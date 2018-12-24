البوسنة والبلقان.. قلب أوروبا النابض في القرية العالمية

أضحت البوسنة والبلقان من أبرز الوجهات للسياح الخليجيين للاستمتاع بتجربة مميزة في الطبيعة والهواء الطلق وإحساس بالمغامرة. ومع بدء موسم الإجازات الشتوية والسفر وكما عودناكم كل إثنين، سنأخذكم في رحلة من قلب أوروبا وتحديداً من جناح البوسنة والبلقان خلال زيارتنا للقرية العالمية بموسمها الـ 23.

يقع جناح البوسنة والبلقان على الجهة الغربية من المسرح الثقافي الرئيسي في القرية العالمية، ويتسم بتصميم داخلي يحاكي شوارع الأسواق القديمة والأبنية التقليدية.

كما يتميز الجناح بتنوع ثقافي يعكس التقاء ثقافة الشرق والغرب فيما تتميز البلاد بتاريخ عريق وحقبة فريدة من التراث الإسلامي استمرت لنحو 500 سنة في قلب أوروبا

ويحظى زوار الجناح بفرصة الاستمتاع بمأكولات البوسنية التقليدية من بينها المربى الطبيعي (العضوي) من ثمار التوت والفراولة والتي يتم إنتاجها في مدينة بيهاش إلى جانب عصير أرونيا والذي يتم إنتاجه من التشوكبيري الأحمر والأسود الذي يعد من مضادات الأكسدة ويقي من الأمراض.