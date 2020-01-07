تعرف بالصور على "مطارات الأشباح" عبر العالم

المصدر: ترجمة: راضية آيت خداش

كانت هذه المطارات في السابق مركزًا حيوياً استخدمه مئات المسافرين للسفر إلى الخارج لقضاء العطلة أو استقبال أفراد العائلة بدموع الفرح. لكنها تحولت إلى مبان مهجورة بسبب الحروب أو لأسباب اقتصادية وأصبحت تشتهر بلقب "مطارات الأشباح".

وفيما يلي نستعرض بعض المطارات المهجورة في جميع أنحاء العالم.:

لم يشهد مطار نيقوسيا الدولي في قبرص أية حركة جوية منذ عام 1977، بعد غزو تركيا ردًا على انقلاب عسكري.

كان مطار Ellinikon الدولي في أثينا بمثابة المحور الرئيسي للعاصمة اليونانية لمدة 60 عامًا قبل أن يتم استبداله بمطار جديد.

استخدم المطار كقاعدة جوية خلال الحرب العالمية الثانية، واستضاف الأحداث الأولمبية في عام 2004.

كان مطار ياسر عرفات الدولي، في قطاع غزة، فخرًا لفلسطين، لكنه أصبح الآن تحت الأنقاض بعد سنوات من الحرب والإهمال.

أغلق المطار بعد ثلاث سنوات من فتحه عندما قصفت القوات الإسرائيلية برج المراقبة ومحطة الرادار، ثم المحطة.

يعتبر Floyd Bennett Field ، أول مطار محلي في مدينة نيويورك، في مارين بارك في بروكلين، وتم افتتاحه رسميًا في عام 1931.

تم استخدام المطار مرة واحدة كنقطة انطلاق لأطول الرحلات، ولا يزال هناك قسم صغير فقط يعمل كقاعدة لطائرات الهليكوبتر التابعة لإدارة شرطة نيويورك، لكن المنطقة التي كان يوجد بها المطار في السابق تحولت لمعسكرات وأراضي عشبية.



تم تحويل المطار المتقاعد في مطار تمبلهوف في برلين إلى حديقة عامة. وشهد المطار آخر رحلة له في عام 2008.

ويستضيف المطار حاليا المعارض والأحداث، بما في ذلك الحفلات الموسيقية. كما تم استخدامه كمخيم للاجئين في حالات الطوارئ.

ووفقاً لموقع الديلي ميل البريطاني، تم بناء مطار Ciudad Real Central في وقت الانتعاش الاقتصادي في إسبانيا، لكنه أصبح مكلفا بعد وقت قصير وتم إغلاقه في عام 2012، بعد أربع سنوات فقط من الافتتاح.

وكان من المفترض أن يتضمن المطار محطة سكة حديد عالية السرعة توفر النقل إلى مدريد. وتعرض السلطات المطار حاليا للبيع.