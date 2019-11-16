ماذا تعرف عن أساطير جبل الأفاعي في أذربيجان؟

المصدر: البيان الإلكتروني

لطالما كان جبل الأفاعي بأذربيجان مكاناً غامضاً، والغموض الذي أحاط بالجبل ألهم السكان لتخيل ونسج مختلف الأساطير حوله، ولعل أبرزها تلك الأسطورة المتعلقة بسفينة النبي نوح، ولكن ما هو السبب وراء تسميته بهذا الاسم؟ وما علاقة الجبل بسفينة نوح؟

يقع جبل الأفاعي، أو "إيلانداج" باللغة الأذربيجانية، في منطقة جولفا، ويُعد الجبل أحد أبرز رموز جمهورية ناخيتشيفان ذات الحكم الذاتي في أذربيجان.

ومن بين الأساطير التي نسجت حوله، أسطورة تتعلق باسمه، ووفقاً للأسطورة، تعود تسمية جبل الأفاعي إلى الأفاعي التي كانت موجودة فيه، ويُقال إنه كان للجبل القدرة على حماية الأشخاص الطيبين من الأشرار، وآنذاك، لم يكن عليهم سوى الاختباء بين صخور الجبل، وكانت الأفاعي تهاجم من يرغب في إلحاق الأذى بهم بلا رحمة، وذلك حسب ما نشره موقع "CNN" الإخباري.

ولكن في الوقت ذاته، يؤكد المحليون عدم وجود الثعابين على جبل الأفاعي على الإطلاق، ولعل الأسطورة التي تفتن سامعوها بشكلٍ أكبر هي الأسطورة التي تتعلق بشكل قمة جبل الأفاعي المميز، فبدلاً من قمةٍ حادة، يمكن رؤية قمة تتميز بكونها مقسومة إلى نصفين.

وترتبط قمة الجبل المقسومة بسفينة نوح، حيث قيل إنه أثناء انحسار الطوفان، اصطدمت السفينة بالجبل، وقامت بتقسيم قمته إلى نصفين، وذلك قبل أن ترسو السفينة على جبل آخر أعلى ارتفاعاً على بعد 100 كيلومتر تقريباً، وأسفر ذلك عن شكل القمة الحالي.

وبإمكان الراغبين في استكشاف جبل الأفاعي الحصول على منظر رائع له من "قلعة ألينجا" التاريخية من القرون الوسطى المتواجدة على جبل مجاور، وما عليهم سوى تسلق 2000 خطوة نحو الأعلى.