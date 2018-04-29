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  • الصورة: فضائح قطر تتوالى

    فضائح قطر تتوالى

    لا يمر أسبوع واحد دون فضيحة جديدة أو أكثر لتنظيم الحمدين في قطر تؤكد وتثبت اتهامات الدول الأربع المقاطعة لقطر بدعمها وتمويلها للإرهاب،

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