جناح أفريقيا في القرية العالمية.. أسرار مدهشة من القارة السمراء

ليس كغيره من الأجنحة فتجربة زيارته مليئة بالمتعة والإبهار بما يضم من مكنونات ومنتجات تحتفي بعبق السحر الإقريقي والفنون العريقة للقارة الإفريقية. وكما عودناكم كل إثنين، سنأخذكم اليوم في جولة داخل جناح إفريقيا في القرية العالمية، الوجهة الترفيهية والعائلية في دبي دار الحي.

يتمتع الجناح الأفريقي في القرية العالمية بهوية متفردة مستمدة من إرث دول القارة السمراء وفنونها القديمة، ويعرض منتجات أصيلة ذات طابع خاص يمتاز بتصاميمه المبدعة والألوان الزاهية التي تبرز مهارة يدوية عالية وذوق فني فريد توارثته الأجيال المتعاقبة لكل دولة، حيث يشارك في الجناح أكثر من 20 دولة إفريقية من أكثر من 20 منها أوغندا وكينيا والسنغال وجنوب إفريقيا ورواندا.

تبدأ الحكاية في واجهة الجناح الإفريقية التي تلفت الانتباه بألوانها المليئة بالحياة. كما تضم الواجهة منحوتات مستوحاة من حضارة القبائل الأفريقية القديمة.

منتجات

وكالغابات الاستوائية المدهشة، يمثل جناح أفريقيا مغارة ملئية بالكنوز وتحتوي على غيض من فيض من أسرار القارة السمراء حيث يضم الجناح الصناعات اليدوية التي تشتهر بها البلدان الأفريقية القطع الفنية والتحف والمنحوتات من خشب الأبنوس والأقنعة والملابس الزاهية والأقمشة المصنوعة من الألياف الطبيعية التي تحاك وتصبغ باليد، والإكسسوارات المنزلية.

عروض شعبية

خلال جولة الزوار في الجناح، فإنهم سيستمتعون بالتعرف على الفنون والرقصات الشعبية الإفريقية التي تؤديها فرق تجمع عدة بلدان أفريقية ترتدي الزي التقليدي لبلادهم. ويستخدم المؤدون آلات موسيقية قديمة من القرى الأفريقية وتشمل طبول الجامبا والكامبا بامبموبو والبالمبو تلك التي تحاكي أسلوب كل قبيلة تعيش في القارة السمراء وطريقتها في العزف فيما سيتمكن الزوار من اقتنائها خلال جولتهم في الجناح.