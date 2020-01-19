شاهد.. جد يسقط حفيدته الرضيعة من الطابق 11 لسفينة عملاقة

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

تسبب جد في سقوط حفيدته الرضيعة، من الطابق الـ11 لباخرة سياحية عملاقة، قبل دقائق من انطلاق العائلة في رحلة سياحية من ميناء سان خوان بجزيرة بورتوريكو في أمريكا اللاتينية.

وكشفت المحكمة الشهر الماضي عن فيديو يظهر جد كلوي ويغاند وهو يلوح بحفيدته الرضيعة من نافذة مفتوحة بالطابق الـ11 من السفينة العملاقة قبل أن يلقي بها في المياه لتلقى حتفها غرقا على الفور.

شاهد.. جد يسقط حفيدته الرضيعة من الطابق 11 لسفينة عملاقةhttps://t.co/LzVkX8h01Y#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/rrJjeRkyut — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 19, 2020

وامتثلت إدارة السفينة العملاقة رويال كاريبيان كروزس أمام محكمة ميامي في أمريكا، بعد دعوى قضائية رفعها والدا الرضيعة كلوي في ديسمبر الماضي، متهما الشركة بالإهمال وترك نافذة مفتوحة في الطابق 11 من السفينة في منطقة لعب الأطفال.

وتقول وثائق التي قدمتها الشركة إن كاميرا المراقبة أظهرت أن الجد سالفاتور أنيلو انحنى من النافذة المفتوحة ممسكًا بالطفلة الصغيرة وبدأ يتدلى بها لمدة 34 ثانية قبل أن يفقد قبضته ويسقطها.

وتقول رويال كاريبيان إن الجد سالفاتور كان عليه فقط استخدام "حواسه الأساسية" لتقدير الخطر الذي يمثله التلويح بالطفلة كلوي البالغة من العمر 18 شهرًا، والتي توفيت على الفور عندما سقطت على رصيف خرساني في سان خوان، بورتوريكو في أمريكا اللاتينية في 7 يوليو .

وكان والدا كلوي قد قدما دعوى "إهمال" ضد الشركة الشهر الماضي حيث ألقيا باللوم على رويال كاريبيان لفشلها في تثبيت أجهزة السلامة أو علامات تحذير على نافذة زجاجية بطول الخصر.

وتقول الشركة في الوثائق التي قدمتها أمام المحكمة أن الجد كان يدرك بأن النافذة مفتوحة، كما أن هذه الحادثة لم تحدث بسبب الإهمال فالطفلة لم تتسلق النافذة أو أنها اقتربت من مكان مفتوح ولكن شخصا بالغا حملها وخاطر بها.

وكانت الرضيعة كلوي وجدها على وشك الانطلاق في رحلة بحرية سياحية لسبعة ليالٍ مع والديها، وشقيقها الأكبر، وأفراد مقربين من عائلتها، عندما حدثت المأساة قبل أن تنطلق السفينة الفاخرة من ميناء سان خوان، حيث ماتت كلوي ويواجه جدها عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات إذا ثبتت إدانته بالتسبب في سقوطها الذي أودى بحياتها.

وتم السماح للجد بالعودة إلى الولايات المتحدة لكنه عاد إلى جزيرة سان خوان بعد أن أصدر قاضٍ مذكرة توقيف تفيد بوجود سبب محتمل لتوجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمة قتل وإهمال.

ووفقاً لصحيفة الديلي ميل، فقد عرضت عليه المحكمة تطبيق حكم المراقبة الشرطية بدلاً من السجن، ولكنه رفض وأصر على أنه بريء.

وأوضح للمحكمة أنه كان يتدلى بحفيدته باتجاه زجاج النافذة وحاول الانحناء لمحاولة جعلها تصل إلى الزجاج بغرض تسليتها، وعندها انزلقت".

ولا تزال التحقيقات في الحادثة المأساوية جارية.