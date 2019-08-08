رحلة على الدراجات من لندن إلى السعودية للحج

المصدر: البيان الإلكتروني

كثيرة هي القصص المؤثرة والمعبرة المرتبطة بالحج والحجاج .

وفي كل عام يكون هناك العديد من القصص التي تستحق التوقف عندها خصوصا عندما يكون لها أهداف انسانية.

من هذه القصص هذا العام قصة حملة الحج " تور دي حج " التي انطلق أبطالها من لندن إلى مكة المكرمة، قاطعين أكثر من 4000 ميل و17 بلداً بقصد أداء مناسك الحج باستخدام وسائل نقل غير تقليدية.

لكن الأهم في هذه الرحلة هو هدفها المتمثل بجمع التبرعات وبناء قرى نموذجية في أربعة بلدان هي باكستان وسيريلانكا وجنوب أفريقيا وأوغندا.

استقبل سكان المدينة المنورة الحجاج الدّراجين وسط أجواء ترحيبية حارة، أذهلت أبطال الرحلة بكرم الضيافة الذي غمرهم به سكان المدينة المنورة.

شاهد في المقطع أدناه ما يقوله أحد ابطال هذه الرحلة عنها .