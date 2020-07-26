شاهد.. مبنى "الأهرامات" في الصين يبهر مستخدمي مواقع التواصل

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مثير للإعجاب يظهر مبنى على شكل أهرامات في الصين.

ووفقاً لموقع "تشاينا نيوز سبرفس" يقع المبنى المكون من 18 طابقًا في كونشان، وهي مدينة بالقرب من شنغهاي، وقد جذب اهتمامًا كبيرًا على المستى المحلي والعالمي لتصميمه الفريد.

ويظهر مقطع فيديو تكدس الشقق واحدة فوق الأخرى على منحدر بزاوية 45 درجة وكأنها مصنوعة من مكعبات الليغو.

يبلغ ارتفاع المبنى 100 متر (330 قدمًا)، وهو مبنى غريب ولكنه مشهور في منطقة هواشانو في كونشان، وهو جزء من مجمع سكني وتجاري، تم الانتهاء من بنائه عام 2013 ويحتوي على مبنيين آخرين من 12 طابقًا.

تحتوي المباني الثلاثة على سطح بارز ومائل على جانبين، ومن بعض الزوايا تبدو المباني مثل الأهرامات. فيما جاءت الجدران الخارجية الأخرى لكل مبنى رأسية عادية.

واستوحت الشركة "ماسترز" التي صممت المجمع، تصميم المباني من حقول الأرز الصينية التقليدية، التي يتم بناؤها في المنحدرات الجبلية.

وقالت الشركة التي تتخذ من شنغهاي مقراً لها إنها أخذت أيضاً أفكاراً من الباركور، وهي رياضة أخذت رواجا في الصين يظهر فيها الشباب يركضون ويقفزون بين المباني وتأمل الشركة أن ترتبط هذه المباني بالرياضة الرائجة.