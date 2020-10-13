البيرو تفتتح معلماً سياحياً شهيراً لسائح واحد.. وهذه قصته!

المصدر: ترجمة - راضية آيت خداش

افتتح أشهر موقع سياحي في بيرو "ماتشو بيتشو" أبوابه بعد أشهر من الإغلاق بسبب فيروس كورونا، ولكن لزائر واحد فقط – وهو شاب ياباني تقطعت به السبل في البلاد بسبب الوباء.

وسمح للشاب جيسي تاكاياما البالغ من العمر 26 عامًا، بالدخول إلى الموقع التاريخي بفضل طلب خاص قدمه بعدما تقطعت به السبل منذ منتصف مارس في بلدة أغواس كالينتس، على منحدرات الجبال القريبة من الموقع، وفق ما صرح به وزير الثقافة أليخاندرو نيرا أمس الاثنين. .

ونشر كاتاياما على حسابه في انستغرام صورة له في الموقع التاريخي معلقا: "أول شخص على وجه الأرض ذهب إلى ماتشو بيتشو منذ الإغلاق هو أناااااا".

كما نشر فيديو على حسابه في فيسبوك حيث أعرب من خلاله عن امتنانه وشكره لهيئة السياحة المحلية، وفقاً للديلي ميل.

وتحدث كاتاياما في الفيديو الذي أظهر خلفية لقمة الجبل المهيبة والأطلال القديمة المترامية الأطراف التي كانت تجتذب في يوم من الأيام آلاف السياح يوميًا ولكنها اضطرت لإغلاق أبوابها منذ مارس بسبب فيروس كورونا.

وكان جيسي تاكاياما وهو مدرب ملاكمة ياباني من مدينة نارا عالقًا في بيرو منذ مارس، عندما اشترى تذكرة لزيارة الموقع السياحي قبل أيام فقط من إعلان البلاد حالة الطوارئ الصحية.

وقال لصحيفة بيروفية إنه كان يخطط لقضاء ثلاثة أيام فقط في المنطقة، لكن مع إلغاء الرحلات الجوية وتقييد الحركة بسبب الفيروس، وجد نفسه عالقًا في أجواس كالينتيس لعدة أشهر.

وفي النهاية، وصلت محنته إلى مسامع هيئة السياحة المحلية، التي وافقت على منحه إذنًا خاصًا لزيارة مدينة الإنكا، وإعادة فتح الموقع له فقط.

وماتشو بيتشو موقع تاريخي تم بناؤه قبل أكثر من 500 عام، وهو الإرث المادي الأكثر ديمومة لإمبراطورية الإنكا.

حكم الإنكا مساحات شاسعة من غرب أمريكا الجنوبية لمدة 100 عام قبل وصول الإسبان في القرن السادس عشر.

أعيد اكتشاف أنقاض مستوطنة الإنكا في عام 1911 من قبل المستكشف الأمريكي حيرام بينغهام، وفي عام 1983، أعلنت منظمة اليونسكو ماتشو بيتشو موقعًا للتراث العالمي.

كان من المقرر إعادة فتحه للزوار في يوليو، ولكن تم تأجيل الموعد الآن إلى نوفمبر.

وبمجرد إعادة فتحه، سيسمح الموقع لـ 675 سائحًا فقط يوميًا بالدخول، أي 30 بالمائة من الرقم المسموح به قبل الوباء، مع توقع أن يحافظ الزوار على التباعد الاجتماعي.

ومنذ افتتاحه لأول مرة أمام السياح في عام 1948، تم إغلاق ماتشو بيتشو مرة واحدة فقط من قبل، لمدة شهرين في عام 2010 عندما دمر فيضان مسارات السكك الحديدية التي تربط الموقع بمحطة في ضواحي كوسكو.