شاهد.. صياد يصطاد سمكة تشبه نعل الحذاء وتلتصق مثل المغناطيس

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

نشر أحد الصيادين فيديو لسمكة غريبة تشبه مقدمتها نعال الأحذية لتلتصق بها مثل المغناطيس على الأسطح الحديدية وغيرها.

تدعى هذه السمكة بـ "الريمورا' (اللزاق) وهي نوع من السمك تجد على رأسه ممص يشبه نعال الأحذية يساعده على الالتصاق بأسماك القرش والحيوانات البحرية الأكبر حجما للاحتماء بها أو مشاركتها طعامها.

شاهد.. صياد يصطاد سمكة تشبه نعل الحذاء وتلتصق مثل المغناطيسhttps://t.co/RgaQ2BTzeH#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/9aGg5L469t — صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 8, 2020

تعيش هذه الأسماك في البحار الدافئة ويتراوح طولها بين 15 و110سم، وتستخدم زعنفة ظهرية تشبه قاعدة حذاء مطاطي تفتحها وتغلقها للقيام بشفطة قوية تساعدها على الالتصاق بمجموعة متنوعة من الحيوانات البحرية. وتشمل هذه الحيوانات سمك القرش والشفنين البحري والأسماك الأخرى الكبيرة والزحالف البحرية والحيتان.

ويلتصق نوع من الريمورا يُسمَّى "مصاص الحوت" بالحيتان فقط ليحصل بذلك على ركوب مجاني من عائله كما يحصل على الغذاء من فضلات الطعام الذي يتركه العائل وتقوم الريمورا بتخليص العائل من الطفيليات الخارجية، كما تلتصق بعض الريمورا على حواف السفن والأجسام الطافية الأخرى.

تنتشر الريمورا في المياه البحرية المدارية والبحر الأسود، وتتميّز بجسمها النحيل والطويل وبحراشفها الدائرية الصغيرة وبالممصّ الذي تستخدمه لتثبيت نفسها على الأسماك والحيتان والسلاحف وغيرها. وتعيش صغارها حرة ولا تلتصق بالأجسام العائمة في الماء سواء الميتة أو الحية منها قبل أن يصل طولها إلى 40 أو 80 مم.