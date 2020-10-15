بالفيديو.. 15 مليون مصباح يسجل عودة أكبر قرية أضواء في العالم

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

تعود أكبر قرية أضواء في العالم بمساحة أكبر ثلاث مرات، حيث يستعد أكبر مهرجان للأضواء في العالم " Illumi Cavalia " لافتتاح أبوابه أمام الجمهور، في لافال بكيبيك، كندا، الأحد 8 نوفمبر ليكشف عن 18 منطقة مضاءة بمختلف الأشكال والألوان، بما في ذلك منطقة خاصة للاحتفال بالهالوين، كما تزين إحدى مناطق الجذب الرئيسية شجرة عيد الميلاد عملاقة بطول تمثال الحرية، يبلغ ارتفاعها 47 مترًا ومزينة بـ 28000 مصباح متلألئ، يمكن رؤيتها على بعد كيلومترات، وهي أكبر شجرة مضاءة في العالم.

وستضيئ السماء في لافال بأكثر من 10 ملايين مصباح، تبرز من خلالها ثمانية عوالم ذات طابع أثري سيكتشفها الضيوف خلال زيارتهم.

تم تجهيز الحدث الكبير على مساحة تزيد عن 40.000 متر مربع - أي ما يقرب حجم ستة ملاعب كرة قدم.

تبلغ رسوم الدخول للمهرجان الفريد من نوعه في العالم 18.50 دولارًا فقط، وتتوفر فرصة زيارته بالسيارة كجزء من إجراءات السلامة وسط تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتضم قرية الأضواء عوالم ذات طابع عالمي منها سهول سافانا الأفريقية، ومنزل سانتا في القطب الشمالي، ومعالم اليابان القديمة، وساحة دائرية بمعالم أوروبية، ومزيج من معالم القطب الشمالي والجنوبي.

إضافة إلى منطقة "الكافالييه" وتضم مجموعة كبيرة من الأحصنة المضاءة بنصف مليون مصباح لتوفر بذلك منظرا يحبس الأنفاس لروعتها وإبداع تصاميمها.

بالفيديو.. 15 مليون مصباح يسجل عودة أكبر قرية أضواء في العالمhttps://t.co/JawLFm2wKy#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/ZIE7u1QZJS — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 15, 2020