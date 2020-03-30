اليوم الأحد، وصف بأنه أول أيام سعد بلع، وهو النجم السابع من الشتاء، وأيامه 13 يوماً، حيث إنه آخر أنواء الشتاء، ويسمّى عقرب الدم، في إشارة إلى أن برده يُدمي ولا يقتل