مشهد مثير لضفادع الزجاج يثير إعجاب رواد مواقع التواصل

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

نشر أحد العاملين في محمية بولاية تيكساس الأمريكية، ضفدعا من فصيلة "ضفادع الزجاج" (Hyalinobatrachium Valerioi ) وهو يعمل على حراسة بيضه من الحيوانات المفترسة.

وفي مشهد مذهل تظهر أجنة الضفادع وهي تتحرك داخل البويضات الهلامية الشفافة الموضوعة على روقة خضراء.

واستقطب الفيديو العديد من المعجبين عبر فيسبوك وتم إعادة مشاركته على نطاق واسع، كما عبر مستخدمو موقع التواصل عن استغرابهم ودهشتهم للمنظر.

وضفدع الزجاج هو اسم لفصيلة من الضفادع، لون جلد معظمها أخضر فوسفوري، غير أنها تتميَّز بشفافيته التي منحتها اسمها. ويمكن رؤية جميع الأحشاء الداخلية للضفدع عبر هذا الجلد الشَّفاف، مثل القلب والكبد والجهاز الهضمي والأعضاء الأخرى. تقطن هذه الحيوانات في قارة أمريكا الجنوبية ومنطقة أمريكا الوسطى.

وتضع هذه الضفادع ما يقرب 40 بيضة، على الجانب السفلي من الأوراق فوق الجداول. ويهتم الذكر بحراسة البيض على مدار 24 ساعة.