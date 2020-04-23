أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم هذا العام

المصدر: وكالات

يأتي شهر رمضان هذا العام في توقيت صعب على العالم الإسلامي بسبب جائحة فيروس كورونا، إذ فرضت الأزمة التباعد في الشهر الذي يعتبر المسلمون التواصل والتقارب فيه أمرا بأهمية العبادات.

فهذا الشهر الذي يعتبره المسلمون فضيلا هو شهر التزاور الأسري والتجمع والتدبر في أمور الدين والعمل الخيري والصلاة.

إلا أن 1,8 مليار مسلم يقبلون على رمضان لم يشهدوا مثله من قبل في ضوء إغلاق المساجد وحظر التجول المفروض بسبب كورونا ومنع صلاة الجماعة من السنغال إلى جنوب شرق آسيا. ويبدو أن صلاة التراويح التي تؤدى جماعة في المساجد كل ليلة خلال هذا الشهر ستقام في المنازل هذا العام.

وفي مختلف أنحاء العالم الإسلامي، ولدّت الجائحة مستويات جديدة من القلق قبل شهر الصوم.

فمن إلغاء ولائم الإفطار مع العائلة إلى تعليق الصلاة في المساجد، يستعد المسلمون لاستقبال شهر رمضان كئيب في ظل تفشي فيروس كورونا وإجراءات الحد من التنقل لوقف انتشاره.

ولطالما تجمعت العائلات وقت الإفطار خلال الشهر بعد يوم من الصيام من شروق الشمس حتى غروبها. ويتميز شهر رمضان أيضا بشعائر العبادة فيه.

وتختلف ساعات الصيام خلال شهر رمضان من بلدٍ لآخر حسب موقعه الجغرافي، حيث إن الدول القريبة من شمال الكرة الأرضية تطول فيها ساعات الصيام بينما تنخفض كلما توجهنا نحو القطب الجنوبي.

فبينما يصوم مسلمو الأرجنتين إحدى عشرة ساعة فقط فإن مسلمي روسيا يصومون عشرين ساعة وخمسة وأربعين دقيقة، علماً بأن معدل ساعات صيام في أغلب الدول العربية تتراوح ما بين 14 و15 ساعةً.

أطول ساعات الصيام في العالم

يعد الإسلام ثاني أكبر ديانة في روسيا، وينتشر في العديد من الأقاليم خاصة في جمهوريات شمال القوقاز كإنغوشيتيا والشيشان وداغستان وكابردينا بلكاريا وكاراتشايفا وتشيركيسا، إلى جانب جمهوريتي باشكرستان وتتارستان.

وتصل ساعات الصيام مدينة مورمانسك الواقعة على الساحل الشرقي الصخري لخليج كولا إلى 20 ساعة و45 دقيقة، وهي أطول فترة في العالم.

ويحرص مسلمو هذه المناطق على القيام بكل العبادات الرمضانية والالتزام بأداء صلاة التراويح في المساجد إضافة إلى تنظيم موائد إفطار جماعية وبعدها الاجتماع لقراءة القرآن وتبادل المعلومات الدينية والثقافية.

أوشوايا – الأرجنتين : 11 ساعة

أقصر ساعات الصيام في العالم تقع مدينة “أوشوايا” في محافظة “تييرا ديل فويغو” بالأرجنتين وتحديداً في أقصى جنوب الأرجنتين على مقربة من القارة القطبية الجنوبية، وتعد ساعات الصيام فيها الأقصر من العالم، إذ لا تتجاوز 11 ساعة فقط.

ويعتبر المسلمون في هذا البلد من الأقليات في أمريكا اللاتينية، ويقدر عددهم بين 375000 إلى 525000 نسمة، أي ما يقارب 1 إلى 1.5 بالمئة من المجموع الساكنة الإجمالي.

الجزائر 16 ساعة

تعد ساعات الصيام في الجزائر الأطول بين الدول العربية، إذ تصل عدد الساعات إلى 16 ساعةً بانتهاء الشهر المعظم.

ويستقبل الجزائريون هذا الشهر الفضيل بكل حفاوة حيث يهيئون ما لذ وطاب من المأكولات الرمضانية الشهية مثل “الزلابية” و”قلب اللوز” والشكشوكة للسحور، كما لا تخلو موائدهم من التمور رفيعة الجودة التي تنتجها الجزائر إضافة إلى شوربة الحريرة.

تتشارك مع الجزائر، دولة تونس تقريباً في نفس عدد ساعات الصيام وكذلك الكثير من الطقوس والشعائر الاسلامية.

جزر القمر 12 ساعة و 37 دقيقة

يبلغ عدد ساعات الصيام في جزر القمر 12 ساعة ونصف تقريباً لتكون بذلك أقل الدول العربية من ناحية عدد ساعات الصيام.

ويقوم مسلمو جزر القمر في هذا الشهر الكريم بالتجمع في الحي وتقاسم وجبات الإفطار فيما بينهم، كما يلتزم الأهالي بأخذ ابناءهم إلى الكتاتيب القرآنية لسماع وحفظ القران.

وتنتشر في أحياء المدن الفوانيس المشكلة من القرع والتي توضع داخلها شموع، ويمر المسحراتى وهو يردد أناشيد دينية تدل على عظمة هذا الشهر العظيم وتدعوهم للصيام والصلاة وتطبيق باقي العبادات.

فنلندا: 23 ساعة و5 دقائق

تصل عدد ساعات الصيام في فنلندا هذا العام 23 ساعة وخمس دقائق، وبذلك تحتل مرتبة أطول ساعات صيام عالمياً وداخل القارة الأوروبية ويتشارك معها ذلك الدول الاسكندنافية الأخرى مثل النرويج والسويد.

ويشكل الإسلام نسبة ضئيلة جداً في فنلندا حيث يبلغ عدد السكان والمقيمين معتنقي الديانة الاسلامية تقريباً مائة ألف وعلى الرغم من ذلك يسمح لهم بممارسة الشعائر الدينية بحرية تامة.

استراليا: 11 ساعة و59 دقيقة

يشكل المسلمون في استراليا أقلية تبلغ نسبتها تقريباً 1.5% من العدد الاجمالي للسكان، ويحاول المسلمون في رمضان الاحتفال بقدوم هذا الشهر الفضيل من خلال تزيين بيوتهم ومحلاتهم وتوزيع إمساكية رمضان، وتصل عدد ساعات الصيام في استراليا إلى 11 ساعة و59 دقيقة.

ويحرص مسلمو استراليا على استيراد التمور وكل الملتزمات لإعداد الحلويات والمأكولات الشهية التي توجد في بلدانهم في محاولة منهم لمحاكاة التقاليد والعادات الجميلة التي تعطي نكهة لهذا الشهر العظيم.