في قلب سيناء المصرية.. بحيرة ساحرة تخرج من باطن الجبال

المصدر: البيان الإلكتروني

كثيرون لا يعرفون هذه الجزيرة الرائعة الجمال التي يخال المرء أنها تقع في إحدى دول شرق آسيا الوسطى، لكن الحقيقة أنها تقع في جنوب سيناء بمصر، وتحديداً في وادي الوشواشي الذي يبعد 15 كيلومتراً من مدينة نويبع.

هذه المنطقة الساحرة تعد إحدى كنوز جنوب سيناء المخفية، وهي عبارة عن منطقة تكونت بفعل الطبيعة، حيث تجمعت مياه السيول وأمطار الشتاء، وتظهر بها الأشجار التي تنمو من باطن الجبال بشكل مذهل ورائع.

ويوضح المصور ومدون رحلات السفر المصري، بيشوي فايز، لموقع " CNN بالعربية".، أن وادي الوشواشي عبارة عن منطقة بين الجبال تتجمع فيها مياه الأمطار بعد السيول، وتنزل من فوق الجبل كالشلال، "لتكوّن بحيرة في حضن الجبال".

أما بالنسبة إلى تسميته الغريبة، "الوشواشي"، فيوضح فايز أن الوداي اكتسب اسمه من صوت "الوش" الذي تصدره الرياح عندما ترتد من سطح الجبال المحيطة بالمياه.

ويصف فايز المكان بكونه أشبه بحمام سباحة طبيعي يتوسط الجبال، ما يضفي سحراً خاصاً على تجربة فريدة من نوعها في أحضان الطبيعة.

وتتمثل أبرز تجربة في تسلق الجبل والقفز إلى البحيرة التي تتميز بلونها الأخضر.

ونظراً لصعوبة الطريق الجبلي غير الممهد، فإن البدو هم من يهتمون بتنظيم الرحلات إلى الوادي، حيث ينظمون رحلات بواسطة سيارات دفع رباعي، ثم السير على الأقدام للوصول إلى الوادي.

ويشرح فايز أن الوصول إلى وادي يكون عن طريق ركوب سيارات الدفع الرباعي من نويبع وبعد ذلك السير على الأقدام لمدة ومن ثم تسلق بعد الصخور حتى عين المياه.