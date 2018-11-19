جولة في جناح فلسطين بالقرية العالمية

في تصميم يحاكي مسجد قبة الصخرة ثالث الحرمين الشريفين، يشمخ جناح فلسطين في القرية العالمية متفرداً بين باقي الأجنحة ليعود ها العام بإطلالة تلامس قلب كل تعانق جزءاً من التراث الفسطيني الأصيل.

اخترنا لكم هذا الأسبوع #القرية_الفلسطينية في #القرية_العالمية للغوص فيما تزخر به جعبتها من منتجات تراثية أصيلة ومميزة..تابعوا تغطيتنا من قلب صورة مصغرة عن #فلسطين ذات المكانة العميقة في قلب كل عربي.



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وحينما تصل القرية الفلسطينية، ستشعر وكأنك تتمشى في أحد أحياء القدس القديمة التي تنتشر على جنباتها الأسواق الشعبية وأشهر الصناعات والمأكولات التراثية الفلسطينية التي تحظى بإقبال كبير من جمهور القرية.

في تصميم يحاكي مدخل مسجد قبة الصخرة، يشمخ جناح #فلسطين في منتصف #القرية_العالمية ليشعر الزائر بأنه في أحد أسواق #القدس القديمة.. لمعرفة جديد الجناح الفلسطيني في هذا العام.. محمد العاص مدير الجناح في يحدث #البيان.



للمزيد: https://t.co/Wj3GQGaqjb@GlobalVillageAE pic.twitter.com/4vKsa1QA9H — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ١٩ نوفمبر ٢٠١٨

وأحد أكثر المعروضات تميزاً ليس فقط في جناح فلسطين وإنما في القرية العالمية بأكملها هو زيت الزيتون الذي يتميز نكهة خاصة، فكثيرون يزورون القرية العالمية خصيصاَ لشراء زيت الزيتون الفلسطيني الأصلي. ويعد زيت الزيتون غنيّاً بالكثير من مضادات الأكسدة، والدهون الصحيّة غير المشبعة، ونسبة عالية من الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم.

كما أن زائر الجناح لن يستطيع مقاومة رائحة قطع الخبز التي تفوح من أروقتها المعبقة برائحة الزيت والأرض، تلك التي يقدمها لك باعة المحلات والمغمسة في خلطات شهية ولذيذة مكونة من الزيت والزيتون واللبنة والزعتر وغيرها من المكونات. وفي زيارة واحدة لها، سيتمكن الزوار من تجهيز مؤونة ضخمة لمنازلهم التي قد لا تتوفر في الأسواق بالنكهة نفسها التي تنفرد بها مؤونة فلسطين.