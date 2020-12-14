فيديو مذهل لحافة العالم في النرويج

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

حقق فيديو نشره أحد المغامرين في النرويج انتشاراً واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أظهر الحافة الساحرة " ترولتونغا " التي تعرف في النرويج بـ "حافة العالم" وهي تكتسي وشاحا أبيض من الثلج منحها جمالا وهيبة أكبر.

ترولتونغا Trolltunga - وتعني "لسان ترول" ، هي جرف أفقي ضخم يقع على ارتفاع 1100 متر فوق مستوى سطح البحر. تحت الحافة لا يوجد أي شيء فهي معلقة في الهواء الطلق على ارتفاع 700 متر فوق بحيرة Ringedalsvatnet لتمنح منظراً مهيباً ومخيفا في الوقت نفسه، ولكنه يجذب السياح والمغامرين من مختلف دول العالم للاستمتاع بالهدوء والمناظر الطبيعية التي تحبس الأنفاس.

قبل عام 2009، كان ترولتونغا غير معروفة تقريبًا. ولكن في عام 2017 قام أكثر من 100.000 مغامر بزيارتها لتصبح واحدة من أشهر المعالم السياحية في النرويج.

حافة خطيرة لكنها مذهلة

عند الوقوف على حافة "لسان ترول"، يمكنك أن تشعر بالنسيم يدغدغك من جميع الاتجاهات. ستشعر بالخوف عندما تدرك أنك على حافة معلقة ولا شيء تحتها يدعمها وسيبدو حجمك حينها قزماً بين الجبال والصخور العالية. المغامرة في الحافة تكون تحت مسؤوليتك الشخصية عليك أن تكون حذراً بما يكفي لتجنب حوادث الانزلاق خاصة في موسم الشتاء والثلوج.

للوصول إلى الحافة يتوجه المغامرون إلى قرية Skjeggedal ويستقلون قطارا جبلياً مائلا لصعود الجبل ويكملون مشياً لمسافة طويلة. تستغرق الرحلة ومسافتها 20 كلم، من 9 إلى 10 ساعات ذهاباً وإياباً، وعلى المغامرين تجهيز كافة المعدات والأحذية الخاصة للاستمتاع بالرحلة وتفادي الحوادث.