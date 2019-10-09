أغرب 5 قضايا تعويضات في العالم

المصدر: البيان الإلكتروني

في الدول الأوروبية والولايات المتحدة بشكل خاص، ينظر في قضايا التعويضات على أنها كنز لصاحبها، حيث إن المحاكم في تلك الدول تعطي تعويضات كبيرة للمتضررين من الشركات الكبرى، وخاصة في حال الإصابة بأمراض أو أضرار نفسية ناتجة عن منتجات تلك الشركات أو تعامل موظفيها مع العملاء.

وفي التقرير التالي رصد لحالات تضرر أصحابها ولكنها منحتهم الملايين من الدولارات في مقابل تلك الأضرار:

40 مليون دولار لسيدة أصيبت بالسرطان

أصيب سيدة من ولاية إيداهو الأمريكية للإصابة بنوع نادر من السرطان، تسبب فيه منتج تابع لشركة "جونسون آند جونسون"، المختصة في صناعة المستحضرات الطبية والعناية بالبشرة والجسد، ورغم أن ذلك النوع من السرطان مميت ولا يتمناه أحد ولكنه منحها مبلغ 40.3 مليون دولار أمريكي بحكم قضائي بعد أن رفعت دعوى قضائية على شركة جونسون، وفقا لمجلة الرجل.

وتسببت بودرة تنتجها شركة جونسون في إصابة نانسي كابيبي صاحبة الـ 71 عاما، بنوع نادر من السرطان يسمى "الظهارة المتوسطة"، نتيجة احتواء تلك البودرة على مادة الإسبستوس، والذي يصيب الرئتين ويستقر فيهما، ويغير من المادة الوراثية في خلايا الرئتين، ويصيب ذلك النوع من السرطان 3 آلاف شخص حول العالم سنويا، في حين خضعت نانسي لعملية جراحية وعلاج مناعي وعلاج إشعاعي وكيميائي.

انتهاك اللغة يكلف شركة الطيران الكندية آلاف الدولارات

منحت محكمة في كندا، زوجين يحملان الجنسية الكندية، تعويضا وصل إلى 21 ألف دولار كندي، حيث تم انتهاك حقوقهما في اللغة الفرنسية أكثر من مرة من جانب شركة الطيران الكندية "إير كندا".

وكان السبب وراء مقاضاة الزوجين للطيران الكندي أن أغلب الكلمات المستخدمة في الطائرات وشركة الطيران مكتوبة بالإنجليزية فقط، في حين أن بعض الكلمات المكتوبة بالفرنسية تكتب بخط صغير عن المكتوب باللغة الإنجليزية، فيما أرغمت المحكمة الشركة الكندية للطيران على الاعتذار للزوجين ودفع التعويض المادي.

110 ملايين دولار لسيدة أمريكية بسبب بودرة التلك

قضت محكمة أمريكية بتعويض مادي وصل إلى 110 ملايين دولار لسيدة أمريكية الجنسية، بعد أن أصيبت بالسرطان نتيجة استخدام مستحضرات بودرة تلك "جونسون آند جونسون" لمدة 4 أعوام، مما نتج عنه إصابتها بسرطان المبيض الذي انتقل إلى الكبد، في حين خضعت إلى العلاج الكيميائي، وأكدت التقارير أن إصابتها بالسرطان جاءت بسبب استخدام منتجات شركة جونسون آند جونسون.

ويبدو أن منتجات شركة جونسون آند جونسون تعاني من قلة اهتمام من المصنعين حيث إن تلك الحالة الثانية التي يتم فيها دفع تعويض بالملايين لسيدة أصيبت بالسرطان، في حين أن الشركة أكدت أنها متعاطفة مع تلك المرأة، ولكنها متأكدة من سلامة منتجاتها.

غرامة مضحكة على نايك بسبب قوة الحذاء

عمد أحد العاملين في فندق في بورتلاند الأمريكية إلى الاعتداء على نزيل في الفندق، حيث قام بضربه بالحذاء في وجهه، ولكن النزيل في تلك الحالة لم يقاض العامل، بل لجأ لمقاضاة شركة نايك المصنعة للحذاء في حدث مضحك.

وأكد الرجل في دعواه أن شركة نايك لم تكتب تحذيرا أن حذاءها قد يتسبب في أضرار كبيرة إذا تم استعماله في ضرب أحدهم، والمضحك في الأمر أن المحكمة أمرت بتغريم شركة نايك العالمية 60 مليون دولار أمريكي بناء على تعليقه المضحك.

209 ملايين دولار بسبب كوب قهوة

رفعت سيدة أمريكية دعوى قضائية أمام إحدى المحاكم تطالب بتعويض كبير من سلسلة المطاعم الأمريكية السريعة ماكدونالد، بعد أن انسكب عليها كوب قهوة ساخن اشترته من السلسلة الشهيرة تسبب لها في إصابات وحروق من الدرجة الثالثة في جسدها.

وقضت المحكمة في عام 1994 بتعويض المرأة البالغة من العمر 79 عاما بتعويض ضخم قدره 209 ملايين دولار أمريكي، خفض فيما بعد إلى مليون دولار فقط، نظرا لأن الشركة لم تطبع علامة تحذير على الكوب تحذر من سخونة المشروبات.