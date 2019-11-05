أفضل صور العالم "بالأزرق"

المصدر: إعداد: اليازية البدواوي

كرم القائمون على موقع "أجورا" للتصوير الفوتوغرافي، حيث تجرى كبرى مسابقات التصوير، اللون الأزرق الذي تبصره العين بدءاً من السماء ووصولاً إلى تناثره على ريش كائنات كالطاووس.

وذكرت صحيفة "مترو" البريطانية أن المسابقة تقام على أرض الموقع الذي يحصد فيه المشاركون مبالغ مالية لقاء تغذيتهم البصرية، وتأتي هذه المرة تحت وسم "أزرق2019" ، ومن المقرر إجراؤها بتاريخ 21 نوفمبر الجاري بجائزة تقدر بنحو ألف دولار.

وأوضحت اللجنة أن الصور المذهلة التي التقطها المصورون من جميع بقاع العالم تشمل عصفوراً أزرقاً قريباً من لون النيون يرجع لفصيلة صائد الذباب وسمكة باراكودا في مياه البحر العميقة. ناهيك عن صور ترصد حركة حوت ينبثق من داخل المياه إلى السطح، و"أجسام غامضة"، والألق الذي يترسخ في الأنفس عند مشاهدة البحار الزرقاء بالقرب من الشواطئ الرملية، ناهيك عن القوارب الراسية وهي تطفو فوق الماء.

حتى الآن، شملت القائمة النهائية 50 مشاركًا تم اختيارهم من بين 17554 طلباً.

وقال متحدث باسم موقع "أجورا": "يسهل علينا نسيان مدى تعدد وتنوع عالمنا خلال انشغالنا بحياتنا اليومية.. بيد أنه يمكن لخطوة للوراء وملاحظة اختلافاتنا البشرية وفروقات الأماكن والحيوانات المختلفة التي نعيش معها أن تؤكد لنا على مدى جمال وألق عالمنا بالفعل".

ومع إطلاق مسابقة "بلو" أو أزرق، مُنح المصورون فرصة لتفسير المسابقة بالطريقة التي يرغبون بها، مما أفضى لمجموعة واسعة من الموضوعات الملونة والصور ذات المناظر الخلابة.

ونستعرض فيما يلي بعض الصور: