محمد بن راشد: إنجازاتنا سيفرح بها زايد لو كان معنا
وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتكريم الإنجازات
وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتكريم الإنجازات
تجوّل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في مشروع «ع البحر»
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل: «أن
وصف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي علاقات بلاده مع دولة الإمارات والسعودية بالمميزة والقوية، مجدداً في الوقت ذاته
من لا يعرف الطفلة حنين، فقط يكتفي بقراءة مسيرتها المعذبة منذ بداية الأزمة السورية إلى نهايتها، حنين هي الشعب السوري الذي خسر كل شيء.
أغلقت أولى مراكز الاقتراع في الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة أبوابها الثلاثاء في نهاية نهار انتخابي طويل اتّخذ
لا يكاد الممثل الهندي شاروخان، يغادر مواقع التصوير في دبي، حتى يعود إليها مجدداً، حيث يرتبط الممثل الهندي الواقف على عتبة عقده الخامس، بعلاقة وطيدة مع الإمارة التي صور فيها الفيلم القصير «كن ضيفي».
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء أنّ روسيا لم تمتثل للشروط التي وضعتها الولايات المتّحدة بعد تسميم الجاسوس
دعا العاهل المغربي، الملك محمد السادس، الثلاثاء، إلى حوار صريح وواضح مع الجزائر لتجاوز كل الخلافات، وذلك في خطابه
شهد وسم «أوائل الإمارات» في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تفاعلاً جماهيرياً واسعاً مع دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم بجولة في مشروع " ع البحر" الترفيهي على كورنيش أبوظبي اطلع خلالها على مرافقه و خدماته المتنوعة.
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أن استقطاب العقول وفتح أبواب الفرص المستقبلية
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ان احتفال هذا العام بأوائل الإمارات سيكون بشكل مختلف، مشيراً إلى ان الاحتفالات ستركز على الانجازات والمشاريع التي تركت بصمتها في تاريخ الإمارات
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن ارتقاء دولة الإمارات عشرة مراكز لتحتل المركز الحادي عشر عالمياً والأول عربياً
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء إن القوات المسلحة ستتحرك إذا تعرض أمن الخليج لخطر أو تهديد مباشر.
قررت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن يكون يوم الأحد الموافق 18 نوفمبر الجاري عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص
في تطور خطير، وافق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو على سن قانون يتيح إعدام فلسطينيين أدينوا بقتل إسرائيليين.
وجّه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإلغاء تشفير جميع مباريات دوري الخليج العربي وكأس رئيس الدولة دعماً للقطاع الرياضي الوطني وفتح المجال للجمهور لمشاهدة البث المجاني للمباريات.
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية " البنتاغون " أن نحو 4800 جندي أميركي تم نشرهم الإثنين على الحدود مع المكسيك
تعتقد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن الاتفاق الذي ستخرج بريطانيا بمقتضاه من الاتحاد الأوروبي " بريكست " قد
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه كان يرغب في التحدث بلهجة أقل حدة في أول عامين له في السلطة
قرر مجلس الوزراء الكويتي تعطيل جميع الوزارات والدوائر الحكومية، اليوم الثلاثاء، نظرا لسوء الأحوال الجوية
كشف مركز أبحاث بريطاني في تقرير جديد صدر يوم الإثنين عن أن ما يصل إلى نصف عدد المغتربين الروس الذين يعيشون في لندن "مخبرون".
توعدت واشنطن بمزيد من العقوبات على طهران، مشددة على أنها ستمارس ضغطاً لا هوادة فيه لإجبارها على التخلي عن سياساتها
نشرت المكتبة العامة للعلوم (PLOS) وهي مؤسسة غير ربحية مقرها سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، بحثاً حول كيفية تأثير
أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء أن «خليفة سات» جاهز لاستقبال الطلبات التجارية للصور من الجهات المختلفة بداية 2019، وأن
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن اقتصاد المعرفة
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة التزام دولة الإمارات منذ
توعدت واشنطن بمزيد من العقوبات على طهران، مشددة على أنها ستمارس ضغطاً لا هوادة فيه لإجبارها على التخلي عن سياساتها
قالت وزارة الخارجية البرازيلية الاثنين إن مصر أجلت زيارة للوزير ألويسيو نونيز فيريرا، في خطوة ذكر مصدران دبلوماسيان
دشن سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية
أعلن المحققون اليوم الاثنين أن الطائرة الإندونيسية التي تحطمت الأسبوع الماضي في بحر جاوة كان بها خلل في مؤشر السرعة خلال رحلاتها الأربعة الأخيرة التي اختتمت بالمأساة.
أكد مركز محمد بن راشد للفضاء أن جميع الإشارات التي يستقبلها فريق التحكم في المحطة الأرضية في المركز، تشير إلى أن "خليفة سات" يعمل بكفاءة عالية من مداره المنخفض حول الأرض.
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكما لإمارة دبي المرسوم رقم (33) لسنة 2018 بتعيين القاضي زكي بن عزمي، رئيساً لمحاكم مركز دبي المالي العالمي
فرضت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، عقوبات على أكثر من 700 من الكيانات والأصول الإيرانية.
قيل قديماً للقهوة «قحوي»، وربما لا يزال هذا اللفظ مستخدماً عند أهالي مناطق الجبال بالمنطقة الشمالية الشرقية في الإمارات، ويأتي اللفظ بين «قحوي» أو «قهوي»
أعلنت اليوم شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" عن خططها لإطلاق استراتيجية "أدنوك" الشاملة للغاز وزيادة الطاقة الإنتاجية للنفط لتصل إلى 4 ملايين برميل
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن اقتصاد المعرفة قائم على البرمجة، والبرمجة تقوم على عقول شابة مبدعة تستطيع تسخيرها لإضافة قيمة جديدة لحياتنا واقتصادنا
فازت دولة الإمارات العربية المتحدة بعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات للمرة الرابعة على التوالي عن منطقة آسيا وأستراليا
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في قصر سموه في زعبيل ظهر اليوم الدكتور محمدو باوميا نائب رئيس جمهورية غانا والوفد الزائر.
في أول رد بعد دخول الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية على إيران حيز التنفيذ، الاثنين، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن طهران ستبيع النفط وستخرق العقوبات،
أبلغت السعودية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الاثنين أنها تحقق في وفاة الصحفي جمال خاشقجي في قنصليتها باسطنبول الشهر الماضي بهدف تقديم الجناة للعدالة.
وصلت أول دفعة من قافلة مهاجرين من أميركا الوسطى، في طريقها إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك، إلى العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي أمس الأحد.
مع ظهور نتائج استفتاء إقليم «كاليدونيا الجديدة» الفرنسي في جنوبي المحيط الهادئ، تلقى تنظيم الحمدين صفعة جديدة بعد أن
دخلت حزمة العقوبات الأميركية الجديدة على إيران حيز التنفيذ اليوم . و تطال الحزمة الجديدة من العقوبات قطاعين حيويين
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، القانون رقم (18) لسنة 2018 بشأن إنشاء المكتب
برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنظم حكومة دولة
دخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية ضد إيران التي تستهدف 700 من الأفراد والكيانات الإيرانية حيز التنفيذ اليوم،
تعيش ميليشيا الحوثي الإيرانية حالة من الإرباك الكامل في صنعاء، في أعقاب الهزائم المدوية التي مُنيت بها في جبهتي الحديدة
ضرب زلزال بقوة 5,9 درجات صباح الإثنين قبالة جزيرة هوكايدو في شمال اليابان، كما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.
ضرب زلزال بقوة 5,9 درجات صباح الإثنين قبالة جزيرة هوكايدو في شمال اليابان، كما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.
أوضحت القيادة العامة لشرطة الفجيرة رداً على ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بأن أحد منتسبيها الذي ظهر في تسجيل
قتل قائد طائرة سياحية صغيرة الأحد إثر سقوط طائرته في حقل قرب أونتاريو بعد اصطدامها جوّاً بطائرة أخرى، بحسب ما اعلنت
أنهت وزارة الدفاع السورية خدمة عناصرها ممن قضوا خمس سنوات في الخدمة العسكرية دون انقطاع.
ذكر مسؤولون اليوم الأحد أن ما لا يقل عن 12 شخصا لقوا حتفهم في جزيرة صقلية الإيطالية بسبب سوء الأحوال الجوية بينهم 9 من أسرة
تمكنت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، في أقل من 20 ساعة، من استعادة حجر ألماس سرقه رجل وامرأة، أسيويا الجنسية،
برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تنظم حكومة دولة الإمارات بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" الدورة الثالثة لاجتماعات مجالس المستقبل العالمية
انطلقت فعاليات التدريب المشترك (درع العرب- 1) والذى يستمر تنفيذه حتى 16 نوفمبر الجاري بقاعدة محمد نجيب العسكرية المصرية
أعلنت "مِراس" عن اكتمال الواجهة المضيئة المتميزة في "دبي أرينا"، مع الانتهاء من تركيب الهيكل المغطى بألواح أنيقة، في حين تشهد أعمال التنسيق والبنية التحتية الخارجية
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ماضية في تطوير قطاع النفط والغاز واستثمار عوائده باعتباره العمود الفقري والممكن الأساسي لجهود تنويع الاقتصاد
أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الأحد، مقتل 19 إرهابيا متورطين في الهجوم على حافلة الأقباط في محافظة المنيا، الجمعة، الذي قتل خلاله 7 أشخاص.
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة حفظه الله، القانون رقم (18) لسنة 2018 بشأن إنشاء المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، .
صرح المستشار أسامة العوفي المحامي العام بأن محكمة الاستئناف العليا قد أصدرت اليوم حكمها في قضية تخابر قطر بغرض ارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها القومية
لا يزال عبدالله حسين الكولي مدير مكتب السياحة بمحافظة الحديدة، معتقلاً منذ أحد عشر شهراً لدى ميليشيا الحوثي الإيرانية لعدم حضوره اجتماعاً للمجلس التنفيذي للمحافظة الخاضعة لسيطرة الحوثي، لعدم امتلاكه وسيلة نقل أو مال ليصل لمقر الاجتماع.
شدد المقدم خالد الكي، نائب مدير إدارة الدوريات في القيادة العامة لشرطة الشارقة، على أنه لا توجد أي استثناءات مع فئة «
انهارت بشكل متسارع عناصر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في مدينة الحديدة أمام التقدم الكبير لقوات الجيش الوطني والمقاومة اليمنية،
قالت السلطات الصينية إن 14 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 27 آخرون جراء حادث تصادم
تختلف العقوبات الأميركية هذه المرة على إيران، عن كل العقوبات السابقة، فقد كانت تغريدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في
مع ترقّب دخول الدفعة الثانية من العقوبات على إيران حيّز التنفيذ غداً الاثنين، أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية،
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو
قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وليّ عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إن «الطاقة النظيفة خيار استراتيجي
يجري إقليم كاليدونيا الجديدة الواقع في المحيط الهادي اليوم الأحد تصويتا لأول مرة على الاستقلال عن فرنسا، بعد 165 عاماً
نفى الدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية اليوم عبر حسابه على تويتر صحة ما يتم تداوله على مواقع تواصل الاجتماعي عن
قالت وكالة (ليتا) للأنباء، اليوم السبت، نقلا عن مسؤولين في قطاع مكافحة الحرائق إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم جراء حريق في
تستضيف جمهورية مصر العربية بمشاركة قواتنا المسلحة فعاليات التدريب المشترك " درع العرب -1 " وذلك في إطار دعم علاقات التعاون العسكرى المشترك بين مصر والدول العربية
كشف المهندس عبدالله بن حرمول مدير إطلاق القمر الصناعي خليفة سات، أن القمر التقط أول صورة له وهي لنخلة جميرا ،
ذكرت وكالة انترفاكس للأنباء، اليوم السبت، أن طائرة عسكرية روسية من طراز ميج 29 تحطمت في مصر.
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي أن مقطع الفيديو المتداول لإخلاء ركاب المترو هو لعملية إخلاء أحد القطارات التي تأثرت بتوقف الخدمة
تعتزم إحدى الشركات الأسترالية افتتاح بحيرة اصطناعية بأول جهاز لتوليد أمواج اصطناعية. وبحسب صحيفة «ذي صن» البريطانية، سيتم افتتاح البحيرة بمدينة «ييبون» الأسترالية.
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة فى قصر زعبيل فى دبي ظهر اليوم
أكد المهندس عمرو فاروق مدير مشروعات شركة فايبركس للإنشاءات في دبي أن دبي تمكنت السنوات الأخيرة من تصدر قائمة المدن التي تمتلك أكثر المشروعات المعمارية ابتكاراً وتفرداً هندسياً في العالم،
ذكرت السلطات الايطالية ان رياحاً عنيفة وأمطاراً غزيرة تسببت بمقتل ما لا يقلّ عن 20 شخصًا في البلاد هذا الأسبوع، وبتدمير مساحة كبيرة من الغابات وبخاصّة في الشمال.
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس خوان كارلوس فاريلا رئيس جمهورية بنما وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
قد يتساءل سائل: إلى متى؟ ويتساءل آخر: متى هو؟ ثمانية شهور مرّت على انطلاق مسيرات العودة الكبرى التي بدأت منذ الثلاثين من مارس هذا العام.
أعادت أميركا فرض العقوبات على إيران رسمياً ابتداءً من الاثنين المقبل، وفيما تمّ استثناء ثماني دول مؤقتاً من حظر النفظ الإيراني، كشفت واشنطن،
دعا «تكتل إسناد الدولة» اليمني، المجتمع الدولي والدول العربية إلى اتخاذ موقف قوي باتجاه التدخلات القطرية السلبية في
باغت الجيش الوطني اليمني ميليشيا الحوثي في الحديدة، من خلال عملية عسكرية لتحرير وتطهير المحافظة، وتمكنت ألوية العمالقة من تحرير مناطق في الكيلو 16، وصولاً إلى قوس النصر، البوابة الشرقية للمدينة.
دانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الآثم الذي وقع، أمس، بمحافظة المنيا في مصر الشقيقة. وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، في بيان،
أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، أمس، أنّها ستعاود ابتداء من الاثنين المقبل، فرض جميع العقوبات على طهران.
أكد مركز المزماة للدراسات والبحوث، أن قطر تمول ما يفوق الـ 60 في المئة من الأنشطة الإرهابية في المنطقة، وأن لديها علاقات وثيقة مع 20 تنظيماً إرهابياً،
قتل ثمانية أشخاص، بينهم مدنيون، أمس، في قصف مدفعي لقوات النظام السوري استهدف إحدى البلدات الواقعة في المنطقة المنزوعة السلاح في إدلب، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.