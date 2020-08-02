بالفيديو.. "مسبح الموت" مكان خفي ساحر يبتلع المغامرين

تشتهر شلالات كيبو (Kipu Falls ) في كاواي بهاواي بطبيعتها الخلابة وتصفها كتب إرشادات السفر بأنها مكان سياحي خفي يحتضن حفرة غريبة وغير عادية لكن الجمال الجذاب للشلال والمسبح الطبيعي يخفي في الواقع جانبا قاتلا.

شهد المكان الساحر عدة وفيات وإصابات خطيرة وبعد تسجيل غرق خمسة أشخاص في فترة خمس سنوات، بالإضافة إلى العديد من الإصابات الأخرى، قررت شركة غروف فارمز، التي تمتلك الأرض التي تقع فيها الشلالات، إغلاق طريق الوصول إليها بموجب القانون، ولكن الزوار غير الملتزمين يجدون دائما طريقة مخالفة للوصول إليها رغم أنها مغلقة أمام الجمهور، وارتفع عدد الإصابات بشكل أكبر بعد أن بدأت كتب الدليل السياحي للمنطقة تروج للمكان الخفي.

وتشتهر شلالات كيبو على نطاق واسع أيضا بكونها موقع تصوير المشهد التمهيدي لفيلم Raiders of the Lost Ark.

وغرق عدة شباب مغامرين في مسبح "الموت" الواقع في شلالات كيبو بعد قفزهم في بركة من الماء الأزرق والأخضر بعمق حوالي 20 قدمًا، وعانى آخرون من إصابات في الصدر، وثقوب في طبلة الأذن وكسور في الأطراف وأصيبت فتاة مراهقة بالشلل بعد القفز هناك.

أدت الوفيات إلى تكهنات حول وجود تيار دوامة قوي في حفرة السباحة ودفع السلطات المحلية إلى الضغط من أجل فرض قيود أكبر على الموقع. وأصبح مكتب السياحة المحلية منزعجًا للغاية بعد ارتفاع عدد القتلى لدرجة أنه شن حملة لدفع محرري الكتيبات الإرشادية لإزالة جميع الإشارات حول المكان.

ويحث مكتب زوار منطقة كاواي شركات السياحة على توجيه الزوار بعيدًا عن المنطقة.

يصل معظم الزوار إلى شلالات كيبو عن طريق القيادة على طريق مرصوف يبعد بضعة أميال فقط عن وسط مدينة ليهو وبعض أميال بعد فنادق كاواي. ومن هناك، يمشون حوالي خمس دقائق في درب ترابي ضيق يحيط به أعشاب يبلغ طولها 6 أقدام.

يقع المسبح والشلالات في ملكية خاصة مملوكة لشركةGrove Farm ، لكن السكان المحليين كانوا يسبحون هناك منذ عقود دون مشاكل. ويقول السكان إن السياح وصلوا إلى الموقع عندما بدأت الكتب الإرشادية في الكشف عن المكان الخفي في منتصف التسعينات.