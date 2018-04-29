أصدر مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية كتاب «محمد بن زايد والتعليم»، الذي يلقي الضوء على الرؤية الثاقبة والإسهامات الثرية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة،
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف تابعت باهتمام ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام بادعاء استهداف قوات التحالف لخيمة زواج بمنطقه بني قيس في محافظة حجة.
تواصل قوات المقاومة الوطنية اليمنية بقيادة العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح التقدم والسيطرة على مواقع عسكرية لميليشيات الحوثي الإيرانية في الطريق المؤدي إلى البرح وتباب تطل على الطريق باتجاه مفرق المخا
أطلقت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي للمرأة النسخة الثانية من «برنامج القيادات النسائية المبتَكِرَة»
تواصلت الهزائم المتلاحقة للحوثيين أمس، وسيطرت المقاومة الوطنية اليمنية، بقيادة العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح، وبإسناد من القوات المسلحة الإماراتية، على مواقع استراتيجية مهمة في الساحل الغربي من اليمن.
بإسناد من قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن .. حققت قوات الجيش اليمني والمقاومة تقدما عسكريا كبيرا في محور الشريجة الراهدة وسيطرت على سلسلة جبال المرخام الاستراتيجية
أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أنه أصبح بإمكان مواطني الدولة السفر إلى جمهورية غينيا وعاصمتها كوناكري دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة على ان يتم الحصول على التأشيرة من المطار اعتبارا من تاريخ 14 أبريل الجاري.
كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ..
بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.. شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة
شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، وبإسناد من القوات المسلحة الإماراتية، سلسلة غارات جوية استهدفت تدمير تعزيزات وآليات عسكرية ومواقع تجمعات لميليشيات الحوثي الإيرانية في منطقة البرح بمديرية مقبنة غربي تعز،.
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي ، على أهمية مخرجات مختبرات الإبداع في دعم مساعي حكومة دبي لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، في تهيئة البيئة الحاضنة والمحفزة لتحقيق الرفاهية والسعادة لجميع فئات المجتمع.
شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية وبإسناد من القوات المسلحة الإماراتية سلسلة غارات جوية استهدفت تدمير آليات عسكرية و مواقع لميليشيات الحوثي الإيرانية في مفرق الوازعية غربي تعز
أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم (10) لسنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة دبي للطيران المدني على أن يكون لمُدير عام الهيئة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
ستخدمت روسيا حق الفيتو، الثلاثاء، في مجلس الأمن ضد مشروع قرار أميركي يقضي بإنشاء آلية تحقيق حول استخدام الأسلحة الكيمياوية في سوريا، وذلك بعد الهجوم الكيماوي الذي شنه النظام السوري في مدينة دوما، السبت الماضي.
أكد المؤتمر الصحفي المشترك بين ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اتفاق الجانبين على ضرورة ردع أنشطة إيران بالمنطقة واستهداف "القدرات الكيمياوية" لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفخامة عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة العلاقات الأخوية الراسخة وسبل تنميتها و مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" عددا من القرارات بشأن اللائحة التنفيذية لقانون رهن الأموال المنقولة ضمانا للدين وإنشاء سجل لإشهار الحقوق على الأموال المنقولة إضافة إلى قرار بشأن اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية وقد نشرت القرارات في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.
حافظت دولة الإمارات للعام الخامس على التوالي على مكانتها ضمن أكبر المانحين الدوليين في مجال المساعدات التنموية الرسمية قياسا لدخلها القومي بنسبة 1.31% وبما يقترب من ضعف النسبة العالمية المطلوبة 0.7% التي حددتها الأمم المتحدة
أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي بتخصيص ثلاث مناطق سكنية جديدة للمواطنين في دبي بمساحة إجمالية تستوعب أكثر من عشرة آلاف قطعة
تصدر وسم #تتحرك _ دولة_ عندما_ يتوجع_ مواطن، ترند الإمارات أمس، بعدد مشاهدات زاد على 37 مليون مشاهدة حول العالم، وذلك إثر دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله
دمرت مقاتلات و مدفعية " التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن " بقيادة المملكة العربية السعودية بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية مواقع و آليات عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي الإيرانية بجبهة الساحل الغربي لليمن في غارات و عمليات نوعية أربكت صفوف الميليشيات
تمكنت قوات التحالف من تحديد المناطق التي استخدمتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بوضع المنصات الخاصة بإطلاق الصواريخ البالستية والتي تصدت لها قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي مؤخرا وهي متجهة لعدد من مدن ومحافظات المملكة
اعترضت ودمرت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صاروخا باليستيا أطلقته الميليشيا الحوثية من صعدة اليمنية باتجاه الأراضي السعودية.. بحسب العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي لقوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن".
تقبّل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، صباح أمس،
نعى ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي شقيق سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة والشيخ سالم بن محمد بن سلطان القاسمي، والذي وافته المنية صباح أمس.
تقدمت دولة الإمارات بشكوى رسمية تفصيلية للمنظمة الدولية للطيران المدني "إيكاو" تتعلق بالاعتراضات القطرية الأربعة على الطائرات المدنية الإماراتية خلال رحلات اعتيادية مجدولة ومعروفة المسارات ومستوفية الموافقات والتصاريح .. مهددة بذلك التصرف حياة الركاب المدنيين.
شنت مقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن - وبإسناد من القوات المسلحة الإماراتية - سلسلة غارات جوية مركزة استهدفت مراكز قيادة وآليات عسكرية ومستودعات أسلحة وذخائر وتجمعات للحوثيين في مناطق الفازة والتحيتا والدريهمي بجبهة الساحل الغربي لليمن
تصاب بحالة من التشويش وأنت تتجول في المدن وفي القرى السورية، وخصوصاً تلك المناطق التي تعيش على خطوط التماس، فلا يمكن معرفة تناقضات هذه المناطق إلا من خلال الوقوف على التفاصيل اليومية، التي تعكس تعقيدات هذه الحرب وكيف غيرت طبيعة الحياة في سوريا.
استشهد 16 فلسطينياً على الأقل وأصيب نحو 1300 آخرين بجروح وحالات اختناق من جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة العودة الكبرى في المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وجنود القناصة على خطوط التماس الحدودية شمال وشرق قطاع غزة.
حصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على 96,9 في المئة من نسبة الأصوات الصالحة للفوز بولاية رئاسية ثانية، بحسب ما أفادت أمس تقارير للإعلام الرسمي رفعت التقديرات السابقة لنسبة المقترعين فيما أرسل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، برقية تهنئة للسيسي، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.