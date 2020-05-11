عشر وجهات لسياحة افتراضية من المنزل في ربوع أيرلندا

المصدر: دبي - البيان

مع قصورها الفاخرة والسماء الزرقاء الصافية، ومناظرها الخضراء الواسعة وجمالها الطبيعي، تجذب جزيرة إيرلندا زوارها من خلال المناظر الجميلة التي تشبه قصص الخيال. ونظرًا لأن السفر حول العالم لا يزال رهن ما تأتي به الأيام القادمة في ظل انتشار جائحة (كوفيد-19)، تنصح هيئة السياحة الأيرلندية عشاق السفر بتجديد روح السفر لديهم، والتجول مع رؤية بانورامية رائعة لإيرلندا بزاوية 360 درجة، وذلك من خلال عشر جولات سياحية افتراضية وهم في منزلهم، حيث يخوضون تجربة الوصول إلى القلاع الحجرية القديمة، والشعور برائحة هواء البحر المنعش الذي تمنحه جزيرة إيرلندا لزوارها.

بلفاست بأوج جمالها

مع تلالها المتعرجة وشواطئها الرملية وحدائقها العشبية، تشتهر بلفاست والمناطق المحيطة بها بمناظرها الخلابة، وذلك للباحثين عن الهدوء والسكينة وسط غابة هيلزبره، أو لمن يتطلعون إلى الاستمتاع بمشاهدة قلعة بلفاست، أو للقيام برحلة على عبّارة عابرة في مياه كارلينجفورد لوف، حيث الرؤية البانورامية بزاوية 360 درجة تعتبر رحلة متكاملة.

متحف التيتانيك في بلفاست

عيشوا تجربة زيارة متحف التايتنك من خلال االمشي الافتراضي على أسطح السفينة، والغوص في أعماق مياه المحيط واستكشاف مرفأ السفن، حيث تأخذكم الجولة التفاعلية من خلال رحلة الى الماضي، وتعرفكم على تاريخ سفينة التايتنك الشهيرة ونهايتها الحزينة.

المشي على الجانب البري من معابر غوبينز المنحدرة

يُقال عن هذه الجولة "المسير الأكثر تشويقاً في أوروبا"، حيث يتاح للراغبين بخوض هذه التجربة المميزة الاستمتاع بالمناظر الخلابة في معابر غوبينز العريقة، والتجول في الكهوف و الأنفاق المنحوتة، حيث يكاد المشاهد يشعر بنسيم البحر من خلال هذه التجربة الافتراضية التي تحبس الأنفاس.

قلعة بيليك التاريخية

ترحّب قلعة بيليك ترحيباً حاراً بالمسافرين والزوار الباحثين عن تجربة سفر افتراضية حافلة بالأسرار، والاستمتاع بالتجول افتراضياً في هذا المنزل القديم ذو الطابع الحميمي، ويظهر ذلك في تصاميمه الأثرية العريقة وهو متوارث من عائلة ايرل أران.

مغامرة في المنحدر السفلي من مقاطعة كلير

يقع الكهف في قلب بورين في مقاطعة كلير، وهو مكان مدهش للاسكتشاف. يُعرف بأنه أحد أروع الكهوف في أيرلندا ، حيث يجذب الباحثون عن المغامرة من خلال التشققات العميقة والتشكيلات الصخرية الغريبة والشلال العظيم.

قلعة بلارني:

من خلال هذه الجولة الافتراضية يمكن لعشاق السفر المشي في قاعات وأراضي قلعة بلارني التي يبلغ عمرها 600 عام، ويحيط بالقلعة حديقة السرخس التاريخية الرائعة، حيث النباتات المرتفعة في ديكسونيا أنتارتيكا والتي يبلغ ارتفاعها 204 بوصة، وتعتبر من أطول أنواع السرخس في أيرلندا، كما تشتهر هذه الحديقة عالمياً بمجموعتها من النباتات السامة.

معرض كروفورد للفنون:

يضم هذا المعرض الفنون البصرية التاريخية والمعاصرة على حدٍ سواء، ويحفل بمجموعة من المعروضات الفنية التي يبلغ عمرها 200 عامًا وأكثر.

منحدرات موهير الشهيرة

إنضموا إلى هذه الجولة الافتراضية، وشاهدوا لماذا صوت قراء الصحف الأيرلندية لمنحدرات موهير كأفضل وجهة للزوار في أيرلندا لعامي 2019 و 2020، حيث تواجه هذه المنحدارت المحيط الأطلسي بشكل ساحر لأكثر من 350 مليون سنة، شاهدوا جمال هذه المنحدرات، بينما تتجولون افتراضياً في القمم المتدرجة والحوض.

جسر كاريك أي ريد روب

تم تشييد هذا الجسر من قبل الصيادين من المواطنين الأصليين قبل أكثر من 250 عاماً، ومن خلال هذا الجسر يستطيع الزائر مشاهدة إطلالة خلابة على جزيرة راثلين، وبالنظر بعيداً من الممكن مشاهدة مشارف أسكوتلاندا على مد النظر.

قلعة أشفورد التاريخية

هي قلعة قديمة ولكنها في نفس الوقت فندق من فئة الخمس نجوم، وهي تاريخية تحتوي على غرف مجهزة بتجهيزات ملكية، كما يمكن للمشاهد من خلال الجولة الافتراضية الاطلاع على نمط الحياة الملكية في هذه القصور التي تقع في الريف الأيرلندي الجميل.