بالفيديو.. جسر «إيزهاي» المعلق في الصين يكتسي وشاح الثلج الأبيض

جسر Aizhai إيزهاي هو أحد أطول الجسور المعلقة في العالم يقع في محافظة هونان بالصين. تم بناء الجسر كجزء من الطريق السريع الذي يربط مدينة تشونغتشينغ جنوب غرب الصين وتشانغشا.

ويشتهر الجسر بمنظره المذهل الذي يقدمه للعابرين كما يحتضن عدة فعاليات دولية للقفز الحر.

يبلغ طول الجسر 1،146 مترًا ويصل ارتفاعه إلى 336 مترًا ويحتوي على 1888 مصباحًا توضح الرؤية على جوانبه ليلا.

بدأ تشييد جسر أيزهاي في أكتوبر 2007 وتم الانتهاء منه بحلول نهاية عام 2011 ، قبل الموعد المحدد. وتم فتح الجسر مؤقتًا للمشاة خلال مهرجان ربيع 2012 وتم فتحه رسميًا أمام حركة المرور في مارس 2012.



وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 610 ملايين دولار، وتم إنشاء الجسر والطرق المرتبطة بهدف التقليل من وقت السفر بين جيشو وتشادونغ من 4 ساعات إلى أقل من ساعة واحدة.

في سبتمبر 2012، احتضن جسر Aizhai Bridge مهرجان BASE الدولي للقفز الحر والذي شارك فيه أكثر من 40 لاعباً من 13 دولة.

