بالفيديو.. "حدباء الصين'' تتمكن أخيرا من المشي مستقيمة بعد عملية ثورية

ترجمة راضية آيت خداش

تمكنت شابة صينية عانت من انحناء شديد في الظهر من المشي بقامة مستقيمة أخيرا بعد عشر سنوات من العناء.

الشابة صينية التي يطلق عليها اسم "الفتاة القابلة للطي" خضعت مؤخراً لأربع عمليات جراحية على مدى ثلاثة أشهر لإصلاح ظهرها المنحني.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الشابة شياو يو، البالغة من العمر 23 عامًا اضطرت للمشي بطريقة منحنية لمدة عقد من الزمن حيث يضغط صدرها على فخذيها بسبب حالة نادرة.

وقالت شياو يو للصحفيين "يمكنني أخيرًا رؤية السماء بعد أن تمكنت من الوقوف بجسم مستقيم بفضل الجراحة التي غيرت حياتي."

وعانت الشابة من التهاب الفقار اللاصق ، وهو نوع نادر من التهاب المفاصل، إذ تسبب الحالة التهابًا في العمود الفقري، مما يجعل الظهر والقفص الصدري والرقبة متصلبة ومؤلمة.

وأجرى أطباء من مستشفى جولو أربع عمليات جراحية بين أبريل ويوليو للسماح للشابة بالوقوف بشكل مستقيم والمشي بشكل صحيح مرة أخرى.

وأثناء حديثها إلى الصحفيين، لم تستطع شياو إخفاء حماسها بجسدها الجديد وقالت: "أنا أطول.. في الماضي، كنت أمشي ورأسي منخفض وكل ما يمكنني رؤيته هو الأرض."

وأضافت أنها تتطلع إلى الشفاء التام حتى تتمكن من العثور على وظيفة والاعتناء بوالديها.

ويمكن للشابة التنزه الآن بمساعدة إطار المشي وتخضع حاليا لجلسات مكثفة من العلاج الطبيعي في المنزل.

ويتوقع والدها، وانغ أن لونغ، أن تتعافى ابنته بالكامل في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام.

شياو ليست الأولى أو الوحيدة التي تمكنت من المشي بشكل مستقيم بعد هذه الحالة النادرة، إذ تمكن مزارع صيني يبلغ من العمر 46 عامًا أطلق عليه أيضا اسم "الرجل القابل للطي" من المشي بظهر مستقيم بعد أكثر من عقدين من المعاناة.

وتم تشخيص الرجل، لي هوا ، بالتهاب الفقار اللاصق في سن 19، واضطر للعيش منحنيا لأكثر من 25 عاما بعدما عجزت عائلته الفقيرة من المناطق الريفية في الصين، تحمل تكاليف علاجه.

ولكنه تمكن العام الماضي من إجراء أربع عمليات متتالية عالية الخطورة في مستشفى بمدينة قوانغدونغ، تكللت بالنجاح وبدأ أخيرا حياته الطبيعية بشكل مستقيم.