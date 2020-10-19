"بالفيديو.. مالديف مصر".. بـ25 جنيهاً

المصدر: البيان الإلكتروني

على بعد 350 كليو مترا من مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر في مصر ستكون على أعتاب شاطئ حنكوراب الذى أطلق عليه مالديف مصر نسبة إلى جزر المالديف، ويعد من أجمل شواطئ مدينة مرسى علم وصنفته جريدة "ميرور" البريطانية من أفضل شواطئ العالم، وتم تصنيفه بالمركز الثالث فى الشرق الأوسط.

ويتمتع الشاطئ بجذب السياح وكل من يزور مدينة مرسى علم لقضاء يوم كامل بعيداً عن القرى السياحية التى يترددون عليها. وتمتلك منطقة حنكوراب شاطئا مميزا يتوافد عليه يومياً العديد من السائحين من القرى السياحية للاستمتاع بجمال شواطئها ورمالها الناعمة البيضاء ومياهها الصافية وممارسة الأنشطة البحرية والغطس والسنوركلينج، حيث يصنف شاطئ حنكوراب من أفضل الشواطئ على البحر الأحمر وأغناها بالتنوع البيولوجى.

وبالنسبة لتكلفة زيارة منطقة حنكوراب التى تضم شاطئ شرم اللولى وشاطئ شجرة المنجروف يحتاج الزائر لشراء تذكرة دخول لهذه الشواطئ بقيمة 25 جنيها فقط، يستطيع من خلالها الدخول وقضاء يوم كامل والاستمتاع بالطبيعة الخلابة التى تتمتع بها مرسى علم.

ونقل موقع "اليوم السابع" عن مينا أبانوب من محافظة المنيا، قوله إنه كان يتمنى دائما زيارة منطقة حنكوراب التى كان يراها من خلال صور وفيديوهات على شبكة الإنترنت، والتى يصفها الجميع بمالديف مصر، لافتا إلى أنه لم يصدق ما رآه بعينه، قائلا "مرسى علم أحلى بكتير من صور الإنترنت وبلادنا فيها أماكن جميلة لا تقل عن أوروبا".

واتفقت معه جاكلين منير، التى أكدت أن المناظر الطبيعية التى شاهدتها بشاطئ القلعان وشرم اللولى لا تقل جمالا عن جزر المالديف، وخاصة شجرة المنجروف التى توجد فى وسط مياه شاطئ القلعان ويحيطها الشعب المرجانية الخلابة.

فيما ناشدت منى مصطفى، القائمين على شواطئ القلعان وشرم اللولى بضرورة توفير الخدمات، خاصة أنها مثلها مثل معظم الزائرين لديها أطفال ولم تجد كراسى أو شماسى أو دورات مياه، مؤكدة أن شاطئ شرم اللولى لا يوجد به سوى 3 مظلات من الخوص لا تستوعب الأعداد الكبيرة التى تتردد على المكان يومياً.