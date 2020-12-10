شاهد.. السباحة في بحيرة من المياه الساخنة تحيط بها الثلوج في بلد عربي

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

تشتهر ولاية ميلة بالجزائر ببحيرة طبيعية من المياه الساخنة يتوافد إليها السكان والزوار من مختلف الولايات للاستمتاع بمياهها الشافية من عدة أمراض.

وبرزت البحيرة المعروفة باسم "حمام التلاغمة الطبيعي" في مواقع لتواصل الاجتماعي مؤخراً، بعدما تداول مستخدمو فيسبوك صورا وفيديوهات للبخار المتصاعد من البحيرة الساخنة بخلفية من الثلوج البيضاء التي أحاطت بها.

وأظهر فيديو شبانا بلباس السباحة الصيفي وهم يقفون على الثلوج ثم يغطسون في مياه البحيرة الساخنة الواقعة في منطقة واد العتمانية بولاية ميلة.

وكان اكتشاف حمامات تلاغمة (جنوب ولاية ميلة) عن طريق الصدفة في منتصف التسعينات بعد أن قام أحد فلاحي جبل المقيتلة (غرب بلدية تلاغمة) بحفر بئر للسقي، لكنه فوجئ باندفاع مياه ساخنة بدرجة حرارة عالية حد الغليان.