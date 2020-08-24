باوشان.. مدينة من 100 عائلة فوق صخرة عملاقة

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

في بلدة باوشان بمقاطعة يوننان الصينية تعيش أكثر من 100 عائلة على صخرة ضخمة بها منحدرات هائلة. سكان هذه القرية الساحرة يعيشون حياة شاعرية وهادئة في أعماق الجبال.

بنيت القرية القديمة على صخرة ضخمة تشبه نبات الفطر، وهي محاطة بمنحدرات شديدة الانحدار ولديها مخرج واحد فقط.

يعيش في القرية القديمة التي يعود تاريخها إلى 700 عام حوالي 100 عائلة من عرق الناكسي أو الناخي، الذين بنوا منازلهم بالحجر وغيره من المواد المتوفرة حولهم. وتستخدم بعض العائلات الحجارة لصنع الأعمدة والمكاتب والطاولات وبعض أحواض المياه وأدوات المطبخ وحتى السرير، ولذلك يطلق على القرية اسم "مدينة الحجارة".

ويعتمد الأهالي على نظام ري مستقل فريد من نوعه عبر قنوات تتصل بكل منزل على حدة.

الجذب السياحي في باوشان

تتمتع المدينة بمناظر رائعة وجميلة، حيث تطل على نهر Jinsha وهي محاطة بالجبال العالية والعديد من المواقع ذات المناظر الخلابة منها ممر تايزي Taizi Pass ، وكهف دروبينغ فلود للأطفال ، والرسوم على الصخور في ممر تيزي، وكهف كيلينغ كارست وغيره.

وتقع المدينة على ضفاف نهر Yangtze ، وهي منطقة سياحية تشتهر بجولات المشي لمسافات طويلة حيث يتنزه السياح القادمون إلى Lijiang مشياً على الأقدام للوصول إلى قرية باوشان الأكثر شعبية في المنطقة.

وليس من السهل الوصول إلى قرية باوشان الصخرية، فعلى الرغم من أنها ليست بعيدة جدًا عن Lijiang ، إلا أن وسائل النقل لا تصل إليها، وتتوفر بعض الحافلات الصغيرة لنقل الركاب والسياح لمنطقة قريبة من القرية ثم يتوجب عليهم المشي لمدة ثلاث ساعات للوصول إلى مدينة الصخور للاستمتاع بهدوئها وجمالها الساحر.

في بلدة باوشان بمقاطعة يوننان الصينية، تعيش أكثر من 100 عائلة على صخرة عملاقة بها منحدرات حادة.. في هذه القرية يعيش القرويون حياة شاعرية وهادئة في أعماق الجبال



التفاصيل:https://t.co/YRZabEPYMt#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/kmnMUVVRYs — صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 24, 2020