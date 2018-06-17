مسجد كول شريف قبلة الجماهيرالعربية المونديالية

مثل مسجد كول شريف قبلة الجماهير العربية والمسلمين خلال أيام العيد لأداء الصلاة وزيارة المعلم التاريخي العريق، وتوجد في كازان أعداد كبيرة من مشجعي المنتخبات المصرية والمغربية والإيرانية.

وتحتضن كازان 6 مباريات خلال كأس العالم منها 4 لحساب الدور الأول واثنتان للدور الثاني وربع النهائي، واحتضن ملعب كازان امس لقاء الديوك والكانغارو ثم يستضيف مباراة إيران وأسبانيا 20 الجاري، بينما تجمع المباراة الثالثة بولندا وكولومبيا 24 الجاري. ويلتقي كوريا واليونان 27 الجاري.

واختارت الجماهير المونديالية المسلمة زيارة المسجد الشهير بتاريخه وجماله المعماري خصوصا أن العرس الكروي تزامن مع آخر أيام رمضان وعيد الفطر، وتزخر المدينة بعدد آخر من المساجد الأصغر من حيث الهندسة والتصميم.

ويعود بناء مسجد كول شريف وهو ثاني أكبر مسجد في أوروبا إلى القرن 16 .أما أصل التسمية فتعود إلى كول شريف الذي توفي رفقة جنوده عام 1552.

ويعتقد أن كول شريف كان مقاتلاً شرساً استطاع في وقت ما قهر الجيوش الروسية وتكبيدها خسارة فادحة.

وبعد قرون من الزمن أعيد ترميم المسجد من جديد في 24 يوليو 2005 بتمويل إماراتي وسعودي ودول أخرى.

أكبر مصحف

ويحتوي المسجد على أكبر مصحف في العالم ويبلغ عدد صفحاته 632 بينما يصل وزنه إلى 800 كلغ. والمصحف المطبوع من الورق الاسكتلندي مرصع بالذهب والأحجار الكريمة.

ويعد المسجد تحفة معمارية وتبلغ مساحته 19 ألف م ويتسع لـ 15 ألف مصل ويبهر زواره بقبته الكبيرة التي يقدر ارتفاعها بـ 39 متراً. بينما يحتوي على 4 مآذن بطول 57 متراً.وكان المسجد الأكبر على مستوى أوروبا وروسيا حتى عام 2008 قبل بناء مسجد قلب الشيشان.

وأدرج المسجد ضمن موقع التراث العالمي لليونيسكو لتصميمه الفريد وزخارفه النادرة حيث نقشت كلمتا «بسم الله» على قمة المسجد على هيئة 8 أقواس.

وليست هذه المرة الأولى التي يستقبل فيها مسجد كول شريف الجماهير الرياضية المسلمة من مختلف أصقاع العالم فقد سبق له أن فتح أبوابه قبل سنوات قليلة خلال الألعاب الأولمبية الشتوية.