تعرف على 11 أميركية سبقن خطيبة هاري لعش الزوجية الملكي

يسلط الإعلام العالمي اهتمامه في هذه الأيام على زواج أمير ويلز هاري من ريتشيل ميغان ماركل وهي سيدة أميركية من عامة الشعب.

وفي الواقع فإن الأميركيات أسرن قلوب العديد من الأمراء والملوك فقد سبق ميغان ميركل، إلى عش النبلاء 14 سيدة أميركية تتعرفون عليهن في الأسطر التالية.

1- غريس كيلي

تزوجت غريس كيلي من أمير موناكو في عام 1956، لتصبح بذلك أميرة موناكو.

جريس كيلي هي واحدة من أشهر الممثلات في القرن العشرين. والتقت بزوجها، الأمير رينييه الثالث أمير موناكو، خلال جلسة تصوير. وأثمر زواجهما عن إنجاب 3 أطفال.

2- ماري تشانتال ميلر

أصبحت ماري تشانتال ميلر ولي عهد اليونان بعد زواجها من ولي عهد اليونان، على الرغم من أن اليونان لم تعد مملكة منذ عام 1973، غير أن ماري تشانتال ميلر لا تزال تعرف بلقب ولي عهد اليونان، وهي مؤسِسة العلامة التجارية " ماري شانتال" لملابس الأطفال وأم لخمسة أطفال. وقد احتفلت ابنتها الكبرى بعيد ميلادها الحادي والعشرين في يوليو الماضي.

3- واليس سيمبسون

تزوجت واليس سيمبسون من إدوارد الثامن ملك إنجلترا الذي قرر التنازل عن العرش من أجل الحب.

كانت سيمبسون واحدة من أوائل المطلقات اللاتي تزوجن من العائلة المالكة.

4- ريتا هيورث

تزوجت ريتا هيورث من ابن سلطان هندي، لكن زواجها لم يدم طويلا

كانت هيورث ممثلة مشهورة جدا خلال القرن العشرين. قبل زفافها الملكي، كانت تعرف بلقب "آلهة الحب"، ويقال أن هذا اللقب جذب انتباه الأمير علي خان فتقدم للزواج منها بعد طلاقها من أورسون ويلز. وكان خان قد ورث العرش عن والده، آغا خان.

رزقا بطفلة هي الأميرة ياسمين آغا خان، لكن زواجهما استمر لسنتين فقط.

5- كارولين لي رادزويل

تزوجت كارولين لي رادزيلويل ، شقيقة جاكي كينيدي الصغرى، من أمير بولندي.

كارولين لي رادزويل هي ممثلة أميركية سابقة، جاءت في قائمة أفضل المشاهير لعام 1996.

6- أريانا أوستن

تزوجت أريانا أوستن من الأمير الإثيوبي جويل ماكونين الذي قابلته في إحدى النوادي.

جويل ماكونين هو حفيد آخر إمبراطور إثيوبي.

بعد 12 عامًا من المواعدة، تزوج الاثنان شهر سبتمبر في حفل كبير استمر لمدة خمسة أيام.

7- الكسندرا ميلر

تزوجت الكسندرا ميلر من الأمير ألكسندر فون فورستنبرغ

8- هوب كوك

تزوجت هوب كوك من الملك الأخير لسيكيم، أصغر مملكة في آسيا.

صورة هوب تحاول ارتداء فستان زفافها عام 1963.

9- كيلي روندستفدت

كانت كيلي روندستفدت مستثمرة في بنك بنيويورك قبل أن تصبح صاحبة السمو الأميرة كيلي أميرة ساكس كوبورغ وغوتا بعد زواجها من الأمير الألماني هوبرتوس.

10- كندرا سبيرز

تزوجت كندرا سبيرز من حفيد سلطان، عرفتها عليه المغنية والممثلة الشهيرة ناعومي كامبل.

كانت كندرا عارضة أزياء ناجحة قبل أن تصبح أميرة.

11- أوليفيا وايلد

تزوجت أوليفيا وايلد من الإيطالي تاو روسبولي، ابن الأمير أليساندرو روسبولي عندما كانت في التاسعة عشرة من عمرها.

بعد 6 أشهر من تعرفها عليه تم الزواج في عام 2003. وانفصلا عام 2011 بطلب منها

الممثلة ريتشيل ميغان ماركل تستعد للزواج من الأمير هاري.

ريتشيل ميغان ماركل هي أحدث أميركية ستتزوج من أمير. ومن المقرر أن تتزوج الأمير هاري (الخامس في صف العرش) في مايو 2018.

ماركل ليس أميركية فحسب بل أنها مطلقة أيضا وزاجها من الأمير هاري مؤشر على أن القوانين الملكية قابلة للتغيير والتطور مع الزمن.