بالفيديو..أكبر مدربة يوغا تقارب الـ 100عام

تاو بورتشون لينتش (Tao Porchon Lynch ) هي أكبر مدرّبة يوغا في العالم إذ تبلغ من العمر 99 عاما، وعملت في مجال التّدريب لأكثر من 75 عام من دون فقدان نشاطها ومثابرتها.

كانت تاو من أشهر عارضات الأزياء في أوروبا، ثم أصبحت ممثلة، ثم كاتبة ومخرجة. وقبل حوالي 25 عام سقطت وانكسر وركها، وأخبرها الأطباء حينها أنها لن تتمكن من ممارسة حياتها بشكل طبيعي وأنها ستضطر للتخلي عن الكثير من الهوايات، ولكنها بإرادتها تحدت توقعات الأطباء وتابعت علاجها واستمرت بممارسة اليوغا بنفس النشاط.

تقول تاو أنها تشارف على المائة وستستمر في تدريب اليوغا وتنصح بعدم التخلي عن الأشياء التي نحبها وأن نبتسم للحياة حتى تبتسم لنا بدورها.

تبدأ تاو نهارها من الساعة الخامسة فجراً للتحضير لصفوف التدريب. ورغم عمرها المتقدّم فإنّها لا تتباطآ ولا تتراجع أبدا في حماسها أثناء التمارين.

وتقول تاو أنّ اليوغا سرقت عقلها منذ عمر الـ 8 سنوات، عندما كانت تعيش في الهند قبل أن تنتقل للعيش في نيويورك.

وعن سر رشاقتها ولياقتها البدنية، توضح تاو أنها تتّبع نظام حمية نباتي، لكنها تتناول فقط السلطعون والقريدس. وهي تشرب الكثير من الشّاي.

وخلافا لغالبية المدرّبات، فإنّ هذه المدربة المسنة تحرص على أناقتها، فترتدي الأقراط الكبيرة، وتطلي أظافرها بألوان زاهية، وترتدي الكعب العالي. وقد أمضت معظم أوقات حياتها مع الكثير من المشاهير من أمثال مهاتما غاندي، ومارلين مونرو.