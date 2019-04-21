"سيلفي" مع غوريلا يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

في "سيلفي" نادر أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر إثنان من حيوان الغوريلا على شكل مشابه تماماً للإنسان حيث التقط حارس منتزه فيرونغا الوطني في الكونغو هذا المشهد أثناء تأديته لعمله، فيما ارتبط وجه الشبه بين المخلوقين بالطريقة التي يقف بها الغوريلا على يسار الصورة.

تضم حديقة فيرونغا التي تقع في جمهورية الكونغو الديمقراطية ، 600 حارس اثنين منهم التقطا سلسلة من صور "السيلفي" القريبة من القلب والمدهشة مع حيوان الغوريلا الذين يزيد وزنهما معاً عن 400 رطل، وفق ما نشرت صحيفة "الدايلي ميل."

وفي الصورة التي أثارت تفاعلاً واسعاً على الشبكات الاجتماعية، يظهر حيوانا الغوريلا واقفين وراء الحارس لتحقق يوم الخميس أكثر من 12 ألف إعجابا و14 ألف مرة إعادة نشر على موقع "فيسبوك" صاحب الصورة.

وكتب الحارس على الصورة: يوم آخر في المكتب، ليعلق أحدهم عليها بقوله: هذا مكتب رائع.. شكراً على العمل المميز الذي تقوم به.

ووفقًا للموقع الإلكتروني الخاص بالمنتزه، فقد تأثرت الحديقة بشكل بالغ بالحرب والصراع المسلح على مدار العقدين الأخيرين، وبالتالي فإن العمل الدؤوب للحراس أمر في غاية الأهمية.

ويقوم هؤلاء الرجال والنساء المحليون بتدريبات مكثفة، ويخاطرون بحياتهم يومياً لحماية الحياة البرية الاستثنائية للحديقة، بما في ذلك الغوريلا الجبلية المهددة بالانقراض في العالم وفقا لموقع المتنزه.

ويمر جميع الحراس من البلدات والقرى الكونغولية المحلية بنظام تدريب واسع النطاق مدته ستة أشهر ليصبحوا حراساً للحديقة.