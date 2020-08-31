أعلى مصعد خارجي في العالم.. هل تتجرأ على ركوبه؟

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

يشتهر مصعد بيلونغ Bailong الزجاجي في الصين كونه أعلى وأثقل مصعد خارجي في العالم.

يقع المصعد على جانب منحدر ضخم في منطقة Wulingyuan في Zhangjiajie ، جمهورية الصين الشعبية ويبلغ ارتفاعه 326 مترًا.

بدأ إنشاء المصعد في أكتوبر 1999، وافتتح أمام الجمهور بحلول عام 2002.

وأثار المصعد بعد افتتاحه جدلا بسبب مخاوف من تأثيره على البيئية لاسيما بعد تصنيف منطقة Wulingyan كموقع للتراث العالمي في عام 2002.

في 15 يوليو 2015، دخل المصعد رسميًا موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأطول مصعد خارجي في العالم.

بلغت التكلفة الإجمالية للمصعد حوالي 20 مليون دولار وتم الحفر لتثبيت المصعد في وجه منحدر من الحجر الرملي في Wulingyuan. كما تم حفر الأنفاق وتركيب الأعمدة لاستيعاب المصاعد الثلاثة.

ويستغرق الصعود إلى الجبل عبر المصعد سوى 66 ثانية، ويوفر للزوار مناظر للارتفاعات المذهلة.

تبلغ سعة كل مصعد 4900 كيلوجرام، ويمكن أن يستوعب 64 راكبًا في كل سيارة.