أفغانستان.
كشف علماء بريطانيون، أنهم توصلوا إلى حل سر "مثلث برمودا" الشهير، الذي سجلت فيه عدة كوارث.
كشف باحثون لدى كاسبرسكي لاب عن موجة جديدة من التصيد الموجه عبر رسائل بريد إلكتروني ترمي لسرقة أموال الشركات، وضربت موجة الهجمات هذه ما لا يقلّ عن 400 شركة صناعية
ألقت السلطات الأردنية القبض على شخص حاول افتعال حادثة دهس، بعد أن ألقى بنفسه على سيارة تحمل لوحة أرقام سعودية.
ذكرت وسائل إعلام عدة الخميس أنّ الإدارة الأميركية تشتبه في أنّ موظفة روسية عملت لأكثر من عشر سنوات في السفارة الأميركية في موسكو، كانت تقوم بالتجسس لصالح بلادها.
واصلت إيران ابتزازها المجتمع الدولي عبر مزاعم عن قدرتها إغلاق مضيق هرمز، في وقت أكدت الولايات المتحدة استمرار العمل مع شركائها لضمان حرية الملاحة في المضيق تزامناً مع مناورات عسكرية إيرانية
نقلت مصادر خاصة في العاصمة القطرية، عن أوساط مطلعة، أنّ قلقاً يعتري الطبقات الاجتماعية والاقتصادية في قطر، بسبب الضغوط التي تعانيها البلاد من جراء العزلة السياسية،
تدرس شركة إعمار العقارية إنشاء قطار أفعواني في «دبي هيلز مول» وفق ما ذكرته مجلة ميد.
نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، صورة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو طالب يتتبع معلمه في كتابة عبارة «العدل أساس الملك».
زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، صالح أحمد أشخر الظاهري بمنزله في إمارة أبوظبي للاطمئنان على صحته.
قضت محكمة لندن للتحكيم الدولي بعدم قانونية وعدم شرعية استيلاء حكومة جيبوتي على محطة حاويات دوراليه من موانئ دبي
حققت قوات الجيش الوطني اليمني تقدماً ميدانياً كبيراً غربي محافظة الجوف، شمالي شرق البلاد، في وقت أفادت مصادر عسكرية أن قوات الجيش الوطني أحكمت السيطرة على الطريق الدولي بالقرب من مركز مديرية باقم الرابط بين صعدة والسعودية..
كشف الادعاء العام في نيويورك تورط البعثة الدبلوماسية القطرية لدى الأمم المتحدة في فضيحة رشوة بمطار كينيدي الدولي، إذ قامت بتقديم هدايا وتسهيلات إلى موظفة كبيرة بالمطار من أجل الحصول على استثناءات تخص الطائرات القطرية،
أعرب الرئيس الأميريكي دونالد ترامب، عن شكره للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون لوفائه بوعده وإرسال رفات جنود أميركيين قتلوا في الحرب الكورية إلى الولايات المتحدة
أعلن المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيثس أمام مجلس الأمن عن نيته لعقد الجولة الأولى من المشاورات في جنيف في 6 سبتمبر،
قد يبدو ايجاد إجازة أجمل مقابل فاتورة أصغر وتحديدًا في موسم الذّروة والأعياد معادلة صعبة التحقيق للوهلة الأولى
تمكنت أجهزة الأمن في مدينة مأرب من ضبط شحنة مخدرات قادمة من لبنان في طريقها للميليشيات الحوثية الايرانية في العاصمة
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» برقية تهنئة إلى الرئيس الدكتور جورجي إيفانوف رئيس جمهورية مقدونيا، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.
أكدت محكمة لندن للتحكيم الدولي عدم قانونية وكذلك عدم شرعية استيلاء حكومة جيبوتي على محطة حاويات دوراليه من موانئ دبي العالمية
أصدرت دائرة الأراضي والأملاك في دبي قراراً بالحجز على الأراضي والعقارات المسجلة باسم مجموعة شركات «شون العقارية»
كشف العميد الدكتور أحمد علي الصغيري القائم بأعمال المدير التنفيذي للإقامة وشؤون الأجانب بالفجيرة لـ "البيان "عن استقبال المركز أمس لمخالف عربي الجنسية كان يقيم في الدولة بطريقة منافية للقانون منذ 20 سنة، حيث تعد الحالة الأكبر من نوعها التي مرت عليهم
كشفت "واتساب" عن خطط لفرض رسوم على الشركات التي تستخدم خدماتها، في مساع لجني الأموال من تطبيق التراسل الأوسع انتشارا عالميا.
أكد العميد خلف الغيث مساعد المدير لقطاع المخالفين والأجانب انه تم بالأمس إعفاء مخالف من غرامات تجاوزت مليون درهم
عندما بدأت السلطات الدنمركية في تطبيق حظر النقاب يوم الأربعاء لم تترك سابينا نقابها في المنزل
تحدثت صحف يونانية عن «المؤامرة» وراء حرائق الغابات، التي اجتاحت الأسبوع الماضي، منتجع ماتي الساحلي (30 كيلومتراً شرقي
اتسعت رقعة الاحتجاجات في عدد من المدن الإيرانية، أمس، احتجاجاً على الغلاء وتدهور الأوضاع الاقتصادية وانهيار العملة، مع
أعلن الناطق باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، أن قيادة قوات التحالف، بالتنسيق مع المجتمع الدولي،
أكّد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أن «هاكاثون الحج» خطوة جديدة تقوم بها المملكة العربية السعودية لخدمة الإسلام. وغرّد سموه في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «هاكاثون الحج خطوة جديدة تقوم بها السعودية لخدمة الإسلام».
أعلنت وسائل إعلام سنغالية، أنّ المدعي العام القطري علي بن فطيس المري، موجود حالياً في العاصمة دكار لعقد صفقة يعود بموجبها كريم واد، الوزير الأسبق المثير للجدل إلى بلاده، بعد أن أقنعته الدوحة بذلك،
أكدت طيران الإمارات أنها تنتهج المعايير الدولية المعتمدة بشأن جميع الحالات المرضية من دون استثناء
فرضت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء عقوبات على وزير العدل التركي عبد الحميد جول ووزير الداخلية سليمان صويلو بسبب احتجاز القس الأميركي أندرو برانسون
قرر ملك المغرب، محمد السادس، إعفاء محمد بوسعيد من مهامه كوزير للاقتصاد والمالية، حسبما ذكر بيان للديوان الملكي . وأوضح
رفعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي من وتيرة مساعداتها الإنسانية والإغاثية في اليمن خلال شهر يوليو الفائت خصوصا في محافظة
أعفى مركز الشهامة خادمة أفريقية الجنسية، من دفع غرامات مالية تجاوزت 120 ألف درهم، ترتبت عليها نتيجة مخالفتها قوانين
توقع المركز الوطني للأرصاد تكون سحب ركامية قد يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة وتدني مدى
أعلن مركز الفلك الدولي في أبوظبي أن يوم الأربعاء 22 أغسطس هو أول أيام عيد الأضحى المبارك فلكياً.
حذرت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات مستخدمي الهواتف والأجهزة الذكية في الدولة من إعلانات القسائم المجانية على الواتساب، التي تتضمن استبيانات لشركات عالمية أو مطاعم شهيرة تتطلب بيانات المستلم.
أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي أمس طياراً خليجياً في العشرينيات من عمره بتهمة الاعتداء على سلامة طائرة قادمة من العاصمة الإسبانية مدريد،
بدأت أعداد كبيرة من مخالفي قانون الإقامة ودخول الأجانب في الدولة بالتوافد على مقر ادارات متابعة المخالفين والأجانب .
سيطرت فرق الدفاع المدني والتدخل السريع في أبوظبي على حريق شبَّ في مقدمة باخرة بمنطقة مصفح «أيكاد 2 ب» في أبوظبي، دون خسائر بشرية، ومنع انتشاره إلى جميع أجزاء الباخرة.
أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، عن تخفيـضات تقدّمها
وقفت «البيان» أمس على استعدادات المراكز التي خصصتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالتعاون مع إدارات الجنسية في الدولة بشأن منح مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب،
أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قراري المجلس رقمي (33) و(34) لسنة 2018 بتشكيل مجلس أمناء كُلّية الإمام مالك للشّريعة والقانون،
كثفت دولة الإمارات تقديم المساعدات للشعبين اليمني والصومالي في إطار الاستجابة الإنسانية والتنموية تجاه البلدين.
كشف تقرير سري أعده فريق تابع للأمم المتحدة عن أدلة تؤكد تسليح إيراني للحوثيين. وقدمت لجنة خبراء تقريراً سرياً لمجلس
اتهم الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، تنظيم الحمدين في قطر بدعم المجموعات الإرهابية التي هاجمت ميناءي السدرة وراس لانوف النفطيين مايو الماضي بمبلغ 13 مليون يورو.
مع قرب دخول الحزمة الأولى من العقوبات الأميركية حيز التنفيذ ضد إيران والمتوقعة الثلاثاء المقبل، اشتعلت الحرب الكلامية