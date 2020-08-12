شاهد.. رقصة طفل حافي القدمين بنيجيريا تقوده للاحتراف في نيويورك

ترجمة راضية آيت خداش

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لطفل نيجيري يبلغ من العمر 11 عامًا هذا الصيف حيث ظهر وهو يرقص الباليه حافي القدمين تحت المطر بمنزله الفقير في نيجيريا، والآن حصل الطفل الموهوب على منحة دراسية في أشهر معهد لرقص الباليه في نيويورك.

فيديو الطفل أنتوني مميسوما مادو من لاغوس بنيجيريا، شاهده الملايين عبر العالم، ووصل صيته إلى المشاهير منهم الممثلة الأمريكية فيولا ديفيس والممثلة البريطانية سينثيا إريفو – اللتان أشادتا بتفانيه في الرقص وقدرته على إنجاز حركات مذهلة تحت المطر دون ارتداء أي حذاء.

وبعد الاهتمام الدولي الذي حظي به الفيديو، حصل الطفل على منحة للدراسة في أكبر معاهد رقص الباليه في نيويورك، وقد بدأ فعلا التدريب مع المعهد عبر الإنترنت هذا الصيف استعدادا لسفره إلى الولايات المتحدة لمزيد من التدريب في عام 2021.

يعد إتقان الباليه أمرًا صعبًا حتى في البيئة المناسبة وبالأحذية الخاصة، لكن أنتوني أظهر في الفيديو مهارته في إنجاز الدوران الجميل في أي مكان وفي أي وقت.

وقال الطفل في مقابلة له مع رويترز، إن "الباليه هو حياتي.. عندما أرقص أشعر وكأنني ملكت العالم.. أحب الباليه كثيرا."

ومن بين الأشخاص الذين شاهدوا المقطع كانت سينثيا هارفي، المديرة الفنية لمدرسة ABT Jacqueline Kennedy Onassis للرقص في نيويورك.

وقالت لصحيفة سينسيناتي إنكوايرر: "أرسل لي الفيديو صديق يعيش في المملكة المتحدة، وبدأت فورا محاولة الوصول إلى الطفل.. تمكنت من تعقبه من خلال معلمه دانييل أجالا أوسيني البالغ من العمر 29 عامًا والذي أسس أكاديمية Leap of Dance في عام 2017.

ساعدت هارفي الطفل أنتوني في الحصول على منحة دراسية كاملة وحضور دروس تدريبية صيفية عبر الانترنت لمدة ثلاثة أسابيع.

وفي العام المقبل، سيسافر الطفل إلى الولايات المتحدة لمزيد من التدريبات بمنحة دراسية من جمعية "باليه بلا حدود" Ballet Beyond Borders.