فنادق الأكواخ الفاخرة في القطب المتجمد تفتتح في 2020.. والمبلغ خيالي

المصدر: ترجمة - راضية آيت خداش

افتتحت شركة للمغامرات السياحة فندقا على طراز أكواخ فاخرة في القطب الشمالي بأقصى شمال العالم، بمبلغ 100 ألف دولار.

وابتداءً من شهر أبريل 2020، ستقدم شركة السفر الاسكندنافية "لاكشري أكشن" مغامرة رائعة، تسمح للسياح بقضاء إجازة في القطب الشمالي داخل أكواخ من أسقف زجاجة ولكن التكلفة ستكون عالية.

هذه المنطقة الواقعة في الجزء الشمالي من العالم لا تعتبر وجهة مضيافة ولا يمكن الوصول إليها خلال معظم أشهر السنة، ولذلك لن تكون تجربة "القطب الشمالي" متاحة إلا في شهر أبريل.

وسيتمكن الزوار من الإقامة في أكواخ مدفأة مزود بوسائل الراحة ومراحيض خاصة ودليل سياحي لزيارة الحياة البرية في القطب الشمالي، وخدمات الطعام الخاصة، وفريق أمن.

بالطبع، مثل هذه الرحلة لن تكون رخيصة، إذ سيتعين عليك دفع مبلغ باهض لتنضم إلى حفنة الزوار القلائل نسبياً في القطب الشمالي.

ومن المقرر أن يتم إطلاق فنادق الأكواخ في أبريل 2020 وستضم 10 قبب مدفئة تسمح للزائرين بالنوم في منتصف القطب الشمالي.

ووفقا لموقع (سي إن إن) يمكن الوصول إلى القطب الشمالي بطائرة هليكوبتر في أبريل وعلى متن السفن في يونيو ويوليو.

وقالت جين هونكانين، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة "لاكشري أكشن" أن أماكن الإقامة قد تم اختبارها لضمان سلامة الزوار في "الظروف الجوية القاسية للقطب الشمالي".

وتبدأ أسعار الإقامة في أكواخ القطب الشمالي بحوالي 105،000 دولار أمريكي) للشخص الواحد.

يشمل هذا العرض إقامة لمدة ليلتين في فندق في سفالبارد وهو أرخبيل يقع في منتصف الطريق تقريبًا بين البر الرئيسي للنرويج والقطب الشمالي، ورحلات جوية ووسائل نقل بين سفالبارد والقطب الشمالي، وقضاء ليلة واحدة في أكواخ القطب الشمالي، وجميع الوجبات، والأمن، ودليل سياحي.

وباستثناء شهر أبريل، يمكن الإقامة في الأكواخ الزجاجية الفاخرة، في مكان آخر حول الجبل الجليدي في القطب الشمالي. وتبدأ الأسعار هناك من 52700 دولار للشخص الواحد لمدة ثلاث ليال.

ووفقًا لشبكة سي إن إ ، يقوم حوالي 1000 شخص فقط بالسفر إلى القطب الشمالي سنويًا، وهي رحلة شاقة، لذلك تهدف شركة لكشن أكشن إلى جعل الرحلة التي تتم مرة واحدة في العمر سهلة نسبيًا (وفاخرة) بقدر الإمكان للمسافرين.