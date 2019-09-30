بالصور.. معلم يحقق أمنية طفلة على كرسي متحرك

المصدر: إعداد - بيان السطري

تحققت أمنية طفلة تجلس على كرسي متحرك بالمشاركة في رحلة مدرسية مع زميلاتها إلى شلالات أوهايو في الولايات المتحدة.

الطالبة التي تعاني من حالة صحية تدعى "الصلب المشقوق" (سبينا بيفيدا) حظيت برحلة غير اعتيادية حيث تبرع معلم في مدرستها بحملها ضمن حقيبة خاصة بالظهر.

في البداية، قررت الأم إسعاد ابنتها – في الصف الرابع- ومرافقتها على طول مسافة الرحلة من خلال حملها على ظهرها.

وعندما وصلت الأم وابنتها لنقطة لقاء الطلبة، عرض فريمان، معلم بمدرسة كينغ لكنه ليس مدرسها المباشر، حمل كينغ بقوله إنه أمر بيسط.

وقالت والدة كينغ بأن ابنتها التي تبلغ من العمر 10 سنوات تريد أن تكون مستقلة وأن تقضي أوقاتها مع صديقاتها بهدوء واستمتاع، مشيرة إلى أن مبادرة الأستاذ تعني لكينغ كثيراً.

وقال فريمان إنه سعيد بالقيام بهذا التحدي الجسدي حيث استمر بحمل الطفلة لمدة ساعة تقريبًا.

ونشرت والدة كينغ صورًا من الرحلة على موقع "فيسبوك" تظهر المعلم وهو يحمل كينغ، لتنتشر القصة بشكل واسع على مواقع التواصل وتحقق إعجاب المدونين. وحقق منشور الأم أكثر من 360 تعليقًا وتمت مشاركته أكثر من 2000 مرة.

وعلق أحدهم بقوله، "أنت رائع ! قرات طوال الأسبوع عن سوء معاملة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. سعيد جدًا بهذا الموقف الذي يعبر عن اهتمام المعلمين بطلابهم. "

وكتب والد أحد الطلبة الذين يدرسهم فريمان: سعيد بأن السيد فريمان هو معلم ابني، إنه قدوة رائعة لأطفالنا."