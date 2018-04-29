تصاب بحالة من التشويش وأنت تتجول في المدن وفي القرى السورية، وخصوصاً تلك المناطق التي تعيش على خطوط التماس، فلا يمكن معرفة تناقضات هذه المناطق إلا من خلال الوقوف على التفاصيل اليومية، التي تعكس تعقيدات هذه الحرب وكيف غيرت طبيعة الحياة في سوريا.