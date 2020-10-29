في زمن كورونا.. الخطوط الجوية السنغافورية تحول إيرباص A380 إلى مطعم

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

حولت الخطوط الجوية السنغافورية إحدى طائراتها من طراز إيرباص A380 لمطعم، مما يسمح للزوار بتناول أفضل الأطعمة على أفضل طائرة - دون دفع ثمن تذكرة كاملة.

ولقيت الفكرة إعجاب الكثيرين إذ بيعت تذاكر المطعم الفريد في غضون 30 دقيقة من عرضها.

ما هي تجربة مطعم A380؟

خلال زيارتهم للمطعم، يستمتع "الركاب" أو ، في هذه الحالة ، رواد المطعم ، بتناول أشهى الأطعمة التي يقدمها مطعم من مطار شانغي في سنغافورة على مثن طائرة عملاقة.

وإذا وصل الزبائن قبل منتصف النهار، يمكنهم القيام بجولة في طائرة A380 تتضمن زيارة قمرة القيادة ومشاهدة أماكن نوم الطاقم على متن الطائرة.

ثم يجلسون في مقاعدهم اعتمادًا على نوع "تذكرتهم" ، مع احترام التباعد الاجتماعي في الطائرة، بحيث لا يجلس أي شخص خارج مجموعة العائلة بالقرب من بعضهم البعض. وتستمر فترة الغداء لمدة ثلاث ساعات.

يمكن للمسافرين أيضًا مشاهدة فيلم للترفيه على متن الطائرة وأخذ قيلولة سريعة.

كما يمكن للمسافرين تجربة جميع المنتجات الموجودة على متن الطائرة، والحصول على هدية لاصطحابها إلى المنزل.

تبدأ أسعار تذاكر المقاعد الاقتصادية من 53 دولارًا سنغافوريًا (40 دولارًا أمريكيًا) ، فيما تبلغ تكلفة مقعد اقتصادي ممتاز 96 دولارًا سنغافوريًا (70 دولارًا أمريكيًا). وتبلغ تكلفة مقعد درجة رجال الأعمال 321 دولارًا

سنغافوريًا (236 دولارًا أمريكيًا) ، بينما تبلغ تكلفة جناح الدرجة الأولى 642 دولارًا سنغافوريًا (473 دولارًا أمريكيًا). و يمكن للمسافرين الدفع باستخدام الأميال الجوية.

وبشكل عام، تعتبر التجربة رائعة لأولئك الذين لم يتسنى لهم الجلوس في مقاعد الطائرات أو لاستحضار أجواء السفر التي افتقدها الكثيرون خلال جائحة كوفيد 19.

وكغيرها من شركات الطيران العالمية، عانت الخطوط الجوية السنغافورية من خسائر كبيرة خلال الجائحة، حيث قدرت خسائرها خلال الربع الأول من 2020 بـ 1 مليار دولار أمريكي.