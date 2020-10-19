شاهد.. «نازاري» في البرتغال موطن أكبر أمواج في العالم

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

تشتهر المدينة الساحلية نازاري في البرتغال كونها قبلة عشاق ركوب الأمواج ومحبي الأمواج العملاقة، أصبحت هذه المدينة الصغيرة الواقعة شمال لشبونة أسطورة حقيقية، إذ يشبه البعض أمواجها العملاقة بناطحات سحاب متحركة.

ويقول الخبراء أن سر الحجم الكبير لأمواج نازاري هو وجود وادٍ عميق تحت الماء بعمق 1600 قدم (500 متر)، والذي يضاعف قوة وارتفاع الأمواج بشكل كبير. كما تأتي التيارات العميقة من المحيط المفتوح فتواجه فجأة هذا الجرف الهائل تحت الماء - ثم تطفو مثل الكوبرا الغاضبة وتخلق أكبر موجات في العالم.

نازاري مدينة صغيرة على ساحل البرتغال، تقع على بعد ساعة ونصف بالسيارة من لشبونة، أو ساعتين و 30 دقيقة من بورتو. ويتوافد عليها الزوار طوال أيام السنة ولكن معظمهم يختار الوقت المناسب حيث تصل الأمواج إلى ذروتها في الارتفاع، للاستمتاع بركوبها أو مجرد مشاهدتها تندفع نحو الشاطئ في مشهد خيالي.

متى يمكنك رؤية الموجات "الوحش" في نازاري؟

يترقب المحترفون وصول الأمواج العملاقة والتي يصل ارتفاعها من 50 إلى 100 قدم، بين أواخر أكتوبر إلى أواخر مارس تقريبًا. وفي قلب الشتاء بين شهري يناير وفبراير، كما يترقب هواة ركوب الأمواج وصول الأمواج "الوحش" وذلك بتتبع الأحوال الجوية من خلال موقع خاص (على موقع Magicseaweed) أو موقع Nazaré Waves الذي يعلن بشكل يومي عن حالة الأمواج في البحر وأفضل وقت للزيارة.